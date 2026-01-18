Union Berlin bleibt im Süden: Gibt's die nächsten Punkte in Stuttgart?
Von Thomas Flehmer
Berlin/Herzogenaurach - Nach zwei Remis gegen Mainz und in Augsburg will Union Berlin zum Abschluss der ersten englischen Woche des neuen Jahres auch beim VfB Stuttgart punkten.
Zwar erwartet Steffen Baumgart (54) eine "Riesenherausforderung" am Sonntag in der MHP-Arena (15.30 Uhr/DAZN), doch sollen die eigenen Stärken zum Erfolg beim Tabellenvierten führen.
Um zwischen den Spielen in Augsburg und Stuttgart gut zu regenerieren, hat Union in Herzogenaurach sein Quartier bezogen, um zusätzlichen Reisestress zu vermeiden.
In Stuttgart muss Baumgart Derrick Köhn (26) auf der linken Seite ersetzen, der beim 1:1 in Augsburg kurz vor Schluss die Rote Karte gesehen hatte.
Da Tom Rothe (21) noch verletzt ausfällt, wird die Entscheidung zwischen Josip Juranovic (30) und Stanley Nsoki (26) fallen.
Gegen die wie Union ebenfalls seit vier Ligaspielen unbezwungenen Schwaben weisen die Köpenicker eine ausgeglichene Bundesliga-Bilanz mit jeweils drei Siegen, Remis und Niederlagen auf. Beim 2:1-Sieg im Hinspiel zum Auftakt der neuen Saison erzielte Neuzugang Ilyas Ansah (21) beide Berliner Tore.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa