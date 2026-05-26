Union-Star muss bittere WM-Pille schlucken

Berlin - Das tut weh: Am Dienstag hat Ghana seinen vorläufigen Kader für die Fußballweltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben und dabei haben einige aus der Bundesliga bekannte Namen überraschend gefehlt.

Enttäuschung auf ganzer Linie: Derrick Köhn (27) darf nicht mit Ghana zur WM fahren. © Harry Langer/dpa

Besonders bitter und unerwartet dürfte die Nicht-Nominierung für Union Berlins Derrick Köhn (27) gewesen sein, der sich nach seinem Auftritt bei der knappen und ein Stück weit unverdienten 1:2-Pleite gegen Deutschland auf einem guten Weg wähnte.

Der 27-Jährige stand über die volle Distanz auf dem grünen Rasen und sorgte auf der linken Außenbahn immer wieder für Wirbel. Zudem bereitete er den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Abdul Fatawu (22) vor.

Nach der Partie feierte der Deutsch-Ghanaer das Nationalspiel seines Lebens ausgelassen mit Familie und Freunden und hätte Deniz Undav (29) kurz vor Schluss nicht noch den Siegtreffer für die DFB-Elf erzielt, wer weiß, ob dann nicht alles anders gekommen wäre?

So wurde Otto Addo (50), unter dem Köhn erst im November 2025 debütiert hatte, als Nationaltrainer entlassen und durch Carlos Queiroz (73) ersetzt.

Der erfahrene Portugiese verzichtete bereits im vorläufigen 28er-Aufgebot auf den Flügelflitzer, dessen WM-Traum damit kurz vor Ultimo wie eine Seifenblase zerplatzt ist.