Erst VAR-Glück, dann VAR-Pech: Zentimeter sorgen für Unioner Last-Minute-Pleite

Union Berlin muss sich gegen Borussia Mönchengladbach nach einem ganz späten Elfmeterpfiff mit 0:1 geschlagen geben.

Von Johannes Kohlstedt

Mönchengladbach - Drama im Borussia-Park! Union Berlin muss sich in letzter Minute gegen abstiegsbedrohte Gladbacher mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Im Mittelpunkt mal wieder: der VAR.

Danilho Doekhi (r.) weicht Ex-Herthaner Haris Tabakovic nicht von der Seite. © Fabian Strauch/dpa Zunächst wurde Borussia Mönchengladbach die Führung wegen knapper Abseitsstellung im Nachhinein wieder aberkannt, in der Nachspielzeit dürften die Unioner den VAR jedoch verfluchen. Hugo Bolin brachte kurz vor der Strafraumkante seinen Körper rein, spielte auch den Ball, sodass Stanley Nsoki ihn mit seiner Ausholbewegung klar erwischte. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck entschied zunächst auf Freistoß, korrigierte dann aber nach langer VAR-Überprüfung seine Entscheidung. Elfmeter statt Freistoß! Florian Diks verwandelte den Strafstoß sicher (90.+4). 1. FC Union Berlin Ex-Dynamo-Talent vor Bundesliga-Debüt? Baumgart macht Union-Youngster Hoffnung Ein ganz wichtiger Sieg für die Krisen-Gladbacher und eine unnötige Niederlage für Union, die allerdings offensiv fast gar nicht stattfanden und sich schon nach sieben Minuten bei ihrem Kapitän bedanken konnten. Am Dienstag sangen seine Mannschaftskollegen noch ein Ständchen, jetzt klopften sie Christopher Trimmel schon früh im Spiel auf die Schulter. Der Österreicher hatte soeben den Rückstand verhindert. Jens Castrop war schon an Fredrik Rönnow vorbei, Trimmel aber blockte den Abschluss noch vor der Linie.

Steffen Baumgart mag gar nicht richtig hinsehen. © Fabian Strauch/dpa

Ganz später VAR-Elfmeter entscheidet das Spiel

Gladbachs Kevin Diks trauert der Mega-Chance vor der Pause nach. © Fabian Strauch/dpa Viel passierte danach in Hälfte eins nicht mehr. Die Fohlen übernahmen erwartungsgemäß das Spiel, mit den Angriffsbemühungen hatte das eiserne Bollwerk trotz klarer Überlegenheit jedoch keine Probleme. Es wurde das erwartete Geduldspiel. Dann aber kam die Riesengelegenheit doch noch. Rönnow wehrte Sekunden vor dem Pausenpfiff einen Distanzschuss aus 30 Metern nach vorne ab, wo Kevin Diks nur ins leere Tor köpfen musste, der Ball ging aber knapp über den Kasten. Glück für die Eisernen. Das hätte das 0:1 sein müssen. Es lief nicht viel zusammen - auch nicht beim Unparteiischen. Alle waren schon bereit für Hälfte zwei, nur der Schiri nicht. Die Technik spielte nicht mit. Erst nach kurzer Wartezeit konnte wieder angepfiffen werden - zur Freude der Zuschauer. 1. FC Union Berlin Nächster Nationalspieler bei Union Berlin? Am Spielgeschehen änderte sich jedoch wenig. Die Krisen-Gladbacher wollten, ihn fehlten aber weiterhin die Mittel. Dann aber brachte Diks den Borussia-Park doch noch zum Beben (65. Minute). Aus kurzer Distanz haute er die Kugel wuchtig ins Netz. Die Rechnung hatte die Borussia allerdings ohne den VAR gemacht. Reitz stand zuvor knapp im Abseits. Der Treffer wurde wieder einkassiert. Von den Köpenicker Offensivbemühungen war auch im zweiten Durchgang wenig zu sehen. Doch auch Gladbach war entweder zu harmlos vor dem Tor oder nicht konsequent genug. Das Drama hatten sich die Hausherren aber bis zum Ende aufbewahrt. Zentimeter sorgten schließlich für den verdienten Heimsieg und den ganz späten Nackenschlag für Union.

Statistiken zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin