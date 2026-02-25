 389.031

Union-Berlin-Blog: Spiel in Gladbach zeigt neue oder alte Richtung

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechter Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.

Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

25. Februar: Spiel in Gladbach zeigt neue oder alte Richtung

Rani Khedira (v.l.), Aljoscha Kemlein und Ilyas Ansah stehen für das Spiel am Samstag in Gladbach als Kader-Optionen bereit.
Rani Khedira (v.l.), Aljoscha Kemlein und Ilyas Ansah stehen für das Spiel am Samstag in Gladbach als Kader-Optionen bereit.  © Soeren Stache/dpa

Icke: Am Samstag spielt der 1. FC Union in Gladbach bei der Borussia. Wir ganz entspannt auf Platz 9 der Tabelle und mit 8 Punkten (und dem besseren Torverhältnis) Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dort die Borussia mit 2 Punkten zum Reli-Platz und deshalb eben akut abstiegsgefährdet. Die Frage ist: können wir das ausnutzen? Ist es für uns ein Vorteil? Oder können die Gladbacher in Druck-Situationen mobilisieren?

Gegen die Fohlen haben wir immer noch ein relevant negatives Bundesliga-Ergebnis. 7 Niederlagen haben wir kassiert und nur je 3 Siege und Remis geschafft. Allerdings hat BMG alles andere als einen Lauf. Aus den letzten 10 Spielen konnten sie nur einmal gewinnen. Das war am 11. Januar 2026, als sie zu Hause Augsburg mit 4:0 überrollten. Wir haben aber auch einige Ausfälle zu verzeichnen. Ilic ist gesperrt. Juranovic, Skov, Haberer, Raab, Leite und Rothe sind allesamt noch verletzt. 7 ausfallende Spieler sind schon viel. Und Juranovic, Skov, Leite und Ilic sind ausfallende Stammspieler. Und trotzdem werden wir eine gute Mannschaft aufstellen. Ich vermute: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Nskoki – Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn – Burke, Ansah, Jeong. Für Jeong wäre auch Burcu denkbar.

Für Burke könnte Skarke auflaufen. Kral und Schäfer stehen auch noch zur Wahl. Schäfer könnte für Trimmel auf die rechte Außenbahn rücken. Der sollte ja schon gegen Leverkusen eine Pause bekommen. Klappte wegen der Verletzung von Haberer aber nicht. Kral wäre eine Alternative für Kemlein. Auch könnte sich Baume für einen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler, Kral oder Schäfer, entscheiden. Dann würden wir wohl vorn nur mit Ansah und Burke spielen. Wir sehen, genug Optionen sind noch im Kader vorhanden. Nur ein Innenverteidiger darf nicht mehr ausfallen. Dann würde es eng werden. Notfalls würden dann wohl Trimmel oder Kral in die Innenverteidigung rücken.

BMG muss Reyna, Hack, Kleindienst und Sarco ersetzen. Sie sind alle verletzt. Kleindienst als Vollstrecker fehlt ihnen natürlich besonders. Da auch Stöger keine gute Form hat und Neuhaus und Friedrich kaum noch eingesetzt werden, fehlen die großen Namen derzeit bei Gladbach. Friedrich sitzt seit mehr als einem Jahr mehr auf der Bank, als er spielt. Zusätzlich haben sie kleine Zickereien. Eine davon endete in der Winterpause mit dem Abgang von Netz nach Nottingham. Eben weil Netz auf der Position "linke Außenbahn" am Saison-Anfang spielte und ihm dann wieder Ullrich vorgezogen wurde. Interessanterweise sind das beides Berliner Fußballer. Dazu will Mittelfeldspieler Reitz wohl zu dem Brause-Club nach Leipzig wechseln. Auch das sorgt nicht für Harmonie. BMG-Trainer Polanski sitzt noch halbwegs fest im Sattel. Verliert er aber wieder gegen uns, dann fängt sein Stuhl an, instabil zu werden.

Nein, leider liegt uns Gladbach als Fußball-Gegner überhaupt nicht. In der Hinrunde konnten wir sie zwar mit 3:1 schlagen, aber sonst sieht unsere Statistik gegen sie eher mau aus. Und trotzdem halte ich einen Sieg von uns in Gladbach für durchaus möglich. Wir müssen „nur“ die Intensität und den gelegentlichen Spielfluss aus dem Leverkusen-Spiel transferieren. Kleindienst zu ersetzen haben sie in Gladbach nicht geschafft, Stöger spielt wegen Formschwäche nicht und Ex-Unioner Friedrich und Neuhaus sind so gut wie ausgebootet. Dazu der Zicken-Abgang von Netz … all das zusammen tut einer Mannschaft nicht gut. Zu einem Lichtblick hat sich der Ex-Herthaner Tabakovic entwickelt. In dieser Saison – bedingt durch ihre Mittelstürmer-Ausfälle – mauserte er sich zum Stammspieler auf der Position. Und siehe da – 11 Tore und 2 Vorbereitungen – sind mehr, als alle von ihm erwartet haben. Aber genau das wissen Doekhi und Querfeld auch.

Packen wir das Projekt BMG an. Holen wir 3 Punkte, dann festigen wir unseren komfortablen vorderen Mittelfeldplatz. Können mit Platz 8 (Eintracht Frankfurt) sogar gleichziehen. Wir liegen dann nur 2 Punkte hinter Platz 7 (Freiburg). Der Zufall wollte es so, dass genau diese beiden Mannschaften am Wochenende gegeneinander spielen. Sprich Frankfurt-Freiburg. Auch ein Unentschieden beider Mannschaften würde uns helfen. Wie wir es ja am besten wissen, reicht oft Platz 7 für das internationale Geschäft aus. Und Eintracht Frankfurt ist ja nun nicht gerade in der Form ihres Lebens. Es wäre wunderbar, wenn wir es schaffen, auch mal zwei gute Spiele hintereinander zu zeigen. Diese großen Form-Schwankungen bei uns sind sowieso kaum zu erklären. Auf Unioner zum Sieg in Gladbach. Und genau diesen Sieg widmen wir dann einem wirklich großen Menschen und Unioner: Andre Rolle. Seine Beerdigung wurde auf Freitag, den 27.2.2026, um 11 Uhr in Adlershof verschoben. Eisern!

22. Februar: Krise beendet – Union ringt Leverkusen nieder

Rani Khedira feiert sein Tor für Union Berlin beim Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen.
Rani Khedira feiert sein Tor für Union Berlin beim Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: So, Krise beendet, zumindest vorerst, na bitte, geht doch. Dabei haben wir nicht gerade einen einfachen Kontrahenten vor der Brust, wir empfangen Bayer Leverkusen, die immerhin seit sieben Spielen ungeschlagen sind, bei nur einem Unentschieden, das nennt man wohl formstark. Wir hingegen sind in diesem Jahr noch sieglos – und das dummerweise auch zu Recht. Keine einfachen Vorzeichen also, umso erfreulicher, dass unsere Mannschaft in der ersten Hälfte alles andere als Angsthasenfußball zeigt, auch wenn die großen Torchancen ausbleiben, aber wir lassen auch den sehr ballsicheren Gegner kaum zur Entfaltung kommen.

Doch dann chippt nach achtundzwanzig Minuten Kemlein einen langen Ball auf Khedira, den Ex-Unioner Andrich scheinbar schon geklärt hat, doch Khedira bleibt hellwach und erfasst die Uneinigkeit von Abwehrspieler und Torwart, schiebt sich vor Andrich und hebt den Ball clever und stark aus relativ spitzem Winkel über den verdutzten Blaswich. Khediras fünftes Tor, so viele waren’s noch nie in einer Bundesligasaison, und jetzt ist er, gemeinsam mit Ansah, unser Toptorschütze – Sachen gibt’s…

Und wir bleiben erstaunlicherweise weiter dran, machen Betrieb, Schäfer prüft den Leverkusener Keeper aus spitzem Winkel, wir beschäftigen den Gegner und lassen weiterhin kaum was zu, im Gegenteil: kurz vor der Pause muss Arthur in höchster Not und mit hohem Risiko gegen Ilic retten. Sicher, nach und vor dem Champions-League-Duell mit Olympiakos Piräus rotiert Trainer Hjulmand auf immerhin fünf Positionen, so wirken die Pillendreher nicht so wirklich eingespielt, gleichwohl ist da trotzdem genug individuelle Klasse unterwegs. So gehen wir mit einer knappen Führung in die Pause, eine ziemlich starke Vorstellung unserer Jungs, die man vielleicht erhofft, aber doch nicht so wirklich erwartet hat.

Ein ganz anderes Bild dann in Hälfte zwei: wir überlassen dem Gegner vom Anpfiff weg fast vollkommen das Spiel und sind kaum noch offensiv vorhanden. Leverkusen kann so beinahe unaufhörlich auf den Ausgleich drücken, aber mit Glück und Geschick halten wir die Führung. Auffällig sind allerdings viele unnötige Ballverluste unsererseits, gedanklich sind wir da oft zu unentschlossen, zu langsam und zu uneinig, so verpuffen mögliche Kontersituationen oder auch nur die Möglichkeit zur Entlastung.

Im Angriff gibt es noch eine gute Flanke nach siebenundsechzig Minuten von Jeong auf Ilic, der aber weder Schärfe noch Präzision in seinen Abschluss kriegt, und eine Großchance von Kemlein, Ilic und Schäfer nach zweiundachtzig Minuten, die den zweiten Treffer auf dem Fuß haben, aber an der Leverkusener Restverteidigung scheitern. Ansonsten ist ein Rückpass von Kemlein aus der gegnerischen Hälfte zurück zu Rönnow fast schon sinnbildlich: anstatt den Ball nach vorn zu bringen, wird die passive Variante bevorzugt, und weder die Abschläge von Rönnow noch lang abgewehrte Bälle kommen an, sondern lassen die Bayerspieler sofort wieder anschieben.

Und so fliegt Flanke auf Flanke in den Strafraum, oft erstaunlich ungestört von rechts, zumeist wird der nach einer Stunde eingewechselte Schick gesucht, der mit seiner Größe und Wucht natürlich eine permanente Gefahr darstellt. Zwischenzeitlich erinnert das Ganze fast an ein Handballspiel, so kreist fast die komplette gegnerische Mannschaft um unseren Strafraum, fast jeder geklärte Ball kommt postwendend zurück, doch glücklicherweise kommt wenig dabei rum, und wenn, ist der gewohnt aufmerksame Rönnow zur Stelle. Wir verteidigen leidenschaftlich, konsequent und hintereinanderweg, bis in die siebenminütige Nachspielzeit. Da ist der Fußballgott unzweifelhaft auf unserer Seite, denn zweimal kann Schick (am Mittwoch ja noch doppelter Torschütze in Griechenland) eine ziemlich gelungene Flanke einköpfen, doch einmal geht der Ball knapp drüber und in der letzten Situation des Spiels am rechten Pfosten vorbei – so beenden wir unsere Krise mit einem Sieg und wertvollen drei Punkten, endlich mal wieder zu null gespielt, unterm Strich zwar verdammt knapp, aber doch verdient, denn in der einen Situation sind wir eben besser gegen einen hochklassigen Gegner, der aber nicht so recht zu seinem Spiel findet.

Khedira sorgt für seinen persönlichen ersten Sieg gegen Bayer in siebzehn Spielen, wir haben das ja schon mal geschafft (zu Coronazeiten in einer leeren Alten Försterei, Teuchert trifft kurz vor Schluss und Jonathan Tah und Amiri machen sich auf ewig unbeliebt), jetzt also zum zweiten Mal. Es ist schon enorm wichtig, dass sich die Jungs für eine engagierte Leistung belohnen, wenn auch zu passiv nach der Pause, oft geht sowas schief. Diesmal jedoch nicht, und endlich kann man mal wieder mit einem, diesmal erleichterten Grinsen aus dem Stadion gehen, auch weil man eben weiß, wie dringend dieser Sieg ist, für den Kopf, für die Seele und natürlich auch die Tabelle. Platz neun und acht Punkte zum Relegationsplatz sind der Lohn, und irgendwie haben alle mitgeholfen, vom angezündeten Stadion über eine leidenschaftliche Truppe auf dem Platz inklusive Trainer Baumgart bis hin zum doppelten Treskow. So kann’s weitergehen – eisern!

19. Februar: Ohne Wenn und Aber - Krise gegen Leverkusen beenden!

Im Hinspiel hatte Union Berlin das Nachsehen gegen Bayer Leverkusen.
Im Hinspiel hatte Union Berlin das Nachsehen gegen Bayer Leverkusen.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Unionfux: Spätestens seit letztem Samstag ist klar: Wir sind in der Krise. Leider nicht nur in der Ergebniskrise (seit sieben Spielen sieglos, vier Punkte), sondern auch in einer spielerischen Krise. Es läuft ziemlich wenig zusammen bei uns, weder hinten noch vorne, klare Spielzüge sind selten, gelungene Standards, lange Zeit eine unserer Stärken, ebenso. Als Film würde man sich das nicht ansehen, als Musik nicht anhören - auch wenn der Vergleich zum Fußball hinkt. Es macht jedenfalls zur Zeit wenig Freude, uns zuzuschauen. Einzig unser Spiel in Stuttgart wusste zu überzeugen, ansonsten gab es nur kurze Phasen in dem einen oder anderen Spiel, die man als gelungen ansehen könnte. Selbst unser Prunkstück, die Abwehr war zuletzt zu oft für drei Gegentore gut, von fast hundertprozentigen versemmelten Chancen vorn mal ganz zu schweigen.

Einerseits ist es natürlich wichtig und sehr lobenswert, dass trotz der Durststrecke keine große Unruhe entsteht - andererseits ist die große Gelassenheit schon verwunderlich. Sicher, ein Polster ist noch da, aber sich nur auf die Schwäche der Mitbewerber zu verlassen, wäre fahrlässig. Allerdings bin ich etwas ratlos, woher Trainer und Mannschaft jetzt die große Idee hernehmen sollten, welcher Schalter sich da umlegen lässt, an welchen Schrauben man da einfach drehen kann. Die Aufstellung in Mittelfeld und Sturm ständig zu verändern in der Hoffnung, dass die Mischung endlich stimmt, ist sicherlich eine Möglichkeit - aber ob das wirklich zielführend ist?

Wenn am Samstag Bayer Leverkusen in die Alte Försterei kommt, dann kommt da eine Mannschaft, die zuletzt ziemlich gut abgeliefert, aber auch zwei wichtige Champions-League-Play-offs gegen Olympiakos Piräus gestern (mit 2:0 durch zwei Schick-Tore gewonnen) und der nächsten Woche zu absolvieren hat. Da ist die Doppelbelastung und die Wahrscheinlichkeit der Rotation bei den Leverkusenern - auf jeden Fall ist das kein Nachteil.

Sicherlich gibt es trotzdem leichtere Gegner, wenngleich die uns ja so häufig auch nicht liegen. Insofern sehe ich uns nicht chancenlos, dazu muss aber ein anderes Auftreten her. Sicherlich werden wir die sogenannte Werkself nicht dominieren können und wir sollten sie auch nicht in einen offenen Schlagabtausch zwingen, das würde aufgrund ihrer höheren individuellen Qualität garantiert schiefgehen. Doch die Passivität der letzten Spiele, gepaart mit ungenauen Pässen und langen Bällen, die rein auf Verdacht geschlagen werden, obendrein mit technischen Schwierigkeiten und schwachen Standards kann auch kein Ansatz sein - so holen wir gegen niemanden aus der Liga Punkte, da macht, wir erinnern uns schmerzhaft, selbst der Tabellenletzte uns zum Deppen. Nur mitspielen reicht nicht, kann sein, dass ich mich hier wiederhole, aber es ist nun mal so und das müsste ja auch allen Verantwortlichen klar sein: Bei uns muss wieder Leidenschaft und Feuer rein und der Wille, das Spiel zu gewinnen inklusive der berühmten ekligen Spielweise. Da verlieren wir in Hamburg und holen uns dabei nicht mal eine gelbe Karte ab? Faires Spiel ja, aber ist das nicht ein wenig zu brav?

Und was noch auffällt: In den vergangenen Spielen beispielsweise liefen die Kontrahenten fast durchweg mehr als wir. Seit unserem Aufstieg waren wir immer unter den drei laufstärksten Mannschaften der Liga, momentan sind wir in dieser Kategorie auf Platz vierzehn - und das nicht, weil wir taktisch so geschickt agieren. Zahlen sind sicherlich nicht alles, aber das sollte sowohl der Mannschaft als auch dem Trainer unbedingt zu denken geben.

Aber genug der Skepsis - ein wenig Optimismus brauchen wir ja auch: Vielleicht hat ja das erste Tor bei Ilic den Knoten platzen lassen, vielleicht ist Nsoki ein Stück weiter in unserer Dreierkette angekommen, vielleicht ist Burcu noch mehr Unruheherd beim Gegner als in den letzten Begegnungen und vielleicht schütteln Trimmel und Köhn ja mal wieder einen unwiderstehlichen Standard aus dem Fußgelenk und auf den Rängen brennt's auch ohne Bengalos - auf dass wir am Samstag als Sieger vom Platz gehen!

15. Februar: Schluss mit der Schönrederei

Rani Khedira (1. FC Union Berlin, m.) behauptet sich im Zweikampf gegen Luka Vušković (Hamburger SV, r.) und Nicolai Remberg (Hamburger SV).
Rani Khedira (1. FC Union Berlin, m.) behauptet sich im Zweikampf gegen Luka Vušković (Hamburger SV, r.) und Nicolai Remberg (Hamburger SV).  © Christian Charisius/dpa

Icke: 2:3 beim HSV verloren. Kann mal passieren. Aber nicht so und mit der Vorgeschichte. Im Jahr 2026 haben wir noch kein einziges Spiel gewonnen. Hätten wir nicht in 2025 ein Polster aufgebaut, stünden wir jetzt im dicksten Abstiegskampf. Von Baumgart und Heldt hört man Woche für Woche: "Wir haben einen guten Kader" oder "Ich habe heute viel Gutes gesehen". Und trotzdem gibt’s nie einen Dreier. Spielerische Weiterentwicklung? Völlige Fehlanzeige.

Dabei beginnt das Spiel in Hamburg für uns traumhaft. Wir haben alles im Griff, setzen den HSV unter Druck und bekommen in der 28. Minute einen Elfer, den Querfeld sicher versenkt. Alles schick. Unser Glück hält aber nur sieben Minuten an. Dann passen wir hinten nicht auf und es steht 1:1. Der HSV übernimmt das Zepter.

Dann aber kommt die 2. Minute der Nachspielzeit der 1. Halbzeit. Wir kontern und Ilic läuft ganz allein auf das HSV-Tor zu. Der Hamburger Keeper verschätzt sich auch noch und muss Ilic passieren lassen. Nun kann Ilic das 2:1 machen. Er muss nur noch ins leere Tor schießen.

Ihr ahnt es. Ilic schießt vorbei. Das ist unfassbar. Eins der Tore, wo wir früher sagten, dass macht die Oma mit 40 Fieber. Es passt aber zu unserer Situation, aber eben auch zu Ilic, unserem Null-Tore-Stürmer – bis zu diesem Zeitpunkt. Aber damit noch nicht genug.

Im Gegenzug macht der HSV das 2:1. Sie kontern jetzt uns aus. Nsoki läuft auf rechts mit seinem Gegenspieler mit. Auch vom Tempo kann er mithalten. Die Mitte haben wir gedeckt. Alles gut. Und plötzlich entschied sich Nsoki nach innen zu ziehen und unserer Mitte zu "helfen". Völlig unnötig. Und die rechte Flanke war dann natürlich frei. Und natürlich kam der Ball auf halbrechts zurück und Capaldo versetzte uns mit dem 2:1 den Halbzeit-KO. Wir schauten uns alle entsetzt an. Innerhalb von 60 Sekunden unsere sichere Führung verspielt und selber eins gefangen.

Und jetzt warteten alle darauf, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht. Das Baumgart-Donnerwetter in der Kabine dürfte es gegeben haben. Aber Pustekuchen. Wir werden noch schlechter. Wackeln in der Abwehr, kaum ein einfacher Pass landet noch beim Mitspieler. Selbst Rönnow strahlt nicht die gewöhnte Souveränität aus. Die Hamburger übernehmen das Spiel. Kaum jemand gibt noch einen Pfifferling auf uns. Zu schlecht spielen wir Fußball. Eine halbe Stunde vor Schluss versucht Baumgart mit Skarke und Burcu noch einmal einen Glückstreffer. Wird auch nichts. Ein Pfosten-Freistoß von Köhn lässt uns kurz aus der Lethargie erwachen. In der 82. Minute macht dann der HSV den Deckel drauf. Querfeld lässt sich durch einen Bauerntrick düpieren und Nsoki trabt im lockeren Galopp nebenher und greift nicht ein. Es steht 3:1.

Und nun passiert doch noch etwas Unerwartetes. Baume bringt Schäfer und Burke gleich eine Minute (83.) später. Und der Ruck – den alle schon zum Anfang der Halbzeit sehen wollten, der geschah jetzt. Aber es reichte nicht mehr. In der 89. Minute konnte Ilic zwar noch auf 2:3 verkürzen. Trotz sieben Minuten Nachspielzeit, erreichten wir nicht Zählbares mehr. An diesem Tag nicht. Ilic erzielte damit sein erstes Tor in der Bundesliga-Saison. Aus dreieinhalb Metern köpfte er ziemlich frei ins Tor. Hätte er den auch nicht gemacht, hätte er wohl Schwierigkeiten bei der Einreise in Köpenick gehabt. Was aber an diesem Tag Rönnow, Querfeld, Doekhi (auch er mit Unsicherheiten) und Nsoki in der Abwehr anboten, war einfach schlecht. Auch Kemlein mit etlichen Wacklern. Ansah und Jeong gelang kaum einmal etwas. Ilic kämpfte wenigstens noch wie ein Berserker. Seine Chancen-Verwertung bleibt aber – trotz dem Tor – eine Katastrophe. Trimmel, Khedira und Köhn erreichten noch halbwegs eine normale Form.

Wer das Spiel sah, der glaubt Hotte ("Wir haben einen guten Kader") und Baume ("Ich habe viel Gutes gesehen") nicht mehr. Es macht auch keinen Sinn, uns selbst alles schön zu reden. Wir haben eine Krise. Wir spielen schlechten Fußball. Unsere Fehler-Quote ist viel zu hoch. Unsere ehemals sichere Abwehr wackelt. Gewinnen können wir in diesem Jahr auch nicht mehr. Und dass sich das im nächsten Spiel gegen Leverkusen ändert, kann ich kaum glauben. Und es würde Sinn machen, zu hinterfragen, ob wir die sportliche Situation des Gesamt-Kaders mit seinen Möglichkeiten - im Sommer 2025 und auch jetzt zur Winterpause - richtig eingeschätzt haben.

Ich möchte vermuten, wir haben einige Dinge zu rosig betrachtet. Spieler-Persönlichkeiten fehlen uns. Im Angriff haben wir uns verplant. Die Qualität reicht einfach nicht. Wir können nur die Hoffnung haben, dass wir jetzt eine ehrliche Selbst-Reflektion betreiben und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Noch haben wir Zeit. Eben auch, weil die Bundesliga, bis auf unseren Gegner, komplett für uns spielte. Wir haben immer noch ein kleines Polster. Aber eben auch ein trügerisches. Eisern.

13. Februar: Auswärts in Hamburg: mit Mut und Entschlossenheit zu drei Punkten

In der Hinrunde trennten sich Union Berlin und der Hamburger SV 0:0.
In der Hinrunde trennten sich Union Berlin und der Hamburger SV 0:0.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: So langsam wird's ernst - wenn auch nicht superernst, denn wir befinden uns schon ein wenig in einer Krise, wenn auch in keiner Superkrise. Unsere Tabellenposition ist komfortabel, aber trügerisch, denn die untere Hälfte des Tableaus ist zusammengerückt.

Vier Punkte aus sechs Spielen, nur Heidenheim, Bremen und Frankfurt sind nach der Winterpause schlechter, Mainz holt im gleichen Zeitraum dreizehn Punkte. So langsam müsste man mal wieder gewinnen, warum nicht beim direkten Kontrahenten HSV?

Da wäre es hilfreich, wenn die Mannschaft zu null spielen würde, so geschehen beim letzten Sieg und Auswärtserfolg in Köln, das wäre auch gleichbedeutend mit dem Umstand, nicht abermals einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen.

Während die Abwehr nach dem Ausfall von Diogo Leite sich vorerst von selbst aufstellt (Nsoki ersetzt den Portugiesen), darf man auf die schon übliche Rotation in Mittelfeld und Angriff gespannt sein - die allerdings zuletzt anscheinend mehr Unruhe als Stabilität hervorbrachte. Aber wenn man schon rotiert, dann könnte ja Alex Kral eine Startelfchance kriegen, der zuletzt mehrfach aufblitzen ließ, dass er offensiv was bewirken kann. Und vorne? Die letzten echten Stürmertore schoß Ljubicic, der an Düsseldorf ausgeliehen ist. Kein Ansah, kein Burke, kein Ilic, kein Skarke, deswegen wird die Aufstellung im Angriff möglicherweise eher von einem Abzählreim bestimmt als vom Trend, unmöglich, da was einigermaßen seriös vorauszusehen.

Gerade für Trainer Steffen Baumgart ist die Partie gegen den HSV immer noch etwas Besonderes, immerhin war das sein letzter Herzensverein, nach dem 1. FC Köln und vor dem 1. FC Union, was die Hamburger aber nicht daran hinderte, ihn vor die Tür zu setzen, da wäre ein Auswärtssieg das richtige Ätsch und der Beweis, dass wir alle "klar geblieben“ sind, wasauchimmer das heißen mag - Hauptsache, Baumgart weiß das und kann es auch gewinnbringend umsetzen.

Unser letztes Auswärtsspiel beim HSV, besser gesagt, eigentlich das einzige (wenn man von der torlosen Drittliga-Begegnung mit der Zweitvertretung im März 2007 absieht), ist auch schon einige Jahre her, nach Toren von Joshua Mees (mittlerweile bei Preußen Münster) und Suleiman Abdullahi (seit einem Jahr ohne Vertrag, nach einem erfolglosen Engagement beim IFK Göteborg) hieß es seinerzeit in letzter Sekunde 2:2 - und war entscheidend, was unseren knappen Aufstieg anging, insofern sind wir noch ungeschlagen auf des Gegners Platz. Hat zwar nichts zu sagen, aber ist auch nicht gerade ein negatives Vorzeichen.

Mal sehen also, was wir diesmal im Volksparkstadion zuwege bringen, möglich ist alles, entscheidend wird die Tagesform sein - ja, ich weiß, alles phrasenschweintauglich, aber so sieht's nun mal aus. Unbestritten ist, dass wir so schnell wie möglich zurück in die Erfolgsspur kommen müssen, es gibt keine besseren Argumente als Punkte. Nur ordentlich mitspielen wird da nicht reichen, einfach nur vorhanden sein ist schlicht zu wenig. Wir sind, Dino hin oder her, nun mal der alteingesessene Bundesligist, die Bundesligaerfahrung ist momentan auf unserer Seite, das müssen wir zeigen, auf den Platz bringen, umsetzen und zwar vom Anpfiff an. Ja, das sagt und schreibt sich leichter als getan und es sind die beinahe immer gleichen Binsenweisheiten, doch schlussendlich geht es nun mal darum, tiefstapeln bringt gerade gar nichts.

Also, selbstbewusst statt selbstzufrieden zum Aufsteiger und auf Sieg gespielt, sich einfach ein bisschen mehr Luft verschaffen vor dem nächsten Heimspiel gegen Leverkusen, eine echte Krise braucht kein Mensch: first we take Hamburg - auf geht's!

9. Feburar: Ist es das wirklich wert?

Am Freitag hatten sich die Unioner eine Choreo einfallen lassen.
Am Freitag hatten sich die Unioner eine Choreo einfallen lassen.  © Soeren Stache/dpa

Icke: Zum Geburtstagsspiel gegen die Frankfurter Eintracht hatten sich Unioner wieder eine wirklich tolle Choreo einfallen lassen. Inklusive genehmigten Feuerwerk außerhalb des Stadions. Das fanden wohl alle toll, die das sahen. Und dann kam der vermeintliche Höhepunkt. Das ganze Stadion wurde in ein Meer von Fackeln getaucht.

Meine erste Schätzung von 80 Fackeln war völlig falsch. Experten zählten wohl über 400 Stück. Das macht laut Strafen-Katalog allein 400.000 Euro Strafe. Das reicht aber nicht. Bei Spielunterbrechungen über 5 Minuten (wir hatten 7 Minuten) wird generell verdoppelt. Ergo liegen wir schon bei einem Strafgeld von 800.000 Euro. Und als Vize-Meister (nur Frankfurt zahlte letzte Saison mehr, wie wir) der Bundesliga bei Pyro-Strafen - sind wir ein enormer Wiederholungstäter. Milde und/oder Nachsicht ist hier mitnichten zu erwarten. Eher das Gegenteil. Wir erwarten also in naher Zukunft eine Strafzahlung zwischen 800.000 € und 1 Million Euro. Da meistens mehrere Spiele zusammengefasst werden, erscheint die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass nicht nur die Strafe sehr hoch ausfallen wird, sondern erstmals bei uns die Millionengrenze erklommen wird. Und an dieser Stelle drängt sich zwingend die Frage auf – ist es uns das wirklich wert? Oder überschreiten wir gerade wieder eine Grenze, die man nicht überschreiten darf?

Würden wir das privat auch so machen? Man stelle sich vor, ein runder Geburtstag steht privat vor der Tür. Man wohnt aber eben nicht allein. Trotz Eigentumswohnung gab in der Vergangenheit schon reichlich Ärger, weil man selbst auf dem Balkon grillte. Jetzt kommt die große Party und grillen wir wieder auf dem Balkon? Nehmen wir Ordnungsamt, Polizei und Geldstrafen in Kauf, so wir ganz allein - alle Konsequenzen uns selbst aufbürden? Oder ist es nur geil bei Union, weil der Verein ja sowieso für andere bezahlen muss? Wir haben mit dieser Aktion das Maß des Erträglichen klar und deutlich überschritten.

Und hier sei eine Frage an das Präsidium und den Aufsichtsrat des 1.FC Union gerichtet. Wussten die beiden obersten Gremien des Vereins von dieser doch arg überteuerten Feuer-Show? Wenn diese Frage mit ja beantwortet wird, so haben sie wohl gegen die eigene Satzung verstoßen. Da heißt es gleich in § 2 / Abs. 3 „Die Mittel des Vereins dürfen nur für den satzungsmäßigen Zweck verwendet werden.“. Bewusst in Kauf genommene Strafgelder in Höhe von etwa 1 Million Euro sollten nicht dazu gehören. Verstärkt wird diese Aussage noch einmal mit dem § 25 / Abs 2 „Das Wirken des Präsidiums hat sich am Interesse des Vereins, dem Vereinszweck und den gesetzlichen Vorschriften auszurichten.“. Das Interesse des Vereins könnte man noch durchgehen lassen. Nicht aber dem Zweck unseres Vereins (der sollte nach wie vor etwas mit Sport zu tun haben) und schon gar nicht den gesetzlichen Vorschriften. Das wird in unserer Satzung in § 5 Abs. 2 geregelt. Hier unterwerfen wir uns der Satzung des DFB, nachdem Pyrotechnik im Stadion strafbar ist. Da gibt’s auch nichts zu diskutieren. Unsere Satzung ist unsere Verfassung. Und an die haben sich alle zu halten. Auch das Präsidium und auch der Aufsichtsrat! Nicht nur der Fan und das Mitglied.

Das Erreichen von Millionen-Strafen an einem einzigen Tag oder auch nur dessen Androhung durch bewusstes Inkaufnehmen der möglichen Konsequenzen … ist einfach nur irre. Ich werde das als Mitglied unseres Vereins nicht so einfach hinnehmen, dass hier auch mein Geld buchstäblich mit verbrannt wird. Und der gesunde Menschenverstand suggeriert mir, dass denken viele so. Eisern.

7. Feburar: Ein bisschen viel Warum - nur ein Heimpunkt gegen Frankfurt

Der 1. FC Union Berlin spielte am Freitag 1:1 gegen den Eintracht Frankfurt.
Der 1. FC Union Berlin spielte am Freitag 1:1 gegen den Eintracht Frankfurt.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Eine beeindruckende, aufwendige Choreo (warum kann man sich allerdings nicht die Pyro sparen, sowohl wegen der immensen Rauchentwicklung als auch wegen der saftigen Geldstrafen und nötig ist sie auch nicht) - das ist das Bemerkenswerteste an diesem Abend.

Ansonsten ist auch das Spiel eine Abfolge von Warum's. Warum bitte gehen wir so unentschlossen und zaghaft in ein Heimspiel gegen einen angeschlagenen Gegner, so ideenlos, haben nicht eine Druckphase aufzuweisen, überlassen dem Kontrahenten Ball und Feld und krönen das Ganze auch noch in der ersten Hälfte mit einer grauenvollen Passquote von achtundfünfzig Prozent? Zwischenzeitlich wird man den Eindruck nicht los, als habe die Mannschaft noch nie zusammengespielt - möglicherweise ist das andauernde Rotieren des Trainers doch kein so guter Ansatz.

Nur kurz vor der Pause wird’s zweimal gefährlich, Kemlein aus fünfundzwanzig Metern zwingt den Frankfurter Keeper Kaua Santos zu einer Glanzparade und eine Minute später schließt Ansah eine zu kurze Kopfballabwehr von Koch viel zu überhastet ab - warum nimmt er den Ball nicht runter?

Dabei kommt vom Gegner auch nicht viel, umso erstaunlicher unsere Passivität, die sich in der zweiten Hälfte fortsetzt. Warum nur wartet Baumgart dann bis zur einundsiebzigsten Minute mit Einwechslungen: viel zu spät erlöst er die weitgehend wirkungslosen Ansah und Jeong und bringt Ilic und Burcu. Köhn schießt in der Folge aus spitzem Winkel an den Pfosten, aber möglicherweise hätte der VAR den Treffer zurückgenommen, Khediras Balleroberung im Vorfeld könnte wohl zu robust gewesen sein, doch das ist die bis dahin einzige nennenswerte Offensivaktion in Hälfte zwei.

Warum lässt man Aimamouni dann in der vierundachtzigsten Minute problemlos flanken und warum steht nach Dahouds Luftloch Brown so dermaßen frei und warum geraten wir im sechsten Spiel hintereinander in Rückstand? Dass wir dann doch nicht mit leeren Händen dastehen, verdanken wir Höjlund, der Khedira zu Boden zieht, so ein bisschen ohne Not - der gute Schiedsrichter Storks zeigt sofort auf den Punkt und schickt den Frankfurter mit Gelb-Rot vom Platz. Warum aber macht dann Querfeld den Elfer, der ja in dieser Saison schon zweimal vergeigt hat - und nur mit unfassbar viel Glück den dritten nicht auch noch verschießt: unplatziert und lahm schiebt er den Strafstoß nach links und erstaunlicherweise lässt der Eintracht-Torwart den unter der Hüfte durchrutschen. Entweder ausgucken oder voll drauf, aber weder-noch ist kein guter Plan - dass wir keinen sicheren Elferschützen haben, passt irgendwie zum Gesamtbild.

Und warum machen wir erst dann so richtig Alarm, in den letzten Minuten des Spiels? Tatsächlich haben wir noch die große Chance zum Sieg: extrem blickige Balleroberung des eingewechselten Kral, der Pass zu Ilic nicht absolut ideal - und hier das letzte Warum des Abends: warum macht Ilic den dann nicht, sein Schuss wird in letzter Sekunde von Dahoud geblockt. Noch ein Freistoß von Burcu links vorbei und eine weitere Möglichkeit von Ilic, aber beide bleiben zu ungenau - nichtsdestotrotz sind die beiden Einwechsler, und auch Kral, wesentlich aktiver als ihre ausgewechselten Kollegen.

So bleibt es beim sechsten sieglosen Spiel in Serie, wobei nur eins davon überzeugend war: das Unentschieden in Stuttgart. Mag sein, dass die blanken Zahlen am Ende nicht so schlecht sind wie unser Auftritt und auch die Kampfbereitschaft der Truppe stimmt zweifellos, aber so ein klein wenig braucht man schon mehr als das, um ein Spiel in der Bundesliga zu gewinnen. Zu selten wird agiert, eine wirkliche Idee, ein mutiges Eins-gegen-eins, ein genauer Standard, ein sauberes Passspiel, gute Ballannahmen und Weiterleitungen - das alles ist zur Zeit Mangelware. So gesehen stehen wir super da. Aber es sind noch dreizehn Spiele zu gehen und da muss einfach mehr kommen als wackeres Mitspielen, wenn’s nach hinten raus nicht nochmal eng werden soll. Auch wenn Panikmache da nicht hilft - Augenwischerei hilft hier noch viel weniger. Da müssen so einige Fragen gestellt und vor allem: beantwortet werden und das jenseits aller allzu gelassenen Selbstgefälligkeit.

4. Februar: Union - Eintracht: Alles ist möglich

Im Hinspiel konnten sich die Eisernen in einem turbulenten Spiel gegen die Eintracht durchsetzen.
Im Hinspiel konnten sich die Eisernen in einem turbulenten Spiel gegen die Eintracht durchsetzen.  © Arne Dedert/dpa

Icke: Am Freitagabend wird An der Alten Försterei um 20.30 Uhr wieder gespielt. Jedenfalls solange es das Wetter zulässt. Angesagt ist leider wieder frischer Schnee. Die Frankfurter haben gerade einen Trainer-Wechsel gemacht. Der neue spanische Trainer Albert Riera scheint ein verrückter Hund zu sein. Ein Disziplin-Fanatiker, Spaßvogel und Diktator zugleich. Diese Mischung ist explosiv. Sie schlägt positiv und sofort ein oder gar nicht. Andererseits hat Union seit Ewigkeiten seine Freitagabend-Flutlichtspiele nicht mehr verloren. Der Grund des Trainer-Wechsels war die anhaltende Flaute der Frankfurter. Aus den letzten zehn Spielen konnten sie genau einmal gewinnen. Sechs Niederlagen stehen dagegen. Davon die letzten vier Spieltage allesamt. Dreimal gab es ein Remis. Unsere Bilanz liest sich - trotz zweier Niederlagen zuletzt - mit insgesamt drei Siegen, drei Remis und vier Niederlagen … aus den letzten zehn Spielen … immerhin noch durchwachsen.

Wir haben nur eine Sieg-Chance, wenn wir die richtigen Lehren aus dem letzten Spiel ziehen. Das wir fünf Kilometer weniger laufen, als unsere Gegner passiert sehr selten und ist dringend korrekturbedürftig. Dazu gehört wieder einmal eine sichere Abwehr, wo ich die wenigsten Sorgen habe. Aber eben vorn müssen wir - anders als in Hoppenheim - unsere Chancen auch einmal nutzen. Erarbeiten wir in der Quantität so viele wie beim letzten Spiel, bin ich da ebenfalls optimistisch. Ansah gehört dabei zwingend in die Startelf, Ilic ebenso. Irgendwann muss er doch auch einmal treffen. Das Spiel wäre die beste Gelegenheit dazu.

Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, die große Qualität der Eintracht zu ignorieren. Beispiele gefällig? Uzun (45 Mio. Markwert), Larsson (40 Mio.), Brown (35 Mio.), Burkhardt (35 Mio.), Bahoya (25 Mio.), Doan (25 Mio.), Kalimuendo (25 Mio.), Theate (24 Mio.). Plus weitere fünf Spieler mit Marktwerten zwischen 14 und 15 Millionen Euro. Mehr muss man gar nicht wissen, dass die Mannschaft ein enormes Potential besitzt. Winterneuzugang Ebnoutalib, an dem wir wohl auch ein Interesse hatten, fügte sich mit einem Tor gleich gut ein. Das ist schon eine Bombenmannschaft.

Zu knacken sind sie nur mit absoluter Laufbereitschaft, Kampf und Konzentration. Im zentralen Mittelfeld rechnen wir mit Schäfer für Kemlein und Trimmel für Haberer. Vielleicht traut sich Baume auch, Burcu von Beginn an zu bringen, sodass die Start-Formation so aussehen könnte: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite - Trimmel, Khedira, Schäfer, Köhn - Burcu, Ilic, Ansah. Denkt Baume auf unserer linken Seite einen Tick defensiver, so könnte auch Nsoki, anstatt Köhn spielen. Doan und Knauff sind bei Frankfurt auf der rechten Seite echte offensive Waffen. Mein Tipp: 3:2 für Union. Eisern.

3. Februar: Die unendliche Geschichte von Danilho und Diogo

Sie kamen zusammen und werden die Eisernen wohl auch wieder gemeinsam verlassen: Diogo Leite (26) und Danilho Doekhi (beide 27, r.)
Sie kamen zusammen und werden die Eisernen wohl auch wieder gemeinsam verlassen: Diogo Leite (26) und Danilho Doekhi (beide 27, r.)  © Andreas Gora/dpa

Unionfux: Es waren einmal zwei Bundesligaverteidiger, die mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machten und fortan in jedem Transferfenster als beinahe sichere Abgänge gehandelt wurden, namhafte Klubs in ganz Europa wurden als ganz heiße Interessenten genannt, zu allem entschlossen, doch jedesmal ging das Ganze aus wie's Hornberger Schießen, also viel Lärm um nichts.

So auch diesmal: Alle sind komplett verrückt nach Danilho und Diogo, aber seltsamerweise bleibt es dabei auch. Dass ein oder zwei Vereine sich am Ende nicht durchringen können, sowas passiert - aber gleich am laufenden Meter, Transferperiode für Transferperiode?

Nun sind die beiden bis zu ihrem Vertragsende bei uns und werden dann, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ablösefrei den nächsten sportlichen Schritt gehen. Gut für sie, aber für uns ein finanziell herber Schlag, wobei wir ja Doekhi seinerzeit auch ablösefrei verpfichten konnten, doch für Leite flossen immerhin stattliche acht Millionen Euro, die sind fraglos dahin.

Wert der beiden: irgendwas zwischen acht und fünfzehn Millionen Euro, grob geschätzt und ohne Gewähr. Wieder mal wird der 1. FC Union in die lange vorbereitete Röhre schauen, warum auch immer. Dafür, dass nach Grischa Prömels ablösefreiem Abgang in Richtung Oma bzw. die TSG Hoffenheim seinerzeit Dirk Zingler voller Wut schwor: "Das darf uns nie wieder passieren!", geschieht das doch relativ oft. Wir agieren einfach nicht besonders glücklich auf diesem, zugegeben schwierigen, Terrain, weder auf der Zugangs- noch auf der Abgangsseite.

Und speziell dieses Transferfenster war nun wirklich extrem überschaubar, muss ein ziemlich ruhiger Monat für Horst Heldt gewesen sein, von dem man sich insgesamt auch wesentlich mehr erhofft hat. Gut, dem so dringend gewünschten kreativen Mittelfeldmann (oder auch jemand anderes, der unsere Offensive füttern kann) ist ohnehin schon kürzlich der präsidiale Riegel vorgeschoben worden, sowas brauchen wir nicht und wollen wir nicht, auch wenn so viele Spiele etwas anderes geradezu schreien.

Und sowieso standen die Zeichen eher auf das Ausdünnen des Kaders - aber auch da geschah nicht so besonders viel: Lediglich Nachwuchsmann Ogbemudia und der Flop des letzten Winters, Ljubicic, konnten bis Saisonende verliehen werden, nach Mannheim und Düsseldorf. Kral bleibt nun doch und Leite und Doekhi - na, wie schon gesagt - die Never Ending Story ist um ein weiteres Kapitel reicher.

Im Übrigen wurde in den letzten Tagen außergewöhnlich klar kommuniziert: Sollte einer der beiden oder gar beide doch noch gehen, stünde sofort Ersatz bereit. Ich frage mich, wer das wohl gewesen sein soll - mehr als das Vorziehen des van den Bosch-Deals ist schwer vorstellbar. Wer sitzt denn auf gepackten Koffern und lauert auf ein eventuelles Go bis zum Schluss - und kann uns dann wirklich weiterhelfen? Ich wüsste allzu gern, wie das gelaufen wäre, auch wenn ich über den Verbleib von Leite und noch viel mehr den von Doekhi (und damit seiner wiederentdeckten Torgefahr) doch über die Maßen froh bin.

Aber insgesamt bleibt schon ein seltsames Gefühl: das erste Mal kein Neuzugang im Winter seit fünfzehn Jahren. Wird schon gut gehen, zumindest hofft man das. Das Punktepolster nach unten ist ja immer noch okay, jedoch schon zusammengeschmolzen. Seit fünf Spielen sind wir nun ohne Sieg und, ehrlich gesagt, nur in Stuttgart wirklich überzeugend. Ansonsten ist es das übliche tapfere Gewurschtel und das Spekulieren auf den glücklichen Zufall. Ohne größere Präzision im Passspiel, in der Ballannahme, bei Standards, vor dem Tor ist man auf die Schwäche des Gegners angewiesen, ist er das nicht, wird's eng, allzu selten schlagen wir einen Kontrahenten, obwohl er stark unterwegs ist. Zu sicher sollte und darf man sich also nicht sein.

Und sonst? Zwei unserer ehemaligen Stürmer, Ivan Prtajin und Benedict Hollerbach (einer unserer wenigen lukrativen Transfers), ereilt ein Achillessehenenriss und das ausgerechnet am selben Tag! Saison hier wie dort beendet und man reagierte kurzfristig: Kaiserslautern holt für den erstaunlich treffsicheren Prtajin immerhin Mergim Berisha aus Hoffenheim als Ersatz und Mainz leiht als Hollerbach-Ersatz doch tatsächlich den knapp 31-Jährigen Sheraldo Becker von Osasuna Pamplona aus.

Da zuckt es natürlich so ein wenig - hätte der uns nicht auch weiterhelfen können? Becker, ebenfalls so eine Transfer-Enttäuschung: Nach seiner großartigen Saison 2022/23 mit elf Toren und acht Assists in der Liga beißt seltsamerweise niemand an (alle rechnen mit zwanzig Millionen und mehr aus England), ein halbes und erfolgloses halbes Jahr später geht's dann für beinahe lumpige drei Millionen nach Spanien, zu San Sebastian. Doch auch dort bleibt der Erfolg so ein wenig aus: 46 LaLiga-Spiele (davon nur zwei über die volle Distanz) mit lediglich vier Toren und drei Vorlagen in zwei Jahren sind nicht gerade eine herausragende Bilanz.

Und dass Schnelligkeit alleine wenig nützt, sehen wir gerade bei Oliver Burke. Mal sehen, was Urs Fischer da noch reaktivieren kann, aus blankem Eigennutz hoffe ich mal, nicht so wirklich viel. Und der hier grandios gescheiterte Bo Svensson soll Horst Steffen in Bremen nachfolgen. Interessant wird's also doch noch, wenn auch nicht unmittelbar. Nur das Gefühl, dass bei uns nicht der geniale Plan anliegt, bleibt trotzdem. Und wie unfassbar gern hätte man hier unrecht …

1. Februar: Da kannste verrückt werden …

Union Berlins Ilyas Ansah (21) wechselte trotz stabiler Leistungen auf die Bank.
Union Berlins Ilyas Ansah (21) wechselte trotz stabiler Leistungen auf die Bank.  © Uwe Anspach/dpa

Icke: Das "alte" Union war wieder zu sehen. Wir treffen das Tor nicht. Die ersten 40 Minuten hatten wir das Spiel und den Gegner voll im Griff. Chancen in Führung zu gehen - hatten wir auch genug. Irgendetwas war dann aber immer. Hoffenheim gelang zu dieser Zeit gar nichts. Und trotzdem gewinnen die Hoppenheimer vor peinlichen 19.000 Zuschauer im 30.000er Stadion mit 3:1. Man bedenke, sie sind in der Tabelle (fast) ganz oben, gewinnen ein Spiel nach dem anderen und "keinen" interessiert das.

Und dann kam die 42. Minute. Ein Witz-Elfmeter, den Kramaric natürlich nutzt. Es steht 1:0. Und um das ganze bisherige Spiel auf den Kopf zu stellen, legt der gleiche Kramaric in der 45. Minute nach. Zugegeben, dieser Kopfball war hübsch anzusehen. Aber völlig unverdient. Es war die erste wirkliche Chance der Hoffenheimer – in der ersten Halbzeit – aus dem Spiel heraus. Ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten hatten wir, einige davon von der Marke "musst du machen". Aber zur Halbzeit steht es 2:0 für Hoppenheim.

Das Gute daran, dachten wir zur Halbzeitpause, schlimmer kann es nicht kommen. Nun 90 Sekunden lief das Spiel zur zweiten Halbzeit an, als wieder Toure von links flankte und Leite den Ball unbedrängt ins eigene Tor schießt. Ja, der Ball rutschte ihm ab, das sah man. Aber hier muss man mehr Konzentration verlangen. Im Dezember legte er ja im Bayern-Spiel auch ein Ding ins eigene Tor. Apropos "wieder" : Toure war es auch, der das 2:0 für Kramaric auflegte. Und dann muss man sich fragen, was macht eigentlich der Mann auf der rechten Außenbahn? Warum Haberer statt Trimmel spielte, wusste niemand. Das Spiel zeigte aber gnadenlos auf, das war eine falsche Trainer-Entscheidung.

3:0 nach 47 Minuten – eigentlich ist damit alles entschieden. Nun entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Union machte erstaunlicherweise Weise weiter, gab nicht auf. Khedira erzielte dann in der 68. Minute den Anschluss-Treffer. Wir wollen es kurz machen, es gab noch reichlich Gelegenheiten einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Aber wir konnten auch die größten Chancen nicht nutzen. Fairerweise sei angemerkt … auch Hoppenheim hatte noch Chancen ihre Führung auszubauen. So richtig sicher stand heute unsere Abwehr nicht. Nicht wie wir es gewohnt sind.

Den berühmten 3er-Wechsel von Baumgart gab es diesmal schon in der 54. Minute. Schäfer ersetzte Jeong, Köhn kam für Nsoki und Ansah für Burke. Und rein spielerisch wurde es sofort besser. Warum Nsoki am Anfang den Vorzug vor Köhn bekam, war klar, er ist defensiv stärker. Das ist ok. Warum aber die stabilen Ansah und Schäfer auf die Bank mussten, das war weniger logisch. Bei Burke könnte man noch annehmen, Baumgart setzte auf den Leipzig-Effekt. Allerdings ist das lange her. Diese Leistung aus dem Spiel in Leipzig konnte Burke nie wieder zeigen. Und Ansah als der kompletteste und spielstärkste Stürmer in unseren Reihen, der muss eigentlich sofort auflaufen. Ilic machte wieder kein schlechtes Spiel, aber egal welche guten Situationen er frei vor dem Tor hat (heute auch wieder) – er trifft nicht. Dafür erzielte Defensivmann Khedira heute sein viertes Bundesligator in dieser Saison. Verrückte Welt.

Und jetzt geraten wir vielleicht in eine schwierige Situation. Am nächsten Freitag spielen wir gegen die wankenden Frankfurter, um danach beim Hamburger SV anzutreten. In beiden Spielen ist alles oder auch nichts möglich. Unser Polster beträgt noch 6 Punkte. Verlieren wir beide Spiele, so sind wir wieder mitten im Abstiegskampf. Vollste Konzentration ist angesagt. Und die beste Aufstellung für das Team. Und dann wären wir auch mal wieder beim Fußball-Glücks-Gott an der Reihe. So richtig viel Glück hatten wir gerade nicht gehabt. Eisern.