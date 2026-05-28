Systemwechsel: Macht Union Berlin Rolle rückwärts bei Stanley Nsoki?

Berlin - Eigentlich schien der Deal längst unter Dach und Fach zu sein, aber jetzt könnte sich bei Union Berlin in der Causa Stanley Nsoki (27) doch noch einmal eine Wende andeuten.

Union Berlin wollte Stanley Nsoki (27) nach seiner Leihe eigentlich per Kaufoption fest von der TSG Hoffenheim verpflichten. © Soeren Stache/dpa

Ende April teilte Sky-Transferexperte Florian Plettenberg (38) beim Kurznachrichtendienst X mit, dass die Eisernen bereit sein sollen, ihre Kaufoption für den Innenverteidiger zu ziehen.

Offenbar hat jetzt aber ein Umdenken stattgefunden, denn nach Informationen von "kicker" scheint die feste Verpflichtung des 27-Jährigen längst nicht in Stein gemeißelt zu sein.

Schuld ist offenbar der geplante Systemwechsel an der Alten Försterei. Schon unter Interimstrainerin Marie-Louise Eta (34) agierten die Köpenicker mit einer Viererkette, nachdem jahrelang mit drei Innenverteidigern gespielt wurde.

Diese taktische Formation bevorzugt auch der neue Coach Mauro Lustrinelli (50), der beim Schweizer Überraschungsmeister FC Thun in der Regel im 4-4-2 spielen ließ. Somit werden weniger Innenverteidiger im Kader benötigt.

Nsoki kam unter Eta nur einmal beim 2:2 gegen den 1. FC Köln zum Einsatz. Allerdings wurde der Abwehrspieler auch schon vor ihrer Übernahme in den letzten beiden Partien unter Steffen Baumgart (54) nicht für den Kader nominiert.