Union-Berlin-Blog: Nur ein Punkt, nur ein Einwurf

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Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechte Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.  © Archiv

Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Union Berlin gerettet: Klassenerhalt auf der Couch
1. FC Union Berlin Union Berlin gerettet: Klassenerhalt auf der Couch

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

6. Mai: Nur ein Punkt, nur ein Einwurf

Livan Burcus (r.) später Ausgleichstreffer hat ein "Geschmäckle" hinterlassen.
Livan Burcus (r.) später Ausgleichstreffer hat ein "Geschmäckle" hinterlassen.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Nachdem der vorzeitige Klassenerhalt geschafft ist, werden hier und da Stimmen laut, unter anderem von der Vereinsfreistoßlegende Torsten Mattuschka, dass Baumi den einen Punkt wohl auch noch geholt hätte, den jetzt Interimstrainerin Eta gegen Köln eingefahren hat - was gleichzeitig auch heißt: Warum habt ihr denn den armen Steffen Baumgart eigentlich so schnöde und so flink vor die Tür gesetzt?

Nun, was den Punkt angeht, bin ich mir da gar nicht so sicher, wenn man die immer grauenvolleren Auftritte unter besagtem Baumi bedenkt, die im Großen und Ganzen noch schöngeredet wurden, was aber nur ging, weil die (spielerisch auch oft mäßige) Hinrunde doch relativ viele Punkte gebracht hatte und man deswegen nie in die Abstiegsränge rutschte. Ganz davon abgesehen, dass Platz 16, besetzt vom VfL Wolfsburg, derzeit bescheidenste sechsundzwanzig Punkte aufweist (zum Vergleich: in der Zweiten Liga hat der momentane Tabellensiebzehnte Fürth vierunddreißig Punkte!), die allgemeine Schwäche der zweiten Tabellenhälfte uns also auch in die Karten spielt - man damit aber weder rechnen konnte noch sollte. Wir haben in der Rückrunde nämlich unmissverständlich nachgewiesen, dass wir im Grunde gegen jeden Gegner überfordert sind, taktisch, technisch, spielerisch und sogar fitnessmäßig, sodass wir auf einen indisponierten Kontrahenten hoffen müssen und jede Menge Glück, denn ist das nicht der Fall - wird's eng bis unmöglich.

Dazu kommt, dass eine Entlassung von Baumgart nach erreichtem Ligaverbleib und nach der etwas vorschnellen Verlängerung im Januar eher schwer zu vermitteln, andererseits jedoch eine Fortsetzung der Zusammenarbeit schlichtweg unmöglich gewesen wäre, zu klar waren und sind die Defizite einer Truppe, die er immerhin sechzehn Monate betreut hat.

Kann Union Berlin gegen Köln erstmals mit Eta punkten? "Sehr gute Chance"
1. FC Union Berlin Kann Union Berlin gegen Köln erstmals mit Eta punkten? "Sehr gute Chance"

Wer zudem behauptet, dass dem Kader die Qualität fehlt, Baumgart also gar nichts für die Schwäche der Mannschaft kann, der verkennt, dass unter dem vermeintlichen Anzünder und Motivator zuletzt kaum ein Spieler Normalform, geschweige denn mehr erreichte, das Potential des Kaders also massiv unterlaufen wurde. Wer jetzt daran die größere Schuld trägt, also Spieler oder Trainer, ist schwer zu sagen, zumal von außen. Aber der beängstigende Zustand der Truppe kommt doch nicht von ungefähr.

Nicht umsonst konnte beim letzten "Hauptstadtderby"-Podcast unser Beecke kaum ein gutes Haar an der Leistung gegen Köln lassen und man musste ihm leider vollumfänglich Recht geben, auch und gerade in der Deutlichkeit - und dabei war das ja noch eines der besseren Spiele des Jahres 2026. Ich bin vielmehr der Meinung, dass Baumgart einige Spiele zu spät freigestellt worden ist, wobei man natürlich sagen muss, dass die Fässer immer erst überlaufen müssen und man hinterher sowieso immer schlauer ist. Natürlich haben wir unter Baumgart zweimal die Klasse gehalten und dann war ja wohl kaum alles schlecht. Aber es gab auch in der ganzen Zeit keine wirkliche Phase, in der es einigermaßen rund lief und in den letzten Monaten dann gar nicht mehr. Darauf nicht zu reagieren, wäre extrem fahrlässig gewesen.

Denn klar ist: Hier muss ein wirklicher Könner ran, denn Umbruch hin, Umbruch her - Wunderdinge können wir kaum bei den Neuzugängen erwarten, wenn man allein sieht, dass Stanley Nsoki wohl weiterverpflichtet wird, angeblich sogar mit einem Dreijahresvertrag, obwohl er eher selten gespielt und noch seltener Bäume ausgerissen hat und darüberhinaus Marvin Friedrich ebenfalls bis 2028 unterschrieben haben soll, obwohl er zuletzt in Gladbach gar keine Rolle mehr gespielt hat. Dann kann man ahnen, dass offenbar eher die sparsamen Lösungen für den Kader der nächsten Spielzeit gesucht werden müssen und die brauchen unbedingt die kluge Hand eines Fussballlehrers, der das Beste daraus machen und herauskitzeln kann und sich zudem etwas mehr mit der Kunst der Kommunikation auskennt - hoffentlich findet man so jemanden, denn nur dann haben wir in der achten Bundesligasaison eine echte Chance, für eine neunte zu sorgen.

Noch ein Wort zur angeblichen Unsportlichkeit aus dem Köln-Spiel, dem sogar der "Kicker" einen ganzen Artikel widmete: N atürlich ist es allgemein üblich, dass, wenn ein Ball wegen einer Verletzung ins Aus gespielt wurde, der Ball wieder zur gegnerischen Mannschaft eingeworfen wird. Christopher Trimmel verzichtete jedoch diesmal darauf, in der Folge fiel der späte Ausgleich durch Burcu. Wenn man jetzt fehlendes Fairplay anklagt (lt. Kicker-Autor Jim Decker nicht nur ein nice-to-have), so ist man einfach nicht in der Lage, sich das Gesamtbild anzuschauen, warum auch immer. Für sich allein genommen, ist es natürlich ein Unding, was "auf keinen Fall Schule machen darf" (Kicker), man sieht es aber ohnehin sehr selten.

Wenn man aber weiß, dass nach dem Anschlusstreffer andauernd ein Kölner Spieler ohne Gegnereinwirkung wegen angeblicher Muskelkrämpfe zu Boden ging (als ob ein durchtrainierter Bundesligaspieler keine neunzig Minuten durchhält, zumal in einem gar nicht mal so laufintensiven Spiel), um Zeit zu schinden und unsere Druckphase und den Spielfluss zu stören, dann muss man da nicht nur ohnmächtig zuschauen, sondern entsprechend reagieren, sonst ist man nur ein Opfer einer allzu durchschaubaren Masche, die so gar nichts mit Fairplay zu tun hat. Und genauso hat es Trimmel, im Übrigen ein untadeliger Sportsmann, nach der Partie auch erklärt: Man muss das Spiel dann eben mitspielen. Nicht umsonst ist nämlich sogar der Kölner Torwart selbst zum Einwurf hingeeilt, um ihn für seine Mannschaft einzufordern, weil er schon ahnte, dass unser Kapitän sich nicht länger verschaukeln lässt.

Unsportlichkeiten gibt es beim Fußball zuhauf: Von peinlicher Rumdiskutiererei bei jeder Schiedsrichterentscheidung (am liebsten mag ich dabei den entsetzten Griff mit beiden Händen an den Kopf) über Markieren (schwerste Schmerzen inkl. Wälzen, aber gleich darauf wieder munter wie ein Reh) bis hin eben zum Zeitschinden (hier mein Favorit: Der Keeper fängt unbedrängt einen leichten Ball aus der Luft und lässt sich dann nach vorn fallen, um das Spielgerät lange gegen niemanden zu sichern). Ich habe aber wenig Hoffnung, dass sich da nochmal was ändert. Insofern hat Christopher Trimmel in dieser speziellen Situation alles richtig gemacht, auch wenn es nicht gleich ersichtlich ist, zumindest nicht für jedes Fachmagazin - halten zu Gnaden.

4. Mai: Geschafft! Union bleibt in der Bundesliga

Am Ende konnten sich die Eisernen über einen Punkt gegen Köln und den Klassenerhalt auf dem Sofa freuen.
Am Ende konnten sich die Eisernen über einen Punkt gegen Köln und den Klassenerhalt auf dem Sofa freuen.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Hallelujah und Fußballgottseidank - diese verdammte Saison ist vorbei! Schon am ersten Sonntagabend im Mai, zumindest fast, zumindest für uns. Die schlimmste Rückrunde seit unserer Rückkehr in den Profifußball 2009/10, wenn auch kaum zu ertragen, bleibt ohne kurzfristige Folgen - wir gehen in unser achtes Bundesligajahr! Das Unentschieden gegen Köln macht es möglich, denn Urs Fischer und Mainz 05 gewinnen bei St. Pauli und Wolfsburg holt "nur" einen Punkt in Freiburg, wir sind rechnerisch mit sieben Punkten Vorsprung durch.

Sicher, es hätte schon mit dem Teufel zugehen müssen, wenn es uns noch erwischt hätte - aber jeder, der sich lange genug mit Fußball beschäftigt, hat sie schon gesehen, die kotzenden Pferde vor der Apotheke.

Und unbestritten ist ja auch, dass wir die gesamte Rückrunde wie ein verdammter Absteiger aufgetreten sind, mit zum Teil katastrophalen Auftritten und lediglich einem Auswärtssieg und einem (in Worten: einem) Heimsieg! Und beide ziemlich glücklich, so ehrlich muss man sein. Auch das ziemlich gewagte Experiment mit Marie-Louise Eta ist letztlich aufgegangen, wenn auch nicht mit großem Hurra, es sei denn, die letzten beiden Spiele hauen nochmal voll rein, trotz allem sind ja noch sechs Punkte zu vergeben. Immerhin ist jetzt der Druck weg und auch das eine oder andere Experiment (z. B. mit Güther und/oder Bogdanov) ist ja durchaus denkbar.

Die genauere Auswertung der Spielzeit wird hier später noch erfolgen, doch eins ist jetzt schon klar: Das ist der dritte fette Schuss vor den Bug, noch so eine Saison wie die vergangenen drei Spielzeiten wird höchstwahrscheinlich nicht ein weiteres Mal gutgehen. Wir alle kennen die Abstiege mit Ansage der letzten Jahre in der Bundesliga. Und wir sollten das nicht genauso machen, es wäre ebenso jammerschade wie unnötig hoch zehn.

Wenn diese Katastrophen-Rückrunde für eins taugt, dann dafür, dass sie schonungslos unsere Schwächen und Versäumnisse aufdeckt und sämtliche Augenwischerei geradezu unmöglich macht. Allzuviele sorglose, selbstgefällige und falsche Verpflichtungen und Verlängerungen können wir uns nicht mehr erlauben: Der 1. FC Union darf nicht länger die Komfortzone für Spieler werden, die wenigstens ihre Normalform weder erreichen können noch wollen. Fällt irgendjemandem zum Beispiel ein, wer der "Unioner der Saison" ist? Nicht so richtig, oder? Warum wohl?

Wo liegen denn noch unsere Stärken? In der Abwehr? Schon lange nicht mehr. Und in Mittelfeld und Angriff wohl kaum. Unsere Laufleistung ist rapide schlechter geworden, gewonnene Zweikämpfe Platz 16, unsere Passquote die schlechteste der gesamten Liga, genauso wie der Ballbesitz. Nur in einer Kategorie sind wir noch führend: gewonnene Kopfballduelle, na immerhin. Aber das wird auf Dauer wohl kaum ausreichen.

Obendrein brauchen wir dringend einen (auch gern erfahrenen) Trainer mit einer Idee, die bitte funktioniert (und zwar bei uns). Dazu muss es jemand sein, der Spieler besser machen kann und einen guten Spirit mitbringt, also keinen Griesgram, der die gesamte Stimmung drückt. So einer ist nicht so leicht zu finden, aber noch einen Bjelica, Svensson oder Baumgart können wir uns einfach nicht leisten. Die nächsten personellen Entscheidungen, und es werden gewiss nicht wenige, müssen sitzen, wenigstens die meisten.

Dafür muss man vielleicht nochmal Geld in die Hand nehmen, doch die Verantwortlichen sollten nicht vergessen, dass die erste Männermannschaft nun mal immer noch das Wichtigste in diesem Verein sein muss, denn nur deswegen fließen größere Summen in unseren Klub. Wie schwer eine Rückkehr aus Liga Zwei sein kann, das sehen wir ja Saison für Saison - der Stadtnachbar zum Beispiel geht demnächst in seine vierte Spielzeit im Unterhaus. Und wir bauen das neue Stadion ja wohl kaum, um dann im Zweitliga-Mittelfeld zu versinken. Die Lage jedenfalls ist ziemlich ernst, das sollten alle endlich verstanden haben und aus den Fehlern der Vergangenheit schleunigst die richtigen Schlüsse ziehen, selbst wenn der eine oder andere schmerzhaft sein dürfte.

Für’s Erste aber freuen wir uns, wenn auch mit gehöriger Demut, vielleicht ist es ja doch mehr pure Erleichterung als alles andere, über ein weiteres Jahr in einer der besten Ligen der Welt. Und genießen die letzten zwei Spiele, die man ausnahmsweise relativ entspannt an sich vorüberziehen lassen kann. Wäre natürlich großartig, wenn wir da noch das Maximale herausholen könnten (schon allein wegen der Fernsehgelder etc.). Aber eben könnten, nicht unbedingt müssen. Und nicht zuletzt freuen wir uns, weiterhin einen Erstliga-Blog, hier bei TAG24, zu haben. Glückwunsch, "Loui", Glückwunsch, Mannschaft, Glückwunsch, Unioner!

3. Mai: Wenigstens ein Punkt - Schadensbegrenzung gegen Köln

Unions Mannschaft steht nach Spielende in einem Kreis zusammen.
Unions Mannschaft steht nach Spielende in einem Kreis zusammen.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Heimspiel an der Alten Försterei gegen einen Mitkonkurrenten und über siebzig Minuten sehen wir das seit Monaten bekannte Bild, d. h. wir liegen wieder mal hinten, sind offensiv überschaubar, uninspiriert, unfokussiert und mit den üblichen technischen Unzulänglichkeiten und Stockfehlern. So dürfen Bülter und El Mala zweimal zuschlagen, das Tor des Ex-Unioners nach gut einer halben Stunde ist ein toller Schuss aus siebzehn Metern in den linken Winkel und El Mala wird nach einer Stunde nicht gut genug von Nsoki zugestellt und schiebt nach Zuspiel von Lund rechts ein. Zumindest das erste Tor ist etwas unglücklich, denn der Linienrichter zeigt eine Abseitsstellung der Kölner an, woraufhin unsere Verteidigung etwas das Verteidigen einstellt, aber letztendlich ist es keine, weil El Mala zwar im Abseits steht, aber für den hinter ihm kommenden Kaminski überlässt. Abseits ist eben erst dann, wenn der Schiedsrichter pfeift. Bedanken können wir uns noch bei Klaus, der gegen Kaminski kurz vor der Pause stark rettet, so einen noch höheren Halbzeitrückstand verhindert.

Von uns gibt es kaum nennenswerte Offensivaktionen, Der Kölner Torwart muss nicht einmal eingreifen - die beste Chance hat Kemlein nach dreiundzwanzig Minuten, doch obwohl er sich den von Burke toll erkämpften Ball noch in aller Ruhe zurechtlegen kann, streift sein Schuss nur den rechten Außenpfosten. Ansah ist weitgehend von der Rolle und hat nicht eine gelungene Aktion vorzuweisen, Burke ist zwar fleißig, aber auch da kommt wenig Gefährliches. Nach siebzig Minuten fehlt einem so ein wenig die Phantasie, wie eine erneute Heimniederlage abgewendet werden soll, bis dahin haben wir nicht mal eine Ecke oder einen Freistoß in Strafraumnähe zu verzeichnen, sind weiterhin ohne großen Druck und teilweise regelrecht trantütig.

Der endlich ersten Ecke folgt aber relativ schnell die zweite (und letzte) und die zirkelt der eingewechselte Trimmel auf den Kopf von Rothe, Innenpfosten - Tor! Und plötzlich kommt Leben in die bis dahin so mausetote Mannschaft, besonders die eingewechselten Spieler sorgen für mehr Druck und Bewegung. Klaus verhindert zwischendurch stark das dritte Kölner Tor, indem er Mainas Schuss über den Balken lenkt, dann vergibt Burke nach schönem Doppelpass mit Khedira, unsere einzige gut rausgespielte Möglichkeit, den muss er eigentlich machen.

Doch Burcu nimmt wenige Minuten später blickig einen Ball auf, der Kral vorher noch weggespitzelt wird und haut ihn unwiderstehlich von der Strafraumgrenze ins kurze Eck - wenigstens noch der Ausgleich. Wir haben zwar in der neunminütigen Nachspielzeit sogar noch die Chance auf den Sieg, aber die wird von Martel mit wohl angelegtem Arm geblockt.

Natürlich muss man am Ende zufrieden sein, wenn man einen Zwei-Tore-Rückstand noch aufholen kann und einen immens wichtigen Punkt sichert und den Kontrahenten vorerst hinter sich lässt, das nennt man dann wohl Schadensbegrenzung.

Trotzdem muss man sich fragen, warum zum x-ten Male dermaßen unterspannt in ein Heimspiel gegangen wird, ohne Mumm, Wucht und Biss und wieso eine offenbar unglückliche gewählte Startelf nicht schon zur Pause korrigiert wird. Wenn Marie-Louise Eta nach dem Spiel davon spricht, dass die Mannschaft ihr Herz auf dem Platz gelassen hat, dann gilt das nur für die letzten zwanzig, fünfundzwanzig Minuten, nicht umsonst fordert beinah das gesamte Stadion „Aufwachen!“, ist die Genervtheit und Verzweiflung auf den Rängen unübersehbar.

Unsere taktischen und technischen Unzulänglichkeiten hat die Interimstrainerin nicht zu verantworten, das geht auf das Konto von Baumgart und Heldt, der eine hat eine offensichtlich immer schwächer werdende Mannschaft übergeben, der es an einer geeigneten Taktik sowie teilweise an den Basics fehlt und die wirkt, als wäre sie seltsam zusammengewürfelt - und der andere hat wohl das nicht gesehen, sehen wollen oder vielleicht auch dürfen, was beinahe jeder seit langer Zeit sieht: unsere massive Impotenz im kreativen Bereich.

Aber auch MLE kann die Jungs anscheinend nur unzureichend heiß machen und mental aufbauen, zudem sind einige ihrer Entscheidungen schwer zu verstehen: so kann man momentan einfach nicht auf Ilic verzichten ebenso nicht auf Trimmel (der alte Junge macht den meisten noch was vor und Belastungssteuerung sollte für die letzten 180 Minuten der Saison auch kein Thema mehr sein) und man braucht einen Burcu, der zumindest nicht ganz so zaghaft agiert wie viele seiner Mannschaftskameraden (exemplarisch dafür steht ein Ballgewinn vor der Pause in der gegnerischen Hälfte, der dann wieder beim eigenen Keeper landet). Ganze sieben Fouls in diesem Spiel zeugen auch nicht gerade von Galligkeit, die beiden gelben Karten sind Resultat von Meckerei und Unsportlichkeit, aber nicht mal konsequent dazwischenzufegen. Ich fordere hier kein sinnloses Rumgekloppe, aber wie soll ein Gegner Respekt kriegen, wenn man ihn schalten und walten und beinahe jede Körperlichkeit im Spiel vermissen lässt? Das alles muss der Mannschaft und der Trainerin allerdings auch und längst klar sein, denn es liegt unzweifelhaft auf der Hand.

Genug rumgeseufzt - hoffentlich ist dieser Punkt einer, der unserer Moral guttut, gebrauchen können wir ihn allemal. Wäre schön, wenn man den Auftritt der letzten Minuten aus dieser Partie in den letzten beiden Spielen von Anfang an oder doch wenigstens über längere Abschnitte sehen könnte.

30. April: Nur ein Sieg zählt!

Am kommenden Samstag spielt der 1.FC Union gegen den 1.FC Köln.
Am kommenden Samstag spielt der 1.FC Union gegen den 1.FC Köln.  © Jan Woitas/dpa

Icke: Samstag 15.30 Uhr AdAF spielt der 1.FC Union gegen den 1.FC Köln. Und mit Verlaub – nur 3 Punkte für die Heimmannschaft sind erlaubt. Alles andere wären Ausreden. Wir brauchen genau diese drei Zähler, um uns relaxt zurücklehnen zu können und die restlichen zwei Partien ohne Sorgen zu absolvieren.

Auf unserer Seite sind die beiden Keeper Rönnow und Raab verletzt. Aber auch das wäre keine Ausrede, weil wir mit Klaus noch einen guten dritten Mann zur Verfügung haben. Das hat er in Leipzig gezeigt. Er kam rein und stand sicher. Ansonsten ist die Hoffnung vorhanden, dass wir endlich einmal die besten (zur Verfügung stehenden) Spieler auf den Platz bringen. Und dazu gehören zurzeit unweigerlich Köhn auf der linken Außenbahn und Kral als 8er. Wahrscheinlich aber wird Schäfer im Zentrum auflaufen. Juranovic hat seine Verletzung jetzt schon länger hinter sich gebracht. Auch er könnte eine Bereicherung auf der rechten Außenbahn darstellen. Jeong soll angeschlagen sein. Keine Alternative für ihn wäre Burke. Aktuell behindert er eher unser Spiel, als er nützt. Damit wäre die stärkste Elf für den Samstag wohl diese: Klaus-Doekhi, Querfeld, Leite-Juranovic, Khedira, Kral (Schäfer), Köhn-Jeong, Ilic, Ansah. Schön wäre es wieder, wenn Güther eine Viertelstunde erhält.

Die Kölner reisen mit einem in Gala-Form befindlichen El Mala an. Zur rechten Zeit, jedenfalls aus ihrer Sicht. Möchte der junge Mann doch noch auf den WM-Zug aufspringen. Das letzte Spiel AdAF haben die Kölner mit 0:2 verloren. Generell haben sie Aufhole-Bedarf. 6 Siege von Köln stehen immerhin 10 Union-Siege gegenüber. Dreimal trennte man sich Unentschieden. In der Tabelle stehen die Kölner einen Punkt hinter uns. Aber sie haben das wesentlich bessere Torverhältnis. Das könnte ein Fingerzeig sein, dass sie auch mit einem Punkt zufrieden sein könnten.

Ein wenig Wut im Bauch dürften die Kölner auch noch mitbringen. Hat man letzte Woche doch zu Hause gegen Leverkusen nur durch einen sehr umstrittenen Elfmeter verloren. Neben El Mala spielt aktuell auch Ex-Unioner Bülter im Stamm. Der ehemalige Berliner Maina wird die rechte Außenbahn entlang flitzen (er ist so schnell wie Burke). Und der formstarke jetzige Führungsspieler Kaminski auf links. Auf die vier Spieler gilt es aufzupassen.

Und dann sollten wir unsere eigenen Stärken in den Vordergrund rücken. Das konzentrierte Pressing wieder hervorholen. Die Lücken in der Abwehr schließen, bevor sie da sind. Und dazu sich trauen - in den Strafraum einzudringen. Ob per Dribbling oder Kurzsprint ist ... dabei völlig egal. Dann haben wir genug Qualität auf dem Platz, um die Kölner schlagen zu können. Eiserne Fokussierung!

27. April: Vergesst den April, der Mai ist entscheidend

Trainerin Marie-Louise Eta (1. FC Union Berlin) und ihrem Team steht die Enttäuschung nach dem letzten Spiel gegen Leipzig ins Gesicht geschrieben.
Trainerin Marie-Louise Eta (1. FC Union Berlin) und ihrem Team steht die Enttäuschung nach dem letzten Spiel gegen Leipzig ins Gesicht geschrieben.  © Jan Woitas/dpa

Unionfux: Was für ein grottiger April: Weder Ergebnisse noch Leistungen stimmen - und selbst der viel beachtete Trainerwechsel bringt (erst mal) nichts. Zum Glück macht die Konkurrenz auch nicht so große Sprünge, aber die Hoffnung, den Klassenerhalt schon diesen Monat einzutüten, erweist sich rückblickend als nahezu albern. Nun haben wir noch drei Spiele im Mai, davon zwei Heimspiele, da müssten die drei, vielleicht nicht mal benötigten, Punkte drin sein. Allerdings muss dazu die seltsam träge und unterspannte Einstellung der Mannschaft besser werden. Vor allem in dieser Frage hatte ich mir einen deutlichen Ruck nach der Verpflichtung von Marie-Louise Eta erhofft. Man will einfach das Gefühl haben, dass die Mannschaft „ihr Herz auf dem Platz lässt“, um diesen romantischen Begriff zu nutzen, und zwar ohne Wenn und Aber. Und dieses Gefühl hatte man jetzt schon zu lange nicht, dass die Truppe sich zerreißt und den Sieg mehr als der Gegner will, erst recht, wenn der Kontrahent sich auf Augenhöhe befindet. Die mittlerweile in jedem Spiel vorkommenden grauenvollen Fehlpässe sind in erster Linie mangelnde Konzentration, die fehlende Laufbereitschaft wirft Fragen bezüglich der Fitness auf, die schwache Antizipation ist wohl eine Kombination aus beidem. Inwiefern einige Spieler mit dem Kopf schon woanders sind, kann man nur spekulieren.

Mag sein, dass die Qualität dieser Mannschaft nicht allzu überragend ist, aber wenn kaum jemand Normalform erreicht (von mehr will ich gar nicht mal reden), dann wird es richtig kritisch. Dabei spielen die meisten doch schon länger zusammen, es ist genug Erstligaerfahrung vorhanden, da sind zudem einige ehemalige und auch aktuelle Nationalspieler.

Zudem wundert mich etwas, dass Köhn und Kral von der Trainerin offenbar geschont werden, denn Rothe und Haberer bzw. Kemlein sind alles andere als gut drauf. Da kommt insgesamt zu wenig an Dynamik und Ideen. Juranovic müsste wieder mehr Spielzeit bekommen, ebenso Burcu. Das wird auch keine spielerische Revolution auslösen, aber Köhn bringt etwas mehr Geschwindigkeit mit, Kral mehr Initiative und technische Qualität, Juranovic bringt gefährliche Standards und Burcu ein wenig mehr Unberechenbarkeit. Außerdem könnte ich mir vorstellen, Ilic als eine Art hängende Spitze zu installieren, dass er in der Lage ist, seine Mitspieler in Szene zu setzen, hat er ja schon öfter bewiesen. Und die Trainerin sollte bei Bedarf ruhig etwas mutiger und vor allem früher wechseln, um entsprechende Impulse an die Mannschaft weiterzugeben.

Der Mai kann und muss etwas für die verkorkste Saison versöhnen, es müssen ja nicht gleich alle neun möglichen Punkte sein, es genügt schon, die schwache Heimbilanz noch ein bisschen aufzupolieren. Dazu müssen Mannschaft und auch die Trainerin aber mehr oder weniger über sich hinauswachsen und zeigen, dass sie unbedingt weiter in die Bundesliga gehören, ganz davon abgesehen, dass das Niveau der letzten Spiele nicht der Anspruch der Spieler sein kann und ihnen dieses Gekicke auch keinen Spaß machen dürfte.

Frederik Rönnow kann dabei leider nicht mehr helfen, denn unser Däne hat sich in Leipzig die Adduktoren im rechten Oberschenkel verletzt, das dürfte das Saisonaus für ihn bedeuten.

So haben wir die erste Saison mit drei Keepern seit 2011/12 (damals waren es Glinker, Höttecke und Pruschke). Interessanterweise sind dabei zwei absolute Bundesligadebütanten mit Matheo Raab (der vielleicht am Samstag auf der Bank sitzen könnte, wenn nicht, wird wohl der junge Wisbereit aus der U19 dort Platz nehmen) und Carl Klaus, der gegen Köln höchstwahrscheinlich zu seinem zweiten Bundesligaspiel kommen wird. Doch egal wie, im Endspurt muss es knallen!!

25. April: Jetzt wird es eng beim 1.FC Ideenlos

Am Freitag siegte der RB Leipzig 3 zu 1 gegen den 1.FC Union Berlin.
Am Freitag siegte der RB Leipzig 3 zu 1 gegen den 1.FC Union Berlin.  © Jan Woitas/dpa

Icke: Schon wieder so ein Gurkenspiel beim Kick Leipzig – Union. Es macht kaum noch Spaß hinzuschauen. Und ja, dass ist inzwischen die Meinung sehr vieler Fans. Union wie immer, die letzten 10 Minuten der offiziellen Spielzeit – plus der Nachspielzeit – waren engagiert, kämpferisch und Anschauens wert. Über die Zeit zuvor decken wir den Mantel des Schweigens. Ne doch nicht, bestimmte Dinge müssen angesprochen werden.

Mit einem Doppelschlag in der 22. und 25. Minuten gewann Leipzig das Spiel. Da war schon klar, wir kommen nicht entscheidend wieder ins Spiel zurück. Warum? Zum einen hatten wir bzw. Rönnow Pech. Er verletzte sich und musste schon in der 31.Mnute durch Klaus ersetzt werden. Der allerdings hielt überraschend stark. Davor war aber schon zu sehen, wo uns der Schuh drückt. Rothe hatte keinerlei Bindung zum Spiel. Seine Schnelligkeitsnachteile traten gegen die sehr schnellen Leipziger Spieler brutal zum Vorschein. Das wusste man aber vorher! Warum Eta hier Rothe statt unserem schnellen Köhn auf der Außenbahn brachte, bleibt wohl ihr Geheimnis. Spätestens zur Halbzeit hätte man das korrigieren müssen. Es geschah … nichts dergleichen.

Burke zog ein paar Mal ganz ordentlich zum Sprint an. Und beschäftigte damit die Leipziger. So weit, so gut. Nur kann er Bälle dann nicht verarbeiten. Das fängt beim simplen Ball stoppen und unter Kontrolle bringen an und endet nach einem Sprint, weil er den Ball nicht maßgerecht zum Mitspieler bringt. So macht sich Union selbst alles kaputt. Manche Ansätze im Spiel nach vorn sahen erst einmal ganz ordentlich aus. Aber irgendeinen Fehler gab es in der Aufbaukette immer.

In der 63.Minute machte Baku dann den Deckel zu. Sein 3:0 ließ keine Nuancen mehr offen. Wir schafften in der 78.Minute durch Doekhi zwar noch das 3:1. Aber so richtig glaubte keiner mehr an einen Punkt. Obwohl Ansah in der 91.Minute sogar das 3:2 erzielte, aber 10 cm im Abseits stand. Warum Trainerin Eta erst in der 68.Minute wechselte, konnte man kaum verstehen. Kemlein kam für Haberer und mit Ansah kam ein zusätzlicher Offensiver für Trimmel. Dadurch musste natürlich taktisch umgestellt werden, was aber auch verpuffte. Den ballgewandten Burcu brachte sie erst in der 83.Minute. Das war ebenfalls viel zu spät.

Christian Beeck sah das genauso: "Es wird nicht besser. Einigen Spielern fehlt einfach die Qualität für die 1.Liga. Die Mannschaft wirkte wiederholt nicht ausreichend fit (physisch und mental) für ein Bundesligaspiel. Im Grunde auch alles unwichtig. Wir benötigen dringend einen Dreier, um uns alle zu beruhigen. Die Art und Weise ist egal."

Auch nicht ganz unwichtig wäre es zu fragen, warum für Kemlein (seine Startelfpause war richtig) wieder Haberer in die erste Formation rückte? Er ist seit Monaten in keiner guten Form (was auch Fragen zu seiner Vertragsverlängerung aufwirft). Kral macht eigentlich immer ein gutes Spiel, wenn er eingewechselt wird. Es ist doch verrückt, alle sehen das und doch steht er nie in der Startelf.

Wir fassen zusammen: Es ändert sich leider gar nichts. Unsere Fehler-Quote ist eine Katastrophe. Wir haben Spieler mit einer guten Form auf der Reserve-Bank (Köhn, Kral), die wir einfach ignorieren. Warum auch immer! Unsere Schnelligkeits-Nachteile (Rothe, Querfeld) im Team sind sehr offensichtlich. Und wir haben keine Stürmer. Jedenfalls keine, die in der Lage sind, wenigstens ab und zu das Tor zu treffen.

So es ganz schlecht läuft, ziehen heute Köln, Gladbach, der HSV und Bremen an uns vorbei. Wenn sie ihre Spiele gewinnen. Das ist nicht zu erwarten, aber möglich. Wir können nur sehr froh sein, dass es mit Heidenheim, Wolfsburg und St. Pauli gleich drei Mannschaften gibt, die noch schlechter sind als wir. Allerdings ist unser Abstand auf Pauli auf 5 Punkte geschrumpft. Gewinnen die Norddeutschen heute, so sind sie bis auf 2 Punkte an uns dran. Das heißt für uns, wir MÜSSEN kommende Woche Köln schlagen. Eta bitte justiere die kleinen Stellschrauben, die alle sehen! Diese drei Punkte gegen Köln sind für uns essentiell! Eisern.

22. April: Hoffen wir das Beste - Keine Favoritenbürde in Leipzig

Am kommenden Freitag trifft der 1. FC Union Berlin auf den RB Leipzig.
Am kommenden Freitag trifft der 1. FC Union Berlin auf den RB Leipzig.  © Andreas Gora/dpa

Unionfux: Irgendwie treten wir auf der Stelle, auch wenn jetzt nicht mehr Baumgart der Cheftrainer ist - weiterhin tun wir uns nach vorne schwer und hinten sind wir nicht ganz dicht. Nichtsdestotrotz haben wir noch vier Spiele und alles in der eigenen Hand, wahrscheinlich fehlt uns nur noch ein weiterer Sieg zum Klassenerhalt - das muss doch machbar sein.

Und wenn nicht - dann haben wir die Klasse einfach nicht verdient, dann fehlt uns eben doch schlicht und ergreifend die Qualität. Doch so weit ist es längst noch nicht. Zugegeben: eine Heimmacht sind wir nicht mehr so wirklich, was waren das noch für Zeiten, als wir vierundzwanzig Heimspiele am Stück unbesiegt waren, heute kaum noch vorstellbar, obwohl das alles nur wenige Jahre her ist - ja, in der Saison 2022/23 waren wir das einzige Team der großen fünf Ligen ohne Heimniederlage, das nenne ich mal legendär.

Auf jeden Fall war das Heimspiel gegen Wolfsburg ein kleiner Schritt nach vorn, wir waren offensiv präsenter als in etlichen Spielen davor, leider mit wenig Ertrag, aber momentan müssen wir aus jeder Blüte Honig saugen. Und das Gute ist, am Freitag müssen wir auswärts ran und unser nächster Kontrahent ist eigentlich ein Lieblingsgegner von uns, gegen die Brausetruppe hatten wir zwischenzeitlich fünfmal am Stück gewonnen (immer 2:1), obendrein war das letzte Spiel gegen das Konstrukt das letzte wirklich gute Spiel in dieser Saison. Und noch besser ist: niemand erwartet etwas von uns in diesem Spiel, wir sind die letzten vier Spiele sieglos, die Brausejungs haben die letzten vier Partien gewonnen, das Momentum ist also nicht gerade auf unserer Seite. Das sind jedoch, zumindest für uns, ganz gute Voraussetzungen - denn mit der Favoritenrolle haben wir nun wirklich große Schwierigkeiten, Beispiele gibt’s zuhauf.

Und nicht umsonst waren unsere zwei Rückrundensiege gegen Leverkusen und in Freiburg doch eher unerwartet.

Vielleicht hat Marie-Louise Eta ja ein paar gute Ideen, wie man der spielerischen Überlegenheit von Rasenballsport (was die deutsche Sprache so alles hergibt…) begegnen kann, auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass sie unter Umständen nicht so zaghaft wechselt wie bei ihrer Premiere, wo Impulse von außen schon zur Halbzeit gut gewesen wären.

Und verrückterweise könnten ja mal ein, zwei oder drei Akteure richtig gut abliefern, das heißt mehr als nur vorhanden sein, das kam ja auch schon länger nicht vor - und ebenso könnte uns das Matchglück ja wieder etwas mehr hold sein. Viel Konjunktiv, viel schlichte Hoffnung, ich weiß. Und mag ja auch sein, dass ungebrochener Optimismus mittlerweile schwerfällt, aber was anderes bleibt uns wohl kaum übrig. Also gehen wir einfach davon aus, dass wir aus Leipzig was mitnehmen und etwas entspannter in den Mai blicken können - Freitag um halb elf sind wir dann definitiv schlauer. Anfang der Woche war zu lesen, dass der ausgeliehene Stanley Nsoki fest von Hoffenheim verpflichtet wird, von anderthalb Millionen Ablöse und einem Drei-Jahres-Vertrag ist die Rede, damit hat wohl kaum jemand gerechnet.

Und es löst doch eher gemischte Gefühle aus - einerseits sind anderthalb Millionen nicht soviel für einen Spieler, der noch vor wenigen Jahren OGC Nizza und dann den Hoffenheimern satte zwölf Millionen wert war, sich zudem mit siebenundzwanzig im besten Alter befindet und ja auch schon gezeigt hat, wie wertvoll er sein kann (zwei hervorragende Vorlagen in Stuttgart und Freiburg), andererseits ist seine Bilanz bei uns ansonsten eher überschaubar, zwölf Spiele sind ingesamt nicht gerade üppig und so wirklich überzeugend war er dabei doch selten. Insofern ist die Entscheidung nicht so leicht nachzuvollziehen, ich wüsste gern, woraus sie sich nun letztendlich speist, abgesehen vom Prinzip „Haben ist besser als brauchen“. Möglicherweise soll Nsoki dann gemeinsam mit dem Belgier van den Bosch die neue Innenverteidigung bilden, wenn Doekhi und Leite im Sommer gehen. Und ja, er wäre nicht der erste Spieler, der bei uns mit Verspätung durchstartet. Auch hier müssen wir also das Beste hoffen - aber darin haben wir ja schließlich Übung.

19. April: Auch Eta kann keine Wunder vollbringen

Enttäuschung über das Ergebnis bei der Mannschaft. Trainerin Marie-Louise Eta (Union Berlin) bedankt sich bei den Spielern.
Enttäuschung über das Ergebnis bei der Mannschaft. Trainerin Marie-Louise Eta (Union Berlin) bedankt sich bei den Spielern.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die meisten Unioner gingen ins Stadion, nicht nur, weil sie immer dort hingehen, sondern auch mit der Hoffnung verbunden, heute ändert sich etwas. Wir spielen endlich mal wieder überzeugenden Fußball und gewinnen ein Spiel. Zumal wir heute mit drei Punkten den Sack hätten zumachen können. Es sollte nicht sein…

Schon in der 11. Minute ging Wolfsburg in Führung. Wir vom Blog hatten vor Wimmer gewarnt und er startet prompt einen Sololauf und schließt ihn mit der Wolfsburger Führung ab. Das Tor erzielte er mit dem Außenrist. Das können wohl die wenigsten Spieler. Und ja, wir bemühten uns in der 1. Halbzeit wirklich. Wir hatten wesentlich mehr Torschüsse als auch viel mehr Tor-Chancen. Mehrere Male sah ich den Ball schon im Tor. Aber entweder vergeigten wir im letzten Augenblick oder ein Wolfsburger bekam noch einen Fuß dazwischen.

So ging es in die Kabine. Trotzdem war man noch hoffnungsvoll. Wir hatten ja genügend Chancen. Auch wenn unser Spiel nach wie vor voll mit Fehlern war. Wieder wackelte unsere Abwehr. Wieder leisteten wir uns Abspielfehler, die einfach unnötig sind. Wieder machten wir das Spiel – auch bei besten Möglichkeiten – nicht schnell. Und wieder trauten sich viele unserer Spieler nichts zu. Sie hatten kaum Selbstvertrauen. Prägnantestes Beispiel dafür war Burke. Ich konnte das gut beobachten, spielte er doch in Halbzeit eins direkt vor mir. Sollte er mal auf dem rechten Flügel den Ball gesichert haben, so drang er mitnichten per Dribbling in den Strafraum ein, sondern spielte wieder zurück.

Das Spiel zur 2. Halbzeit begann wie ein unangenehmes Feuerwerk. Doekhi vertändelte den Ball. Pejcinovic nahm ihn auf, lief noch ein paar Meter und schlenzte ihn ins äußerste Eck. Das alles geschah langsam und für alle sichtbar. Und auch der Ball hatte eine lange Flugbahn. An einem Sahne-Tag hätte den Rönnow wohl gehabt. Heute nicht. Und nun? Die Wolfsburger führten schon in der 46. Minute mit 2:0 bei uns. Nun musste aber bei uns etwas passieren? Einwechslungen? Taktische Änderungen? Flügelspiel? Nichts dergleichen passierte. Ja wir wollten, konnten aber nicht. Der Ballbesitz änderte sich etwas zu unseren Gunsten. Und ja, wir hatten gute und klare Chancen für Tore. Schlussendlich ging der große Ruck nicht durch unsere Mannschaft.

Erst in der 68. Minute brachte Eta mit Köhn und Skarke frische Kräfte. Das verpuffte. In der 75. legte sie mit Schäfer noch einmal nach. Viel zu spät! Was man uns anrechnen kann: wir hörten nie auf, alles zu versuchen. Und in der 85. Minute gelang Burke tatsächlich das Anschluss-Tor. Warum das gerade in dieser Phase passierte? Seit circa der 80. Minute griffen wir bedingungslos an. Erst ab diesem Zeitpunkt machte das Spiel für Unioner Spaß. Endlich war Biss drin. In der 88. Minute kamen dann noch Burcu und Haberer. Burcu belebte das Spiel noch einmal durch seine Ballsicherheit. Und es kamen noch mehrere Gelegenheiten zum Remis. Es sollte nicht mehr sein. Allerdings brachten wir alle unsere Einwechselspieler viel zu spät. Und unser Feuerwerk begann erst in der 80. Minute. Mit den fünf Minuten Nachspielzeit waren exakt die letzten 15 Minuten von Union anschauenswert. Das war gegen diesen Gegner heute zu wenig.

Die Quintessenz des heutigen Spiels: Marie-Louise Eta kann auch keine Wunder vollbringen. Wir haben eine große Chance verpasst … unseren Klassenerhalt zu sichern. Und die Trainerin wird hoffentlich in den kommenden vier Spielen frühzeitiger wechseln. Auch als Signal an die Mannschaft. Güther kam heute nicht zum Einsatz. Sein Auftrag war, Hertha bei den Junioren abzuschießen, was er mit vier Torbeteiligungen auch glänzend erledigte. In Zukunft könnte es durchaus sinnvoll sein, mit Burcu und Güther Wert auf die spielerischen Komponenten zu legen. Skarke und Burke hatten heute – durch verengte Räume – kaum Szenen. Das Burke-Tor mal ausgeklammert.

Kommende Woche spielen wir schon Freitagabend in Leipzig. Normalerweise liegen uns ja die starken Teams der Bundesliga. Und in den letzten Spielen in Leipzig sahen wir oft sehr gut aus. Diesmal bin ich eher skeptisch. Unseren Spielern fehlt das Selbstvertrauen. Unsere vollste Konzentration müssen wir wohl auf das dann kommende Heimspiel gegen Köln legen. Eisern!

16. April: Union – Wolfsburg, das wird sehr intensiv!

Union Berlins Torwart Matheo Raab (27) während des Spiels.
Union Berlins Torwart Matheo Raab (27) während des Spiels.  © Silas Stein/dpa

Icke: Am Samstag treffen sich um 15.30 Uhr zum Bundesliga-Match der 1.FC Union und der VfL Wolfsburg. In Berlin steigt der Abstiegsgipfel. Wobei die Vorzeichen doch sehr unterschiedlich sind. Den Autobauern steht das Wasser bis zum Hals. 21 Punkte bedeuten Abstiegsplatz 17. Mit schon 4 Punkten Rückstand auf den Religationsplatz 16 und gar 7 Punkten zum rettenden Platz 15. Verlieren die Wolfsburger wieder, sieht es ganz düster bei ihnen aus.

Daraus folgt, sie müssen angreifen und das Spiel machen. Der Marktwert des Kaders von ihnen, liegt immer noch deutlich über dem von Union. Ergo, sie können das, wenn auch alle anderen Komponenten für ein erfolgreiches Fußball-Team erfüllt werden. Das Hinspiel in Wolfsburg gewann sie mit 3:1. Die Gesamt-Bilanz ist ausgeglichen. 6x gewann Wolfsburg, 5x gewann Union und 3x gönnte man sich ein Unentschieden. Bei Wolfsburg gibt es einige Ausfülle, die aber kompensierbar sind. Das wird keine Ausrede für sie werden. Spieler wie Amoura (27 Mio. Marktwert), Wimmer (15 Mio. Marktwert), Eriksen (149 Länderspiele, Ex-Super-Star) und Koulierakis (25 Mio. Marktwert) haben nach wie vor ihre Qualität.

Diese Qualität in der Spitze hat Union aktuell nicht zu anzubieten. Wir müssen über unsere Tugenden kommen. Mannschaftsdienlich, Teamarbeit und Bissigkeit. Zusammen mit der Nutzung der Fans und der Stimmung und natürlich mit der neuen Trainerin Eta – können wir das aber schaffen. Der Trainerwechsel zur ersten Frau in einer Top-Liga (weltweit) als erste Verantwortliche eines Teams – hat aufhorchen lassen. Die internationale PR-Maschine lief so ganz kostenlos für uns. Und so gänzlich durch sind wir nach Punkten ja auch noch nicht. Das war ja auch einer der Gründe, warum Baumgart gehen musste. Platz 11 mit 32 Punkten hört sich erst einmal relaxt an, bedeutet aber mitnichten den Klassenerhalt schon geschafft zu haben.

Wir haben, bis auf Ersatz-Keeper Raab, keinerlei relevante Ausfälle. Alle sind an Deck und mehr oder weniger fit. Über die Mannschaftsaufstellung spekulieren wir an dieser Stelle nicht. Marie-Luise Eta wird etwas ändern. Nur keiner weiß ... was genau? Super-Talent Güther wird sicherlich nicht in der Start-Elf stehen. Er hatte gerade einen Einsatz im Stadt-Derby gegen die U19 von Hertha BSC. Eta schaute übrigens zu. Union gewann mit 4:2 und Güther gab eine Gala-Show seines Könnens. Er war an allen 4 Union-Toren beteiligt. Gut möglich, dass er wieder eine Viertel-Stunde zum Schluss bekommt.

Das Team von Union hat bei seinen Fans etwas gut zu machen. Die letzten Auftritte waren eine spielerische Offenbarung. Und genau diese 3 Punkte benötigen wir noch zum Klassenerhalt. Das wird dann (hoffentlich) sehr intensiv. Wolfsburg muss dagegenhalten und wir werden es ebenfalls machen. Auf ein tolles Spiel mit (endlich) vielen Toren und ein Happy End für Marie. Eisern.

12. April: Doppelter Paukenschlag mitten in der Nacht: Baumgart geht, Eta kommt!

Steffen Baumgart (54) ist nicht länger Trainer bei Union Berlin.
Steffen Baumgart (54) ist nicht länger Trainer bei Union Berlin.  © Harry Langer/dpa

Unionfux: Also wirklich!! Ich habe in knapp fünf Jahrzehnten Union ja nun tatsächlich schon eine Menge erlebt, aber dass man am Samstag kurz vor Mitternacht ganz offiziell verkündet, dass der Cheftrainer entlassen ist - und nicht etwa, wie doch allgemein üblich, bis zum nächsten Tag wartet, das ist nun wirklich neu, erstaunlich und eher unerwartet.

Ich geh mal nicht davon aus, dass die Verantwortlichen meinen letzten Beitrag nach dem Spiel gelesen und daraufhin kurzerhand entschieden haben, aber der zeitliche Ablauf wirft doch einige Fragen auf, denn der gesamte Uniontross dürfte zum Zeitpunkt der Verkündigung noch nicht mal wieder zu Hause gewesen sein. Hat man sich in der Führungsebene etwa schon vor dem Spiel abgesprochen und dann nur noch auf den sprichwörtlichen Knopf gedrückt? Oder ist das Ganze tatsächlich spontan entschieden worden? Haben gar Teile der Mannschaft eventuell dazu beigetragen?

Und wann wussten die jeweiligen Trainer davon? Vielleicht haben wir in den nächsten Tagen dazu etwas mehr Erkenntnisse. Dass ein Trainer nur wenige Monate nach seiner Vertragsverlängerung geschasst wird, das hatten wir hingegen schon mal mit Uwe Neuhaus, auch wenn der seinerzeit die Saison noch zu Ende bringen durfte - nur da sah es sportlich etwas stabiler aus.

Mit Baumgart gehen auch die beiden Co-Trainer de Souza und McKenna, der ewige Bönig bleibt also - um der neuen Cheftrainerin Marie-Louise Eta zu assistieren! Das ist wohl der zweite Paukenschlag der Vereinsführung: die letzten fünf Spiele mit der designierten Trainerin der Bundesligafrauen anzugehen. Damit passiert auch unbestritten Historisches, denn MLE ist die erste Cheftrainerin der ersten beiden Profiligen in Deutschland (in Ingolstadt in Liga 3 arbeitet immerhin schon seit 2024 Sabrina Wittmann) und auch wenn sie bekanntermaßen vor zwei Jahren mit zum Feuerwehrteam gehörte, das in letzter Sekunde mit Ach und Krach den Klassenerhalt sichern konnte (und schon seinerzeit die erste Co-Trainerin in der Bundesliga war), so ist sie doch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt Papier im Männerbereich und auch auch wenn sich ihre Arbeit bei der U19 mehr als sehen lassen kann - es ist schon eine mehr als ungewöhnliche und riskante Entscheidung, die natürlich auch wieder Fragen nach sich zieht.

Die Wichtigste ist eine Lieblingsfrage in meiner Arbeit: „Ist das wirklich die beste aller Welten?“ Will sagen: ist das die logische Lösung, die praktisch auf der Hand liegt oder auch der geniale Kniff, der geradezu zwingend ist, wenn man nach dem ersten Schock drüber nachdenkt? Oder ist die Entscheidung auch bestimmt von der Furcht, in der Kürze der Zeit eine funktionierende externe Lösung zu finden oder gar vom schon bekannten Drang, mal wieder das bewusst Ungewöhnliche zu tun, das noch niemand gewagt hat? Zudem gab es ja in jüngerer Vergangenheit schon mehrfach die interne Lösung, zweimal mit Hofschneider und einmal mit Grote/Eta. Unerwartet-cleverer Befreiungsschlag oder Wagenburgmentalität - das werden wir wohl erst Mitte Mai wissen.

Auf jeden Fall ist beides, die Entlassung von Steffen Baumgart und die Installierung von Marie-Louise Eta absolut konsequent und extrem mutig. Und dazu passt dann auch die Annoncierung des doppelten Paukenschlags zu nachtschlafender Zeit - es ist ein Zeichen (und ist fraglos genauso gemeint und gewollt), dass man die Probleme erkannt hat und sofort und unverzüglichst dagegen vorgehen will. Ich find's gut, auch wenn ich natürlich leichte Skepsis ob der Lösung nicht so ganz beiseite schieben kann, aber das ist auch logisch und liegt irgendwo in der Natur der Sache. Andererseits: sie traut sich diesen schwierigen Job zu, unsere Verantwortlichen trauen ihr den Job zu, wer bin ich dann, es ihr nicht zuzutrauen?

Also dann - die Eta kriegt das hin!! Trotz allem wollen auch wir uns natürlich bei Steffen Baumgart, Danilo de Souza und Kevin McKenna für die geleistete Arbeit bedanken und ihnen alles Gute für die Zukunft wünschen. Nach der doch ziemlich soliden Hinrunde, die zwar auch nicht ohne Schatten war, aber unterm Strich einigermaßen erfolgreich, dachte man, dass der Trainer langsam angekommen sein könnte, aber es blieb dann doch bei der Hoffnung. Dazu ist an dieser Stelle in den letzten Tagen und Wochen schon genug Kritisches geschrieben worden (und wird vielleicht zu späterer Zeit noch geschrieben werden), deswegen richten wir in diesem Moment den Blick nach vorn und drücken unser Cheftrainerin Marie-Louise Eta und ihrem Team (mal sehen, ob neben Bönig noch jemand dazukommt) alle Daumen, dass sie die PS der Mannschaft wieder auf den Rasen kriegt und wir schon am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Wolfsburg erste Ergebnisse sehen. Auf geht's: eisern!