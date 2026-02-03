Union-Berlin-Blog: Die unendliche Geschichte von Danilho und Diogo

Fortsetzung des Artikels laden

9. Juni: Nations League zeigt, Deutschlands Spitze zu klein

Am Ende musste sich die deutsche Nationalmannschaft mit Platz vier in der Nations League begnügen. © Marijan Murat/dpa Icke: Frankreich gewann letztendlich verdient mit 2:0 in und gegen Deutschland und damit Platz drei in der Nations League. Das Finale endete mit einem 5:3 Sieg im Elfmeterschießen von Portugal im Endspiel gegen Spanien und beide Seiten zeigten guten Fußball. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung stand es 2:2. Und die Experten staunten … viele hatten Spanien schon vorher zum Sieger erklärt. Aber Portugal war in allen Belangen - zumindest gleichwertig und hatte dann natürlich im Elferschießen das Glück des Tüchtigen. Apropos Glück, beide Seiten schienen Elfmeter im Training geübt zu haben. Wie traumwandlerisch sicher die Portugiesen ihre fünf Elfer verwandelten, aber eben auch die Spanier - zumindest ihre drei, die reingingen. Acht Elfer fanden ihr Ziel, fast alle sicher verwandelt. Beide Teams konnten jeweils von der Bank (wie auch schon zuvor) weitere Qualität einwechseln. Das kann Deutschland nicht. Wenn, wie bei diesem Turnier, Spieler wie Musiala und Rüdiger (und weitere) ausfallen, so können wir diese nicht gleichwertig ersetzen. Das ist aktuell das größte deutsche Manko. Gegen Frankreich im Spiel um Platz drei sahen wir in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht aus. Den Elfmeter, der erst gegeben wurde (31.), erkannte der Schiedsrichter wieder ab. Wir hatten aber im ersten Abschnitt genügend Chancen in Führung zu gehen. Nur wir haben sie nicht verwertet. Das erledigte dann Mbappe kurz vor dem Halbzeitpfiff. Kimmich stand bei ihm, es zeigte sich aber, ein richtiger Verteidiger ist er eben nicht. Übrigens hatte Nagelsmann wieder auf Viererkette umgestellt. Damit leider (wieder) keine Stabilität und Ordnung geschaffen. Das zeigte sich dann in Halbzeit 2. Trotzdem erzielte Undav in der 47. Minute einen Treffer, den viele Schiedsrichter sicher gelten lassen hätten. Der slowakische Schiedsrichter war kein Freund der Deutschen. Ja, der vorangegangene Einsatz von Füllkrug war hart, aber nicht unfair. Unfair war da eher der Ellenbogen eines Franzosen, den Füllkrug (in derselben Szene) ins Gesicht bekam. So dir das Tor aberkannt und ein Elfer nicht gegeben wird, kannst du nicht gewinnen. Schon gar nicht gegen Frankreich. Und dann kam in der zweiten Halbzeit auch wieder der Einbruch der Deutschen (genau wie im Halbfinale gegen Portugal). Die guten Szenen gab es nicht mehr. Steckpässe, die in der ersten Halbzeit noch gelangen, zeigten wir nicht mehr. Und die neu zusammengewürfelte Abwehr wackelte bedenklich. Dazu kam, dass Wirtz in diesem Spiel wenig gelang. Warum jetzt genau Ex-Unioner Robert Andrich - zumindest kämpferisch - das deutsche Mittelfeld wieder nicht anführen durfte, bleibt Nagelsmanns Geheimnis. Wenigstens konnte sich Deutschland auf Keeper ter Stegen verlassen. Der zeigte einige (wirkliche) Weltklasse-Paraden. Sonst hätten wir richtig eins auf die Mütze bekommen. Insgesamt reichte den Franzosen gegen die Deutschen eine mittelmäßige Leistung aus, um alles im Griff zu haben. Spanien und Portugal standen zu Recht im Finale. Sie waren die besten Teams. Der Bundestrainer muss (wieder) Struktur, Einsatz und Willen in das Team implizieren. Das ist ihm ja schon gelungen. Jetzt gab es Rückfälle. An einem guten Tag können wir ganz oben anklopfen. Aber auch nur, wenn alle fit sind und die Einstellung stimmt. Und Nagelsmann sich endlich für "ein" klares System entscheidet. Jetzt folgt beim Thema Nationalmannschaft erst einmal eine Pause von drei Monaten. Dann startet schon unsere WM-Qualifikation. Luxemburg, Nordirland und die Slowakei sind dann unsere Gegner. Die Gefahr einer Fehleinschätzung unsererseits zur eigenen Leistung besteht dann wieder. Augenwischerei gegen kleinere Gegner sollten wir tunlichst vermeiden. Eisern.

7. Juni: Sehr gut: Ilyas Ansah ist Unioner - und Urs Fischer kein Kölner

Mit Ilyas Ansah (20) hat Union den nächsten Neuzugang eingetütet. © Daniel Karmann/dpa Die Verpflichtung von Ilyas Ansah vom SC Paderborn ist mit Sicherheit eine der interessantesten Transfers der letzten Jahre, denn in diesem Jungen steckt ein beachtliches Potential - wenn man mit 20 bereits knapp zwei Saisons in der 2. Bundesliga gespielt und in der letzten Spielzeit immerhin sechs Tore plus sechs Vorlagen vorzuweisen hat, dazu schnell und robust ist, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn der in der nächsten Zeit nicht weiter durchstarten wird. Und noch war er für uns erreichbar, irgendwas zwischen drei und vier Millionen sind zwar nicht wenig für einen jungen Zweitligastürmer, aber letztlich eine wahrscheinlich kluge Investition - und es bleibt zu hoffen, dass wir aus dem mittleren Leweling-Desaster gelernt haben: da war der Blick zwar augenscheinlich vorhanden, der Sprung allerdings viel zu kurz, diese Fehleinschätzung unserer Verantwortlichen schmerzt immer noch. Bei Ansah wird das hoffentlich anders und bis dahin werden wir viel Freude an dieser Verpflichtung haben, auch wenn wir alle nicht vergessen sollten, dass Wunder manchmal etwas länger dauern, doch die Hollerbach-Lücke könnte tatsächlich schon wieder gestopft sein. Zudem haben wir ja Ilic und Jeong, trotz zwischenzeitlicher Verabschiedung, weiter unter Vertrag genommen, auch wenn das, gerade bei Jeong, nur verhaltene Jubelstürme ausgelöst hat. Doch bei beiden Spielern weiß man ziemlich gut, woran man ist, die mögliche Eingewöhnungszeit fällt weg (definitiv ein Vorteil!) und beide sind noch jung genug, um sich weiter zu steigern, beide haben mehr als angedeutet, dass sie an guten Tagen ziemlich passable Bundesligaspieler sein können, jetzt muss man daran arbeiten, da mehr Konstanz reinzubringen, was, wie man fairerweise sagen muss, nicht zuletzt davon abhängt, inwieweit die gesamte Mannschaft drumherum funktioniert - und das war in den letzten zwei Jahren zu selten der Fall. Auch Marin Ljubicic soll übrigens bleiben, der zwar stark angefangen hat, die weitere Bestätigung aber bisher eher ausgeblieben ist - doch sind knapp vier Monate nicht gerade die Welt und der Sprung von einer B-Liga in eine A-Liga ist mit Sicherheit nicht so leicht, also auch hier sollte man, bei aller Skepsis, nicht so schnell die Geduld verlieren. Leute, die sofort einschlagen, sind für uns ohnehin kaum bezahlbar, insofern sind mittlere Wundertüten wie eben Ilic, Jeong (wobei der ja reichlich Bundesligaerfahrung hat), Burke und auch Ansah und Ljubicic der richtige Weg und auch die gezahlte Ablöse für diese Spieler befindet sich im Rahmen, Qualität hat eben ihren Preis, auch, wenn wir diese Regionen (immer noch) als relativ hoch empfinden, doch die Summen haben sich in den letzten Jahren ja generell nach oben entwickelt, sicher ist das Beispiel Wirtz ein extremes Beispiel, aber für diesen einen Spieler nimmt Leverkusen wesentlich mehr Geld ein, als der 1. FC Union in den letzten knapp sechzig Jahren an Ablösen jemals gezahlt hat ... Oder um ein Beispiel mit etwas mehr Vergleichbarkeit zu bemühen: Hannover 96 verkauft dieser Tage ihr Eigengewächs Tresoldi an den FC Brügge für irgendwas um die acht Millionen (mit etwaigen Boni sind gar zehn Millionen drin) - das zeigt, dass die Tarife für unsere bisherigen Verpflichtungen mehr als marktüblich sind. Unsere Aktivitäten im Sturm dürften damit fürs Erste weitgehend beendet sein, natürlich auch abhängig davon, ob Prtajin (ziemlich sicher) oder auch Skarke (möglicherweise) noch gehen oder ob sich überraschende Gelegenheiten ergeben, die man wahrnehmen muss. Aber schwächer dürften wir in der Offensive eher nicht geworden sein. Um die anderen Mannschaftsteile wird man sich in den nächsten Wochen kümmern, klar, wenn Doekhi (um den sich, wieder mal, angeblich halb Europa reißt), Diogo Leite und Vogt gehen sollten, wird das große Innenverteidiger-Einkaufskörbchen zum Einsatz kommen müssen, aber darüber reden wir, wenn’s soweit ist. Zumindest der bei uns gerüchteweise häufiger gehandelte Bernardo jedenfalls geht von Bochum nach Hoffenheim, den kann man schon mal von der Liste streichen und auch das Interesse an Bethke, dem jungen Keeper aus Cottbus, soll sich erledigt haben, zumindest vorerst. Und sonst? Wie es aussieht, hat unsere Trainerlegende Urs Fischer doch nicht in Köln unterschrieben (angeblich war das ja schon fix), sondern Lukas Kwasniok und für die beiden noch freien Stellen in Leipzig und Wolfsburg werden andere Kandidaten präferiert, könnte also sehr gut sein, dass Fischer noch weiter auf seine Bundesligarückkehr warten muss, so sie denn überhaupt noch kommt. Schon erstaunlich, dass der Trainer des Jahres 2023 nach gut anderthalb Jahren immer noch keine attraktive Aufgabe gefunden hat, auch wenn die meisten Unioner froh darüber sein werden, dass der erfolgreichste Übungsleiter ever nicht demnächst gegen uns antreten wird - wäre doch ein ziemlich seltsames Gefühl und nicht das gute Seltsam. Also, leichtes Aufatmen (auch, wenn wir Urs Fischer natürlich nur das Beste wünschen, aber das wäre Köln doch ohnehin nicht, oder?) und weitersehen, was der Sommer noch so an Erstaunlichem mit sich bringt…

Das war ein Rückfall in den Rumpelfußball

Niclas Füllkrug (32) und Portugals Goncalo Inacio (23) gaben beim Halbfinale der Nations-League alles. © Sven Hoppe/dpa Icke: Portugal gewinnt verdient in München mit 2:1 gegen Deutschland und fliegt im Halbfinale der Nations-League raus. So die kühle Nachricht. Aber es steckte mehr dahinter. Trainer Nagelsmann sagte nach dem Spiel, ihm hat die Galligkeit im deutschen Spiel gefehlt. Das war sicherlich so. Aber lange noch nicht alles. Während wir in der ersten Halbzeit noch ein weitaus verteiltes Spiel sahen, in dem die Portugiesen – auf Grund ihrer Ballsicherheit - nur leichte Vorteile hatten, änderte sich das im zweiten Abschnitt dramatisch. Natürlich mussten wir mit Musiala und Rüdiger - Leader im deutschen Team ersetzen. Mit Ex-Unioner Andrich verzichtete Nagelsmann auf einen (aus meiner Sicht) weiteren wichtigen Führungsspieler. In diesem Fall - ohne Not. Schlotterbeck und Havertz fehlten auch noch. Das war wohl zu viel für die deutsche Nationalmannschaft. Musialas Kreativität fehlte genauso, wie das burschikose Auftreten von Rüdiger und Andrich. Solche Typen brauchst du einfach, gerade wenn es mal nicht läuft. Aber der Reihe nach. In Halbzeit eins neutralisierten sich zwei gute Fußball-Mannschaften noch gegenseitig. Die Portugiesen versuchten immer wieder mit schnellem und sehr ballsicherem Umkehrspiel vor das deutsche Tor zu kommen. Aber auch bei ihnen schlichen sich Abspielfehler ein. So dass nichts Zählbares heraussprang. Chancen gab es auf beiden Seiten. Die Abspielfehler im deutschen Team waren aber noch augenscheinlicher. Besonders Tah tat sich dabei hervor. Er war im gesamten Spiel eher Unsicherheitsfaktor als Abwehrorganisator. Dann aber kommt die 48.Minute und Hoffnung für die Deutschen. Kimmich und Wirtz haben beide gleichzeitig einen Geniestreich in der Mache. Kimmich lupft den Ball wunderbar in den Strafraum und Wirtz vollendet mit einem exzellent platzierten Drehkopfball. Wow, das war wirklich sehenswert. Und jetzt? Gab das dem deutschen Spiel Sicherheit? Wurde ruhig weitergespielt? Nichts dergleichen geschah. Portugal wurde immer stärker und erzielte 15 Minuten später den Ausgleich. Vorher wechselte Portugal Conceicao ein und der zog mit einer Einzelleistung an und vollendete. Der andere Ex-Unioner Gosens, der ebenfalls eingewechselt wurde, sah dabei nicht gut aus. Und weitere 5 Minuten später (68.) war dann Ronaldo-Zeit. Der 40-jährige (!) erzielte in seinem 220. Länderspiel (!) den Siegtreffer. Einige Experten degradierten ihn vor diesem Länderspiel zum Unsicherheitsfaktor. Sie vermuteten, defensiv und läuferisch kann er nicht mehr mithalten. Er zeigte es (wieder einmal) allen. Topfit, sprintfreudig und extrem sprungstark präsentierte er sich.Woltemade gab ein ordentliches Debüt bei uns. Und Keeper ter Stegen war nach seiner langen Verletzung auch wieder dabei. Auch er gehörte zu den besseren Spielern im deutschen Team. Goretzka machte auch noch mit einer ordentlichen Leistung auf sich aufmerksam. Er musste aber auch ein Tor machen. Mehrere gute Gelegenheiten hatte er dazu. Nach der Führung von Portugal, gab auch von den Deutschen kein großes Aufbegehren mehr. Da fehlte an diesem Tag so vieles … an so vielen Stellen. Portugal war einfach besser. Warum allerdings Nagelsmann die Entscheidung traf – neben Rüdiger - auch auf Andrich zu verzichten, erklärte er indirekt mit den wenigen Einsätzen in seinem Club. War aber wohl ein Fehler. Wenn die Kampfmaschine Rüdiger ausfällt, verzichte ich doch nicht freiwillig auf meine zweite Kampfmaschine Andrich. Man hat es im deutschen Spiel gesehen. Der letzte Einsatz hat gefehlt. Jetzt spielen die Deutschen im Platz 3. Eisern.

2. Juni: Schade: aus Ball-weg-Hollerbach wird Ganz-weg-Hollerbach

Benedict Hollerbach (24) verlässt Union Berlin. © Andreas Gora/dpa Nachdem sich ja zuletzt einige Wechsel (beziehungsweise Verbleibe) angedeutet haben, Burke kommt ablösefrei, Jeong bleibt, Ilic bleibt (Bo Svensson ist erschüttert…) und das vielversprechende Talent Ansah kommt wohl aus Paderborn, fragte man sich schon, wo man die jeweils ca. vier Millionen (die kolportierten Summen schwanken etwas) hernehmen soll, da kommt schon die Auflösung: Benedict Hollerbach unterschreibt für vier Jahre, wahrscheinlich gut dotiert, in Mainz, als Ablöse sollen zwischen zehn und zwölf Millionen fließen, die Rheinhessen wollen ihn wohl als Ersatz für Burkardt, der seine sehr gute letzte Saison woanders (in Frankfurt?) vergolden möchte. Der Abgang kommt nicht so vollkommen überraschend, denn die Spieler, die für andere Vereine interessant sein könnten, sind einem ja schon bewusst (für Doekhi soll es z. B. konkretes Interesse aus Florenz geben), das Ziel Hollerbachs verwundert allerdings leicht und drängelt irgendwie die Frage auf: andere Kultur, Bettwäsche oder Oma? Ob jedoch Mainz 05 nun besser ist als Union oder ob der selbsternannte zukünftige Nationalspieler Benedict H. die ziemlich stattliche Summe wert ist, das kann natürlich nur die Zukunft zeigen. Zwar spielt Mainz in der nächsten Saison international, aber nur Conference League - und ich sehe den Wettbewerb eher schädlich, eine mäßig attraktive Doppelbelastung, die genausoviel einbringt, wie sie kostet - irgendwie Europa League für Arme. Und nein, da spricht nicht der Neid aus mir, ich finde diese Conference League überflüssig wie einen Kropf. Auf jeden Fall ist das der erste Abgang, der sportlich schon einigermaßen weh tut, denn Hollerbach hat in den letzten zwei Spielzeiten immerhin vierzehn Tore für uns gemacht und die meisten davon waren wichtig bis sehr wichtig. Außerdem ist der Stürmer extrem laufstark, leidlich schnell, bringt eine hohe Dynamik mit und ist überdies ein nimmermüder Kämpfer, sowas sieht jeder Trainer gern und können viele Mannschaften gebrauchen. Aber es gibt auch ein paar unübersehbare Schattenseiten, die den Abschied etwas leichter machen: seine technischen Schwächen, die oft für schnelle Ballverluste sorgten (deswegen auch Ball-weg-Hollerbach) und ein eins-gegen-eins selten erfolgreich machten, seine übertriebene Eigensinnigkeit sowie mangelnde Spielübersicht (insgesamt nur eine Vorlage, die anderen zwei Scorerpunkte resultieren aus elfmeterwürdigen Fouls), die öfter aussichtsreiche Situationen versanden ließen, im Grunde kein ernsthaftes Kopfballspiel (kein Kopfballtor!) und last but not least eine grausame Frisur (okay, da ist zumindest sein Friseur zur Hälfte schuld). Inwieweit er das alles noch abstellen kann - wer weiß? Nichtsdestotrotz danke für die letzten beiden Jahre, zweimal war der Junge immerhin essentiell für den Klassenerhalt, das bleibt unvergessen - und dass ein Drittligafussballer sich innerhalb so kurzer Zeit zwei Klassen höher dermaßen in den Vordergrund spielen konnte, nötigt auch jeden Respekt ab. Da wir uns in Zukunft aber wieder etwas nach oben orientieren wollen, wird’s auch ohne ihn gehen (müssen). Und das Geld aus Mainz können wir fraglos brauchen, bis jetzt ist er unser zweithöchster Verkauf nach Awoniyi. Nicht zuletzt ist es ein normaler Vorgang, ich weiß, man ist ja immer etwas beleidigt, wenn ein guter Spieler uns den Rücken kehrt, aber das gehört zwingend dazu. Kann ja nicht immer ein Jordan sein, den man für mehrere Millionen weiterreichen kann. Kleine Info am Rande: Stade Reims musste gegen Metz in der Relegation die Segel streichen und steigt in die Ligue 2 ab, ihr besagter Winterneuzugang Jordan konnte oder wollte nicht allzuviel dagegen tun, in neun Spielen traf er lediglich einmal. Schade, doch vielleicht läufts eine Etage tiefer wieder besser. Also, da ist unser Transferkarussell schon mal ordentlich in Fahrt geraten, diesmal will man wohl frühzeitig, also zum Trainingsauftakt Anfang Juli, die Kaderplanung im Großen und Ganzen abgeschlossen haben, auch wenn natürlich bis zum letzten Moment was passieren kann - da warten noch so einige Überraschungen, der Sommer hat ja gerade erst begonnen.

1. Juni: Union gibt Gas auf dem Stürmer-Markt

Andrej Ilic (25) geht auch zukünftig für Union Berlin auf Torjagd. © Daniel Löb/dpa Icke: Das geschriebene von gestern … ist heute schon Makulatur. Mit Ilic lagen wir richtig. Union kauft ihn aus seiner Leih-Option heraus. Auch wenn der Verein das noch nicht öffentlich bestätig hat. Dazu kommt das Mega-Talent Ansah aus Paderborn. Für immerhin satte vier bis fünf Millionen Grundablöse. Auch bei ihm fehlt noch die Bestätigung, der Rest ist aber wohl reine Formsache. An eine Verpflichtung von Ansah hatte ich - trotzdem schon länger über ihn spekuliert wurde - nicht geglaubt. Warum? Eben weil mit Burcu ein talentierter Linkaußen zu Union zurückkehrt und eben besagter Ansah auch am liebsten über links kommt. Allerdings spielte er in Paderborn auch oft Mittelstürmer. Der 20-jährige deutsche U20-Nationalspieler, der aus Ghana stammt, könnte Union noch viel Spaß machen. Er kann alle offensiven Positionen spielen, hat mit 1,94 Meter Gardemaß und verfügt - für so einen langen Schlaks - auch noch über eine gute Technik. Sprich, er geht gern mal ins Dribbling und ist mit 34,8 km/h sogar noch ziemlich schnell. Das Gesamt-Paket ist beeindruckend. Sechs Tore und sechs Vorlagen schaffte er in 33 Zweitligaspielen in seiner zweiten Profi-Saison. Die Dortmunder werden sich ärgern, die haben ihn in der U17 ausgemustert. Bei Ilic heißt es Daumen drücken, dass er seine zuletzt gute Form konservieren kann. Seit seiner Knöchelverletzung hat er ab dem 8. Februar 2025 insgesamt 14 Bundesligaspiele nonstop bestritten. Dabei gelangen ihm sieben Tore. Das lässt hoffen, er könnte der nächste Stürmer bei Union werden, der zehn bis 15 Tore pro Saison schafft. Die Ablöse für Ilic dürfte sich im gleichen Rahmen wie bei Ansah bewegen, nämlich vier bis fünf Millionen Euro. Und damit es bei Union gar nicht erst langweilig wir, gab der Verein bereits die (endgültige) Verpflichtung von Jeong bekannt. Union hatte den Nationalspieler aus Südkorea bisher nur ausgeliehen. Die Kaufoption ließ man erst einmal links liegen und verabschiedete ihn offiziell. Um dann hinterher inkognito weiter zu verhandeln. Union hat anscheinend die Ablöse von rund fünf auf etwa vier Millionen Euro herunterhandeln können. Den Beweis, ein Führungsspieler zu sein, blieb Jeong noch schuldig. Gute Spiele wechselten sich regelmäßig mit völligem Untertauchen ab. Auch in der Zweikampfhärte muss Jeong zulegen. Dass er eine sehr gute Technik besitzt und auch mal Gegner beherzt austanzen kann, keine Frage. Vielleicht passt er in das neue, offensivere Konzept von Trainer Baumgart viel besser hinein. Apropos neues Konzept und Spieler-Verpflichtungen. Burcu, Ilic, Ansah und Burke sind die vier neuen Offensiv-Verpflichtungen. Was fällt dabei auf? Alle vier Spieler sind schnell oder enorm schnell. Drei der vier Spieler können auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Eben auch auf den Außenpositionen. Bei Hollerbach, der hoffentlich bleibt und der fünfte Stürmer im Bunde zu sein scheint, ist das ebenso. Das riecht ein wenig nach Systemumstellung mit echten Außenspielern. Burcu, Hollerbach, Ansah und Burke können alle auf den Flügeln spielen. Dabei habe ich bewusst Skarke, Prtajin, Ljubicic und Preu ausgeklammert. Sie werden wohl kaum Einsatzchancen haben und es müssen Lösungen gefunden werden. Eisern.

30. Mai: Potentielle Zugänge verdichten sich, Ilic weiter eine Option

Horst Held muss sich im Sommer um einige Kader-Baustellen kümmern. © David Inderlied/dpa Icke: Immer mehr, immer öfter und immer intensiver wird über Remberg und Selke gesprochen. Aktuellster Beleg, Ache (den Union schon lange wollte) hat in Köln unterschrieben. Ilic, den jetzt viele Vereine jagen, wird dadurch nicht billiger. Die Hoffnung in Berlin-Köpenick, seine Ablöse drücken zu können, scheint wohl zerschlagen. Und bei Ache kann man sich gut vorstellen, dass letztendlich Union einen Rückzieher machte. Warum? Die Verletzungs-Historie von Ache ist nicht klein. Immer mal wieder und das auch regelmäßig fällt er aus. Da ist man wahrscheinlich zu der Erkenntnis gekommen, dass Ilic und/oder Selke die besseren Optionen darstellen. Stand jetzt haben wir mit Hollerbach nur einen guten Stürmer. Burke kommt dazu. Und warum heißt es Ilic oder Selke? Prtajin sucht schon einen neuen Klub. Ljubicic möchte bestimmt kein weiteres Jahr auf der Bank schmoren und Volland ist schon weg. Preu hat noch nicht die Klasse für die 1. Bundesliga. Und Skarkes Chancen auf Einsätze dürften sich - bei steigender Angriffs-Qualität - weiter verringern. Ergo können wir neben Burke und Hollerbach auf den Außenpositionen sehr gut zwei Center in der Mitte vertragen. Und die würden wohl, Stand heute, Ilic und Selke heißen. Dazu kommt mit Burcu ein großes Talent aus seiner Leihe zurück. Ich sage dazu: perfekt in Qualität und Quantität. Und noch eins … endlich einmal hätten wir wieder einen schnellen Sturm. Die Speed-Werte der fünf Stürmer lassen sich sehen: Burke (36,72 km/h), Ilic (33,32), Hollerbach (34,82), Selke (34,95), Burcu (34,22). Lange Bälle und ein schnelles Umschaltspiel lassen sich so viel besser umsetzen, als bisher. Und warum will eigentlich (gefühlt) die halbe Bundesliga Remberg verpflichten? Besonders schnell ist er mit einem Spitzenwert von 32,6 km/h nicht. Er hat vor allem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Und ist damit - bei einem stetig steigenden Marktwert von aktuell 2,8 Millionen - fast schon ein Schnäppchen. Einige Gazetten bezeichnen ihn als Rambo. Aber das nicht im negativen Sinn. Böse Fouls macht er nicht (keine rote Karte). Allerdings zeigen elf gelbe Karten seine Sammel-Leidenschaft im Geschäft der intensiven Zweikämpfe. Remberg wird im Juni 25 Jahre alt und ist mit 1,88 Meter ziemlich groß. Sein Manko: Obwohl er ein sauberes Passspiel besitzt, gelang ihm fußballerisch kein Treffer und auch nur eine Torvorbereitung. Brauchen wir eigentlich einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler? Darauf bin ich in meinem vorherigen Blogeintrag schon eingegangen … nur wenn wir parallel auch Spieler dieser Positionsgruppe (Schäfer, Benes, Tousart) abgeben. Und da Union zeitnah viele Transfers angekündigt hat, scheint das sogar wahrscheinlich. Eisern.

27. Mai: Besser, aber nicht gut - so etwas wie ein Saisonrückblick

Am Ende der Saison durften sich die Union-Fans über den erneuten Klassenerhalt und den Aufstieg der Frauenmannschaft in die Bundesliga freuen. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Zuerst einmal: Eine Saison, die mit einem Klassenerhalt endet, eine Saison, in der das sogar nach dem 30. Spieltag rechnerisch und nach dem 27. Spieltag faktisch feststeht, eine Saison, die überdies die (etwas veraltete) magische Vierzig-Punkte-Marke knackt und die vorherige Saison um immerhin acht Punkte übertrifft, kann keine so schlechte Spielzeit gewesen sein. Die eigentlich einundvierzig (der zu Unrecht aberkannte Punkt sollte hier nicht aberkannt bleiben) Zähler stellen die immerhin knapp viertbeste Bilanz der letzten sechs Jahre dar - und der Klassenerhalt ist ja immer noch das oberste Ziel und unbedingt aller Ehren wert. Nichtsdestotrotz war die sechste Bundesliga-Saison nicht so wirklich besser als die davor, sie war über lange Zeit äußerst anstrengend und insgesamt höhepunktsarm, es gab wiederum einen, fraglos notwendigen, Trainerwechsel: Steffen Baumgart löst nach Weihnachten und nach kurzen fünfzehn Spielen den mit soviel Vorschusslorbeeren gestarteten Bo Svensson ab, der aber nur anfangs überzeugen kann. Dazu kommen jede Menge Unsicherheiten und gar nicht so selten Zweifel an der wirklichen Bundesligatauglichkeit unserer Mannschaft, es gibt genügend Spiele, die kaum zu ertragen sind, am liebsten gegen die vermeintlich kleinen Gegner der Liga. Allein die Heimbilanz gegen die drei letzten Mannschaften der Tabelle spricht für sich: Da gibt es nur einen Punkt, auswärts sind's wenigstens vier, aber in der Endabrechnung einfach zu wenig. Gegen die Großen der Liga sieht's hingegen bedeutend besser aus. Eigentlich rettete uns der Anfang und das Ende der Spielzeit, zwischendrin fiel man von einer Ohnmacht in die nächste: Am siebten Spieltag haben wir beachtliche vierzehn Punkte (ein Schnitt von zwei Punkten pro Partie), am 24. Spieltag haben wir übersichtliche dreiundzwanzig Punkte, d. h. wir haben in den darauffolgenden siebzehn Spielen nur neun Punkte sammeln können (die Bilanz eines abgeschlagenen Absteigers) und sind obendrein in der 2. Runde des Pokals bei einem Drittligisten (okay, der spätere Pokalfinalist) ausgeschieden, bevor wir einen ebenso überraschenden wie ordentlichen Endspurt von siebzehn Punkten aus zehn Spielen hinlegen. Ganz klar: Man ist heilfroh, als die Saison endlich beendet ist. Denn es gibt kaum ein Spiel, bei dem man von der ersten bis zur letzten Minute das Gefühl hat, dass nur wir den Platz als Sieger verlassen werden, nur zwei Siege fallen nicht knapp aus, wobei lediglich in Hoffenheim das Spiel rund zwanzig Minuten vor Abpfiff entschieden ist. Ansonsten zittert man bei jedem Sieg bis zum Schluss, soll heißen: Souveränität ist im Grunde ein absolutes Fremdwort. Unsere beinahe schon legendäre Heimstärke ist zum Teufel (fünf Heimsiege mit Abstand die schwächste Ausbeute seit langer Zeit). Ausreißer gibt es nur nach unten, aber eigentlich kaum nach oben - überzeugend ist anders. Bemerkenswert sind vielleicht der Heimerfolg gegen Dortmund, der letztlich hohe Sieg in Hoffenheim und der überraschende Auswärtssieg in Frankfurt mit seinem Herzinfarktfinale, dazu die beiden Unentschieden gegen Bayern und in Leverkusen. So gesehen erstaunt beinahe der ungefährdete Klassenerhalt - nie waren wir schlechter als Platz vierzehn und auch den hatten wir nur vier Spieltage inne. Unsere beste Platzierung hingegen war der vierte Rang nach dem achten Spieltag, wenn, dann stand uns das Wasser nur gefühlt an der Oberkante Unterlippe, wirklich dramatisch wurde es nie - obzwar insbesondere nach der überraschenden Heimniederlage gegen Kiel (gleich nach der höchsten Niederlage in Dortmund) schon der ratlose Angstschweiß auf vielen Stirnen stand, aber dann folgte ja der ziemlich überraschende Zwischenspurt von zehn Punkten aus vier Spielen - und schon waren wir gerettet, natürlich auch dank eines relativ schwachen Tabellenendes - schon sechsundzwanzig Punkte hätten für die Relegation gereicht, dreißig für den sicheren Klassenverbleib, die hatten wir nach dem Auswärtssieg in Freiburg eingetütet. Die hauptsächlichen Ursachen für diese komplizierte Spielzeit sind sicherlich die weiterhin unübersehbaren spielerischen Defizite und die offensive Schwäche, vier Stürmer, die Anfang der Saison im Kader stehen, bringen null Tore zustande: Prtajin, Volland, Jordan und Skarke bleiben tatsächlich ohne Treffer und auch der im Winter verpflichtete Ljubicic trifft lediglich einmal, mit seiner ersten Ballberührung in der Bundesliga in Hoffenheim und ebenso Vertessen, im Winter nach Salzburg verkauft, hat nur ein Tor erzielen können. So eine Riege erschreckend erfolgloser Angreifer ist natürlich kaum zu kompensieren - wobei man natürlich sagen muss, dass Stürmer bei uns kein leichtes Leben haben. Man kann kaum einem der sechs genannten Offensiven vorwerfen, ein ernsthafter Chancentod zu sein. Aber die traurige Trefferbilanz spricht natürlich für sich und setzt den Negativtrend der Spielzeit 2024/25 fort. Zudem bleibt die Torgefahr aus dem Mittelfeld ja auch aus, Jeong, Benes, Skov, Khedira, Schäfer und Kemlein (Tousart und Haberer bleiben ohne Tor) können insgesamt nur zehn Tore markieren, ziemlich übersichtlich. Letztendlich bleiben zwei Stürmer übrig, die annähernd die Hälfte unserer Tore markieren: Benedict Hollerbach mit neun Treffern und der in der ersten Saisonhälfte noch vollkommen ignorierte Andrej Ilic, ausgeliehen von Stade Rennes, mit sieben Treffern - gar nicht schlecht für eine halbe Saison. Unterm Strich stehen jedoch nur zwei (bzw. drei) Mannschaften offensiv schlechter da: der Absteiger VfL Bochum sowie der FC St. Pauli (und der FC Augsburg). Gerettet hat uns die ziemlich ordentliche Defensive, die in der Bundesliga den siebten Platz belegen würde, doch auch hier schwankte die Qualität zwischen erstaunlich gut und erschreckend mäßig, fraglos aber der verlässlichste Mannschaftsteil und immerhin konnten acht Treffer durch Rothe, Querfeld, Vogt, Doekhi und Leite beigesteuert werden. Was man leider feststellen muss: Unsere Transferpolitik war (wieder mal!) wenig erfolgreich, so wirklich eingeschlagen hat niemand. Wahrscheinlich ist da Leopold Querfeld, im letzten Sommer von Rapid Wien verpflichtet, noch der beste Neuzugang. Und so kann die Antwort auf die Frage nach dem Spieler des Jahres wieder mal nur unser dänischer Keeper Frederik Rönnow lauten, der klar konstanteste und beinahe durchgängig überzeugendste Spieler, der allein mit vier gehaltenen Elfmetern oft den Unterschied machen konnte und unfassbar wichtig für uns ist, gefolgt mit einigem Abstand von Dauerbrenner Danilho Doekhi und der Lebensversicherung Benedict Hollerbach - dem Mann für die wichtigen Tore, der aber andererseits auch allzuoft den Ball-weg-Hollerbach gibt.

Damit die kommende Saison eine bessere und entspanntere wird, vielleicht mit einem knapp einstelligen Tabellenplatz, weniger Frust und Unsicherheit und auch mehr Fussball gespielt als nur gearbeitet wird, denn nur so kann man auf längere Sicht in der Liga bleiben, muss so einiges passieren: Vor allem eine wesentlich glücklichere Hand bei der Zusammenstellung des Kaders - so viele fehlgeschlagene Verpflichtungen wie in der jüngeren Vergangenheit kann sich normalerweise ein relativ kleiner (wenn auch längst nicht mehr ganz kleiner) Verein wie der unsere kaum leisten bzw. kompensieren. Hier müssen sowohl Horst Heldt als auch der zurückgekehrte Oliver Ruhnert sich unbedingt klar steigern, eine kluge, möglichst effektive Transferpolitik ist essentiell, damit uns Spieler auch mal wieder auf Anhieb besser machen oder in Zukunft der eine oder andere finanziell lukrative Weiterverkauf gelingt, das war nämlich in der Vergangenheit viel zu selten der Fall und ist auch ein Beweis, wie erfolgreich in dieser Angelegenheit gearbeitet wird - oder eben nicht. Dann brauchen wir wieder eine weitgehend funktionierende Taktik, dazu mehr Geschwindigkeit und Variabilität. Ob die Zukunft tatsächlich in der Viererkette von Trainer Steffen Baumgart liegt, wird man jedoch erst noch sehen. Und überhaupt hat der Trainer zwar seine wichtigste Mission erfüllt, den Klassenerhalt, und dafür gebührt ihm jeder Respekt. Ob er aber ein Trainer ist, der die Mannschaft wirklich besser machen und voranbringen kann, einer, der, wie versprochen, die Alte Försterei anzünden (den Nachweis ist er mit lediglich zwei Heimsiegen weitgehend schuldig geblieben) und nicht zuletzt die entsetzliche Schwäche gegen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel auch beheben kann, weil die Mannschaft endlich in die Lage versetzt wird, auch mal ein Spiel zu machen und hier und da auch einen Kontrahenten zu dominieren - das muss er erst noch beweisen, das war bisher nicht so wirklich zu erkennen. Baustellen gibt es genug, schon allein das ungenügende Passspiel und die technischen Unzulänglichkeiten sind oft zum Haare raufen, ebenso vermisst man nicht selten eingespielte Laufwege und auch bei den Standards gibt es eindeutig noch Luft nach oben. Kaum Sorgen machen hingegen die Fitness und Laufbereitschaft (zweitbeste Mannschaft der Liga) und die Einsatzfreude - so gesehen sind die Grundlagen ja nach wie vor gar nicht schlecht. Sollte das nicht oder nur unvollständig gelingen, könnten wir seit zwei Jahren auf einen Abstieg mit Ansage zusteuern, so gesehen zum Beispiel beim HSV, Schalke, Hertha, deren Klassenwechsel sich ja seinerzeit über einen längeren Zeitraum unmissverständlich angedeutet hat. Unnötig wäre das allemal und ob es sich so leicht korrigieren ließe, sei dahingestellt. Ein "Urlaub", wie man immer noch hier und da hört, ist unsere Bundesligazugehörigkeit nämlich mitnichten, auf jeden Fall nicht mehr. Wir sind also gewarnt, auch wenn sich all diese Aufgaben natürlich wesentlich leichter aufschreiben als bewerkstelligen lassen. Doch trotz der bevorstehenden schon siebten Bundesligasaison und der berechtigten Freude darüber: Zeit für Selbstzufriedenheit (und die ist in unserm Verein ja immer latent vorhanden) ist keine. Was zweimal gerade noch gut gegangen ist, muss kein drittes Mal durchgehen, auch im Hinblick auf die starken Aufsteiger - mit anderen Worten: Die drei Monate zur nächsten Spielzeit sollten schon sehr gut genutzt und aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt werden. Vielleicht wird ja dann die kommende Spielzeit tatsächlich wieder etwas spaßiger, die Alte Försterei wieder zur Festung und der 1. FC Union kann einen weiteren Schritt zur endgültigen Etablierung im deutschen Oberhaus, immerhin ja nach wie vor eine der stärksten Ligen der Welt, machen - es wäre ebenso schön wie wichtig.

25. Mai: Wer verlässt den 1. FC Union?

Cheftrainer Baumgart (53) gibt den Unionern Anweisungen. © Daniel Löb/dpa Icke: Leider wird beim 1. FC Union aktuell mehr über Abgänge als über Zugänge gesprochen. So deutet sich ein Abgang von Kevin Vogt zum VfL Bochum an. Gespräche, die nicht einfach sein werden. Die vergifte Stimmung des Feuerzeug-Vorfalls und dem dann folgenden Theaterstück des Bochumer Torwarts sind noch lange nicht vergessen. Ich bin da eher skeptisch, dass Bochum Gehalt und (zumindest) eine kleine Ablöse stemmen kann. Mehr als zwei Millionen soll Vogt bei uns verdienen, einige berichten gar von 2,4 Millionen. Da könnte man sogar auf den Gedanken kommen, man solle froh sein, sein Gehalt einsparen zu können. Meine Meinung dazu: Nein! Ich halte Vogt immer noch für einen überdurchschnittlich guten Abwehr-Organisator. Einige Medien schrieben, Vogt sei zu langsam geworden. Dann schaut mal in die Fußball-Datenbanken. Vogt ist immer noch wesentlich schneller als sein Nachfolger Querfeld. Und wenn Baumgart der Meinung ist, er habe drei bessere Innenverteidiger für die Abwehr gefunden, dann könnte man sich immer noch daran erinnern, dass Vogt sehr viele Spiele auch im zentralen Mittelfeld absolviert hat. Er ist nämlich einer der raren Sorte, die noch genaue und überraschende Pässe in die Tiefe spielen können. All das scheint aber bei Union keinen Wert mehr zu haben. Schade … Auch Juranovic scheint sich auf seinen Abflug vorzubereiten. Aktuell scheint Leeds United die Nase vorn zu haben. Aber auch der FC Burnley soll ein großes Interesse haben. Union hat damals 8,5 Millionen für den 39-fachen kroatischen Nationalspieler ausgegeben. Kein Wunder, er hat einiges vorzuweisen. Zwei Europa- und eine Weltmeisterschaft hat er absolviert. Dazu ist er schottischer und polnischer Meister. Internationale Spiele begleiten seine Karriere, darunter auch die Champions-League mit drei Vereinen. Das Wichtigste aber, er hat bei Union in der 2. Halbserie nachgewiesen, dass er auf der linken Außenbahn genauso spielen kann, wie auf seiner angestammten rechten Seite. Genau das macht ihn aktuell wohl so interessant. Es hat den Anschein, dass wir in jüngster Zeit die Spieler in den eigenen Reihen nicht genügend wertschätzen. Bei Vogt wohl noch drastischer, als bei Juranovic. Prtajin, der bei Union ohne Einsatz-Chance ist, soll auch etliche Angebote (Köln, Augsburg, Nürnberg) aus Deutschland haben. Nürnberg soll auf Grund der Kosten schon abgewunken haben. Natürlich stellt sich die Frage bei Union, warum hat man ihn mit Ablöse überhaupt verpflichtet? Neben Schwolow, der seinen Abschied schon bekannt gab und Ilic, Volland (geht zu 1860), Jeong (war nur ausgeliehen) und Roussillon (Vertrag wurde nich verlängert), die auch schon offiziell verabschiedet wurden - sind das schon einige potentielle Abgänge. Das ist aber noch nicht alles … Benes beklagte sich schon (zurecht) in der Saison über fehlende Einsatzzeiten und sucht aktiv einen Verein. Das gleiche dürfte für Tousart gelten. Der ist zwar ruhig und beschwert sich nicht, spielt aber kaum noch. Auch Schäfer dürfte mit seiner Rolle des Einwechselspielers kaum zufrieden sein. Und Marin Ljubicic, der fast gar nicht zu Einsätzen kommt, dem gefällt – außer seinem Gehalt – aktuell wohl nichts bei Union. Dazu kehren J.Friedrich, Jaeckel und Grill im Sommer von ihren Leihen zurück. Alle drei werden wohl nicht mal im erweiterten Kreis des Stamms zu finden sein. Auch hier muss Heldt Lösungen suchen. Dagegen können Kral und Gosens - per Leih-Klauseln - wohl verkauft werden (können). Das sind dann zwei "Sorgen" weniger im aufgeblähten (inklusive den Leihspielern) Union-Kader. 17 Spieler sind das in der Summe, die entweder schon weg sind oder sich mit dem Gedanken tragen, einen neuen Verein zu suchen. Einige werden wohl trotzdem bleiben, auch weil bei Union inzwischen sehr ordentliche Gehälter gezahlt werden. Burcu, der ebenfalls nach Magdeburg verliehen war, wird zurückkehren und sich wohl versuchen bei uns durchzubeißen. Der 20-jährige hat in Magdeburg (2. Bundesliga) eine sehr gute offensive Rolle gespielt. Bestritt fast alle (31) Spiele und war uneingeschränkter Stammspieler beim Fast-Aufsteiger. Drei Tore und neun (!) Tor-Vorlagen bestätigen das noch einmal. Das wird wohl ein größerer Umbruch in diesem Sommer. Eisern.

21. Mai: Kommt Selke doch zum 1. FC Wundervoll?

Davie Selke (30) hat in der aktuellen Saison 22 Tore für den Hamburger SV geschossen. © Marcus Brandt/dpa Icke: Nachtigall, ick hör dir trapsen. Zum Saisonschluss der 2. Liga kam heraus – die Klausel zur automatischen Vertragsverlängerung bei Selke wurde gestrichen. Davie Selke ist ablösefrei. Baume holte ihn nach Köln und auch in Hamburg waren sie ein Team. Lässt sich Baume diese (ablösefreie) Gelegenheit entgehen? Es ist kaum anzunehmen! Zumal genau das auch der Hinweis zu Ilic sein kann. Man war allgemein erstaunt, dass Ilic verabschiedet wurde. Das wiederum ist ein klarer Hinweis dahin, dass Ilic nicht gekauft wird. Das macht dann auch Sinn, wenn Selke ablösefrei ist und er genau dem Baume-Profil für einen Center entspricht. Selke ist kein Vorbereiter. Er ist ein eindeutiger Zielspieler. 22 Tore hat er in dieser Saison für den HSV geschossen und eingeköpft. Verdammt stark! Kein einziges Tor hat er für andere vorbereitet. So einen sucht wohl Baume. Einen Verwerter. Und mit einer Körpergröße von 1,95 Meter ist er auch im Luft-Duell kaum zu schlagen. So um ihn herum ein Hollerbach dribbelt und vorbereitet und ein Burke sprintet und vorbereitet – kann das ganz gut funktionieren. Aber eben auch das zentrale Mittelfeld muss mithelfen so einen "Center" zu bedienen. Das würde heißen, entweder wünscht sich Baume (bei Heldt) auch eine neue "8" oder er entdeckt das alte Traum-Duo des HSV neu. Benes und Selke waren die Garanten der letzten Jahre in Hamburg. Es würde jedenfalls nicht überraschen, wenn Selke kommt und anders als erwartet - Benes auch bleibt. Benes hatte seine Wechselgedanken bereits beim Verein hinterlegt. Steffen Baumgart aber sein Veto eingelegt. Alles ein wenig verwirrend. Zumal die Abteilung Attacke wirklich neu und besser aufgestellt werden muss. Noch einmal wird das so eher nicht gut gehen. Wenn es dann Horst Held auch noch gelingt Asllani nach Berlin zu locken, dann können wir zufrieden sein. Hollerbach – Selke – Asllani – Burke und dahinter der talentierte Burcu - das liest sich und zwar ziemlich gut! Eisern.

18. Mai: Extrem effektive Traditionspflege: Union gewinnt das letzte Spiel der Saison

Der 1.FC Union Berlin gewann gegen Augsburg mit 2:1. © Daniel Löb/dpa Unionfux: Ja, das ist Fussball. Denn das ist im Grunde nur hier denkbar - ein ähnliches Spiel im Handball hätte 35:22 geendet oder im Basketball vielleicht 102:68. Aber wir gewinnen ein ziemlich schwaches Auswärtsspiel beim FC Augsburg, der uns eigentlich in allen Belangen an diesem letzten Bundesligaspieltag überlegen ist, fast grotesk in allerletzter Sekunde, nachdem unser Ausgleich schon ziemlich überraschend kommt. Wir drehen ein weiteres Auswärtsspiel mit nur zwei Chancen, denn mehr haben wir in diesem Spiel offensiv nicht zu bieten, zweimal steht der eingewechselte Ilic in bester Mittelstürmermanier richtig und verwandelt eiskalt. In der ersten Hälfte scheinen wir unsere sehr übersichtliche Leistung der letzten Spiele zu wiederholen: lauter Ungenauigkeiten, schwache Pässe, schlechte Ballannahmen, während wir hinten Augsburg so einiges gestatten, glücklicherweise kann die Abwehr und Keeper Schwolow in seinem letzten Spiel für uns (Rönnow verletzt sich beim Aufwärmen) letztlich klären, uns gelingt hingegen nicht ein vernünftiger Angriff. Kurz vor der Pause schickt der Augsburger Matsima Tietz mit einem klugen langen Pass, Querfeld lässt sich bei schwachem Stellungsspiel locker abhängen und Schwolow hat bei Schuss in die kurze Ecke kaum eine Abwehrchance, rettet aber kurz darauf großartig gegen den freistehenden Claude-Maurice (ja, der aus dem Hinspiel…), der eine gute Minute später nochmal von der Strafraumkante ziemlich knapp am rechten Pfosten vorbeizielt - da können wir gut und gern mit mindestens zwei Toren Rückstand in die Pause gehen, so bleibt es zum Glück bei der knappen Führung der Gastgeber. Auch nach dem Wechsel bleiben wir fünfundzwanzig Minuten lang weitgehend harmlos, Augsburg kommt zu einigen Gelegenheiten, jedoch nicht mehr ganz so zwingend wie vor der Pause. Doch dann kann Hollerbach, der vorher fast jeden Ball verliert, geschickt von Rothe und dem eingewechselten Ilic, einmal auf links durchgehen und aus viel zu spitzem Winkel abschließen, allerdings kriegt der Augsburger Torhüter den Ball direkt ins Gesicht, die Kugel prallt nach rechts und da ist Ilic in Position gelaufen und klinkt ein. In der Folge sind wir etwas besser im Spiel und wirken nicht mehr ganz so hilflos, auch wenn Augsburg weiter auf den Sieg drückt, bis tief hinein in die vierminütige Nachspielzeit. Plötzlich schickt Ljubicic Khedira, dessen Flanke verpasst Benes, aber da ist ja noch Andrej Ilic, Mittelstürmer, die 2.: er nimmt den Ball stark an und verwandelt kompromisslos neben den rechten Pfosten - da ist, ein bisschen unfassbar, der Auswärtssieg in Augsburg, denn Schiedsrichter Felix Brych, der sein 359. und letztes Bundesligaspiel souverän leitet, pfeift gar nicht mehr an. Und da sind die vierzig Punkte und sowas wie ein fast perfekter Abschluss der ziemlich schwierigen Spielzeit, wenn auch mit einem überaus mäßigen Spiel, indem wir allerdings extrem effektiv sind und am Schluss davon profitieren, dass der Gegner aufgrund seiner offensiven Ausrichtung hinten ziemlich offen ist. Bedanken können wir uns bei Schwolow (den glücklicherweise folgenlosen Patzer nach ner guten Stunde verdrängen wir mal) und Ilic, der mit seinem sechsten und siebten Saisontor nochmal zeigt, dass er uns durchaus weiterhelfen kann, würde mich nicht wundern, wenn wir ihn doch noch fest verpflichten. Dazu hat Danilho Doekhi wirklich in jeder Minute der vierunddreißig Spiele auf dem Platz gestanden, das kann nur noch ein weiterer Feldspieler (Mainka aus Heidenheim) behaupten. Und als Sahnehäubchen hat Leo Querfeld tatsächlich das so prestigeträchtige Tor des Monats April geschossen, gut dreißig Prozent stimmen für ihn und seinen grandiosen Weitschuss im Heimspiel gegen Stuttgart. Und das ist, ohne jeden Zweifel, verdient. Freuen wir uns also über die positiven Schlusspunkte der Saison und darüber, dass wir eine gute Tradition weiterpflegen: das letzte Saisonspiel zu gewinnen. Über das Für und Wider der letzten Spiele, ach, eigentlich der ganzen Spielzeit schauen wir an anderer Stelle, auch wenn wir wieder mal nicht übersehen können: es gibt viel zu tun, vor und in unserem siebenten Bundesligajahr. Eisern in die Runde!