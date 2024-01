Union-Berlin-Blog: Mach’s gut, Sheraldo!

Fortsetzung des Artikels laden

4. September: Shit happens oder: Nach der Serie ist vor der Serie

Union Berlin musste gegen RB Leipzig die erste Heimniederlage seit anderthalb Jahren hinnehmen. © Andreas Gora/dpa Unionfux: So, nun ist es passiert, nach 24 Heimspielen in Folge ohne Niederlage hat's uns erwischt und ausgerechnet gegen das Leipziger Konstrukt, das uns eigentlich doch mittlerweile ganz gut liegt … In der ersten Hälfte ist es ein enges Spiel, in dem sich beide Mannschaften eigentlich ständig auf den Füßen stehen - deswegen haben wir nur eine wirklich gute Situation nach einer knappen Viertelstunde: Kral nutzt den seltenen Raum auf rechts, seine schöne Flanke findet Volland und der gegnerische Keeper zeigt eine (leider seine einzige) Glanzparade, während Rönnow nur einmal all sein Können aufbieten muss, nach einem satten Schuss von Simons aus der zweiten Reihe - so steht es folgerichtig 0:0 zur Pause. Fünf Minuten sind in der zweiten Hälfte gespielt, da zielt Simons noch besser und sein Sonntagsschuss von der Strafraumgrenze landet im rechten Winkel, den kann selbst unser guter Däne nicht herauskratzen. Der endgültige Knackpunkt des Spiels ist in der 65. Minute: Volland kommt an der Seitenlinie gegen Simakan zu spät und erwischt ihn unglücklich am Sprunggelenk und sieht in seinem 250. Bundesligaspiel Rot - ich finde es etwas zu hart, Gelb hätte vielleicht auch gereicht, aber Daniel Schlager ist alles andere als ein Heimschiedsrichter … Wir erinnern uns: Schiri Schlager hat uns vor nicht allzu langer Zeit einen glasklaren Elfmeter in Leipzig verweigert, damals gewannen wir nach der unfassbaren Becker-Michel-Behrens Kombination aber trotzdem noch. Diesmal leider nicht. Unsere Jungs geben sich zwar alle Mühe, Urs Fischer wechselt offensiv - aber Leipzig spielt das Spiel engagiert und routiniert zu Ende, wir haben nicht eine ernsthafte Chance auf den Ausgleich, auch, weil uns letztlich die Präzision im Passspiel fehlt und der Gegner kaum einen Fehler macht und konsequent die Räume eng hält. Kurz vor Schluss kann dann noch der eingewechselte Sesko einen Konter zum zweiten und eine technisch perfekte Kombination zum dritten Tor abschließen. Unterm Strich ist der Sieg des Konstrukts schon verdient, wenn auch ein Tor zu hoch, die waren sehr gut eingestellt, sehr konzentriert und engagiert und dann kommt schon die große individuelle Klasse zum Tragen, die unbestritten da ist, für über 150 Millionen kann man schon ganz prima einkaufen. Kleiner Trost: Eigentlich verlieren wir nur einen Punkt, denn von einem Sieg sind wir letztlich zu weit entfernt, da läuft an diesem Tag zu wenig zusammen plus etwas Pech in den entscheidenden Situationen. Und unsere schöne Serie ist leider auch futsch. Müssen wir eben gleich eine neue Serie starten, hilft ja nichts und dass wir das können, haben wir ja schon mehrfach bewiesen. Also, um Urs Fischer zu zitieren: aufstehen, Mund abputzen und die kommende Länderspielpause nutzen! Kleine Notiz am Rande: unser italienischer Neuzugang Leonardo Bonucci bleibt neunzig Minuten auf der Bank, sicher auch dem Spielverlauf geschuldet. Interessant aber zu sehen, wie dieser Weltstar die ganze Zeit mitgeht, ja mitfiebert mit nunmehr seinen Unionern - der ist schon nach wenigen Tagen infiziert, der freut sich unübersehbar auf das Abenteuer ohne Wenn und Aber - auch, wenn's diesmal kein Happy End gibt, nun, shit happens. Aber ein bedingungslos feierndes Stadion nach so einem Spiel, das dürfte auch für jemanden wie Bonucci, der schon eine ganze Menge gesehen hat, ziemlich neu sein.

2. September: 1. FC Union – läuft!

Union-Manager Oliver Ruhnet (51) hat auch in diesem Transfer-Sommer wieder ganze Arbeit geleistet. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Was für ein Transfersommer, der mit der Unterschrift von Leonardo Bonucci seinen Abschluss gefunden hat - und auch die musste bis zum vorletzten Zeitpunkt fraglich sein, denken wir nur an Isco - und auch in der Bundesliga scheiterten diesmal im letzten Moment fette Deals wie etwa Palhinha, der für 65 Millionen von Fulham zu den Bayern wechseln sollte und nun steht der Meister da ohne Holding Six (die wir im Übrigen gleich zweimal haben mit Khedira und Kral, ätsch)… Außer dem italienischen Altmeister, der es erstaunlicherweise noch einmal bei uns wissen will, man darf ja nicht vergessen, dass es Italiener eher selten aus der geliebten Heimat wegzieht - die großen italienischen Namen in der Bundesliga kann man an anderthalb Händen abzählen, kamen schon nahezu unglaubliche Namen, angefangen von Tousart über Aaronson bis hin zu Gosens und Volland und eben der italienischen Ikone Bonucci. Wer hätte das auch nur annähernd für möglich gehalten außer unsere unerschrockenen Verantwortlichen? Ob der 36-jährige Bonucci uns letztlich weiterhelfen kann, wird man sehen (der 36-jährige Trimmel tut's ja auch). Auf jeden Fall wird er seine erste (und wahrscheinlich letzte) Auslandsstation mit allem Ehrgeiz angehen wollen, nicht zuletzt wegen der EM im nächsten Jahr. Und es wird nur wenig Bundesligaspieler geben, die im in puncto Erfahrung überhaupt die Schuhe schnüren dürften und er wird es sowieso allen nochmal beweisen wollen, na bitte gern! Jetzt kommt aber das, zumindest aus meiner Sicht, wirklich Erstaunliche: Nicht ein Stammspieler hat uns verlassen. Weder Doekhi (in Rom bzw. Neapel gehandelt) oder Rönnow (von Lazio Rom umworben) noch Khedira oder Knoche, ja, nicht einmal Becker, der mindestens Angebote von West Ham und Burnley hatte und erklärtermaßen auf den großen Vertrag hoffte, eigentlich kaum zu glauben nach der erfolgreichsten Saison Beckers. Speziell bei ihm und auch bei Rönnow ist das zwar sportlich erfreulich, aber finanziell gefährlich, denn die Verträge laufen 2024 aus. Und nicht umsonst müsste unser Transferminus irgendwo zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Millionen liegen. Sicher, der Erfolg der letzten Zeit wird dafür sorgen, dass wir uns das leisten können, aber trotzdem - allzuoft geht das nicht. Also: Verlängern wäre schon gut. Andererseits haben wir jetzt fraglos den stärksten Kader aller Zeiten und zwar mit Abstand, auf allen Positionen doppelt besetzt, kaum ein Spieler dürfte nicht den Anspruch haben, kein Stammspieler zu sein, nachdem wir zudem jeden Spieler verkaufen oder verleihen konnten, der uns nicht mehr entscheidend helfen kann - da wurde ganze Arbeit geleistet vom Duo Ruhnert/Parensen und natürlich auch von allen anderen, die da direkt oder indirekt beteiligt sind, in beide Richtungen, mit einer geradezu beispiellosen Kreativität und Cleverness, mir tun schon die Hände weh vom Dauerbeifall und die Mundwinkel vom ständigen Grinsen… Dazu passt auch die Auslosung in der Champions League - okay, Sporting Braga kennen wir zwar schon, insofern ist das weniger originell, aber dieses Los eröffnet uns zumindest die Chance auf Platz drei, denn die anderen beiden sind absolute Schwergewichte des Weltfussballs: der SSC Neapel und Real Madrid. Also, alles da: Schöne Reisen in den Süden, sehr große Namen und trotzdem eine Möglichkeit, europäisch zumindest zu überwintern. Und wer weiß? Mittlerweile ist uns einfach alles zuzutrauen, im positiven Sinne. Und das ist, gerade für viele Unioner, die schon so einige Jahrzehnte dabei sind, ein ziemlich geiles Gefühl, das schon noch eine ganze Weile anhalten könnte.

31. August: + Eilmeldung + Weltstar Bonucci kommt zu Union!

eonardo Bonucci (36) wechselt wohl zu Union. © Alberto Saiz/AP/dpa Icke: Es ist vollbracht. Sämtliche Sozial Media-Kanäle laufen heiß. Alle mit der gleichen Meldung. Weltstar Bonucci verstärkt Union. Er hat seine Zusage gegeben. Natürlich folgt jetzt noch der Medizin-Check und die Unterschrift, aber das sind (hoffentlich) nur noch Formalitäten. Herzlich Willkommen! Ein verrückter Fußballer mehr bei Union. Das Mentalitätsmonster wird uns extrem helfen, vor allem die Champions-Spiele sicher zu gestalten. Die Legende von Juventus Turin. Über 500 Punktspiele und 122 Länderspiele kommen an die Alte Försterei. Und verlieren kann der "Typ" überhaupt nicht, gut so! Wir freuen uns schon auf unsere Traum-Abwehr mit Bonucci-Knoche-Doekhi, dahinter Rönnow und davor Khedira. Das wird schwer für jeden Gegner, egal wie der heißt! Wow, was für einen Kader hat Union in dieser Saison! Der beste Kader, den es je gab, soviel kann man jetzt schon sagen. Hoffentlich bestellt Union genügend Trikots. Ich vermute mal, die sind in wenigen Tagen ausverkauft. L`Unione aspetta Bonucci! Eisern.

31. August: Das knallt: sensationelle Tage für Union!

Ob die Union-Fans auch nach der Champions-League-Auslosung und gegen RB Leipzig wieder etwas zu feiern haben werden? © Thomas Frey/dpa Unionfux: So, noch knapp zwei Tage offenes Transferfenster, dazu die Auslosung der Champions-League-Gegner und am Sonntag kommt einer, wenn nicht der Erzfeind schlechthin in die Alte Försterei und beschließt den 3. Bundesliga-Spieltag - das werden rasante vier Tage! Aber der Reihe nach: Am Montag wechselte schon Milos Pantovic, wie zuvor Kevin Möhwald, nach Eupen in die Jupiler Pro League. Aller Wahrscheinlichkeit nach geht Dominique Heintz noch zum 1. FC Köln und Jordan wird nach Mönchengladbach verliehen, inklusive einer Kaufoption über fünf Millionen Euro. Bei allen dreien und uns hat es irgendwie nicht so gepasst, insofern ist es wohl das Beste, wenn sich die Wege trennen - das Frustpotential wäre bei einem rund dreißig Mann starken Kader auch zu hoch. Vielleicht verlässt uns auch noch Tim Skarke Richtung Darmstadt und möglicherweise werden Kaufmann und/oder Hollerbach noch verliehen. Sheraldo Beckers Abgang ist nach seiner Oberschenkelverletzung ungewisser denn je. Ganz ehrlich: Ich war überzeugt, dass sich mehrere Vereine, ob nun aus der Premier League oder anderswo, um den schnellen Angreifer reißen würden, aber so scheint es nicht zu sein. Nicht nur ich bin wohl gespannt, wie es da weitergeht... Hingegen ist neben Bonucci kein weiterer Name auf der möglichen Zugangsseite aufgetaucht und der macht irgendwie nicht den Eindruck, sein Heimatland wirklich verlassen zu wollen, auch wenn natürlich jederzeit fast alles möglich ist, das haben wir in den letzten Jahren in der Bundesliga oft genug erlebt, zuletzt bei Robin Gosens, der, nebenbei bemerkt, lediglich eine Sockelablöse von elf Millionen Euro gekostet haben soll plus zwei Millionen Boni beim abermaligen Erreichen des internationalen Geschäfts. Einen Innenverteidiger brauchen wir auf jeden Fall noch, erst recht nach Doekhis Jochbeinbruch und dem bevorstehenden Abgang von Heintz, das könnte sonst noch ziemlich eng werden, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Sollte mich aber wundern, wenn Oliver Ruhnert da nicht noch was vorbereitet hätte. Auch da bleibt es wohl bis zum allerletzten Moment spannend. Am Donnerstag ist es nun soweit: Die Auslosung der Champions-League-Gruppen steht an. Was soll man sich nun wünschen? Drei Knaller oder eher 'ne machbare Gruppe? Ich bin da ganz pragmatisch und plädiere für das Machbare, damit wir mindestens auf Platz drei europäisch überwintern könnten. Natürlich hätte auch eine Gruppe mit drei großen Namen einen unbestrittenen Reiz - ohnehin kann man sich ja wünschen, was und wen man will, es kommt ja doch, wie's kommt. Aber das Abenteuer, noch vor kürzester Zeit undenkbar, kriegt endlich Kontur und wird konkret. Und das Konstrukt kommt am Sonntag nach Köpenick, die vor der Saison zwar ein paar große Namen verloren mit Nkunku, Gvardiol, Szoboszlai und Laimer, dafür haben sie aber auch wieder groß eingekauft, Ausgaben von über 150 Millionen stehen Einnahmen von sage und schreibe gut 240 Millionen gegenüber - da sind wir, trotz der imposantesten Transferperiode ever, immer noch Waisenknaben dagegen. Nicht aber auf dem Platz, nicht umsonst hat der Kontrahent die letzten fünf Bundesligaspiele gegen uns verloren, sämtlich mit 2:1. Eine schöne Tradition, die sich unbedingt so fortsetzen sollte, auch wenn das natürlich ein hartes Stück Arbeit werden könnte, nicht zuletzt angesichts unserer Ausfälle - aber ich bin da trotzdem ganz optimistisch, die Alte Försterei und die Jungs können allein wegen der Rivalität bestimmt 120 Prozent mobilisieren, das wird ein Fest! Überraschenderweise kommt bei den Leipzigern noch ein Neuzugang dazu: Christopher Lenz hat gerade einen Jahresvertrag plus Option bei Brauses unterschrieben, was natürlich bei der Union-Fangemeinde für Unmut gesorgt hat, ein Unioner macht so etwas nicht, aber der Profifussballer an sich sieht das natürlich anders. Trotzdem kann man in diesem Fall einfach nicht alles Gute wünschen … Die zweite Wochenhälfte hat es also in sich, vor uns liegen vier Tage voller Spannung - möge der Fussballgott auf unserer Seite sein! Und noch eins am Rande, nichtsdestotrotz aufgrund des Statements und auch des Alleinstellungsmerkmals mehr als bemerkenswert: Wir sind der einzige Verein der ersten beiden Ligen, der beim E-Gaming der Virtuellen Bundesliga nicht mitmacht und dafür sogar eine Geldstrafe in Kauf nimmt. Unser Präsident dazu: "E-Gaming-Produkte und insbesondere Sportsimulationsspiele begeistern viele Menschen und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Als gemeinnütziger Sportverein betrachten wir es jedoch als unsere Aufgabe, den eigentlichen Sport zu fördern, nicht dessen digitale Simulation." Dem ist nichts hinzuzufügen außer: Ganz genau, Mr. President!

28. August: Yes we can!

Darmstadt zahlte "Lehrgeld" gegen Union. © Thomas Frey/dpa Icke: Et läuft ja bei Union wie'n Länderspiel. Obwohl dieser Vergleich wohl aktuell eher historisch zu sein scheint. Aber mal im Ernst. Haben wir schon einmal nachgedacht, was dieses Jahr mit und bei Union wirklich möglich ist? Da muss man wohl als erstes ein Auge auf die Konkurrenz werfen. Was passiert, wenn Union einfach so weiter macht? Kann Union Deutscher Meister werden? Wer kommt dafür überhaupt infrage? Bayern natürlich. Mit Kane erst recht. Aber sind sie wirklich so viel besser geworden? Vorn scheinen sie sich jetzt im Verwerten ihrer Tor-Chancen verbessert zu haben. Kim ist eine wesentliche Verstärkung hinten. Die beiden haben Bayern stärker gemacht. Neuer wird aber noch etliche Zeit fehlen. Und einen echten Sechser haben sie immer noch nicht. Bayern kann Meister werden, ein Selbstläufer ist das aber nicht.

Bayer Leverkusen hat für mich den größten Qualitätsschub bekommen. Schon zur 2. Halbserie der letzten Saison war die Handschrift des Spaniers Xabi Alonso deutlich erkennbar. Er hat dem Team wieder eine Struktur gegeben. Dazu kamen kluge Zugänge wie Boniface (18 Mio. Marktwert), Hofmann (13 ), Tella (18), Xhaka (20), Stanisic (12) und Grimaldo (25). Das ist schon eine Ansage. Dem gegenüber steht mit Diaby nur ein relevanter Abgang. Mit dem Trainer und dem - vor allem in der Breite starken - Kader spielt, Bayer diese Saison ganz vorn mit. Ob es reicht, weiß keiner genau.

Borussia Dortmund wird es auch dieses Jahr wieder versuchen. Sabitzer, F.Nmecha und Bensebaini sollen Guerreiro und Bellingheim ersetzen. Bzw. den BVB besser machen. An den Zugängen sollte es eher nicht liegen, dass der BVB ein Stück weit stärker wird. Eher am - jetzt - klaren System (4-3-3) und der klaren Fokussierung auf Can als echten Sechser mit Abräumer-Qualitäten. Das könnte etwas werden. Zumal die Dortmunder im Sturm auch noch nachlegen wollen.

Und die Brausepanscher? Haben zwar mit Gvardiol, Nkunku, Szoboszlai und Laimer 4 Top-Leute verloren, aber auch wie wild eingekauft. Simons (40 Mio. Marktwert), Openda (38,5), Lukeba (30), Sesko (24), Baumgartner (24), Seiwald (20) und Carvalho (16) sollten das in der Breite sogar noch besser machen. Also wenn alles schlecht läuft, könnten die auch ...

Wolfsburg scheint sich auch verbessert zu haben, den Titel traut man ihnen aber nicht zu. Auch Freiburg und Frankfurt können gute Phasen haben, sind aber ebenfalls kein Titel-Kandidat.



Und Union? Macht genau da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Sie haben einen anhaltenden Lauf. Und sind wohl noch stärker geworden. Vor allem der Sturm und das offensive Mittelfeld wurden enorm verstärkt. Selbst wenn Becker noch gehen sollte, merkt Union das kaum. Warum? Behrens ist mit 4 Toren in 2 Spielen in die Saison gestartet. Wahrscheinlich wird er sogar im September sein erstes Länderspiel für Deutschland absolvieren. Alles andere könnte Flick kaum erklären. Neben Behrens habe die Unioner aber auch noch Neuzugang Fofana, der schon sehr positiv auf sich aufmerksam machte. Dazu noch Ex-Nationalspieler Volland, der in der Spitze, aber auch im offensiven Mittelfeld spielen kann. Aaronson, der mit 25 Mio. Marktwert - wertvollste Unioner findet sein Platz hinter den Spitzen. Und was Juranovic und Gosens leisten können, haben sie gerade eindrucksvoll in Darmstadt bewiesen. Gosens glänzte als Torschütze und Juranovic als Vorbereiter. Rönnow im Tor gehört zu den allerbesten Keepern in Deutschland, entschärfte auch in Darmstadt ein, zwei unglaubliche Bälle, nachdem er am ersten Spieltag 2 Elfer hielt. Eine Bank! Genauso wie die Abwehr. Knoche und Doekhi ragen dabei noch einmal heraus. Beide werden wohl ihre Debüts in ihren Ländermannschaften in Kürze bekommen. Und dann ist Union ja auch noch an Bonucci dran. Sollte der dann auch noch nach Berlin kommen, wer soll denn da noch eine Lücke finden? Wenn Khedira, den auch viele für Deutschland spielen sehen wollen, einmal ausfällt, wie gerade aktuell, kein Problem, dann übernimmt der tschechische Nationalspieler Kral das Zepter auf der 6 und glänzt dabei.

Fazit: Yes we can, es kann passieren. Die große Stärke Unions scheint in dieser Saison die große Ausgeglichenheit im Kader. Selbst die Nummer 17 oder 19 kommen rein und spielen stark. Schaut man sich nur die 2.Reihe auf den Außenbahnen an (Kapitän Trimmel und der unermüdliche Roussillon) - dann sieht man dort, welch' unglaubliche Qualität Union in der Breite hat. Das, gepaart mit Taktikfuchs Fischer, den unglaublichen Fans und dem Zusammenhalt bei Union, alles kann passieren! Eisern!

26. August: Die Herren der Lüfte: Gosens, Behrens, Doekhi!

Union Berlins Robin Gosens (29) schnappt sich den Ball. © Thomas Frey/dpa Unionfux: Eine unfassbare Effizienz, mittlerweile ja eins unserer Markenzeichen, sichert uns drei Punkte am Böllenfalltor bei Darmstadt 98 - und bisher konnten wir da ja noch nie was reißen, aber das war ja auch in der Zweiten Liga. Gosens steht in der Startelf für Roussillon, außerdem Juranovic für Trimmel, dafür Doekhi als Käptn. Und es geht sehr gut los, nach einer zu kurzen Kopfballabwehr schnappt sich Gosens den Ball und haut den Ball nach einem kurzen Haken durch die Beine eines Darmstädters mit Effet genau neben den linken Pfosten - schönen Gruß an den anwesenden Bundestrainer: 1:0. Und wir haben das Spiel komplett im Griff - bis zur 21. Minute - da sieht Aaronson nach einem unnötigen Foul die zweite Gelbe Karte und muss vom Platz. Bisschen doof und sehr unnötig, die erste Gelbe sieht er nach fünf Minuten wegen leichten Ballwegschlagens, für meine Begriffe viel zu hart - die zweite hingegen ist unstrittig. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte Schiedsrichter Ittrich das anders lösen können, aber damit muss man leben, sowas nennt man Lehrgeld. Das ändert natürlich die Vorzeichen für den langen Rest des Spiels, zumal Darmstadt kurz danach ausgleichen kann, einen langen Pass leitet Pfeiffer gut in den Lauf von Mehlem und der bleibt frei vor Rönnow cool. Und um das Pech vollständig zu machen muss Fofana nach fünfundzwanzig Minuten angeschlagen für Becker raus. Daraufhin ist so zehn Minuten ist das Momentum (ein Lieblingswort der Fussballkommentatoren) auf Seiten der Hessen, die Partie droht unsererseits auf die Butterseite zu fallen, gehen wir mal wieder unserem seltsamen Hobby nach, kleinere Mannschaften stark zu spielen? Nicht mit Gosens, denn der macht eiskalt sein zweites Tor: Freistoßflanke Juranovic, unser Rekordtransfer steht in der Luft und köpft unhaltbar ins linke Eck - mal ganz abgesehen davon, dass Gosens auch sonst eine starke Partie abliefert, da zeigt der Schienenspieler, warum wir (und natürlich insbesondere Oliver Ruhnert) uns so nach der Decke, nach ihm gestreckt haben und er zeigt’s auch gleich noch Hansi Flick. Fünf Minuten später nutzt Behrens eine schwache Darmstädter Abwehr nach Juranovic-Ecke zum dritten Treffer, natürlich per Kopf - und schon kommen die Dinge so einigermaßen in Ordnung, vor allem durch das Ausspielen unserer unbestritten gewachsenen individuellen Klasse. Nach der Pause haben wir etwas Pech, dass im Anschluss an einer weitere Ecke der Kopfball von Leite am Pfosten verendet. Wir überlassen Darmstadt in der Folge weitgehend den Ball (zum Schluss hat der Gegner stattliche 74 Prozent Ballbesitz!), die Hausherren mühen sich redlich und Rönnow verhindert nach einer Stunde den Anschlusstreffer in Weltklassemanier gegen Manu - wird das etwa noch mal knapp? Becker setzt einen Sprint auf rechts an, greift sich an den Oberschenkel (bisschen viel muskuläre Probleme bei uns derzeit, oder?), als letzte Amtshandlung chipt er den Ball aber noch aufs Tor und weil der eklig runterkommt, muss Schuhen zur Ecke retten. Und die bringt wiederum Juranovic gut rein und Doekhi köpft unser viertes Tor, rasselt dabei zwar böse mit einem Abwehrspieler zusammen, kann aber weitermachen. Damit ist der Deckel eigentlich drauf, spätestens aber nach siebzig Minuten, als Pfeiffer aus bester Position nur den linken Innenpfosten trifft. Das war’s im Groben, Rönnow muss nochmal bei einem satten Fernschuss retten und der eingewechselte Kemlein haut in der Nachspielzeit mit einem schönen Schuss nur an die Latte, es wäre unserem Eigengewächs so sehr zu gönnen gewesen - jammerschade, nichtsdestotrotz macht der Junge ein gutes Spiel, kommt da, endlich mal wieder und nach Steven Slkrzybski, ein lohnendes Eigengewächs? Zeit wäre es ja… So fahren wir vollkommen verdient einen Sieg in Darmstadt ein, immerhin spielen wir ja rund 80 Minuten (inkl. Nachspielzeit) in Unterzahl, ohne den Platzverweis wäre das Spiel bestimmt wesentlich leichter, vor allem dominanter und spielerisch ansehnlicher gewonnen worden, so rettet uns unsere Standardstärke, unsere Lufthoheit und natürlich die Abwehr. Dazu kommt, dass wir nochmal stärker geworden sind - und auch, dass Darmstadt vor dem Tor letztlich zu harmlos ist. Wieder vier Tore gemacht und nur eins gefressen, aber es ist doch ein Arbeitssieg, gegen eine gestandene Bundesligamannschaft hätte das vielleicht anders ausgehen können. Insofern: große Freude über die drei Punkte, aber doch weit weg von großer Klappe. Hoffentlich wird unser Lazarett nicht noch größer, wäre gut, wenn sich die Verletzungen von Fofana und Becker als harmlos herausstellen, denn Aaronson fehlt ja auf jeden Fall gegen das Leipziger Konstrukt. Und mit zwei Siegen (plus Sieg Nr. 3 im Pokal) zum Auftakt haben wir schon mal ein Zeichen gesetzt, sind gut wie nie in eine Bundesligasaison gestartet, noch 34 Punkte bis zum ersten und wichtigsten Ziel, sechs Punkte auf den Relegationsplatz sind’s jedenfalls schon mal. So kann’s weitergehen, am besten am nächsten Sonntag in der Alten Försterei. Am Rande: Rönnow geht wohl nicht zu Lazio Rom, die versammelte Fangemeinde in der Alten Försterei sah am letzten Sonntag in seinem Winken schon den Abschiedsgruß - aber letztlich wollten die Römer wohl nicht ganz so viel Geld ausgeben und haben dafür Luigi Sepe von Salernitana für ein Jahr ausgeliehen, nachdem Hugo Llloris abgesagt hatte. Ein Glück auch, so einen Keeper wie Rönnow findest du wahrlich nicht an jeder Ecke und schon gar nicht auf die Schnelle. Aber noch sechs Tage ist das Transferfenster offen, mal sehen, was da noch passiert - in beide Richtungen. Ich denke nicht, dass unser Transferminus von knapp 30 Millionen so stehenbleiben soll… Und Awoniyi hat heute für Nottingham getroffen (trotzdem am Schluß bei ManU verloren) und ist damit der erste Forestspieler, der in sieben aufeinanderfolgenden Partien in der Premier League getroffen hat, das nennt man dann wohl historisch - Glückwunsch, Taiwo!

24. August: Bonucci kommt!

Leonardo Bonucci (36) steht kurz vor einem Wechsel zu Union Berlin. © Antonio Calanni/AP/dpa Icke: Warum dauert der Bonucci-Transfer so lange? Und wird er überhaupt realisiert? Er dauert so lange, weil trotz aller Klarheit, das Gehalt das Problem darstellt. Bonucci hat nach wie vor bei Juve einen Vertrag bis 2024. Die von Juventus offiziell kolportierten 3,5 Mio. an Gehalt scheinen zu stimmen. Bei Union ist gehaltsmäßig wohl bei maximal 2 Mio. Euro der absolute Feierabend. Juventus Turin hat sich jetzt auf deren Website dahingehend geäußert, die Differenz zu übernehmen. Man wolle jetzt den Transfer beschleunigen. Zumal sie auch noch weitere (eigene) Transferziele haben, für die sie kalkulatorische Klarheit benötigen. So könnte es gelaufen sein. Oder eben auch so ähnlich. Warum wird es dann doch zu einer Verpflichtung kommen? Heute haben sich die ersten Fans bei Bonucci auf Twitter verabschiedet und wünschen ihm - in Berlin - alles Gute. Dazu passen Meldungen der Juve-Website. Ebenso berichtet La Gazetta dello Sport und JuventusNews24 gleichlautend. Juve hat auch kein Geld im Überfluss. Sie wollen das Thema schnell vom Tisch haben. Gut so für Union. Einige Sportjournalisten, überwiegend aus Deutschland, berichten über eine kleine Ablöse zwischen 0,5 und 1 Mio. Euro. Auch das könnte man sich noch vorstellen. Warum kommt so ein kompliziertes Paket überhaupt so (oder so ähnlich) zu Stande? Juve hat sich nach dem Ende der Saison einfach unmöglich benommen. Sie haben dem 36-Jährigen die Kapitänsbinde entzogen und ihn topfit, wie er war, nicht zur US-Tour mitgenommen. Bonucci ist allerdings sehr ehrgeizig. Nach verständlichen anfänglichen anwaltlichen Drohungen bezüglich seiner dann erfolgten Verbannung aus dem Kader, kehrt Bonucci jetzt wieder zu wichtigen Dingen zurück. Wichtig für ihn ist die Champions League, seine Einsätze in einer starken Liga und nicht zuletzt die Nationalmannschaft. Daher liegt die Wechselwahrscheinlichkeit zum geilsten Klub der Welt bei gefühlten (und argumentierten) 95 Prozent. Und auch die deutschen Nationalspieler können allesamt von Bonucci profitieren. Sie können bei ihm abschauen, wie man zu Beginn eines Länderspiels die Nationalhymne "schmettert" und sich damit selbst motiviert! Vielleicht hat das Niederlagen-Elend der Deutschen dann mal ein Ende. Eisern.

21. August: Behrens 3, Rönnow 2, Pantovic 1 - was für ein Saisonstart!!

Die Eisernen freuen sich über Kevin Behrens (32) Tor. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Die erste Partie der Saison hat es weiß Gott in sich, ein Spiel voller Erstaunlichkeiten: Erst einmal haben wir die wertvollste und stärkste Unionersatzbank aller Zeiten aufgeboten, u. a. mit Juranovic, Becker, Gosens, Volland und Jordan - seid umschlungen, Millionen - und was für ein Pfund zum Wuchern! Von all den Neuzugängen beginnen letztlich Aaronson, Fofana und Kral (für den verletzten Khedira) und die inszenieren und erleben etwas, was selten in der Alten Försterei passiert ist und Union in der Bundesliga gleich gar nicht: eine Führung nach weniger als einer Minute. Aaronson setzt auf links Roussillon per Hacke in Szene, der flankt punktgenau auf Behrens und der köpft nach bester Torjägermanier ein. Und es sind noch keine zehn Minuten gespielt, da chipt Trimmel schön rechts auf Fofana, der sieht Laidouni und der flankt den Ball auf Behrens, den die Mainzer Abwehr viel zu lasch deckt, gutes Timing, schöner Kopfball - 2:0. Ja, so kann man eine Saison beginnen. Die Körpersprache der Mannschaft stimmt, die Konzentration und die Laufbereitschaft auch - wenn es ernst wird, kann die Mannschaft auch ernst. Erwähnenswert, dass es in der ersten Hälfte für Mainz zu keiner wirklichen Chance kommt - dafür Fofana einen Freistoß an die Latte setzt und der Mainzer Keeper alles aufbieten muss, um einen herrlichen Leite-Schlenzer über den Kasten zu wischen, zwischendurch garniert von wirklich guten Spielzügen unsererseits. In den ersten zwanzig Minuten der zweiten Hälfte sind wir dann etwas zu passiv und darunter leidet auch unsere Genauigkeit, wir lassen Mainz zu viel vom Spiel und so ganz sind die eben doch kein Fallobst: Nach einer Stunde trifft Leite den gerade eingewechselten Mainzer Gruda klar am Fuß - Strafstoß. Ajorque tritt an, zielt nach rechts, aber Rönnow ist blitzschnell unten und hält den Elfer sogar fest - die Alte Försterei tobt. Nichtsdestotrotz erzielt Mainz wenige Minuten später trotzdem den Anschluß: Trimmels etwas zu kurze Kopfballabwehr nimmt Caci volley und haut das Ding unhaltbar in die lange Ecke. Gosens und Becker kommen und Becker sorgt gleich mal mit für die schnelle Antwort, setzt sich rechts großartig gegen mehrere Verteidiger durch und Behrens köpft unnachahmlich, erstaunlich und tatsächlich sein drittes Tor! Mainz versucht wieder zurückzukommen und bekommt, diesmal per VAR, seinen zweiten Elfmeter zugesprochen - Knoches Handspiel ist unglücklich, aber unstrittig, den kann man schon geben. Ajorque will gleich wieder aufs Pferd, wählt diesmal die andere Ecke - und Rönnow ahnt das und hält wieder souverän den Ball fest! Zwei gehaltene Elfer in einem Spiel (mal abgesehen von Elfmeterschießen), daran kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern - erstaunlich fürwahr und ein guter Grund, dass das Stadion explodiert (und nach dem Spiel ebenso ausdauernd wie ausgelassen Rönnow feiert), wohl wissend, dass es im anderen Fall nochmal mächtig eng hätte werden können. Und ganz ehrlich: auch die Einwechslung von Pantovic zählt zu den Erstaunlichkeiten, denn damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Und um dem erstaunlichen Wahnsinn die Krone aufzusetzen, macht ebenjener Pantovic in der Nachspielzeit der Nachspielzeit (Schiri Stieler wollte schon abpfeifen) das vierte Tor, schön eingeleitet vom Debütanten Kemlein, der spielt auf den eingewechselten Volland, der sich gut behauptet und dann zeigt, was für ein guter Fussballer und Vorbereiter er ist: Er legt genau im richtigen Moment quer auf Pantovic, der noch Zentner umspielt und einnetzt. Hattrick Behrens (Spieler des Tages im Kicker) mit superfrüher Führung, Rönnow hält zwei Elfmeter (nebenbei: Ajorque ist der erste Bundesligaspieler, der zwei Strafstöße in einem Spiel vergibt), zwei deutsche Nationalspieler eingewechselt, vier Tore im ersten Saisonspiel, endlich mal wieder ein Eigengewächs (wenn auch nur für ein paar Minuten) auf dem Platz und der bis dato größte Abstand, den wir jemals zu Hertha BSC hatten: 33 Plätze trennen uns an diesem Sonntag, das nur der kuriosen Vollständigkeit halber. Holla - das alles gab es so selten bis noch nie. Den Titel des Matchwinners teilen sich Behrens und Rönnow - die ragen fraglos aus einer guten Mannschaft noch heraus. Dieses Spiel macht zweifellos Lust auf mehr, das Potential der Mannschaft ist erkennbar gestiegen, wir sind auf allen Positionen wirklich doppelt besetzt - und ich gehe, wie eigentlich immer, mit unserem Trainergott Urs Fischer d’accord: Es gibt trotzdem einiges, was die Mannschaft noch besser machen kann - und das wird sie. Und schlußendlich werde ich nicht müde mitzuzählen: Das ist das 24. Heimspiel in Folge ohne Niederlage. Einfach erstaunlich.

20. August: Geil, Geiler, Union!

Die Union-Kicker durften sich zum Bundesliga-Auftakt gleich über vier Treffer freuen. © Andreas Gora/dpa Icke: Vor dem ersten Spieltag einer Saison, weiß man nie wirklich, wo man steht. Und wir rieben uns die Augen. In der Startelf kein Gosens, kein Volland. Becker auch nur auf der Bank. Und dass, obwohl mit Khedira, Tousart und Haberer ein eventuelles Stamm-Mittelfeld komplett ausfiel. Langzeit-Verletzter Schäfer sowieso. Stimmung an der Alten Försterei? Phänomenal! Anpfiff. 1.Minute: Flanke - Kopfball Behrens 1:0! 9. Minute: Flanke - Kopfball Behrens 2:0! In der 32. Minute schoss Fofana noch einen Freistoß an die Latte. Fofana bildete mit dem bockstarken Behrens das Sturm-Duo. Und er glänzte nicht nur durch seinen Freistoß. Sehr agil wirkte er und hatte immer eine freche Idee auf Lager. Und ich lege mich fest, sollte Becker nicht bleiben, Fofana kann ihn ersetzen. In Halbzeit eins hatte Mainz keine Chance. In der zweiten Halbzeit begann Union wieder stark. Behrens setzte einen weiteren Kopfball nur Zentimeter neben den Pfosten. Mainz bekommt ein wenig Oberwasser. Und bekommt einen Schummel-Elfer. Aber Rönnow hält ihn. Dann erzielen sie trotzdem den Anschlusstreffer. Fischer wechselt in der 65. Minute Becker und Gosens ein. Je eine Top-Qualität für rechts und für links. Der Fairness halber muss man aber sagen, Roussillon auf der linken Außenbahn gehörte mit zu den besten Spielern. Becker wird dann in der 70. Minute auf rechts geschickt. Wie so oft, nach einem Ball, den kaum einer so sichern könnte. Er flankt und Behrens macht sein 3. Kopfballtor. Das aber ließ Held Nr. 2 nicht auf sich sitzen. Der Schiri pfiff einen 2. Elfmeter, der keiner war. Und Rönnow hielt ihn wieder, sogar fest. Die Mainzer waren damit demoralisiert und Union spielte wieder auf, wie zu Beginn. Einen Joker hatte Fischer aber noch im Ärmel und brachte ihn. Er wechselte erst Pantovic ein und kurz vor Schluss auch noch Ex-Nationalspieler Volland. Und in der Nachspielzeit flankte Volland gekonnt nach innen, wo Pantovic sich aussuchen durfte, selbst zu schießen oder nach rechts auf freie Kollegen zu passen. Er versenkte zum 4:1. Ein paar Minuten Spielzeit bekam auch noch Nachwuchsspieler Kemlein. Erwähnenswert insofern, dass lange Zeit kein Jugendspieler es direkt in Unions erste Mannschaft schaffte. Ein Wahnsinns-Auftakt-Spiel, was Appetit auf mehr macht, mit Rönnow und Behrens zwei Super-Helden hatte und mit Gosens das Bundesliga-Debüt eines Nationalspielers zeigte. Und wir sahen, wenn bei Union das zentrale Mittelfeld mit Khedira und Tousart ausfällt, dann machen den Job eben Kral und Laidouni. Kein Problem und gut gelöst. Fofana machte mit seinen Tempoläufen ebenfalls einen exzellenten Eindruck und bildete mit Behrens einen gefährlichen und immer aktiven Sturm, der seinen Namen auch verdiente. Und bedenken wir dabei bitte, dass mit Volland, Gosens und Becker noch drei absolute Top-Stars für die Offensive auf der Bank saßen. Ich habe einen ausgezeichneten Eindruck! Eisern.

18. August: Saisonstart, Sonne, Statements

Die Kicker von Union Berlin fiebern voller Vorfreude dem Saisonstart am Sonntag entgegen. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Keine Frage, besonders die letzten beiden Transfers, also Robin Gosens und Kevin Volland, sind Statements. Da kommen zwei deutsche Nationalspieler (okay, Kevin Volland aktuell nicht, aber wer weiß?), erstligaerfahren, Leadertypen, Teamspieler und beide kriegen langfristige Verträge. Da müsste schon viel dagegen laufen, wenn die uns keinen Schritt nach vorn bringen. Gemeinsam mit Knoche, Khedira und Haberer und natürlich auch noch Trimmel haben wir jetzt eine Achse an Spielern, die eine Mannschaft führen können, die in mehrfacher Hinsicht gestanden und erwachsen sind im besten Fußballalter. Auch, wenn man von beiden Neuzugängen keine Wunderdinge erwarten sollte, die heben unsere Qualität nochmal ein Stück an - mit Kevin Volland kommt ein ziemlich treffsicherer Stürmer - und was ich fast noch wichtiger finde, ein ausgezeichneter Vorbereiter. Und unsere beiden Schienen dürften zu den besten der Liga gehören, zumal auch Gosens ganz gut scoren kann: 2020/21 legte er für Atalanta Bergamo elf Tore und sechs Vorlagen in der Serie A auf! Oliver Ruhnert ist offensichtlich daran gelegen, das Potenzial der Mannschaft kontinuierlich nach oben zu schrauben und das ziemlich konsequent. Wenn man sieht, wie heftig sich der Rest der Ligaspitze verstärkt hat, ist das auch gut so. Natürlich kann man erschrocken sein über die dreizehn Millionen plus Boni für Gosens, aber im Vergleich ist das immer noch überschaubar, zudem denke ich nicht, dass unsere Verantwortlichen plötzlich zu unseren Unverantwortlichen mutiert sind. Und auch, wenn unsere Zielsetzung zuallererst der Klassenerhalt ist - ins internationale Geschäft möchte man intern schon und auch in der Champions League will man mitspielen können und wenigstens den dritten Platz in der Gruppenphase erreichen. Graue Maus wollen wir jedenfalls nicht sein… Das Transferfenster ist noch zwei Wochen offen, vielleicht kommt ja noch jemand für die Innenverteidigung, auch wenn es wahrscheinlich eher nicht Bonucci sein wird, allein sein Gehalt übertrifft unsere Möglichkeiten um das Fünf- bis Sechsfache und 36 ist er auch. Ein Knaller wäre es schon, aber ob das Ganze wirklich Sinn ergibt, darf schon bezweifelt werden. Ich glaube, die italienische Legende bleibt auch in Italien. Dahingegen werden uns noch einige Spieler verlassen, Jordan könnte nach Gladbach verliehen werden, denn sein alter Trainer Seoane traut sich wohl zu, seine Leistungen aus Young Boys-Zeiten wieder aus ihm herauszukitzeln und vielleicht hilft dem Jungen eine Luftveränderung tatsächlich. Hoffentlich findet Pantovic eine neue Herausforderung, Tim Skarke dürfte uns noch verlassen und möglicherweise Heintz, für den es auch nicht leichter wird, auch nur in den Spieltagskader zu rutschen. Dazu kommt ziemlich sicher Sheraldo Becker und auch Aissa Laidouni könnte einem unmoralischen Angebot aus Saudi Arabien erliegen. Rönnow bleibt, dank Hugo Lloris, der sich opfert und stattdessen zu Lazio Rom geht und Doekhi dürfte auch bleiben, sodass die beste Abwehr der Liga weiter zusammenbleibt. Wir werden sehen. Sonntag wird's endlich wieder ernst: Mainz 05 kommt zum ersten Punktspiel der neuen Saison in die Alte Försterei. Bei den Mainzern blieb der große Umbruch diesmal aus, zumindest bis jetzt. Auf jeden Fall treffen wir also auf eine eingespielte Truppe, die aber auch nur in unserer ersten Bundesligasaison bei uns punkten konnte. Mal sehen, wie unsere Startelf aussieht, ob Gosens schon spielen wird und Volland wenigstens auf der Bank Platz nimmt, ärgerlicherweise fällt Rani Khedira tatsächlich aus, aber das können wir wohl einigermaßen kompensieren - ich tippe mal, ganz realistisch, auf einen Heimsieg. Der Sommer gibt sich auch nochmal Mühe - die Vorfreude steigt stündlich…