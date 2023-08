Union-Berlin-Blog: Schon ziemlich stark - Überzeugende Generalprobe gegen Atalanta

In einer Personal-Union aus echten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 einen Union-Berlin-Blog über die Eisernen.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Beecke (Christian Beeck, 50), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union, lebt heute an der Küste, hat 2 Kinder und arbeitet als Geschäftsführer bei Energy World. Icke (Jürgen Heinemann, 58) ist seit 1975 Unioner, als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig, stammt ursprünglich aus der IT-Branche, ist verheiratet, hat 1 erwachsenes Kind, lebt heute in Grünheide - im Speckgürtel Berlins und arbeitet bei TAG24. 1. FC Union Berlin Union Berlin: Er wird Kapitän der Eisernen, Tousart verpasst Saisonauftakt Unionfux (Tobias Saalfeld, 54) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

6. August: Schon ziemlich stark: überzeugende Generalprobe gegen Atalanta

Trainer Urs Fischer (57, r) von Union Berlin ruft seinem Team etwas zu. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Es sieht ganz so aus, als hätte sich die Mannschaft das Beste bis zum Schluss aufgehoben - während die bisherige sommerliche Testspielsaison eher schwach ausgefallen ist, gewinnt der 1. FC Union die Generalprobe in einer nahezu ausverkauften Alten Försterei gegen den Tabellenfünften der Serie A, Atalanta Bergamo, mit 4:1 und das völlig zu Recht. Denn auch wenn die Italiener, die nun wahrlich alles andere als Laufkundschaft sind, ein durchaus ordentliches Spiel machen, der voraussichtlich erste Anzug unserer Truppe sitzt schon ganz gut, nach einer knappen halben Stunde führen wir mit 3:0, nach Toren von Laidouni (Vorarbeit Behrens), Behrens (Vorarbeit Fofana) und Fofana (Vorarbeit Bergamo). Nach fünfzig Minuten das schönste Tor des Spiels: Kral spielt einen ebenso klugen wie punktgenauen Pass in die Spitze, Fofana läuft ein, nimmt den Ball mit der Brust runter und schiebt am Keeper der Bergamaschi vorbei ein - unwiderstehlich. Und auch sonst gibt es eine ganze Menge weiterer, gut herausgespielter Chancen, erst als nach einer Stunde nach und nach fast alle ausgewechselt werden, außer Rönnow und Doekhi, lässt der Spielfluss merklich nach und das Spiel trudelt so ein wenig aus. 1. FC Union Berlin Bei Union klingelt die Kasse: Neuer Sponsor ist da Nichtsdestotrotz - das ist schon erstaunlich ansehnlich, auch wenn natürlich klar ist, dass ein Testspiel immer noch ein Testspiel ist und kein Punktspiel. Fofana und Aaronson sind verdammt dribbelstark, auch wenn sie sich manchmal früher vom Ball trennen könnten, aber das ist ja so ein bisschen die Krankheit der Dribbler, insbesondere der jungen. Es wird sehr interessant zu sehen, ob die beiden mit der Bundesliga klarkommen und wenn ja, wie schnell. Sollten sie das packen, dann sind wir ganz klar stärker, denn nicht zuletzt sind da zwei, die ins eins-gegen-eins gehen können und wollen, so kann man nämlich auch Lösungen gegen tiefstehende Gegner kreieren, das war ja in der letzten Saison öfter ein Problem bei uns. Auf jeden Fall haben beide schon begriffen, dass bei Union alle nach hinten arbeiten müssen - sehr schön. Besser macht uns zudem Alex Kral, der hat Übersicht und ist sowohl defensiv als auch offensiv gut unterwegs. Kaufmann und Hollerbach dürften erstmal Ergänzungsspieler bleiben und Tousart braucht nach seiner Oberschenkelverletzung gegen Udine noch zwei bis drei Wochen, bis er wieder fit ist - es wird wohl September werden. Und eine wichtige Frage ist geklärt, um die ein ziemliches Geheimnis gemacht wurde: Kapitän ist Christopher Trimmel, der in sein zehntes Jahr bei uns geht - und sollte er nicht in der Anfangsformation stehen, dann wird Rani Khedira diese Funktion übernehmen. Es bleibt also alles wie gehabt und das ist auch gut so - wozu etwas verändern, was sich schon letzte Saison bewährt hat? So gesehen ein etwas überflüssiges Geheimnis. Die neuen Trikots sind übrigens der Knaller, sowohl das rote als auch das weiße, sehr gelungen, kann man so machen und auch das Logo des neuen Hauptsponsors sieht allemal cooler aus als das von Wefox. Die neue Saison kann also kommen, nächsten Sonntag bei Astoria Walldorf wird's ernst, wenn auch nicht gleich volle Pulle: ohne arrogant sein zu wollen, die Aufgabe in der ersten Pokalrunde beim Viertligisten (beim gestrigen Saisonauftakt gegen Hoffenheim II springt ein 1:1 heraus) ist absolut lösbar, erst recht mit der gestrigen Leistung gegen Bergamo.

Dirk Zingler (58) ist Präsident des 1. FC Union Berlin und schaute im Trainingslager der Eisernen vorbei. © Matthias Koch/dpa Icke: Eine neue Qualität, die bisher unter dem Radar lief. Die Sponsorenliste des 1. FC Union Berlin. Mit Stichtag 5.8.2023 tummeln sich dort: der neue Hauptsponsor Paramount + (ca. 30 Mrd. Umsatz)

der Ausrüster adidas (in Deutschland nur noch Bayern und Union, 22,5 Mrd. Umsatz)

der neue Ärmelpartner JD (152 Milliarden Umsatz, kein Schreibfehler, das ist ein Wahnsinns-Player!)

8 TOP-Sponsoren (Berliner Pilsner, ELARIS, ELTEN, etoro, JD, Mittelbrandenburgische Sparkasse, REWE, TotalEnergies)

3 Medienpartner

27 Premium-Sponsoren (u.a. AOK, Koch, Coca-Cola, Lotto, Hinze, Zingler, IFA usw.)

71 Eiserne Sponsoren (u.a. Höffner, BST, HKL, Spreequell, WISAG usw.)

164 Union-Club-Sponsoren (u.a. Allianz, ASB, Barmenia, Kühne, Dürkop, VELUX usw.) Das ist sowohl eine enorme Steigerung in der Quantität, aber vor allem auch in der Qualität. Was auffällt, die Groß-Sponsoren (Paramount, adidas, JD) sind durchweg internationale Schwergewichte. Das ist - jedenfalls bei Union - neu. Aber wichtig ist der Unterbau. 262 Sponsoren folgen den Top 3. Und darunter Unternehmen wie REWE, Höffner, Allianz, WISAG, Kühne, VELUX, HKL, Coca-Cola und so weiter. Da steht ein schier unglaubliches Potenzial dahinter. Den einfachsten Job bei Union hat wohl aktuell unser Sponsoren-Chef-Betreuer Jan Boysen. Die Unternehmen stehen bei ihm Schlange und er darf sogar auswählen. Das gab es so bei Union noch nicht. Wir dürfen auf die nächste Mitgliederversammlung gespannt sein, da erfahren wir hoffentlich das neue Gesamt-Volumen des Sponsoring-Bereichs. Es wird alles bisher Gewesene übertreffen. Das ist schon mal sicher. Zusammen mit den Einnahmen aus der CL und den deutlich höheren TV-Einnahmen - geht es Union glänzend. Aber Vorsicht, Union baut gerade ein neues Nachwuchsleistungszentrum, ein neues Trainingszentrum für die Profis und plant seinen zweiten Stadionumbau. Das alles verschlingt auch richtig Geld. Wenn man Dirk Zingler richtig verstanden hat, haben wir ein Invest an Steinen in Höhe von 100 Millionen Euro vor der Brust. Das ist ein Generations-Projekt. Wir möchten unseren Kindern ein gemachtes Nest hinterlassen. Eisern



3. August: Die kleine Fluchtwelle

Morten Thorsby (27) hat nach nur einem Jahr Union Berlin schon wieder Richtung Genua verlassen. © Swen Pförtner/dpa Unionfux: Morten Thorsby geht zurück nach Genua, wenn auch nicht zu Sampdoria, sondern zum gerade frisch wieder aufgestiegenen Stadtrivalen CFC, per Leihe, sollten sie die Klasse halten, existiert eine Kaufpflicht. Damit ist der Mittelfeldspieler nach Seguin, Leweling und Grill bereits der vierte letztjährige Neuzugang, der nach nur einem Jahr wieder die Flucht ergreift und bei Sven Michel waren es auch nur wenige Monate mehr. Okay, bei dem überaus sympathischen Norweger verlief die letzte Saison eher unglücklich, nicht zuletzt Verletzungen und Magenprobleme verhinderten einen erfolgreicheren Auftritt. Wieviel von den einstmals drei Millionen wieder zurückfließen? Schwer zu sagen. Aber davon abgesehen: Wie kommt es, dass so einige Spieler bei uns kaum oder gar nicht Fuß fassen? Die Liste ist ziemlich lang: Öztunali, Möhwald, van Drongelen, Endo, Dajaku, Wszolek, Puchacz, Voglsammer, Griesbeck, Rapp, möglicherweise Skarke - alle tanzten entweder nur einen Sommer oder waren eben weitgehend chancenlos. Nun kommt das überall vor, dass Spieler teilweise mit großem Tamtam verpflichtet wurden, sich aber die Hoffnungen nicht erfüllen, letztes prominentes Beispiel ist Sadio Mane, als Supertransfer vom FC Liverpool zu den Bayern im letzten Jahr gefeiert, jetzt nach Saudi Arabien weitergeflüchtet oder auch weitergeschoben - ganz, wie man's sehen will. Und alle Seiten sind heilfroh, dass die Araber gerade äußerst großzügig große und weniger große Namen in die Wüste locken, Ablöse und Gehalt beinahe egal. Aber man fragt sich schon, was da so passiert, ob unsere Scouts sich da völlig verhoben haben und was gesehen haben, was nicht wirklich vorhanden ist oder auch gar nicht in unser Spielsystem passt? Natürlich kann keiner in die Zukunft schauen und es gibt Dynamiken, die sich dann im Laufe einer Spielzeit entwickeln, die auch nicht vorhersehbar sind. Berechenbar ist im Profisport nicht alles, trotz all der Datenbänke, neuen Taktiken und immer mehr ausgefeilten Trainingsmethoden. Doch zahlt man immerhin vier Millionen für einen Leweling (damit stand er seinerzeit unter den Top 3 der Rekordtransfers!) und sagt sich dann: Huch, was wollen wir denn mit dem? Verleiht ihn dann nach Stuttgart mit einer Kaufoption, was ja eigentlich denkbar schlecht ist: Schlägt er dort ein, ist er weg, wenn nicht, haben wir ihn wieder an der Backe. Und dann? Dann muss man eigentlich auf ein Wunder hoffen. Nach welchen Kriterien also wird verpflichtet? Und wer ist es, der letztlich die Geduld verliert: der Spieler oder der Verein? Wieviele Spieler sind ohnehin Wundertüten, also eine Art Versuch, ein Los auf die kommenden Monate und wenn es sich nicht binnen Jahresfrist einlöst, dann wählt man lieber das Ende mit Schrecken als das Schrecken ohne Ende? Diesmal könnte das zum Beispiel auf Hollerbach und Kaufmann zutreffen… Gut, wer will an Oliver Ruhnerts Arbeit schon groß was bemängeln, wer will Urs Fischers Entscheidungen bekritteln - nicht nur der sportliche Erfolg gibt den beiden führenden Verantwortlichen mehr als Recht. Und möglicherweise bleibt uns ja gar nicht so viel mehr übrig, anders zu handeln, denn die "unteren Regale" sind nun mal mehr risikobehaftet als die oberen, was Spieler angeht. Und noch müssen wir kreativ sein auf einem Markt, der sich andauernd jeglichen Gesetzen entzieht. Immer, wenn man denkt, dass doch alles schon extrem überkocht ist, kommt jemand und setzt dem Ganzen die Krone auf: Vor einiger Zeit war es China, jetzt sind es die Saudis. Die Summen, die da durch die Luft schwirren, lässt die Engländer ja beinahe vernünftig aussehen… Hoffen wir also, dass unsere diesjährigen Verpflichtungen etwas dauerhafter sind bzw. sein können. Überhaupt kann man gespannt sein, wer es von den Neuen letztlich in die Startelf schaffen wird. Am Samstag gegen Atalanta Bergamo wird es konkrete Fingerzeige geben, aber bis zum Ende der Transferperiode gibt es nichtsdestotrotz noch einige Fragezeichen: Was ist mit Becker? Bleibt Doekhi? Diese beiden müssten natürlich, sollten sie gehen, adäquat ersetzt werden. Während Doekhis Verbleib wünschenswert wäre, muss man bei Becker schon auf einen Verkauf hoffen - aus wirtschaftlichen Erwägungen. Geht der zweitschnellste Bundesligaspieler nächste Saison ablösefrei, wäre das schon fast ein Super-GAU. Am 1. September sind wir schlauer - bis dahin ist fast alles möglich.

31. Juli: Kommt Lukebakio zu Union?

Verpflichtet Union Berlin Dodi Lukebakio (25)? © Soeren Stache/dpa Icke: Was plant Ruhnert noch? Kommt hinten noch ein linker Innenverteidiger? Aktuell sieht es so aus, als wenn Union mit Heintz als Backup in die Saison geht. Auch gut. Mit Doekhi-Knoche-Leite steht die erste Reihe. Dahinter warten dann Jaeckel und Heintz auf ihre Einsätze. Junior Bruns (19) ist die Nummer 6 der Innenverteidiger. Kemlein, der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler wurde in den Vorbereitungsspielen auch als IV eingesetzt. Und zur absoluten Not haben Khedira und Trimmel auch schon erfolgreich in einer 3-er Kette agiert. Könnte also durchaus sein, dass sich ganz hinten nichts mehr tut. Bei den Keepern ja sowieso nicht, weil Schwolow eine wunderbare Nummer 2 ist. Rönnow, Busk und Stein ergänzen die Planstellen. Da der Sturm und das zentrale (defensive und offensive) Mittelfeld auch (über) voll sind, fehlt eigentlich nur noch einer für die linke Außenbahn. Oder traut sich Fischer mit Skarke als 2.Mann hinter Roussillon in die Saison. Er hatte das in den Testspielen ein paar Mal ganz ordentlich gespielt. Obwohl es sicherlich möglich wäre, denke ich das nicht. Die gehandelten Jakobs, Gosens, De Cuyper, Doumbia, Lenz und Dest sind immer noch auf dem Markt. Auch wenn sich die Chancen bei dem einen oder anderen verschoben haben, ist man bei Union immer für eine Überraschung gut. Der Hollerbach-Transfer war eigentlich auch schon geplatzt und Schwups wurde er verkündet. Der Deutsche Kai Wagner wäre am Jahresende ablösefrei. Ihn könnte man wohl mit wenig Geld aus Philadelphia loseisen. Und in der mexikanischen Liga spielt da noch ein 92-facher Nationalspieler, der sofort ab ablösefrei wäre. Jusus Gallardo ist sicherlich ein sehr interessanter Spieler, der von seiner Kampfkraft her - ganz wunderbar zu Union passen würde. Er ist noch 28, wird am 15. August 29 Jahre alt. Mein erster Tipp ist aber, geht Becker, dann kommt Lukebakio. Eisern

28. Juli: Schwolow und Hollerbach - die schwierigen Neuzugänge

Union Berlin hat kurz nacheinander Alexander Schwolow (31, l.) und Benedict Hollerbach (22) verpflichtet. © Soeren Stache/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa, Friso Gentsch/dpa (Bildmontage) Unionfux: In dieser Woche hat Union zwei neue Spieler verpflichtet, einen davon relativ überraschend und einen mit langer Ansage: Alexander Schwolow, zuletzt an Schalke ausgeliehener Keeper von Hertha BSC, unterschrieb am Mittwoch, nachdem er noch am Vormittag seinen bis 2025 laufenden Vertrag beim Zweitligisten aufgelöst hatte und am Donnerstag folgte dann doch noch Benedict Hollerbach, der Shootingstar von Wehen Wiesbaden, für angebliche zwei Millionen inklusive möglicher Boni. Und um diese beiden Neu-Unioner entspinnt sich augenblicklich eine heiße Diskussion unter den Fans, begleitet von großer und ungewöhnlicher Skepsis. Alexander Schwolow, zu seinen Freiburger Zeiten einer der stabilsten und besten Torhüter der Bundesliga, hat in den letzten drei Jahren nicht wirklich gut ausgesehen, seinen Wechsel für sieben Millionen zum ehemaligen Big City Club haben wohl beide Seiten ziemlich bereut. Und genau deswegen fragt sich die Fangemeinde: was wollen wir denn mit dem? Nun, die Antwort ist recht einfach: finde mal einen erfahrenen Keeper mit fast 200 Bundesligaspielen, mit Spielpraxis, dazu noch ablösefrei, der bereit ist, sich vorerst als Nr. 2 auf die Bank zu setzen? Und dass er es kann, das hat Schwolow bereits bewiesen. Für ihn wird es eine Offenbarung sein, nach drei extrem unruhigen Jahren bei Hertha und Schalke in ein ruhiges und konstantes Umfeld zu kommen, mit einem Trainer und Torwarttrainer zu arbeiten, die in der Lage sind, jemanden wieder in die Spur zu bringen. Ein guter Transfer, das wird funktionieren, da bin ich mir so sicher, wie man zu diesem Zeitpunkt sicher sein kann. Und Hollerbach? Erst war der Poker um den jungen, schnellen Stürmer, für den sich auch Köln und Heidenheim interessierten, ziemlich zäh und zwischendurch waren, aufgrund seines Social Media-Verhaltens, weitere Zweifel an der charakterlichen Eignung des Spielers aufgekommen, er folgt nämlich der einen oder anderen mehr oder minder fragwürdigen Sache bei Instagram etc. pp. Ein zweischneidiges Schwert, wie ich finde: einerseits haben auch Fussballspieler ein Privatleben und für jemanden aus seiner Generation ist es, gut oder schlecht, nun mal vollkommen normal, der Welt alles Interessante oder Uninteressante aus seinem Leben mitzuteilen. Dann aber darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn man entsprechend bewertet wird - das scheinen viele allzu eifrige Benutzer dabei zu verdrängen. Und natürlich gibt es nicht wenige Stimmen, die Hollerbach den ambitionierten Sprung von Liga 3 in Liga 1 plus Champions League nicht so recht zutrauen. Hier gilt allerdings für mich: Du kannst so einen Spieler nur verpflichten, bevor er durch die Decke geht - die Beispiele heißen zum Beispiel Boniface, für den die Belgier von St. Gilloise sechs Millionen nach Norwegen überwiesen und ein Jahr später über 20 Millionen von Leverkusen kassieren oder auch Szalai, für den Fenerbahce vor zweieinhalb Jahren knapp vier Millionen nach Limassol überwies und jetzt mehr als das Dreifache von Hoffenheim bekommt. Und selbst der 50-Millionen-Koreaner Kim, den die Bayern aus Neapel loseisten, kostete vor zwei Jahren lediglich drei Millionen. Letztlich kann man sich über all die Aspekte die Köpfe heißreden, aber es ist doch letztlich so: Die Verantwortlichen haben sich, aus garantiert guten Gründen, dafür entschieden. Die beiden sind jetzt Teil unseres Kaders und sie haben natürlich ihre Chance(n) verdient, so oder so, und es gibt kaum einen Grund, sie ihnen nicht aus vollem Herzen einzuräumen: also herzlich willkommen! Was noch? Baumgartl unterschreibt auf Schalke, Skrzybski verlängert in Kiel und Isco hat einen neuen Verein, Real Betis Sevilla. Immerhin. Und die Zweite Liga startet an diesem Wochenende, meine Dauerkarte lag heute im Briefkasten, es geht so langsam wieder los: Vorfreude!!

25. Juli: Die große Dreistigkeit des Oliver Ruhnert

Union-Manager Oliver Ruhnert (51) übte Kritik. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Hansi Flick, der Nachfolger von Jogi Löw (warum müssen Bundestrainer eigentlich wie Wellensittiche heißen?) hat sich gerade auf einer Trainertagung furchtbar aufgeregt - und zwar nicht über seine anhaltende Erfolglosigkeit, sondern über die "große Dreistigkeit", zu behaupten, dass die Einladungen zur deutschen Nationalmannschaft nicht nach dem Leistungsprinzip geschehen würden. So hat sich vor ungefähr zwei Wochen Oliver Ruhnert geäußert ("Sein Trainerteam sagt, sie entscheiden leistungsabhängig - ich sage: machen sie nicht.") und bezieht sich dabei vor allem auf die beharrlichen Nichtnominierungen von Robin Knoche und Rani Khedira. Nun sind Bundestrainer ja schon seit langem über jede Kritik erhaben und dürfen munter wurschteln und sich eine Turnierblamage nach der anderen leisten - deswegen verstehe ich natürlich Flicks Empörung. Andererseits ist es schon erstaunlich, dass selbst gegen Nationalteams der zweiten Reihe keine ordentliche Leistung mehr zustande kommt. Und wenn man Spieler mit einer eher durchwachsenen Saison wie beispielsweise David Raum oder Leon Goretzka beharrlich nominiert, aber eben einen seit Jahren formstabilen Khedira ebenso beharrlich ignoriert, dann fällt das schon auf. Gut, Raum spielt in Leipzig, Goretzka in München und Khedira nur beim hartnäckigen Emporkömmling Union und weiß der Teufel, wieso die so erfolgreich sind - an den Spielern kann es, nach Meinung des Bundeswellensittichs, jedenfalls nicht liegen. Und dass sich da auch noch der Manager dieses Bundesligafastneulings dazu äußert und die Medien das auch noch verbreiten, das ist dann eine "Unverschämtheit“. Hinten anstellen, Herr Ruhnert! Das wird jetzt wohl eher nichts mit einer Nominierung werden, wer aufmuckt, fällt nämlich in Ungnade. Merke: Leistung ist grundsätzlich das, was der Bundestrainer dafür hält und nichts anderes. Im Moment ist Rani Khedira mit der Mannschaft im zehntägigen Trainingslager in Österreich, am Wochenende wird dort zweimal kurz hintereinander getestet: am Freitag gegen den zypriotischen Erstligisten Pafos FC (letzte Saison auf Platz vier) und am Samstag gegen Udinese Calcio (Zwölfter der Serie A). Ich gehe mal davon aus, dass gegen Pafos eher die Jungs aus der zweiten Reihe spielen werden und gegen Udinese diejenigen, die in der kommenden Saison den Stamm bilden sollen, anders würden zwei so schnell aufeinanderfolgende Termine ja sonst kaum Sinn ergeben. Unser letztes Testspiel (über 120 Minuten) gegen Holstein Kiel war jedenfalls ziemlich suboptimal, am Ende stand eine 1:2-Niederlage vor immerhin 13000 Zuschauern. Nun soll man ja solche Begegnungen generell nicht überbewerten und die Kieler, die ja an diesem Wochenende schon in die Saison starten, sind an einem ganz anderen Fitnesspunkt, aber viel Begeisterndes war bei uns nicht zu entdecken. Das Beste am Spiel war wohl das Böckchen von unserem sonst so zuverlässigen Keeper Frederik Rönnow, der sich eigentlich den richtigen Zeitpunkt dafür ausgesucht hat - denn so schnell wird ihm sowas sicher nicht mehr passieren…

22. Juli: Die neue Union-Mannschaft findet "Stamm"

Berlins Janik Haberer (29, r.) wird wohl mit im Stamm spielen. © Andreas Gora/dpa Icke: Langsam, aber sicher bildet sich ein Stamm für die neue Saison. Im Tor ist Rönnow unangefochten die Nummer 1. Dahinter sucht Union noch eine Nummer 2. Man hat zwar Busk noch in Reserve, der wird aber wohl die "3" bleiben. Ich persönlich favorisiere immer noch Ron-Robert Zieler. Der wäre aus meiner Sicht die perfekte Nummer 2. Alles deutet aber darauf hin, dass Oliver Ruhnert den Keeper im Ausland sucht. Angeblich ist Ruhnert an dem Griechen Tzolakis dran. Nachdem der Deal mit dem Ungarn Szalai wohl geplatzt ist, bleibt die Stamm-Abwehr wohl wie letztes Jahr. An Doekhi, Knoche und Leite scheint keiner vorbeizukommen. Hinter den drei Innenverteidigern lauern Jaeckel und Heintz auf ihre Chance. Jaeckel scheint Safe zu sein. Heintz war ein Jahr ausgeliehen. Ob er bleibt, ist noch nicht ganz sicher. Sollte er noch wechseln, so benötigen wir noch einen Linksfuß für die Abwehr. Kevin Schlotterbeck würde gut passen und könnte seine erfolgreiche Zeit bei Union fortsetzen. Das neuste Gerücht für eine Verstärkung ist der 22-jährige Pole Nawrocki. Der allerdings in Bremen geboren und ausgebildet wurde. Er kann rechts und links spielen, würde daher passen. Marktwert vier Millionen. Dagegen herrscht im Mittelfeld bei Union ein regelrechtes Gedränge. Mit Kral, Tousart und Aaronson wurde eine komplette Mittelfeldreihe neu verpflichtet. Dazu gesellen sich aber auch die "Alten", Khedira, Haberer und Ladouni. Diese sechs werden wohl den Stamm bilden. Wobei es ein harter Kampf wird. Khedira ist wohl defensiv unangetastet. Kral allerdings war in den Testspielen einer der besten Spieler. Und dann kam zuletzt auch noch Tousart dazu. Der gerade defensiv einen glänzenden Ruf hat. Haberer wird es schwer haben, sich gegen Aaronson offensiv durchzusetzen. Oder ist gar Ladouni (der kann offensiv und defensiv) der lachende Dritte? Eine wahnsinnige Qualität, die Union da im Mittelfeld hat. Und das war es ja noch nicht einmal alles. Der aktuell noch verletzte Schäfer rechnet sich auch noch Chancen aus. Er spielte schon einmal im Stamm. Der norwegische Nationalspieler Thorsby sollte bei dem Überangebot ohne Chance sein. Genauso wie Pantovic. Da fällt mir übrigens ein, Hertha hat aktuell kein Mittelfeld, Union hat viel zu viele Mittelfeldspieler. Ließe sich da nicht ein Deal machen? Schäfer, Thorsby und Pantovic würden das wohl beste Mittelfeld in der 2. Liga bilden, und wären so etwas wie eine Aufstiegsgarantie. Einzige Bedingung, die ich knüpfen würde, Hertha gäbe -natürlich gegen ein paar Milliönchen- Lukebakio für Union frei. Der würde noch bestens zu Union passen. Die Außenbahnen sind mit drei von vier Spielern schon gut besetzt. Rechts wie immer Trimmel und Juranovic und links Roussillon. Zuletzt testete Fischer auf links Stürmer Skarke. Der das wohl ganz ordentlich machte. Realistischer ist aber, dass wir auf links noch einen Spezialisten holen und Skarke wohl geht, weil er wohl auch im Sturm keinen Platz finden wird. Mein Favorit ist nach wie vor Lenz. Als defensiver Gegenpart zum offensiven Roussillon. Das wäre auch eine finanziell ordentliche Lösung für Union. Und damit wären wir bei Sturm. Einiges deutet bei Becker auf einen Abgang hin. Er hat zum Beispiel seine Kinder von der Schule in Berlin abgemeldet. Aber noch ist er da. Da Urs Fischer vorzugsweise mit zwei Stürmern agiert, müssten Becker, Fofana und Behrens die "2" ausknobeln. Alle drei haben ihre Stärken, die wohl je nach Gegner ausgewählt werden. Jordan und Kaufmann lauern hinter den drei Spielern. Leweling haben wir nach Stuttgart verliehen und der als sicher gegoltene Transfer von Hollerbach hat sich wohl erledigt. Eigentlich brauchen wir ihn auch nicht wirklich. Talent Sanogo wartet hier auch noch auf seine Chance. Ihm ist durchaus etwas zuzutrauen. Sollte Becker dann doch noch gehen, so sind wir angeblich in Verhandlungen mit Kevin Volland, eine nicht ganz so schlechte Idee. Denn die zwei Spieler, die wir aus England geliehen haben, sind noch sehr jung. Volland kann ganz vorn drin spielen, wie auch hinter den Spitzen. Das könnte übrigens Draxler auch. Es gibt zwar keinerlei Gerüchte über ihn, aber er würde ideal passen. Schauen wir mal was passiert, eine überaus spannende Zeit! Eisern!

20. Juli: Union holt ehemaligen Rekordtransfer von Hertha - und schlägt Rapid Wien

Im Testspiel gegen Rapid Wien siegte Union Berlin mit 3:0. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Also, hätte mir mal einer vor einigen Jahren gesagt, dass wir vor unserer Champions League-Saison Herthas Rekordeinkauf verpflichten, weil die gerade abgestiegen sind und das auch noch für eine ziemlich übersichtliche Summe - ich hätte ein schweres Schleudertrauma vom entschiedenen Kopfschütteln erlitten. Aber so sieht's nun mal aus: Lucas Tousart hat bei uns unterschrieben, dem Vernehmen nach für drei Jahre plus Option und das für drei Millionen, die allerdings durch die allseits beliebten Boni auf sechs Millionen anwachsen können. Wir bekommen einen kämpferischen und überaus laufstarken Spieler mit über 200 Erstligaspielen auf der Uhr, der die Liga kennt, auf der Sechs und der Acht antreten kann und zudem in der letzten Saison seine Torgefahr entdeckt hat (fünf Treffer und drei Vorlagen) und Tousart kann in Berlin bleiben und obendrein Champions League spielen (hat er schon zweimal - zudem wird er, glaube ich, nach drei schwierigen Jahren in Charlottenburg die wesentlich bessere Stimmung im Umfeld genießen - sieht ganz so aus, als ob da alle gewinnen könnten. Herzlich willkommen, Lucas Tousart! Ein ausgezeichneter Transfer von Ruhnert, der erst publik wurde, als er praktisch schon geritzt war - ganz im Gegensatz zu Szalai, Hollerbach und Gosens, die uns wohl alle nicht beehren werden. Es ist wie immer: gibt es allzuviel Lärm im Vorfeld, dann wird es (fast) garantiert nichts. Im defensiven und zentralen Mittelfeld sind wir jetzt erstklassig aufgestellt, genug Möglichkeiten auf Sechs und Acht und alle haben Qualität. Das wird sehr interessant … Mal sehen, ob und wann uns noch Stammpersonal verlässt, einen Linksverteidiger und einen Torwart brauchen wir so oder so noch. Sollte mich wundern, wenn wir in diesem Transfersommer eine zweistellige Millionensumme unsererseits erleben werden, es sei denn, es passiert noch was ganz Verrücktes. Am Rande: Timo Baumgartl, der uns gerade verlassen hat, hat seinen Vertrag beim PSV Eindhoven aufgelöst und geht zu Schalke, wäre schön, wenn er seiner Karriere wieder etwas mehr Schwung verleihen könnte - viel Glück dabei! Und dann ist da noch unsere Heimspielpremiere: Rapid Wien kommt in die Alte Försterei und bringt beachtliche 500 Fans mit (die ziemlich cool unseren und ihren ehemaligen Käptn Christopher Trimmel feiern) und auch unsere Fans strömen in Scharen - 17.300 Zuschauer sind doch unterm Strich für ein Heimspiel unter der Woche gegen einen nicht unbedingt erstklassigen Gegner ziemlich ordentlich. Das Spiel ist auch ganz ordentlich bis zur Pause, wenngleich harmlos auf beiden Seiten, aber nach der Pause wird das spürbar anders. Erst schießt der eingewechselte Behrens noch an den Pfosten, ein paar Minuten später macht er es besser und verwandelt ein Trimmeleingabe aus kurzer Distanz. Der zweite Treffer unmittelbar danach ist eine Co-Produktion von Neuunionern: Kral spielt einen langen, butterweichen Ball auf Fofana, der den Ball super mitnimmt und sofort mit dem Außenrist in den Winkel schlenzt - nicht schlecht für ein Premierentor vor Heimpublikum!! Der dritte Treffer, eine Viertelstunde vor Schluss: eine Flanke von Juranovic lässt wieder Behrens übern Scheitel rutschen. über den machtlosen Keeper fällt die Kugel ins lange Eck. Zusätzlich gibt’s noch ein paar schöne Gelegenheiten, die aber leider nicht genutzt werden, aber ich denke, mit dem Ergebnis kann man leben und gerade im Vergleich zum Spiel in Ungarn ein paar Tage zuvor war das schon mal ein anständiger Schritt in die richtige Richtung. Sonnabend geht es schon weiter, da gibt es ein Wiedersehen mit Steven Skrzybski, denn wir spielen 15 Uhr zu Hause gegen Holstein Kiel. Vielleicht schon mit Tousart?

18. Juli: Aktueller Unterschied Hertha und Union ... ganz einfach!

Das Team von Union Berlin läuft beim ersten Training auf dem Platz am Stadion An der Alten Försterei aus. © Matthias Koch/dpa Icke: Wie lässt sich aktuell der Unterschied zwischen Hertha und Union am prägnantesten darstellen? Nichts ist einfacher als das. Die "großen" Diskussionen bei Union drehen sich aktuell darum, ob die Entscheidung die CL-Spiele im Olympia-Stadion auszutragen richtig ist und warum wir für 14 Millionen einen Szallai verpflichten wollen, obwohl wir gerade 7,5 Millionen für Leite, für die gleiche Position ausgaben. Dass internationale Stars wie Aaronson und Fofana inzwischen ihr erstes Testspiel absolvierten, ist (fast) nur noch eine Randnotiz. Bei Hertha hingegen steht die österreichische Polizei vor der Tür. Gersbeck der neue Keeper von Hertha, der nach eigenen Ansprüchen Führungsspieler sein möchte, musste mit zur Wache und wurde einen halben Tag lang verhört. Warum? Er traf sich nach dem Sport mit seinen alten Ultra-Kollegen in einem Wirtshaus. Es soll reichlich Alkohol geflossen sein. Und dann flogen die Fäuste. Der Kontrahent von Gersbeck landete im Krankenhaus und erstatte natürlich Anzeige. Warum wurde eigentlich gerade Gersbeck geholt? Das ist einfach, sowohl der Präsident Bernstein als auch der Keeper machen aus ihrer alten Ultra-Freundschaft kein Geheimnis. Herzlichen Glückwunsch Hertha! Aber das ist nicht das größte Problem. Eine Auflage für ihre Lizenz zur 2. Liga war, die Deckungslücke i.H.v. 60 Millionen zu schließen. Das hatte man geschafft, in dem man die Anleihe i.H.v. 40 Millionen, die man in Oktober hätte zurückzahlen müssen, um ein Jahr verschob. Natürlich mit zusätzlichen Zinsen in relevanter Höhe. Die restlichen 20 Millionen wird man per Bankbürgschaft reguliert haben und darauf hoffen, einen Transferüberschuss in gleicher Höhe zu erwirtschaften. Und genau hier stockt es. Mit Ngankam, Cigerci und Mittelstädt konnten sie gerade drei Spieler mit Ablöse verkaufen. Dafür gab es aber zusammen nur 4,85 Millionen. 300.000 € hat man schon wieder für Gersbeck ausgegeben. Reese, Leistner, Dudziak wurden extern verpflichtet und belasten zumindest das Gehalts-Budget. Von acht (ehemals) ausgeliehenen Spielern konnte man wenigstens Alderete und Ascacibar unterbrigen. Sechs bleiben im Kader. Da man auch noch vier Nachwuchsspieler mit einem Profivertrag ausstattete, hat man jetzt aktuell 37 (!) Spieler im Kader. Natürlich möchte man gern Spieler wie Schwolow (3,4 Mio. Vertrag), Lukebakio (6 Mio.), Tousart (4 Mio.), Piatek (5,5 Mio.), Serdar (3,5 Mio.) und etliche andere verkaufen. Nur, wer nur Mondpreise aufruft, geht das Risko ein, das man 3 Minuten vor der Angst erpressbar wird. Alle wissen um die Probleme von Hertha bei ihren Spielerverkäufen. Nur die fünf als Beispiel genannten Spieler "fressen" allein ca. 22,4 Millionen an Gehalt. Selbst wenn der eine oder andere einen Gehaltsabzug bei Abstieg im Vertrag haben sollte, Hertha muss alle diesen "Altlasten" mit millionenschweren Verträgen loswerden. Sie können sie - auch mit Abzügen - nicht mehr bezahlen. Aber wer bezahlt Schwolow 3,5 Millionen Gehalt weiter und blecht noch eine Ablöse? Freiburg (kassierte sieben Millionen) hält sich heute noch vor lachen die Bäuche! Hat Hertha einen Skandal überstanden, kommen zwei neue auf sie zugerollt. Woran liegt das nur? Zurück zum Wichtigen! In der kommenden Woche wird sich bei Union wohl einiges tun. Die Devise hier heißt mitnichten, warten bis zum Schluss. Sondern den Kader so früh wie möglich zusammen zu haben. Eben um eingespielt zu sein. An unserer bewährten Taktik (3-3-2-2) wird sich nichts ändern. Das zeigen die bisherigen Verpflichtungen, als auch die ersten zwei Testspiele. Ergo muss Fischer "nur" dafür sorgen, dass die neuen Stars wie Fofana und Aaronson gleich funktionieren. Auf Fofana freue ich mich ganz besonders! Eisern

16. Juli: Premierentore für Kaufmann und Aaronson

Der dänische Neuzugang Mikkel Kaufmann (22) hat im Testspiel gegen Zalaegerszegi TE sein erstes Tor im Dress von Union Berlin erzielt. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Natürlich kann man sich über Sinn und Unsinn von Vorbereitungs- bzw. Freundschaftsspielen streiten, aber sie sind nun mal allerorten üblich und die Trainer werden schon wissen, was sie sich davon versprechen. Das Testspiel gegen Luckenwalde war nicht sonderlich spannend, es ging zwar gut los und wir führten nach sechs Minuten mit 2:0, aber das war's auch schon im Groben. Jetzt sind wir, übrigens für eine ziemlich ordentliche Antrittsgage, knapp 900 Kilometer Richtung Süden gereist, nach Ungarn, zum frisch gebackenen Pokalsieger Zalaegerszegi TE, der schon in zwölf Tagen bzw. zwei Wochen wieder loslegt: erst in der Conference League-Quali gegen Osijek und dann fängt schon der ungarische Ligabetrieb wieder an. Will sagen: die sind schon weiter als wir und ärgerlicherweise ist das auch nicht zu übersehen. Die erste Hälfte ist so gar nichts: hinten schwach und vorne harmlos. Schon nach wenigen Sekunden liegen wir hinten, nach einem missglückten Rückpass von Jaeckel gehen die Westungarn in Führung. Auch das 2:0 wird auf einem Silbertablett gereicht: Unsere Fehler im Aufbauspiel sind zu offensichtlich und ZTE nutzt das aus, zum Glück nicht so oft wie möglich. Unsere Chancen sind schnell aufgezählt - Kaufmann versemmelt nach fünf Minuten, aber direkt vor der Pause zeigt er bei seiner (und unserer) zweiten Chance, dass er ein Mittelstürmer ist und schließt gekonnt ins lange Eck ab. Die zweite Hälfte geht ähnlich übersichtlich los wie die erste: nach zwei Minuten stellt Zalaegerszegi den alten Abstand wieder her, wieder ein halbes Eigentor, denn der eingewechselte Nachwuchskeeper Yannic Stein lässt sich den Ball vom Fuss spitzeln. Nichtsdestotrotz sieht unser Spiel nach der Pause besser aus und nach einer guten Stunde kommen die neu verpflichteten Aaronson und Fofana in die Partie und können wenigstens in Ansätzen zeigen, dass sie gute Fussballer sind und nicht von ungefähr stellt Aaronson mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze den Endstand her. Laidouni kommt sogar fast noch zum Ausgleich, köpft aber nach Trimmel-Flanke knapp vorbei - und das wäre, ehrlich gesagt, auch nicht gerecht gewesen. Alles in allem fast ein wenig ernüchternd, abgesehen von der Fofana/Aaronson-Premiere, aber wie schon eingangs erwähnt - ein weiteres Testspiel mit bunt durchgemischten Aufstellungen, mehr nicht. Urs Fischer wird mit Sicherheit nicht zufrieden sein, aber schon am Mittwoch kann die Mannschaft beweisen, dass sie's besser kann, dann kommt Rapid Wien in die Alte Försterei, Anstoß ist um 18.15 Uhr. Ein neuer Name schwirrt umher: Wir interessieren uns wohl für den knapp 31-jährigen Kevin Volland, der die letzten drei Jahre in der Ligue 1 beim AS Monaco verbracht hat, zuletzt dort aber nicht mehr so recht glücklich war und gern wieder zurück in die Bundesliga will - und angeblich am liebsten zu uns. Als Ablöse sollen fünf bis sieben Millionen im Raum stehen und angeblich ist auch der VfL Wolfsburg interessiert, die nebenbei mit einem ersten Angebot für Gosens über vierzehn Millionen abgeblitzt sind - aber ich glaube kaum, dass wir das überbieten wollen. Die Idee mit Volland hat natürlich was, immerhin hat er über hundert Erstligatore aufzuweisen und, was die Sache aus meiner Sicht noch viel interessanter macht, fast genausoviel Torvorbereitungen, ein erfahrener, spielender Mittelstürmer, der die Liga kennt - warum nicht? Aber noch ist das alles nur ein Gerücht, nicht mehr. Auch der angeblich schon feste Deal mit dem ungarischen Innenverteidiger Szalai hat sich noch kein Stück weiterbewegt, also heißt es weiter abwarten, zusätzlich sollen jetzt auch noch Freiburg und Hoffenheim an dem Nationalspieler dran sein - ohne das branchenübliche Geplänkel scheint es einfach nicht zu gehen. Währenddessen haben wir Jamie Leweling nun tatsächlich für eine Saison nach Stuttgart verliehen, wohl mit anschließender Kaufoption über fünf Millionen. Schade, aber momentan scheint es für alle Seiten die beste Lösung zu sein. Wir sehen uns Mittwoch gegen Wien, es soll wohl nicht ganz so schweineheiß sein - also freuen wir uns über ein weiteres Testspiel, diesmal immerhin in unserem Wohnzimmer: Wie sagt Dorothy im "Wizard of Oz" so schön: "Es ist nirgendwo so schön wie daheim…"