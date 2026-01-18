Union Berlin bleibt im Süden: Gibt's die nächsten Punkte in Stuttgart?

Berlin/Herzogenaurach - Nach zwei Remis gegen Mainz und in Augsburg will Union Berlin zum Abschluss der ersten englischen Woche des neuen Jahres auch beim VfB Stuttgart punkten.

Im Hinspiel hat Ilyas Ansah (21, r.) ein Doppelpack geschnürt und den Sieg für die Eisernen eingetütet. © Soeren Stache/dpa

Zwar erwartet Steffen Baumgart (54) eine "Riesenherausforderung" am Sonntag in der MHP-Arena (15.30 Uhr/DAZN), doch sollen die eigenen Stärken zum Erfolg beim Tabellenvierten führen.

Um zwischen den Spielen in Augsburg und Stuttgart gut zu regenerieren, hat Union in Herzogenaurach sein Quartier bezogen, um zusätzlichen Reisestress zu vermeiden.

In Stuttgart muss Baumgart Derrick Köhn (26) auf der linken Seite ersetzen, der beim 1:1 in Augsburg kurz vor Schluss die Rote Karte gesehen hatte.

Da Tom Rothe (21) noch verletzt ausfällt, wird die Entscheidung zwischen Josip Juranovic (30) und Stanley Nsoki (26) fallen.