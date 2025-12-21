Union sind die Punktediebe der Liga: "Die drei Punkte nehmen wir gerne mit"

Berlin - Union ist wieder Union! Die Eisernen gewinnen auch das letzte Spiel des Jahres, ergaunern sich durch den späten Lucky Punch nun schon 21 Punkte und überwintern auf Platz acht. Die Hälfte der nötigen 40 Punkte haben die Köpenicker bereits im Sack. Dabei stehen noch zwei Spiele in der Hinrunde aus: Zuhause gegen Urs Fischer (59) bzw. Mainz und in Augsburg.

Der letzte Streich in diesem Jahr: Union Andras Schäfer (26, l.) trifft spät zur Entscheidung. © Marius Becker/dpa

Der Fußball wird dann auch im neuen Jahr nicht der schönste sein. Das war es auch in Köln nicht. Am Ende aber reichte ein später Treffer durch Andras Schäfer (26/90.+2).

"Das war heute im Endeffekt ein glücklicher Sieg, aber die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Morgen interessiert es keinen mehr, wie wir gespielt haben", befand Manager Horst Heldt (56) nach dem 1:0 beim 1. FC Köln. "Wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition und können alle einmal runterkommen."

Natürlich fiel das Last-Minute-Tor nach einer Ecke. Kein Team ist bei Standards so gefährlich wie die Eisernen. Der eingewechselte Schäfer jagte die Kugel von der Strafraumkante unhaltbar ins Netz. "Ich bin froh, dass er das Tor getroffen hat. Er hat schon drei, vier Abschlüsse gehabt, die das Fangnetz getroffen haben", sagte Steffen Baumgart (53), der noch eine Weisheit mit auf dem Weg gab: "Schieß aufs Tor, dann kann er manchmal reingehen."

Beinah hätte es schon nach 66 Minuten geklingelt. Auch da natürlich nach einer Ecke. Marvin Schwäbe (30) aber verhinderte mit einer Glanzparade die Führung. Viel mehr kam von Union bis dahin nicht. Vor allem in der ersten Hälfte waren die Eisernen mit der Defensive beschäftigt, doch die Kölner sind nicht die ersten, die sich am Bollwerk die Zähne ausbeißen.