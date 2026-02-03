 382.849

Union-Berlin-Blog: Die unendliche Geschichte von Danilho und Diogo

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

3. Februar: Die unendliche Geschichte von Danilho und Diogo

Sie kamen zusammen und werden die Eisernen wohl auch wieder gemeinsam verlassen: Diogo Leite (26) und Danilho Doekhi (beide 27, r.)
Unionfux: Es waren einmal zwei Bundesligaverteidiger, die mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machten und fortan in jedem Transferfenster als beinahe sichere Abgänge gehandelt wurden, namhafte Klubs in ganz Europa wurden als ganz heiße Interessenten genannt, zu allem entschlossen, doch jedesmal ging das Ganze aus wie's Hornberger Schießen, also viel Lärm um nichts.

So auch diesmal: Alle sind komplett verrückt nach Danilho und Diogo, aber seltsamerweise bleibt es dabei auch. Dass ein oder zwei Vereine sich am Ende nicht durchringen können, sowas passiert - aber gleich am laufenden Meter, Transferperiode für Transferperiode?

Nun sind die beiden bis zu ihrem Vertragsende bei uns und werden dann, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ablösefrei den nächsten sportlichen Schritt gehen. Gut für sie, aber für uns ein finanziell herber Schlag, wobei wir ja Doekhi seinerzeit auch ablösefrei verpfichten konnten, doch für Leite flossen immerhin stattliche acht Millionen Euro, die sind fraglos dahin.

Wert der beiden: irgendwas zwischen acht und fünfzehn Millionen Euro, grob geschätzt und ohne Gewähr. Wieder mal wird der 1. FC Union in die lange vorbereitete Röhre schauen, warum auch immer. Dafür, dass nach Grischa Prömels ablösefreiem Abgang in Richtung Oma bzw. die TSG Hoffenheim seinerzeit Dirk Zingler voller Wut schwor: "Das darf uns nie wieder passieren!", geschieht das doch relativ oft. Wir agieren einfach nicht besonders glücklich auf diesem, zugegeben schwierigen, Terrain, weder auf der Zugangs- noch auf der Abgangsseite.

Und speziell dieses Transferfenster war nun wirklich extrem überschaubar, muss ein ziemlich ruhiger Monat für Horst Heldt gewesen sein, von dem man sich insgesamt auch wesentlich mehr erhofft hat. Gut, dem so dringend gewünschten kreativen Mittelfeldmann (oder auch jemand anderes, der unsere Offensive füttern kann) ist ohnehin schon kürzlich der präsidiale Riegel vorgeschoben worden, sowas brauchen wir nicht und wollen wir nicht, auch wenn so viele Spiele etwas anderes geradezu schreien.

Und sowieso standen die Zeichen eher auf das Ausdünnen des Kaders - aber auch da geschah nicht so besonders viel: Lediglich Nachwuchsmann Ogbemudia und der Flop des letzten Winters, Ljubicic, konnten bis Saisonende verliehen werden, nach Mannheim und Düsseldorf. Kral bleibt nun doch und Leite und Doekhi - na, wie schon gesagt - die Never Ending Story ist um ein weiteres Kapitel reicher.

Im Übrigen wurde in den letzten Tagen außergewöhnlich klar kommuniziert: Sollte einer der beiden oder gar beide doch noch gehen, stünde sofort Ersatz bereit. Ich frage mich, wer das wohl gewesen sein soll - mehr als das Vorziehen des van den Bosch-Deals ist schwer vorstellbar. Wer sitzt denn auf gepackten Koffern und lauert auf ein eventuelles Go bis zum Schluss - und kann uns dann wirklich weiterhelfen? Ich wüsste allzu gern, wie das gelaufen wäre, auch wenn ich über den Verbleib von Leite und noch viel mehr den von Doekhi (und damit seiner wiederentdeckten Torgefahr) doch über die Maßen froh bin.

Aber insgesamt bleibt schon ein seltsames Gefühl: das erste Mal kein Neuzugang im Winter seit fünfzehn Jahren. Wird schon gut gehen, zumindest hofft man das. Das Punktepolster nach unten ist ja immer noch okay, jedoch schon zusammengeschmolzen. Seit fünf Spielen sind wir nun ohne Sieg und, ehrlich gesagt, nur in Stuttgart wirklich überzeugend. Ansonsten ist es das übliche tapfere Gewurschtel und das Spekulieren auf den glücklichen Zufall. Ohne größere Präzision im Passspiel, in der Ballannahme, bei Standards, vor dem Tor ist man auf die Schwäche des Gegners angewiesen, ist er das nicht, wird's eng, allzu selten schlagen wir einen Kontrahenten, obwohl er stark unterwegs ist. Zu sicher sollte und darf man sich also nicht sein.

Und sonst? Zwei unserer ehemaligen Stürmer, Ivan Prtajin und Benedict Hollerbach (einer unserer wenigen lukrativen Transfers), ereilt ein Achillessehenenriss und das ausgerechnet am selben Tag! Saison hier wie dort beendet und man reagierte kurzfristig: Kaiserslautern holt für den erstaunlich treffsicheren Prtajin immerhin Mergim Berisha aus Hoffenheim als Ersatz und Mainz leiht als Hollerbach-Ersatz doch tatsächlich den knapp 31-Jährigen Sheraldo Becker von Osasuna Pamplona aus.

Da zuckt es natürlich so ein wenig - hätte der uns nicht auch weiterhelfen können? Becker, ebenfalls so eine Transfer-Enttäuschung: Nach seiner großartigen Saison 2022/23 mit elf Toren und acht Assists in der Liga beißt seltsamerweise niemand an (alle rechnen mit zwanzig Millionen und mehr aus England), ein halbes und erfolgloses halbes Jahr später geht's dann für beinahe lumpige drei Millionen nach Spanien, zu San Sebastian. Doch auch dort bleibt der Erfolg so ein wenig aus: 46 LaLiga-Spiele (davon nur zwei über die volle Distanz) mit lediglich vier Toren und drei Vorlagen in zwei Jahren sind nicht gerade eine herausragende Bilanz.

Und dass Schnelligkeit alleine wenig nützt, sehen wir gerade bei Oliver Burke. Mal sehen, was Urs Fischer da noch reaktivieren kann, aus blankem Eigennutz hoffe ich mal, nicht so wirklich viel. Und der hier grandios gescheiterte Bo Svensson soll Horst Steffen in Bremen nachfolgen. Interessant wird's also doch noch, wenn auch nicht unmittelbar. Nur das Gefühl, dass bei uns nicht der geniale Plan anliegt, bleibt trotzdem. Und wie unfassbar gern hätte man hier unrecht …

1. Februar: Da kannste verrückt werden …

Union Berlins Ilyas Ansah (21) wechselte trotz stabiler Leistungen auf die Bank.
Icke: Das "alte" Union war wieder zu sehen. Wir treffen das Tor nicht. Die ersten 40 Minuten hatten wir das Spiel und den Gegner voll im Griff. Chancen in Führung zu gehen - hatten wir auch genug. Irgendetwas war dann aber immer. Hoffenheim gelang zu dieser Zeit gar nichts. Und trotzdem gewinnen die Hoppenheimer vor peinlichen 19.000 Zuschauer im 30.000er Stadion mit 3:1. Man bedenke, sie sind in der Tabelle (fast) ganz oben, gewinnen ein Spiel nach dem anderen und "keinen" interessiert das.

Und dann kam die 42. Minute. Ein Witz-Elfmeter, den Kramaric natürlich nutzt. Es steht 1:0. Und um das ganze bisherige Spiel auf den Kopf zu stellen, legt der gleiche Kramaric in der 45. Minute nach. Zugegeben, dieser Kopfball war hübsch anzusehen. Aber völlig unverdient. Es war die erste wirkliche Chance der Hoffenheimer – in der ersten Halbzeit – aus dem Spiel heraus. Ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten hatten wir, einige davon von der Marke "musst du machen". Aber zur Halbzeit steht es 2:0 für Hoppenheim.

Das Gute daran, dachten wir zur Halbzeitpause, schlimmer kann es nicht kommen. Nun 90 Sekunden lief das Spiel zur zweiten Halbzeit an, als wieder Toure von links flankte und Leite den Ball unbedrängt ins eigene Tor schießt. Ja, der Ball rutschte ihm ab, das sah man. Aber hier muss man mehr Konzentration verlangen. Im Dezember legte er ja im Bayern-Spiel auch ein Ding ins eigene Tor. Apropos "wieder" : Toure war es auch, der das 2:0 für Kramaric auflegte. Und dann muss man sich fragen, was macht eigentlich der Mann auf der rechten Außenbahn? Warum Haberer statt Trimmel spielte, wusste niemand. Das Spiel zeigte aber gnadenlos auf, das war eine falsche Trainer-Entscheidung.

3:0 nach 47 Minuten – eigentlich ist damit alles entschieden. Nun entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Union machte erstaunlicherweise Weise weiter, gab nicht auf. Khedira erzielte dann in der 68. Minute den Anschluss-Treffer. Wir wollen es kurz machen, es gab noch reichlich Gelegenheiten einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Aber wir konnten auch die größten Chancen nicht nutzen. Fairerweise sei angemerkt … auch Hoppenheim hatte noch Chancen ihre Führung auszubauen. So richtig sicher stand heute unsere Abwehr nicht. Nicht wie wir es gewohnt sind.

Den berühmten 3er-Wechsel von Baumgart gab es diesmal schon in der 54. Minute. Schäfer ersetzte Jeong, Köhn kam für Nsoki und Ansah für Burke. Und rein spielerisch wurde es sofort besser. Warum Nsoki am Anfang den Vorzug vor Köhn bekam, war klar, er ist defensiv stärker. Das ist ok. Warum aber die stabilen Ansah und Schäfer auf die Bank mussten, das war weniger logisch. Bei Burke könnte man noch annehmen, Baumgart setzte auf den Leipzig-Effekt. Allerdings ist das lange her. Diese Leistung aus dem Spiel in Leipzig konnte Burke nie wieder zeigen. Und Ansah als der kompletteste und spielstärkste Stürmer in unseren Reihen, der muss eigentlich sofort auflaufen. Ilic machte wieder kein schlechtes Spiel, aber egal welche guten Situationen er frei vor dem Tor hat (heute auch wieder) – er trifft nicht. Dafür erzielte Defensivmann Khedira heute sein viertes Bundesligator in dieser Saison. Verrückte Welt.

Und jetzt geraten wir vielleicht in eine schwierige Situation. Am nächsten Freitag spielen wir gegen die wankenden Frankfurter, um danach beim Hamburger SV anzutreten. In beiden Spielen ist alles oder auch nichts möglich. Unser Polster beträgt noch 6 Punkte. Verlieren wir beide Spiele, so sind wir wieder mitten im Abstiegskampf. Vollste Konzentration ist angesagt. Und die beste Aufstellung für das Team. Und dann wären wir auch mal wieder beim Fußball-Glücks-Gott an der Reihe. So richtig viel Glück hatten wir gerade nicht gehabt. Eisern.

30. Januar: Müder Transferwinter, hellwach nach Hoffenheim

Die Transfergerüchte rund um Danilho Doekhi (27) scheinen sich wieder abgekühlt zu haben.
Unionfux: Am Montag findet die voraussichtlich übersichtlichste Transferperiode der letzten fünfzehn Jahre ihr Ende, ohne Neuzugang und mit lediglich zwei Leih-Abgängen, davon ist einer, Olu Ogbemudia, gänzlich ohne Bundesligaeinsatz und der andere, Marin Ljubicic, seit gefühlten Ewigkeiten auf dem Abstellgleis, obwohl er vor Jahresfrist zwischen vier und fünf Millionen gekostet hat und zuletzt zumindest andeuten konnte, dass er uns schon weiterhelfen würde. Ljubicic wurde erst von Schalke 04 umworben und geht jetzt für ein halbes Jahr nach Düsseldorf, ohne Kaufoption, einerseits, weil er wohl sowieso zu teuer für die Fortuna wäre, andererseits hat man vielleicht auch aus dem Fall Leweling gelernt. Der Wechsel von Alex Kral zu Panathinaikos ist offenbar gescheitert, die Griechen nicht wirklich zuverlässige Partner, weder für ihn noch für uns.

In Sachen Doekhi und Leite bewegt sich nicht viel, auch wenn ja noch ein paar Tage Zeit sind. Sportlich sicherlich gut für uns, finanziell ist das Ganze ein weiterer Tiefschlag, so richtig glücklich agieren wir anscheinend nicht in Sachen Verkauf. Sollte einer von beiden doch noch gehen, könnte man den Sommertransfer von van den Bosch eventuell vorziehen, wenn die Belgier denn überhaupt mitspielen würden. Neuzugänge schienen nicht nötig genug, schon irgendwie verständlich bei unserer Punktausbeute und ohnehin nur noch (nach Hoffenheim) vierzehn Spieltagen. Mal sehen, ob die nächsten Tage noch Erstaunliches bereithalten, möglich ist wie immer alles, auch wenn relativ wenig darauf hinweist.

Die Aufgabe in Hoffenheim ist im Moment eine der kniffligsten der Liga. Extrem formstark sind die Hoffenheimer, die schon zur Halbserie mehr Punkte aufzuweisen hatten als sie ganze letzte Spielzeit zusammen - mit Sicherheit eine der Überraschungen dieser Saison. Man muss aber auch anerkennen, dass sie an Trainer Ilzer festgehalten haben, trotz der miesen letzten Spielzeit, die nur deshalb nicht in einem Abstieg mündete, weil tatsächlich drei andere Mannschaften noch schlechter waren.

Für uns spricht, dass sie unter der Woche in Bremen zum Nachholspiel antreten mussten, dabei zwar gewannen, aber auch eine Rote Karte fressen mussten und nun auf einen enorm wichtigen Spieler (Burger) verzichten, wir ja auch bei den ebenfalls formstarken Stuttgartern gut dabei waren - und in Sinsheim schon häufiger einigermaßen gut ausgesehen haben.

Das sind jetzt zwar keine wirklich harten Faktoren, aber irgendwoher muss man ja den Optimismus nehmen. Wir treten mit fast voller Kapelle an, natürlich immer noch ohne Skov (ob wir den in dieser Saison nochmal auf dem Platz sehen?) und auch ohne Rothe. Und leider ist ebenfalls einer der stärksten Unioner im Spiel gegen Dortmund verletzt, schon wieder, muss man sagen: Josip Juranovic muss eine neuerliche Pause einlegen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Nsoki dafür beginnt, nicht zuletzt wegen seiner TSG-Vergangenheit. Derrick Köhn ist wieder zurück und mehr als eine Alternative auf der Außenposition und auch Trimmel wäre eine Idee, schon allein, um unseren Standards wieder mehr Gefahr zu verleihen. In Mittelfeld und Angriff sind Voraussagen eher schwierig, da Steffen Baumgart hier gern rotiert, lediglich Khedira dürfte gesetzt sein.

Auf jeden Fall ist eine hellwache Leistung nahe am Optimum gefragt, wenn wir aus dem Kraichgau was mitnehmen wollen, die traue ich den Jungs einfach mal zu, weil ja Bange machen weder gilt noch hilft und wir uns außerdem ja noch für die ärgerliche Heimniederlage der Hinrunde revanchieren wollen - also, auf geht's!

28. Januar: Geht's nach oben oder nach unten?

In Hoffenheim erwartet Union Berlin am Samstag keine leichte Aufgabe.
Icke: Am 2. Februar 2026 schließt endlich dieses unsäglich lange Transferfenster. Was ja nunmehr sogar bis in den laufenden Spielbetrieb hinein reicht. Wer denkt sich so etwas nur aus? Erschwerend kommt hinzu, dass Manager und Spieler sogar in diesem Zeitraum noch pokern. Wo eigentlich nur der Vollzug gemeldet werden soll. Das ist einfach nur furchtbar und unwürdig.

Wir sollten durch sein. Krals Verkauf (knapp 1 Million Euro) nach Griechenland ist jetzt in trockenen Tüchern, Ogbemudias Leihe nach Mannheim ist auch durch. Leider verletzte sich der Spieler gleich im zweiten Spiel schwer. Am Ende des Tunnels ist aber ein Licht zu sehen. Schon ab der neuen Spielzeit 26/27 wird es eine neue und freiwillige U21-Liga geben. Man kann nur hoffen, dass der 1. FC Union gleich von Beginn an dabei ist. Etwas Besseres kann dem großen Talente-Pool bei Union gar nicht geschehen.

Am Samstag, dem 31. Januar, müssen wir um 15.30 Uhr in "Hoppenheim" antreten. Die Pflicht ruft. Allerdings, schaut man sich die letzten Spiele an, so sehen wir – von den letzten sechs Partien (inklusive gestern in Bremen) haben die Hopp-Spieler fünfmal gewonnen und ein Unentschieden erzielt. Das nennt man einen Lauf haben. Asllani wurde in Bremen sogar geschont. Damit er gegen uns frisch ist? Wahrscheinlich! Das wird sehr schwer für uns. Die Aufgabe in ihrer Gesamtheit. Nur wenn wir das schlechte Dortmund abschütteln und uns wieder an unsere Tugenden erinnern, haben wir eine Chance.

Wir dagegen hatten – abgesehen vom Spiel gegen Dortmund – unsere letzte Niederlage am 6. Dezember 2025 in Wolfsburg. Dann kamen sechs Spiele Nonstop ohne Niederlagen. Drei Siege und drei Unentschieden. Fünf Bundesligaspiele und ein Testspiel beinhaltetet diese Serie. Es wäre die richtige Antwort der Mannschaft, zu zeigen, dass Dortmund ein Ausrutscher war. Wir sind weiterhin so erfolgreich, wie es vorher keiner für möglich hielt.

Ein neuer Spieler mit neuen Impulsen für unser Angriffsspiel ist nicht mehr zu erwarten. Dafür sieht es so aus, als wenn auch in unserer Abwehr nichts mehr anbrennt. Nichts deutet darauf hin, dass Doekhi und/oder Leite noch gehen werden. Damit bleibt van den Bosch die einzige Personalie als Zugang. Aber eben auch erst für den kommenden Sommer. Linksfuß-Innenverteidiger Uduokhai, der schon als Leite-Ersatz auserkoren wurde, muss weiter warten. Und ob Doekhi und/oder Leite dann wirklich gehen, muss auch erst einmal abgewartet werden.

Inzwischen ist Doekhi bei Union auch zum Top-Verdiener aufgestiegen. Wenn er sich wohl fühlt und dabei noch sehr gutes Geld verdient, muss ein potentiell neuer Verein schon einige Argumente vorweisen können. Selbst ein englischer Verein dürfte es dabei nicht einfach haben, sofern er kein internationales Geschäft vorweisen kann. Warten wir es mal ab. Eisern.

25. Januar: Tapfer gewehrt, aber ziemlich chancenlos - BVB gewinnt abgezockt in der Alten Försterei

BVB-Profi Maximilian Beier (l.) im Zweikampf mit Union-Spieler Janik Haberer an der Alten Försterei.
Unionfux: Das Gute zuerst: wir verlieren bestenfalls einen Punkt, denn ein Sieg ist diesmal gegen Dortmund einfach nicht drin - und ein Punkt nur mit viel Glück und etwas Zufall und das ist einfach nicht auf unserer Seite. Die erste Chance des Spiels hat zwar Ilic nach einem Juranovic-Freistoß, doch Kobels Stellungsspiel entschärft den Kopfball. Und schon führt Dortmund früh durch einen etwas unglücklichen Elfer, als Querfelds und Rönnows Klärungsversuche gegen Guirassy misslingen, unser Däne ahnt zwar die Ecke, aber der Strafstoß von Can ist nach knapp zehn Minuten einfach zu gut geschossen.

So kann die Borussia einigermaßen entspannt das Spiel vor sich herschieben und wir müssen froh sein, nach knapp zwanzig Minuten nicht den zweiten Gegentreffer zu fangen: Wir verlieren den Ball am eigenen Strafraum, Nmecha passt zum freien Guirassy, der zum Glück zu unentschlossen bleibt und letztlich für Bellingham den Jüngeren ablegt, dessen Versuch wird von Querfeld stark geblockt und Fabio Silva setzt den Abpraller daneben.

In der Folge haben wir die beste Phase unseres Spiels, können aber unser Übergewicht nicht in Zählbares ummünzen, Diogo Leites Kopfball wird sicher pariert, Juranovic' Freistoß geht klar drüber, die beste Chance hat dann kurz vor der Pause Jeong, der eine Ecke vom umtriebigen Juranovic flach serviert bekommt und so frei zum Abschluss kommt, aber der geht weit drüber, das hätte man mehr draus machen können, wenn nicht müssen. Am Ende bleiben eine relativ beträchtliche Menge Standards und einige Flanken ungenutzt, wir haben sogar etwas mehr Ballbesitz - umsonst, so gehen wir mit dem knappen Rückstand in die Pause.

Nach der Pause führt ein unnötiger Ballverlust zu einer Bellingham-Möglichkeit, die Rönnow hervorragend zur Ecke rettet, aber den darauffolgenden Standard nutzt Dortmund zum zweiten Tor: Schlotterbeck köpft aus einigermaßen spitzem Winkel aufs kurze Eck und überrascht so unseren Keeper - ist der möglicherweise haltbar? An einem guten Tag vielleicht. Noch ist eine Menge Zeit, aber uns gelingt es in der Folge zu selten, wirklichen Druck aufzubauen, Dortmund hat mit der Zwei-Tore-Führung im Hinterkopf jetzt noch leichteres Spiel, verteidigt konsequent und macht auch wenig Fehler, zudem sind fast alle langen Balle an diesem Abend zu lang oder aber allzu unkomplizierte Verteidigerbeute.

Wir geben uns durchgängig redlich Mühe, aber dabei bleibt es weitgehend auch. Ilic hat vielleicht noch sowas wie eine Gelegenheit zum Anschluss, die aber nicht so wirklich gefährlich wird und nach vierundachtzig Minuten macht Dortmund dann den dritten Treffer, nach Zuspiel von Bellingham zieht Beier sofort ab und trifft akkurat ins linke lange Eck, Sack zu. Dass uns kurz vor Schluss noch ein Handelfer verweigert wird - am Ende geschenkt. Unterm Strich hat der Tabellenzweite gespielt wie ein Tabellenzweiter, sich kaum eine Blöße gegeben und ziemlich abgezockt einen Auswärtssieg eingefahren, wir machen kein wirklich schlechtes Spiel, aber auch kein erwähnenswert gutes, wir scheitern an unserer Ungefährlichkeit, es gibt eigentlich keine ernsthafte Tormöglichkeit, der man wirklich nachtrauern sollte.

Damit müssen, damit können wir leben. Denn es muss schon eine Menge passen inklusive schwächere Dortmunder als an diesem Spieltag, wenn wir so einen Gegner schlagen wollen, der eben auch von seiner unbestreitbar größeren individuellen Klasse profitiert. Diesmal klappt’s eben nicht: nicht schön, nicht schlimm. Denn eine Blamage bleibt gottlob auch aus.

Deswegen: weitermachen, mit oder ohne abgeputztem Mund, der nächste schwere Kontrahent wartet schon am nächsten Sonnabend in Hoffenheim, die haben gerade einen fetten Lauf - aber wir haben ja auch schon in dieser Saison bewiesen, dass wir mit Stärke gut umgehen können. Gewiss auch kein Nachteil, wenn dann Derrick Köhn wieder dabei sein kann. Alex Kral dürfte da schon zu Panathinaikos nach Athen gewechselt sein, für rund eine Million. Was weitere Zu- oder gar Abgänge angeht, müssen wir abwarten. An Diogo Leite soll Lazio Rom interessiert sein, aber angebliche Interessenten gab’s ja schon zuhauf. Mal sehen, was die nächste Woche so bringt, in Sachen Transfers und in Hoffenheim. Dortmund jedenfalls ist für diese Spielzeit Geschichte, der Blick geht nur nach vorn - also, weiter geht’s!

21. Januar: Trimmel macht das dreizehnte Jahr voll

Kapitän Christopher Trimmel (38) hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.
Unionfux: Der Präsident weiß, was seine Mitglieder wünschen: gestern verlängert, publikumswirksam auf der 60-Jahr-Feier des Vereins, einer der populärsten Union-Spieler aller Zeiten um ein weiteres Jahr: Christopher Trimmel bleibt bis 2027 und selbst der Verfasser der entsprechenden Nachricht auf der Homepage ist davon so dermaßen aus dem Häuschen, dass er das Zählen verlernt, denn da wird davon geredet, dass der Käpt’n in sein zwölftes Jahr geht, die Überschrift unterstreicht es: "Trimmel macht das Dutzend voll". Ja, macht er, aber schon diesen Sommer, die neue Spielzeit ist dann die bereits dreizehnte: fünf in Bundesliga Zwei, acht im Oberhaus. Dass der Kicker das auch noch abschreibt, spricht für sich. Bei so vielen Jahren allerdings, wo beide Hände nicht mehr ausreichen, kann man schon mal durcheinanderkommen, oder?

Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine gute Nachricht, denn nach wie vor bringt Trimmel, der älteste Feldspieler der Liga, seine Leistung, auch noch über die volle Spielzeit. Davon abgesehen ist er enorm wichtig für die Statik in der Mannschaft und ein hervorragendes Aushängeschild für den Verein, so jemanden kann man sich kaum backen. Bei Vertragsablauf ist der extrem sympathische Österreicher dann erstaunliche vierzig Jahre alt, meines Wissens hat das bei Union noch keiner geschafft - und es dürfte, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, wohl auch einmalig bleiben. Da, auch bei uns, mit dem Begriff "Fussballgott" ziemlich großzügig um sich geschmissen wird - hier ist einer, der diese Bezeichnung verdient. Wir freuen uns, Trimmi!!

Überhaupt ist die Stimmung bei uns gerade prächtig, wir stehen in der Liga mehr als solide da, die Mannschaft hat scheinbar in die Spur gefunden, der Trainer hat verlängert - das sieht nach Kontinuität aus, die uns ja immer gutgetan hat. Da kommt ein Gegner wie Borussia Dortmund gerade recht. Zum einen sahen wir in der Alten Försterei oft ziemlich gut gegen die Dortmunder aus - von bisher sechs Begegnungen konnten wir immerhin vier gewinnen. Zudem tut sich Dortmund zurzeit etwas schwer, nach einem ebenso mühseligen wie überaus glücklichen Last-Minute-Sieg gegen St. Pauli folgt gestern eine absolut verdiente Niederlage in der Champions League bei Tottenham Hotspur. Auch wenn eine Profimannschaft die zusätzlichen neunzig Minuten wegstecken sollte, ein Vorteil sind sie trotzdem nicht.

Keine Frage, die Aufgabe wird schwer genug, aber wir können beinahe unbeschwert aufspielen - und wenn wir unsere jüngste Leistungssteigerung einigermaßen fortsetzen können, ist alles drin. Was die Aufstellung betrifft, so hat Steffen Baumgart sogar ein wenig die Qual der Wahl, gerade in der Offensive. Schwer vorauszusagen, wer im offensiven Mittelfeld und im Sturm den Vorzug erhält. Und wer wird neben Khedira auflaufen: Kemlein oder Schäfer? Spielt Trimmel, Juranovic oder sogar Nsoki? Allein die Abwehr dürfte so bleiben wie immer. Und es sieht beinahe danach aus, als ob das bis zum Saisonende so bleiben könnte.

Noch ein Wort zur Jubeldiskussion, hervorgerufen durch den strikten Nichtjubel von Jeong in Stuttgart: Natürlich ist diese übertriebene Geste vermeintlichen Respekts Unsinn. Denn der erwiesene Respekt dem ehemaligen Verein gegenüber ist auch respektlos - nämlich gegenüber dem aktuellen Verein. Ist denn die Freude über ein erzieltes Tor nicht viel logischer und natürlicher, sie muss ja nicht gerade überschäumen. Aber Mittelwege sind ja heutzutage etwas aus der Mode gekommen und hohle Gesten sehr viel wichtiger als die Sache an sich. Insofern bin ich da voll und ganz auf der Seite des Trainers, der sowas auch ziemlich albern findet.

Doch es gibt ja erfreulicherweise noch Ausnahmen, zum Beispiel Janik Haberer, der mit seinem fokussierten Elfernachschuss seinem ehemaligen Verein Freiburg die Conference League vermasselte, uns aber den endgültigen Klassenerhalt sicherte. Er jubelte ausgelassen, erleichtert, glücklich - und ich glaube kaum, dass irgendein Freiburger ihm das nachträgt.

Gegen Dortmund kann uns das jedenfalls nicht passieren, nur auf der anderen Seite könnten Ryerson und Schlotterbeck in die schreckliche Bredouille kommen, am besten wäre in diesem Fall: nicht treffen. Freuen wir uns auf ein Abendspiel am Samstag, bauen die erfreuliche Heimbilanz gegen Borussia Dortmund weiter aus und machen einen weiteren Schritt Richtung entspannten Klassenerhalt - gerne auch unter Zuhilfenahme des notorischen goldenen Einwechselhändchens von Steffen Baumgart.

20. Januar: Ein wildes Auf- und Ab beim 1. FC Union – Geburtstag mit Rückblick

Am 20. Januar feiert der 1.FC Union Berlin seinen 60. Geburtstag.
Icke: Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag lieber 1.FC Union Berlin! Dazu gibt es heute Abend einen Festakt in unserem Stadion. Ein Festzelt für 4000 Mitglieder wird nicht reichen. Über 6000 werden erwartet, für die es eine Live-Übertragung aus dem Stadion geben soll. Mal schauen, was sich der Verein hat einfallen lassen. Und eigentlich werden wir ja sogar 120 Jahre Jahre alt.

Im Frühjahr 1906 trafen sich einige Fußball-Freunde in der Luisenstraße in Oberschöneweide und gründeten "Olympia". Organisatorisch hielt diese Verbindung nur kurz. Aber die Fußball-Verrückten machten weiter. Nach einigen Wirrungen wurde dann am 17. Juni 1906 der FC Olympia Oberschöneweide gegründet. Aber auch der war noch nicht voll handlungsfähig. Um es jetzt ganz kompliziert zu machen, ging man ab Anfang 1907 eine Partnerschaft mit Union 1892 ein. Die waren 1905 immerhin Deutscher Meister. Wir spielten bis 1909 als Union 1892 / Abteilung Oberschöneweide. Die Oberschöneweider wurden sehr schnell – sehr stark und trennten sich wieder von Union 1892. Das Jahr 1909 wurde organisiert, vorbereitet und um weitere Sportarten (Leichtathletik) erweitert. Ab dem Spätsommer 1909 nahmen wir wieder am Spielbetrieb in Berlin teil. Ab Januar 1910 dann als: SC Union Oberschöneweide.

Ab 1920 spielt Union auf dem heutigen Gelände der Alten Försterei. Das war ein weiterer Grundstein – auch für heute. Denn das Stadion An der Alten Försterei gehört – mit dem Grundstück – seit Ende 2022 dem 1. FC Union Berlin. Im gleichem Jahr 1920 wurde Union zum ersten Mal Berliner Meister und nahm an der Endrunde in Deutschland teil. Die Entwicklung war damals, wie auch jetzt in der neuen Zeit – rasant! 1923 gab es den nächsten großen Erfolg. Union wurde Deutscher Vize-Meister.

1948 musste auf Grund der politischen Gegebenheiten wieder auf SG Union Oberschöneweide formiert werden. 1949 wurde dann die DDR gegründet und auch das hatte wieder Einfluss auf den Fußball. Nachdem viele Fußballer sich (aus finanziellen Gründen) gegen Westen wendeten, wurde dann 1966 der 1. FC Union Berlin gegründet. Und wieder ging es sensationell nach oben. Gleich 1968 gewann Union den DDR-Pokal. Mehr aber ließ "man" zu DDR-Zeiten nicht zu. Der Köpenicker Fußball wurde aus politischen Gründen klein gehalten.

Und auch diese kommunistischen Verzerrungen hatten Auswirkungen auf den Fußball ab 1990. Zwar war nun alles frei und offen, aber Clubs wie der Stasi-Verein aus Berlin oder der Polizei-Verein aus Dresden profitierten weiter von den alten Mauscheleien. Sie kassierten dicke Millionen-Ablösen für die Spieler, die vormals (zum Teil) gezwungen wurden – bei den staatsnahen DDR-Vereinen zu spielen. In den 10-15 Jahren nach dem Mauerfall gab es mehrere brenzlige Situationen für unseren Verein. Und das nun formulierte ist keine Phrase: Die Gemeinschaft der echten Fans vom 1. FC Union verhinderte gleich mehrmals das Aus für den Verein. Tausende Verrückte Union-Fans machten das immer wieder möglich! Der Stadionbau von 2000 Unionern gehört dazu und ist immer noch weltweit einzigartig.

Aber letztlich gibt es wohl doch einen Fußball-Gott oder setzt sich das positive Karma durch? Der 1. FC Union hat im Jahr 2026 über 70.000 Mitglieder. Mehr als 500 Sponsoren unterstützen den Verein. Und wir spielen seit sieben Jahren in der (auch weltweit anerkannten) deutschen Elite-Liga Fußball. In den sieben Jahren schafften wir sogar – drei internationale Beteiligungen. Und die Champions-League konnten wir auch testen. Gute Spiele gegen Real Madrid bleiben in unserem Fundus. Das Stadion (wie auch weitere Immobilien) gehören dem Verein inzwischen. Lasst uns heute – all das – feiern. Unsere Union-Väter und Union-Opas wären (bzw. sind) stolz auf das Geschaffte! Und niemals vergessen – Eisern Union!

18. Januar: VfB Stuttgart rettet Unentschieden gegen bärenstarke Unioner

Union Berlin und der VfB Stuttgart haben sich am 18. Bundesliga-Spieltag die Punkte geteilt.
Icke: Diese Überschrift ist cool, oder? Die meisten Fußball-Anhänger hätten das genau umgekehrt erwartet. Wenn sie überhaupt (vorher) einen Pfifferling auf Union gesetzt hätten. Und ist das denn überhaupt beweisbar? JA! Die Spieldaten lügen nicht. 20 Torschüsse gab Union ab, nur 13 der VfB. Dabei hatte Union auch noch die größeren Chancen. Knapp zwei Kilometer rannten die Köpenicker mehr als die Schwaben. Auch das ist eine Hausnummer. 14 Flanken gab Union in das gegnerische Zentrum. Die Schwaben schafften nur acht. Richtungsweisend war auch, dass 50 Prozent aller Dribblings beim 1. FC Union erfolgreich waren. Bei der Garde der Nationalspieler auf der Schwaben-Seite waren es müde 30 Prozent. Bei den Ecken führten wir grandios mit acht zu drei. Das sind Argumente, die überraschen. Ja wir waren einfach die bessere Mannschaft.

Weil es so selten ist, muss an dieser Stelle Schiedsrichter Aytekin gelobt werden. Er hatte alles im Griff, sah sehr vieles. Vor allem aber sah er die diversen Schauspieleinlagen der Stuttgarter, allen voran von Nationalspieler und Ex-Unioner Leweling, der sich ständig auf den Rasen schmiss und laut losheulte. Aytekin fiel nicht darauf rein. Das Einzige was fehlte, waren ein paar Gelbe Karten für die schwäbischen Schauspieler.

Baumgart änderte bei Union, wie wir schon angekündigt hatten, Etliches. Geschuldet der Wettbewerbsverzerrungen gegen uns: Acht Spiele in drei Tagen (inklusive Donnerstagspiel). So besetzte er die Außenpositionen neu. Haberer (rechts) und Juranovic (links) kamen neu rein. Burcu und Kemlein spielten auf den offensiven Halb-Positionen und ganz vorn spielte wieder Ilic. Und genau jener Ilic hatte eine von mehreren (unserer) Tausend-Prozenter auf dem Schlappen. Allein vor dem Tor traf er nur den Pfosten. In der 59. Minute stellt dann Nationalspieler Führich das Spiel auf den Kopf. Trocken zieht er von der Strafraumgrenze ab und überrascht damit alle. Und ja, in der 2. Halbzeit haben die Schwaben zehn bis zwölf Minuten dabei, wo sie uns einschnüren. Das endet aber schnell wieder und wir laufen weiter an. Wie viel Respekt die Stuttgarter vor den starken Unionern hatten, zeigt auch ihr Trainer Hoeneß, als er in der 71. Minute mit Jeltsch einen zusätzlichen Innenverteidiger in ihr Spiel nahm.

Dann aber kommt die 83. Minute. Der eingewechselte Nsoki bricht auf links durch, bringt den Ball nach innen, wo der ebenfalls eingewechselte Jeong zum 1:1 einschiebt. Das war mehr als verdient für uns. Stuttgart musste über das gesamte Spiel gesehen, mit einem Punkt sehr zufrieden sein. Gern wiederhole ich das … Union hatte nicht nur mehr Torschüsse, sondern auch die größeren Chancen. Nach unserem Ausgleich hatten wir noch einmal drei Chancen den Sieg festzuzurren. Zwei davon von der Marke "Luft anhalten".

Vor dem Spiel hätte ich einen Punkt "blind" gekauft. Nach dem Spiel, waren drei Punkte nicht nur drin, sondern wären auch verdient gewesen. Egal, wir hamstern gerade wie die Eichhörnchen. Ein Punkt in Stuttgart, ein Punkt in Augsburg, ein Punkt gegen Mainz. Davor in Köln gewonnen und Leipzig geschlagen. Die letzten fünf Spiele, mit zwei Siegen und drei Unentschieden können sich sehen lassen. Nächsten Samstag empfangen wir Dortmund. Die dürfen sich warm anziehen. Wir wollen nämlich mit der Punkte-Sammlerei mitnichten aufhören. Eisern.

16. Januar: Das goldene Händchen an einem eigentlich gebrauchten Abend

Das erlösende Tor: Marin Ljubicic (23, l.) erzielt den Last-Minute-Ausgleich.
Unionfux: Die Mannschaft hat offensichtlich den Präsidenten verstanden, denn das letzte Spiel der Hinrunde in Augsburg ist spielerisch ziemlich übersichtlich - zum Glück aber von beiden Seiten.

Wir beginnen im Gegensatz zum Mainzspiel diesmal mit Trimmel, Schäfer, Ansah und Jeong für Haberer, Kemlein, Ilic und Burcu, haben in der ersten halben Stunde durchaus mehr vom Spiel als die Gastgeber und obendrein die unbestritten besseren Chancen, so köpft Schäfer einen Aufsetzer nach guter Burke-Flanke knapp übers Tor, kurz danach hat Jeong die Führung auf dem Fuß, aber Augsburg-Keeper Dahmen kann abwehren und schließlich schießt Burke aus aussichtsreicher Position rechts vorbei. Dann werfen die Augsburger Fans aus Protest gegen den Spieltermin eine Menge Flummis aufs Feld, aber irgendwoher müssen die Fernsehgelder ja auch kommen, auch wenn das für den Stadionzuschauer nicht immer kommod ist.

Im Anschluss an diese Aktion kommt von unserer Seite nur noch wenig, während Augsburg plötzlich Druck macht und auf die Führung drängt, auch wenn es im Grunde nicht allzu gefährlich wird. Doch dann zieht Claude-Maurice in der letzten Minute der Nachspielzeit nach einem zu kurz abgewehrten Ball aus achtundzwanzig Metern ab und lässt Rönnow keine Chance, die Kugel dreht sich weg und schlägt unter Zuhilfenahme der Lattenunterkante im oberen rechten Eck ein - klassisches Traumtor zur Unzeit, der das bisherige Spiel vielleicht nicht ganz, jedoch zumindest teilweise auf den Kopf stellt. In der zweiten Hälfte merkt man, dass den Augsburgern die Führung gut getan hat, jetzt haben sie die besseren Möglichkeiten: nach einer knappen Stunde zirkelt Claude-Maurice einen Freistoß an den rechten Pfosten, kurz danach kommt Kade mittig frei zum Schuss, hier haben wir doch etwas Glück und Rönnow. Querfelds Freistoß wird per "Schutzhand" (die es ja eigentlich nicht gibt) geblockt, sowohl Schiedsrichter Badstübner als auch der VAR lassen das durchgehen, warumauchimmer.

Drei Minuten köpft Querfeld knapp vorbei, Augsburg vergibt durch Banks, Khedira schießt aus elf Metern über den Kasten, der Ball ist, zugegeben, schwer zu nehmen. Kömür schießt ebenfalls etwas überhastet drüber, Fellhauer kann kurze Zeit später alles klar machen, aber wieder hält Rönnow. Dann überschlagen sich, zumindest in diesem eher ereignisarmen Spiel, die Ereignisse: erst blockt Zesiger eine Flanke des eingewechselten Kral mit dem Arm, wieder hält das Schiedsrichtergespann das nicht für erwähnenswert, auch wenn das jetzt keine glasklare Situation ist. In der Folge versucht Köhn einen Konter im Mittelfeld zu verhindern, spielt klar den Ball, kriegt das Bein aber nicht schnell genug runter und erwischt so den reinlaufenden Essende an der Schulter - für mich bestenfalls Gelb, weil unabsichtlich und auch nicht allzu schwer, doch Badstübner zieht glatt Rot, auch das hätte der VAR zumindest zur Ansicht freigeben können - irgendwie passt das zu einem gebrauchten Abend, an dem wohl nichts zu holen ist, andererseits: ist die Oper nicht erst aus, wenn die dicke Frau aufhört zu singen?

Sechs Minuten gibt es obendrauf, da spielt Rönnow nach anderthalb Zeigerumdrehungen einen langen Ball, den Ljubicic per Kopf zu Ilic weiterleitet, der wiederum, heftig von Schlotterbeck bedrängt, irgendwie auf rechts zum durchstartenden Kral durchstochern kann, der flankt, Ilic bringt den Ball technisch stark mit dem rechten Außenrist vors Tor und der eingewechselte Ljubicic steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss und lenkt ihn, ebenfalls mit dem rechten Außenrist, geistesgegenwärtig ins linke Eck - da ist doch tatsächlich noch der etwas unerwartete Ausgleich, zu zehnt, in der Nachspielzeit und durch drei Einwechsler! Der überraschte und noch mehr schwer enttäuschte FCA macht danach zwar noch mächtig Betrieb, aber wir verteidigen konsequent alles weg und zum Schluss hält Rönnow im Anschluss an die letzte Ecke des Spiels einen Kopfball von Rieder - so holen wir schließlich das erste Auswärtsunentschieden der Saison.

Unterm Strich ist der Punkt sogar verdient, auch wenn er doch etwas glücklich ist, in einem ansonsten mäßigen Spiel, in dem wir eben vom Glück nicht gerade verfolgt sind, auch weil alle kritischen Szenen gegen uns entschieden werden. Möglicherweise fühlt sich Augsburg nach dem zu harten Platzverweis zu sicher, die drei Punkte in Schwaben zu behalten, denn im entscheidenden Moment sind sie hinten zu unsortiert und fahrig und so können wir den Kontrahenten schlußendlich auch in der Tabelle auf Abstand halten, insgesamt gesehen lief dieser siebzehnte Spieltag gar nicht so übel für uns. Was kann man aus diesem Spiel mitnehmen? Zum Beispiel, dass der ungeliebte Ljubicic sein zweites Tor hintereinander macht, sollte uns zu denken geben, ich finde, der Junge hat sich weitere Chancen verdient (und die hat er nun wirklich nicht so wirklich bekommen) - und Ilic weist mit seinem achten Assist seine unbedingte Berechtigung für unser Spiel nach, da kann sich eine Torflaute schon mal relativieren. Und Trimmel kann sehr wohl noch neunzig Minuten plus Nachspielzeit gehen, also müsste eine weitere Vertragsverlängerung nur noch Formsache sein, oder?

Wir schließen die Hinrunde also auf einem einstelligen Tabellenplatz ab, elf Punkte entfernt von der Relegation, mit einer ausgeglichenen Statistik: sechs Siege stehen sechs Niederlagen und fünf Unentschieden gegenüber, nach der Hälfte der Spielzeit haben wir mehr als die Hälfte der Ernte eingefahren. Ein guter Ansatz für den zweiten Teil der Saison, die schon am Sonntag in Stuttgart beginnt. Wenn wir jetzt noch spielerisch etwas draufsatteln können (das müssen wir ja Dirk Zingler nicht unbedingt auf die Nase binden), dann ist vielleicht sogar noch etwas mehr als der sichere Klassenerhalt drin. Das hängt natürlich auch davon ab, wie sich das Transfergeschäft in den nächsten zweieinhalb Wochen so entwickelt - aber die Aussichten sind doch ganz ordentlich. Auch, weil Baumgarts Einwechselhändchen immer goldener wird und letztlich selbst so einen eigentlich gebrauchten Abend rausreißt - chapeau und weiter so!

14. Januar: Jeder, der Fußball bei uns entwickeln will, fliegt raus

Dirk Zingler (61) äußerte sich in einem Interview über Kritik angesichts der fehlenden fussballerischen Weiterentwicklung.
Unionfux: Gestern erscheint in der BZ ein Interview unseres Präsidenten Dirk Zingler (61), das der allseits bekannte Matthias Koch anläßlich des unmittelbar bevorstehenden 60-jährigen Vereinsjubiläums mit ihm führt und ich will hier auf eine ziemlich interessante Aussagen eingehen: Zingler äußert sich über Kritik angesichts der fehlenden fussballerischen Weiterentwicklung mit den relativ eindeutigen Worten „Jeder, der Fußball bei uns entwickeln will, fliegt raus“. Aha. Zingler dazu weiter: "Lasst uns versuchen, mit den Mitteln und Rahmenbedingungen, die uns zur Verfügung stehen, erfolgreichen Fußball zu spielen. Das ist etwas, was wir verlangen im Klub: pragmatischen und erfolgreichen Fußball und nicht Fußball, der hohe Risiken beinhaltet, der Spielertypen benötigt, die wir uns gar nicht leisten können. Man darf spielerische Weiterentwicklung beim 1. FC Union verlangen und fordern, aber es wird sie nicht geben.“

Seltsame Aussagen, zumindest in dieser kategorischen Art und Weise. Nun weiß man ja, dass Dirk Zingler gerne mal auf den Schlamm haut, um eine gewisse nötige Aufmerksamkeit zu erringen. Nichtsdestotrotz sollte ihm schon das Unausweichliche seiner Formulierungen klar sein. Natürlich wollen und müssen wir erfolgreich Fußball spielen, nur kann doch der Weg dahin nicht ausschließlich in der schlechtesten Passquote und dem geringsten Ballbesitz der Liga liegen. Dass wir uns bestimmte Spielertypen nicht leisten können - schon klar. Zwischenzeitlich haben wir jedoch z. B. mit einem Max Kruse Ausnahmen hinbekommen, der Unterschied war offensichtlich. Doch sogar, als uns Kruse verlassen hat, um zwar finanziell aufzusteigen, aber sein fussballerisches Ende einzuläuten, spielten wir weiter erfolgreich und attraktiv, erreichten sogar die Champions League. Ungefähr die Hälfte der damaligen Spieler ist noch bei uns und der Rest war auch nicht gerade spektakulär, was die Namen betrifft. Das zeigt nur, dass es sehr wohl möglich ist, gut und erfolgreich zu spielen, auch ohne extrem teure Verpflichtungen. Denn mit denen begann in der Saison darauf das Fiasko, vornehmlich weil das funktionierende Mannschaftsgefüge durcheinandergebracht wurde und besserer Fußball weitgehend ausblieb.

Davon abgesehen: jede Mannschaft braucht Weiterentwicklung, denn Stagnation kann wohl kaum der Weg in die Zukunft sein. Besserer Fußball heißt ja nicht automatisch Zauberfussball a la FC Barcelona oder, um im Land zu bleiben, Bayern München zu betreiben und heißt auch nicht, dass man mit solchen Mannschaften spielerisch mithalten soll und will. Besserer Fußball heißt für mich: höhere Stabilität in den Leistungen, Verbesserung der einzelnen Spieler, mögliche Lösungen gegen tiefstehende Gegner zu erarbeiten (sonst müssen wir vorm Tabellenletzten weiterhin mehr zittern als vorm Tabellenführer), denn der lange Ball führt auch bei uns selten zum Erfolg, mehr Präzision im unbedrängten Passspiel sowie in der Ballannahme und Weiterverarbeitung (sowas kann man trainieren), dazu bessere Antizipation und eingespielte Laufwege. Dadurch könnte man nämlich das Risiko minimieren und nicht etwa erhöhen - und es bedeutet nicht, gleichzeitig weniger zu kämpfen und zu laufen oder defensive Aufgaben zu vernachlässigen.

Spielertypen wie Benes oder auch Leweling würden uns eigentlich weiterbringen und nicht etwa gefährden, vielleicht nicht innerhalb weniger Wochen, aber auf längere Sicht. Null Risiko funktioniert weder im Fußball noch im Leben, es wiegt einen eher in einer nicht vorhandenen Sicherheit. Und wenn Dirk Zingler glaubt, dass bei Schweinefußball trotzdem siebzigtausend Zuschauer ins Olympiastadion strömen (und uns zujubeln wollen und nicht etwa dem Gegner) und dabei viertausend teure Business-Seats besetzt werden, wovon er im Interview, angesichts der finanziellen Möglichkeiten („Schlaraffenland“), ebenfalls spricht, dann könnte er einem Irrtum erliegen. Der harte (Zuschauer)Kern des Vereins ist nämlich nicht so groß und die Eventies stehen dauerhaft weder auf das Oly (wie denn auch?) noch auf Fußball, der sich freiwillig auf das Nötigste beschränkt. Ganz davon zu schweigen, dass so ein Fußball höchstwahrscheinlich in den Abstieg führt und dieser ist dann in der Folge schwer zu korrigieren, wie verschiedenste Beispiele eindrucksvoll zeigen.

Insofern brauchen wir unbedingt Weiterentwicklung und Spielertypen, die Fußball spielen wollen und können - natürlich alles im Rahmen der Möglichkeiten und mit Augenmaß. Ein Trainer und ein Sportdirektor in einem Verein wie dem unseren sind ja automatisch mehr gefordert, gerade weil sie nicht aus dem Vollen schöpfen können, sie müssen sich was einfallen lassen, wie man das vorhandene Potential optimal einsetzt. Fehleinschätzungen kann man sich da natürlich weit weniger leisten als bei den Schwergewichten der Branche, das macht es fraglos ziemlich schwierig. Doch von vornherein sportliche Weiterentwicklung per Dekret abzublasen - das ist schwer zu verstehen und zeugt eher von Schwarz-Weiß-Denken. Zudem ist es unattraktiv für die meisten ambitionierten Spieler, wenn es nicht gerade Defensivspieler sind. Deswegen halte ich solche markigen Aussagen nicht nur für schwierig, sondern sogar für verkehrt, halten zu Gnaden. Auch wenn es natürlich dem alten und oft zitierten Satz folgt: „Ick jeh nich' zum Fußball, ick jeh zu Union!“. Nur sollte so ein launiger Spruch eher nicht die Vereinsphilosophie bestimmen, selbst wenn er überwiegend seine Berechtigung hatte, schönen Fußball gab es in meinen 47 Jahren Union tatsächlich eher selten.

Ich gehöre trotzdem zu denen, die weiterhin eine spielerische Weiterentwicklung beim 1. FC Union anmahnen werden (verlangen und fordern kann ich sie sowieso nicht). Dass Pragmatismus und Erfolg dabei an erster Stelle stehen, versteht sich von selbst. Nur schließt das eine das andere eben nicht aus. Da Trainer Steffen Baumgart nicht rausfliegt, sondern sein Vertrag vielmehr heute verlängert wurde, scheint er dem Auftrag des unbestritten allmächtigen Präsidenten ja zu folgen. Ich hoffe insgeheim, nicht allzu kategorisch. In der einen oder anderen Viertelstunde blitzte ja durchaus mal was auf…