Union-Berlin-Blog: Fröhliche Weihnachten an der Alten Försterei - Dank Schäfer

Fortsetzung des Artikels laden

5. September: Einstellungsprobleme statt Aufstellungsprobleme im deutschen Fußball

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich bei der Niederlage gegen die Slowakei in einem desolaten Zustand präsentiert. © Christian Charisius/dpa Icke: Nennen wir es beim Namen: Das, was die deutsche Nationalmannschaft mit Trainer Nagelsmann im ersten Spiel der WM-Qualifikation ablieferte, war ein Desaster! Einer löchrigen, unaufmerksamen Abwehr, die keine Lust auf Sprints hatte, folgte eine Offensive, die den Namen nicht verdiente. Kaum gute Spielzüge, keine Konzentration beim Passspiel und wie es Nagelsmann wenigstens richtig erkannte: Keine Emotion im Spiel der deutschen Mannschaft. Sprinten, fighten, kratzen, beißen … alles Fremdworte für die satten deutschen Kicker. Die Slowakei siegte absolut verdient mit 2:0 gegen die Deutschen. Sie waren einem 3:0 näher, als die deutsche Mannschaft dem Anschlusstreffer. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Schon vor dem Spiel, bei der Bekanntgabe der Aufstellung, konnte man ein leises Bauchgrummeln hören. Jedenfalls bei mir. Collins debütierte als rechter Verteidiger, Mittelstädt, als die offensivere Variante, sollte links dicht machen. Stiller bekam im Mittelfeld den Vorzug vor Andrich. Ergo solle Kimmich an seiner Seite das Spiel (mit) gestalten, anstatt die rechte Seite der Deutschen optimal zu besetzen. Der neue 90-Millionen-Star Woltemade stand in vorderster Reihe als Mittelstürmer, dafür musste Füllkrug auf der Bank Platz nehmen. Goretzka konnte auch nicht auf der "8" (wie bei den Bayern) spielen, er musste weiter vorrücken. Da dann auch noch Wirtz und Gnabry untergingen, war das komplette Personal-Karussell von Nagelsmann (eigentlich) schon vor dem Anpfiff gescheitert. Aber eben auch, weil er sich dafür entschied, Rüdiger als Innenverteidiger ohne Spielpraxis aufzustellen. Der Real-Star war die Fehler-Maschine Nummer eins im deutschen Team. Tah solidarisierte sich und versuchte Rüdiger nachzueifern. Einzig Keeper Baumann erreichte Normalform und rettete mehrfach gegen die Slowakei. Die fehlenden Musiala, Havertz, ter Stegen und Schlotterback dürfen nicht als Erklärung herhalten. Die Slowakei hatte nämlich auch mehrere relevante Ausfälle. Gleich in der 1. Minute hatten die Slowaken eine gute Chance. Und das hörte nicht auf. Die Slowakei zeigte die eigentlich deutschen Tugenden. Sie kämpften und jagten jedem Ball hinterher. Und durch diesen Einsatz bekamen sie Spielsicherheit und Selbstvertrauen. Rüdiger und Tah wackelten im Zentrum ein ums andere Mal. Collins auf rechts wurde zur Halbzeit ausgewechselt und auch Mittelstädt konnte unserer Abwehr keine Stabilität geben. Dann bist du erledigt und das waren wir. Nach dem Spiel analysierte Nagelsmann sehr richtig die fehlende Emotion im Team. Aber wer ließ eigentlich Mentalitäts-Monster Andrich 90 Minuten auf der Bank schmoren? Gleiches gilt für den immer Vollgas spielenden Füllkrug. Dafür rückten Stiller und Gnabry ins Team. Das, gepaart mit dem falsch positionierten Kimmich und dem (an diesem Tag!) unsinnigen Collins-Debüt, ergab die Basics dieses Desasters. Das nächste Spiel findet schon am Sonntag gegen Nordirland statt. Drehen wir uns nicht dramatisch - sowohl personell, vor allem aber in der Einstellung zum Spiel - können wir gleich einen Offenbarungseid ablegen und die deutsche Nationalmannschaft von der WM-Quali abmelden. Nordirland ist, genauso wie die Slowakei, dafür bekannt, bis zum Umfallen zu kämpfen. Lassen wir uns von denen auch noch den Schneid abkaufen, so können wir einpacken. Warum finden wir in sehr vielen Berichten so klare Worte? Weil das kein "schlechtes Spiel" der deutschen Kicker war, sondern Arbeitsverweigerung. Es kämpfte kaum einer. Und betrachtet man parallel die Millionengehälter der Kicker, so bekommt man automatisch einen dicken Hals. Ich habe fertig. Eisern.

2. September: Von wegen: der große Transferendspurt bleibt aus

Wesentliche Veränderungen im Kader von Union Berlin gab es in der Transferphase nicht. © Federico Gambarini/dpa Unionfux: Der Berg kreiste - und gebar ein Mäuslein. Die große Hoffnung, die sich immer mehr auf die letzten Tage des Sommertransferfensters konzentrierte, erweist sich als trügerisch, denn passiert ist, im Grunde, nichts, weder auf der Zugangs- noch auf der Abgangsseite, jedenfalls nichts Wesentliches. Die Überraschung ist, dass es keine Überraschung gibt. Diogo Leite, schon im letzten Sommer angeblich von halb Europa gejagt, ist, trotz Freistellung vom Training und von Pflichtspielen, wieder nicht erlegt worden und geht in sein letztes Vertragsjahr bei uns, wenn man dabei den ganzen Hickhack um seine Person bedenkt - eine ziemlich lächerliche Veranstaltung. Auch bei Danilho Doekhi wurde die, im Vergleich zu den munteren Ablösesummen, die auf dem Markt ausgespuckt werden (nur ein Beispiel: Everton zahlt 25 Millionen für Merlin Röhl vom SC Freiburg - wie bitte?) doch überschaubare Ausstiegsklausel in Höhe von neun Millionen nicht gezogen, unabhängig von den ganzen gehandelten Namen. Sportlich sicherlich eher gut, Doekhi ist schon eine Bank und Rothe als Leite-Ersatz ist für mich nur ne Notlösung, wirtschaftlich ist es aber fraglos eine Katastrophe, es sei denn, beide verlängern ihre Verträge noch. Wobei: geht Doekhi doch noch (Türkei, Holland), dann wird’s heftig, denn ersetzen kann man so einen Spieler schon bei offenem Transferfenster nur schwer. Und weitere Neuzugänge? Fehlanzeige. Es gab zwar hier und da ein paar Gerüchte, aber dabei blieb es dann auch, zuletzt hat St. Juste von Sporting Lissabon abgesagt, aber der wäre wohl auch nur gekommen, wenn Leite und/oder Doekhi gegangen wäre. So bleibt im Endspurt lediglich eine erneute Leihe des dritten beziehungsweise vierten Keepers Yannic Stein nach Babelsberg, den wir ja gerade erst von dort zurückgeholt haben (auch 'ne elegante Aktion, fürwahr) und immerhin der Verkauf von Lucas Tousart an Stade Brest für kleines Geld (rund eine Million, könnte sich aber durch eine mögliche Abfindung ohnehin aufgebraucht haben), das Ende eines weiteren Missverständnisses der letzten Jahre, wobei ich es für rätselhaft halte, warum das so gar nicht funktioniert hat - aber diese Liste ist sowieso erschreckend lang. Weder wir verleihen noch Spieler, die woanders die Chance auf Spielpraxis gehabt hätten (Preu, Ogbemudia) noch leihen oder gar kaufen wir irgendjemanden, der zum Beispiel die Lücke von Benes schließt (der am Wochenende ein typisches Benestor für Kayserispor gemacht hat), jemanden, der einfach in der Lage ist, ein paar spielerische Komponenten einzubringen, vielleicht auch mal den präzisen Pass spielen kann, ein Spiel lesen und darüberhinaus gut ist für ein paar Tore. Denn torgefährlich sind weder Khedira noch Schäfer noch Kral oder Haberer und auch nicht Kemlein: alle fünf zusammen kommen in den letzten zwei Spielzeiten auf fünf Tore - doch auch bei den Assists sieht's nicht viel besser aus, da sind’s acht und da sind zwei Vorlagen von Kemlein für St. Pauli eingerechnet - das ist doch gruselig und bestätigt nur den Eindruck, der sich Woche für Woche manifestiert. Zumal, mit Ausnahme von Kemlein, keiner aus der Riege besser geworden ist, sondern bestenfalls stagniert. Umso schwerer zu verstehen, dass dort nichts geschehen ist, denn es ist kaum zu erwarten, dass unser Mittelfeld die Sprünge nach vorn macht, die vonnöten sind, wenn man ab und an mal Fussball spielen will und muss. Mit Kampf allein wird es nun mal jede Saison ein Krampf. Dass dieser Fakt von unser sportlichen Führung so hartnäckig ignoriert wird, ist schon erstaunlich, auch wenn natürlich jedem bewusst ist, dass man nicht so einfach losläuft und brauchbare Spielmacher oder Box-to-Box-Spieler verpflichtet, wie man gerade lustig ist - es sei denn, man ist PremierLeague-Verein und/oder gehört den saudischen Staatsfonds. Aber dass wir spielerisch zu den limitiertesten Mannschaften gehören, das ist nun wirklich nicht seit gestern so. Da gibt es vor Jahresfrist eine halbherzige Lösung, die nach einem Jahr ohne großes Vertrauen als untauglich angesehen und in die Türkei für lau abgeschoben wird - und das war’s, Experiment eingestellt. Ja, ich weiß, das System von Baumgart hat keinen Platz für eine Zehn - das ist nun wirklich schmerzlich unübersehbar. Ich hätte auch ne gute Acht genommen … Weitere mögliche Abgangskandidaten wie Ljubicic, Skarke und Kral bleiben anscheinend, wenn nicht noch etwas in Richtung der Ligen passiert, die noch ein paar Tage offen sind, wie Österreich, Schweiz, Saudi-Arabien und Türkei. Verpflichten könnten wir lediglich noch vertragslose Spieler, das hat zwar im letzten Jahr mit Skov ganz gut geklappt, ist aber nicht so wirklich zu erwarten. Irgendwie wirkt das alles nicht, als hätten wir einen wirklichen Plan außer der Zuversicht, dass es schon irgendwie wird. Das heißt, mit ärgerlicherweise hoher Wahrscheinlichkeit, auf uns wartet wieder eine heftige Spielzeit, die dritte hintereinander. Eigentlich kein Wunder: zu viel Breite und wenig Spitze, dazu ein Trainer, der (bekennenderweise) nicht gerade ein Taktikfuchs ist: wo soll da schon die eigentlich notwendige Entwicklung herkommen? Aber schauen wir doch mal auf das Positive: außer Hollerbach hat uns kein Stammspieler verlassen, das ist sicher ein gewisser Vorteil. Dass ein Spitzenkeeper wie Rönnow uns erhalten bleibt, fraglos auch, ja, und dass unsere Abwehr intakt bleibt, kann ebenso ein entscheidender Faktor sein, vorausgesetzt, Doekhi und Leite verarbeiten ihren ungewollten Verbleib entsprechend. Doch im Moment ist ebenso absolut unklar, welcher unserer Neuzugänge uns wirklich verstärken kann, am wahrscheinlichsten ist das aus meiner Sicht bei Ilyas Ansah und möglicherweise Derrick Köhn. Vielleicht erstaunt uns ja auch einer von den Alteingesessenen, von dem wir's nicht erwarten. Darauf hoffen müssen wir in jedem Fall und darauf, dass die Mannschaft weitgehend funktioniert, denn über individuelle Klasse verfügen wir nach wie vor zu wenig. Und ja, abgerechnet wird natürlich nach der Saison, aber das Gefühl, dass die Transferpolitik unseres Vereins seit Jahren nicht gerade ein Ruhmesblatt darstellt, wird man kurzfristig kaum los. Insofern passt dieser Transfersommer eigentlich ziemlich gut zu uns.

1. September: Schade, da war mehr drin ...

Die Eisernen hatten in Dortmund einmal mehr das Nachsehen. © Federico Gambarini/dpa Icke: Fangen wir mal ganz am Anfang an. Da rieben wir uns die Augen. Eine Mannschaft in roten Nickis hatte in den ersten 20, 25 Minuten viel Ballbesitz (43 bis 45 Prozent), griff die Gelben teilweise am eigenen Strafraum an und erarbeitete sich Ecken, wie auch gute offensive Spielzüge. Alles hätte man in Dortmund erwartet, aber nicht, dass Union gut mitspielt. Und deswegen gilt auch die Überschrift. Hätten wir so weitergemacht, wie in der Start-Phase, es wäre diesmal echt etwas drin gewesen. So aber gewannen die Westfalen standesgemäß mit 3:0. Weil wir aufhörten, diesen intelligenten und guten Fußball zu spielen. Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit mündete dann im 1:0 durch Guirassy. Einige Fach-Zeitschriften schreiben, er setzte sich mit gutem körperlichen Einsatz durch. Ich schreibe, man hätte sich die Szene schiedsrichterseits anschauen müssen . Ohne Zeitlupe kann man natürlich nicht klar behaupten, es sei ein Foul (an Querfeld) gewesen. Es sah aber danach aus. Jedenfalls für einen mit "roter Brille". Es blieb nicht die letzte Ungereimtheit des Schiedsrichters (Schlager). Nein ein Union-Fan war er mitnichten! So ging's in die Pause und heraus kam wieder das "alte Union". Wie am Anfang pressten wir wieder und hatten Ballbesitz. Sogar Chancen sprangen dabei heraus. Den Ilic-Kopfball (nach Trimmel-Ecke) in der 47. Minute kratzte Kobel gerade noch so heraus. Eine Minute später taucht Rothe allein vor dem Dortmunder Torwart auf und verzieht leider. In der 58. Minute ist dann die rot-weiße Herrlichkeit vorbei. Wieder ist es Guirassy, der zum 2:0 trifft. Und wieder muss man dem Schiri Schlager die Frage stellen, warum das nicht einmal überprüft wird. Es war so knapp, es kann genauso gut Abseits gewesen sein. Mit bloßen Augen konnte man das nicht erkennen. Und DAZN? Nicht einmal die obligatorische Abseitslinie zeigen sie. Ganz schwache TV-Leistung. Oder fehlen ihnen die technischen Voraussetzungen dafür? Egal. Jetzt war der Drops gelutscht. Auch in den Köpfen der Spieler. Es gab kein Aufbäumen mehr. Baumgart brachte zwar sofort Skarke und Jeong, aber auch das nutzte nichts mehr. Später kamen auch noch Burke und Köhn - mit dem gleichen Ergebnis. Mit dem zweiten Tor hatten sie uns den Nerv gezogen. Nichts ging mehr. Das Felix Nmecha in der 81. Minute noch das 3:0 erzielt ... ist geschenkt. Das Spiel war längst entschieden. Die Frage, die blieb … in der Start-Phase in Halbzeit eins schafften wir es, die ersten 20 Minuten guten Fußball zu spielen. Selbiges gelang uns auch in der 2. Halbzeit, wenn auch etwas kürzer. Warum hören wir beide Male damit auf? Hat die Kraft gefehlt, was man vermuten kann? Um zur Überschrift zurückzukehren … schade, da war mehr drin. Hast Du dann noch so einen Schiedsrichter, der erkennbar kein Freund von Union ist, dann bist Du geliefert. Allerdings - die Mannschaft hätte ja auch weiter guten Fußball spielen können, ergo dürfen wir uns zu guten (An-)Teilen auch gern selbst hinterfragen. Jetzt kommt eine kleine DFB-Pause und danach - Gott sei Dank - wieder ein Heimspiel gegen Hoppenheim. Eisern.

30. August: Nach sechs Niederlagen in Dortmund ist Union jetzt dran!

Ilyas Ansah (20, l.) wechselte im Sommer 2025 zu Union Berlin. © Soeren Stache/dpa Icke: Der 1. FC Union spielt jetzt im siebten Jahr in der Fußball-Bundesliga. In den sechs Jahren zuvor gab es in Dortmund nur Erfahrungen mitzunehmen. Punkte gab es keine. Teilweise sogar heftige Niederlagen. Das soll sich jetzt ändern. Ist das realistisch? Jein. Wir haben das Auftaktspiel gegen starke Stuttgarter zwar gewonnen, aber wenn wir ehrlich sind, es war auch eine kleine Portion Spielglück mit dabei. Danach fragt aber keiner mehr. Die Spieler dürften eine breite Brust haben. Dazu kommt, Keeper Rönnow und Neuzugang Ansah scheinen nach den Leistungen der Vorwoche – eine ganz starke Frühform zu haben. Mit dem Pfund können wir wuchern. Dazu kommt, unsere Abwehr hat sich - auch ohne Leite - prima zusammengefunden. Bei Rothe kann man fast zuschauen, wie er von Spiel zu Spiel auf dieser für ihn ungewohnten Position als linker Innenverteidiger … immer besser wird. Und auch die Außenbahnen-Besetzungen scheinen für das Spiel beim BVB gut besetzt. Trimmel und auch Skov sind routiniert und haben beide Gardemaße. Sollte Baumgart Schnelligkeitsdefizite bei uns erkennen, so hat er auf der linken Außenbahn sogar noch die Option – Neuzugang Köhn einzusetzen. Das passt alles. Vorn wird wahrscheinlich, neben Ansah, wieder Ilic auflaufen. Da Khedira ebenfalls gesetzt sein wird … stellt sich nur noch die Frage, wer die letzten zwei zentralen Positionen im (offensiven?) Mittelfeld besetzen wir. Denkbar wäre, Baumgart stellt an Khediras Seite, eine zweite "6". Das könnte zum Beispiel auch Schäfer spielen. Enorm fleißig ist er immer. Dann bliebe nur noch eine offensive Position übrig, man könnte auch an Jeong denken, auch weil er flexibel ist und vorn alle Positionen spielen kann. Haberer war zuletzt jetzt nicht so bärenstark gewesen, dass man nicht mal etwas Neues versuchen kann. Einen zusätzlichen Motivationsschub dürften auch die Nominierungen für die neue DFB-U21-Nationalmannschaft ausgelöst haben. Mit Rothe, Kemlein und Ansah sind gleich drei Unioner dabei. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so etwas bei uns schon einmal gab. Ganz stark. Rothe und Ansah sind Stammspieler. Es wäre klug, diesen Motivationsschub bei Kemlein zu nutzen und ihm in Dortmund (auch) Spielzeit zu geben. Zwei Spieler haben bei uns auch noch persönliche Gründe für eine starke Motivation. Bei Rothe ist das klar, er kam ja aus Dortmund. Was aber nur wenige wissen, auch Ansah spielte drei Jahre in Dortmund, allerdings bei Eintracht Dortmund – von 2018 bis 2021. Bindungen aus dem Jugendbereich bleiben trotzdem. Nun haben wir ein ganzes Bündel an Argumenten gefunden, warum wir jetzt erstmals Punkte aus Dortmund mitnehmen. Mannschaft und ein wieder großer Auswärtsmob müssen es jetzt „nur“ noch umsetzen. Und ja – wir sind jetzt dran, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Eisern.

28. August: Die letzten Meter im (Transfer-)Theater

Wer am Ende im Kader von Union Berlin stehen wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen. © Soeren Stache/dpa Icke: Am kommenden Montag um 20 Uhr ist (fast) alles vorbei. Endlich schließt das Transferfenster in Deutschland und die Profi-Vereine können sich wieder dem Haupt-Augenmerk ihres Daseins widmen … dem Sport! Nur nach Holland, in die Schweiz, die Türkei, nach Saudi-Arabien und nach Österreich können Spieler danach noch wechseln. Aber auch nur noch wenige Tage. Beim 1. FC Union ruht – nach außen – auch alles. Intern dürfte das anders aussehen. Stand jetzt – haben wir noch viereinhalb Tage Zeit – unseren Kader für die erste Halbserie festzuzurren. Einige Dinge verdichten sich aber dann doch. Leite wird mit großer Wahrscheinlichkeit gehen. Bologna, Florenz und Girona scheinen die drei Player zu sein, die sich einen Wettstreit liefern. Auch bei Tousart stehen die Aktien auf Abgang. Jedenfalls wenn man seine letzte Nicht-Berücksichtigung im Kader so deutet. Neu (ins Karussell) hinzugekommen ist unser vierter Torwart Stein. Man munkelt, nun sei doch Cottbus ein Thema. Obwohl dort – nach der Bethke-Verletzung – mit Sebald noch ein starker Torwart den Kasten hütet. Schauen wir mal, ob er die Challenge annimmt. Sollte er Sebald verdrängen können, so wäre das ganz stark. Wenn nicht, so sitzt er wie bei uns, auch nur auf der Bank beziehungsweiseTribüne. Doekhi bleibt ein Rätsel. Neue Informationen gibt es nicht. Ich habe hier den Eindruck, dass wir alles versuchen, um ihn hier zu halten. Rotterdam hat gewichtige Argumente. Verstecken müssen wir uns aber hier auch nicht. Zumindest bei den Jahres-Budgets haben wir Clubs wie zum Beispiel Feyenoord schon überholt. Jeremiah St. Juste dagegen ist der potenzielle Neuzugang, der aktuell am wahrscheinlichsten scheint. Der sprintstarke Ex-Mainzer Innenverteidiger könnte auch ohne einen Abgang ein Thema werden. Angeblich soll er 'nur' drei Millionen Euro kosten, was für einen Top-Innenverteidiger sehr preiswert wäre. Nichts spricht auch dagegen mit vier bärenstarken Innenverteidigern (mit Rothe sogar fünf!) in die Saison zu gehen. Interessanterweise spielte St. Juste vor Mainz – ebenfalls in Rotterdam. Im Gespräch als Innenverteidiger-Neuzugang war/ist auch immer noch Diamande vom französischen Erstligisten AJ Auxerre. Beide im Gespräch befindlichen Spieler werden, aller Voraussicht nach, nicht gemeinsam kommen. Es sei denn, Leite und Doekhi verlassen uns noch beide parallel. Alles kann sich jetzt stündlich ändern. Vergessen wollen wir an dieser Stelle auch nicht, dass Kral mehrere Male erfolgreich als Innenverteidiger bei uns getestet wurde. Nach seinem geplatzten Wechsel, könnte genau das - durchaus seine neue Perspektive bei uns beinhalten. Ich hätte dabei auch ein gutes Gefühl. Ob es ein vom Spieler-Berater unternommenes Gerücht ist oder es einen ernst zu nehmenden Hintergrund besitzt – ist bei der nächsten Personalie absolut offen. Fakt ist, man hört von einem Interesse Unions an dem mexikanischen Nationalspieler Marcel Ruiz. Ein zentraler Mittelfeldspieler. Der unserem Spielaufbau wahrscheinlich sehr guttun würde. Allerdings – und jetzt kommen die Bedenken – sollen auch mehrere englische Vereine ein Auge auf ihn geworfen haben. Gegen die Insel-Gebote werden wir immer nur der zweite Sieger sein. Es bleibt spannend … Eisern.

26. August: Jetzt wird die Zeit für Transfers eng, parallel dazu bereitet sich Union auf Dortmund vor

Bei Union Berlin könnte es vor dem Deadline Day noch den einen oder anderen Abgang geben. © Andreas Gora/dpa Icke: Unions offene Personalien (Leite, Doekhi, Tousart, Stein, Preu) sind immer noch ungeklärt. Nächsten Montag um 18 Uhr ist Schluss mit den unsäglichen Pokerspielen. Bei Leite deutet sich eine Trendwende an. Der FC Girona soll ein vermehrtes Interesse haben. Dem tschechischen linken Innenverteidiger Kreyci wird nachgesagt, er möchte von Girona nach Wolverhampton wechseln. Dann wäre wohl Leite sein Ersatz. Auch von der PSG aus Paris hört man wieder Rauchzeichen und einige haben eine ganz wilde Theorie. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass auch noch Hincapie Leverkusen (Richtung Arsenal) verlassen möchte. Auch hier wäre dann Leite wieder mit im Spiel. Ganz ehrlich … es nervt nur noch. Etwas ruhiger ist es um Doekhi geworden. Das heißt aber erst einmal nichts. Tousart saß am Wochenende nicht mal auf der Bank. Das ist (fast) immer ein Warnsignal. Bei ihm stehen die Zeichen aber andersherum. Union würde ihn gern ziehen lassen. Es scheint sich aber kein Abnehmer zu finden. Er besitzt bei Union einen Bombenvertrag, der ihm 2,5 Millionen im Jahr garantiert. Ohne eine Ausgleichszahlung wird es schwer. Stein als vierter Torwart und Preu als Talent sollen ausgeliehen werden. Warum Horst Heldt das noch nicht geschafft hat … bleibt rätselhaft. Ob Skarke noch wechselt ist ebenso offen. Gegen Stuttgart wurde jedenfalls Burke eingewechselt. Beide ähneln sich vom Spieler-Typ doch sehr. Baume bereitet derzeit seine Spieler auf Dortmund (Sonntag 17.30 Uhr) vor. Die Taktik und die Aufstellung von Union werden sich beim BVB nicht groß ändern. Wir werden wieder unter 30 Prozent Ballbesitz landen und ein für den Gegner unangenehmes Pressing veranstalten. Gegen Stuttgart besaßen wir auch noch das nötige Spielglück. Ob uns das noch einmal gelingt? Dortmund hat den Vorteil, dass sie gegenüber Ansah gewarnt sind. Der wird ihre Aufmerksamkeit besitzen. Eine kleine Chance darf sich vielleicht Köhn ausrechnen, in der Startelf zu stehen. Unter der Woche hat Kovac beim BVB seinen Vertrag verlängert. Der schwache Start der Dortmunder mit ihrem 3:3 bei St. Pauli spielte dabei keine Rolle. Aktuell bemüht sich der BVB noch um den Stürmer Fabio Silva. Der will aus England weg. Dürfte aber gegen uns noch nicht zum Einsatz kommen. Nach Dortmund hat Union ein Heimspiel gegen Hoppenheim. Die am ersten Spieltag in Leverkusen überraschten und dort gewannen. Der auch bei uns im Gespräch gewesene Asllani (aus der Union-Jugend entsprungen) feierte dort auch einen guten Einstand. Wir aber drücken die Daumen, dass wir nur einen unserer Top-Verteidiger verlieren und Ansah wieder eine starke Leistung in Dortmund schafft. Eisern.

26. August: Der Historiker und die taz - Der Versuch einer Antwort

Dirk Zingler (61, l.) und Oliver Ruhnert (53) sind in einem Medienbericht wegen ihrer politischen Haltung kritisiert worden. © Hendrik Schmidt/dpa Unionfux: Der 1. FC Union hat zur neuen Saison einen etwas überraschenden Abgang zu verzeichnen: Der bekannte Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk hat in der vergangenen Woche in der taz angekündigt, sich seine Union-Leidenschaft abzutrainieren. Unter der muskulösen Überschrift: "Schwurbelnd und kremlfreundlich" begründet er seine Entscheidung: Union ist ihm zu politisch geworden, möglicherweise, weil irgendwann allen wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen wäre. Angefangen mit Oliver Ruhnert, der sich ja bekanntlich erst in der Linken engagierte und dann zum BSW wechselte, dann wirft er Christian Arbeit Schwurbeleien in den Sozialen Medien vor und schließlich Dirk Zingler unsportliche, dafür ideologische und politische Interviews, in denen der Osten als der vom Westen gewünschte Verlierer und Union als ein Bollwerk dagegen bezeichnet werden. Und jetzt wagt es doch der Verein obendrein noch, mit dem Berliner Verlag zusammenzuarbeiten, den Kowalczuk, wie auch das BSW, als kremlnah bezeichnet. Und niemand aus der Fankurve wehrt sich dagegen! Im Gegenteil: Es gibt für alle sichtbare 'Berliner Zeitung'-Bandenwerbung und auf den Dauerkarten darf sich jeder über die Weltbühne-Werbung "freuen" (sic)! Das "freuen" steht tatsächlich in Anführungszeichen und ich glaube, ich weiß auch, wie er darauf kommt: Vor kurzer Zeit schrieb ich in einem Nebensatz des Union-Blogs über den Erhalt der neuen Dauerkarte und erwähnte dabei, mich über den Weltbühne-Schriftzug auf der Rückseite zu freuen, einerseits, weil es eine willkommene Abwechslung zu z. B. Rewe oder Ford ist, andererseits, weil die Weltbühne eine lange und hochinteressante Geschichte hat, gegründet vor 120 Jahren von Siegfried Jacobsohn, später geleitet von Carl von Ossietzky, mit so grandiosen Autoren wie Kurt Tucholsky, Walter Mehring, Klabund, Erich Mühsam, Arnold Zweig und vielen anderen. Meine Freude darüber passte Kowalczuk offenbar nicht und er führt sie wie einen Beweis der Verkommenheit oder der Fehleinschätzungen in und um unseren Verein an - schon allein deswegen möchte ich mich dazu äußern und versuchen, darauf zu antworten. Ich denke zuerst einmal, ein Historiker und Autor weiß ganz genau um die Verwendung bestimmter Ausdrucksweisen, wie eben etwas in Anführungszeichen zu setzen (ohne dabei den Zweck des Heraushebens oder Zitierens zu verfolgen), so was passiert nicht zufällig, sondern überaus bewusst. Und genauso weiß er, aus welchem Ansatz solche Begriffe wie "schwurbeln" kommen und "kremlnah" und "ideologisch". Wer solche Bezeichnungen, insbesondere in diesem Zusammenhang, verwendet, will eher diskreditieren und diffamieren als diskutieren. Doch noch mehr stört mich die, wie so oft, untaugliche Verallgemeinerung: Da "freue" ich mich und dann "freuen" sich gleich alle. Da hat einer eine Meinung und dann haben sie gleich alle. So läuft das aber nicht. Ein großer Fußballverein wie Union spiegelt nämlich, zumindest mehr oder minder, die gesamte Gesellschaft wider. Deswegen haben wir dort Leute mit allen möglichen und meinetwegen auch unmöglichen Ansichten, aller politischen, ideologischen und gesellschaftlichen Strömungen, aller denkbaren Vorlieben und Abneigungen, das Meiste davon gut und sympathisch, aber natürlich und leider auch genügend Fragwürdiges oder Böses, das ist kaum zu verhindern. Sich jedoch davon einzelne herauszupicken und deren (mögliche) Meinungen gleich auf den gesamten Verein zu projizieren, das ist doch etwas zu simpel gedacht oder besser gesagt: Es ist einfach falsch. Das zeigt sich schon, dass Kowalczuk unbedingt erwähnen muss, in den Achtzigern schreckliche faschistische Erfahrungen mit einer größeren Fangruppe gemacht zu haben. Ich bin seit Ende der Siebziger dabei, ich habe solche Erfahrungen eher nicht gemacht - auch wenn ich natürlich wusste, dass es auch solche Anhänger des Vereins gibt, so wie es sie leider überall gab und gibt. Heißt das, dass Union ein Fascho-naher Verein war oder gar ist? Wohl kaum. Doch wer so etwas explizit erwähnt, in einem relativ kurzen Statement, der bezweckt etwas damit und wahrscheinlich nichts Gutes. Wenn der Chefscout Oliver Ruhnert sich politisch engagiert, so ist das einerseits völlig in Ordnung und, soweit ich weiß, hat er seine politischen Ansichten nicht als Angestellter des Vereins vertreten, hat auch sonst damit nicht ständig rumgewedelt und es würde sowieso noch lange nicht heißen, dass unser Verein jetzt kremlnah ist, weil das BSW zu diesem Thema andere Meinungen pflegt. Interessant wäre übrigens auch, ob Kowalczuk auch so entsetzt wäre, würde sich Ruhnert für die CDU oder die SPD oder die Grünen engagieren. Christian Arbeits Bewegungen in den Sozialen Medien muss man nicht mögen, aber es ist die Bewegung eines Einzelnen und nicht die eines ganzen Vereins. Arbeit ist zwar Geschäftsführer Kommunikation, aber eben auch noch Privatmensch. Und selbst Dirk Zingler, als der wohl bestimmendste und wichtigste Mensch der letzten zwei Jahrzehnte für diesen Fußballklub, spricht logischerweise zuerst über seine eigenen Gedanken und es ist normal, dass man nicht alle davon richtig findet. Nur, soll sich Zingler gar nicht mehr zu bestimmten wichtigen Dingen äußern dürfen, weil er doch Präsident eines Fußballvereins ist? Ich mag zumindest, dass unser Präsident etwas zu sagen hat, ich mag auch, dass es streitbar ist und ich verkrafte ebenfalls, dass es sich nicht immer und auf ganzer Linie mit meiner Meinung deckt. Dass er eine Lanze für den Osten und Union bricht, hat natürlich auch was mit seiner Herkunft und der des Vereins zu tun.

Dass dieser Verein mittlerweile republikweit nicht mehr ganz so beliebt ist, mit dem Unterton: "War ja ganz nett, dass ihr mal dabei wart, aber jetzt nervt nicht rum und nehmt nicht weiter altgedienten Bundesligisten den Platz weg!" - das merkt jeder, der aufmerksam hinhört und hinsieht. Dagegen muss man wohl oder übel das eine oder andere Zeichen setzen, gerade als Präsident, anstatt brav die Ecke hinzunehmen, die einem zugewiesen wird. Und dass der Osten in vielfacher Hinsicht weiterhin am Katzentisch dieser Republik sitzt, aus den verschiedensten guten und schlechten, zum großen Teil historisch bedingten Gründen, kann man nur schwer übersehen, selbst wenn man sich einen anderen Blickwinkel darauf auf die Fahnen geschrieben hat. All das darf und muss man sagen, dreist wenn's nicht immer so gern gehört wird und unter Umständen sogar polarisiert, auch und gerade in dieser prominenten Position des Präsidenten des einzigen verbliebenen ostdeutschen Vereins im Oberhaus des deutschen Fußballs. Im Grunde ist das sogar sowas wie seine Pflicht und es ist nur gut, dass er diese empfindet. Was schließlich den Berliner Verlag angeht, so muss man nicht mit jeder dort publizierten Meinung konform gehen (das ist eigentlich und sowieso schwer möglich, bei keinem Verlag), aber kann doch kaum abstreiten, dass die Berliner Zeitung eine der lesbarsten Zeitungen in der heutigen Medienlandschaft darstellt. Und da soll eine Kooperation bzw. ein Sponsoring ehrenrühriger sein als zum Beispiel mit Rheinmetall oder fly Emirates oder Red Bull? Aha. Überhaupt: Wer wäre denn besser und geeigneter als Medienpartner? Etwa die ja ganz und gar unideologische taz? Das alles sagt aber noch lange nichts (oder bei Weitem nicht genug) über den gesamten Verein aus, wie denn auch? Reichen ein paar Personen und Entscheidungen und Zusammenarbeiten, um so falsche, plakative und im Übrigen auch unverschämte Etiketten an einen ganzen Verein mit über siebzigtausend individuellen Mitgliedern zu kleben? Ist der 1. FC Union jetzt also der Verein der Schwurbler und Kremlfreunde, Herr Kowalczuk? Also bitte. So eine einfache Denke ist doch kein Zufall, sondern ganz bewusst schlechter Stil. Wer so argumentiert und vereinfacht, obwohl er genau weiß, wie man was schreibt und mit welcher Wirkung, ist im besten Falle selbstgefällig, weil er ja im Besitz der Wahrheit ist und im schlimmsten Fall will er dem Verein, warum auch immer, einfach nur schaden, um sich zu profilieren. Die Forderung nach einer rein sportlichen Führung ist ohnehin Unsinn, denn ein Fußballverein kann gar nicht unpolitisch sein, schon, weil er am öffentlichen Leben teilnimmt und weil alle Leute, die mit diesem Verein zu tun haben, egal in welcher Form, politisch sind (sogar, wenn sie glauben, unpolitisch zu sein) und das in den verschiedensten Formen und Farben. Kein Verein der Bundesliga ist unpolitisch, im Gegenteil, gerade in den letzten Jahren gibt es immer mehr Bekundungen zu den unterschiedlichsten gesellschaftlichen und politischen Themen, das kann man goutieren oder nicht, eine andere Haltung dazu haben oder nicht, aber es ist eine Tatsache und das wird sich auch nicht mehr zurückdrehen lassen. Nur noch Sport und nichts anderes: Das gibt es nicht und wer sich so etwas wünscht, der darf das natürlich, ist aber trotzdem naiv. Und nicht zuletzt: Demokratie, auch wenn das in letzter Zeit oft vergessen wird, bedeutet nun mal, verschiedene Ansichten aushalten zu müssen und sich auch damit, am besten in geeigneter Form, auseinanderzusetzen. Alles andere treibt nur die fatale Spaltung dieses Landes weiter voran. Das sollte Ilko-Sascha Kowalczuk eigentlich wissen, wie schon gesagt, zumal als Historiker. Und trotzdem unterstellt er jede Menge Negatives und zieht dafür alle polemischen Register gegen den Fußballklub, den er ja angeblich so lange mag. Warum, das wird nur er wissen. Seinen Abschied von uns allerdings kann man wohl verschmerzen. Und was die Androhung einer Rückkehr angeht: Auch das halten wir aus - denn wir sind da, glücklicherweise, weitaus toleranter. So, zurück zum Fußball.

24. August: Der doppelte Unterschied beim Heimsieg - Rönnow und Ansah

Doppeltorschütze Ilyas Ansah (20, r.) konnte sein Glück kaum fassen. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Fünfundzwanzig Prozent Ballbesitz, nur gut sechzig Prozent Passquote (im Vergleich: der Gegner hat hier beachtliche neunundachtzig!) - und trotzdem gewinnen wir unser Auftaktspiel gegen hochgelobte Stuttgarter, mit nicht gerade viel Fußball, dafür mit umso mehr Herz und Disziplin und zwei Jungs, die am Ende den Unterschied machen. Ein Ilyas Ansah, der einen absoluten Traumeinstand an der Alten Försterei hinlegt, mit zwei großartigen Toren: Nach 18 Minuten feuert er, umringt von reichlich gegnerischen Abwehrspielern, aus gut zwanzig Metern unhaltbar an den linken Innenpfosten und dann legt er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ball nach rechts raus auf Ilic und läuft dann weiter durch, um dann dessen bestens getimte und punktgenaue Flanke dem Stuttgarter Keeper volley durch die Hosenträger zu hauen - besser geht's nicht. Und auch sonst wirkt der 20-jährige Neuzugang (übrigens der einzige in der Startelf) überaus agil, ballsicher und kampfstark, bis dann in der zweiten Hälfte der zweiten Hälfte die Kräfte nachlassen und er auch nicht mehr so konsequent nach hinten arbeitet. Deswegen nimmt Baumgart ihn raus und bringt Burke. Und der zweite Matchwinner, in einer sowieso unermüdlich arbeitenden Mannschaft, ist einmal mehr Frederik Rönnow: Ob Chabots Kopfball aus kurzer Distanz nach zwölf Minuten, Lewelings Schuss nach einer guten halben Stunde oder Karazors Großchance kurz vor der Halbzeit - der Unioner des Jahres ist schier unbezwingbar und pflückt darüber hinaus Flanken en masse. Genau so einen Keeper brauchst du, wenn du in so einem Spiel was holen willst. In der zweiten Hälfte drückt Stuttgart schon ziemlich und wir können uns nur sporadisch befreien, aber auch mögliche Konterchancen aufgrund einiger Ungenauigkeiten nicht nutzen, die beste Möglichkeit bleibt ein Kopfball von Querfeld nach Ecke des eingewechselten Juranovic, weit in der Nachspielzeit. Doch unsere Jungs verteidigen kompromisslos und so gibt es nur einen Gewaltschuss von Mittelstädt, den Rönnow pariert, einen Kopfball von Undav, der langsam auf die Oberkante der Latte klatscht und das doch noch fallende Anschlusstor von Tiago Tomas, der eine Führich-Flanke ziemlich cool mit der Hacke an den rechten Innenpfosten lenkt - da ist unser Däne dann machtlos. Jetzt beginnt das große Kollektivzittern und kurz vor Abpfiff schießt der Achtzig-Millionen-Mann Woltemade auf Pass von Leweling doch tatsächlich noch den vermeintlichen Ausgleich, dem (fast) gesamten Stadion rutscht das Herz in die Hose, nur steht er dabei gottlob knapp und trotzdem deutlich im Abseits und das sehen auch der Schiedsrichter und der VAR so. Deswegen feiern wir schließlich unseren Auftaktheimsieg, verdient aufgrund der größeren Leidenschaft, Konzentration und Kampfbereitschaft, eben einer insgesamt geschlossenen Mannschaftsleistung - und zwar von der ersten bis zur letzten Minute - aus der die zwei genannten Unterschiedsspieler noch herausragen. Stuttgart kann seine unbestritten große individuelle Klasse zu selten umsetzen, da nützen auch die beinahe unzähligen Offensivspieler wenig und wir setzen wieder einmal unsere Mittel gegen eine eigentlich spielerisch überlegene Mannschaft weitgehend optimal ein. Dazu kommt, zugegeben, auch hier und da das Glück des Tüchtigen und der magische Hexenkessel Alte Försterei tut dann noch das Übrige. Will man nach so einem Spiel noch was Kritisches sagen? Dass wir nach wie vor einen guten Fußballer brauchen könnten, der den genauen und tödlichen Pass spielen kann, um unsere seltenen Offensivbemühungen noch weiter zu effektivieren (wobei wir überaus effektiv an diesem Tag sind, aber Ansah kann ja nicht in jedem Spiel zwei solche Dinger raushauen…)? Eigentlich nicht. Und außerdem ist ja noch eine gute Woche Zeit, um auf dem Transfermarkt einen weiteren Unterschiedsspieler zu beschaffen. Schaden kann's jedenfalls nicht und es könnte im Verlauf der folgenden dreiunddreißig Spieltage so einiges leichter machen, besonders, wenn wir mal das Spiel machen müssen, aber eben nicht nur da. Aber erstmal freuen wir uns über drei wichtige Punkte, so kann man schon mal in die Spielzeit starten, besonders, wenn man all die durchaus berechtigte Skepsis im Vorfeld bedenkt. Aber ohne etwas Optimismus geht's wohl auch in dieser Saison einfach nicht, ein bisschen Glaube gehört schon dazu, oder?

23. August: Juranovic bleibt und Stuttgart kommt

Josip Juranovic (30) hat am Freitag seinen Vertrag bei den Eisernen vorzeitig verlängert. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Während die Zukunft von Doekhi und noch viel mehr die von Diogo Leite unklar ist, hat Josip Juranovic gerade seinen Vertrag bei uns bis (dem Vernehmen nach) 2028 verlängert. Einerseits freut mich das natürlich, denn ich halte viel von unserem kroatischen Nationalspieler, zumal er in seinem Anfangshalbjahr eine ganze Menge seiner Qualitäten zeigen konnte.

Andererseits sind die blanken Zahlen (und die lügen ja selten) der letzten zwei Spielzeiten gleichwohl eher ernüchternd. Denn da stehen nur 38 von 68 möglichen Spieleinsätzen, null Tore inklusive eines verschossenen Elfmeters und drei Vorlagen. Zwei davon stammen aus unserem Auswärtssieg in Darmstadt 2023, das quasi letzte Spiel der glorreichen Urs-Fischer-Ära, als unsere Welt nochmal sowas von in Ordnung war - bevor wir in ein Meer der Anstrengungen tauchten. Nicht viel für einen Spieler, der uns rund neun Millionen kostete und zwischendurch gar zwölf Transfermarkt-Millionen wert war - im Moment sind es nur noch übersichtliche vier. Zahlen eines Mitläufers: Das alles ist schlicht zu wenig für einen Spieler seiner Qualität, da muss wesentlich mehr kommen, in Sachen Standards (eigentlich seine erklärte Spezialität) und auch sonst. Das kann nicht sein und unser Anspruch sein, wir haben doch ohnehin zu viele Spieler, die es sich im unteren Mittelmaß bequem gemacht haben und zu selten an den Ketten zerren, die in ihrer Zeit bei uns stetig abgebaut haben, statt besser zu werden - mit ab und an "ganz ordentlich" ist nun mal kein Blumentopf zu gewinnen. Hoffen wir mal, dass Josip Juranovic die kommenden drei Jahre nutzt, uns und sich selbst zu überraschen, das wäre großartig. Er kann ja schon morgen gegen den VfB Stuttgart anfangen, der Heimauftakt kann und sollte gleich mal in die richtige Richtung weisen, im besten Sinne andeuten, wohin die Reise geht, bevorzugt ins sichere Mittelfeld der Bundesligatabelle. Die Schwaben sind sicherlich kein leichter Gegner und haben in den letzten Jahren, gemeinsam mit Eintracht Frankfurt sicher den größten Sprung in Kader und Leistung gemacht, aber wir haben in den zurückliegenden Jahren auch zur Genüge gelernt. Es gibt keinen leichten Gegner in dieser Liga und das vermeintlich Machbare ist oft am schwersten, insofern passt der Auftaktgegner schon. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir nicht das Spiel machen müssen, das kommt uns ja eher entgegen - jetzt kann unsere Mannschaft zeigen, ob das von Baumgart so favorisierte Umschaltspiel schon funktioniert. Wenn noch die entsprechende Effektivität dazukommt, wäre das grandios. Nicht dabei sein wird Diogo Leite, der gehen will und soll, da läuft der Countdown, während Doekhi bei Besiktas Istanbul gefragt sein soll - Anfang übernächster Woche sind wir da schlauer. Gespannt sein kann man auf Köhn, Ansah, N'soki und Burke, mal sehen, wer von diesen vier Neuzugängen beginnen darf und wer von der Bank kommt. Das Wetter wird mild, aber feucht, auf jeden Fall bleibt uns eine Hitzeschlacht erspart. Ich glaube an die ersten drei Punkte, alles andere ist alles andere. Lassen wir's also krachen: eisern!

21. August: Heute vor 20 Jahren wurde die Stasi endgültig abgeschossen

Damals noch deutlich jünger: Zu den Toschützen gehörte auch Union-Legende Torsten Mattuschka (44). © Soeren Stache/dpa Icke: Ist heute ein besonderer Tag? Ja 😊 … Berliner und Unioner feiern den 20. Jahrestag des Abschusses von Mielkes Erben. Union gewann mit 8:0 am 3. Spieltag der Oberliga Berlin. Ja Ihr habt richtig gelesen, Union spielte vor 20 Jahren in der Oberliga des NOFV. Seitdem ging es – Gott sei Dank – für uns immer bergauf und für die anderen blieb es beim unterklassigen Amateur-Fußball. Es waren 28 Grad in Berlin, die Sonne schien und alle waren froh gelaunt. Ich auch, denn ich war live dabei. Ach nein, "alle" waren dann doch nicht so froh. 180 überwiegend kriminelle Hooligans wurden von der Berliner Polizei in der Nacht (1.30 Uhr) in der Diskothek Jeton in der Frankfurter Allee festgenommen. Man sammelte sich dort für den morgigen Tag, um bei Union wieder Straftaten verüben zu können. Das Ziel waren natürlich Delikte im Bereich von Körperverletzungen. Die schlimmsten Kaliber waren damit aber "außer Gefecht" gezogen worden. Nach den 8 Union-Toren hatten die restlichen Stasi-Fans dann wohl auch keine Lust mehr. Sie zogen gedemütigt nach Hause. Genauso so klar wie es die Tore aussagten, war auch das Spiel. Union war drückend überlegen. Spielte mit seinen Gästen Katz und Maus. Vor dem Spiel gab es übrigens noch eine lustige Anekdote, da begab sich deren Pressesprecher Lüdtke mit einem Mikrofon vor seine Fans, um ein paar Worte zur Besonnenheit an sie zu richten. Ein kräftiger Kerl mit (natürlich) Glatze und dann sprach er. Und tausende Unioner mussten spontan und herzhaft lachen. Er hatte eine sehr helle Pieps-Stimme. Das passte nun gar nicht zu seiner Äußerlichkeit. Zurück zum Fußballfest – die Union-Helden auf dem Platz waren: Glinker – Persich, Bergner, Ruprecht – Kaiser, Heinrich – Bönig, Mattuschka, Kurbjuweit – Benyamina, Grubert. Eingewechselt wurden Wunderlich, Prokoph und Kovulmaz. Zur Halbzeit stand es "nur" 2:0 durch zwei Mattuschka-Tore. Dann erzielte Gruber bis zur 68.Minute das 3:0 und das 4:0. Erst danach wurde es für Mielkes Erben schlimm. Eben weil Karim Benyamina noch 3x traf und auch Ex-Nationalspieler Jörg Heinrich sich noch in die Torschützenliste mit eintrug. Er erzielte das 6:0. Den großen Unterschied machten die "besonderen" Spieler bei Union aus. Dazu gehörten natürlich Champions-League-Sieger und Welt-Pokal-Gewinner Jörg Heinrich. Ihn lotste damals Christian Beeck zu Union. Seine Ball-Behandlung und sein Spielaufbau waren einfach eine Augenweide. Genauso ein Volltreffer war natürlich "Tusche" (Torsten Mattuschka) als Regisseur und Torschütze aus der zweiten Reihe. Auch ihn holte Beecke - von seinem Alt-Verein Cottbus. Der dritte "Spielentscheider" war ebenfalls eine Beeck-Neuverpflichtung. Karim Benyamina holte er aus Babelsberg. Der hörte dann mit dem Tore schießen nicht wieder auf. Wie eben Tusche ebenso. Das war eines der Fußball-Spiele, die man nicht mehr vergisst. Wer dabei war, klopft sich auf die Schulter. Wer nicht hinging, der hat das schon vielfach bereut. Zumindest, wenn er ein Union-Fan war. Die Party ging überall in Berlin weiter. Fremde feierten zusammen und ausgelassen. Ich ging mit meinem Sohn grinsend und zufrieden nach Hause. Und ja ein extra Bierchen im Garten gab es auch noch. Eisern.

Derrick Köhn (26) wechselt von Galatasaray Istanbul zum 1. FC Union Berlin. © Christian Charisius/dpa Unionfux: Etwas überraschend kommt die Verpflichtung, auch wenn sie sich über einige Tage anbahnte, schon: Linksverteidiger Derrick Köhn wechselt von Galatasaray Istanbul zu uns, für vier Millionen plus einer halben Million Boni und einer Weiterverkaufsbeteiligung, hier schwanken die Informationen zwischen zehn und zwanzig Prozent abzüglich zwei Millionen. Ein Grund ist offenbar auch die Ausländerbegrenzung in der SüperLig, der Köhn quasi geopfert wurde. Eine ganze Weile wollte Werder Bremen den schnellen Außenbahnspieler (gehörte letzte Saison zu den Top25 der Liga in Sachen Geschwindigkeit) verpflichten, nachdem er schon die letzte Saison in Bremen verbracht hatte, witzigerweise hatten sie sogar eine Kaufoption in Höhe von gut fünf Millionen, aber das war ihnen wohl zu viel, man spekulierte auf den einen oder anderen Taler weniger, ähnlich verhielt es sich wohl mit den Kölnern, die irgendwann ebenso mitboten, aber anscheinend auch nicht genug. Jedenfalls bekommt Köhn bei uns einen Vierjahresvertrag, anderswo war die Rede von nur drei Jahren, da der Verein. sich wie üblich, diesbezüglich in Schweigen hüllt, kann man sich jetzt eine der beiden Varianten aussuchen und daran glauben. Jetzt stellt sich so ein wenig die Frage nach dem Warum. Ist diese Verpflichtung ein Vorgriff auf den Wechsel von Diogo Leite werweißwannundwohin? Soll sich auf der Flankenseite noch etwas mehr tun, also die Stürmer mehr Futter bekommen? Burke auf der einen, Köhn auf der anderen Seite - da wäre schon eine Menge außerordentliche Geschwindigkeit, die man ja fast zwingend für das Umschaltspiel braucht und die uns zuletzt so gefehlt hat. Gut ist jedenfalls, dass es wohl keinerlei Eingewöhnungs- und Sprachprobleme geben sollte, eine gewisse Erfahrung und Ausbildung (HSV und Bayern) vorhanden ist und, nun ja, unsere letzte Verpflichtung, die aus Istanbul kam (wenn auch von Fenerbahce) war Max Kruse - und der hat ja mal so richtig funktioniert, trotz schmerzhaftem, wenn auch lukrativem Abgang, Knall auf Fall in der Winterpause. Dass er damit im Grunde seine eigene Karriere, wenn auch mit halbjähriger Verzögerung, selbst schredderte, ist bis heute eine leise Genugtuung. Nichtsdestotrotz wäre ein neuer Kruse schon ne prima Sache, auch wenn die Chancen dafür eher überschaubar sind. Nun also erstmal Derrick Köhn. Dürfte zwar erstmal bei niemandem aus der Fangemeinschaft Riesenfreudensprünge auslösen, aber es gibt doch schon genug Anhaltspunkte für eine gewisse Zuversicht. Schlauer sind wir sowieso erst in frühestens einem halben Jahr. Für höhere Regale fehlt uns ohnehin das Geld und die Gehaltsstruktur, schon allein deswegen ist das ein ordentlicher Deal, der in mehrfacher Hinsicht Sinn ergeben könnte. Nichtsdestotrotz war die vergangene Saison in Bremen eher gemischt, etwas mehr sollten wir schon erwarten, will sagen: Luft nach oben ist fraglos noch da, aber das gilt ja für so einige. Wäre ja großartig, wenn der Junge hier komplett explodieren könnte, hatten wir ja schon ne Weile nicht. Ob er nun schon am Samstag gegen den VfB Stuttgart, mit dem uns ja auf ewig durch die berühmte Relegation etwas verbindet, im Kader stehen wird, ist ebenso fraglich wie möglich. Dabei sein sollte auf jeden Fall Frederik Rönnow, nach seinem Hitzekollaps letzten Freitag machte man sich schon Sorgen, aber es ist wohl alles wieder okay, am Mittwoch sollte er wieder mittrainieren, nichts gegen Matheo Raab, aber Rönnow ist einfach unser einziger unbestrittener Unterschiedsspieler, zumindest bis jetzt noch. Und ganz so warm soll’s ja am Samstag nicht werden. Ja, und so langsam steigt die Vorfreude, gemischt mit leicht nervöser Skepsis: wohl kaum jemand hat eine wirkliche Ahnung, wo unsere Mannschaft steht, wie ihr Leistungsvermögen aussieht. Andererseits hat man im Pokal gesehen: da sind so einige Bundesligisten noch nicht auf Betriebstemperatur - und unsere Heimauftaktspiele waren in den letzten drei Jahren erfolgreich, mal sehen, was Baumgart und die Jungs zum richtigen Saisonauftakt draufhaben, mit oder ohne Köhn. Auf jeden Fall: herzlicheisern willkommen, Derrick, schön, dass du da bist - und maximale Erfolge!