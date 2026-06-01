01.06.2026 07:40 Union-Berlin-Blog: Unioner des Jahres (Edition TAG24): Christopher Trimmel!

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechte Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs. Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er. 1. FC Union Berlin Bundesliga-Stars müssen bittere WM-Pille schlucken Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

1. Juni: Unioner des Jahres (Edition TAG24): Christopher Trimmel!

Christopher Trimmel (39) ist in seiner zwölften Saison für unseren Unionfux der "Unioner des Jahres". © Soeren Stache/dpa Unionfux: Auch wenn die letzten Auftritte unserer Mannschaft in der zurückliegenden Saison ziemlich ansehnlich und somit versöhnlich waren, liegt die dritte anstrengende Spielzeit nacheinander hinter uns und auch wenn natürlich jeder ungefährdete Klassenerhalt ein Erfolg für uns ist - zwischenzeitlich fühlte es sich so gar nicht mehr ungefährdet an, zu katastrophal das Auftreten der Mannschaft in weiten Teilen nach der Winterpause, im Grunde unerklärlich, wie man so neben den Schuhen stehen konnte, sicher ist das zu einem Teil unserem ehemaligen Cheftrainer Steffen Baumgart zuzuschreiben (unter Nachfolgerin Marie-Louise Eta wurde es ja besser), aber alles kann man nun auch nicht darauf schieben. Und ganz mal davon abgesehen, nach welchem System der neue Titelträger ermittelt wird (ich sage nur: Marcel Höttecke 2011): wer ist Unioner des Jahres 2026, wer würde einem da so ganz spontan einfallen? Eigentlich jeder, dem ich diese Frage gestellt habe, atmete erstmal tief ein und dann geräuschvoll wieder aus, gefolgt von einem tief geseufzten: "Schwierig"! Und ja, in der Tat, so wirklich herausragend oder wenigstens leistungsstabil war kaum einer über die gesamte Saison, selbst die sonst so sichere Bank Rönnow (der den Titel zuletzt dreimal in Folge abräumen konnte) hat nicht unbedingt sein bestes Jahr gehabt. Wer kommt also in Frage? Danilho Doekhi? Hat immerhin keine einzige Minute gefehlt, hat fünf Tore geschossen - aber er wirkte zum Schluss immer ein wenig so, als wäre er mit dem Kopf schon woanders, auch wenn ja noch nicht klar ist, wohin es ihn letztendlich ziehen wird. Rani Khedira? Auch fünf Tore, absoluter Rekord für ihn, davon immerhin zwei goldene: auf St. Pauli und gegen Leverkusen. 1. FC Union Berlin Union schafft Rumpelfußball ab: Verzaubert Meistermacher Lustrinelli jetzt Berlin? Doch ich weiß nicht, auch ihm geht etwas die Stabilität früherer Jahre ab und, zugegeben, mein Kopfschütteln liegt wohl unter anderem daran, dass auch er anscheinend lieber woanders wäre - angeblich will er ja nach Gladbach, mit immerhin zweiunddreißig, vielleicht mal beim höchstwahrscheinlich zukünftigen Wiederunioner Marvin Friedrich nachfragen, wie man unbedingt ein Fohlen werden möchte und dann als Esel endet. Na, wir werden sehen. Aus der Sturmreihe kommt kaum jemand in Frage, da gibt es nur einzeln herausragende Spiele, wie Ansah bei seinem Einstand gegen Stuttgart oder das vermeintliche Traumduo Ilic/Burke in Frankfurt. Der Shootingstar der letzten Spielzeit, Leo Querfeld, konnte seinen Höhenflug auch nicht fortsetzen, ebenso blieb das Eigengewächs Kemlein viel zu oft unsichtbar. Wie man’s wendet, wie man’s dreht - es kann eigentlich nur auf einen hinauslaufen, der den viel jüngeren Mannschaftskameraden so oft gezeigt hat, wo’s langgeht, der immer vorneweg marschiert und unermüdlich anschiebt, auch noch mit neununddreißig. Der älteste Feldspieler der Bundesliga hat zwar lediglich sechs Spiele über die volle Distanz bestritten, aber in meinen Augen ist er die Seele der Truppe und immer noch ein ernstzunehmender Faktor, einer, der sich nie hängen lässt und immer für eine Monstergrätsche gut ist: Christopher Trimmel ist in seiner zwölften Saison für uns der "Unioner des Jahres", zumindest für mich. Und wir alle können froh sein, dass es noch ein dreizehntes Jahr mit unserem Käpt'n gibt, dass wir so eine Konstante haben, gerade, wo wieder ein gewisser Umbruch ansteht. Ich denke, er wird nicht traurig sein, wenn es in der kommenden Spielzeit ein paar mehr Spieler geben würde, die ihm diesen Titel, den er ja schon zweimal ganz offiziell gewonnen hat, streitig machen könnten. Doch bis dahin (und ganz egal, wer’s am Ende dann wird): Glückwunsch zum "Unioner des Jahres 2026“ - Edition TAG24, Trimmi - und wir freuen uns auf die nächste Saison mit dir!

30. Mai: Wie stellt sich Union zukünftig auf?

Einige Spieler wie Danilho Doekhi (27, M.) verlassen Union Berlin, dafür werden mehrere Neuzugänge bei den Eisernen gehandelt. © Soeren Stache/dpa Icke: Im Gegensatz zu anderen Bundesligisten ist es beim 1. FC Union noch sehr ruhig an der Transferfront. Was steht bisher fest? Stein, Doekhi, Leite und Kral verlassen uns. Die Juniorenspieler Prosche, Gray und Blaszczak haben einen Profivertrag erhalten und rücken auf. Die Leihspieler Ljubicic, Ogbemudia, Bedia und Benes kommen auch erst einmal zurück. Wobei sicherlich für Ljubicic, Bedia und Benes ein neuer Klub gesucht wird. Ogbemudia wird wohl bleiben (und wahrscheinlich Führungsspieler in unserer neuen U21 werden). Das sind die bisherigen Fakten. Sehr verdichtete Gerüchte sind die Zugänge Friedrich, Nsoki und van den Bosch. Da aber der Verein diese noch nicht offiziell bestätigt hat, ist die Tinte auf den Verträgen noch nicht gelandet. Oder eine Vertragsklausel (oft werden auch sogenannte Vorverträge abgeschlossen, die an Bedingungen geknüpft sind) ist noch nicht erfüllt. Oder auch ... unser neuer Trainer hat erkannt, dass wir mehr Qualität bzw. Führungsspieler benötigen, um keine weitere Zitter-Saison zu erleben. Das Experiment, Rothe als linken Innenverteidiger zu bringen, scheint zum Glück begraben. Nicht nur, weil er zuletzt wieder die linke Außenbahn beackern durfte. Nein, er hat dort wieder gute Leistungen gezeigt. Ich denke schon, dass wir Nsoki als Backup holen, hier aber die Ablöse weiter drücken wollen. Als Stamm-Innenverteidiger links wäre Kevin Schlotterbeck auf dem Markt. Genau der, der ja schon einmal sehr erfolgreich bei uns spielte. Wenn wir hier nicht aktiv werden, dann müssen wir sehr gute Argumente haben. Querfeld/K. Schlotterbeck/Friedrich/van den Bosch/Nsoki würden dann wohl um die zwei Plätze in der Innenverteidigung kämpfen. Ogbemudia würde in unsere U21 wechseln. Notfalls hätten wir mit den fünf Innenverteidigern auch die Alternative, wieder auf Dreierkette umzusteigen, sollte es dann mal notwendig sein. Und vorn? Bedia wird es nach seiner sehr erfolgreichen Leihstation wohl leicht haben, einen neuen Verein zu finden. Die Young Boys jedenfalls haben ihre 2,5 Mio. schwere Kaufoption noch nicht gezogen. Auch Ljubicic und Benes werden aufgrund ihrer Historie bei uns kaum weiter zum Kader gehören. Es sei denn, Lustrinelli sieht irgendwo Potenzial, das er sich zutraut herauszukitzeln. Das will man gar nicht ausschließen und wäre sehr schön. Sonst ist urplötzlich Ducksch nach seinem Insel-Abstecher wieder auf dem Markt. Angeblich soll der gerade 32 Jahre alt gewordene Mittelstürmer nur eine kleine Ablöse von 1 Mio. Euro kosten. Wer hier bei dem deutschen Nationalspieler als Bundesligist nicht zuschlägt, ist selber schuld. Seine Stärken (Technik, Ecken, Freistöße, zwei Positionen – kann auch hinter den Spitzen spielen –, Torgefährlichkeit, guter Vorbereiter) hat er mitnichten verloren. Der Rest ist eine Sache der Fitness, und das können wir (als Verein) selbst beeinflussen. Einige Bundesligisten denken wohl auch über den Magdeburger Zukowski nach. In 21 Spielen 20 Torbeteiligungen zu haben und davon 17-mal selbst eingenetzt – das sind schon Zahlen, bei denen man ins Grübeln kommt. Und wenn Zukowski nicht zünden sollte, kann er immer noch rechter Verteidiger spielen. Das war bis vor Kurzem seine Stammposition. Allerdings werden die Magdeburger erst einmal versuchen, ebenso 8 Mio. für ihn zu bekommen (so viel hatte Frankfurt für Ebnoutalib bezahlt) wie die Eintracht vor einem Jahr. Das wäre arg zu viel (für uns). Bei der Hälfte dieser Summe würde ich sehr intensiv darüber nachdenken. Auch und vor allem an unserer Stelle. Parallel laufen bei uns auch die Vorbereitungen für unsere neue "U21". Es muss demzufolge eben auch zweigleisig geplant werden. Bogdanov, Markgraf und Preu werden aus dem Profikader das Gerüst bilden. Die Neu-Profis aus der A-Jugend, Prosche, Blaszczak und Gray, werden dazukommen. Premium-Talent Güther genauso. Rückkehrer Ogbemudia wird auch eine tragende Rolle einnehmen. Dazu würde es Sinn machen, wenn sich unsere Nummer 3 der Profis, Klaus, mit der (vermutlichen) Nummer 2 der A-Jugend, Welsand (machte auch schon bei DFB-Lehrgängen mit), abwechselt. U17-Nationalkeeper Gagzow wird wohl als Nummer 1 bei der A-Jugend geplant sein. Das ist schon einmal ein gutes, besser noch ... sehr talentiertes Gerüst für unsere U21. Bis zu vier (auch ältere) Profis dürfen ja auch in der U21 Spielpraxis sammeln. Der restliche Kader wird wohl dann mit Jugendspielern aufgefüllt werden. Und dass ist auch gut. Eben weil dann die Range der Talente größer wird, die Spielpraxis erhält. Mir ist vor der 8.Bundesliga-Saison des 1. FC Union mitnichten bange! Eisern.

26. Mai: Die letzte Entscheidung der Saison: Paderborn macht's wie einst die Eisernen

Der Ex-Unioner Sven Michel (35, r.) hat in der Bundesliga-Relegation überraschend den haushohen Favoriten VfL Wolfsburg mit seinem SC Paderborn niedergerungen. © Julian Stratenschulte/dpa Unionfux: Gut, jetzt ist sie nun wirklich Geschichte, die Saison 2025/26, die dreiundsechzigste Spielzeit der Bundesliga - die abschließende Relegation ist durch. Und, letztlich doch etwas überraschend, erwischt es den VfL Wolfsburg, zu 100 Prozent im Besitz der Volkswagen AG, der gemeinsam mit Heidenheim und St. Pauli in die Zweite Liga absteigen muss, nach unglaublichen neunundzwanzig Jahren. Der SC Paderborn ist erst der vierte Zweitligist in den achtzehn Jahren der Relegation, der den Bundesligisten rauskickt und der erste, seitdem wir 2019 den VfB Stuttgart in zwei Spielen niederringen konnten. Wenn man sich den Kader der Wolfsburger ansieht, mit Namen wie Grabara, Amoura, Majer, Koulierakis, Wimmer, Arnold und Christian Eriksen, dann ist das schon erstaunlich, zumal im vergangenen Sommer ja nicht der große Umbruch passierte und obendrein weit über sechzig Millionen in Neuzugänge gesteckt wurden. Und auch die sechs Punkte, die sie gegen uns geholt haben, halfen am Ende zwar, die Relegation zu erreichen, doch alles umsonst. Und mit Paderborn kommt, nach Elversberg, die zweite "kleine" Mannschaft hoch, die ja auch noch von der Unfähigkeit von Hannover 96 profitiert hat, so wie wir seinerzeit von der Schwäche des HSV. Das wird spannend, wie sich die beiden Underdogs so schlagen werden, gerade in der ersten Saison haben wir ja schon oft gestaunt, wie gut diese Mannschaften mit der höchsten Spielklasse zurechtkommen - Underdogs bleiben sie logischerweise erstmal trotzdem. Das Rückspiel, nach einem torlosen Unentschieden in Wolfsburg, beginnt dabei denkbar schlecht, schon nach gut zwei Minuten geht der Favorit, ohnehin auswärts stärker, nach zwei einfachen Pässen durch Pejcinovic in Führung. Doch dann holt sich der Däne Maehle innerhalb von zwei Minuten zwei gelbe Karten ab (die erste ist zugegeben etwas unglücklich, die zweite unstrittig) - in Summe ist das dann ein Platzverweis, da ist das Spiel keine Viertelstunde alt. Irgendwie erinnert dann es in der Folge an unser Heimspiel Anfang März gegen Werder Bremen: Wolfsburg kann den Schock des Platzverweises trotz Führung nicht verwinden, nimmt in der Folge kaum am Spiel teil, verteidigt nur noch, ohne nennenswerte Entlastung oder gar Torchance und hat mehrfach ziemliches Glück, doch der Ausgleich fällt dann doch noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte drückt Paderborn weiter, sogar kurz vor Schluss der regulären Spielzeit köpft der eingewechselte und bei uns sattsam bekannte Michel an den Pfosten, aber bis in die Verlängerung schafft es der Noch-Bundesligist irgendwie. In der Verlängerung fällt dann schließlich nach einhundert Minuten der Siegtreffer, nach Flanke von Michel. Am Ende werden neunzehn zu zwei Ecken gezählt und stattliche neununddreißig zu acht Torschüsse. Wolfsburg kommt in den letzten zwanzig Minuten mit dem Mut der Verzweiflung und zwei neuen Stürmern (Amoura und Wind) und noch ganz zum Schluss haben sie doch noch zwei sehr gute Kopfballchancen, aber der Abstieg ist nicht zu verhindern - und er ist unterm Strich auch hochverdient. Glückwunsch an Paderborn und natürlich an Sven Michel, der im Herbst seiner Karriere tatsächlich nochmal Bundesliga spielen wird, unverhofft kommt eben oft. Wolfsburg hat es hingegen nicht geschafft, den Schalter nach einer mäßigen Saison noch umzulegen und ihre Qualität auf den Platz zu bringen oder wenigstens die unbestreitbare individuelle Klasse, selbst in den beiden Spielen ist man zu ängstlich, zu unentschlossen, hat keinen Punch. Schon interessant, wie so viele erfahrene Profis das Spielen so dermaßen verlernen können. Es werden einige Mannschaften mit Aufstiegsambitionen in Liga Zwei (nicht zuletzt Hertha) mit den Zähnen knirschen, dass so ein etablierter Bundesligist um die ersten Plätze mitkämpfen wird, doch höchstwahrscheinlich sind die ganz großen Jahre in Wolfsburg wohl vorbei, natürlich auch, weil das Füllhorn von VW nicht mehr so vollgestopft sein dürfte wie es über viele Jahre der Fall war. Umso höher ist unser neuerlicher Klassenerhalt zu bewerten - trotz der über weite Teile auch ziemlich mäßigen Saison: Wir waren eben nie in wirklicher Abstiegsgefahr und zehn Punkte Vorsprung auf den, wie man sieht, gefährlichen Relegationsplatz ist auch nicht gerade knapp. Last but not least macht es natürlich Spaß, ein Spiel zu sehen, was für uns schon eine gewisse Relevanz besitzt und uns andererseits schön schnurz sein kann. So, jetzt haben wir genug Zeit, über die kommende Spielzeit zu sinnieren und uns auf Mauro Lustrinelli und seine neuen Ideen zu freuen, verbunden mit der Hoffnung, dass er auch einen Plan B in der Tasche hat, sollten die Ideen, warum auch immer, nicht so funktionieren, letztlich wird er ja auch erst lernen müssen, dass die Bundesliga ein anderer Schnack ist als die Super League der Schweiz. Dass es bislang noch keine Neuzugänge gibt, sondern nur Gerüchte (auch Marvin Friedrich, Zeno van den Bosch und Stanley Nsoki scheinen ja noch nicht hundertprozentig klar zu sein), sollte uns nicht weiter beunruhigen, es sind noch drei Monate Saure-Gurken-Zeit, zumindest für diejenigen, die eine WM eher am Rande juckt. Zudem wird es äußerst interessant, was mit unseren Leihspielern geschieht. Viele Fragen - und die Antworten werden noch eine ziemliche Zeit auf sich warten lassen. Harte Zeiten für die Ungeduldigen, so wie mich - doch verdammt spannend wird es allemal.

25. Mai: Gemixtes vom 1. FC Wundervoll

Nach Platz 11 in der gerade zu Ende gegangenen Saison laufen bei Union Berlin schon die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit. © Jan Woitas/dpa Icke: Wer ist eigentlich dieser Cömert, von dem viele sagen, er wechselt ablösefrei zu Union? Er ist in Basel aufgewachsen und dort auch ausgebildet. Später spielte er hauptsächlich beim FC Basel und beim FC Valencia. Dazwischen waren einige Leihen. Er ist jetzt 28 Jahre alt, aber nur 1,83 Meter groß. Das ist für einen Innenverteidiger eher klein. 20 Länderspiele absolvierte er für die Schweiz. Auch aktuell steht er im Team der Eidgenossen. Genaue Werte über seine Schnelligkeit sind nicht bekannt. Er soll aber ganz flink unterwegs sein. Van den Bosch, Friedrich und Nsoki würden dann mit Cömert ein neues Innenverteidiger-Quartett bilden. Wobei die Erstgenannten angeblich alle fix sein sollen. Es gab aber vom Verein noch keine Vollzugsmeldungen. Ja, das kann alles mit Lustrinelli zusammenhängen, der wohl noch sein Okay geben soll. Querfeld ist aber auch noch da und Qgbemudia hat sich in Mannheim öffentlich verabschiedet. Das wären dann sechs Innenverteidiger für zwei Positionen. Ein bisschen viel. Was vermuten lässt, dass wir Ogbemudia noch einmal verleihen. Er könnte aber auch ein tragendes Mitglied unserer neuen U21 werden. Leider existieren für die Abteilung "Attacke" sehr viel weniger fortgeschrittene Anbahnungen. Jonas Wind aus Wolfsburg wäre so einer, der passen könnte. Vorteil Union: Unsere dänische Fraktion. Auch der Norweger Lauritsen, der in Holland jedes Jahr seine zehn bis zwölf Tore schießt, würde wohl gut passen. Beide wären ablösefrei. Vielleicht darf Lustrinelli auch seinen Goalgetter Rastoder mitbringen. An dem ist die halbe Bundesliga dran. Wir dürften aber wohl – wenn wir überhaupt wollen – durch den Trainer keine schlechten Karten haben. 15 Tore schoss er – plus sechs weitere Assists. Ein Rückblick zu unserer Nationalmannschaft. Nagelsmann geht dann doch auf Nummer sicher. Das sieht man an den (umstrittenen) Nominierungen von Neuer und Rüdiger. Nicht, dass man mich falsch versteht. Ich bin auch dafür, dass die besten Spieler auflaufen sollen. Und dazu gehören beide wohl immer noch. Nur im Fall Groß anstatt Andrich bin ich anderer Meinung als der Bundestrainer. Den wohl größten Mentalitätsspieler hätte ich zwingend mitgenommen. Auch in nicht perfekter Form. Und noch einen Tausch hätte ich vollzogen. Bei mir wäre El Mala statt Sane mitgefahren. Ja, Sane kann alles. Ist an guten Tagen Weltklasse. Aber wann hat er das letztmalig gezeigt? Da macht der Tempo-Dribbler El Mala schon wesentlich mehr Spaß. Unser Spiel hängt von Wirtz und Musiala ab. Sind die beiden Talente in Form und prägen unser Spiel, dann ist alles möglich. Und unsere Finanzen? Auch die Mitgliederversammlung brachte keine endgültige Erhellung. Aktuell haben wir wohl einen Schuldenstand von ca. 62 Millionen Euro. Der wird aber noch steigen. Das neue Trainingszentrum für die Profi-Mannschaften "frisst" parallel und unnachgiebig Geld. Gut das wenigstens unser Nachwuchs-Zentrum schon fertig ist. Der Umbau unseres Haupt-Stadions mit allen seinen Neben-Bauten – so wurde es mitgeteilt – wird bei 160 Millionen Euro liegen. Rechnen wir einmal alles zusammen, so werden wir nach Fertigstellung des Stadions etwa 240 Millionen Euro Schulden aufweisen. Was für eine gigantische Summe! Und selbst wenn diese durch Eigentum und entsprechend hohe Umsätze gut unterfüttert sind, bleibt ein flaues Gefühl in der Magengegend. Da darf nichts großartig schief gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch bei uns Investoren mit einsteigen (müssen), ist so groß wie noch nie. Es kommt eben immer darauf an, wer das ist und welche Ziele sie verfolgen. Läuft es so wie bei den Bayern (Audi, Allianz) oder wie bei Stuttgart (Mercedes) dann ist das absolut in Ordnung und eine gute Lebensversicherung. Dass wir einen Schlendrian wie bei Hertha erleben, ist bei unserem Duo Kosche/Zingler absolut ausgeschlossen. Wir haben zwar schon gesagt, dass wir bei der neuen U21-Liga dabei sein wollen. Nur öffentlich und sicher verkündet haben wir es immer noch nicht. Für viele auslaufende A-Jugendspieler ist das aber existentiell. Es wäre sehr schön, wenn es hier einmal ein klares Statement vom Verein geben würde. Eisern.

23. Mai: Jetzt gibt Union Gas

Neben dem neuen Trainer Lustrinelli standen bei der Mitgliederversammlung auch die Vereinszahlen und zahlreiche Transfergerüchte im Fokus. © Soeren Stache/dpa Icke: Mitgliederversammlung, neuer Trainer und eine ordentliche Zahl an Spielergerüchten. Beim neuen Trainer Lustrinelli wurde am meisten "auf die Tube gedrückt". Natürlich, muss er doch die neuen Spieler, die Union vorhat zu verpflichten, absegnen. Sie müssen in sein offensiveres System passen. (Fast) parallel gab es die jährliche Mitgliederversammlung. Die blanken Zahlen scheinen wieder in Ordnung zu sein. Zwar hat man Mindereinnahmen aus dem europäischen Teil der Gelder, diese kann Union aber weitestgehend kompensieren. 191,66 Millionen Euro bedeuten einen neuen Umsatzrekord in Köpenick. Der Gewinn des Gesamtkonzerns "Union" wurde dabei mit 450.000 Euro ausgewiesen.



Dabei stieg auch das positive Eigenkapital auf über 8 Millionen Euro. Die Eigenkapital-Quote muss aber weiter erhöht werden. Im Bundesligavergleich ist sie immer noch relativ klein. Der erneute Umbau des Stadions soll 2027 beginnen. In der Saison 2027/28 muss dann die erste Männermannschaft komplett ins Olympiastadion umziehen. Die Frauen-Profis werden weiter gestärkt (die erste deutsche Nationalspielerin wurde gerade von Eintracht Frankfurt verpflichtet). Ziel ist es, auch hier noch mehr Zuschauer zu mobilisieren. Die Auslastung der Alten Försterei spielt eine gewichtige Rolle im Gesamtverein.



Der Ausbau des Stadions wurde noch einmal thematisiert. Bei der dann neuen Kapazität von 40.000 ist das Ende der möglichen Stadiongröße erreicht. Das hat auch Gründe in der Infrastruktur Köpenicks. Eine Baugenehmigung von 60.000 oder 70.000 würden wir gar nicht erst bekommen. Ende 2026 wird das neue Trainingszentrum für die Profis fertiggestellt. Dann werden beide Profi-Mannschaften über sehr moderne und mit die besten Trainingsbedingungen verfügen, die Deutschland vorzuweisen hat. Step by Step entwickeln wir uns schon in eine Richtung, die auch besseren Fußball vertragen könnte.

Dirk betonte auch die Wichtigkeit der finanziellen Stabilität und die strategische Weiterentwicklung beider Profi-Mannschaften als zwei lukrative Standbeine des Klubs. Zwar haben wir durch die limitierten Kapazitätsmöglichkeiten des Stadions auch langfristig Nachteile bei den Einnahmen. Wir sind aber gerade – hellwach – dabei, diese auszugleichen. Zum Beispiel durch eine starke Frauen-Profi-Mannschaft.



Über unseren neuen Trainer Lustrinelli hat der Unionfux schon alles geschrieben, was in der kurzen Zeit möglich war. Die Vorfreude ist überall sehr groß, dass er unsere Erwartungen erfüllen kann.



Und die Seite der Spieler-Verpflichtungen? Die ist weder auf der Abgangs- noch auf der Zugangsseite bislang zufriedenstellend. Wahrscheinlich gibt man dem neuen Trainer die Möglichkeit, wirklich "seine" Spieler zu verpflichten. Das Ausmaß an Gerüchten nimmt teilweise groteske Formen an, solche Formen, dass sogenannte Fachportale gar nicht mehr alle Gerüchte aufnehmen. Man müsste auf mehreren Portalen alles aufsummieren. Was ich mir an dieser Stelle einfach schenke. Wahrscheinlich stimmen sowieso nur 10 Prozent. Und jetzt kommt noch das "OK" des neuen Trainers dazu, welches wieder alles bisher Bekannte durcheinanderwirbeln kann. Gedulden wir uns. Eisern!

21. Mai: Ein Schweizer für Union - Meistertrainer Lustrinelli ist der neue Trainer

Mauro Lustrinelli (50) gilt als Wunschlösung der Union-Bosse – der Schweizer Meistertrainer soll bei den Eisernen frischen Wind und offensiveren Fußball bringen. © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa Unionfux: Das kann man schon als ausgewachsenen Coup bezeichnen: Der bisherige Trainer des Aufstiegsüberraschungsmeisters aus der Schweiz, FC Thun, und ehemalige Co-Trainer von Urs Fischer (in der Saison 2012/13), Mauro Lustrinelli, wird neuer Cheftrainer des 1. FC Union Berlin, wir kriegen somit unseren Favoriten, die erklärte Wunschlösung. Da wir, mit ziemlicher Sicherheit, nicht die einzigen Interessenten an dem fünfzigjährigen Schweizer waren, ist das schon eine ziemliche Sensation, mehrere Bundesligisten und auch einige Serie-A-Vereine sollen angefragt haben, schon im Winter hatte Lustrinelli mehrere Anfragen aus der Bundesliga, die er seinerzeit aber alle abgeblockt hat, erst wollte er das Fußballmärchen zu Ende schreiben und mit seinem FC Thun Meister werden - gute Entscheidung. Im Übrigen hat er sich, als Thun noch in der Challenge League (die zweite Liga in der Schweiz) spielte, eine Meisterprämie in den Vertrag schreiben lassen - diese Zuversicht und dieses Selbstbewusstsein haben sich ausgezahlt. Der Run auf den Tessiner ist nicht verwunderlich: Wer einen Aufsteiger mit überschaubarem Budget zu einer ziemlich souveränen Meisterschaft führt, sei es auch nur in der eher zweitklassigen Super League der Schweiz, der muss schon was draufhaben, der muss aus wenig viel machen können und obendrein jemand sein, der Spieler besser machen kann, sowas ist eine gesuchte Eigenschaft bei Trainern. Wenn man zudem noch in dem Ruf steht, junge Spieler entwickeln zu können (immerhin war Lustrinelli auch einige Jahre U21-Nationaltrainer der Eidgenossen), müsste die Schlange der Bewerber gar nicht so kurz gewesen sein. Warum haben also wir die Nase vorn bei diesem Nicht-gerade-Insidertipp? Der frühe Zeitpunkt der Verpflichtung, immerhin ist die Meisterschaft sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz nicht mal eine Woche beendet, ist ein klarer Hinweis darauf, dass der Kontakt schon seit einigen Wochen bestehen muss, spätestens seit der überfälligen Entlassung von Steffen Baumgart. Zingler und Heldt sollen bzw. müssen ziemlich überzeugend gewesen sein, das heißt wohl, dem polyglotten Lustrinelli (Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch fließend) ist weitgehend freie Hand zugesichert worden und welcher Trainer mag nicht die Vorstellung, dass ihm nicht allzu viel in seine Arbeit reingeredet und rumgepfuscht wird? Und natürlich wird ein Anruf bei seinem ehemaligen Chef, Urs Fischer, erfolgt sein und der wird ihm wohl absolut zugeraten haben: Großstadt ja, aber wenig Hektik im Umfeld, eine loyale und geduldige Anhängerschaft, der Fokus der Medien liegt nicht so auf dem Verein, ein klassischer Underdog, doch alles andere als Liganeuling: kurz - eine spannende und durchaus lohnende Aufgabe insgesamt inklusive Charme und Einzigartigkeit - wer folgt schon der ersten weiblichen Erstliga-Trainerin? Und Zeit wird man ihm auch eingeräumt haben beim Umbau, die Abkehr vom altbekannten Unionstil, der zuletzt auch nicht mehr so wirklich funktioniert hat, vollzieht sich nun mal nicht im Handumdrehen - wobei der Klassenerhalt in der Bundesliga kaum verhandelbar sein dürfte, doch das müsste ja klar sein. Und nicht zuletzt darf er drei neue Mitarbeiter mitbringen: Michel Renggli (trainierte die U21 beim FC Luzern), Sascha Stauch (auch er ehemaliger U21-Nationaltrainer der Schweizer) und Enrico Schirinzi (Trainer der U17 der Young Boys Bern) - frischer Wind im Staff. Auch wir werden uns wohl bei Urs über seinen einstigen Mitstreiter erkundigt haben, darüber hinaus verwies Präsident Dirk Zingler kürzlich darauf, dass man, neben dem wichtigen guten Bauchgefühl (welches in jüngerer Vergangenheit allerdings wieder gewaltig getrogen haben muss), natürlich auch datenbasiert vorgegangen ist, es soll eben nichts dem Zufall überlassen werden. Mauro Lustrinelli, der als großer Motivator und Verfechter eines unbedingten Teamgeists gilt, Humor und Unkonventionalität mitbringt, steht für einen eher offensiven Stil im 4-4-2, dynamisch und, jetzt schlägt’s dreizehn, mit viel Ballbesitz. Doch Zingler hat ja schon angekündigt, dass die erste Phase in der Bundesliga bei Union Vergangenheit sei, man will in Zukunft mehr auf jüngere Spieler setzen und auf besseren, aktiveren Fußball. Seine gar nicht so alte Aussage, dass jeder bei Union rausfliegen würde, der versuchen würde, Fußball zu entwickeln, sei, wie der Große Vorsitzende jetzt relativierte, unglücklich gewählt gewesen. In der Tat. Damit wäre Mauro Lustrinelli wohl kaum zu überzeugen gewesen und höchstwahrscheinlich auch der falsche Mann. Auf der Shortlist haben zwei weitere Namen gestanden, dem Vernehmen nach Christian Eichner vom KSC und Horst Steffen, der ja ebenfalls eine Sensationsgeschichte mit dem SV Elversberg vorzuweisen hat, aber auf seiner ersten Bundesligamission in Bremen schon nach kurzer Zeit gescheitert ist. Aus meiner Sicht ist da Mauro Lustrinelli die interessantere Wahl, auch wenn natürlich jeder neue Trainer erstmal eine Wundertüte ist und die vorherigen Erfolge keine Garantie darstellen, das liegt nun mal in der Natur der Sache. Während Eichner und Steffen ohne Vertrag sind, müssen wir für unseren neuen Schweizer sogar Geld auf den Tisch legen, denn er steht eigentlich noch bis 2028 in Thun unter Vertrag, die Rede ist von einer Million Euro. Und Lustrinelli verzichtet immerhin auf eine mögliche Champions-League-Teilnahme mit seinem Herzensverein FC Thun, für den er ja seit vielen Jahren als Spieler und Trainer tätig war, doch der Sprung in eine Topliga ist nun mal verlockend. Eins ist jedenfalls klar: Lange rumgeeiert und taktiert hat er schon mal nicht, trotz eben so einiger anderer Optionen, unser neuer Cheftrainer, das deutet darauf hin, dass er ziemlich geradlinig ist, weiß, was er will und richtig Bock auf uns haben muss - und wir haben ja ohnehin beste Erfahrungen mit einem Schweizer Meistertrainer gemacht. Zudem ist die frühe Planungssicherheit sicherlich von großem Vorteil, ebenso, dass er in die meisten Transferfragen eingebunden werden kann, möglicherweise auch die eine oder andere (Personal-)Idee mitbringt. Im Grunde hat jetzt schon unsere neue Saison begonnen, rund hundert Tage, bevor es eigentlich losgeht - gut so. Also, herzlich-eisern willkommen, lieber Mauro Lustrinelli, auf eine neue Erfolgsgeschichte auf beiden Seiten, wir alle freuen uns sehr darauf!

19. Mai: Bei aller Euphorie: Vorsicht vor dem letzten Eindruck

Marie-Louise Eta (34) vor dem Spiel. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Eins lernt man über die vielen Jahre, wenn man für die Bühne schreibt: das Wichtigste ist der Schluss. Der Abend kann noch so mäßig gelaufen sein, wenn die letzte Nummer so richtig zündet, gehen die Leute relativ zufrieden nach Hause - getreu der alten Weisheit: der letzte Eindruck entscheidet. Allein, davon darf man sich nicht zu sehr täuschen lassen - und das gilt auch für unsere momentane Situation. Das Grande Finale ist natürlich imposant, die Arbeit von Marie-Louise Eta beeindruckend. Dass jetzt Rufe laut werden, die ihre Weiterbeschäftigung bei den Männern fordern, ist eigentlich logisch. Ebenso sehen einige das ebenso jetzt auch bei Carl Klaus: die großartige Performance der Nummer drei sieht ihn plötzlich als Nummer eins der Zukunft. Das alles ist schon verständlich, nur so schnell sollten die Preußen dann doch nicht schießen. Ohne die Leistung von MLE als auch von Klaus schmälern zu wollen: die beiden letzten Spiele waren, besonders im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen, ziemlich überzeugend, mutig, spielerisch anspruchsvoller und vor allem - erfolgreich und das zu Recht. Doch dass diese beiden letzten Spiele ohne echten Druck erfolgt sind, ist hingegen nicht so ganz unerheblich. Nicht umsonst versauen in Liga 2 und Liga 3 zwei Mannschaften Aufstiegsaspiranten die Tour, für die es eigentlich um nichts mehr geht, von möglichen Fernsehgeldern mal abgesehen. Vulgo: Leichtigkeit jenseits der Verkrampfung setzt oft Möglichkeiten und Kräfte frei, die vorher wie vergraben schienen. Unbestritten ist, dass es Marie-Louise Eta gelungen ist, Kräfte und Ideen zu implizieren, eine Weiterbeschäftigung ergibt sich jedoch nicht zwingend daraus, zumal es ja eine attraktive Weiterbeschäftigung als Trainerin der Bundesligamannschaft der Frauen gibt. Die Bundesliga ist nach wie vor ein hartes (Männer)Geschäft, gerade Newcomer sind schneller verbrannt, wenn denn die ersten Spiele nicht nicht ganz so verlaufen wie erhofft. Nicht zuletzt ist es fraglich, ob man auf die, immer noch ungewöhnliche und mutige Wahl, Eta gekommen wäre, wären noch andere Strecken zu anderen Voraussetzungen zu absolvieren gewesen. So zu tun, als wäre das Geschlecht im Grunde nachrangig, gerade in diesem überaus speziellen Geschäft, wäre dann doch etwas naiv, wie eben auch die Tatsache zu ignorieren, dass Marie-Louise Eta immer noch weitgehend unerfahren ist, unabhängig von allen benötigten Bescheinigungen. Kann klappen, aber auch nicht, frag nur nach bei Sandro Wagner - auch wenn ich MLE für fähiger halte als den doch etwas zu selbstverknallten Sandro W… Etwas anders verhält es sich mit Keeper Carl Klaus: wie schnell scheint der Bonus des unantastbaren Frederik Rönnow, des konstantesten Akteurs der letzten Jahre, verbraucht? Dabei gibt es keinen Grund, an Rönnow, einem der unbestritten besten Bundesligakeeper, auch nur im Ansatz zu zweifeln, auch wenn die letzte Saison vielleicht nicht so stark schien wie die davor. Klaus herausragende offensive Abschläge haben in einem Spiel zweimal zu Toren geführt, in dem der Gegner auch nicht besonders sattelfest war, sowieso wurde er insgesamt, glücklicherweise, nicht geprüft. Ein guter Mann, gar keine Frage, aber setzt das auch die Leistungen unseres konstanten Dänen der letzten Jahre außer Kraft? Also bitte - so schwach sollte doch das Gedächtnis der Allgemeinheit nicht sein. Was ich sagen will: aus den letzten Spielen die Befähigung für die kommende Saison abzulesen, ist allzu wohlfeil. Ich bin froh, dass MLE in unserem Verein arbeitet und Carl Klaus der Backup zumindest für Frederik Rönnow ist. Und ja, niemand kann in die Zukunft schauen, weder die angebliche Wunschlösung Lustrinelli noch Christian Eichner oder der gerade erst in der Verlosung aufgetauchte Jess Thorup sind eine Garantie, dass unsere erste Männermannschaft demnächst besseren und erfolgreicheren Fussball anbietet, sondern bestenfalls eine Hoffnung. Bei aller Liebe und allem Optimismus: ich würde diese überaus komplizierte Aufgabe auch nicht zwingend einem Novizen oder einer Novizin übergeben - und das ist Marie-Louise Eta bis auf Weiteres, nicht weiter ungewöhnlich, zumal in ihrem Alter. Ihre Zeit wird kommen, vielleicht noch nicht jetzt, aber sie wird kommen. Und auch Frederik Rönnow ist, zumindest vorerst, die klare Nummer eins, er hat seine herausragende Stellung über Jahre nachgewiesen. Für Carl Klaus heißt es, erstmal den Kampf um die Nummer zwei zu gewinnen, bei der Konkurrenz Matheo Raab schwer genug. Bis dahin sollten wir uns wünschen, einen herausragenden Trainer verpflichten zu können, egal wie er nun schlussendlich heißt, mit genügend Erfahrung im Männerbereich. Denn Erfahrung und Geschlecht werden auch in Zukunft in der Bundesliga der Männer eine wichtige Rolle spielen, ob wir wollen oder nicht, und das ist auch nicht ganz ohne Grund so, so realistisch müssen wir sein, bei aller Gleichberechtigung, bei aller Romantik. Ganz zuletzt geht es sowieso nicht um Carl Klaus und Marie-Louise Eta, sondern um den 1. FC Union Berlin. Und schon gar nicht sollte man sich vom letzten Eindruck beeinflussen lassen, ganz egal, wie sexy der aus aussehen mag. Doch Eta und Klaus in der Hinterhand zu haben ist gleichwohl ein sehr beruhigendes Gefühl - und das ist doch mehr als großartig und zwar für alle Beteiligten, oder?

18. Mai: Kaum kümmert sich 'ne Frau drum - der Mai ist Louis Monat

Marie-Louise Eta (34) hat bei Union Berlin einen Abschied nach Maß gefeiert. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Genauso, wie die Nach-Baumgart-Lösung charmant und nachvollziehbar war (man wollte den neuen Trainer nicht über’s Knie brechen müssen, sondern Zeit gewinnen), so riskant war sie - und so richtig war sie am Ende auch, schön, wenn Mut belohnt wird. Zweieinhalb Spiele brauchte die erste Cheftrainerin, um nicht nur der Bundesliga, um einer beinahe ruinierten Mannschaft wieder Leben einzuhauchen. Die letzten beiden Partien 2025/26, meinetwegen ohne den ganz großen Druck, zählten in mehrfacher Hinsicht zu den besten Spielen dieser Saison, auf jeden Fall sah das Ganze wesentlich nach richtigem Fußball aus und die Zahlen unterstreichen das unbedingt. Kein sinnloser langer Hafer, die richtige Körperspannung und Konzentration, keine ängstliche Rumzauderei, die besten Passquoten, der Versuch von Kombinationsspiel, Laufbereitschaft, eine selten gesehene Wachheit - Steffen Baumgart müssen, wenn er denn zugeschaut hat, die Augen getränt haben, wie klar die Mannschaft sein kann. Da war wieder der Spaß an der Sache, die Heimfestung Alte Försterei, der Nachweis, in diese Liga zu gehören. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt schlussendlich satte zehn Punkte, sowohl Gladbach und der HSV bleiben hinter uns. Gut, man könnte einwenden, dass wir faktisch schon nach dem 26. Spieltag nach dem Auswärtssieg gegen Freiburg gerettet waren, das konnte man zu diesem Zeitpunkt nur nicht ahnen, dass diesmal schon überschaubare dreißig Punkte für den Klassenerhalt reichen würden. Nichtsdestotrotz, wenn die lange Zeit furchtbar lausige Rückrunde, in der wir zu oft wie ein Absteiger aufgetreten sind, für eins gut war, dann dass man begriff, dass der Trainer Baumgart leider eine Sackgasse ist, in vielfacher Hinsicht, auch das hat im Nachhinein die Trainerin Eta, zumindest bis zu einem gewissen Grade, bewiesen. Es ist schon schade (und auch wieder nicht), dass MLE demnächst eine andere Bundesligamannschaft trainieren wird, schön ist hingegen, dass sie das immer noch bei uns tun wird - ich bin mir sicher, dass unsere Frauen in der kommenden Spielzeit weiteren Boden in der Tabelle gutmachen können. Wichtig ist jedenfalls, dass sie erstmal das Potential der Männermannschaft wieder sichtbar gemacht hat, es wurde ja von vielen Seiten immer hartnäckiger behauptet, dass der Kader nun mal nicht besser sei und in der Hinrunde nur überperformt hat. Natürlich darf der Schlussakkord keinesfalls den Blick auf die Baustellen verschleiern, mitnichten ist jetzt alles prima, aber dazu kommen wir später noch, immerhin haben wir nun mehr als drei Monate Zeit, darüber zu diskutieren. Fakt ist: Man kann nur den Hut vor der Leistung von Marie-Louise Eta ziehen. Denn auch für sie war diese Fünf-Spiele-Mission ein erhebliches Risiko: Kaum Zeit, Druck, sowohl medial als auch sportlich und die Gefahr einer ziemlichen Beschädigung im Falle der Bruchlandung - auch wenn sie ja nicht mehr hätte absteigen können, doch das war ja noch nicht klar und es wäre fahrlässig gewesen, davon auszugehen. Es spricht für sie, dass sie jeglichem, sich allzu sehr anbietenden Spektakel aus dem Weg gegangen ist und sich, bei aller Kommunikationsbereitschaft, nicht zum Mediendarling gemacht und dem Druck standgehalten hat und nicht zuletzt, dass sie offenbar unheimlich schnell lernfähig ist. Das waren ihre beiden männlich gelesenen Vorgänger fraglos in weit geringerem Maße - manchmal muss sich eben erst 'ne Frau drum kümmern … Um so mehr ist ihr der Erfolg der letzten Spiele zu gönnen, der ja auch nicht ganz unbelohnt bleibt. Man muss dann nicht die ganze Zeit auf die B-Note verweisen und Platz elf ist unterm Strich schon mehr als in den letzten Wochen zu erwarten war. Die zwischenzeitliche Katastrophenrückrunde findet also ein ziemlich versöhnliches Ende, man geht mit einem einigermaßen guten Gefühl in die überlange Sommerpause - und, nicht zuletzt, es bleibt dabei: Der 1. FC Union Berlin gewinnt sein letztes Saisonspiel in der Bundesliga, das ist jetzt sieben Mal in Folge geglückt, so eine Tradition sollte man nicht so einfach sausen lassen. Also noch mal: Loui, das war ganz großes Kino und alles andere als eine Selbstverständlichkeit, du hast Geschichte geschrieben und weiß Fußballgott nicht die schlechteste Story. Das bleibt, ohne zu übertreiben, für alle Zeiten, es ist eben historisch - und fraglos wird es noch eine ganze Weile dauern, bis es Nachahmer gibt, aus verschiedensten Gründen. Aber dass wir dich nochmal eine Bundesligamannschaft der Männer coachen sehen, das halte ich schon für relativ wahrscheinlich. Das hätte wohl niemand viel besser machen können, das Experiment ist ein weitgehender Erfolg, alle gehen als Gewinner aus einer ziemlich kniffligen Situation hervor - ich kann mir vorstellen, dass nicht wenige uns gerne scheitern gesehen hätten. Nicht zuletzt freut es mich wie verrückt, seit langer Zeit mal wieder einen vollkommen souveränen und entspannten Sieg in der Alten Försterei miterlebt zu haben, ohne Haare raufen und 180er-Puls. Ab und zu hat das was. Mal sehen, wie es nun weitergeht, der nächste Schuss muss endlich mal wieder sitzen, auch wenn sich das leichter schreibt als es getan ist - aber darum geht es, denn das ist die entscheidende Stellschraube. Sah es erstmal nach Christian Eichner vom KSC aus, so hat jetzt wohl Mauro Lustrinelli vom Aufstiegsüberraschungsmeister aus der Schweiz, FC Thun, die Poleposition. Sky und Kicker, beide doch eher seriös, vermelden, dass die Gespräche weit fortgeschritten sein sollen, ja sogar bereits eine Einigung erzielt wurde, wenn auch die Vereine untereinander noch nicht gesprochen haben. Der ehemalige Co-Trainer von Urs Fischer (in der zweiten Saisonhälfte 2012/2013) wird unzweifelhaft eine Ablösesumme kosten, denn er steht noch zwei Jahre unter Vertrag, hoffentlich wird's nicht allzu teuer und hoffentlich scheitert es nicht daran, denn wir reden von der wichtigsten Personalie seit Jahren. Die Parameter des fünfzigjährigen Erfolgstrainers lesen sich jedenfalls ziemlich gut. Sein Ansatz von Fußball könnte zu uns passen und uns verbessern - wichtige Voraussetzungen. Nicht zuletzt ist er angeblich stark in der Kommunikation, das kann nach den Brubbelköppen der Nach-Fischer-Zeit nur von Vorteil sein. Würde mich nicht wundern, wenn Urs (mit dem er mit Sicherheit telefoniert hat) ihm zugeraten hat. Vielleicht wissen wir in den kommenden zwei Wochen schon mehr und es kann dem ersten Schweizer-Trainer-Kapitel ein weiteres mit Erfolg hinzugefügt werden. Egal jedoch, was passiert: Ist schon gut, eine Marie-Louise Eta in der Hinterhand zu wissen - und welcher Bundesligist kann das schon von sich sagen?

16. Mai: Union komplett gedopt!

Andras Schäfer (26) lässt sich nach seinem Traumtor feiern. © Soeren Stache/dpa Icke: Wie anders wäre es sonst zu erklären, dass man in dieser Grotten-Saison SO ein Spiel An der Alten Försterei sieht? Wunderbare Tore, guter Spielaufbau, eine sichere Abwehr (trotz Viererkette) und alle rennen, laufen sich frei und kämpfen. Sprich alle Spieler sind engagiert. Und Augsburg war mit den 4 Toren noch gut bedient. Weitere hundertprozentige Chancen ließ Union (Burke, Burcu, Bogdanov) ungenutzt. Bis auf eine kurze Phase zwischen der 65. und etwa 82. Minute beherrschte Union SPIELERISCH das Geschehen auf dem Platz. Man rieb sich einfach nur die Augen, da gab es Ballstafetten von Union mit Pfiff und über mehrere Stationen. Wieso geht das plötzlich? Von Januar bis April (dieses Jahrs) jedenfalls sah man nichts dergleichen. War Union gedopt? Wahrscheinlich ja. Es ist augenscheinlich, dass sich Marie-Louise Eta etwas traute. Sie war wohl das Doping-Mittel. Als der Klassenerhalt feststand, stellte sie die Abwehr um, ließ 4er-Kette spielen und setzte Querfeld auf die Bank. Und sie impfte der Mannschaft ein, SPIELT den Ball nach vorn und vor allem sauber. Beides gelang! Unsere Tore erzielten 2 x Ilic, Jeong und Schäfer. Insgesamt gaben wir 17 Torschüsse ab. Besonders Schäfers Tor in den Dreiangel hat gute Chancen zum Tor des Monats. Noch mehr überragend ist allerdings der Wert der angekommenen Pässe. 84%!!! Gab es das schon einmal beim 1.FC Union? Und dann noch in der 1.Bundesliga. Im Tor ist auch unser 3. Torwart Klaus (Rönnow und Raab sind verletzt) hervorzuheben. Sicher, Ruhe ausstrahlend und immer wieder mit seinen schnellen, vor allem aber genauen langen Bällen nach vorn … war er der Regisseur vieler unserer Angriffe. Die ersten zwei Tore hatten ihren Ursprung in Klaus seinen langen Bällen und seiner Gedankenschnelligkeit. Und Klaus hat verlängert. Wer nun in der kommenden Saison die Nummer 1 sein wird … ist absolut offen. Alle 3 Keeper bei uns sind bärenstark. Legt der neue Trainer viel Wert auf eine schnelle und präzise Spieleröffnung, so hat Klaus gute Karten. Unsere Abwehrkette (Trimmel-Doekhi-Leite-Rothe) stand sicher. Leider benötigen wir zur kommenden Saison 2 neue Innenverteidiger. Friedrich und Nsoki scheinen als Zugänge festzustehend. Ein Vorstopper (so sagte man früher) mit Qualität muss mindestens noch folgen (vor allem wenn Querfeld auch noch gehr). Schäfer und Kemlein bildeten heute das defensive Mittelfeld. Khedira fehlte. Ein schlechtes Zeichen, das sieht nach Abschied aus. Die drei offensiven Mittelfeldspieler vom 4-2-3-1 System bildeten: Burke rechts, Ansah in der Mitte und Burcu auf links. Ansah fiel ein wenig ab, allerdings ohne zu enttäuschen. Burke mit seinen Sprints auf rechts war der wirkungsvollste der drei. Das zweite Tor bereitete Burke vor. Burcu spielte auf links seine gute Technik aus und bereitete das dritte Tor vor. Und Ilic vorn? Sein Doppelpack sagt viel aus. Es hätte auch ein Hattrick werden können. Einsatz und Wille wie immer. Ganz starke Leistung! Schön auch, dass der 19-jährige (eingewechselte) Bogdanov seinen ersten Assist einsammeln konnte. Das wird ihm Selbstvertrauen geben. Wahrscheinlich werden bei Union in der kommenden Woche weitere Personalentscheidungen bekannt gegeben. Zum Beispiel der neue Trainer. Keiner hätte wohl aber etwas dagegen, wenn Frau Eta weiter machen würde. Das wird nicht passieren, aber die Möglichkeit das gut zu finden, besser kann man ihre Arbeit nicht loben! Wir benötigen neu: 1 Top-Innenverteidiger, 1 Top „6“ (wenn Khedira geht), 1 treffsicheren Mittelstürmer und einen Techniker wie Jeong, aber mit mehr Durchsetzungsvermögen. Man kann auch davon ausgehen, dass Mega-Talent Güther (16 Jahre alt) relevant mehr Einsatzzeiten bekommen wird. Heute freuen wir uns über diesen tollen Saison-Abschluss, den so wirklich keiner erwartet hatte. Außer vielleicht … ich selber … mein Tipp vor dem Spiel (unter Zeugen) war … 4:0! Wichtiger aber als das Ergebnis war die Art und Weise, wie wir spielten: Souverän, ballsicher und dominierend. Eisern!

14. Mai: Lieber Toni L., Berlin ist weder/noch!

Toni Leistner bedankt sich bei seinen Fans. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Der Spieler Toni Leistner bekommt bei Hertha BSC nach drei Jahren keinen neuen Vertrag, nicht weiter verwunderlich, im Sommer wird die Abwehrkante immerhin 36 Jahre alt, da schaut man sich gern nach jüngeren Spielern um, währenddessen der leicht enttäuschte Leistner gern noch weitergemacht hätte. So weit, so normal. Die Verabschiedung war, gerade von den Fans, mehr als wohlwollend, gerade wenn man weiß, wie feindselig der langjährige Unioner (immerhin vier Jahre) 2023 begrüßt wurde - ein Transparent am Trainingsplatz forderte, er möge "sich aus dem Verein verpissen". In der Zwischenzeit hat man den Kämpfer in der Fanszene dann doch schätzen gelernt und pflichtschuldigst behauptet dann auch der Toni zum Abschied: "Berlin ist blau-weiß!" - das zumindest habe er in den drei Jahren gelernt. Na klar, das gefällt der Ostkurve natürlich, derlei populistische Parolen, und Leistner legt noch mal nach, es wäre in Stein gemeißelt und er steht auch dazu. Na, meinetwegen. Wahrscheinlich hat er auch bei seinem seinerzeitigen Abschied bei den Queens Park Rangers behauptet, ganz London steht auf QPR. Oder in Dresden… - wobei, da stimmt es wenigstens. Ist ja auch nichts Ungewöhnliches, wenn man bedenkt, wie viele Herzensvereine unser Ex-Trainer allein trainiert hat. Und es passt natürlich auch zur unheilbaren Großmannssucht des derzeitigen Zweitligisten, zu glauben, Berlin wäre blau-weiß. Und ja, ihr Zuschauerschnitt, wenn auch etwas rückläufig, ist beachtlich, für Zweitligaverhältnisse sowieso, auch wenn die deutschen Stadien ja allgemein, bis auf Ausnahmen, ziemlich gut ausgelastet sind. Nur: So ist Berlin eigentlich nicht. Und wenn man Berliner ist, dann weiß man das. Es gibt einen Grund, warum es in dieser Stadt sowas nicht gibt wie Karneval oder Oktoberfest. Selbst die Love Parade hatte für Auswärtige eine höhere Bedeutung als für den Berliner selbst. Man regt sich eben nicht gern kollektiv auf, eine gewisse großstädtische und speziell berlinerische Gleichgültigkeit kommt noch dazu, in Berlin können Weltstars frei rumlaufen und es juckt höchstens Touristen. Berlin ist also weder blau-weiß noch rot-weiß, bestenfalls in ihren angestammten Einzugsbezirken, aber das war’s dann auch schon. Gut, im Moment haben wir seit ein paar Jahren einfach sportlich die Nase vorn (das kann man wohl auch bei der Tante kaum abstreiten), mal sehen, wie lange noch, dessen kann man sich ja nie allzu sicher sein, allein der 400-Millionen-Verdotz-Pokal wird wohl für alle Zeiten nach Charlottenburg gehören, das holen wir nie auf. Aber wenn es das schwierige Dasein in Liga zwei für Hertha leichter macht, dann kann man ruhig weiter die Klappe aufreißen, irgendwo ist das ja auch der Berliner Weg, will sagen: Die Stadt selbst befindet sich ja schon seit längerer Zeit in einem traurigen Sinkflug, das tut dem Berliner zwar weh, wundern kann es ihn allerdings nicht. Ich bin mal gespannt, ob der rustikale Leistner Toni, weite Teile seiner Karriere eher bei Zweitligisten unterwegs, nochmal bei einem anderen Verein unterschreibt, er will es zumindest. Und ich bin ihm auch gar nicht gram über das, was er vermeintlich bisher gelernt hat. Schließlich ist er ja auch Sachse und kein Berliner, da kann er sich wohl nicht so mit den Feinheiten auskennen. Aber ich kann ihm versichern, Ostkurve oder auch Waldseite hin oder her, Berlin ist weder/noch - und das ist auch gut so.