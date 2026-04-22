Union-Berlin-Blog: Hoffen wir das Beste - Keine Favoritenbürde in Leipzig

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Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechte Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.  © Archiv

Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Eta-Pleite im historischen Debüt für Union Berlin: "Geht nicht um mich"
1. FC Union Berlin Eta-Pleite im historischen Debüt für Union Berlin: "Geht nicht um mich"

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

22. April: Hoffen wir das Beste - Keine Favoritenbürde in Leipzig

Am kommenden Freitag trifft der 1. FC Union Berlin auf den RB Leipzig.
Am kommenden Freitag trifft der 1. FC Union Berlin auf den RB Leipzig.  © Andreas Gora/dpa

UnionfuxIrgendwie treten wir auf der Stelle, auch wenn jetzt nicht mehr Baumgart der Cheftrainer ist - weiterhin tun wir uns nach vorne schwer und hinten sind wir nicht ganz dicht. Nichtsdestotrotz haben wir noch vier Spiele und alles in der eigenen Hand, wahrscheinlich fehlt uns nur noch ein weiterer Sieg zum Klassenerhalt - das muss doch machbar sein. 

Und wenn nicht - dann haben wir die Klasse einfach nicht verdient, dann fehlt uns eben doch schlicht und ergreifend die Qualität. Doch so weit ist es längst noch nicht. Zugegeben: eine Heimmacht sind wir nicht mehr so wirklich, was waren das noch für Zeiten, als wir vierundzwanzig Heimspiele am Stück unbesiegt waren, heute kaum noch vorstellbar, obwohl das alles nur wenige Jahre her ist - ja, in der Saison 2022/23 waren wir das einzige Team der großen fünf Ligen ohne Heimniederlage, das nenne ich mal legendär. 

Auf jeden Fall war das Heimspiel gegen Wolfsburg ein kleiner Schritt nach vorn, wir waren offensiv präsenter als in etlichen Spielen davor, leider mit wenig Ertrag, aber momentan müssen wir aus jeder Blüte Honig saugen. Und das Gute ist, am Freitag müssen wir auswärts ran und unser nächster Kontrahent ist eigentlich ein Lieblingsgegner von uns, gegen die Brausetruppe hatten wir zwischenzeitlich fünfmal am Stück gewonnen (immer 2:1), obendrein war das letzte Spiel gegen das Konstrukt das letzte wirklich gute Spiel in dieser Saison. Und noch besser ist: niemand erwartet etwas von uns in diesem Spiel, wir sind die letzten vier Spiele sieglos, die Brausejungs haben die letzten vier Partien gewonnen, das Momentum ist also nicht gerade auf unserer Seite. Das sind jedoch, zumindest für uns, ganz gute Voraussetzungen - denn mit der Favoritenrolle haben wir nun wirklich große Schwierigkeiten, Beispiele gibt’s zuhauf. 

Felix Magath ledert gegen Union Berlin: "Fahrlässig oder auch verantwortungslos"
1. FC Union Berlin Felix Magath ledert gegen Union Berlin: "Fahrlässig oder auch verantwortungslos"

Und nicht umsonst waren unsere zwei Rückrundensiege gegen Leverkusen und in Freiburg doch eher unerwartet. 

Vielleicht hat Marie-Louise Eta ja ein paar gute Ideen, wie man der spielerischen Überlegenheit von Rasenballsport (was die deutsche Sprache so alles hergibt…) begegnen kann, auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass sie unter Umständen nicht so zaghaft wechselt wie bei ihrer Premiere, wo Impulse von außen schon zur Halbzeit gut gewesen wären. 

Und verrückterweise könnten ja mal ein, zwei oder drei Akteure richtig gut abliefern, das heißt mehr als nur vorhanden sein, das kam ja auch schon länger nicht vor - und ebenso könnte uns das Matchglück ja wieder etwas mehr hold sein. Viel Konjunktiv, viel schlichte Hoffnung, ich weiß. Und mag ja auch sein, dass ungebrochener Optimismus mittlerweile schwerfällt, aber was anderes bleibt uns wohl kaum übrig. Also gehen wir einfach davon aus, dass wir aus Leipzig was mitnehmen und etwas entspannter in den Mai blicken können - Freitag um halb elf sind wir dann definitiv schlauer. Anfang der Woche war zu lesen, dass der ausgeliehene Stanley Nsoki fest von Hoffenheim verpflichtet wird, von anderthalb Millionen Ablöse und einem Drei-Jahres-Vertrag ist die Rede, damit hat wohl kaum jemand gerechnet. 

Und es löst doch eher gemischte Gefühle aus - einerseits sind anderthalb Millionen nicht soviel für einen Spieler, der noch vor wenigen Jahren OGC Nizza und dann den Hoffenheimern satte zwölf Millionen wert war, sich zudem mit siebenundzwanzig im besten Alter befindet und ja auch schon gezeigt hat, wie wertvoll er sein kann (zwei hervorragende Vorlagen in Stuttgart und Freiburg), andererseits ist seine Bilanz bei uns ansonsten eher überschaubar, zwölf Spiele sind ingesamt nicht gerade üppig und so wirklich überzeugend war er dabei doch selten. Insofern ist die Entscheidung nicht so leicht nachzuvollziehen, ich wüsste gern, woraus sie sich nun letztendlich speist, abgesehen vom Prinzip „Haben ist besser als brauchen“. Möglicherweise soll Nsoki dann gemeinsam mit dem Belgier van den Bosch die neue Innenverteidigung bilden, wenn Doekhi und Leite im Sommer gehen. Und ja, er wäre nicht der erste Spieler, der bei uns mit Verspätung durchstartet. Auch hier müssen wir also das Beste hoffen - aber darin haben wir ja schließlich Übung. 

19. April: Auch Eta kann keine Wunder vollbringen

Enttäuschung über das Ergebnis bei der Mannschaft. Trainerin Marie-Louise Eta (Union Berlin) bedankt sich bei den Spielern.
Enttäuschung über das Ergebnis bei der Mannschaft. Trainerin Marie-Louise Eta (Union Berlin) bedankt sich bei den Spielern.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die meisten Unioner gingen ins Stadion, nicht nur, weil sie immer dort hingehen, sondern auch mit der Hoffnung verbunden, heute ändert sich etwas. Wir spielen endlich mal wieder überzeugenden Fußball und gewinnen ein Spiel. Zumal wir heute mit drei Punkten den Sack hätten zumachen können. Es sollte nicht sein…

Schon in der 11. Minute ging Wolfsburg in Führung. Wir vom Blog hatten vor Wimmer gewarnt und er startet prompt einen Sololauf und schließt ihn mit der Wolfsburger Führung ab. Das Tor erzielte er mit dem Außenrist. Das können wohl die wenigsten Spieler. Und ja, wir bemühten uns in der 1. Halbzeit wirklich. Wir hatten wesentlich mehr Torschüsse als auch viel mehr Tor-Chancen. Mehrere Male sah ich den Ball schon im Tor. Aber entweder vergeigten wir im letzten Augenblick oder ein Wolfsburger bekam noch einen Fuß dazwischen.

So ging es in die Kabine. Trotzdem war man noch hoffnungsvoll. Wir hatten ja genügend Chancen. Auch wenn unser Spiel nach wie vor voll mit Fehlern war. Wieder wackelte unsere Abwehr. Wieder leisteten wir uns Abspielfehler, die einfach unnötig sind. Wieder machten wir das Spiel – auch bei besten Möglichkeiten – nicht schnell. Und wieder trauten sich viele unserer Spieler nichts zu. Sie hatten kaum Selbstvertrauen. Prägnantestes Beispiel dafür war Burke. Ich konnte das gut beobachten, spielte er doch in Halbzeit eins direkt vor mir. Sollte er mal auf dem rechten Flügel den Ball gesichert haben, so drang er mitnichten per Dribbling in den Strafraum ein, sondern spielte wieder zurück.

Das Spiel zur 2. Halbzeit begann wie ein unangenehmes Feuerwerk. Doekhi vertändelte den Ball. Pejcinovic nahm ihn auf, lief noch ein paar Meter und schlenzte ihn ins äußerste Eck. Das alles geschah langsam und für alle sichtbar. Und auch der Ball hatte eine lange Flugbahn. An einem Sahne-Tag hätte den Rönnow wohl gehabt. Heute nicht. Und nun? Die Wolfsburger führten schon in der 46. Minute mit 2:0 bei uns. Nun musste aber bei uns etwas passieren? Einwechslungen? Taktische Änderungen? Flügelspiel? Nichts dergleichen passierte. Ja wir wollten, konnten aber nicht. Der Ballbesitz änderte sich etwas zu unseren Gunsten. Und ja, wir hatten gute und klare Chancen für Tore. Schlussendlich ging der große Ruck nicht durch unsere Mannschaft.

Erst in der 68. Minute brachte Eta mit Köhn und Skarke frische Kräfte. Das verpuffte. In der 75. legte sie mit Schäfer noch einmal nach. Viel zu spät! Was man uns anrechnen kann: wir hörten nie auf, alles zu versuchen. Und in der 85. Minute gelang Burke tatsächlich das Anschluss-Tor. Warum das gerade in dieser Phase passierte? Seit circa der 80. Minute griffen wir bedingungslos an. Erst ab diesem Zeitpunkt machte das Spiel für Unioner Spaß. Endlich war Biss drin. In der 88. Minute kamen dann noch Burcu und Haberer. Burcu belebte das Spiel noch einmal durch seine Ballsicherheit. Und es kamen noch mehrere Gelegenheiten zum Remis. Es sollte nicht mehr sein. Allerdings brachten wir alle unsere Einwechselspieler viel zu spät. Und unser Feuerwerk begann erst in der 80. Minute. Mit den fünf Minuten Nachspielzeit waren exakt die letzten 15 Minuten von Union anschauenswert. Das war gegen diesen Gegner heute zu wenig.

Die Quintessenz des heutigen Spiels: Marie-Louise Eta kann auch keine Wunder vollbringen. Wir haben eine große Chance verpasst … unseren Klassenerhalt zu sichern. Und die Trainerin wird hoffentlich in den kommenden vier Spielen frühzeitiger wechseln. Auch als Signal an die Mannschaft. Güther kam heute nicht zum Einsatz. Sein Auftrag war, Hertha bei den Junioren abzuschießen, was er mit vier Torbeteiligungen auch glänzend erledigte. In Zukunft könnte es durchaus sinnvoll sein, mit Burcu und Güther Wert auf die spielerischen Komponenten zu legen. Skarke und Burke hatten heute – durch verengte Räume – kaum Szenen. Das Burke-Tor mal ausgeklammert.

Kommende Woche spielen wir schon Freitagabend in Leipzig. Normalerweise liegen uns ja die starken Teams der Bundesliga. Und in den letzten Spielen in Leipzig sahen wir oft sehr gut aus. Diesmal bin ich eher skeptisch. Unseren Spielern fehlt das Selbstvertrauen. Unsere vollste Konzentration müssen wir wohl auf das dann kommende Heimspiel gegen Köln legen. Eisern!

16. April: Union – Wolfsburg, das wird sehr intensiv!

Union Berlins Torwart Matheo Raab (27) während des Spiels.
Union Berlins Torwart Matheo Raab (27) während des Spiels.  © Silas Stein/dpa

Icke: Am Samstag treffen sich um 15.30 Uhr zum Bundesliga-Match der 1.FC Union und der VfL Wolfsburg. In Berlin steigt der Abstiegsgipfel. Wobei die Vorzeichen doch sehr unterschiedlich sind. Den Autobauern steht das Wasser bis zum Hals. 21 Punkte bedeuten Abstiegsplatz 17. Mit schon 4 Punkten Rückstand auf den Religationsplatz 16 und gar 7 Punkten zum rettenden Platz 15. Verlieren die Wolfsburger wieder, sieht es ganz düster bei ihnen aus.

Daraus folgt, sie müssen angreifen und das Spiel machen. Der Marktwert des Kaders von ihnen, liegt immer noch deutlich über dem von Union. Ergo, sie können das, wenn auch alle anderen Komponenten für ein erfolgreiches Fußball-Team erfüllt werden. Das Hinspiel in Wolfsburg gewann sie mit 3:1. Die Gesamt-Bilanz ist ausgeglichen. 6x gewann Wolfsburg, 5x gewann Union und 3x gönnte man sich ein Unentschieden. Bei Wolfsburg gibt es einige Ausfülle, die aber kompensierbar sind. Das wird keine Ausrede für sie werden. Spieler wie Amoura (27 Mio. Marktwert), Wimmer (15 Mio. Marktwert), Eriksen (149 Länderspiele, Ex-Super-Star) und Koulierakis (25 Mio. Marktwert) haben nach wie vor ihre Qualität.

Diese Qualität in der Spitze hat Union aktuell nicht zu anzubieten. Wir müssen über unsere Tugenden kommen. Mannschaftsdienlich, Teamarbeit und Bissigkeit. Zusammen mit der Nutzung der Fans und der Stimmung und natürlich mit der neuen Trainerin Eta – können wir das aber schaffen. Der Trainerwechsel zur ersten Frau in einer Top-Liga (weltweit) als erste Verantwortliche eines Teams – hat aufhorchen lassen. Die internationale PR-Maschine lief so ganz kostenlos für uns. Und so gänzlich durch sind wir nach Punkten ja auch noch nicht. Das war ja auch einer der Gründe, warum Baumgart gehen musste. Platz 11 mit 32 Punkten hört sich erst einmal relaxt an, bedeutet aber mitnichten den Klassenerhalt schon geschafft zu haben.   

Wir haben, bis auf Ersatz-Keeper Raab, keinerlei relevante Ausfälle. Alle sind an Deck und mehr oder weniger fit. Über die Mannschaftsaufstellung spekulieren wir an dieser Stelle nicht. Marie-Luise Eta wird etwas ändern. Nur keiner weiß ... was genau? Super-Talent Güther wird sicherlich nicht in der Start-Elf stehen. Er hatte gerade einen Einsatz im Stadt-Derby gegen die U19 von Hertha BSC. Eta schaute übrigens zu. Union gewann mit 4:2 und Güther gab eine Gala-Show seines Könnens. Er war an allen 4 Union-Toren beteiligt. Gut möglich, dass er wieder eine Viertel-Stunde zum Schluss bekommt.

Das Team von Union hat bei seinen Fans etwas gut zu machen. Die letzten Auftritte waren eine spielerische Offenbarung. Und genau diese 3 Punkte benötigen wir noch zum Klassenerhalt. Das wird dann (hoffentlich) sehr intensiv. Wolfsburg muss dagegenhalten und wir werden es ebenfalls machen. Auf ein tolles Spiel mit (endlich) vielen Toren und ein Happy End für Marie. Eisern.

12. April: Doppelter Paukenschlag mitten in der Nacht: Baumgart geht, Eta kommt!

Steffen Baumgart (54) ist nicht länger Trainer bei Union Berlin.
Steffen Baumgart (54) ist nicht länger Trainer bei Union Berlin.  © Harry Langer/dpa

Unionfux: Also wirklich!! Ich habe in knapp fünf Jahrzehnten Union ja nun tatsächlich schon eine Menge erlebt, aber dass man am Samstag kurz vor Mitternacht ganz offiziell verkündet, dass der Cheftrainer entlassen ist - und nicht etwa, wie doch allgemein üblich, bis zum nächsten Tag wartet, das ist nun wirklich neu, erstaunlich und eher unerwartet.

Ich geh mal nicht davon aus, dass die Verantwortlichen meinen letzten Beitrag nach dem Spiel gelesen und daraufhin kurzerhand entschieden haben, aber der zeitliche Ablauf wirft doch einige Fragen auf, denn der gesamte Uniontross dürfte zum Zeitpunkt der Verkündigung noch nicht mal wieder zu Hause gewesen sein. Hat man sich in der Führungsebene etwa schon vor dem Spiel abgesprochen und dann nur noch auf den sprichwörtlichen Knopf gedrückt? Oder ist das Ganze tatsächlich spontan entschieden worden? Haben gar Teile der Mannschaft eventuell dazu beigetragen?

Und wann wussten die jeweiligen Trainer davon? Vielleicht haben wir in den nächsten Tagen dazu etwas mehr Erkenntnisse. Dass ein Trainer nur wenige Monate nach seiner Vertragsverlängerung geschasst wird, das hatten wir hingegen schon mal mit Uwe Neuhaus, auch wenn der seinerzeit die Saison noch zu Ende bringen durfte - nur da sah es sportlich etwas stabiler aus.

Mit Baumgart gehen auch die beiden Co-Trainer de Souza und McKenna, der ewige Bönig bleibt also - um der neuen Cheftrainerin Marie-Louise Eta zu assistieren! Das ist wohl der zweite Paukenschlag der Vereinsführung: die letzten fünf Spiele mit der designierten Trainerin der Bundesligafrauen anzugehen. Damit passiert auch unbestritten Historisches, denn MLE ist die erste Cheftrainerin der ersten beiden Profiligen in Deutschland (in Ingolstadt in Liga 3 arbeitet immerhin schon seit 2024 Sabrina Wittmann) und auch wenn sie bekanntermaßen vor zwei Jahren mit zum Feuerwehrteam gehörte, das in letzter Sekunde mit Ach und Krach den Klassenerhalt sichern konnte (und schon seinerzeit die erste Co-Trainerin in der Bundesliga war), so ist sie doch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt Papier im Männerbereich und auch auch wenn sich ihre Arbeit bei der U19 mehr als sehen lassen kann - es ist schon eine mehr als ungewöhnliche und riskante Entscheidung, die natürlich auch wieder Fragen nach sich zieht.

Die Wichtigste ist eine Lieblingsfrage in meiner Arbeit: „Ist das wirklich die beste aller Welten?“ Will sagen: ist das die logische Lösung, die praktisch auf der Hand liegt oder auch der geniale Kniff, der geradezu zwingend ist, wenn man nach dem ersten Schock drüber nachdenkt? Oder ist die Entscheidung auch bestimmt von der Furcht, in der Kürze der Zeit eine funktionierende externe Lösung zu finden oder gar vom schon bekannten Drang, mal wieder das bewusst Ungewöhnliche zu tun, das noch niemand gewagt hat? Zudem gab es ja in jüngerer Vergangenheit schon mehrfach die interne Lösung, zweimal mit Hofschneider und einmal mit Grote/Eta. Unerwartet-cleverer Befreiungsschlag oder Wagenburgmentalität - das werden wir wohl erst Mitte Mai wissen.

Auf jeden Fall ist beides, die Entlassung von Steffen Baumgart und die Installierung von Marie-Louise Eta absolut konsequent und extrem mutig. Und dazu passt dann auch die Annoncierung des doppelten Paukenschlags zu nachtschlafender Zeit - es ist ein Zeichen (und ist fraglos genauso gemeint und gewollt), dass man die Probleme erkannt hat und sofort und unverzüglichst dagegen vorgehen will. Ich find's gut, auch wenn ich natürlich leichte Skepsis ob der Lösung nicht so ganz beiseite schieben kann, aber das ist auch logisch und liegt irgendwo in der Natur der Sache. Andererseits: sie traut sich diesen schwierigen Job zu, unsere Verantwortlichen trauen ihr den Job zu, wer bin ich dann, es ihr nicht zuzutrauen?

Also dann - die Eta kriegt das hin!! Trotz allem wollen auch wir uns natürlich bei Steffen Baumgart, Danilo de Souza und Kevin McKenna für die geleistete Arbeit bedanken und ihnen alles Gute für die Zukunft wünschen. Nach der doch ziemlich soliden Hinrunde, die zwar auch nicht ohne Schatten war, aber unterm Strich einigermaßen erfolgreich, dachte man, dass der Trainer langsam angekommen sein könnte, aber es blieb dann doch bei der Hoffnung. Dazu ist an dieser Stelle in den letzten Tagen und Wochen schon genug Kritisches geschrieben worden (und wird vielleicht zu späterer Zeit noch geschrieben werden), deswegen richten wir in diesem Moment den Blick nach vorn und drücken unser Cheftrainerin Marie-Louise Eta und ihrem Team (mal sehen, ob neben Bönig noch jemand dazukommt) alle Daumen, dass sie die PS der Mannschaft wieder auf den Rasen kriegt und wir schon am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Wolfsburg erste Ergebnisse sehen. Auf geht's: eisern!

11. April: Offenbarungseid in Heidenheim: so geht es nicht weiter

Steffen Baumgart (54) holte mit Union in der Rückrunde erst neun Punkte.
Steffen Baumgart (54) holte mit Union in der Rückrunde erst neun Punkte.  © Harry Langer/dpa

Unionfux: Und es kommt, wie es wohl kommen muss: die Sensation bleibt aus - wir verlieren klar und verdient beim Angstgegner und Tabellenletzten mit 3:1 und sind fast noch gut bedient, weil kurz vor Schluss das 4:1 für Heidenheim wegen Sichtbehinderung von Rönnow zurückgenommen wird.

Zum Spiel selbst ist nicht viel zu sagen: wir liegen früh hinten, weil wir den Torschützen Honsak völlig frei zum Abschluss kommen lassen. Eigentlich hätten wir schon nach drei Minuten in Führung gehen müssen, aber Köhn versemmelt eine von Ilic und Burke schön vorbereitete Chance aus guter Position. Das ist es dann auch für lange Zeit, in der ersten Hälfte kommt nichts weiter Nennenswertes von uns, dafür kassieren wir nach einem Einwurf das zweite Tor, wieder von Honsak, der reaktionsschneller als unsere Abwehr ist. In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild: wir spielen weiter ohne Druck, es dauert bis zur fünfundsiebzigsten Minute, da kommt der erste ernsthafte Ball aufs Heidenheimer Tor, Ilic zwingt Ramaj mit einem Kopfball zur Glanzparade. Nach der anschließenden Ecke kriegt die Abwehr des Gegners den Ball nicht weg und Querfeld erzielt den Anschluss. Doch die große Schlussoffensive bleibt aus, weil der eingewechselte Zivzivadse den dritten Treffer markieren kann, nachdem er sich gegen Querfeld und Doekhi durchsetzen kann, in der Nachspielzeit zählt der vierte Heidenheimtreffer wie erwähnt nicht. Erwähnenswert auf unserer Seite ist höchstens das Debüt von Linus Güther, dem jüngsten Spieler in einer Union-Männermannschaft aller Zeiten, in den letzten Minuten.

Augenfällig, wesentlicher und absolut inakzeptabel ist für mich jedoch, dass die Mannschaft abermals ohne die richtige Einstellung in ein wichtiges Spiel geht. Während Heidenheim das Spiel offenbar gewinnen will, in vielen Situationen wacher und entschlossener wirkt, konsequent seine Mittel einsetzt, wandeln wir an der Grenze zur Teilnahmslosigkeit, Unkonzentriertheit und Unterspanntheit. Wir holen uns zwei Gelbe ab, wobei die gegen Burke eindeutig zu hart ist, ansonsten spielen wir freundlich mit, ohne gefährlich oder gar bissig oder auch wuchtig zu sein, weder vorn noch hinten. Und dabei spielen wir in Bestbesetzung, die Mannschaft sollte eingespielt und wenigstens ab und an in der Lage sein, einen Gegner zu überraschen, der zuletzt im Dezember dreifach punkten konnte. Was erzählt der Trainer den Jungs, unter der Woche, vor dem Spiel, in der Pause? Wie sieht seine Idee aus - und warum erkennt man von alldem so wenig? Lange Bälle nach vorn ins Nichts sind jedenfalls keine Idee.

Dass z. B. ein Gegner wie Bayern München uns über ist, das kann und muss man akzeptieren, aber wenn wir gegen den Tabellenletzten nicht Farbe bekennen können (und das unter Baumgart das vierte Mal hintereinander), dann stimmt etwas nicht. Man kann ja auch nicht behaupten, dass wir vom Pech verfolgt sind oder permanent vom Schiedsrichter benachteiligt werden, auch das fällt als mögliche Erklärung und Entschuldigung aus - im Gegenteil: unsere beiden einzigen Siege waren eher glücklich.

Und es handelt sich hier nicht etwa um eine Delle, nein, das gesamte Jahr 2026 sieht traurig aus. Wir spielen in letzter Zeit zu oft wie ein Absteiger, der mit dem Niveau der Liga überfordert ist, technisch, taktisch und mittlerweile eben auch von der Einstellung - und die muss man wenigstens bringen, ansonsten kann man nicht Profifussball spielen. Aber all diese Dinge sind Sache des Trainers, der mittlerweile der Mannschaft nichts mehr vermittelt oder vermitteln kann - oder wie will man sich eine solche Leistung abermals erklären? Ich sehe außerdem, dass unter Steffen Baumgart kein Spieler besser geworden ist, im Gegenteil: fast jeder Akteur bleibt kontinuierlich unter seinen Möglichkeiten, die guten und bemerkenswerten Situationen kann man seit der Winterpause an zwei Händen abzählen, will sagen: individuelle Klasse ist fast gar nicht mehr zu beobachten, geschweige denn von Cleverness, Abgebrühtheit, Abgezocktheit.

Und auch der lange Zeit bewährte Terrorfussball wird doch nur noch behauptet. Eklig ist in jüngerer Vergangenheit lediglich unser Spiel, aber nicht mehr unsere Spielweise, die, man muss es nochmal sagen, technisch und taktisch unnötig limitiert ist, dazu besteht ein gravierender Mangel an Antizipation, selbst bei den erfahrenen Spielern. Dazu passt eben auch die erschreckend nachlassende Laufleistung (in dieser Partie laufen wir übrigens wieder weniger als der Rivale), die ja kaum gewollt sein kann, sondern auch auf fehlenden Willen und mäßige Fitness hinweist und eben dem Gegner die Räume bietet und uns weiterer Anspielmöglichkeiten beraubt, eine weitere unserer ehemaligen Stärken ist nun eine Schwäche.

Und so hat vor uns niemand mehr in dieser Liga Respekt, warum auch? Wir sind relativ leicht auszurechnen und zu bespielen, es gibt ja nicht mal ein System, was die Mitbewerber auslesen oder knacken müssen. Wann sahen denn wir zuletzt wie der sichere Sieger aus, so wie Heidenheim diesmal gegen uns? Lange ist’s her. Wenn jetzt auch noch die Einstellung und der unbedingte Wille, der sprichwörtliche Kampfgeist flöten geht, was bleibt dann noch? Was, bitteschön, ist mit dieser Mannschaft passiert - und warum??

Die große Frage ist nun unausweichlich: wie wollen wir die restlichen fünf Spiele bis Saisonende bestehen?? Auch, wenn wir noch passabel dastehen mit unseren zweiunddreißig Punkten, wir zehren doch nur von der ordentlichen Hinrunde und dass die Konkurrenz relativ oft in unserem Sinne spielt. Die Tendenz jedoch zeigt gnadenlos nach unten, das Spiel in Heidenheim fällt da nur logisch aus, in Leistung und Ergebnis, ist alles andere als ein Ausrutscher und kann niemanden so recht verwundern, der unser Spiel nicht durch die rosarote Brille betrachtet. Wer glaubt, dass in der Folgezeit plötzlich etwas passiert, was jetzt seit längerer Zeit schon ausbleibt, der denkt nur nach dem Prinzip Hoffnung - mir persönlich erscheint das zu wenig. Die Mannschaft kann man dabei natürlich nicht aus der Pflicht nehmen, doch an der kann man kurzfristig wenig ändern.

Für mich ist spätestens mit diesem Spiel klar, dass ich zwar nicht weiß, wer für uns der richtige Trainer ist, aber Steffen Baumgart ist es jedenfalls nicht - so leid es mir auch tut. Sowohl die Leistung des Kaders als auch die Ausbeute seit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung Mitte Januar sprechen eine allzu deutliche Sprache: zehn Punkte aus dreizehn Spielen (bei lediglich elf Toren!), ein Schnitt von 0,77 Punkten. Wenn er wenigstens den hält, haben wir am Ende sechsunddreißig Punkte, das könnte reichen. Und wenn nicht? Dann wird es eine Katastrophe mit langer Ansage.

9. April: In Heidenheim erwarten wir einfach mal ... nichts

Im Hinspiel hat Union zu Hause in der Nachspielzeit eine Führung gegen Heidenheim aus der Hand gegeben und am Ende sogar noch verloren.
Im Hinspiel hat Union zu Hause in der Nachspielzeit eine Führung gegen Heidenheim aus der Hand gegeben und am Ende sogar noch verloren.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Am Samstag müssen wir nach Heidenheim - und wenn es so etwas wie einen Angstgegner für uns gibt, dann ist es die Truppe aus der 50.000-Einwohner-Stadt an der Brenz in Ostwürttemberg. Das war schon in der Zweiten Liga so und in der Bundesliga hat es sich geradezu dramatisch zugespitzt: Von den bisherigen fünf Spielen verloren wir vier, lediglich ein mickriges Heimunentschieden steht auf der Habenseite. Krönung war das Hinspiel in dieser Saison, als wir in der Nachspielzeit eine 1:0-Führung wegschmissen und tatsächlich am Ende mit leeren Händen da standen. Was also ist unser Anspruch, wenn wir dort hinfahren? Nur nicht zu hoch verlieren? Klar bleiben? Einen neuen Sprintrekord durch Burke aufstellen?

Heidenheim ist zwar klarer Tabellenletzter und hat nur halb so viele Punkte wie wir aufzuweisen, ist eigentlich schon abgestiegen, ist zudem zweitschwächste Heimmannschaft - aber das hat alles wenig zu sagen, wenn wir dort aufschlagen. Zumal wir in den letzten fünf Spielen übersichtliche drei Tore geschossen haben - unsere Angriffsschwäche ist selbst mit drei Spitzen nicht wesentlich kleiner, denn aus dem Mittelfeld kommt einfach zu wenig, um eine einigermaßen fitte Abwehr auszuhebeln, zu wenig Kreativität, kaum Präzision.

Jemand wie Oliver Burke ist so weitgehend nutzlos, er wird zu selten in Szene gesetzt - und auch Ilic bekommt kaum Flanken und Zuspiele in Abschlussnähe. Am letzten Sonntag hat er den einzigen vernünftigen Standard prompt verwertet. Gut wäre es ohnehin, wenn mal mehr als ein Spieler auf dem Platz wäre, der Standardspezialist ist, denn gerade wenn man sich spielerisch schwertut, müssen die wenigen Standards einigermaßen Gefahr bringen - und zwar für den Gegner. Haberer und Schäfer sind da nur Notlösungen, Trimmel oder Juranovic haben bekanntermaßen ganz andere Möglichkeiten.

Fakt ist, dass dem Trainer nicht sehr viel eingefallen ist, um unserer Harmlosigkeit irgendwie beizukommen. In den letzten fünfzehn Spielen haben wir nur zweimal mehr als einen Treffer erzielt, in Hamburg (trotzdem verloren) und zu Hause gegen Mainz, wo es wenigstens zu einem Punkt reichte. Da kann man nur gewinnen, wenn hinten die Null steht: so wie in Köln, gegen Leverkusen oder zuletzt in Freiburg. Also werden wir in Heidenheim auf eine starke Abwehr setzen und darauf hoffen, dass vorne mal einer reingeht, irgendwie.

Interessant wird, wer Mittelfeld und Angriff besetzt, da haben wir ja eher keine zwei Spiele hintereinander in identischer Besetzung absolviert, es wird höchstwahrscheinlich weiter rumprobiert, aber unser Spiel dürfte sich trotzdem nicht groß ändern, so stolz, wie man von offizieller Seite über den Auftritt gegen St. Pauli war. Und Baumgart betonte abermals, dass Fussball "nicht Hacke, eins, zwei, drei" ist. Nein, ganz sicher nicht. Aber zwischen Hacke und unseren Ansätzen gibt es schon noch was, das ist ja kein entweder/oder, kein striktes schwarz/weiß. Und das kann man nicht so ganz wegdiskutieren, auch wenn man sich dabei so auffällig viel Mühe gibt. Wäre schön, wenn man von den Dingen dazwischen ab und an etwas sehen würde, denn das könnte ja durchaus auch zum Erfolg führen.

Für uns dürfte jetzt auch das Wunderkind Linus Güther auflaufen, der gerade seinen sechzehnten Geburtstag feiern konnte - aber bei allen erstaunlichen Skills, die der Junge mitbringen soll: Davon ist eher nicht auszugehen.

Mal sehen, ob trotzdem irgendwas drin ist beim Angstgegner. Und auffällig ist, dass ja in dieser Saison meist was rumkam, wenn man wenig bis nichts erwartet hat. Na, dann bitte: Wir erwarten nichts, Heidenheim ist haushoher Favorit, ein Pünktchen wäre zweifellos am Rande einer Sensation. Na, so recht?

6. April: Klar! Auch gegen St. Pauli reicht es nicht zu einem Heimsieg

Beim Spiel des 1. FC Union Berlin gegen den FC St. Pauli an der Alten Försterei erzielt Andrej Ilic (r., Union Berlin) den Treffer zum 1:1.
Beim Spiel des 1. FC Union Berlin gegen den FC St. Pauli an der Alten Försterei erzielt Andrej Ilic (r., Union Berlin) den Treffer zum 1:1.  © Andreas Gora/dpa

Unionfux: "Trotzdem haben die Jungs ein gutes und klares Spiel gezeigt, das war so, wie wir uns das vorstellen." Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern die von Trainer Steffen Baumgart nach dem heutigen Remis gegen St. Pauli. Dann wundert mich natürlich wenig, dass wir ein weiteres relativ schwaches Heimspiel gegen einen Abstiegskandidaten erleben müssen. Wir fangen zwar ziemlich stark an und haben eine gute Chance durch Doekhi, versuchen uns weitere Chancen herauszuarbeiten, lassen aber nach einer Viertelstunde immer mehr nach. Zehn Minuten später geht St. Pauli, wenn auch etwas überraschend, in Führung, den ersten Schuss durch Irvine kann Doekhi noch blocken, der zweite durch Pereira Lage ist dann ein Ostersonntagsschuss aus fünfundzwanzig Metern. Bis zur Pause passiert dann nicht mehr sonderlich viel, abgesehen von einer Doppelchance durch Burke und Köhn. Es ist fast logisch, dass der Ausgleich früh in der zweiten Hälfte nach einem Standard fällt: Köhns Ecke findet Ilic, der sich hochschraubt und links einköpft. Noch sind gut vierzig Minuten zu spielen, genug Zeit, noch auf einen Heimsieg zu gehen, doch es gibt nur noch eine wirklich gute Möglichkeit: nach siebenundsechzig Minuten kann Schäfer einen dicken Fehlpass des gegnerischen Keepers nicht nutzen und auch der Nachschuss von Burke wird gehalten - mit ein wenig mehr Geschick und Abschlussstärke hätte das die Führung sein können, wenn nicht sogar müssen.

Die restliche halbe Stunde inklusive Nachspielzeit ist eher ratlos, fahrig, unsortiert und ungenau, gut und klar (ich kann dieses offenbar bedeutungsarme Lieblingswort von Baumgart mittlerweile nur noch zähneknirschend ertragen) ist das eher nicht. Kurzzeitig bauen wir zwar nochmal Druck auf, sind aber letztlich nicht allzu schwer zu verteidigen: die üblichen langen Bälle nach vorn, die selten ankommen und kaum eine Fortsetzung finden, entwickeln, wie üblich, kaum echte Gefahr, der Zufall weigert sich hartnäckig, uns irgendwie zu Hilfe zu kommen und es scheint, als würden wir den schon dringend brauchen, als wäre er notwendiger Bestandteil unseres Spiels.

Seltsamerweise wechselt der Trainer spät – erst nach über siebzig Minuten geht der zu oft abgekochte (abgebrüht wäre mir persönlich lieber) Jeong vom Feld und es kommt nicht etwa positionsgetreu ein Angreifer (Burcu wäre ja eine Idee), sondern Kral. Zehn Minuten später kommen dann noch Rothe für Köhn und Ansah für Burke, der zwar den schnellsten Sprint der Saison zeigt mit sagenhaften 37 km/h, doch ansonsten weiterhin seinen Wert für diese Mannschaft kaum nachweisen kann. Es ist mir unklar, wie man das Wechselkontingent nicht ausschöpfen kann und auch den Jungs nicht durch entsprechende und rechtzeitige Wechsel signalisiert: das Ding heute wollen wir unbedingt ziehen. Trimmel hätte nochmal anschieben können, Juranovic ebenso, sogar Skarke, doch da fehlt es anscheinend etwas an Mut und Entschlossenheit und das spiegelt sich zwangsläufig auch auf dem Rasen wider.

Am Ende steht das, was wir leider seit Monaten kennen: ein Heimspiel gegen einen Konkurrenten, was wir nicht für uns entscheiden, wie schon gegen Heidenheim, Mainz, Bremen und den HSV. Angezündetes Stadion – Fehlanzeige. Leistungssteigerung? Auch. Auffällig ist ebenso die anhaltende Laufarmut, hundertdreizehn Kilometer sind ein, naja, Durchschnittswert, im Bundesligavergleich sind wir diesbezüglich in der Zwischenzeit auf Platz siebzehn angekommen, das ist schon erstaunlich. Soll das etwa so sein? Und wenn ja, warum?

Müssen wir vielleicht froh sein, St. Pauli wenigstens auf Distanz gehalten zu haben? Sieht ganz so aus. Mittlerweile sollten wir uns wohl damit abfinden, dem Saisonende irgendwie entgegenzudümpeln, eine wirkliche Hoffnung, dass wir nicht die schwächste Rückrunde unserer Bundesligageschichte sehen (um das zu vermeiden, fehlen uns noch satte zehn Punkte und einige tatsächlich gute und klare Spiele) schwindet immer mehr - wie und woher sollte denn das noch besser werden?

Natürlich, der Klassenerhalt ist nach wie vor das Wichtigste, der sollte wohl auch klappen, schlimmstenfalls mit Ach und Krach. Aber das Wie ist doch einigermaßen weit entfernt von Fußball und, zumindest ab und an, Spaß. Mag schon sein, dass das der Trainer sich das anders vorstellt bzw. sieht und mag schon sein, dass mehr nicht drin ist, doch wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, wie das noch weitergehen soll. Das Beste ist da noch der Tabellenplatz, aber ich halte den, zumindest noch im Moment, für trügerisch. Mein Satz mit "trotzdem" lautet jedenfalls: Trotzdem schöne Ostern, wenigstens für das, was davon noch übrig ist.

3. April: Alle Kraft auf das Spiel gegen St. Pauli gerichtet

Gegen St. Pauli geht es für Union Berlin am Sonntag um viel. (Archivbild)
Gegen St. Pauli geht es für Union Berlin am Sonntag um viel. (Archivbild)  © Christian Charisius/dpa

Icke: Es könnte das wichtigste Spiel des Jahres für den 1. FC Union werden. Genau dann, wenn wir es gewinnen und damit den Klassenerhalt in der Bundesliga zum siebten Mal hintereinander sichern.

Gern wiederhole ich mich an dieser Stelle, es ist kein Naturgesetz, dass Union jetzt schon so lange in der höchsten deutschen Spielklasse verbringt. Es ist Jahr für Jahr harte Arbeit und den klugen Köpfen an unserer Spitze geschuldet. So das musste mal sein.

Wahrscheinlich reichen in dieser Saison 34 Punkte zum Klassenerhalt. 35 dann ganz sicher. Zehn Mannschaften sind noch nicht vor dem Abstieg sicher. Dazu gehören wir - vor dem Spiel. Am Ostersonntag abends könnten es dann nur noch neun Teams sein. Die Norddeutschen stehen auf dem 16. Platz. Das ist der Tabellenplatz, der zu den Qualifikationsspielen mit dem Dritten der 2. Liga führt. Die zwei letzten Spiele haben die Kiez-Kicker verloren. Allerdings sind sie für uns immer eine Wundertüte. Man weiß nie, was zum Schluss herauskommt.

Beim letzten Pauli-Spiel zu Hause gegen Freiburg sahen sie schon wie der Sieger aus. Sie gingen in Führung. Freiburg drehte das Spiel zu ihren Gunsten erst in der 65. und der 78. Minute. Wieder hat es der FC St. Pauli geschafft, einen kompakten Kader für die Bundesliga aufzustellen. Diesmal fehlen – im Vergleich zu anderen Bundesligajahren – die Stars im Team. Der Star ist im wahrsten Sinne des Wortes "die Mannschaft". Absolut unkalkulierbar ist der Keeper von St. Pauli, Nikola Vasilj. Der Nationalmannschafts-Torwart von Bosnien-Herzegowina kann an guten Tagen Weltklasse sein, macht aber auch gern einmal unerklärliche Fehler.

Einige Umstellungen dürfte es am Ostersonntag bei Union geben. Nsoki brach am Dienstag verletzungsbedingt das Training ab. Diogo Leite trainiert schon wieder mit der Mannschaft. Es ist gut möglich, dass er sein Comeback gibt. Inwieweit unsere Länderspiel-Kicker Blessuren frei geblieben sind, sehen wir am Sonntag. Den weitesten Flug hatte jedenfalls Khedira. Aber der muss spielen.

Unser Garant für die defensive Mittelfeld-Ordnung. Rönnow wurde nicht beansprucht. Was sich hier der dänische Nationaltrainer Brian Riemer gegenüber unserem Rönnow erlaubte, ist schon ein starkes Stück. Er fragte Rönnow, ob er wegen des Ausfalls mehrerer dänischer Keeper, darunter auch Schmeichel, bereit wäre, ins Nationalteam zurück zu kehren? Die frühere Nummer zwei Dänemarks (hinter Schmeichel) bejahte das, woraufhin dann der Trainer doch einem Neuling ins Tor stellte. Ein schlechter Scherz dieses Trainers. Entweder ich hole ihn zurück, dann spielt er auch. Oder ich verkneife mir die Rückholung.

Köhn machte für Ghana ein überragendes Spiel gegen Deutschland. Wir wünschen uns, dass er den Schwung mit zu uns nimmt. Damit wären die hinteren Reihen mit Rönnow-Doekhi, Querfeld-Leite schon halbwegs klar und ideal besetzt. Die zweite Reihe würde wahrscheinlich mit Trimmel-Khedira-Köhn auflaufen. Wobei Juranovic jetzt schon wieder einige Zeit das Training im vollen Umfang bestreitet. Hier würde es nicht überraschen, wenn Juranovic statt Trimmel auflaufen würde.

Und wie immer ist die Abteilung "Attacke" unsere Wundertüte. Kemlein wird wahrscheinlich als 8er ein Stück vorrücken. Ansah und Ilic dürften trotz zuletzt nur mittelmäßiger Leistungen auch gesetzt sein. Bliebe noch ein offensiver Platz übrig und den sollte Jeong erhalten. Alternativ stünde Burcu zur Verfügung. Skarke oder Burke hätten gegen eine dicht verteidigende norddeutsche Defensive keinen Platz für ihre Spielweise. Ginge es allein nach den Leistungen der letzten Wochen, so müsste eigentlich Kral statt Kemlein spielen. Aber das kennen wir ja schon.

Nicht jeder hat allerdings dieses so wichtige Oster-Spiel als solches erkannt. Eine Gazette in Berlin beschäftigt sich doch allen Ernstes mit der nicht vorhandenen veganen Currywurst bei Union. Und um dieser ach so wichtigen Aussage noch mehr Gewicht zu verleihen, zitiert man ein Influencer-Mädchen aus Berlin. Die soll uns jetzt unsere Union-Welt erklären. Freiheit für die vegane Wurst bei Union. Ähm … oder ist aktuell der Klassenerhalt doch ein wenig wichtiger? Was geht in diesen Köpfen vor?

Lasst uns alle Kräfte bündeln. Keine Ablenkung von außen. Ein Sieg gegen Pauli steht an und nichts anderes. Und damit die Sicherung des siebten Klassenerhalts vom 1. FC Union. Bei prognostiziertem Sonnenschein werden wir ein wunderschönes Osterfest feiern. Ein kräftiges Eisern in die Runde.

31. März: So werden wir nicht Weltmeister

Unions Derrick Köhn (27, r.) hat im Länderspiel gegen Deutschland eine starke Leistung gezeigt.
Unions Derrick Köhn (27, r.) hat im Länderspiel gegen Deutschland eine starke Leistung gezeigt.  © Marijan Murat/dpa

Icke: Deutschland begann Bärenstark. Mit offensiver Power und auch gepaart mit Chancen. In der 4. Minute, in der 6. und 9. Minute und in der 24. vergaben Woltemade, Wirtz und zweimal Gnabry wirklich gute Gelegenheiten. Ghana beließ es bei gelegentlichen Nadelstichen. Erst im 3. Drittel der 1. Halbzeit erholte sich Ghana und konnte sich dem deutschen Dauerdruck entziehen.

In der 45.Minute musste dann der VAR eingreifen. Das führte dann zum korrekten Handelfmeter, den Havertz sehr souverän verwandelte. Kenner der Nationalmannschaft erinnerten sich. Exakt die gleiche Situation verbaute Deutschland bei einem Viertelfinale zuletzt den Halbfinaleinzug - bei der letzten Europameisterschaft. Und wie der Zufall es will, der gestrige englische Schiedsrichter Attwell war damals direkt beteiligt. Er war der Video-Schiedsrichter, der dem Schiri keinen Hinweis gab. Nun bekam genau dieser Referee einen Hinweis von seinem Video-Mann. Ein zweites Mal traute er sich diese Fehleinschätzung nicht durchzuziehen. Das hätte wahrscheinlich ein lebenslanges Einreiseverbot nach Deutschland nach sich gezogen.

Dann begannen die Auswechslungen. Rüdiger, Undav und Karl kamen herein. Später noch Vagnoman, Führich, Goretzka und Raum. Kurz vor Schluss kam auch noch Sane. Diese acht Wechsel zerstörten den Spielfluss. Es wurde jetzt ein verteiltes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Hochklassig? Nein, überhaupt nicht. In der 70. Minute turnte Kimmich mal wieder vorne rum. Seine Seite war leer und verlassen. Dann kam es wie es kommen musste. Ein Steilpass schickte den Unioner Derrick Köhn auf links die Linie runter. Dieser umkurvte auch noch alles, was sich ihm in den Weg stellte und passte nach innen. Dort stand Fatawu frei und verwandelte zum 1:1.

Deutschland spielte in der 2. Halbzeit immer noch dominant. Aber eben nicht mehr so erdrückend, wie in den ersten 30 Minuten. Egal wie, die Ausbeute war eine Katastrophe. Keiner traf, obwohl weiter, aber auch beidseitig, Chancen erspielt wurden. Dennis Undav, der so vehement vom Stuttgarter Puplikum geforderte Stürmer tauchte völlig unter. Der in Ostfriesland (Varel) geborene Straßenfußballer machte aber dann doch alles klar. In der 88. Minute nahm er eine Sane-Hereingabe auf und beförderte diese durchaus sehenswert, vor allem aber artistisch, ins Netz von Ghana.

Fazit: Die deutsche Nationalmannschaft hat sich gegen einen eher kleinen Gegner nicht mit Ruhm bekleckert. Zwar hatten wir ein optisches Übergewicht und produzierten auch mehr Chancen, nur verwerten konnten wir sie nicht. Die zweite Erkenntnis des Abends: Wir agieren zu offensiv! Keiner schirmt Kimmich ab, wenn der nach vorn geht. Die Erkenntnis mit unserem defensiven Mittelfeld hatte Nagelsmann wohl auch schon. So verzichtete er diesmal auf den offensiveren Goretzka und brachte mit Groß und Stiller zwei defensive Spieler.

Hat's geholfen? Nein! Weil beide Spieler nicht die Klasse von Nmecha oder Andrich haben. Ich empfehle dem Bundestrainer dringendst, sollte Nmecha weiter ausfallen - unbedingt Andrich mitzunehmen. Der schließt Lücken und geht den Gegenspieler hart an. Das können Groß, Stiller und Stach mitnichten. Langsam aber sicher sollte Nagelsmann seine Stammelf gefunden haben und diese auch kommunizieren. Das ständige Rumgeeiere und Rumgewechsle nützt keinem etwas. Dazu gehört auch die Festlegung, wer der Mittelstürmer Nummer eins im deutschen Team ist.

Gewinner des Abends ist für mich Derrick Köhn mit seiner blitzsauberen Torvorbereitung. Der Unioner absolvierte sein 3. Länderspiel für Ghana, besitzt aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Eisern.

30. März: Hier regiert der FCU: Ostersonntag muss ein Heimsieg her!

Am Ostersonntag tritt Union Berlin gegen den FC St. Pauli an.
Am Ostersonntag tritt Union Berlin gegen den FC St. Pauli an.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Die deutsche Nationalmannschaft geht mich ja, wie bereits erwähnt, so gar nichts an, so dass ich Länderspielpausen wahlweise als willkommene Ruhephasen oder auch als lästige Störungen betrachte, aber jetzt ist es ja erstmal bis zum Ende der Saison überstanden, jedenfalls so gut wie.

Vielmehr schaue ich zum Ostersonntag, wo ein gewaltiger Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht werden könnte, wenn es uns endlich mal gelingt, gegen einen direkten Konkurrenten zu Hause gut auszusehen - die Liste des Grauens ist ja bekanntlich lang. Aber allzu fatalistisch darf man an die Sache nicht rangehen, ein gewisser Optimismus kann nun wirklich nicht schaden und ohnehin gilt: neue Runde, neues Glück.

Die Bayernklatsche ist hoffentlich aus den Kleidern geschüttelt, sämtliche Münder sorgfältig abgeputzt, die Verletztenliste hat sich rechtzeitig verkleinert - möglicherweise kann ja sogar wieder Robert Skov eine Option sein, zumindest spielerisch und auch in Sachen Standards könnte der uns ja durchaus weiterhelfen. Zudem zählen die Jungs vom FC St. Pauli zu den eher auswärtsschwachen Teams, auch wenn sie kürzlich mit einem knappen Auswärtssieg in Hoffenheim für eine Überraschung gesorgt haben, nichtsdestotrotz muss sich Trainer Steffen Baumgart etwas einfallen lassen, wie man dann doch eine, wenn auch kleine, Favoritenrolle ausfüllen könnte.

Ja, ich weiß, nicht gerade unsere Spezialität, doch dann und wann in der Spielzeit einfach unvermeidlich - wir können doch nicht vor allen Mannschaften Angst haben. Im Gegenteil: wir müssen mal endlich in der Alten Försterei zeigen, wer hier Hausherr ist und wer nicht, sowohl in Fragen der Aufstellung und noch mehr im Auftreten, denn mit Zagen und Zaudern ist nur allzuselten was gewonnen worden. Hoffentlich hat sich keiner der jeweiligen Nationalmannschaftsausflügler verletzt, ein bisschen verwundert war ich allerdings über unseren Freddy Rönnow, der erst mit großem Tamtam aus der beendeten Karriere bei Danish Dynamite zurückgeholt wird - um dann beim klaren Sieg gegen Nordmazedonien auf der Bank zu sitzen.

Verstehe ich nicht so ganz, andererseits gibt es ja morgen erst das Entscheidungsspiel gegen die Tschechen in Prag und, ganz ehrlich, wäre ich ganz froh, wenn man Rönnow keiner Gefahr aussetzt, nach Raabs Saisonaus wäre das fatal. Aber ein Ding finde ich es trotzdem, um nicht zu sagen: eine Unverschämtheit. Und weil wir gerade dabei sind - Dänemark Teil zwei: Bo Svensson hat nach seinem eher unglücklichen Halbjahresintermezzo bei uns wieder einen neuen Verein gefunden. Nachdem er angeblich so einige Angebote ausgeschlagen hatte, konnte er bei seinem Heimatverein FC Kopenhagen nun wirklich nicht nein sagen und hat gleich bis 2031 unterschrieben.

Der amtierende dänische Meister und Pokalsieger steht trotz Rekordtransferausgaben, u. a. für das ehemalige Supertalent Moukoko) derzeit auf einem absolut enttäuschenden siebten Tabellenplatz und verpasst so erstmals die Meisterrunde, weswegen Trainer Neestrup, Verdienste hin oder her, gehen musste - nun soll Svensson also den Schaden begrenzen.

Doch erstmal müssen wir uns um unsere ureigensten Hausaufgaben kümmern - und das unbedingt besser als zuletzt. Der Abstand auf den Relegationsplatz kann auf erfreuliche zehn Punkte anwachsen, Ziel muss ohnehin sein, den Klassenerhalt noch im April festzuzurren und das ist auch machbar, wenn wir nur einigermaßen aus dem Knick kommen. Ich freu mich also auf den Ostersonntag, verzichte auf all meine Ostergeschenke, wenn ich dafür nur drei Punkte bekomme. Also, auf geht's: hier regiert der FCU!