Union-Berlin-Blog: Kann Union auch in Bremen gewinnen?

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechter Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Warum ausgerechnet das Sorgenkind der Liga Union Probleme bereiten wird
Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

23. Oktober: Kann Union auch in Bremen gewinnen?

Im Mai trennten sich Union Berlin und Werder Bremen in der Alten Försterei mit einem 2:2-Unentschieden.
Icke: Das nächste Freitag-Abend-Flutlichtspiel steht an. Union spielt in Bremen. Nachwaschen wäre die beste aller Ideen. Nachdem wir Gladbach zu Hause mit 3:1 schlugen, wären drei weitere frische Punkte – zur Stabilisierung im oberen Drittel – äußerst beruhigend.

Ja, ok … ein Unentschieden geht auch noch. Darüber hinaus könnte Baumgart den Beweis antreten, ein gewisses Maximum aus unserer Truppe herauskitzeln zu können. 3800 Unioner begleiten die Mannschaft nach Bremen. Ein guter Fußball-Mob!

Bei uns lichtet sich das Lazarett. Burke, Juranovic, Schäfer, Trimmel und Buric trainieren schon wieder mit der Mannschaft. Allerdings fallen Skov und Markgraf weiterhin aus. Das aber macht gar nichts. Auf der linken Außenbahn ist Union stark besetzt.

Aufatmen bei Union Berlin: Kapitän Trimmel nicht verletzt
Dort hat sich Köhn, nach der Skov-Verletzung zuletzt festgespielt. Interessant dabei, Köhn spielte ein Jahr bei Werder (per Leihe). Bremen wollte aber die vier Millionen Ablöse nicht zahlen. Wir schon und bisher zeigt die Köhn-Leistungskurve nach oben. Der zweite Bremer - Burke - dürfte ebenfalls gut motiviert zum Auswärtsspiel fahren. Die Bremer dachten, die Burke-Verlängerung wäre ein Selbstläufer. Das war sie offensichtlich nicht. Die Fans dürften allerdings die Schuld bei Burke allein sehen. Ergo … Bremer Pfiffe sollten ihm vorrangig als seine Anerkennung dienen.

Gegen Bremen haben wir eine positive Bilanz. Von insgesamt elf Bundesligaspielen gingen wir sechsmal als Sieger vom Platz. Viermal gewann Bremen und ein Unentschieden gab es. Das letzte Spiel in Bremen konnten allerdings die Bremer Ende 2024 deutlich mit 4:1 gewinnen. Wir hätten demzufolge hier etwas richtig zu stellen.

Da Schäfer ein paar Tage nicht trainieren konnte, rechnen wir wieder mit Kemlein neben Khedira. Trimmel sollte auch wieder fit sein und ganz vorn dürfte Burke den Vorzug gegenüber Skarke erhalten. Das wären dann: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn – Burke, Ilic, Ansah.

Verletzt oder angeschlagen sind bei Bremen noch: Wöber, Stark, Agu, Deman, Schmidt, Weiser und Musah. Top-Star Boniface soll angeblich wieder fit sein. Ob er wirklich von Beginn an spielt, ist aber fraglich. Für die Bremer Psyche allerdings wäre das sehr wichtig. Mit 8 Punkten sind die Norddeutschen eher durchwachsen gestartet. Umso wichtiger sind die 3 Punkte für uns. Klappt das, so hätte wir schon 5 Punkte zwischen uns und Werder gebracht. Wir glauben dran! Eisern.

21. Oktober: Eine halbe Stunde zum Verlieben

Danilho Doekhi galt beim 1. FC Union lange Zeit als Wechselkandidat.
Unionfux: In fast allen Berichten zum letzten Heimspiel, egal ob in der Sportschau, im Sportstudio oder bei DAZN, wird weitaus mehr über die Gladbacher Niederlage geredet als über unseren Sieg - es geht im Grunde nur um die anhaltende Krise der Borussia, um uns geht es kaum. Dass wir, zumindest mittlerweile, ein Stiefkind der Sportberichterstattung sind (von lokalen Medien vielleicht mal abgesehen), daran hat man sich gewöhnt, es verwundert und amüsiert trotzdem jedes Mal in seiner unverhohlenen Auffälligkeit. Andererseits ist es natürlich gut, dass unsere drohende Krise erstmal abgewendet wurde - ein Verein auf Platz neun ist logischerweise weit weniger spektakulär. Und unser Sieg am Freitag ist eine große Erleichterung und eminent wichtig, doch fast noch wichtiger ist das Wie.

Denn die erste halbe Stunde des Spiels ist so überzeugend wie seit Ewigkeiten nicht, wir sind präsent, konzentriert und giftig, pressen wie verrückt, setzen nach, wo es nur geht, schalten schnell um, marschieren konsequent nach vorn. Es gibt nicht den geringsten Zweifel, wer hier Herr im Haus ist, wer hier heute gewinnen muss, will und wird. Und so entstehen die beiden Tore durch blanken Willen, sie werden quasi erzwungen: Erst holt Köhn kurz nach dem Anpfiff einen Eckball durch konsequentes Nachsetzen heraus, den Doekhi unhaltbar und entschlossen einköpft, dann gibt es eine Balleroberung durch Kemlein und Leite. Wie Ansah dann durch drei Gladbacher hindurchgeht und Doekhi wacher ist als die gesamte Gladbacher Abwehr, das ist schon beeindruckend, das macht Spaß und es bringt die Erkenntnis, dass die Mannschaft das auch kann - einen Gegner dominieren, auch, wenn man das lange nicht mehr gesehen hat und das manchmal kaum noch vorstellbar ist. Obendrauf gibt es hier und da was Überraschendes, wie etwa Skarkes Aktion vor dem zweiten Tor, als er erst den Ball im Vollsprint clever erobert und dann versucht, den weit vor seinem Tor stehenden Nicolas zu überlisten - das wäre eine wirklich bemerkenswerte Torpremiere des fleißigen Stürmers gewesen. Wahr ist aber auch, dass wir nach dem etwas überraschenden Anschlusstreffer beinahe vollkommen von dieser Linie abkommen und dem Gegner das Spiel überlassen, in der Folge wird unsererseits kaum noch agiert, sondern lediglich reagiert und kaum noch Druck aufgebaut. Speziell nach dem Vierfach-Wechsel der Borussen nach einer Stunde sind wir zeitweise ziemlich unter Stress, stehen permanent hinten drin, spielen keinen Fußball. Fällt da der durchaus mögliche Ausgleich, kippt höchstwahrscheinlich das Spiel, denn ob wir dann den Faden nochmal gefunden hätten, während die Gäste vom Niederrhein jede Menge Morgenluft in der Abendstimmung der Alten Försterei gewittert hätten, ist mehr als fraglich. Glücklicherweise macht der für seine Verhältnisse ungewöhnlich offensive Khedira dann doch das dritte Tor, nimmt einen abgewehrten Ball an der Strafraumgrenze mit der Innenseite kontrolliert volley und schickt ihn genau durch die einzige Lücke ins linke Toreck, der Gladbacher Keeper Nicolas zuckt nicht mal - und da schwindet bei den Gästen schon der Glaube, noch einen Punkt mitzunehmen, unsere Brust wird gleichzeitig wieder breiter und wir bringen die drei Punkte letztlich relativ ungefährdet über die Ziellinie. Funfact am Rande: Unser letzter Heimsieg mit mehr als einem Tor Unterschied datiert tatsächlich noch aus dem Jahre 2023, am 20. Dezember schlugen wir den 1. FC Köln nach Treffern von Hollerbach und Fofana mit 2:0, Trainer seinerzeit: Nenad Bjelica.

Natürlich ist Gladbach in seiner Krise der richtige Kontrahent zur richtigen Zeit, doch oft genug spielen wir ja auch gern Aufbaugegner, eine Selbstverständlichkeit ist es also nicht. Und logischerweise ist kaum zu erwarten, dass wir die Dominanz der ersten halben Stunde das gesamte Spiel durchziehen. Letztlich bewegen sich sogar die blanken Zahlen in gewohnten Dimensionen: Ballbesitz 37 Prozent, Passquote 70 Prozent. Doch muss uns bewusst sein, dass andere Mannschaften unsere zwischenzeitliche Passivität und Ungenauigkeit wohl bestraft hätten. Deswegen brauchen wir weiterhin mehr Präzision, mehr Ideen und den Spirit der ersten dreißig Minuten, um mal wieder eine etwas entspanntere Saison zu erleben. Da zudem am letzten Wochenende fast alle Begegnungen in unserem Sinne ausgehen, haben wir erstmal ein wenig Platz (sechs Punkte) nach unten, sind vorerst im Soll - trotzdem wäre es prima, wenn man an alldem in Bremen weiter erfolgreich arbeiten könnte. Dem so wichtigen Schritt am vergangenen Freitag müssen jetzt unbedingt weitere folgen.

18. Oktober: Unions Defensive schlägt Gladbach überzeugend

Die Eisernen konnten sich am Ende über den zweiten Heimsieg freuen.
Icke: 3:1 im Freitagabend-Spiel unter Flutlicht gegen die Gladbacher Fohlen. Das war hochverdient, engagiert und konzentriert. Vorn brachte Baumgart Skarke auf Rechtsaußen. Dafür blieben Burke und Jeong erst mal auf der Bank. Kemlein spielte als 8er neben Khedira. Die restliche Mannschaft wurde nicht verändert. Die Fohlen landen dadurch auf dem letzten Tabellenplatz. Union dagegen klettert - wenn auch vorübergehend - auf Platz 7. Punktgleich mit dem Sechsten (Köln) und nur einen Punkt hinter Platz 5 (Leverkusen). Allerdings spielen alle anderen Mannschaften auch erst am Sonnabend und Sonntag. Die Tore für Union erzielten: 2x Verteidiger Doekhi und Khedira, der mit seinem 3:1 (81.Minute) den Deckel auf das Spiel machte.

Der 1. FC Union ging gleich in der 3.Minute mit 1:0 in Führung. Gegen Doekhis Kopfball-Torpedo (nach Trimmel-Ecke) hatten die Gladbacher keine Chance. Er setzte sich wuchtig durch. Das war Tor Nummer 9 von Doekhi in der Bundesliga. Er nähert sich seiner alten Torgefährlichkeit. Auch das 2:0 schießt Doekhi (26.Minute). Ansah setzte sich in Weltklasse-Manier auf halblinks im Dribbling gegen drei Gladbacher durch und trifft den rechten Pfosten. Doekhi reagiert am schnellsten und schießt den Abpraller ein. Wow! Zwischenzeitlich schafften die Gladbacher mit einer guten Kombination den 2:1 Anschlusstreffer (33.Minute) durch Tabakovic. Aber Khedira macht mit seinem 3:1 (81.Minute) den Deckel auf das Spiel. Der Ex-Unioner Friedrich auf Gladbacher Seite kann einen Freistoß noch per Kopf abwehren. Der Ball landet aber wieder bei einem defensiven Spieler (Khedira) von Union, der präzise unten links einnetzt. Es passte an diesem Abend. Auch der pausenlose 90 Minuten Dauer-Support der Union-Ultras (die, die Gegengerade ansteckten) war lobenswert und ist mitnichten selbstverständlich.

Das Spiel hatte mehrere verschiedene Phasen. Die ersten 15 Minuten beherrschte Union regelrecht. Hatte noch mehrere gute Chancen. Der König der ersten Viertelstunde war Köhn. Was er da auf links vorn und hinten (!) abriss, war sehenswert. Ab der 25.Minute etwa entdeckte Gladbach seine Spielkultur wieder. Jetzt gelangen ordentliche Ball-Passagen. Hundertprozentige Chancen gabs - außer in der 33.Minute (Anschlusstor) - trotzdem nicht. Auch in der zweiten Halbzeit begann Union wieder stark. Um dann später die Regie an die Fohlen abzugeben. Hier hätte noch etwas kippen können. Aber Unions Defensive stand. Bis dann eben unser 6er und Vize-Kapitän Khedira - das Spiel endgültig entschied.

Kemlein durfte 90 Minuten durchspielen. Gut so, weil neben einer grundsoliden Abwehrarbeit konnte er auch immer wieder Impulse nach vorn geben. Unser offensives Spiel wurde durch Kemlein klar besser. Köhn auf der linken Außenbahn machte ebenso ein starkes Spiel. Er wurde ausgewechselt, weil er rotgefährdet war. Ansah hatte zwar "nur" einen Assist, aber immer mal wieder sah man seine Ballsicherungen, die eben SO, nur wenige können. Und seine Torvorbereitung hätte einem Messi zur Ehre gereicht. Ausfälle gab es auf Seite der Unioner keine. So gewinnt man dann überzeugend. Eisern.

15. Oktober: Richtungweisendes Heimspiel gegen Gladbach

Steffen Baumgart und seine Elf brauchen mal wieder einen Sieg.
Unionfux: So, ein weiteres Flutlichtheimspiel steht an, am Freitag um halb neun gehts gegen Borussia Mönchengladbach - und ob wir nun wollen oder nicht, jetzt ist schon einigermaßen Druck aufm Kessel. Und ob wir nun wollen oder nicht Teil 2: wir sind der Favorit in diesem Spiel. Die Gladbacher sind nämlich die einzige noch sieglose Mannschaft in dieser Saison, mit drei Punkten steht man auf einem Abstiegsplatz und obendrein fehlt ihr bester Stürmer Kleindienst weiterhin verletzt. Dementsprechend unruhig ist es am Niederrhein, Trainer Seoane musste nach immerhin gut zwei Jahren gehen, Sportdirektor Virkus folgte ihm kurze Zeit später, angeblich freiwillig. Virkus’ Nachfolger ist schon gefunden, in dieser Woche unterschrieb Rouven Schröder, der Platz des Trainers wird immer noch interimsweise vom U21-Coach Eugen Polanski ausgefüllt, vielleicht bleibt der ja auch, doch es sieht mehr nach einer größeren Lösung aus.

Auch wenn es höchstwahrscheinlich, wie fast jedes Bundesligaspiel, kein leichtes Unterfangen wird und wir zudem traditionell gern gestrauchelten Kontrahenten aufhelfen: es müssen zwingend drei Punkte her und das, obwohl wir damit rechnen müssen, das Spiel zu machen, nicht so leicht für eine Mannschaft, die derzeit den geringsten Ballbesitz und die schwächste Passquote der Liga aufweist. Hier auf eine schlagartige und signifikante Verbesserung zu hoffen ist selbstverständlich illusorisch, doch die richtige Einstellung, sprich Aggressivität und Wachheit, muss von der ersten Minute an spürbar sein und den Gegner beeindrucken. Die allzu abwartende Taktik jedenfalls hat zuletzt nicht unbedingt funktioniert. Trotzdem dürfte klar sein, dass Gladbach wesentlich besser ist als es der momentane Stand der Tabelle aussagt, wäre schön, wenn ihnen das nicht ausgerechnet am Freitag einfällt.

Wir werden wohl mit Haberer und Jeong beginnen, denn Oliver Burke ist erkrankt und Schäfer hat sich am Dienstag im WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal verletzt, so wie für unsere Nationalspieler die Fahrt zu den Länderspielen eher mit gemischten Gefühlen verbunden war, außer Schäfer für Ungarn kam nur noch Andrej Ilic für die Serben bei der Heimpleite gegen Albanien auf wenige Minuten, Kral und Querfeld durften sogar zweimal nur die Ersatzbänke anwärmen. Rothe und Ansah hingegen kamen in beiden U21-Länderspielen zum Einsatz, Rothe traf darüberhinaus im ersten Spiel gegen Griechenland per Kopf.

Auch Robert Skov fällt abermals aus, da wird womöglich erneut Derrick Köhn einspringen, auch Juranovic ist noch nicht einsatzfähig. Mal sehen, ob Nsoki und Burcu schon im Kader stehen können, speziell die Dribbelstärke und Kreativität von Burcu, der freilich noch ohne Bundesligaerfahrung ist, wird eigentlich dringend gebraucht. Aber mit Sicherheit hätte auch niemand was dagegen, wenn sowohl Jeong als auch Haberer mal wieder ein Riesenspiel hinlegen würden. Dass sie es können, haben sie bereits bewiesen, auch wenn das schon etwas länger her ist.

So oder so: das Spiel gegen Gladbach wird richtungsweisend, die Zeit der Ausreden ist vorbei. Also auf, lassen wir die Alte Försterei erzittern!!

14. Oktober: Den Kampf angenommen und bestanden

Nick Woltemade (23, M.) verhalf der deutschen Nationalmannschaft mit seinem ersten Tor zum Sieg über Nordirland.
Icke: Die deutsche Mannschaft gewinnt in Belfast gegen Nordirland auch ihr nächstes Qualifikationsspiel mit 1:0. Zwei Jahre lang waren die Nordiren im eigenen Land ungeschlagen. Und wir wissen jetzt auch warum. Das Heimteam kämpfte um jeden Zentimeter Rasen, knapp 18.000 Fans machten einen Höllenlärm und schafften eine wunderbare und beispielgebende Fußball-Atmosphäre in Belfast. Wie zu allerbesten Union-Zeiten An der Alten Försterei. Übrigens nicht ein einziger Pyro-Knaller wurde gezündet und keiner hat etwas vermisst.

Nagelsmann ließ die gleiche Elf auflaufen, wie zuvor. Nicht wenige (deutsche) Medien berichten von einem Krampf-Spiel, von niedrigem Niveau (gerade in der 2. Halbzeit) und so weiter. Wir nicht! Es gibt solche Spiele einfach, wenn sich eine Mannschaft wie Nordirland so ins Zeug legt. Viele hatten gedacht, sie schaffen ihr kraftaufwendiges Kampfspiel nicht bis zum Ende durchzuhalten. Doch es gelang ihnen bis zum Schlusspfiff und sie waren dabei topfit.

Noch in der 88. Minute musste unser Torwart Baumann (der ein Top-Spiel ablieferte) noch eine wirklich gefährliche Chance abwehren. Aber auch das gehört zu so einem Spiel. Die Deutschen haben bestanden und drei Punkte geholt, weil sie dagegenhielten und jeden Zweikampf annahmen. Ein Vorbild in der Zweikampfführung war Raum. Der wurde wirklich mehrmals böse gefoult. Wie reagiert er darauf? Er steht auf und lächelt, frei nach dem Motto: "Wen genau wollt ihr damit beeindrucken? Mich jedenfalls nicht." Kurz vor Schluss wurde auch noch sein äußerlicher (voll tätowierter) Zwillingsbruder und Ex-Unioner Andrich eingewechselt. Mit solchen Typen kannst Du etwas erreichen, auch wenn's mal wehtut.

Es gab allerdings auch zwei verschiedene Halbzeiten. In der ersten Runde bestimmten die Deutschen das Geschehen. Woltemade erzielte mit seiner Schulter das entscheidende 1:0. In der 14. Minute hatten die Nordiren nicht so viel Glück: Ihrem Tor ging eine klare Abseitsstellung voraus. Wir lagen aber in allen Bereichen vorn, hatten teilweise bis zu 75 Prozent Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit gelangen uns nicht mehr so viele gute Szenen. Allerdings hätte Adeyemi zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff alles klar machen können. Nach einem Pass von Wirtz rannte er allein aufs Tor zu. Und verzog den Ball. Es war sowieso nicht sein Spiel. Insgesamt war er der schwächste deutsche Spieler. Eben weil er auch sonst viele Bälle verlor.

Gegen "Superstar" Wirtz gab es nun regelmäßige Pfeifkonzerte und die Nordiren wurden stärker. Die 2. Halbzeit gehörte ihnen, ohne dass allerdings die Deutschen vergaßen zu kämpfen und die Räume dicht zu machen. Und dann muss man auch mal mit einem weniger niveauvollen (aber spannenden) Spiel zufrieden sein. Zumal, wenn es drei frische Punkte aufs eigene Konto bringt. Mit den Ex-Unionern Andrich und Schlotterback sowie dem Brandenburger Beier - sah man wieder mehrere Spieler, die uns besonders interessierten. Schlotterbeck war neben Baumann unser bester Spieler. So kann es gern weitergehen, vielleicht das nächste Spiel wieder mit etwas mehr spielerischer Klasse. Eisern.

11. Oktober: Entschuldigung angenommen

Das deutsche Team zeigte sich zufrieden nach dem Sieg in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg.
Icke: Deutschland schlug gestern Abend ungefährdet Luxemburg mit 4:0. Das Spiel war schon nach 20 Minuten entschieden. Da stand es bereits 2:0 und Luxemburg hatte einen Spieler weniger.

Die groteske Doppelbestrafung bei Handspielen im Strafraum kam wieder zur Anwendung. Sprich Elfer und Rot. Hier hätte der Schiedsrichter auch Milde zeigen können, denn ob es nun wirklich Absicht war, konnte man nicht zu 100 Prozent erkennen. Sei es drum.

Auch wenn der Gegner "nur" Luxemburg war, konnte man doch die läuferischen Anstrengungen der Spieler sehen. Ebenso ihre Konzentration. Deshalb... "Entschuldigung angenommen".

Kimmich traf doppelt, inklusive dem gerade erwähnten Elfmeter, Raum verwandelte einen Freistoß und der wieder verbesserte Gnabry erzielte das vierte Tor. Nagelsmann änderte einiges. So beorderte er Kimmich wieder als Rechtsverteidiger in die Viererkette. Auf Rüdiger verzichtete er ganz, links spielte Raum und zentral Tah und Schlotterbeck. Dahinter stand Baumann im Tor. Vor der Abwehrreihe agierten mit Pavlovic und Goretzka zwei spielerisch zentrale Mittelfeldspieler. Die Offensive bildeten Adeyemi (rechts), Gnabry (Mitte) und Wirtz (links). Ganz vorn platzierte Nagelsmann Woltemade.

Letzterer ist aktuell wegen Formschwäche und Verletzungen von Füllkrug, Undav und Kleindienst ohne Konkurrenz. Um es vorwegzunehmen, Woltemade überzeugte nicht. Wirtz verteilte die Bälle ganz ordentlich, seine genialen Einzel-Dribblings zeigte er nicht. Rechts harmonierte Adeyemi ganz ordentlich mit Gnabry. Dieser wiederum hat eine ansteigende Formkurve. Auf Andrich verzichtete der Bundestrainer wieder. Die Ernennung von Raum zum Kapitän in Leipzig bekommt ihm anscheinend sehr gut.

Ter Stegen, Musiala und einer der drei aktuell nicht zur Verfügung stehenden Mittelstürmer sollten noch ins Team rücken. Vielleicht auch noch der ebenfalls verletzte Havertz oder der zurzeit formschwache Andrich. Aber bitte OHNE weitere Systemänderungen. Dann werden wir wahrscheinlich nicht Weltmeister, könnten aber mit Wirtz und Musiala an der Spitze - zumindest eine gute Rolle spielen.

Aktuell erscheinen Frankreich und Spanien einfach zu übermächtig, als dass ihnen jemand um den Titel in die Quere kommen könnte.

Schon am Montag (20.45 Uhr) tritt die deutsche Mannschaft in Nordirland an. Die haben die Slowakei gerade mit 2:0 geschlagen. Verdient und mit ihrem unfassbaren Heimrecht. Seit zwei Jahren sind die Nordiren nun schon zu Hause ungeschlagen. Für die Nummer 72 der Weltrangliste ist das eine ganz starke Leistung. Und den Deutschen ist es vorbehalten - genau das zu ändern. Das wäre übrigens der zweite Teil ihrer Entschuldigung an die Deutschen. Und würde uns nah an die WM-Qualifikation heranbringen.

Für Deutschland wurden dann noch Burkhardt, Anton, Baku, Brown und Beier eingewechselt. Der Frankfurter Brown gab sein Debüt und Baku war nach jahrelanger Pause wieder dabei. Beide fügten sich ganz ordentlich ein und zeigten Einsatz und Schnelligkeit. Zu glänzen vermag keiner mehr. Einen sportlichen Positionsstand konnte man bei diesem Gegner sowieso nicht erwarten. Fleiß und Konzentration schon. Und das haben alle erfüllt.

Den Wert dieses "Vorbereitungsspiels" werden wir am Montag Abend sehen. Bestehen die deutschen Kicker in Nordirland und bringen 3 Punkte mit, so soll es als Neuanfang gelten. Aber eben nur dann. Eisern.

9. Oktober: Sieg in Luckenwalde und leise Hoffnungen

Steffen Baumgart (53) hat beim Testspiel gegen Luckenwalde eine solide Vorstellung seiner Mannschaft gesehen.
Unionfux: Der FSV Luckenwalde spielt in der Regionalliga bisher eine ziemlich starke Saison, liegt nach elf Spielen mit neunzehn Punkten immerhin auf Platz sechs. Aus den letzten vier Begegnungen holt man beachtliche zehn Zähler. Kein schlechter Testspielgegner also, den man sich für die Länderspielpause ausgesucht hat.

Gelegenheit für Spieler aus der zweiten Reihe, sich zu zeigen und ein paar Talente aus der U19 reinschnuppern zu lassen, wie zum Beispiel Bogdanov, der noch vor der kurzen Winterpause die ersten Bundesligaminuten sammeln könnte. In der U19 knippst er jedenfalls wie verrückt, zehn Tore in fünf Spielen sind eine Ansage. Und ein Spieler macht sein erstes Spiel für uns, endlich, muss man sagen, denn langsam muss man sich schon fragen, wozu man Stanley Nsoki von der TSG Hoffenheim ausgeliehen hat, wenn er dann doch nicht spielen kann.

Gut zweitausend Zuschauer sind eine ziemlich ansehnliche Kulisse für ein Freundschaftsspiel, dazu am frühen Abend, mitten in der Woche. Am Ende steht ein 3:0 für den logischen Favoriten. Skarke köpft den Bundesligisten nach 13 Minuten nach Köhn-Flanke in Führung. Kurz nach der Pause nutzt Ljubicic einen Abspielfehler des Luckenwalder Keepers zum zweiten Tor (ein Freddy-Rönnow-Gedenktreffer sozusagen). Und schließlich trifft der Nachwuchsspieler Megaptche, gut zehn Minuten vor Schluss.

Kein Hurra-Erfolg, aber auch alles andere als eine Blamage, insgesamt ein relativ munteres Spielchen, das eigentlich genau den erhofften Zweck erfüllt. Bisschen ärgerlich, dass Robert Skov schon nach einer knappen halben Stunde wieder ausgewechselt werden muss. Noch ist unklar, ob als Vorsichtsmaßnahme oder ob wir noch länger auf den leider verletzungsanfälligen Dänen verzichten müssen, dessen Qualitäten wir zweifellos brauchen können. Eins ist klar: Nach den Länderspielen stehen richtungsweisende Spiele an, denn dann wird sich zeigen, ob wir uns in der Abstiegszone festsetzen oder doch wieder den Sprung ins Mittelfeld schaffen können, ob auf uns eine weitere Stresssaison wartet oder es endlich etwas entspannter wird.

Und so richtig weiß wohl im Moment niemand, wie gut die Mannschaft ist, wo ihre Stärken liegen. Zu durchwachsen waren die bisherigen Auftritte, von "holla!" bis "oh je" war alles dabei. Wirklich schwer, da ein einigermaßen verlässliches Muster zu erkennen. Sind wir mitten in einer Entwicklung oder doch eher im Weiterdurchwurschteln? Vor ein paar Tagen hat sich Horst Heldt in einem Interview zum Trainer geäußert und schwang sich da von einer Lobeshymne zur nächsten und schlussfolgerte, dass es gerade keinen besseren Trainer für Union geben kann.

Einerseits muss er das natürlich tun, andererseits hoffe ich inständig, dass da mehr Wahres dran ist als man derzeit wahrnimmt, gleich nach meinem immer größer werdenden Wunsch, unsere alte Heimstärke möge zurückkehren. Die Alte Försterei muss jedem Gegner wieder Angst einflößen, denn hier liegt nun mal die Grundlage des (gerne lockeren) Klassenerhalts. Das kommende Heimspiel gegen Gladbach wäre ein ebenso wichtiger wie schöner Schritt dahin.

6. Oktober: 100 Millionen Investor und die Verkleinerung der neuen Stadionkapazität

Das neue Stadion von Union Berlin soll 34.500 Plätze umfassen.
Icke: Auf den ersten Blick gehören beide Themen nicht zusammen. Auf den zweiten Blick dann schon. Beide aktuell diskutierten Themen betreffen die Zukunft bei Union schon sehr relevant. Und wie so oft, der größte "Lärm" wird von einigen wenigen Leuten in Online-Foren gemacht.

Sucht man das persönliche und gesittete Gespräch, und das habe ich gemacht, so erkennt man sehr schnell, dass das Handeln und die Entscheidungen vom Präsidium und vom Aufsichtsrat (fast) alternativlos sind.

Der Grund-Tenor dabei ist: unter den aktuellen Voraussetzungen und Bedingungen sind beide Entscheidungen so zum Wohle unseres Vereins getroffen worden. Sie nützen uns aktuell und genau das ist entscheidend.

Was ist eigentlich ein Investor genau? Ein Investor gibt einem Verein eine (meistens) größere Summe Geld. Dafür werden dann Bedingungen der Partnerschaft definiert. Der Investor muss natürlich auch Vorteile aus diesem Geschäft erhalten. Markenbildung und Image wären da zu nennen. Der Investor profitiert von der Attraktivität unseres Vereins. In Beliebtheits-Skalen liegt der 1. FC Union auf Platz 7 in Deutschland. Bei den Mitgliederzahlen (über 70.000 Mitglieder) auf Platz 9. Dazu kommen die vielen sympathischen Geschichten rund um den 1. FC Union. Aktionen wie "Bluten für Union", die Stadionbauer-Story, die Erfindung des Weihnachtssingens und viele weitere mehr gingen um die Welt.

Dass wir in unserer jüngeren Vergangenheit auch europäische Fußball-Beteiligungen hatten, schadet übrigens auch nicht. Das macht uns attraktiv für größere Geldgeber. Mit dem 1. FC Union können Investoren ihre Sichtbarkeit und ihre Reichweite steigern. Das Investment von Paramount zeigt das noch einmal exemplarisch. Nun werden einige sagen, nö nö nö … Paramount war ja ein richtiger Sponsor. Dazu darf man anmerken: Jeder Sponsor ist (auch) ein Investor. Wichtig sind für den Empfänger der Investor-Leistungen die Bedingungen des Deals. Ob das nun Sponsoren- oder Investor-Leistungen sind, ist dabei (fast) zweitrangig.

Und beim Aushandeln von Vertragsleistungen darf man unserem alten Fuchs Dirk Zingler ruhig einmal eine Portion Vertrauen mitgeben. Er ist einer der besten Führer eines Fußball-Vereins und das nicht nur in Deutschland. Andere Vereine wären froh, ihn an ihrer Spitze zu haben. Letztendlich darf festgestellt werden, einen Investor zu haben ist prinzipiell eine positive Sache. Wichtig sind die Bedingungen dahinter. Und wenn das "Investment" bessere Konditionen als eine Bank bietet, dann umso mehr.

Das zweite Thema ist die Verkleinerung des "neuen" Stadions durch mehr Sitzplätze. Natürlich müssen wir nicht darüber diskutieren, welche miese Rolle hier wieder einmal die Stadt Berlin abgibt. Große Klappe haben, indem man sich für Olympia bewerben möchte und dafür bereit ist, Millionenbeträge zu investieren, aber für die eigene Infrastruktur der Stadt und sein fußballerisches Aushängeschild - den 1. FC Union - nichts auf die Reihe zu bekommen. Man kann nur mitleidig lächeln, ob dieser Absurdität.

Für uns allerdings bleibt keine Zeit mehr - mit der Stadt Berlin - weiter und weiter zu diskutieren. Wir müssen und wollen bauen. Endlich! Weitere Verzögerungen kosten uns immer mehr Geld. Und genau deshalb ist es wichtig, die beste Lösung für den 1. FC Union zu finden. Und die haben wohl Zingler und Co. gefunden.

Der Bauplan bleibt. Das Stadion wird genauso gebaut, wie es geplant war, nur mit dem Unterschied, dass man mehr Sitzplätze als vorher installiert. Dadurch wird die Kapazität kleiner. Für einen Sitzplatz müssen zwei Stehplätze geopfert werden. Das neue Stadion wird dann eine Kapazität von 34.500 (statt 40.500) Zuschauern haben. 18.800 Stehplätze stünden 15.700 Sitzplätzen gegenüber. Ich persönlich finde das Verhältnis optimal. Wir stehen damit in Deutschland immer noch in der Spitzengruppe, was die Stehplatzkapazität betrifft.

Warum wir diese Lösung überhaupt neugestalten müssen? Die Berliner Regierung ist (schon nach acht Jahren Palaver darüber) zu der Erkenntnis gekommen, die Infrastruktur Berlins gäbe das nicht her. Der Vorschlag von Union - auf eigene Kosten (!) - einen Busshuttle einzurichten wurde ebenfalls negativ beschieden. Und so eine Landesregierung will Olympia ausrichten? Lächerlich!

Dass ich von Anfang an unsere 8000 Sitzplätze (bei der 40.000er Variante) für zu wenig hielt, ist meine ganz persönliche Sicht. Das aber die Berliner Provinz-Politik hier keine Lösungen mit dem 1. FC Union entwickeln kann oder will, ist grob unsportlich und zeigt mehr als deutlich, die Qualität dieser Regierung. Wir aber haben unsere Interessen - die des 1. FC Union - zu vertreten und nur diese! Deshalb ist diese Lösung, die wir nun vorschlugen, die beste Lösung für uns.

Natürlich besteht die Option, Steh- und Sitzplätze zu einem späteren Zeitpunkt zu verändern. So der Senat von Berlin wenigstens seinen fundamentalsten Aufgaben bereit ist nachzukommen. Eisern!

5. Oktober: Verloren, aber nicht geklatscht - business as usual in Leverkusen

Steffen Baumgart fasst sich an den Kopf, rechts steht Torwart Rönnow.
Unionfux: Das Gute zuerst: Wir haben nur einen Punkt verloren, denn von einem Auswärtserfolg sind wir in Leverkusen weit entfernt. Gut ist auch, dass es letztlich keine Klatsche wird und der gegnerische Schlussmann sogar mehr zu tun hat als Rönnow. Bei Schüssen von Jeong, Köhn und Khedira muss Flekken schon zeigen, dass er was kann.

Ansonsten machen wir es dem Gegner aber viel zu leicht: Das erste Tor fällt nach einer guten halben Stunde nach einem katastrophalen Fehlpass von Leite im Mittelfeld, der einen Bayerkonter eröffnet. Der wiederum trifft auf unsere unsortierte Abwehr, Aleix Garcia auf Vazquez, der zurück auf den ungedeckten Poku - mit Glück hält Rönnow den Schuss zwar noch fast, aber das ist heute irgendwie nicht auf seiner Seite. Denn beim zweiten Gegentor, kurz nach der Pause, übersieht unser Däne den nachsetzenden Kofane, spielt ihm den Ball beinahe direkt in den Fuß und dann ist es für den Leverkusener Stürmer ein allzu Leichtes, Rönnow zu umspielen und sein erstes Bundesligator zu erzielen. Ein geschenkter Treffer, ein kapitaler Bock, doch kein wirklicher Vorwurf an Freddy, der uns oft genug den Arsch gerettet hat - selbst bei einem Spieler seiner Konstanz kann sowas mal passieren, zumal bei unserem allzu beliebten Hintenrumgepasse.

Und ab da ist das Spiel im Großen und Ganzen durch, jetzt kann die Bayertruppe relativ unbelastet aufspielen und entwickelt dadurch zwischenzeitlich massiven Druck: In der Folge rettet uns knapp das Abseits und der rechte Pfosten und auch Rönnow kann sich nochmal gegen den völlig freien Tillman aus dreizehn Metern auszeichnen. Zum Glück zieht der Gegner das Powerplay nicht durch, um uns aus dem Stadion zu schießen - selbst Jonas Hofmann nimmt ein Geschenk in der Nachspielzeit nicht an, immerhin. Mehr ist für uns diesmal nicht drin, wir sind offensiv einfach zu ungenau, unser Passspiel und die Ballannahmen wiederholt fehlerhaft und damit unproblematisch zu verteidigen, so schießt man keine zwei und schon gar keine drei Tore.

Kurz gesagt: Beim Kontrahenten läuft das Bällchen, bei uns läuft wenig zusammen - und so verlieren wir lockerleicht bei Bayer Leverkusen, das sich nicht mal sonderlich anstrengen muss, und wir sind unterm Strich noch froh, dass es bei einer so übersichtlichen Niederlage bleibt. Sicher, Leverkusen ist nicht so ganz unsere Kragenweite, aber mit unserer heutigen Leistung holt man gegen kaum einen Bundesligisten was. Das ist sicher nicht vollkommen schlecht, was wir da auf den Platz bringen, aber mehr als ein bisschen Mitgespiele ist es am Ende dann doch nicht, die Unterlegenheit beinahe die gesamte Zeit unübersehbar, hier und da fast schon schmerzhaft.

Unterm Strich ist diese Auswärtspleite jetzt zwar kein wirklicher Beinbruch, aus meiner Sicht im Grunde wesentlich weniger frustrierend als beispielsweise unser letztes Heimspiel (auch wenn das ein schwacher Trost ist). Doch wir sollten zweifellos dringend an unserer Ballsicherheit und Präzision arbeiten, die ja schon seit längerer Zeit unübersehbar ein Problem darstellen, denn mit dieser Fehlerquote machen wir uns das Leben unnötig schwer und es dem Gegner viel zu einfach - das kann und muss man abstellen oder zumindest wesentlich verbessern. Zudem fehlen mir etwas die klaren Mechanismen und Laufwege, gerade zwischen Spielern, die ja teilweise schon jahrelang zusammen spielen - auch da ist, heute wieder klar zu sehen, ordentlich Potential nach oben. Darüber hinaus könnten einige Akteure sich langsam mal fragen, ob es ihr Anspruch sein sollte, regelmäßig lediglich Dienst nach Vorschrift abzuliefern: unauffällig, brav und uninspiriert, mit wenig Einfluss auf unser Spiel, da aber kaum vorhanden - ich nenne bewusst keine Namen, man muss einfach nur mal nachdenken, wann der eine oder andere Spieler zuletzt herausragen konnte, gerne auch saisonübergreifend.

Nichtsdestotrotz ist das eins dieser Auswärtsspiele, das man möglichst schnell abhaken und sich lieber aufs nächste Heimspiel konzentrieren sollte. Gegen Mönchengladbach auf den Punkt da zu sein, das ist jetzt viel wichtiger als einem Zähler in Leverkusen nachzutrauern, der ohnehin mehr abverlangt hätte, als wir heute in der Lage sind, zu zeigen. Und jetzt ist erstmal Länderspielpause - hatten wir nicht gerade eine?

2. Oktober: Wir haben keine Chance, nutzen wir sie!

Am kommenden Samstag kickt der 1.FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen.
Icke: Was für eine Sensation? Der 1.FC Union hat ein ganz normales Samstag-Nachmittag-Spiel. Der Pfiff wird in Leverkusen um 15.30 Uhr zu hören sein. Beim letzten Spiel in der Chemie-Stadt schafften wir ein beachtliches Unentschieden (0:0). Darüber wären wohl alle Unioner – wieder – froh. Schwer genug wird es. Die Gesamtbilanz (6 Niederlagen, 5 Unentschieden, 1 Sieg) ist absolut ausbaufähig. Die Leverkusener mit ihrem neuen Trainer Kasper Hjulmand sind im Aufwind. Der Däne machte bislang nicht nur eine gute Figur, sondern wirkte auch noch symphytisch und engagiert.

Vor Schick müssen wir keine Angst haben, der hat sich für mehrere Wochen verletzt abgemeldet. Jetzt rächt es sich, dass sie Boniface nach Bremen verliehen haben. Das hat sowieso noch nie jemand so richtig verstanden. Als einzig verbleibenden Mittelstürmer haben sie jetzt noch den 5-Millionen Neuzugang Kofane. Der ist ganze 19 Jahre alt. Da auch noch Tella und Terrier verletzt sind, stellt sich die Offensive bei ihnen fast von allein auf. Allerdings und immer noch hochdotiert. Tillmann (32 Mio. Marktwert), Ben Seghir (28 Mio.) und Maza (12 Mio.) können hinter Kofane oder anstatt ihm … eingesetzt werden. Auch Talent Poku könnte (wie gegen Eindhoven) wieder eine Chance bekommen.

Seinen Einstand feierte der neue Trainer am 3.Spieltag mit einem 3:1 gegen die Frankfurter Eintracht. Hjulmand setzt im Mittelfeld auf Andrich als Konstante. Zuletzt assistiert vom spielbegabten Garcia. Auf der linken Außenbahn bleibt Grimaldo (auf seine Freistöße müssen wir achten, er ist der beste Schütze in der Bundesliga!) eine feste Größe. Für rechts hat man schnell noch den routinierten Vazquez eingekauft. 34 Jahre alt ist er und ehemaliger spanischer Nationalspieler. Vazquez wurde nach überzeugenden Leistungen sofortiger Stammspieler. Diesen Mut wünsch(t)e ich mir aktuell auch bei uns!

Und auch in der Defensive brennt bei Leverkusen nichts an. Sie haben wieder enorme Qualität neu dazu geholt. Tapsoba (35 Mio.), Bade (25 Mio.) und Quansah (20 Mio.) scheinen aktuell erste Wahl zu sein. Aber auch Belocian (15 Mio.) rechnet sich Chancen aus. Ebenso wie das 18-jährige Super-Talent Tape in der Innenverteidigung (der aber auch rechts eingesetzt wird). Ihn holte man von Paris SG. Da Tape, Bade und Belocian alle französisch sprechen, wird man das wohl in der Leverkusener Abwehr des Öfteren hören. Und um die Sache "hinten" rund zu machen, investierte man auch gleich noch in zwei neue Torhüter. Der 32-jährige Flekken war ihnen stolze 11 Millionen wert und (für) dahinter holte man auch noch den Nagelsmann-Kandidaten Blaswich. 2 Millionen war ihnen eine Top-Nr. 2 wert, die immerhin im nächsten Frühjahr stolze 35 Jahre alt wird.

Mittwoch Abend mussten die Chemiker noch gegen Eindhoven ran und kamen über ein 1:1 aber nicht hinaus. Einen großen Einfluss dürfte das ... auf unser Spiel nicht haben. Die Leverkusener haben immer noch genug Spielraum - neues (und gutes) Personal zu bringen. Andrich fehlte zum Beispiel, weil er noch nicht wieder völlig fit war. Er hat aber keine ernsthafte Verletzung und wird wohl gegen uns wieder dabei sein. Auch im zentralen Mittelfeld sieht man die Stärke von Leverkusen. Da fehlen der 40-Millionen-Mann Palacios (verletzt) und Andrich im Mittelfeld. Dann spielt eben der neuerdings zur argentinischen Nationalmannschaft gehörende Fernandez neben Spaniens` Nationalspieler Garcia. 198,15 (!) Millionen Euro hat Leverkusen insgesamt im Sommer investiert. Mit den Wirtz-Millionen nahm man 229,5 Millionen ein. Das schon allein zeigt den Unterschied beider Clubs exemplarisch auf. Mal schauen, wie viele Jahre man diese grotesken Unterschiede in Deutschland noch einfach so hinnimmt. Bei den Werks- und Milliardärs-Clubs, die alle NUR mit einer Ausnahme-Genehmigung spielen, werden negative Jahresabschlüsse einfach mal durch die Konzerne (Bayer, VW, Hopp, der Brause-Mist) am Saisonende ausgeglichen. Das heißt aber auch, ihre Steuerzahlungen werden dadurch gemindert und letztendlich zahlt das der Steuerzahler bzw. die Deutschen insgesamt. Noch mehr Unfairness geht kaum!

Aber nun … haben wir das Leverkusen-Spiel vor der Brust. Mit einem scheinbar übermächtigen Gegner. Nur genau gegen die „Großen“ sahen wir in der Saison gut aus. Und haben gepunktet. Wahrscheinlich macht es Sinn, unserer Mannschaft die Tore (mit deren Entstehung) aus dem Frankfurt-Spiel in einer Endlos-Schleife zu zelebrieren. Ich glaube schon, wenn wir mit dieser Einstellung wieder reingehen, sind wir mitnichten chancenlos. Eisern.