Verliert Union Berlin einen seiner Leitwölfe? "Stand jetzt ..."

Berlin - Das wäre ein herber Verlust: Rani Khedira (32) könnte Union Berlin nach fünf erfolgreichen Spielzeiten im Sommer nach der anstehenden Weltmeisterschaft verlassen.

Rani Khedira (32, l.) und Christopher Trimmel (39) sind seit Jahren die Kapitäne und Leitwölfe von Union Berlin. © Andreas Gora/dpa

Nach Informationen von Florian Plettenberg soll Borussia Mönchengladbach heftig am amtierenden Vize-Kapitän der Berliner baggern und ihn für die neue Saison verpflichten wollen.

Konkrete Gespräche mit der Spielerseite seien bereits geführt worden, teilte der Sky-Transferexperte beim Kurznachrichtendienst X mit - zwischen den Klubs habe es aber noch keinen Kontakt gegeben.

Demnach soll der Hauptstadtklub sehr daran interessiert sein, den offenbar 2027 auslaufenden Vertrag seines Leitwolfs vorzeitig zu verlängern.

Eine Entscheidung habe der Mittelfeldmotor der Köpenicker derzeit noch nicht getroffen.

Bei einer Medienrunde am Montag hielt sich der jüngere Bruder von Weltmeister Sami Khedira (39) bedeckt. "Stand jetzt natürlich. Ich habe noch einen laufenden Vertrag", antwortete der Union-Star auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison für den FCU spielen werde.

Von daher sei davon auszugehen, fügte der 32-Jährige an - nach einem klaren Bekenntnis klingt das aber erst einmal nicht.