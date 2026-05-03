Union Berlin gerettet: Klassenerhalt auf der Couch

Von Arne Richter Berlin - Union Berlin hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga auch dank Schützenhilfe auf der Fernseh-Couch perfekt gemacht. Die Eisernen können nicht mehr auf Platz 16 oder schlechter abrutschen und gehen in ihre achte Erstliga-Saison.

Die Fans des 1. FC Union Berlin gaben beim Match gegen den 1. FC Köln die Marschrichtung Klassenerhalt vor. © Soeren Stache/dpa

Schon das 2:2 gegen den 1. FC Köln hatte die Basis gelegt, am Sonntag folgten die entscheidenden Resultate – unter anderem durch Ex-Coach Urs Fischer (60), dessen Sieg mit Mainz 05 beim FC St. Pauli sowie das Remis von Wolfsburg in Freiburg Union endgültig retteten.

Im Stadion an der Alten Försterei wurde vor allem ein Name zum emotionalen Mittelpunkt: Livan Burcu. Der 21-Jährige erzielte in der 89. Minute sein erstes Bundesliga-Tor und sicherte damit den späten Punktgewinn.

"Die Jungs haben ihr Herz auf dem Platz gelassen", sagte Interimstrainerin Marie-Louise Eta (34).

Burcu selbst wurde nach dem Spiel von einer Welle an Nachrichten überrascht. "Wow, es kam extrem viel", sagte er.

Die schönste Nachricht kam von seiner Mutter: "Glückwunsch, ich bin sehr stolz auf dich, mein Sohn." Auch sein Handy blieb nicht still – sogar Rapper-Freunde aus Frankfurt meldeten sich.