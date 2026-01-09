Union-Berlin-Blog: Das Union-Spiel am Samstag gegen Mainz wird stattfinden

 374.205

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.

Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

9. Januar: Das Union-Spiel am Samstag gegen Mainz wird stattfinden

Am Samstag gibt es ein Wiedersehen mit Urs Fischer (59).
Am Samstag gibt es ein Wiedersehen mit Urs Fischer (59).

Icke: Das Bundesliga-Punktspiel gegen Mainz 05 am Samstag, den 10.1.2026 um 15.30 Uhr wird aller Voraussicht nach stattfinden. Christian Arbeit sieht das auf Anfrage von uns – genauso. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Schneewarnung auch zurückgezogen. Da auch die vorhergesagten Temperaturn mit -4 Grad im Rahmen bleiben, gibt es keinen Grund, das Spiel zu verlegen. Einzig die Schneemassen müssen noch geordnet werden. Da allerdings ist Union – zusammen mit einigen Fans – dran.

Und Mainz 05 wird ein spannender Gegner. Zum einen gibt es ein Wiedersehen mit Urs Fischer, der jetzt dort der Trainer ist. Zum anderen kommen die Mainzer als Tabellenletzter zu uns. Ein „Hinten-Reinstellen“ sollte es Seitens der Mainzer nicht geben. Sie müssen bei uns gewinnen, die Abstände zu den eventuell rettenden Plätzen 15 und 16 betragen immerhin schon 6 bzw. 4 Punkte. Allerdings können wir davon ausgehen – und so gut kennen wir Urs – er wird erst einmal (die ersten 15 bis 20 Minuten) seine Defensive stärken. Ex-Unioner Hollerbach wird auflaufen und der zweite Ex-Unioner Maloney scheint bei Fischer auch kein Stammspieler zu sein.

Sehr große Änderungen hat Fischer in Mainz bisher nicht vollzogen. Die Qualität im Aufbauspiel ist bei ihnen mit Nebel, Amiri und Lee nach wie vor vorhanden. Da sind sie sogar klar stärker als wir. Für ganz vorn hat sich Fischer – den robusten Tietz aus Augsburg geholt. Ob nun er wirklich gleich im Stamm aufläuft oder U21-Nationalspieler Weiper spielt – dürfte für uns nicht spielentscheidend sein. Aufpassen müssen wir auf beide.

Das Drumherum wird auch vom traurigen Tod Andre Rolle`s bestimmt sein. Viele werden an ihn denken. Eine Choreo wird vorbereitet sein und eine Gedenk-Minute versteht sich sowieso von selbst. Wahrscheinlich hat der Verein sogar noch mehr geplant. Andre Rolle hat es verdient! Und ganz sicher wird er Spiel 1 - ohne ihn – mit verfolgen.

Der 1.FC Union könnte seinen überraschend guten Tabellenstand (Platz 8 mit 21 Punkten) stärken. So wir drei Punkte hierbehalten, muss die vor uns stehende Frankfurter Eintracht gegen Dortmund auch erst einmal gewinnen. Im Idealfall wären wir bis auf einen Punkt an ihnen dran. Aber wir wollen nicht von oben träumen. Schon gar nicht im Gedenken an Andre, dem genau das immer ein Gräuel war. Freuen wir uns auf ein schönes Spiel gegen unseren Ex-Trainer. Eisern!

6. Januar: Ein großer Unioner ist gegangen: Abschied von unserem Freund André Rolle

Fans des 1.FC Union Berlin trauern um ihren ehemaligen Stadionsprecher André Rolle.
Fans des 1.FC Union Berlin trauern um ihren ehemaligen Stadionsprecher André Rolle.

Icke: Diese Nachricht haute mich heute von den Socken. Erst einmal tief durchatmen, dann einen (kleinen) Black Label getrunken. Andre Rolle – mein Freund – ist gestern Abend (5.1.2026) friedlich im Krankenhaus Köpenick eingeschlafen. Und Gott sei Dank konnte er sich noch von seinen Liebsten verabschieden.

Andre Rolle war ein ganz Großer - großartiger Mensch, Vater, Sohn, Unioner, Kumpel, Freund. Christian Beeck traf es heute verbal perfekt: „So ein feiner Mensch“, war sein erster Satz, der ihm einfiel. 68 Jahre ist noch viel zu früh zum Gehen. Und diesen Sommer hatte er versprochen, mich endlich (in meinem neuen Domizil) zu besuchen. Nachdem wir uns das schon etliche Male vornahmen, kam immer etwas dazwischen.

Ja, Andre war krank. Trotzdem sah es zuletzt so aus, als wenn es gesundheitlich mit ihm bergauf ging. Seine (regelmäßigen) Besuche im Virchow-Krankenhaus sollten seltener werden. Wir freuten uns darauf. Und dann kommt dieser Schlag tief in die Magengrube. Unser ehemaliger Stadionsprecher war schlichtweg ein Vorzeige-Unioner. Immer klar in seinen Äußerungen. Auch wenn es dem einen oder anderen nicht passte (deshalb vielleicht verstanden wir uns so gut). Besonderen Spaß hatten wir beide bei der Gründung des FC User 04. Ein Fan-Fußball-Spiel An der Alten Försterei mit allem Pipapo (Flutlicht, TV/RBB) zu organisieren und es zu einem tollen Erlebnis für Alle zu gestalten, das war seine (und meine) Welt. Lieber Andre, wir werden Dich vermissen. Kerle wie Du werden heute nicht mehr gebaut. Und ich vermisse Dich ganz besonders… EISERN.

Unionfux: André Rolle kannte ich schon, bevor ich ihn kannte - zumindest seine sonore, angenehme Stimme, denn er war viele Jahre Stadionsprecher beim 1. FC Union, in äußerst schwierigen Zeiten, in den Neunzigern. Dann fielen mir seine ebenso intelligenten wie wichtigen und streitbaren Beiträge im Unionforum auf und umsomehr freute es mich, als sich André bei mir meldete und vorschlug, man könne sich ja mal verabreden. Wir waren uns auf Anhieb sympathisch und dem einen Treffen folgten viele weitere - und jedesmal war es ein Highlight, wir hatten oft denselben Blick auf’s letzte Spiel und auf das sonstige Geschehen bei unserem Herzensclub und wenn mal nicht, haben wir uns die Köpfe heißgeredet und fast immer konnte ich was lernen, denn André war ein überaus kluger und lebenskluger Mensch mit einem großen Herzen, der sich keinem Argument gegenüber verschloß - auch, wenn er geradezu legendär stur sein konnte.

So verweigerte er beispielsweise in unserer Aufstiegssaison in die Zweite Liga strikt einen Besuch im Jahn-Tierpark, in den wir wegen des Stadionneubaus ausweichen mussten, denn schließlich hatte dort lange der ehemalige Serienmeister gespielt und somit war das Gebiet für ihn verseucht und unseres Vereins irgendwie unwürdig. Das konnte man nachvollziehen oder auch nicht, aber man respektierte es natürlich und ein wenig imponierte es einem ja auch, dass jemand so klare Prinzipien und so einen starken Charakter hatte.

In den letzten Jahren ging es ihm leider gesundheitlich immer schlechter, er ertrug es tapfer und ohne viel Drama, seine Besuche in der Alten Försterei waren deswegen eine Seltenheit geworden, vorbei die Zeiten, da wir uns im Stadion über den Weg gelaufen sind und uns kurz über das Spiel austauschten. Zuletzt haben wir an meinem Geburtstag vor gut zwei Monaten telefoniert, er klang eigentlich wie immer, auch wenn er sich über seine kritische Situation im Klaren war. Er wünschte sich so sehr, dass er noch ein paar Jahre hätte, um seine Enkel weiter aufwachsen zu sehen, daraus wird nun leider nichts. Der große Unioner und feine Mensch André Rolle ist gestern gestorben, viel zu früh. Er wird nicht nur mir gewaltig fehlen, denn solche Menschen sind selten - die große Lücke, die er hinterlässt, ist nicht wirklich zu schließen, ohne ihn wird es nicht mehr dasselbe sein. Und doch er lebt weiter, in den Erinnerungen und den Herzen all jener, die ihn kannten, liebten und immer weiterlieben werden. Gute Reise, André, ich denke an dich - und bin tieftraurig und gleichzeitig doch so froh, dass wir Freunde waren, nein, sind.

3. Januar: Los geht's: Das neue Jahr hat's in sich!

Trainer Urs Fischer (59) am 15. Spieltag.
Trainer Urs Fischer (59) am 15. Spieltag.

Unionfux: Das war’s schon wieder mit der Winterpause, die ja schon seit einiger Zeit bestenfalls eine Weihnachtspause ist - gestern war der Trainingsauftakt und in einer Woche spielen wir bereits wieder um Punkte in der Alten Försterei gegen den derzeitigen Tabellenletzten Mainz 05, der ja mittlerweile von Urs Fischer trainiert wird, hoffentlich lassen die Wetterbedingungen das dann auch zu.

Was das neue Jahr für unseren Verein bringen kann und wird, ist zu diesem Zeitpunkt nicht so wirklich abzuschätzen, klar ist nur eins: die Herausforderungen werden kaum kleiner. Schon der Januar ist in mehrfacher Hinsicht ein dickes Brett: fünf Punktspiele innerhalb dreier Wochen, zwei Begegnungen gehören ja noch zur Hinrunde - gegen Mainz und auswärts in Augsburg, danach das Rückspiel des Saisonauftakts in Stuttgart, dann kommt Borussia Dortmund, schließlich sind wir in Hoffenheim zu Gast. Obendrein wird das offene Transferfenster unbestritten Unruhe und Unklarheiten mit sich bringen, insbesondere, was unsere Abwehr angeht. Der mögliche Abgang von Leite ist wahrscheinlich eher kompensierbar als der von Doekhi, obendrein kommt die Personalie Ilic und vielleicht gar noch eine obendrauf, von der wir noch nichts ahnen? Das Verleihen von eher unbedeutenden Spielern wie Ljubicic oder auch Ogbemudia, der gerade für ein halbes Jahr zum Drittligisten Waldhof Mannheim verliehen wird und mit einem verlängerten Vertrag im Gepäck, fallen sicherlich unmittelbar weniger ins Gewicht.

Die Frage wird natürlich sein: können wir uns verstärken oder zumindest Abgänge adäquat ersetzen und wie schnell sind dann diese Spieler in der Lage, ins Geschehen einzugreifen? Der Wintertransfermarkt ist seit jeher wesentlich schwieriger als der im Sommer und mittlerweile so kaum noch haltbar, weil sich die ohnehin bekannten Probleme aus terminlichen Verschiebungen heraus verschärft haben. Insofern muss man das Fenster an die veränderten Bedingungen anpassen, vielleicht sollte er Mitte Dezember beginnen und Mitte Januar enden, auch wenn die Feiertage dazwischen liegen. Was nützt denn ein Transfer, der unter Umständen erst am 22. Spieltag relevant werden kann? Von der schon erwähnten Unruhe mal ganz abgesehen, die hier und da schon an Wettbewerbsverzerrung grenzt, allein deswegen sollte also schnell eine unkomplizierte Modifikation her, dazu würde ja auch nicht allzuviel gehören. Aber zumindest diesmal ist es so, wie es ist, angesichts unseres doch einigermaßen heftigen Programms muss man auf möglichst glatt gehende Geschäfte hoffen, lassen wir uns überraschen und verlassen uns auf Horst Heldt und natürlich auch auf das nötige, unverzichtbare Glück.

Am Montag testen wir zweimal 60 Minuten gegen Wismut Aue, trainiert von Jens „Nischel“ Härtel, der ja auch weite Teile der turbulenten Neunziger eine feste Größe bei uns war, hoffentlich lassen die Platzverhältnisse ein sinnvolles Spiel überhaupt zu. Auf jeden Fall geht’s wieder los, noch ist das Kribbeln leicht, wird sich aber schnell verstärken, allein die Aussicht, den Klassenerhalt frühzeitig einzutüten (wenn auch nicht endgültig), ist schon verlockend. Der Jahresausklang 2025 machte Lust auf mehr - Ende Januar sind wir auf jeden Fall schlauer.Natürlich möchte ich nicht versäumen, all unseren Lesern ein in jeder Hinsicht gutes 2026 zu wünschen, bleibt uns auch in diesem Jahr gewogen und natürlich hoffen wir alle für unseren Verein das Beste, wäre schön, wenn wieder mehr Kontinuität auf dem Platz zurückkommen und vor allen Dingen die Alte Försterei wieder zur fast uneinnehmbaren Festung werden würde. Also, nochmal tief Luft holen, ums mit einer alten Mineralölwerbung zu sagen: es gibt viel zu tun, packen wir’s an!!

27. Dezember: Transfer-Theater - die Bühne geht auf

Neben Diogo Leite (26, 2.v.r.) hat auch Danilho Doekhi (27, 2.v.l.) das Interesse geweckt.
Neben Diogo Leite (26, 2.v.r.) hat auch Danilho Doekhi (27, 2.v.l.) das Interesse geweckt.

Icke: Wenn Leeds sich wirklich um Doekhi bemüht, dann haben wir wohl keine Chance mehr. Der deutsche Leeds-Trainer Farke möchte in der Winterpause auf eine Dreierkette umstellen. Nach dem 19.Spieltag stehen die Engländer auf Platz 16 der 1.Liga und sind akut abstiegsgefährdet. Natürlich macht das dann Sinn, so eine Umstellung sofort zu unternehmen. Das stärkt wahrscheinlich auch deren Abwehr. Und was gibt’s da Besseres, als den torgefährlichsten Innenverteidiger in Europa zu holen. Unser Vorteil dabei, mit dem Wissen, sie wollen und brauchen ihn unbedingt, können wir wohl noch ein paar Taler zusätzlich generieren. Schaffen wir es, noch 6 Millionen für ihn zu erhalten, dann wäre das ein großer Erfolg. Sprich 1 Million pro Monat Vertragslaufzeit.

Gleiches gilt wohl für Leite, für den die Liste der Interessenten immer länger wird. Angeblich soll es für ihn ja schon Angebote um die 6 Millionen Euro geben. Schwer zu glauben, aber hoffen wollen wir es einmal. Sein Nachfolger stände mit Uduokhai schon fest. Eventuell gelingt uns dabei sogar noch ein kleines Transferplus.

Bis zum 3.Februar läuft die Winter-Transfer-Phase. Eigentlich ein Unding, weil zu dieser Zeit die Punktspiele schon wieder laufen. Augenblicklich sieht es also für unsere Abwehr alles andere als gut aus. Ein dezentes Chaos droht hier. Das blockiert auch unser zentrales Mittelfeld. Einen weiteren Abgang wird es hier dann auch nicht geben, weil wir eventuell Kral für die Innenverteidigung brauchen, so Leite und Doekhi gehen. Was ich mir allerdings immer noch nicht vorstellen kann.

Im Sturm hält sich beharrlich das Maina-Gerücht. Das ich diesen Transfer für völlig schwachsinnig halte, sagte ich schon. Wir brauchen als Team keine DREI Sprinter, die allesamt fußballerisch begrenzt sind. Illic zu Glasgow oder Burnley ist genauso verrückt. Es sei denn, wir haben eine neue Stürmer-Idee. Auch das Gerücht hält sich hartnäckig. Dennis aus der Türkei für das rein defensive Mittelfeld macht ebenso wenig Sinn, sprich überhaupt keinen. Es sei denn, Baumgart plant Doekhi durch Khedira zu ersetzen. Früher hat Khedira auch öfter Innenverteidiger gespielt. Dann würde die 6 frei werden und die Verpflichtung würde an Gehalt gewinnen. Allerdings ist das eine wilde These, das gebe ich zu.

Warum mit Traore und Lazaro immer und immer wieder rechte Verteidiger bzw. Spieler für die rechte Außenbahn als Gerücht auftauchen, wird mir für immer ein Rätsel bleiben. Mit Trimmel, Juranovic und Skov haben wir drei Nationalspieler für diese Position im Kader. Das wäre völliger Irrsinn. Jeremiah St. Juste ist bei Sporting B völlig in der Versenkung verschwunden. Er wäre allerhöchstens eine preiswerte Ergänzung für die Innenverteidigung. Immerhin hat er längere Zeit nicht höherklassig gespielt. Sportings Plan, für ihn auch noch einmal richtig abzukassieren, schlug fehl. Warten wir es ab, was wirklich passiert. Die guten Leistungen von Leite, vor allem aber Doekhi … sind uns jetzt hinderlich. Allen Unionern und Sympathisanten ein gesundes neues Jahr! Eisern!

27. Dezember: Kerzengerade, erfolgreich und Eisern - Heinz Werner

Union Berlin feiert den 90. Geburtstag von Vereinslegende Heinz Werner.
Union Berlin feiert den 90. Geburtstag von Vereinslegende Heinz Werner.

Icke: Heinz Werner - die erste Trainer-Legende vom 1. FC Union wird am 27. Dezember 90 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch! Eine Weisheit vom alten Trainerfuchs blieb bis heute erhalten. 1977 - ein Jahr, in dem ich schon Union-Fan war, ordnete er ein Trainingslager im Frauenwald am Rennsteig (Thüringen) an. Das Gebiet gehört zu Ilmenau.

Dort soll er den legendären Satz geprägt haben: "Wenn Ihr schon nicht so gut Fußball spielen könnt wie die anderen, dann müsst Ihr wenigstens besser laufen können." Und nach der Devise trainierte er schon damals Union. Hat es geholfen? Ja! Zumindest in der Saison.

Gleich beide Spiele gewann der 1. FC Union gegen den übermächtigen Stasi-Verein mit 1:0. Und wir hielten die Klasse. Für Union war das eine gute Saison. Eine Legende besagt außerdem, der Mielke-Stürmer Riediger suchte noch Stunden nach dem Abpfiff seinen Fußball-Schuh. Potti Matthies hatte diesen Volley in der Saison beim Derby weggekickt. Die gelbe Karte dafür lächelnd gern in Kauf genommen. Werner soll es mit einem süffisanten Lächeln betrachtet haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der diese zwei Derbys erlebt hat, heute kein Union-Fan ist. Das ist fast ausgeschlossen.

Die Aussage von Heinz Werner könnte auch aktuell aus dieser Saison 2025 stammen. Es hat sich nichts geändert. Nur die Klasse - wir spielen jetzt Bundesliga, statt DDR-Oberliga. Und Gott sei Dank - den Stasi-Verein gibt's nur noch in Miniatur-Ausführung. Die Helden und Führungsspieler hießen damals Matthies, Sigusch und Bohla. Die drei waren einfach überragend. Im besagten Trainingslager ließ Werner den Union-Kader in Magath'scher Manier rotieren. Überlieferungen besagen, die Empathie-Werte der Spieler zum Trainer Werner sanken auf Minuswerte.

Der alte Fuchs wusste sich aber zu helfen. Er lud einfach die Spielerfrauen mit in das Trainingslager ein. Und Schwups hatten sich alle wieder lieb. Werner war nicht nur ein harter Hund, er hatte auch Einfühlungsvermögen. Dazu konnte er nie von Union loslassen. Er ist heute noch bei Mitgliederversammlungen (als Ehrenmitglied) und Veranstaltungen dabei. Und Werner legte sich auch schon mal ganz gern mit den Genossen an. Was passt da besser zusammen als Werner und Union.

Heinz Werner war ein Tausendsassa. Er spielte bei Lok Stendal selbst Fußball. Auch später bei Traktor und Motor Schwerin. Dann begann seine Trainer-Karriere mit den Stationen: Schwerin, KKW Greifswald, DFV, Hansa Rostock, 1. FC Union, Stahl Brandenburg, FC Karl-Marx-Stadt, MSV Duisburg, FC Matsunichi (China), Elektronic Guangzon (China), FSV Zwickau. Zwischendurch und auch parallel arbeitete er zudem für den DFB.

Und vergessen wir bitte auch nicht, welche Start-Bedingungen Heinz hatte. Er wurde 1935 geboren und überlebte den Zweiten Weltkrieg. Bei Kriegsende war er zehn Jahre alt. Er überstand die Nazis und den Kommunismus, erlebte auch, was es heißt Hunger zu haben. Und die fußballerischen Bedingungen hatten mit denen von heute Null gemein. Er ist im dritten (politischen) System angekommen. Musste auch erst einmal schaffen! Coole Typen haben wir in unseren Reihen. Einer davon war er. Immer "Kerzengerade, erfolgreich und Eisern"!

23. Dezember: Eine Wundertüte namens Union

Union Berlins András Schäfer (26) nach seinem Siegtreffer gegen den 1. FC Köln.
Union Berlins András Schäfer (26) nach seinem Siegtreffer gegen den 1. FC Köln.

Unionfux: Sieht man das beinahe unwiderstehliche goldene Tor von Schäfer in Köln, welches mehr ist als nur zwei wertvolle zusätzliche Punkte, denn es hat stark versöhnende Kräfte, da es ein paar fragwürdige Auftritte der jüngsten Vergangenheit mit einem Schlag (fast) vergessen macht und sowieso ein perfekter Schlusspunkt des Jahres ist - dann fragt man: warum denn nicht öfter, lieber Andras?

Dein Tor sieht mehr nach Können denn nach Zufall aus - das könnte, nein, das muss einfach häufiger passieren. Ebenso ist man erleichtert, weil wir offenbar Punkte in der Nachspielzeit nicht nur wegschmeißen, sondern auch einfahren können. Die Zwanzig-Punkte-Marke ist erstmal geknackt, das ist ja nicht nur für die Psyche ziemlich hilfreich.

Und man blickt für drei Wochen einigermaßen entspannt auf die Tabelle, wir führen den Rest vom Schützenfest mit relativ überzeugenden einundzwanzig Punkten an und das mit selten wirklich überzeugendem Fußball - was soll man jetzt dazu sagen? Die Sorgenfalten nach dem Spiel in Wolfsburg sind schwuppdiwupp geglättet, die Unkenrufe vorerst verstummt, statt drohendem Abstiegskampf stehen wir auf Platz acht - wer will sich im Moment ernsthaft beschweren?

Gleichwohl drängt sich die Frage auf: einfach nur Schwein gehabt oder letztlich aufgegangener Plan? Reicht der Hinweis darauf, dass Erfolg automatisch recht gibt? Sind kritische Nachfragen jetzt überflüssig, ja, gar ein bisschen unverschämt? Fußball ist nun mal ein Ergebnissport. Und ist der Sieg in Köln denn unverdient?

Natürlich nicht, denn wir sind in Müngersdorf unterm Strich die Mannschaft mit den wesentlich besseren Chancen und eben der einen entscheidenden Aktion besser und wenn wir auch nur gut zehn Minuten dominieren, vom erzwungenen Platzverweis durch den tollen Pass von Skarke auf Burcu, bis hin zur unzureichend abgewehrten Ecke von Juranovic - und was unser Ungar dann daraus macht (im Übrigen alles Einwechsler!) - das reicht schlussendlich, da ziehen wir dieses zugegeben knappe und selten ansehnliche Spiel auf unsere Seite und müssen glücklicherweise nicht irgendwelchen nicht gegebenen Handelfern hinterherhadern. Obendrauf spielt alles mehr oder minder für uns - und fertig ist das Weihnachtswundertütchen.

Aber haben wir in der bisherigen Saison unterm Strich denn nicht ohnehin mehr Punkte unglücklich verloren denn gewonnen? Obwohl so einige Spieler nach wie vor ihre Möglichkeiten eher verfehlen als erreichen (allein Jeong, Köhn, Rothe - alles immerhin Millioneneinkäufe, die nur sporadisch überzeugen konnten) und insgesamt kaum jemand einigermaßen konstant ist? Wie gut sind wir denn nun?

Selten fiel es so schwer, darauf eine einigermaßen befriedigende Antwort zu finden, erst recht nicht, ernsthaft zu prophezeien, wie die Ausbeute aus den restlichen neunzehn Spielen wohl aussehen kann. Zum Klassenerhalt wird es aller Voraussicht nach reichen, wie souverän, das wird schon entscheidend vom Wintertransferfenster abhängen: gehen Leite und/oder Doekhi, kann man sie einigermaßen adäquat ersetzen? Die Gerüchte um Ilic häufen sich auch: Celtic Glasgow und der FC Burnley sollen ernsthaft interessiert sein.

Gelingt es, die chancenlosen Spieler, wie etwa Ljubicic, zu verleihen oder zu verkaufen? Kommt tatsächlich ein funktionierender Achter/Zehner, technisch und taktisch stark - oder will man den gar nicht, weil der ja nur stören würde? Will sagen: schließen wir die eine oder andere Baustelle, ohne neue zu schaffen, ist etwas mehr Ausgewogenheit möglich, könnten positive Überraschungen auf uns warten.

Es ist eben so einiges drin in dieser Wundertüte namens Union. Wie die ziemlich unerwarteten sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen, die uns eine überaus angenehme Lockerheit verschaffen, zumindest vorerst. Und Lockerheit war ja in den letzten zweieinhalb Jahren eher selten (zum Vergleich: letztes Jahr hatten wir sechzehn Punkte nach fünfzehn Spieltagen, vorletztes Jahr sogar nur zehn!), also nehmen wir das doch mit und genießen es ein wenig - schöne eiserne Weihnachten!

21. Dezember: Fröhliche Weihnachten an der Alten Försterei - Dank Schäfer

Matchwinner Andras Schäfer (26, M) lässt sich feiern.
Matchwinner Andras Schäfer (26, M) lässt sich feiern.

Icke: Was für ein Strich! Schäfers Siegtor mittels satten Direktschusses aus ca. 16 Meter sorgte für den 1:0 Sieg des 1.FC Union in Köln in der 91.Minute. Die Sportsbar "Paris Rom Erkner" – wo wir das Spiel sahen – explodierte regelrecht. Das hatten die neuen Betreiber wohl so auch nie gesehen. Oldie-Tische verwandelten sich binnen Sekunden in Party-Meilen. Und Schäfer musste das machen. Eben weil eine Reaktion auf die haarstäubenden Fehler von Schiedsrichter Dingert (plus dem VAR) notwendig war.

Jetzt gibt es nicht nur zum Weihnachtssingen am 23.12.2025 eine fröhliche Weihnacht An der Alten Försterei, sondern um das ganze Fest, inklusive dem Jahreswechsel.

Die erste Halbzeit war zum Vergessen. Wieder einmal spielte Not gegen Elend Fußball. Das war defensiv sicher, aber nicht schön. (Fast) wie immer änderte sich das in der 2.Halbzeit. Nein das Gekicke wurde nur eine Mü besser, aber dafür spannender. Neben Schäfers Tor hatten wir eigentlich nur eine einzige richtige Chance im ganzen Spiel. Das war Querfelds Pfosten-Kopfball in der 66. Minute. Aber auch die Kölner brachten kaum etwas zu Stande.

Union gewann das Spiel schlussendlich, weil sie in den letzten 20 Minuten noch einmal "nachlegen" konnten. Wir verstärkten unsere Bemühungen das Spiel noch zu gewinnen. Köln brachte zwar El Mala, konnte den neuen Super-Star aber nicht in Szene setzen. Eben auch weil wir das wussten und aufpassten.

Und dann kam die 82.Minute. Van den Berg hielt einen Ball (bei einem Konter von uns) mit der Hand auf. Da braucht man nicht diskutieren, das ist überall auf der Welt rot. Der eingewechselte Burcu wäre durch gewesen. Der Junge brachte übrigens mehr Schwung in unser Spiel, spielte klar besser als Jeong.

In der 85.Minute wäre unsere Führung fällig gewesen. Nur Schiedsrichter Dingert und der VAR werteten das Handspiel von Kaminski nicht als Handspiel. Bei gleichen Szenen wird zu 99% gepfiffen. Ein wirklicher Anfängerfehler von Dingert. Aber es wurde noch grotesker. Drei Minuten später verlegte Schiedsrichter Dingert ein weiteres klar erkennbares Martel-Handspiel vom Oberarm zur Schulter. Jeder kann sich die Szene anschauen. Das ist ein Witz, falsch und gelogen. Warum machen der Schiedsrichter und der Video-Schiedsrichter solche eklatanten Fehler? Wir wollen mal nicht hoffen, dass (nicht zum ersten Mal) offensichtlicher Betrug dahintersteckt.

Und genau deshalb war Schäfers Tor in der Nachspielzeit sooo wichtig. Wir haben jetzt 21 Punkte und noch zwei offene Spieltag der ersten Halbserie. Stehen auf Platz 8 und führen das Mittelfeld der Bundesliga an. Wenn wir ehrlich sind, haben wir das dem Team in der Form gar nicht zugetraut. Nein wir spinnen jetzt nicht und denken an Europa. Wir möchten ein geruhsames Weihnachten haben. Und den Klassenerhalt sichern. Das wäre dann Saison Nr.7 – in der wir Nonstop erste Bundesliga spielen und drinbleiben. Frohe Weihnachte allen und ein kräftiges Eisern Union!

19. Dezember: Nochmal alles raushauen: Jahresabschluss in Köln

Unions Leopold Querfeld (21, M) will mit einem positiven Ergebnis in die kurze Winterpause.
Unions Leopold Querfeld (21, M) will mit einem positiven Ergebnis in die kurze Winterpause.

Unionfux: So, letztes Spiel in diesem Jahr und so ein bisschen entscheidet wohl der letzte Eindruck, wie man dieses Jahr bewertet: gewinnen wir in Köln, so stehen wir mit ordentlichen einundzwanzig Punkten da, hätten mehr als die Hälfte der berühmten Vierzig, mögliche zehn Punkte auf den Relegationsplatz, überwintern (soweit man drei Wochen so nennen kann, eine richtige Winterpause ist was anderes) zudem auf Platz acht (macht zumindest optisch was her) – beste Voraussetzungen für einen erneuten, ungefährdeten Klassenerhalt.

Bei einem Unentschieden oder gar einer Niederlage stehen wir nicht ganz so vorteilhaft, aber immer noch passabel da, aber klar ist dann auch, dass wir weiter keine Konstanz aufweisen, nicht umsonst haben wir nicht zweimal hintereinander gewinnen können in dieser Spielzeit und die Euphorie nach dem Heimsieg gegen RB wäre auch wieder verflogen.

Aljoscha Kemlein (l), Leopold Querfeld und Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin) Zudem werden wir wissen, ob unser treffsicherer Sturm wieder nur ein Strohfeuer war oder ob das Potenzial der Angreifer sich, zumindest einigermaßen, dauerhaft ausschöpfen lässt. Mit anderen Worten: ein weiteres Spiel von hoher Bedeutung und ja, wieder mal richtungsweisend. Obwohl das RheinEnergie-Stadion (ein weiterer wunderschöner Name) als ziemlicher Hexenkessel gilt, sind die aufgestiegenen Kölner nicht so wirklich heimstark, lediglich zwei Heimsiege stehen bisher zu Buche: gegen Freiburg am zweiten und gegen den HSV am neunten Spieltag. Nichtsdestotrotz dürften wir den Kölnern das Spiel weitgehend überlassen und uns aufs Umschaltspiel verlegen, möglich wären also durchaus Ilic, Ansah und Burke in der Anfangsformation.

Verzichten müssen wir weiterhin auf Skov und auf den gelbgesperrten Haberer, könnte also sein, dass Trimmel wieder in die Startelf rutscht, schon allein wegen der Flanken und der Standards, so richtig konnte ja sonst noch kein weiterer Spieler seine Befähigung in dieser Sache nachweisen und mit dem durchaus veranlagten, jedoch ständig angeschlagenen Juranovic ist höchstens von der Bank zu rechnen. Wäre mal ganz gut, wenn da noch der eine oder andere sich dahingehend was draufschaffen könnte, immerhin sind die Standards ja ein wichtiger Teil der offensiven Mittel.

Schon verwunderlich, dass das den Verantwortlichen offenbar bisher so durchgerutscht ist, vielleicht könnte man das bei kommenden Verpflichtungen berücksichtigen. Ach ja, könnte durchaus sein, dass unsere Abwehrreihe Doekhi, Querfeld und Leite das letzte Mal zusammenspielt, andererseits: ist der Abgang von Leite und/oder Doekhi nicht schon x-mal als todsicher angekündigt worden?

Darüber hinaus findet das nächste Heimspiel ja schon am 10. Januar statt, da ist das Transferfenster immerhin noch drei Wochen geöffnet. Also abwarten. Wie auch immer: einfach den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen, am Samstag von Anfang an mit breiter Brust auftreten und nochmal die Konzentration bündeln, dann kann das Jahresende einigermaßen entspannt werden und der Blick auf die Tabelle durchaus spaßig: auf geht's, holen wir uns drei Punkte vom Rhein!

15. Dezember: Taz und Cigerci zu schwach für Union?

Tolcay Ciğerci (30) hat schon 57 Profispiele im zentralen Mittelfeld absolviert.
Tolcay Ciğerci (30) hat schon 57 Profispiele im zentralen Mittelfeld absolviert.

Icke: Seit Wochen gibt es Gerüchte, das Ex-Unioner Taz von der dritten (Verl) in die zweite Liga (Bielefeld) wechseln möchte. Und seit mehr als 1 ½ Jahren schießt er Tore am Fließband, inklusive vieler Vorlagen. Beispiel gefällig? In besagtem Zeitraum der letzten 1 ½ Jahre hat er 59 (!) Scorer gesammelt. 25 Pflichtspiel-Tore und 34 Vorbereitungen. Mit seinen 26 Jahren ist er auch noch im besten Fußballalter. Und er hat eine Union-Historie.

Ähnliche Scorer-Werte erreichte der 30-jährige Cottbus Routinier Cigerci im gleichen Zeitraum. 29 Tore und 15 Vorbereitungen ergeben 44 Scorer in 1 1/2 Jahren. Cigerci ist der ungekrönte König in Cottbus. Lenker, Leiter und Führungspersönlichkeit. Ein Wechsel zu Essen ist gerade im Gespräch. Bei beiden darf man durchaus fragen, ob sie zu schwach sind für Union bzw. die 1.Bundesliga?

Technisch sicherlich nicht. Beide haben eine grundsolide Technik, inklusiver guter Schusstechnik. Ob das taktische Verhalten bzw. das Zweikampf-Verhalten genügt … ist schwer zu sagen. Das sind allerdings Dinge, die man lernen kann. Und ob die zwei Spieler in das taktische Konzept von Baumgart passen? Das wiederum könnte man bejahen. Cigerci hat immerhin schon 57 Profispiele im zentralen Mittelfeld (sonst meist offensiv) absolviert und dabei sensationelle 50 Scorer geschafft. Taz wohl sowieso, weil der auch auf den halboffensiven Positionen spielen kann. Vielleicht ist so eine kleine Lösung eine denkbare, vor allem wenn man darüber nachdenkt, wieviel Geld wir in den letzten Jahren für Stürmer ausgaben, die dann ständig floppten.

Ansonsten hat sich an unserer Nordkorea-Front wenig geändert. Immer noch im Gespräch ist ein Abgang von Ilic auf die Insel. Kaum vorstellbar. Aber bei den Engländern weiß man nie, welche unmoralischen Angebote sie bereit sind zu machen. Und seine erzielten Tore lassen aktuell auch weiterhin zu wünschen übrig. Ein weiteres Gerücht ist Dennis aus der Türkei. Ein defensiver Mittelfeldspieler. Wozu brauchen wir den? Da haben wir ganz andere Baustellen. Der Tausch von Leite zu Uduokhai wird wohl vollzogen werden. Die Frage ist, wann wird es bekannt gegeben? So ganz habe ich ja immer noch nicht aufgegeben, dass wir doch mal eine Rückkehrer-Aktion vollziehen. Awoniyi nach Bremen, so wie es gemunkelt wird, könnte ich nur schwer verstehen. Dann doch lieber zu uns. Auch wenn es nur eine Leihe wird. Eisern.

13. Dezember: Geht doch - Union schlägt Leipzig hochverdient

Der 1. FC Union Berlin konnte sich gegen RB Leipzig mit 3:1 den Sieg holen.
Der 1. FC Union Berlin konnte sich gegen RB Leipzig mit 3:1 den Sieg holen.

Unionfux: Zugegeben: die Rasenballer (gibt’s dieses Wort überhaupt oder ist es nur den kranken Hirnen der PR-Abteilung eines österreichischen Brauseherstellers entstiegen?) sind schon so etwas wie unser Lieblingsgegner, zwischenzeitlich haben wir gar in Serie gegen das Konstrukt aus Leipzig-Fuschl gewinnen können. Diesmal sind die Vorzeichen allerdings etwas schwieriger als sonst, denn wir sind nicht gerade im Aufwind, während der Tabellenzweite am letzten Wochenende Eintracht Frankfurt mit einem halben Dutzend ziemlich beeindruckend nach Hause schickt.

Die erste Hälfte ist dann auch von Vorsicht unsererseits geprägt, während wir im Angriff kaum etwas Interessantes zustande bringen, gelingt es uns andererseits, die Angriffe des ballsicheren Gegners weitgehend zu unterbinden. Bis auf eine Doppelchance der Gäste nach einer guten Viertelstunde: erst rettet Rönnow stark gegen Diomande, dann gegen einen Baumgartner-Kopfball nach der darauffolgenden Ecke. So geht es, auch dank unserer dänischen Katze, torlos in die Pause, man ist bis hierher einigermaßen zufrieden, auch wenn sich irgendwie die Frage aufdrängt: wie sollen wir das denn hier gewinnen?

Doch dann folgt einer der besten zweiten Hälften dieser Saison, denn jetzt beschränken wir uns nicht nur aufs Verteidigen, sondern sind auch offensiv dabei - und wie! Kemlein auf Jeong, der schickt den bis dahin glücklosen Burke, dieser lässt Lukeba eiskalt aussteigen und zieht den Ball aus fünfzehn Metern unwiderstehlich ins linke Dreieck - Traumtor und Führung! Und obendrein das erste Stürmer- und Burketor seit dem vierten Spieltag - geht doch! Die leider nicht lange hält: schon erschütternd, wie frei der gerade eingewechselte Gomis nach Flanke von Harder rechts im Strafraum ist - genug Zeit, den Ball anzunehmen und ungestört ins kurze Eck zu schießen - ein klassischer Blackout unserer Abwehr. Doch dieser Ausgleich entmutigt unsere Jungs erstaunlicherweise keineswegs, während der Kontrahent sich ziemlich sicher ist, uns jetzt im Griff zu haben. Doch weit gefehlt: nur Minuten später flankt der für Haberer gekommene Christopher Trimmel butterweich aus dem rechten Halbfeld und punktgenau vom Keeper weg, so dass Ansah keine Mühe hat einzulaufen und aus sechs Metern einzuköpfen. Stürmertor Nummer zwei und das erste Kopfballtor seit dem siebten Spieltag, erneute Führung nach einem perfekten Angriff und endlich mal wieder eine wirklich gute Flanke - geht doch!

Und auch wenn man logischerweise in der Folge meistenteils in der Abwehr gebunden ist und im Grunde kaum echte Gefahr zulässt (auch wenn einen Mannschaft wie Leipzig allein durch die hohe individuelle Klasse ja immer gefährlich ist), es werden weiterhin Nadelstiche nach vorn gesetzt, durch Schäfer, der besser Ilic eingesetzt hätte anstatt selbst abzuschließen und Skarke, der ebenso mit einem Schuss ins kurze Eck an Gulasci scheitert. Nachdem wir in den letzten beiden Heimspielen in der Nachspielzeit Siege weggegeben haben, ist es diesmal fußballgottlob anders, denn Schäfer und Ilic spielen einen Konter kurz vor Ultimo konsequent und präzise aus und Ilic bedient dann den ehemaligen Null-Tore-Skarke, denn der trifft in der Nachspielzeit ins linke Eck und zieht mit dem dritten Stürmertor den konsternierten Brausepauls endgültig den Zahn - geht doch!

Und die Alte Försterei steht zu Recht kopf, den dritten Heimsieg hat man unzweifelhaft verdient und feiert ihn dementsprechend. Drei Punkte, drei Tore (erstmals gegen RB!!) und tatsächlich drei blitzsaubere Stürmertore! Und so siegt der 1. FC Union nach einer endlich mal wieder starken und geschlossenen Leistung gegen den Erzgegner überhaupt, Mentalität und Mumm schlägt Qualität, das war unendlich wichtig für das Selbstbewusstsein der Truppe, den Abstand nach unten und die Stimmung im Verein. Vielleicht etwas unerwartet, aber vollkommen verdient - geht doch! Das Ganze bitte nochmal in Köln wiederholen, bis dahin freuen wir uns über eine erwachsene und konzentrierte Leistung im letzten Heimspiel des Jahres. Und schon witzig, dass uns die Großen der Liga irgendwie mehr liegen als der Rest…