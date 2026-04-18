Etas historisches Debüt für Union Berlin versaut: Eiskalte Wölfe als Spielverderber

Berlin - ( Bundesliga -)historisches Debüt ohne Happy End: Marie-Louise Eta musste sich in ihrem ersten Spiel als Cheftrainerin von Union Berlin mit 1:2 (0:1) gegen den akut abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg geschlagen geben. Für den Hauptstadtklub könnte es jetzt noch einmal eng im Kampf um den Klassenerhalt werden.

Marie-Louise Eta (l.) stand bei ihrem ersten Spiel als Bundesliga-Trainerin natürlich im Mittelpunkt des Medien-Interesses. © Andreas Gora/dpa

Eta wirkte trotz der historischen Bedeutung der Partie und des Hypes um ihre Person gelassen und selbstbewusst im Interview vor Spielbeginn - wurde von den Fans in der Kurve frenetisch gefeiert.

Dieses Selbstbewusstsein zeigte sich auch in der Aufstellung, denn sie brachte mit Andrej Ilic, Oliver Burke und Ilyas Ansah gleich drei Angreifer von Beginn an.

Gebracht hat die neue Offensiv-Power zunächst aber nichts. Die Gäste kontrollierten die Anfangsphase mit viel Ballbesitz - es waren zeitweise fast 90 Prozent - ohne sich echte Torchancen zu erspielen.

Beinahe folgerichtig gingen die Wölfe dann nach elf Minuten per Traumtor in Führung. Patrick Wimmer durfte quasi ungehindert durchs eiserne Mittelfeld marschieren und donnerte die Kugel aus rund 20 Metern äußerst sehenswert mit dem rechten Außenrist ins linke Eck.

Ansah hätte unmittelbar Antworten können, scheiterte vier Zeigerumdrehungen später nach einem Freistoß mit seinem zu unplatzierten Schuss jedoch an Maskenmann Kamil Grabara im Tor der Niedersachsen.

Bis zur Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung ohne nennenswerte Abschlüsse auf beiden Seiten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bewahrte Frederik Rönnow sein Team vor einem höheren Rückstand. Der Däne konnte nach einem überraschenden Hammer von Aaron Zehnter aus spitzem Winkel gerade noch die Fäuste hochreißen.