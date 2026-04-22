Felix Magath ledert gegen Union Berlin: "Fahrlässig oder auch verantwortungslos"

Berlin - Am vergangenen Wochenende wurde bei Union Berlin Bundesliga-Geschichte geschrieben, denn mit Marie-Louise Eta (34) stand zum ersten Mal eine Cheftrainerin an der Seitenlinie im Fußballoberhaus der Herren.

Felix Magath (72) hat Union Berlin für die Beförderung der U19-Trainerin kritisiert. © Christian Charisius/dpa

Mehr noch: Sie war sogar die erste Hauptübungsleiterin einer Herrenmannschaft in den fünf Top-Ligen Europas – also in England, Spanien, Italien, Frankreich und eben der heimischen Bundesliga.

Dementsprechend groß war am Samstag bei der 1:2-Pleite gegen den VfL Wolfsburg auch der Medienrummel um ihre Person – nur das Ergebnis stimmte am Ende einer beherzten Leistung nicht.

Dennoch gab es von vielen Seiten Lob für die Entscheidung der Eisernen, allerdings ist Felix Magath (72) in diesem Zusammenhang offenbar anderer Auffassung.

"Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es fahrlässig oder vielleicht auch verantwortungslos ist", polterte die Trainer-Legende bei "Sky90 - Die Fußball-Debatte" los.

Allerdings meinte er damit nicht die Beförderung von Eta per se. Vielmehr sehe er ein großes Problem darin, "wenn man einem U19-Trainer eine Bundesliga-Mannschaft übergibt", stellte "Quälix" klar.