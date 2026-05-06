Kommentar: Erster Eta-Punkt sichert Bundesliga - hätte Union das nicht mit Baumgart geschafft?

Berlin - Es ist vollbracht: Union Berlin kann seit Sonntag die achte Saison in der Bundesliga fest planen, aber wie groß ist der Anteil von Trainerin Marie-Louise Eta (34) wirklich? Ein Kommentar.

Nach dem späten Ausgleich gegen Köln ist Marie-Louise Eta (34) die Erleichterung anzusehen gewesen. © Soeren Stache/dpa

Provokant könnte man auch fragen: Hätte Steffen Baumgart (54) diesen einen notwendigen Punkt nicht auch holen können?

Waren sein Rauswurf und die Installation der ersten Cheftrainerin einer Herrenmannschaft in einer der fünf Top-Ligen Europas vielleicht nur ein sportpolitischer Stunt, der dem Hauptstadtklub einen Eintrag in den Geschichtsbüchern sichern und die Aufmerksamkeit auf das sonst so beschauliche Köpenick lenken sollte?

Getreu dem Motto, dass ja eigentlich nicht mehr viel schiefgehen konnte, und der Klassenerhalt nur noch eine Frage der Zeit war? So durfte sich Marie-Louise Eta schließlich zur Retterin aufschwingen. Mit ihrer erfrischenden Art und mutigen Herangehensweise hat sie sicherlich zum eisernen Aufschwung beigetragen.

Wie gesagt: Alles ein wenig überspitzt und provokant formuliert. Fakt ist aber, dass die Verantwortlichen um Horst Heldt (56) jetzt freie Bahn bei der Trainersuche haben, denn Eta ist von vornherein als Interimslösung vorgestellt worden. Hätte Baumgart das Team selbst aus der Abwärtsspirale befreit und den Bundesliga-Verbleib eingetütet, wäre eine Trennung am Ende der Saison sicherlich schwieriger verlaufen, denn er hätte ja das ausgegebene Minimalziel erreicht.

Kam den Funktionären der blutleere Auftritt beim 1:3 in Heidenheim also womöglich gerade recht? Bei einem Gegner, gegen den man bei nur vier Siegen aus 18 Duellen sowieso fast immer schlecht aussieht?