Verrückt: Dieser Superstar ist Union Berlin am Deadline Day angeboten worden

Berlin - Der Deadline Day ist bei Union Berlin ruhig verlaufen. Am letzten Tag des Winter-Transferfensters gab es keine Bewegungen mehr An der Alten Försterei - es hätte aber alles ganz anders kommen können.

Raheem Sterling (31) hat seinen Vertrag mit dem FC Chelsea vorzeitig aufgelöst und sucht einen neuen Verein. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Denn hinter den Kulissen hat sich aus heiterem Himmel die Tür für einen erneuten potenziellen Blockbuster-Deal geöffnet: Den Eisernen wurde ein echter Superstar angeboten.

Die Rede ist von keinem Geringeren als Raheem Sterling (31). Der vierfache englische Meister mit Manchester City hatte erst Ende Januar seinen Vertrag beim FC Chelsea aufgelöst - in gegenseitigem Einvernehmen, wie es hieß.

Der einstige Spitzenspieler wurde bei den Londonern schon seit längerer Zeit auf dem Abstellgleis geparkt, bestritt am 19. Mai 2024 sein letztes Pflichtspiel für die "Blues". Zwischenzeitlich wurde er zum FC Arsenal verliehen, wo er nicht über die Reservistenrolle hinauskam. Jetzt sucht der Flügelstürmer noch einmal eine neue Herausforderung.

In diesem Zug kamen wohl auch die Eisernen ins Spiel. "In jeder Transferperiode wird man mit Namen konfrontiert, bei denen man sich die Augen reiben muss", bemerkte Horst Heldt (56) bei Sky.

In diesem Fall sei das Angebot am Ende aber nicht seriös gewesen und man habe das auch nicht weiter verfolgt, erklärte der Union-Manager.