Union-Berlin-Blog: Schwächelndes Union - ein "weiter so" wird kaum funktionieren

Fortsetzung des Artikels laden

13. August: Los geht's: DFB-Pokal in Gütersloh

Laszlo Benes (27) gilt als Abgangskandidat. © Andreas Gora/dpa Unionfux: So, jetzt aber - es wird ernst, das erste Pflichtspiel steht an, DFB-Pokal in NRW beim FC Gütersloh. Nun ist der DFB-Pokal nicht ganz so wichtig (auch wenn der Trainer ein Fan davon ist, wie er in der Pressekonferenz unmissverständlich sagt) und der FC Gütersloh lediglich Regionalligist. Nichtsdestotrotz ist jetzt die Zeit des Relativierens und auch Schönredens vorbei, ein 0:1 wäre diesmal schon deutlich ärgerlicher und auch blamabler als die vier Male zuvor, vom finanziellen Schaden, auch wenn er zu diesem frühen Zeitpunkt noch überschaubar ist, ganz zu schweigen. Andererseits wäre ein Weiterkommen auch nicht gerade ein Grund zur Euphorie, denn wir sind immer noch der Bundesligist und einige Ligen über dem Gegner. Kann schon sein, dass wir beim kleineren Kontrahenten das machen müssen, was wir so ungern machen und auch nicht so gut können: das Spiel. Nichtsdestotrotz hat Horst Heldt am Rande der letzten Vorbereitungspartie gegen Olympiakos Piräus verlauten lassen, dass kein Bedarf an einem offensiven Mittelfeldspieler besteht, weder Acht noch Zehn, bei unserem spielerischen Vortrag der letzten zwei Jahre eigentlich eine fast unglaubliche Aussage - jedoch wahrscheinlich und hoffentlich vor dem Hintergrund, dass es bis jetzt noch nicht gelungen ist, einen Spieler aus unserem ziemlich vollen Mittelfeldaufgebot zu verkaufen oder zu verleihen. Unter anderem auch Laszlo Benes, der Spielmacherhoffnung, die nach nur einer Saison als gescheitert gilt, inwieweit er allein daran Schuld ist oder ob er an fehlendem Vertrauen in seine Fähigkeiten krankt, nicht so leicht zu sagen. Doch selbst sein ehemaliger HSV-Trainer, der in Hamburg noch sehr viel mit ihm anfangen konnte, kann und will in Berlin mit ihm kaum was anfangen. das ist kaum zu übersehen, also ist ein möglicher Verkauf eine Lösung, nur scheint es auch da momentan an Interessenten zu fehlen. Alex Kral sollte längst weg sein bzw. bei Espanyol Barcelona bleiben, ist aber immer noch da, Lucas Tousart will trotz Nichtbeachtung wohl auch gern bleiben, kein Wunder als Spitzenverdiener, der zudem in einem Jahr ablösefrei wäre. Drei eigentlich ziemlich gute (National)Spieler, die aber bei uns nicht funktioniert haben, warum-auch-immer - ich hoffe, zumindest intern hat man Antworten darauf gefunden. Klar, Abwehrspieler Diogo Leite soll gehen (das geht auch schon ewig und drei Tage), wenn er denn nicht verlängern will und das will er anscheinend nicht, allein aus wirtschaftlichen Erwägungen sollten sich da die Wege nun trennen, obwohl ich nicht so recht glaube, dass wir sehr nahe an den angeblichen Marktwert von siebzehn Millionen herankommen, alles über zwölf Millionen wäre da schon prima. Aber auch Marin Ljubicic, erst ein halbes Jahr hier und für stattliche vier bis fünf Millionen aus Linz verpflichtet, ist offenbar durch, so richtig glaubt man nicht mehr an den Wintertransfer, der so gut gestartet war (ein Tor und eine Vorlage in seinem ersten Spiel in Hoffenheim), aber dann ein wenig mit der Bundesliga überfordert schien, dafür aber einen langfristigen Vertrag hat. Ein voraussichtlich weiteres Mitglied unseres Stürmerfriedhofs, wobei man wirklich mal fragen muss, was unsere Scoutingabteilung so alles treibt: Mikkel Kaufmann, Ivan Prtajin, Chris Bedia, Kevin Volland, Jordan - um nur einige zu nennen, die Erfolgsquote unserer Verpflichtungen ist mittlerweile gefährlich gesunken und das seit Jahren, natürlich ist nicht jeder Transfer erfolgreich, aber wenn kaum ein Transfer so voll einschlägt, dann muss das ja an irgendwas liegen. Okay, es gibt auch noch solche Verpflichtungen wie Hollerbach, aber ein Hollerbach allein macht nun mal noch keinen Sommer. Nur ist eine gute Transferpolitik nahezu überlebenswichtig für einen kleineren Verein, insofern muss sich endlich ändern, wenn wir weiter Erstligist bleiben wollen. Bestimmt kommt nochmal Bewegung in den Kader, es wäre so wichtig, wenn vielleicht noch der eine oder auch andere Volltreffer dabei wäre, aber hoffen wir das nicht seit mehreren Transferperioden? Genug geklagt, auf nach Gütersloh und zeigen, dass man doch viel besser ist als fast alle mittlerweile denken, das setzt voraus, dass wir uns die Verlängerung ersparen können und die Sache in neunzig Minuten für uns entscheiden können. Oder ist das etwa auch zuviel verlangt?

11. August: Juranovic und/oder Leite vor dem Abflug bei Union?

Josip Juranović (29) gehörte beim vergangenen Testspiel nicht zum Kader. © Tom Weller/dpa Icke: Gibt es eine vernünftige Erklärung, warum im letzten Testspiel – die erwartete Stammelf aufläuft und die beiden Spieler (Juranovic, Leite) gar nicht eingesetzt werden? Juranovic gehörte erst gar nicht zum Kader und Leite saß 90 Minuten auf der Bank. Bei Juranovic sagte man, er sei verletzt. Das kann zwar stimmen, muss aber nicht. Bei Leite wurde man noch schmallippiger. Da äußerte sich kaum jemand. Am wahrscheinlichsten wären ein oder zwei – schon gemunkelte Abgänge. Seit Wochen versucht Steffen Baumgart aus Rothe einen linken Innenverteidiger zu machen. So viel Spielzeit bekam er zuletzt nicht, schon gar nicht auf einer für ihn – völlig fremden Position. Der Erfolg scheint mäßig. Einige Spiele von Rothe waren sehr holprig, andere gingen so halbwegs. Dazu holte man den linken Innenverteidiger Nsoki aus Hoffenheim. Man könnte jetzt zwar sagen, er soll der Backup für Leite sein, aber warum sollte Nsoki das machen? In dem Wissen, sowieso nicht an Leite vorbeizukommen. Einzig eine defensive Variante für die linke Außenbahn wäre für Nsoki und einen Stammplatz denkbar, aber da wurde er nie eingesetzt. Markgraf aus der A-Jugend hochgezogen - bekam hier die meiste Spielzeit. Das sind – auch in der Summe – viele und schwere Fingerzeige, dass sich Leite wohl verabschiedet. Und Gleiches gilt wohl auch für Juranovic. Natürlich ist eine Verletzung jederzeit möglich. Manchmal wird das aber auch nur so gesagt, um einen Transfer kurz vor Schluss nicht zu gefährden. Auch hier gilt, zuletzt spielte auffallend oft der wiedergenesende Skov auf dieser Position (linke Außenbahn). Und auch Markgraf, wie schon erwähnt, bekam enorm viel Spielzeit. Dazu muss man auch noch wissen, dass Juranovic von Hause aus, auf der rechten Außenbahn … beheimatet ist. Dort erlebt aber gerade Trimmel seinen siebenundachtzigsten Frühling. Und zuletzt (2.Halbserie der Vor-Saison) hatte Baumgart ihn ja auch zum linken Außenbahnspieler umfunktioniert, um auf dieser Position mehr Ballsicherheit zu schaffen. Das gelang auch. Ob es Juranovic auch gefiel? Das weiß man nicht genau. Und er möchte nächstes Jahr bestimmt auf seiner angestammten Position (rechts) zur Weltmeisterschaft fahren. Die Verträge für Leite und Doekhi laufen nur noch bis 2026. Da ist es sogar wahrscheinlich, dass es uns nicht gelingt, beide zu halten. Wir können sehr sehr froh sein, wenn wir wenigstens Doekhi halten können! Und auch das ist sehr wacklig. Am heftigsten im Gespräch ist Feyenoord. Blöd dabei ist es (für uns), dass Doekhi auch noch in Rotterdam geboren wurde. Wir werden es bald sehen. Und auch hier hat „Umbauer“ Baumgart schon vorgesorgt. Kral, der eigentlich im zentralen Mittelfeld spielt, wurde auffallend oft als Innenverteidiger eingesetzt. Zumindest in den Testspielen. Eigentlich war Kral schon weg, doch sein Leihverein Espanyol Barcelona (auch ein Testspiel-Gegner von uns) zog seine Kauf-Option nicht. Und dass, obwohl er eigentlich dort eine solide Saison spielte. Es sollte keine übergroße Überraschung darstellen, wenn wir in der Bundesliga plötzlich mit Kral-Querfeld-Rothe in der Zusammensetzung der Dreierkette starten würden. Dahinter hätten wir dann noch den neu verpflichteten Nsoki, Ogbemudia und zur Not auch noch Tousart. Auch er bekam vom Trainer einige Einsätze in der Innenverteidigung. Baume hat also für den Fall eins Worst-Case-Szenarios vorgesorgt. Und sollte sich Kemlein im Laufe der Saison im Mittelfeld als Stammspieler durchsetzen, so könnte man sich auch noch daran erinnern, dass Khedira auch schon 28 x Innenverteidiger spielte. Zuletzt in Augsburg. Die Frage, die dann noch unbeantwortet ist, kann so eine umformierte Innenverteidigung - die alte defensive Qualität gewährleisten? Man darf Zweifel dabei hegen. Selbst wenn Kral einige überraschen konnte und zumindest in den Testspielen oft zu den besten Akteuren bei uns zählte. Nun hoffen wir, dass wir wenigstens einen (es wird, wenn dann wohl Doekhi sein) der zwei vakanten Innenverteidiger zu einer Vertrags-Verlängerung überzeugen können. Sollte dann auch noch Juranovic gehen, so müssten wir sogar drei Säulen bei uns ersetzen. Das wäre schon sehr bitter. Und auch kompliziert umzusetzen. Die „ganz bösen Zungen“ sagen sogar, dass der Hamburger Keeper Raab als neue Nr. 1 geholt wurde, weil auch Rönnow wackelt. Angeblich habe Rönnow nur noch einen Vertrag bis 2026 und interessante Angebote. Das würde bedeuten, auch er wäre im kommenden Jahr ablösefrei. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Rönnow war in den letzten Jahren unsere Lebensversicherung. Und diese Rolle wird nur noch wichtiger, wenn uns weitere Stützen im Team verlassen. So allerdings englische Clubs mit millionenschweren Gehältern umherwedeln, wird das ebenso sehr schwer. Mindestens zwei Spieler aus dem Quartett Leite/Doekhi/Juranovic/Rönnow müssen wir behalten und mit ihnen verlängern. Gelingt das schlussendlich nicht, dann haben wir eine megaschwere Saison vor uns. Eisern.

9. August: Überraschung: auch das letzte Testspiel gegen Olympiakos endet 0:1

Steffen Baumgart muss zum vierten Mal in Serie eine 0:1-Pleite einstecken. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Man kann ja sagen, was man will, eine gewisse Konstanz ist schon zu erkennen - auch das letzte Vorbereitungsspiel endet wie die drei davor: wir verlieren 0:1. Und die Fans scheinen so etwas geahnt zu haben, denn diesmal ist die Alte Försterei, trotz Mannschaftsvorstellung und Autogrammstunde, "nur" zu zwei Dritteln gefüllt, also gut vierzehntausend Zuschauer, immerhin gegen Olympiakos Piräus, den aktuellen griechischen Meister, der im letzten Jahr sogar die Conference League für sich entscheiden konnte. Dreiundsiebzig Minuten lang ist es ein langweiliges Spiel ohne große Höhepunkte und wir haben, wie zuletzt, kaum eine nennenswerte Torchance, die Griechen haben wenigstens eine, kurz vor der Pause durch ihren Superstürmer El Kaabi, aber Rönnow kann retten, profitiert aber auch davon, dass der Marokkaner sich den Ball etwas zu weit vorlegt. Nach der Pause geht es im Sparflammenmodus weiter, hier und da ein kleiner Ansatz, doch bei Weitem nicht genug für so etwas wie Fussball. Sicher, es ist heiß, aber es fehlt uns an Technik und Passgenauigkeit, von irgendwelchen Automatismen, die es ja so langsam geben sollte, ganz zu schweigen. Niemand spielt den Streber und tut sich hervor, schon gar nicht unser bisheriger Königstransfer Burke, alle sind bemerkenswert unterspannt, teilweise sieht’s so aus, als würde da eine Truppe spielen, die weitgehend neu zusammengestellt wurde (nicht sehr gut) und die sich erst noch finden muss. Dann geht der Gast, quasi aus dem berühmten Nichts, eine Viertelstunde vor Schluss in Führung, Chiquinho haut den Ball nach unbedrängtem Zuspiel des talentierten Mouzakitis ansatzlos aus achtzehn Metern in den Winkel, nicht viel zu machen für unseren Keeper, der aber auch etwas überrascht scheint, genau wie Leo Querfeld, der den Torschützen gewähren lässt. Und jetzt wacht das Spiel doch erstaunlicherweise auf und wir kommen tatsächlich zu zwei Chancen, durch Ljubicic (schön vorbereitet durch Skarke und Schäfer) und Benes (nach Flanke von Jeong), beide gerade eingewechselt - und eigentlich müssten beide Möglichkeiten auch drin sein, aber der eine Schuss ist zu schwach und zu sehr auf den griechischen Torwart und der andere geht relativ knapp links vorbei. Am Ende ist man fast erleichtert, dass die Testspielsaison, zumindest vorerst, vorbei ist - denn das hat nun wirklich keinen Spaß gemacht. Mag ja sein, dass nicht die vordringliche Aufgabe von Vorbereitungsspielen ist, irgendjemandem Freude zu bereiten, andererseits glaube ich jedoch nicht, dass sich irgendein Mitbewerber durchgängig so schwach präsentiert hat wie wir in den letzten vier Begegnungen. Hat das denn so gar nichts zu sagen, dass man beinahe so gar nichts sehen konnte? Okay, es gibt nicht nur Weltuntergangsstimmung zu verbreiten: zwei Gegentore waren fragwürdige Elfmeter und zwei Gegentore waren Sonntagsschüsse - will sagen, defensiv funktioniert es einigermaßen. Aber sonst? Man fragt sich zwangsläufig, zum wiederholten Male, was in den letzten Wochen mit der Mannschaft passiert ist, was so trainiert wurde und warum die Jungs davon nichts umsetzen können oder wollen. Niemand erwartet das Unglaubliche, aber das kleine Einmaleins sollte doch einigermaßen sitzen. Nach Bundesligatauglichkeit sieht das jedenfalls nicht aus, wenigstens was die schon seit längerem beklagenswerte Offensive (und das schwache Mittelfeld dahinter) angeht, nach einer wirklichen Trainerhandschrift auch nicht - ich würde nur zu gern wissen: gibt’s die gar nicht oder sehe ich die nicht oder geht’s vordergründig nur um Kondition und etwas Spielpraxis? Sind wir wirklich bereit für die neue Saison oder brauchen wir noch etwas? Kann Trainer Steffen Baumgart uns nun besser machen oder verwaltet er nur das, was er vorgefunden hat? Wer jetzt keine leisen Zweifel hat, den beneide ich doch um seine, beinahe religiöse, Zuversicht. Das werden höchstwahrscheinlich drei unruhige Wochen bis zum ersten September, dann ist nämlich das Transferfenster endlich zu und wir wissen, wie die Mannschaft endgültig aussieht, meines Erachtens tut unter anderem weiterhin eine Art Spielmacher not, aber der wird, so die allgemeine Befürchtung, wohl eher nicht verpflichtet. Trotzdem: jedes Wunder ist willkommen, ganz egal, wie es aussieht - brauchen können wir es ohne Zweifel. Zudem kriegen wir zu Anfang mit dem VfB Stuttgart und danach auswärts in Dortmund gleich zwei mächtige Brocken vor den Latz - da gilt es und da wird man dann sehen, zu was wir in der Lage sind und zu was weniger. Die Erwartungshaltung jedenfalls ist schon mal geschickt Stück für Stück runtergeschraubt worden: war das etwa Teil des Plans? Der ist dann zweifellos und ohne große Abstriche aufgegangen, größere Flausen dürfte im Moment kaum jemand haben. Na schön, nächste Woche wird’s also ernst (und einige blühen ja erst auf, wenn’s ernst wird, so hoffe ich doch wenigstens), wenn auch mit Vorstufe, denn die erste Runde des DFB-Pokals mit Regionalligist Gütersloh kann, bei allem Respekt, noch nicht der Maßstab sein, auch der FCG setzt im Übrigen seine Generalprobe in den Sand, zu Hause verliert man gegen Fortuna Düsseldorf II. Doch auch da muss man gewinnen und wir tun uns ja gern schwer gegen vermeintlich kleinere Gegner. Und wer weiß? Kann sein, dass wir dann alles das sehen, was uns so sehr fehlt und Sorgen macht, kann sein, dass ich dann dem Trainer ein wenig Abbitte leisten muss, weil dann Dinge offenbar werden, also im positiven Sinne, die meinem Laienauge verborgen geblieben sind. Es würde mich sehr freuen und es wäre zumindest ein Anfang.

6. August: Wer spielt beim 1.FC Union gegen Olympiakos im Stamm?

Am Sonntag spielt der 1.FC Union gegen Olympiakos Piräus. © Matthias Koch/dpa Icke: Am Sonnabend um 15.30 Uhr wird angepfiffen. Zum letzten Testspiel des 1. FC Union gegen Olympiakos Piräus. Die Griechen sind qualitativ noch einmal eine neue Hausnummer in unserem Testspiel-Programm. Sieht man sich die letzten drei Testspiele von Union an, so gingen diese allesamt verloren. Gute Voraussetzungen sehen anders aus. Also warum soll Union diesen Kick erfolgreich gestalten? Es ist zudem für die Spieler die letzte Möglichkeit sich selbst beim Trainer in den Fokus zu spielen. Im Gegensatz zu der Defensive, die zu großen Teilen steht, sieht das offensiv ganz anders aus. Fehlende Tore, ja sogar das fehlende Aufbauspiel lassen Fragezeichen über die richtige Besetzung der offensiven Spieler beim 1. FC Union zurück. Zumal deutete Baumgart (verbal) an, dass ein junger Spieler durchaus sein Profi-Debüt feiern könnte. Nach den Eindrücken der Testspiele können das ja nur der linke Außenbahnspieler Markgraf oder Stürmer Ali sein. Mit Sliskovic konnte zwar ein drittes Union-Talent überzeugen, der spielt aber vorzugsweise im zentralen Mittelfeld, wo der Kader sowieso schon übermäßig groß ist. Man darf gespannt sein. Wir rechnen mit folgender Start-Aufstellung gegen die Griechen: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Juranovic – Schäfer, Kral – Ilic, Ansah. Burke, Jeong und Haberer sind aber nah an der Startelf dran. Hier können wirklich Trainingsleistungen (mit-) entscheiden. Skov und Kemlein kommen aus Verletzungen. Sie sind wohl noch nicht so weit. Benes und Tousart hingegen haben beim letzten Kick (Barcelona) gar nicht gespielt. Das ist jetzt kein Fingerzeig dafür, dass sie mit zur Start-Elf-Disposition stehen. Eher dafür, dass sich Spieler und Verein (noch) trennen möchten. Dann blieben da noch Rothe, Preu, Skarke, Ljubicic, Markgraf, Nsoki, Ogbemudia und Raab. Sie alle haben sich von ihren Leistungen her – nicht für die Stammelf angeboten. Wobei man natürlich den gerade von den Junioren hochgezogenen Markgraf anders bewerten muss, wie einen erfahrenen Skarke oder einen U20-Nationalspieler Rothe. Burcu ist leider noch verletzt. Den Kader komplettieren die Keeper Stein und Klaus, die beide keine Nummer 1 – Ambitionen besitzen. Und was ist mit dem Geschrei über Doekhi? Wir erinnern uns. Voriges Jahr im August hatten wir exakt die gleiche Situation (mit teilweise anderen Vereinen). Einige Medien berichten Doekhi sei sich mit einem holländischen Verein einig. Nur dieser möchte wohl seine Ausstiegs-Klausel nicht ziehen und die Ablösesummer weiter drücken. Ich hoffe sehr, wir lassen uns nicht erpressen. Natürlich haben wohl interessierte Vereine die besseren Karten. Sie können jetzt niedrigere Angebote senden und haben immer noch den Joker – am letzten Augusttag die Klausel ziehen zu können. Letztes Jahr haben alle gejubelt, weil Doekhi seinen Vertrag verlängert hatte. Aber eben nur um 1 Jahr und mit einer viel zu lange geltenden Ausstiegsklausel. Sonst hätten wir diese unsägliche Situation jetzt nicht schon wieder. Wenn Fußball nur noch Poker ist, dann verliert man die Lust und den Spaß daran! Zurück zu Olympiakos. Vom Kaderwert betrachtet sind sie ähnlich aufgestellt, wie wir auch. Die Griechen haben einen nominellen Wert von knapp unter 112 Millionen, wir dagegen liegen bei 122 Millionen. Unsere Stärken, sprich die wertvollsten Spieler (Leite, Doekhi, Querfeld) liegen dabei alle in der Abwehr. Bei den Griechen ist es mehr (und wahrscheinlich besser) verteilt. Hezze (12 Mio.) und Mouzakitis (12 Mio.) bilden ein starkes Duo aus 6 und 8 im zentralen Mittelfeld. Dazu haben sie mit dem jungen National-Keeper Tsolakis (10 Mio.) auch einen tollen Rückhalt im Tor. Vorn müssen wir auf den routinierten Torgaranten El Kaabi aufpassen. In der vorigen Saison erzielte er 27 (!) Tore und gab 7 weitere Torvorlagen. Und das in nur 44 Spielen. Das ist kein Zufall, in der Nationalmannschaft von Marokko hat er bereits 28 Tore in 54 Spielen erzielt. Ein Killer vor dem Tor. Und das war es schon mit der griechischen Torgefährlichkeit? Nein! Sehr oft wird der Ukrainer Yaremchuk eingewechselt. Immerhin 63-facher Nationalspieler mit 17 Toren für die Ukraine. Und wie erfolgreich Yaremchuk bei seinen Einwechslungen im Club ist, zeigen 14 Torbeteiligungen in der letzten Saison. Dazu spielt Olympiakos immer mit zwei echten Außenstürmern. Die man in dieser Saison auch noch einmal verstärkte. Für den brasilianischen Rechtsaußen Strefezza gaben sie immerhin 8 Millionen an Ablöse aus. Ohne Zweifel sind die Griechen unser stärkster Testpartner. Es wird absolut Zeit für einen Sieg! Eisern.

4. August: Was taugt ein Gefühl - und was bringt die kommende Saison?

Unions Tim Skarke (28, r.) muss sich beweisen. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Ich gebe zu, das Gefühl ist mittlerweile trügerisch: Vor der letzten Urs-Fischer-Saison, die mit der Champions-League-Teilnahme, hatte ich ein mehr als gutes Gefühl, denn da waren namhafte Neuzugänge inklusive aktuellem deutschen Nationalspieler. Wir hatten zu Beginn der Spielzeit die teuerste Ersatzbank ever. Wie das Ganze ausging, wissen wir alle: Der Trainer des Jahres wurde im November entlassen und der Klassenerhalt erst buchstäblich in letzter Minute gesichert. Vor der vergangenen Saison hatte ich wieder ein ziemlich gutes Gefühl: Das neue Gespann Svensson-Heldt versprach eine Rückkehr in sichere Gewässer. Doch schon kurz nach Weihnachten war Bo Geschichte, der Klassenerhalt war in der turbulenten Folge zwar nicht mehr ganz so knapp, aber nichtsdestotrotz alles andere als komfortabel. So, da muss man natürlich das eigene Gefühl hinterfragen, wenn es zweimal so danebenliegt. Sicher, die Sportart Fussball ist weitgehend unberechenbar, daraus bezieht sie, unter anderen Aspekten, ihren Reiz. Aber es ist überaus menschlich, im Kaffeesatz lesen zu wollen, Dinge vorauszuberechnen, Verläufe abzuschätzen, sowas ist schwer abzulegen. Und deswegen gibt es natürlich auch für die kommende Spielzeit ein Gefühl - und es ist, mit seltsamer Beharrlichkeit, nicht so gut. Immer mehr frage ich mich, ob es einen wirklichen Plan für die sportliche Zukunft des Vereins gibt oder ob man nur auf die jeweiligen Entwicklungen reagieren will, mehr Amboss als Hammer sein, auch weil man eben nicht zu den Big Playern gehört. Wer geht, wer kommt - das liegt deswegen nur sehr bedingt in unserer Hand, großes Geld kommt nicht herein, also vertrauen wir auf das Gewohnte, auf das Bewährte und das ist eine starke Defensive. Na und selbst da müssen wir uns offenbar bis zum letzten Transfertag gedulden, ob Schlüsselspieler bleiben oder gehen - und wie sie kompensiert werden können. Erstaunliche Lösungen, unentdeckte Diamanten? Fehlanzeige. Unsere Mittelfeldprobleme sind weiterhin ungelöst, zumal, wenn jemand wie Benes weiterhin nicht das Vertrauen des Trainers genießt und vielmehr kurz vor dem Abschied steht. Sechser sind da, Achter kaum, na und Zehner? Sieht dünn aus. Okay, ist in unserem Spielsystem angeblich ohnehin nicht vorgesehen. Aber was dann? Wer aus dem Kader kann denn lenken und auch mal den tödlichen Pass spielen, die überraschende Idee offerieren? Und warum versteckt er diese Fähigkeit so beharrlich? Und da das Mittelfeld offensiv mehr als hinkt, kann man die Stärke des Sturms, wie in den vergangenen zwei Jahren, nur schwer einschätzen. Das beste Beispiel ist Tim Skarke, der beim Absteiger Darmstadt acht Treffer machte, bei uns keinen einzigen. Und so fragt man sich weiterhin: Kann dieser Tim Skarke was? Und was ist mit Ljubicic? Ist Ilic wirklich bundesligatauglich? Eins ist klar: Ein echter Chancentod sind alle drei nicht, so wenig Möglichkeiten, wie sie kriegen, so schwach, wie sie bedient werden. Doch klar ist auch: Setzt sich die offensive Harmlosigkeit der jüngeren Vergangenheit so fort, wird der Klassenerhalt noch schwerer als in den beiden Jahren zuvor. Angesichts der starken Aufsteiger sollte ein Mindestmaß an Spielstärke und Souveränität schon vorhanden sein. Ist Horst Heldt in der Lage, diese Problematik in den verbleibenden knapp vier Wochen zu lösen? Und ist Steffen Baumgart der richtige Trainer, aus dem vorhandenen Kader das Optimum herauszuholen? Kommen die Schritte in die richtige Richtung, sind die Ideen tragfähig? Gibt es überhaupt eine Idee? Das hoffen wir alle, doch Zweifel sind angebracht, mehr denn je. Ballsicherheit (Kann man sowas nicht üben?) und Spielideen sind jedenfalls kaum zu erkennen, genauso wenig wie Abläufe und zielsichere Standards - unser Vortrag macht derzeit wenig Spaß, so wie in jüngster Vergangenheit selten. Es fühlt sich derzeit also schwierig an, nicht so wirklich gut, doch es ist eben nur ein Gefühl - und das ist nun mal alles andere als verlässlich. Bestenfalls in die eine Richtung wie die andere, so wie wir uns vor den letzten Saisons geirrt haben, könnte es diesmal doch wieder sein. Insofern kann ja noch alles gut werden.

2. August: Déjà-vu - Auch gegen Espanyol gibt's ein 0:1

Die Eisernen kämpften unter der Leitung von Cheftrainer Steffen Baumgart (53) in der Alten Försterei im Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Und weiter geht's in Richtung Saisonstart, heute gegen den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona, der in der letzten Saison gerade noch die Klasse halten konnte (und uns trotzdem Alex Kral nicht abkaufen wollte). Gut 18.000 Zuschauer bei angenehmen Temperaturen in der Alten Försterei sehen das neue Heimtrikot, ganz hübsch, ein bisschen retro, rot und weiß quer-gestreift vorne und hinten weitgehend rot, kann man so machen. Und was sehen sie sonst noch? Ein Spiel wie jetzt schon zweimal gehabt: Wir bemühen uns, es gibt auch die eine oder andere Chance und am Ende verlieren wir mit 0:1. Das Gegentor ist wieder ein Strafstoß, nach vermeintlichem Foul von Leo Querfeld, nach gut einer halben Stunde. Für mich 'ne klare Schwalbe, aber das Gegentor ist auch nicht so wirklich tragisch und erwähnenswert, sondern vielmehr unsere fortgesetzte offensive Harmlosigkeit, die einen wirklich zur Verzweiflung treiben kann. Ja, natürlich, auch hier ist es wieder nur ein Vorbereitungsspiel, aber das heißt ja nicht, dass man keine Torgefahr ausstrahlen kann. Dabei sind wir durchaus stets bemüht, aber was das heißt, weiß man ja. Hier und da blitzt mal was auf, jedoch nie genug, um daraus etwas Zählbares zu machen. Da ist keiner, der den Unterschied machen kann, alles spielt brav und bestenfalls durchschnittlich seinen Stiefel runter. Da ragt nichts heraus, eigentlich sind wir ein ziemlich angenehmer Gegner. Vielleicht können wir ja noch schnell unter der Woche gegen einen Verbandsligisten testen, um unseren Stürmern ein besseres Gefühl zu geben? Ansonsten weiß ich wirklich nicht, wie man aus den letzten drei Spielen irgendetwas schön reden könnte, außer, dass man keine Packung kassiert hat beziehungsweise hinten ganz ordentlich steht. Doch so übersichtlich, wie wir derzeit spielen, könnte es auch in zwei Wochen gegen Gütersloh eng werden, die beinahe zeitgleich zu Hause gegen Bocholt mit immerhin 6:3 gewonnen haben und nach zwei Spieltagen die Tabelle in der Regionalliga West anführen, die sind jedenfalls gut drauf. Letztlich können wir uns nur überraschen lassen, vielleicht wird ja wirklich alles gut. Trotzdem wüsste ich gern, wie man in der Startformation auf ein Mittelfeld mit Khedira, Schäfer und eben jenem Kral (der heute noch zu den besseren Akteuren zählt) kommt - Das sind alles fleißige Spieler, die aber kaum für Offensivdrang stehen. Benes, der wohl weg will (und wohl auch weg soll), blieb jedenfalls über neunzig Minuten auf der Bank, dann hätten wir noch Jeong (der wurde nach siebzig Minuten eingewechselt) und das war's so ziemlich, was Kreativität angeht. Ansah und Burke als Neuverpflichtungen können offenbar die Qualität nicht so anheben, dass wenigstens Hollerbach kompensiert werden kann - stärker als letzte Saison sind wir jedenfalls, zumindest bis jetzt, nicht (im Übrigen auch taktisch nicht oder in Sachen Standards) oder übersehe ich da was? Nachdem gestern meine Dauerkarte im Briefkasten lag, so ganz oldfashioned analog und ich mich über die "Weltbühne"-Werbung auf der Rückseite freute (und über den lausigen Kleber ärgerte, den man kaum abkriegt ...), wurde ich ein klein wenig positiv kribblig in Hinsicht auf die kommende Spielzeit. Heute überwiegen dann doch eher die Sorgen, schon wieder. Spätestens jetzt fange ich an zum allmächtigen Atheismo zu beten, dass die Verantwortlichen einen genialen Masterplan in der Tasche haben, der in den nächsten drei Wochen zum Tragen kommt inklusive ein oder besser zwei Unterschiedsspieler. Also: optimistisch bleiben und an das eine oder andere Wunder glauben - auch, wenn's schwerfällt. Aber auch: sich auf einiges gefasst machen, so oder so.

1. August: Espanyol kommt in unsere Alte Försterei

Auf Trainer Steffen Baumgart (53) und Kapitän Christopher Trimmel (38) wartet in der Vorbereitung noch jede Menge Arbeit. © Andreas Gora/dpa Icke: Am Samstag, dem 2. August 2025 ab 15.30 Uhr sind alle Ausreden vorbei. Der erste von zwei Härtetests steht an. Danach beginnen die Pflichtspiele, erst mit dem DFB-Pokal, dann in der Bundesliga. Espanyol Barcelona besucht uns bzw. sie sind schon am Donnerstag nach Berlin angereist. Das ist der Verein, zu dem wir Kral ausgeliehen und die seine Kauf-Option nicht gezogen haben, obwohl er dort Stammspieler war. Espanyol hat einen großen Namen, aber zurzeit keine große Mannschaft. Man beziffert ihren Marktwert auf 73,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: Uns siedelt man bei 122 Millionen Euro an. Aber trotzdem würde ich Vorsicht walten lassen. El Hilali zum Beispiel ist einer der stärksten Rechtsverteidiger in Spanien, gehört inzwischen auch zur marokkanischen Nationalmannschaft. Javi Puado ist nicht nur Kapitän und Linksaußen im Team, sondern auch Antreiber und hatte letztes Jahr 16 Torbeteiligungen. Wenn dann noch der inzwischen fest verpflichtete Roberto Fernandez als Mittelstürmer (zehn Torbeteiligungen 24/25) einen guten Tag hat, können die einen ganz schönen Wirbel veranstalten. Beweisen möchte sich auch Tyrhys Dolan. Der ehemalige englische U20-Nationalspieler stagniert aktuell bei einem Marktwert von sieben Millionen Euro und möchte seinen großen Durchbruch jetzt bei Barcelona schaffen. Weitere Stützen des Teams sind Romero (LV), Lozano und Terrats (beide ZM). Dennoch sind wir nominal der Favorit. Auch, weil wir in der Vorbereitung schon ein Stück weiter sind als die Spanier. Die Niederlagen - ohne selbst ein Tor erzielt zu haben - gegen die beiden unterklassigen Gegner müssen der Vergangenheit angehören. Wir möchten endlich Burke über rechts sprinten sowie Ansah über halblinks zaubern sehen und in der Mitte darf Ilic jetzt anfangen Tore zu erzielen. Und Jeong darf alle Zweifler eines Besseren belehren, die da meinten, es wäre ein Fehler gewesen, ihn fest zu verpflichten. Einfach zwei wunderbare Tore vorbereiten oder eins davon sogar selber erzielen und alle sind mucksmäuschenstill und behaupten das Gegenteil. Wir freuen uns auf ein feines Fußballspiel. Karten sind wohl noch zu haben, jedenfalls kam noch keine Meldung, es sei ausverkauft. Wer wohl im Angriff spielen dürfte, haben wir schon erwähnt. Burke-Ilic-Ansah scheinen aktuell am stärksten in Form zu sein. Tor und Abwehr sind mit Rönnow-Doekhi-Querfeld-Leite sowieso klar. Genauso wie die Außenspieler mit Trimmel und Juranovic. Einzig mit einem kleinen Fragezeichen versehen ist das zentrale Mittelfeld. Für mich hätten Khedira und Schäfer die Nase vorn. Mal schauen, ob Steffen Baumgart das auch so sieht? Eisern.

29. Juli: Auch gegen einen Drittligisten reicht es nicht - 0:1 gegen Schweinfurt

Der 1. FC Union Berlin verlor gegen den 1. FC Schweinfurt 05 mit null zu eins. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Die gute Nachricht zuerst: wir erspielen uns gegen den Drittligaaufsteiger Schweinfurt 05 wesentlich mehr Chancen als gegen Fürth. Die schlechte Nachricht: wir verlieren auch hier mit 0:1. Meinetwegen nur durch einen eher fragwürdigen Elfer, aber trotzdem - verloren ist verloren. Natürlich, auch hier haben wir wieder ein Testspiel und die Schnüdel (Spitznamen gibt’s) spielen schon am Sonntag bei Viktoria Köln um Punkte, sind also schon wesentlich weiter im Training. Aber wir reden hier auch von einem Drittligisten, der nach vielen Jahren in Liga vier gerade wieder den Sprung nach oben geschafft hat. Klar, die Schweinfurter können auch Fussball spielen, aber ein gutes Gefühl kann das nun beim besten Willen nicht erzeugen. Ich hoffte ja, die Mannschaft will sich nach der Niederlage in Fürth rehabilitieren, aber so sieht es nicht gerade aus. Die erste Hälfte ist ähnlich blutarm wie gegen Fürth, allein Kral hat eine gute Chance, aus der er aber zu wenig macht. Die Schweinfurter können das Spiel offen gestalten, auch, wenn wir natürlich mehr Ballbesitz aufweisen können, doch gerade bei der Doppelchance nach einer Stunde müssen Keeper Yannic Stein und Christopher Trimmel auf der Linie schon alles aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern. Zehn Minuten später unsere beste Gelegenheit, doch Preu übersieht den völlig freien Ilic in der Mitte und semmelt lieber aus spitzem Winkel den Torwart an. Zehn Minuten vor Schluß erwischt Doekhi einen Schweinfurter Angreifer dann leicht am Schienbein und nach kurzem Nachdenken fällt der hin, für mich zu wenig für einen Strafstoß, aber der Schiedsrichter sieht das anders und so kann Thomann den Elfer souverän gegen den eingewechselten Matheo Raab zum einzigen Treffer des Tages versenken. Danach kommen noch Ilic, Ansah und Doekhi zu Möglichkeiten, aber es bleibt bei der knappen Niederlage und auch die ist nicht unbedingt unverdient. Der Schweinfurter Torwart hat zwar einen guten Tag erwischt, Wunderdinge jedoch muss er nicht gerade vollbringen, denn den richtigen Punch haben wir nicht wirklich zu bieten - wieder mal nicht. Was soll man jetzt von alldem halten? Alles nur auf die schweren Beine schieben? Die haben andere Bundesligisten auch und die verlieren auch nicht reihenweise gegen unterklassige Gegner. Noch muss es zwar keine endgültigen Antworten geben, aber Fragen gibt’s auf jeden Fall genug und die wichtigste davon lautet: reicht das aus für eine entspannte Bundesligaspielzeit, sowohl taktisch als auch personell?Gut, wir kennen das: in den Vorbereitungsspielen wird alles in Grund und Boden geschossen, es entsteht eine trügerische Sicherheit und im Ernstfall versagt die Mannschaft trotzdem. Also, die trügerische Sicherheit haben wir schon mal nicht. Vielmehr ist man etwas ratlos, denn sowas wie Spielfreude war zumindest in den letzten drei Spielen nicht so wirklich zu entdecken, ja nicht mal individuelle Klasse, die in einer Einzelaktion zum Tor führt. Kann schon sein, dass die noch kommen (also Spielfreude und individuelle Klasse), nur woher so plötzlich? Jetzt sollte man bei den beiden Generalproben gegen Espanyol Barcelona und Olympiakos Piräus schon sehr genau hinschauen, ob sich da irgendeine wesentliche Besserung einstellt, ob langsam eine Handschrift des Trainers zu erkennen ist, ansonsten muss man wohl eine weitere Saison wackeres Gewurschtle befürchten, verbunden mit der Hoffnung, dass es bittebitte drei andere Truppen gibt, die noch weniger zustande kriegen. Nach einem wirklichen Plan sieht das alles jedenfalls nicht aus oder aber er wird bis jetzt sehr geschickt verborgen. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass das Transfertheater um Leite und Doekhi weiterhin völlig offen ist und dann ja auch noch adäquater Ersatz hersollte, der sich zudem noch einspielen muss - nun ja. Im Moment wirken die Probleme bei den Himmelblauen noch weitgehend ungelöst, viel Zeit bleibt nicht mehr. Nur eins ist schon mal geklärt: die Viererkette ist erstaunlicherweise, da sie doch zu Baumgarts erklärten Heiligtümern gehört, vom Tisch und das, soweit das überhaupt geht, ganz offiziell. Und zwei neue Trikotsätze kommen auch noch, eins davon in den garantiert richtigen Farben. Na immerhin. Und was den Rest angeht, so bleiben wir notgedrungen erstmal im Hoffnungsmodus, darin sind wir ja zum Glück ziemlich geübt.

29. Juli: Steht der Union-Kader so?

An Rani Khedira (31) ist mal wieder kein Vorbeikommen. © Andreas Gora/dpa Icke: Heute am Dienstagnachmittag wird das letzte Mal gegen einen „kleinen Gegner“ - Schweinfurth - getestet. Bevor es dann am 2. und am 9.August gegen Espanyol Barcelona und Olympiakos Piräus geht. Der Auftakt zum Pflichtspielprogramm beginnt für den 1.FC Union dann am 15.8. beim FC Gütersloh im DFB-Pokal. Am 23.8. eröffnet Union mit seinem Heimspiel gegen Stuttgart die neue Meisterschafts-Saison. Es geht jetzt also Schlag auf Schlag. Zwei Tests gegen renommierte Gegner und dann beginnt der Ernst der neuen Saison. Ist denn die Mannschaft schon startklar? Da muss man wohl daran zweifeln. Das letzte Testspiel ging gegen einen unterklassigen Gegner (Fürth) verloren. Der Kader ist mit immer noch 29 Spielern zu groß. Etliche Spieler haben keine echte Einsatz-Chance in den Punktspielen, einige Positionen (Mittelfeld und Tor) sind zu üppig besetzt. Im Tor (Rönnow), in der Abwehr (Doekhi, Querfeld, Leite) und auf den Außenbahnen (Trimmel, Juranovic), sowie auf der "9" (Ilic) und der "6" (Khedira) scheinen 8 Spieler für eine Stammformation gesetzt zu sein. Für die anderen zwei Positionen ganz vorn streiten sich wohl Burke, Ansah und Jeong. Bliebe noch die "8" zur Disposition. Dort gibt es das größte Gedränge. Hoffnungen machen sich (sortiert nach Einsatz-Chancen): Schäfer, Haberer, Tousart, Kral und Benes. Und wenn Kemlein wieder gesund ist, wäre er der 6.Spieler (!), der sich auf dieser Position bewirbt. Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass hier 2 bis 3 Spieler zu viel im Kader sind. Zumal in den Testspielen der erst 16-jährige Sliskovic (aus der eigenen A-Jugend) ebenfalls auf dieser Position überzeugen konnte. In unseren vorderen Reihen konnten Ljubicic und Preu in der Vorbereitung bisher nicht überzeugen. Es wäre wohl gut, Preu noch einmal zu verleihen und für Ljubicic einen Abnehmer zu finden. Hinter Ilic, Ansah, Jeong und Burke hat Union ja auch noch Skarke und Burcu, so er bald wieder einsatzfähig ist. Und auch der 17-jährige Ali aus der A-Jugend konnte mit seinen Tempo-Dribblings durchaus gefallen. 7 Profis plus ein verheißungsvolles Talent reichen für die Abteilung Attacke. Jetzt haben wir über Positionen und Quantität gesprochen. Aber noch nicht über die Qualität des Kaders. Auf der Torwart-Position und in der Abwehr sind wir – jedenfalls in der Stammformation – glänzend besetzt. So keiner mehr geht. Auf den Außenpositionen werden wir auch keine Probleme bekommen. Hinter Trimmel und Juranovic können wir hier auch noch Skov, Rothe, Nsoki, Preu (wenn er bleibt) oder sogar den 19-jährigen Neu-Profi Markgraf aufbieten, der von unseren Junioren eine Etage aufrückte (und in den Testspielen stark spielte). Selbst Haberer und Schäfer haben schon "Außenbahn" bei uns gespielt. Und in der A-Jugend wartet mit dem 18-jährigen Prosche noch ein DFB-Nationalspieler, der bevorzugt "rechts" spielt. Wir haben wohl alle Positionen mehrfach besetzt. Mit Ogbemudia wartet noch ein junger Innenverteidiger auf Spielzeit. Und Neuzugang Nsoki möchte auch um einen Platz in der Abwehr kämpfen. Kral wurde mehrfach als Innenverteidiger in der Vorbereitung getestet. Ebenso Rothe. Und hinter Keeper Rönnow gibt’s ein Hauen und ein Stechen. Neuzugang Raab möchte die Nummer 1 werden. Stein und Klaus wollen aber auch – wenigstens die Nummer 2 sein. Und aus dem Nachwuchs gehört Welsand zu Deutschlands erweitertem U18-Kader. Wisbereit – ebenfalls aus unserer A-Jugend – hat sogar schon zwei Länderspiele für die U18 Deutschlands absolviert. Wir haben überall genug gute Spieler in der Breite, neuerdings sogar mehrere gute Talente dazu – aber es fehlen gerade im Mittelfeld und im Angriff Führungsspieler. Im letzten Testspiel gegen Fürth konnte man es gut beobachten. Da setzt sich keiner „den Hut“ auf und kreiert gute Spielzüge oder verabreicht dem Gegner zusätzliches Adrenalin durch überraschende Pässe. Ein Andrich, Kruse, Becker, Awoniyi oder ein Aaronson, die allesamt auch mal für Überraschungen gut waren oder ein Spiel allein entscheiden konnten … sind weit und breit nicht in Sicht. Union braucht noch einen Spielmacher und einen zweiten Top-Stürmer. Man könnte jetzt auf Ansah hoffen, der alle Voraussetzungen mitbringt. Eber eben noch nicht so weit ist. Oder sogar auf Burcu und/oder Ali? Talente haben wir genug. Aber es ist eben ein Risiko, was wir dabei eingehen. Jeong kann an einem guten Tag alles, aber Konstanz hat er noch nicht gezeigt. Und Burke ist genauso eine Wundertüte. Schafft er es die letzten 10 guten Bremen-Spiele bei uns zu verlängern oder verfällt er danach wieder in die durchschnittliche Form der Jahre davor? Ohne wirkliche weitere Qualitäts-Neuzugänge geht Union ein großes Risiko ein. Das kann gut gehen, wenn 1,2 Spieler noch groß aufblühen, es kann aber ebenso auch schief gehen. Lassen wir uns von Horst Heldt überraschen. Vielleicht kommen seine großen Joker ja noch? Eisern.

27. Juli: Etwas ernüchternde Testspielniederlage in Fürth

Trainer Steffen Baumgart (53) heizt seinen Unionern ein. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Vielleicht ist ja die Spielvereinigung Greuther Fürth nicht unbedingt unser Angstgegner, aber er zählt definitiv nicht zu unseren bevorzugten Kontrahenten und das ist bei unserem Testspiel am Samstag nicht zu übersehen. Sicher, es ist so ein wenig wie am vergangenen Wochenende, soll heißen, auch Fürth steht nur eine Woche vorm Saisonauftakt, am Sonntag empfängt man den Aufsteiger aus Dresden. Nichtsdestotrotz ist das schon ziemlich wenig, was wir in der ersten Hälfte vor immerhin knapp sechseinhalbtausend Zuschauern so anbieten und dabei treten wir schon mit einer Startelf an, in der sich wohl jeder Akteur als Stammspieler sieht. Schon nach drei Minuten kann Rönnow einen Schuss aus der Drehung von Hrgota gerade so an den Pfosten lenken. In der Folge kommt von beiden Seiten wenig, erst kurz vor der Pause hat Ansah so etwas wie eine Chance, aber so richtig gefährlich wird's auch hier nicht - der Pausenpfiff ist fast eine Erlösung. Wenige Minuten nach der Pause zwingt Juranovic den Fürther Schlussmann zu einer Parade, den Abpraller setzt der eingewechselte Trimmel volley ans Außennetz. In Führung gehen dann doch die Gastgeber, Doekhi köpft einen Freistoß raus, doch Hrgota nimmt den geklärten Ball an der Strafraumgrenze direkt und schlenzt ihn unhaltbar ins lange Eck - und das mit seinem schwächeren Fuß - alle Achtung. Und es dauert geschlagene weitere zwanzig weitere Minuten, bis wir wieder eine Chance durch Skarke haben, aber dabei bleibt es dann leider auch. In der Schlussviertelstunde hat nur noch Fürth einige vielversprechende Gelegenheiten, die beste davon können Tousart und Leite gemeinsam gerade so zunichte machen: Kurz vor Schluss wird der Fürther Angreifer Sillah im letzten Moment erst vom einen gestört und dann vom anderen der Ball vom Fuß gegrätscht. So bleibt es bei der knappen Niederlage, die ist jedoch vollkommen verdient. Nun ist eine Testspielniederlage kein Beinbruch und ja, Trainingslager und schwere Beine und der Gegner schon wesentlich weiter in der Vorbereitung - gleichwohl hat so eine Leistung gegen einen mittelprächtigen Zweitligisten schon etwas zu sagen und irgendwie nicht so richtig Gutes. Abwehrtechnisch haben wir zwar nicht allzu viel zugelassen, so ein Sonntagsschuss ist eher schwer zu verteidigen und kann schon mal passieren, aber wie wenig wir offensiv anzubieten haben, wie sehr Tempo, Ideen und Durchschlagskraft fehlen, ist schon bedenklich - vor allem, da dieses Problem mittlerweile sattsam bekannt ist und uns seit den letzten zwei Jahren in geradezu nerviger Kontinuität begleitet. Wie gesagt: Es ist ein Testspiel, mitten in der heißen Trainingsphase, es gibt noch keine Punkte zu verteilen, eigentlich ist nichts passiert. Doch klar ist auch: Da muss was passieren und man sollte unbedingt in Erwägung ziehen, dass uns möglicherweise noch etwas offensive Qualität fehlt, vornehmlich hinter den Spitzen. Sonst könnte uns eine weitere schwierige Saison bevorstehen, mit mehr Spannung, als uns lieb ist und zwar mit Ansage. Die Zeichen zu ignorieren und voller Optimismus zu hoffen, das schon alles besser wird, wenn's erst mal ernst wird, wäre schon etwas fahrlässig. Denn besser wird es zweifellos, aber ob es auch gut genug wird, das kann man schon bezweifeln. Und dass die Mitkonkurrenten in der Liga nicht schwächer geworden sind, davon kann man wohl ausgehen. Noch ist es nicht zu spät, an entscheidenden Stellschrauben zu drehen, hoffen wir mal, dass das auch geschieht, auch wenn's natürlich leichter geschrieben ist als getan. So, Ende der Panikmache - am Dienstag gegen Schweinfurt kann die Mannschaft mich schon, zumindest teilweise, Lügen strafen …