Union-Berlin-Blog: Stuttgart rettet Remis gegen bärenstarke Unioner

16. Juni: Das Mittelfeld des 1. FC Union betrachtet

Rani Khedira (31) ist der unangefochtene Chef und Antreiber im Mittelfeld von Union Berlin. © Tom Weller/dpa Icke: Aktuell gilt bei uns noch immer die Devise, Quantität geht vor Qualität. Wir haben eher zu viele Mittelfeldspieler im Kader. Trimmel, Juranovic, Rothe und Skov stehen für die Außen-Positionen zur Verfügung. Roussillon wurde dabei schon verabschiedet. Sprich einer weniger. Da brauchen wir auch keine Verstärkungen, wir sind genau richtig aufgestellt. In diesem Fall auch qualitativ. Im Zentrum haben wir (wesentlich) mehr zu bieten: Khedira, Benes, Kral (Rückkehrer), Haberer, Kemlein, Schäfer, Jeong und Tousart kämpfen - je nach System - um zwei bzw. drei Plätze in der Mittelfeld-Zentrale. Das ist einfach viel zu viel und stellt den Kaderplanern bei Union kein gutes Zeugnis aus. Bei Kral wird vermutet, das Espanoyol Barcelona - sein bisheriger Leih-Klub - nur pokert, um seine Ablöse zu drücken. So ganz genau, weiß das aber wohl aktuell niemand. Benes äußerte schon seinen Unmut über zu wenig Einsatzzeit und wird wohl aktiv einen neuen Verein suchen. Tousart sagt nichts, aber seine Rolle kann ihm einfach nicht gefallen. Mit Joeong haben wir gerade das Arbeitspapier aus seiner Leihe in einen festen Vertrag gewandelt. Er kann aber auch auf die Flügel ausweichen. Geht man davon aus, dass Benes, Tousart und Kral - alle einen neuen Verein finden, so blieben mit Khedira, Kemlein, Schäfer, Jeong und Haberer immer noch fünf Spieler für das zentrale Mittelfeld übrig. Hier wird wohl noch ein Spieler kommen. Zumal Kemlein schwerer verletzt scheint, als zunächst angenommen. Den Saisonauftakt wird er wohl verpassen. Da Schäfer, Jeong und Haberer eher offensiv denken, Kemlein noch verletzt ist, hätten wir mit Khedira zum Saisonstart nur einen klassischen Sechser. Der schon oft thematisierte Verteidiger Vogt, der auch auf der sechs spielen kann, möchte ja wohl auch den Verein verlassen. Das sind wohl die Gründe, warum wir zurzeit wohl um den 25-jährigen Tunesier Mohamed Belhadj Mahmoud vom FC Lugano werben. Er ist eben ein defensiver Mittelfeldspieler und wird nicht nur von uns gewollt. Ob er die erhoffte (auch spielerische) Verstärkung im Mittelfeld darstellt, man weiß es nicht. Ja und dann gibt es ja in (einigen wenigen) Fan-Kreisen die Idee, Robert Andrich aus seiner misslichen Rolle bei Leverkusen zu erlösen. So ein richtiger Stammspieler ist er dort nicht mehr, obwohl er noch zur Nationalmannschaft gehört. Aber auch dort hat er - wohl der Rolle in Leverkusen geschuldet - seinen Stammplatz verloren. Ob wir sein finanzielles Paket schultern könnten? Wahrscheinlich ja, aber die Chance, dass so eine Rückholung wirklich funktioniert, liegt eher im kleinen Promille-Bereich. Ob wir über Kandidaten wie Neuhaus oder/und Klemens nachdenken ist auch weitaus unbekannt. Klemens von Hertha wäre einer, der neben dem klassischen Innenverteidiger, auch die sechs spielen kann. Neuhaus ist eher auf der acht, also offensiver angesiedelt. Generell gilt, eine halbwegs vernünftige sechs zu verpflichten, dürfte nicht das große Problem sein. Aber wir wollen (müssen) ja parallel zur neuen Saison auch die Qualität der Schaltzentrale verbessern. Und das wird schwer genug. Der neuverpflichtete Jeong hatte gute Szenen bei uns, tauchte aber genauso häufig (wenn es eng wurde) wieder ab. Von Haberer sah man in dieser Saison sehr wenig und Schäfer, der eigentlich alle Anlagen für einen Top-Mittelfeld-Motor besitzt, zeigt das (nach seiner Verletzung) nicht mehr. Die Hoffnung, dass er noch einmal zu alter Leistungsstärke zurückfindet, ist noch nicht begraben. Die Lösung heißt eigentlich nur, einen sehr spielstarken Achter zu verpflichten. Jeong für das offensive Mittelfeld haben wir ja schon geholt. Ich hoffe, dass wir hier noch eine wirklich gute Idee haben. Ich befürchte allerdings, dass wir nur noch eine sechs holen, und das war es dann. Qualitativ haben wir dann keinen Schritt nach vorn gemacht. Eisern.

14. Juni: Die Abwehr des 1. FC Union betrachtet

Vereine melden Interesse an Danilho Doekhi (26) an. © RONNY HARTMANN / AFP Icke: Da ist der Bobic (Gott sei Dank) schon lange weg aus Berlin und trotzdem ärgert er in Berlin weiter rum. Hertha hat er schon ordentlich abgezockt und Millionen kassiert. Nun versucht er es bei Union. Ich hoffe, wir lassen uns nicht auf seine Spielchen ein. In Legia Warschau sah er "ein großes Potenzial" und ist dort jetzt der "Head of Football Operations". Klingt toll. Heißt aber nichts anderes, als dass er für die langfristige Planung von Legia zuständig ist. Ist eigentlich ein aktuell möglicher Transfer eines Legia-Spielers eine Sache für einen strategischen Planer? Eher wohl nicht. Trotzdem mischt er sich ein und verlangt für seinen Verteidiger Steve Kapuadi (den wir wohl haben möchten) eine mehr als satte Ablöse von 5 Millionen Euro, obwohl dieser nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit besitzt. Typisch Bobic. Erst zahlt er im Namen von Hertha Mondablösen für Spieler, die dann floppen und jetzt agiert er wieder am Markt vorbei. Nein, lieber Fredi – Union ist nicht Hertha. Komm runter von Deinem Thron oder wir ziehen weiter. Steve Kapuadi ist ein fast 2 Meter großer Franzose mit Wurzeln aus dem Kongo, für dessen Nationalmannschaft er jetzt auch spielt. Besonders interessant ist sein starker linker Fuß. Da gibt es nicht so viele, die diese Daten aufweisen können. Leider zeigt das aber auch, dass wir uns um einen Ersatz für Leite umsehen. Wie eigentlich jedes Jahr sollen ein halbes Dutzend renommierte Vereine aus dem In- und Ausland an ihm interessiert sein. Schauen wir mal, bisher blieb Leite ja immer bei uns. Wenn das mit Kapuadi nicht funktionieren sollte, sei der Hinweis gestattet, dass Kevin Schlotterbeck wohl die Nase von Augsburg voll hat. Von den letzten 11 Punktspielen, saß er 9-mal auf der Bank – ohne auch nur eine Minute zu spielen. Und nein, die erste Halbserie spielte er in Augsburg grundsolide. Wir kennen ihn genau und würden auch exakt wissen, was wir mit ihm bekommen würden. Einen verlässlichen und routinierten Innenverteidiger, der auch einen starken linken Fuß hat und sich mit 28 Jahren im besten Fußball-Alter befindet. Und auch Doekhi scheint sich Angeboten vieler Vereine "erwehren" zu müssen. Ein Auszug der interessierten Vereine: Lazio Rom, Crystal Palace, AC Florenz, Wolverhampton Wanders, VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart und so weiter. Kurz und knapp gesagt, es wird in diesem Jahr besonders schwer, die beiden Top-Verteidiger in den Union-Reihen zu halten. Bei Doekhi kommt erschwerend hinzu, er soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 9 Millionen Euro besitzen. Das heißt, wir könnten uns gegen einen Abgangs-Wunsch bzw. der Ziehung der Klausel … noch nicht einmal wehren. Man darf spekulieren, ob Leite auch eine Klausel hat. Ich vermute mal ja. Obwohl seine Ablöse wohl im zweistelligen Bereich liegen muss. Vogt scheint wohl ein Abgang zu werden, was ich absolut bedauere. Leistungsmäßig gehört der Ex-Abwehr-Chef für mich immer noch zu den Führungsspielern. Baumgart sieht das anders. Er bevorzugt den jungen Querfeld. Absteiger Bochum scheint an ihm dran zu sein. Die Frage ist nur, können sie ihn überhaupt bezahlen? Und ablösefrei wird Union ihn wohl hoffentlich nicht abgeben? Querfeld scheint – Stand heute – die einzige Konstante in der Abwehr zu sein. Der junge Ogbemudia aus der eigenen Jugend wird stärker in den Fokus bei uns rücken. Eventuell schaut man auch noch einmal zum Nachbarn nach Charlottenburg. Pascal Klemens, der im defensiven Mittelfeld, aber auch in der Innenverteidigung spielen kann, besitzt nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit bei der Hertha. Nur noch in diesem Sommer können sie eine Ablöse für ihn bekommen. Mit Doekhi, Leite und Vogt – gleich drei starke Verteidiger gleichzeitig abzugeben, kann sich Union nicht leisten. Vielleicht kommt man – hinsichtlich Vogt – doch noch zur Besinnung und erkennt seinen Wert bei uns. Mit einer Abwehr um Querfeld / Vogt / Kapuadi / Klemens / Ogbumedia könnte ich mich anfreunden, die drei Jungschen (Querfeld, Ogbumedia, Klemens) allein mit Kapuadi und ohne Vogt – sind schwer vorstellbar. Ein bisschen Routine benötigen wir "hinten" noch. Es wird wohl in diesem Sommer ganz schwer den Fight um Leite und Doekhi noch einmal zu gewinnen. Eisern.

11. Juni: Unioner des Jahres: Plädoyer für Freddy Rönnow

Schafft er den Hattrick als Unioner der Saison? Torwart Frederik Rönnow (32). © Andreas Gora/dpa Unionfux: Die Wahl zum Unioner des Jahres hat begonnen, seit 1980 werden die Spieler gewählt, die die abgelaufene Saison am meisten prägen konnten. Oft waren es Torhüter, von Matthies über Kosche und Glinker bis Gikiewicz. Selbst der sehr mäßig erfolgreiche und etwas seltsame Marc Höttecke wurde mal Unioner des Jahres, die mit Sicherheit bis heute unbegreiflichste Wahl. Nominieren kann man im Grunde jeden Spieler, aber ein paar Akteure werden doch schon mal vorgegeben: Benedikt Hollerbach, seines Zeichens bester Torschütze, Kampfsau und Neu-Mainzer, Danilo Doekhi, die personifizierte Zuverlässigkeit in der Abwehr ohne verpasste Minute in der vergangenen Spielzeit, Diogo Leite, ebenso unauffällig wie wichtig plus Premierentor, Christopher Trimmel, unverzichtbares Urgestein, der das Dutzend demnächst vollmacht und Frederik Rönnow, Elfmeterkiller und Top-5-Keeper in der Bundesliga. Vielleicht fehlt noch Leo Querfeld, wohl der Neuzugang der Saison, österreichischer Nationalspieler und Torschütze des Monats April, aber im Großen und Ganzen kann man da mitgehen. Nun ist ja so eine Wahl bis zu einem gewissen Grade subjektiv und ich will auch niemanden beeinflussen, aber ich finde, die Wahl kann eigentlich nur auf einen fallen und zwar schon wieder: unseren dänischen Tausendsassa Freddy Rönnow. Mit Sicherheit einer der besten Torhüter, den wir jemals in unseren Reihen hatten, ruhig und abgeklärt, fernab jeder Show, mit großartigem Stellungsspiel, dazu der beste Flankenpflücker der Liga, der gern mal eine tausendprozentige Chance zunichte macht und uns mit seinen gehaltenen Strafstößen mindestens vier Punkte gerettet hat. Gerade in Frankfurt, wo der parierte Last-Minute-Elfer gegen Ekitike sowas wie einen Wendepunkt darstellte, als bei uns mal wieder die Kacke am Dampfen war und das Schlimmste zu befürchten. Ein Rückhalt, ohne den wir wohl kaum den Klassenerhalt der letzten zwei Jahre geschafft hätten, dabei absolut sympathisch und unaufgeregt, konstant und weitgehend fehlerfrei (jaja, Stuttgart), Publikumsliebling obendrein, so jemanden wünscht man sich auf dieser exponierten, empfindlichen Position. Wir waren zwar nie arm an guten Goalies, aber Rönnow ist eben die paar Prozent besser, die einen guten zu einem herausragenden Torwart machen - allenfalls beim Mitspielen und bei den Abwürfen und Abschlägen gebe es noch ein wenig Luft nach oben. Dass so jemand kontinuierlich unterm Radar fliegt, mag an seiner Unaufgeregtheit und fehlenden Theatralik liegen und mit Sicherheit auch daran, dass unser Verein seit längerem das Wohlwollen fast aller Sportmedien verloren hat und zu den Schmuddelkindern der Liga gehört. Na, auch gut. Es wäre sogar der Hattrick als Unioner der Saison, das gelang vorher nur einem: Jan Glinker, das allerdings noch zu Regionalliga- bzw. Drittligazeiten, der war es sogar schon viermal, genau wie der große Wolfgang Matthies, beides natürlich Torhüter. Jetzt, wo wir auf der Suche nach einer Nr. 2 sind (ein Gerücht führt zum jungen Kongo-Belgier Matthieu Epolo von Standard Lüttich, aber bisher eben nur ein Gerücht), wird schon mal spekuliert, wie lange Rönnow wohl noch unsere Nr. 1 sein kann, also, wenn’s nach mir geht, noch eine ganze Weile, jedenfalls deutet nichts darauf hin, dass er sich auf sein Karriereende zubewegt, eher im Gegenteil. Und wunderbarerweise wissen beide Seiten, was sie aneinander haben. Und vielleicht kann er ja, trotz aller Bescheidenheit, wenigstens den Stadionsprecher Christian Arbeit (und alle anderen Unioner auch) irgendwann dazu kriegen, seinen Nachnamen richtig auszusprechen, da muss man nämlich das „W“ leicht mitsprechen, er macht es jedenfalls so, wie man leicht nachprüfen kann und er muss es ja wissen. Mein Unioner des Jahres steht jedenfalls fest: Frederik Rönnow - mit und ohne w.

9. Juni: Nations League zeigt, Deutschlands Spitze zu klein

Am Ende musste sich die deutsche Nationalmannschaft mit Platz vier in der Nations League begnügen. © Marijan Murat/dpa Icke: Frankreich gewann letztendlich verdient mit 2:0 in und gegen Deutschland und damit Platz drei in der Nations League. Das Finale endete mit einem 5:3 Sieg im Elfmeterschießen von Portugal im Endspiel gegen Spanien und beide Seiten zeigten guten Fußball. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung stand es 2:2. Und die Experten staunten … viele hatten Spanien schon vorher zum Sieger erklärt. Aber Portugal war in allen Belangen - zumindest gleichwertig und hatte dann natürlich im Elferschießen das Glück des Tüchtigen. Apropos Glück, beide Seiten schienen Elfmeter im Training geübt zu haben. Wie traumwandlerisch sicher die Portugiesen ihre fünf Elfer verwandelten, aber eben auch die Spanier - zumindest ihre drei, die reingingen. Acht Elfer fanden ihr Ziel, fast alle sicher verwandelt. Beide Teams konnten jeweils von der Bank (wie auch schon zuvor) weitere Qualität einwechseln. Das kann Deutschland nicht. Wenn, wie bei diesem Turnier, Spieler wie Musiala und Rüdiger (und weitere) ausfallen, so können wir diese nicht gleichwertig ersetzen. Das ist aktuell das größte deutsche Manko. Gegen Frankreich im Spiel um Platz drei sahen wir in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht aus. Den Elfmeter, der erst gegeben wurde (31.), erkannte der Schiedsrichter wieder ab. Wir hatten aber im ersten Abschnitt genügend Chancen in Führung zu gehen. Nur wir haben sie nicht verwertet. Das erledigte dann Mbappe kurz vor dem Halbzeitpfiff. Kimmich stand bei ihm, es zeigte sich aber, ein richtiger Verteidiger ist er eben nicht. Übrigens hatte Nagelsmann wieder auf Viererkette umgestellt. Damit leider (wieder) keine Stabilität und Ordnung geschaffen. Das zeigte sich dann in Halbzeit 2. Trotzdem erzielte Undav in der 47. Minute einen Treffer, den viele Schiedsrichter sicher gelten lassen hätten. Der slowakische Schiedsrichter war kein Freund der Deutschen. Ja, der vorangegangene Einsatz von Füllkrug war hart, aber nicht unfair. Unfair war da eher der Ellenbogen eines Franzosen, den Füllkrug (in derselben Szene) ins Gesicht bekam. So dir das Tor aberkannt und ein Elfer nicht gegeben wird, kannst du nicht gewinnen. Schon gar nicht gegen Frankreich. Und dann kam in der zweiten Halbzeit auch wieder der Einbruch der Deutschen (genau wie im Halbfinale gegen Portugal). Die guten Szenen gab es nicht mehr. Steckpässe, die in der ersten Halbzeit noch gelangen, zeigten wir nicht mehr. Und die neu zusammengewürfelte Abwehr wackelte bedenklich. Dazu kam, dass Wirtz in diesem Spiel wenig gelang. Warum jetzt genau Ex-Unioner Robert Andrich - zumindest kämpferisch - das deutsche Mittelfeld wieder nicht anführen durfte, bleibt Nagelsmanns Geheimnis. Wenigstens konnte sich Deutschland auf Keeper ter Stegen verlassen. Der zeigte einige (wirkliche) Weltklasse-Paraden. Sonst hätten wir richtig eins auf die Mütze bekommen. Insgesamt reichte den Franzosen gegen die Deutschen eine mittelmäßige Leistung aus, um alles im Griff zu haben. Spanien und Portugal standen zu Recht im Finale. Sie waren die besten Teams. Der Bundestrainer muss (wieder) Struktur, Einsatz und Willen in das Team implizieren. Das ist ihm ja schon gelungen. Jetzt gab es Rückfälle. An einem guten Tag können wir ganz oben anklopfen. Aber auch nur, wenn alle fit sind und die Einstellung stimmt. Und Nagelsmann sich endlich für "ein" klares System entscheidet. Jetzt folgt beim Thema Nationalmannschaft erst einmal eine Pause von drei Monaten. Dann startet schon unsere WM-Qualifikation. Luxemburg, Nordirland und die Slowakei sind dann unsere Gegner. Die Gefahr einer Fehleinschätzung unsererseits zur eigenen Leistung besteht dann wieder. Augenwischerei gegen kleinere Gegner sollten wir tunlichst vermeiden. Eisern.

7. Juni: Sehr gut: Ilyas Ansah ist Unioner - und Urs Fischer kein Kölner

Mit Ilyas Ansah (20) hat Union den nächsten Neuzugang eingetütet. © Daniel Karmann/dpa Die Verpflichtung von Ilyas Ansah vom SC Paderborn ist mit Sicherheit eine der interessantesten Transfers der letzten Jahre, denn in diesem Jungen steckt ein beachtliches Potential - wenn man mit 20 bereits knapp zwei Saisons in der 2. Bundesliga gespielt und in der letzten Spielzeit immerhin sechs Tore plus sechs Vorlagen vorzuweisen hat, dazu schnell und robust ist, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn der in der nächsten Zeit nicht weiter durchstarten wird. Und noch war er für uns erreichbar, irgendwas zwischen drei und vier Millionen sind zwar nicht wenig für einen jungen Zweitligastürmer, aber letztlich eine wahrscheinlich kluge Investition - und es bleibt zu hoffen, dass wir aus dem mittleren Leweling-Desaster gelernt haben: da war der Blick zwar augenscheinlich vorhanden, der Sprung allerdings viel zu kurz, diese Fehleinschätzung unserer Verantwortlichen schmerzt immer noch. Bei Ansah wird das hoffentlich anders und bis dahin werden wir viel Freude an dieser Verpflichtung haben, auch wenn wir alle nicht vergessen sollten, dass Wunder manchmal etwas länger dauern, doch die Hollerbach-Lücke könnte tatsächlich schon wieder gestopft sein. Zudem haben wir ja Ilic und Jeong, trotz zwischenzeitlicher Verabschiedung, weiter unter Vertrag genommen, auch wenn das, gerade bei Jeong, nur verhaltene Jubelstürme ausgelöst hat. Doch bei beiden Spielern weiß man ziemlich gut, woran man ist, die mögliche Eingewöhnungszeit fällt weg (definitiv ein Vorteil!) und beide sind noch jung genug, um sich weiter zu steigern, beide haben mehr als angedeutet, dass sie an guten Tagen ziemlich passable Bundesligaspieler sein können, jetzt muss man daran arbeiten, da mehr Konstanz reinzubringen, was, wie man fairerweise sagen muss, nicht zuletzt davon abhängt, inwieweit die gesamte Mannschaft drumherum funktioniert - und das war in den letzten zwei Jahren zu selten der Fall. Auch Marin Ljubicic soll übrigens bleiben, der zwar stark angefangen hat, die weitere Bestätigung aber bisher eher ausgeblieben ist - doch sind knapp vier Monate nicht gerade die Welt und der Sprung von einer B-Liga in eine A-Liga ist mit Sicherheit nicht so leicht, also auch hier sollte man, bei aller Skepsis, nicht so schnell die Geduld verlieren. Leute, die sofort einschlagen, sind für uns ohnehin kaum bezahlbar, insofern sind mittlere Wundertüten wie eben Ilic, Jeong (wobei der ja reichlich Bundesligaerfahrung hat), Burke und auch Ansah und Ljubicic der richtige Weg und auch die gezahlte Ablöse für diese Spieler befindet sich im Rahmen, Qualität hat eben ihren Preis, auch, wenn wir diese Regionen (immer noch) als relativ hoch empfinden, doch die Summen haben sich in den letzten Jahren ja generell nach oben entwickelt, sicher ist das Beispiel Wirtz ein extremes Beispiel, aber für diesen einen Spieler nimmt Leverkusen wesentlich mehr Geld ein, als der 1. FC Union in den letzten knapp sechzig Jahren an Ablösen jemals gezahlt hat ... Oder um ein Beispiel mit etwas mehr Vergleichbarkeit zu bemühen: Hannover 96 verkauft dieser Tage ihr Eigengewächs Tresoldi an den FC Brügge für irgendwas um die acht Millionen (mit etwaigen Boni sind gar zehn Millionen drin) - das zeigt, dass die Tarife für unsere bisherigen Verpflichtungen mehr als marktüblich sind. Unsere Aktivitäten im Sturm dürften damit fürs Erste weitgehend beendet sein, natürlich auch abhängig davon, ob Prtajin (ziemlich sicher) oder auch Skarke (möglicherweise) noch gehen oder ob sich überraschende Gelegenheiten ergeben, die man wahrnehmen muss. Aber schwächer dürften wir in der Offensive eher nicht geworden sein. Um die anderen Mannschaftsteile wird man sich in den nächsten Wochen kümmern, klar, wenn Doekhi (um den sich, wieder mal, angeblich halb Europa reißt), Diogo Leite und Vogt gehen sollten, wird das große Innenverteidiger-Einkaufskörbchen zum Einsatz kommen müssen, aber darüber reden wir, wenn’s soweit ist. Zumindest der bei uns gerüchteweise häufiger gehandelte Bernardo jedenfalls geht von Bochum nach Hoffenheim, den kann man schon mal von der Liste streichen und auch das Interesse an Bethke, dem jungen Keeper aus Cottbus, soll sich erledigt haben, zumindest vorerst. Und sonst? Wie es aussieht, hat unsere Trainerlegende Urs Fischer doch nicht in Köln unterschrieben (angeblich war das ja schon fix), sondern Lukas Kwasniok und für die beiden noch freien Stellen in Leipzig und Wolfsburg werden andere Kandidaten präferiert, könnte also sehr gut sein, dass Fischer noch weiter auf seine Bundesligarückkehr warten muss, so sie denn überhaupt noch kommt. Schon erstaunlich, dass der Trainer des Jahres 2023 nach gut anderthalb Jahren immer noch keine attraktive Aufgabe gefunden hat, auch wenn die meisten Unioner froh darüber sein werden, dass der erfolgreichste Übungsleiter ever nicht demnächst gegen uns antreten wird - wäre doch ein ziemlich seltsames Gefühl und nicht das gute Seltsam. Also, leichtes Aufatmen (auch, wenn wir Urs Fischer natürlich nur das Beste wünschen, aber das wäre Köln doch ohnehin nicht, oder?) und weitersehen, was der Sommer noch so an Erstaunlichem mit sich bringt…

Das war ein Rückfall in den Rumpelfußball

Niclas Füllkrug (32) und Portugals Goncalo Inacio (23) gaben beim Halbfinale der Nations-League alles. © Sven Hoppe/dpa Icke: Portugal gewinnt verdient in München mit 2:1 gegen Deutschland und fliegt im Halbfinale der Nations-League raus. So die kühle Nachricht. Aber es steckte mehr dahinter. Trainer Nagelsmann sagte nach dem Spiel, ihm hat die Galligkeit im deutschen Spiel gefehlt. Das war sicherlich so. Aber lange noch nicht alles. Während wir in der ersten Halbzeit noch ein weitaus verteiltes Spiel sahen, in dem die Portugiesen – auf Grund ihrer Ballsicherheit - nur leichte Vorteile hatten, änderte sich das im zweiten Abschnitt dramatisch. Natürlich mussten wir mit Musiala und Rüdiger - Leader im deutschen Team ersetzen. Mit Ex-Unioner Andrich verzichtete Nagelsmann auf einen (aus meiner Sicht) weiteren wichtigen Führungsspieler. In diesem Fall - ohne Not. Schlotterbeck und Havertz fehlten auch noch. Das war wohl zu viel für die deutsche Nationalmannschaft. Musialas Kreativität fehlte genauso, wie das burschikose Auftreten von Rüdiger und Andrich. Solche Typen brauchst du einfach, gerade wenn es mal nicht läuft. Aber der Reihe nach. In Halbzeit eins neutralisierten sich zwei gute Fußball-Mannschaften noch gegenseitig. Die Portugiesen versuchten immer wieder mit schnellem und sehr ballsicherem Umkehrspiel vor das deutsche Tor zu kommen. Aber auch bei ihnen schlichen sich Abspielfehler ein. So dass nichts Zählbares heraussprang. Chancen gab es auf beiden Seiten. Die Abspielfehler im deutschen Team waren aber noch augenscheinlicher. Besonders Tah tat sich dabei hervor. Er war im gesamten Spiel eher Unsicherheitsfaktor als Abwehrorganisator. Dann aber kommt die 48.Minute und Hoffnung für die Deutschen. Kimmich und Wirtz haben beide gleichzeitig einen Geniestreich in der Mache. Kimmich lupft den Ball wunderbar in den Strafraum und Wirtz vollendet mit einem exzellent platzierten Drehkopfball. Wow, das war wirklich sehenswert. Und jetzt? Gab das dem deutschen Spiel Sicherheit? Wurde ruhig weitergespielt? Nichts dergleichen geschah. Portugal wurde immer stärker und erzielte 15 Minuten später den Ausgleich. Vorher wechselte Portugal Conceicao ein und der zog mit einer Einzelleistung an und vollendete. Der andere Ex-Unioner Gosens, der ebenfalls eingewechselt wurde, sah dabei nicht gut aus. Und weitere 5 Minuten später (68.) war dann Ronaldo-Zeit. Der 40-jährige (!) erzielte in seinem 220. Länderspiel (!) den Siegtreffer. Einige Experten degradierten ihn vor diesem Länderspiel zum Unsicherheitsfaktor. Sie vermuteten, defensiv und läuferisch kann er nicht mehr mithalten. Er zeigte es (wieder einmal) allen. Topfit, sprintfreudig und extrem sprungstark präsentierte er sich.Woltemade gab ein ordentliches Debüt bei uns. Und Keeper ter Stegen war nach seiner langen Verletzung auch wieder dabei. Auch er gehörte zu den besseren Spielern im deutschen Team. Goretzka machte auch noch mit einer ordentlichen Leistung auf sich aufmerksam. Er musste aber auch ein Tor machen. Mehrere gute Gelegenheiten hatte er dazu. Nach der Führung von Portugal, gab auch von den Deutschen kein großes Aufbegehren mehr. Da fehlte an diesem Tag so vieles … an so vielen Stellen. Portugal war einfach besser. Warum allerdings Nagelsmann die Entscheidung traf – neben Rüdiger - auch auf Andrich zu verzichten, erklärte er indirekt mit den wenigen Einsätzen in seinem Club. War aber wohl ein Fehler. Wenn die Kampfmaschine Rüdiger ausfällt, verzichte ich doch nicht freiwillig auf meine zweite Kampfmaschine Andrich. Man hat es im deutschen Spiel gesehen. Der letzte Einsatz hat gefehlt. Jetzt spielen die Deutschen im Platz 3. Eisern.

2. Juni: Schade: aus Ball-weg-Hollerbach wird Ganz-weg-Hollerbach

Benedict Hollerbach (24) verlässt Union Berlin. © Andreas Gora/dpa Nachdem sich ja zuletzt einige Wechsel (beziehungsweise Verbleibe) angedeutet haben, Burke kommt ablösefrei, Jeong bleibt, Ilic bleibt (Bo Svensson ist erschüttert…) und das vielversprechende Talent Ansah kommt wohl aus Paderborn, fragte man sich schon, wo man die jeweils ca. vier Millionen (die kolportierten Summen schwanken etwas) hernehmen soll, da kommt schon die Auflösung: Benedict Hollerbach unterschreibt für vier Jahre, wahrscheinlich gut dotiert, in Mainz, als Ablöse sollen zwischen zehn und zwölf Millionen fließen, die Rheinhessen wollen ihn wohl als Ersatz für Burkardt, der seine sehr gute letzte Saison woanders (in Frankfurt?) vergolden möchte. Der Abgang kommt nicht so vollkommen überraschend, denn die Spieler, die für andere Vereine interessant sein könnten, sind einem ja schon bewusst (für Doekhi soll es z. B. konkretes Interesse aus Florenz geben), das Ziel Hollerbachs verwundert allerdings leicht und drängelt irgendwie die Frage auf: andere Kultur, Bettwäsche oder Oma? Ob jedoch Mainz 05 nun besser ist als Union oder ob der selbsternannte zukünftige Nationalspieler Benedict H. die ziemlich stattliche Summe wert ist, das kann natürlich nur die Zukunft zeigen. Zwar spielt Mainz in der nächsten Saison international, aber nur Conference League - und ich sehe den Wettbewerb eher schädlich, eine mäßig attraktive Doppelbelastung, die genausoviel einbringt, wie sie kostet - irgendwie Europa League für Arme. Und nein, da spricht nicht der Neid aus mir, ich finde diese Conference League überflüssig wie einen Kropf. Auf jeden Fall ist das der erste Abgang, der sportlich schon einigermaßen weh tut, denn Hollerbach hat in den letzten zwei Spielzeiten immerhin vierzehn Tore für uns gemacht und die meisten davon waren wichtig bis sehr wichtig. Außerdem ist der Stürmer extrem laufstark, leidlich schnell, bringt eine hohe Dynamik mit und ist überdies ein nimmermüder Kämpfer, sowas sieht jeder Trainer gern und können viele Mannschaften gebrauchen. Aber es gibt auch ein paar unübersehbare Schattenseiten, die den Abschied etwas leichter machen: seine technischen Schwächen, die oft für schnelle Ballverluste sorgten (deswegen auch Ball-weg-Hollerbach) und ein eins-gegen-eins selten erfolgreich machten, seine übertriebene Eigensinnigkeit sowie mangelnde Spielübersicht (insgesamt nur eine Vorlage, die anderen zwei Scorerpunkte resultieren aus elfmeterwürdigen Fouls), die öfter aussichtsreiche Situationen versanden ließen, im Grunde kein ernsthaftes Kopfballspiel (kein Kopfballtor!) und last but not least eine grausame Frisur (okay, da ist zumindest sein Friseur zur Hälfte schuld). Inwieweit er das alles noch abstellen kann - wer weiß? Nichtsdestotrotz danke für die letzten beiden Jahre, zweimal war der Junge immerhin essentiell für den Klassenerhalt, das bleibt unvergessen - und dass ein Drittligafussballer sich innerhalb so kurzer Zeit zwei Klassen höher dermaßen in den Vordergrund spielen konnte, nötigt auch jeden Respekt ab. Da wir uns in Zukunft aber wieder etwas nach oben orientieren wollen, wird’s auch ohne ihn gehen (müssen). Und das Geld aus Mainz können wir fraglos brauchen, bis jetzt ist er unser zweithöchster Verkauf nach Awoniyi. Nicht zuletzt ist es ein normaler Vorgang, ich weiß, man ist ja immer etwas beleidigt, wenn ein guter Spieler uns den Rücken kehrt, aber das gehört zwingend dazu. Kann ja nicht immer ein Jordan sein, den man für mehrere Millionen weiterreichen kann. Kleine Info am Rande: Stade Reims musste gegen Metz in der Relegation die Segel streichen und steigt in die Ligue 2 ab, ihr besagter Winterneuzugang Jordan konnte oder wollte nicht allzuviel dagegen tun, in neun Spielen traf er lediglich einmal. Schade, doch vielleicht läufts eine Etage tiefer wieder besser. Also, da ist unser Transferkarussell schon mal ordentlich in Fahrt geraten, diesmal will man wohl frühzeitig, also zum Trainingsauftakt Anfang Juli, die Kaderplanung im Großen und Ganzen abgeschlossen haben, auch wenn natürlich bis zum letzten Moment was passieren kann - da warten noch so einige Überraschungen, der Sommer hat ja gerade erst begonnen.

1. Juni: Union gibt Gas auf dem Stürmer-Markt

Andrej Ilic (25) geht auch zukünftig für Union Berlin auf Torjagd. © Daniel Löb/dpa Icke: Das geschriebene von gestern … ist heute schon Makulatur. Mit Ilic lagen wir richtig. Union kauft ihn aus seiner Leih-Option heraus. Auch wenn der Verein das noch nicht öffentlich bestätig hat. Dazu kommt das Mega-Talent Ansah aus Paderborn. Für immerhin satte vier bis fünf Millionen Grundablöse. Auch bei ihm fehlt noch die Bestätigung, der Rest ist aber wohl reine Formsache. An eine Verpflichtung von Ansah hatte ich - trotzdem schon länger über ihn spekuliert wurde - nicht geglaubt. Warum? Eben weil mit Burcu ein talentierter Linkaußen zu Union zurückkehrt und eben besagter Ansah auch am liebsten über links kommt. Allerdings spielte er in Paderborn auch oft Mittelstürmer. Der 20-jährige deutsche U20-Nationalspieler, der aus Ghana stammt, könnte Union noch viel Spaß machen. Er kann alle offensiven Positionen spielen, hat mit 1,94 Meter Gardemaß und verfügt - für so einen langen Schlaks - auch noch über eine gute Technik. Sprich, er geht gern mal ins Dribbling und ist mit 34,8 km/h sogar noch ziemlich schnell. Das Gesamt-Paket ist beeindruckend. Sechs Tore und sechs Vorlagen schaffte er in 33 Zweitligaspielen in seiner zweiten Profi-Saison. Die Dortmunder werden sich ärgern, die haben ihn in der U17 ausgemustert. Bei Ilic heißt es Daumen drücken, dass er seine zuletzt gute Form konservieren kann. Seit seiner Knöchelverletzung hat er ab dem 8. Februar 2025 insgesamt 14 Bundesligaspiele nonstop bestritten. Dabei gelangen ihm sieben Tore. Das lässt hoffen, er könnte der nächste Stürmer bei Union werden, der zehn bis 15 Tore pro Saison schafft. Die Ablöse für Ilic dürfte sich im gleichen Rahmen wie bei Ansah bewegen, nämlich vier bis fünf Millionen Euro. Und damit es bei Union gar nicht erst langweilig wir, gab der Verein bereits die (endgültige) Verpflichtung von Jeong bekannt. Union hatte den Nationalspieler aus Südkorea bisher nur ausgeliehen. Die Kaufoption ließ man erst einmal links liegen und verabschiedete ihn offiziell. Um dann hinterher inkognito weiter zu verhandeln. Union hat anscheinend die Ablöse von rund fünf auf etwa vier Millionen Euro herunterhandeln können. Den Beweis, ein Führungsspieler zu sein, blieb Jeong noch schuldig. Gute Spiele wechselten sich regelmäßig mit völligem Untertauchen ab. Auch in der Zweikampfhärte muss Jeong zulegen. Dass er eine sehr gute Technik besitzt und auch mal Gegner beherzt austanzen kann, keine Frage. Vielleicht passt er in das neue, offensivere Konzept von Trainer Baumgart viel besser hinein. Apropos neues Konzept und Spieler-Verpflichtungen. Burcu, Ilic, Ansah und Burke sind die vier neuen Offensiv-Verpflichtungen. Was fällt dabei auf? Alle vier Spieler sind schnell oder enorm schnell. Drei der vier Spieler können auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Eben auch auf den Außenpositionen. Bei Hollerbach, der hoffentlich bleibt und der fünfte Stürmer im Bunde zu sein scheint, ist das ebenso. Das riecht ein wenig nach Systemumstellung mit echten Außenspielern. Burcu, Hollerbach, Ansah und Burke können alle auf den Flügeln spielen. Dabei habe ich bewusst Skarke, Prtajin, Ljubicic und Preu ausgeklammert. Sie werden wohl kaum Einsatzchancen haben und es müssen Lösungen gefunden werden. Eisern.

30. Mai: Potentielle Zugänge verdichten sich, Ilic weiter eine Option

Horst Held muss sich im Sommer um einige Kader-Baustellen kümmern. © David Inderlied/dpa Icke: Immer mehr, immer öfter und immer intensiver wird über Remberg und Selke gesprochen. Aktuellster Beleg, Ache (den Union schon lange wollte) hat in Köln unterschrieben. Ilic, den jetzt viele Vereine jagen, wird dadurch nicht billiger. Die Hoffnung in Berlin-Köpenick, seine Ablöse drücken zu können, scheint wohl zerschlagen. Und bei Ache kann man sich gut vorstellen, dass letztendlich Union einen Rückzieher machte. Warum? Die Verletzungs-Historie von Ache ist nicht klein. Immer mal wieder und das auch regelmäßig fällt er aus. Da ist man wahrscheinlich zu der Erkenntnis gekommen, dass Ilic und/oder Selke die besseren Optionen darstellen. Stand jetzt haben wir mit Hollerbach nur einen guten Stürmer. Burke kommt dazu. Und warum heißt es Ilic oder Selke? Prtajin sucht schon einen neuen Klub. Ljubicic möchte bestimmt kein weiteres Jahr auf der Bank schmoren und Volland ist schon weg. Preu hat noch nicht die Klasse für die 1. Bundesliga. Und Skarkes Chancen auf Einsätze dürften sich - bei steigender Angriffs-Qualität - weiter verringern. Ergo können wir neben Burke und Hollerbach auf den Außenpositionen sehr gut zwei Center in der Mitte vertragen. Und die würden wohl, Stand heute, Ilic und Selke heißen. Dazu kommt mit Burcu ein großes Talent aus seiner Leihe zurück. Ich sage dazu: perfekt in Qualität und Quantität. Und noch eins … endlich einmal hätten wir wieder einen schnellen Sturm. Die Speed-Werte der fünf Stürmer lassen sich sehen: Burke (36,72 km/h), Ilic (33,32), Hollerbach (34,82), Selke (34,95), Burcu (34,22). Lange Bälle und ein schnelles Umschaltspiel lassen sich so viel besser umsetzen, als bisher. Und warum will eigentlich (gefühlt) die halbe Bundesliga Remberg verpflichten? Besonders schnell ist er mit einem Spitzenwert von 32,6 km/h nicht. Er hat vor allem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Und ist damit - bei einem stetig steigenden Marktwert von aktuell 2,8 Millionen - fast schon ein Schnäppchen. Einige Gazetten bezeichnen ihn als Rambo. Aber das nicht im negativen Sinn. Böse Fouls macht er nicht (keine rote Karte). Allerdings zeigen elf gelbe Karten seine Sammel-Leidenschaft im Geschäft der intensiven Zweikämpfe. Remberg wird im Juni 25 Jahre alt und ist mit 1,88 Meter ziemlich groß. Sein Manko: Obwohl er ein sauberes Passspiel besitzt, gelang ihm fußballerisch kein Treffer und auch nur eine Torvorbereitung. Brauchen wir eigentlich einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler? Darauf bin ich in meinem vorherigen Blogeintrag schon eingegangen … nur wenn wir parallel auch Spieler dieser Positionsgruppe (Schäfer, Benes, Tousart) abgeben. Und da Union zeitnah viele Transfers angekündigt hat, scheint das sogar wahrscheinlich. Eisern.

27. Mai: Besser, aber nicht gut - so etwas wie ein Saisonrückblick

Am Ende der Saison durften sich die Union-Fans über den erneuten Klassenerhalt und den Aufstieg der Frauenmannschaft in die Bundesliga freuen. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Zuerst einmal: Eine Saison, die mit einem Klassenerhalt endet, eine Saison, in der das sogar nach dem 30. Spieltag rechnerisch und nach dem 27. Spieltag faktisch feststeht, eine Saison, die überdies die (etwas veraltete) magische Vierzig-Punkte-Marke knackt und die vorherige Saison um immerhin acht Punkte übertrifft, kann keine so schlechte Spielzeit gewesen sein. Die eigentlich einundvierzig (der zu Unrecht aberkannte Punkt sollte hier nicht aberkannt bleiben) Zähler stellen die immerhin knapp viertbeste Bilanz der letzten sechs Jahre dar - und der Klassenerhalt ist ja immer noch das oberste Ziel und unbedingt aller Ehren wert. Nichtsdestotrotz war die sechste Bundesliga-Saison nicht so wirklich besser als die davor, sie war über lange Zeit äußerst anstrengend und insgesamt höhepunktsarm, es gab wiederum einen, fraglos notwendigen, Trainerwechsel: Steffen Baumgart löst nach Weihnachten und nach kurzen fünfzehn Spielen den mit soviel Vorschusslorbeeren gestarteten Bo Svensson ab, der aber nur anfangs überzeugen kann. Dazu kommen jede Menge Unsicherheiten und gar nicht so selten Zweifel an der wirklichen Bundesligatauglichkeit unserer Mannschaft, es gibt genügend Spiele, die kaum zu ertragen sind, am liebsten gegen die vermeintlich kleinen Gegner der Liga. Allein die Heimbilanz gegen die drei letzten Mannschaften der Tabelle spricht für sich: Da gibt es nur einen Punkt, auswärts sind's wenigstens vier, aber in der Endabrechnung einfach zu wenig. Gegen die Großen der Liga sieht's hingegen bedeutend besser aus. Eigentlich rettete uns der Anfang und das Ende der Spielzeit, zwischendrin fiel man von einer Ohnmacht in die nächste: Am siebten Spieltag haben wir beachtliche vierzehn Punkte (ein Schnitt von zwei Punkten pro Partie), am 24. Spieltag haben wir übersichtliche dreiundzwanzig Punkte, d. h. wir haben in den darauffolgenden siebzehn Spielen nur neun Punkte sammeln können (die Bilanz eines abgeschlagenen Absteigers) und sind obendrein in der 2. Runde des Pokals bei einem Drittligisten (okay, der spätere Pokalfinalist) ausgeschieden, bevor wir einen ebenso überraschenden wie ordentlichen Endspurt von siebzehn Punkten aus zehn Spielen hinlegen. Ganz klar: Man ist heilfroh, als die Saison endlich beendet ist. Denn es gibt kaum ein Spiel, bei dem man von der ersten bis zur letzten Minute das Gefühl hat, dass nur wir den Platz als Sieger verlassen werden, nur zwei Siege fallen nicht knapp aus, wobei lediglich in Hoffenheim das Spiel rund zwanzig Minuten vor Abpfiff entschieden ist. Ansonsten zittert man bei jedem Sieg bis zum Schluss, soll heißen: Souveränität ist im Grunde ein absolutes Fremdwort. Unsere beinahe schon legendäre Heimstärke ist zum Teufel (fünf Heimsiege mit Abstand die schwächste Ausbeute seit langer Zeit). Ausreißer gibt es nur nach unten, aber eigentlich kaum nach oben - überzeugend ist anders. Bemerkenswert sind vielleicht der Heimerfolg gegen Dortmund, der letztlich hohe Sieg in Hoffenheim und der überraschende Auswärtssieg in Frankfurt mit seinem Herzinfarktfinale, dazu die beiden Unentschieden gegen Bayern und in Leverkusen. So gesehen erstaunt beinahe der ungefährdete Klassenerhalt - nie waren wir schlechter als Platz vierzehn und auch den hatten wir nur vier Spieltage inne. Unsere beste Platzierung hingegen war der vierte Rang nach dem achten Spieltag, wenn, dann stand uns das Wasser nur gefühlt an der Oberkante Unterlippe, wirklich dramatisch wurde es nie - obzwar insbesondere nach der überraschenden Heimniederlage gegen Kiel (gleich nach der höchsten Niederlage in Dortmund) schon der ratlose Angstschweiß auf vielen Stirnen stand, aber dann folgte ja der ziemlich überraschende Zwischenspurt von zehn Punkten aus vier Spielen - und schon waren wir gerettet, natürlich auch dank eines relativ schwachen Tabellenendes - schon sechsundzwanzig Punkte hätten für die Relegation gereicht, dreißig für den sicheren Klassenverbleib, die hatten wir nach dem Auswärtssieg in Freiburg eingetütet. Die hauptsächlichen Ursachen für diese komplizierte Spielzeit sind sicherlich die weiterhin unübersehbaren spielerischen Defizite und die offensive Schwäche, vier Stürmer, die Anfang der Saison im Kader stehen, bringen null Tore zustande: Prtajin, Volland, Jordan und Skarke bleiben tatsächlich ohne Treffer und auch der im Winter verpflichtete Ljubicic trifft lediglich einmal, mit seiner ersten Ballberührung in der Bundesliga in Hoffenheim und ebenso Vertessen, im Winter nach Salzburg verkauft, hat nur ein Tor erzielen können. So eine Riege erschreckend erfolgloser Angreifer ist natürlich kaum zu kompensieren - wobei man natürlich sagen muss, dass Stürmer bei uns kein leichtes Leben haben. Man kann kaum einem der sechs genannten Offensiven vorwerfen, ein ernsthafter Chancentod zu sein. Aber die traurige Trefferbilanz spricht natürlich für sich und setzt den Negativtrend der Spielzeit 2024/25 fort. Zudem bleibt die Torgefahr aus dem Mittelfeld ja auch aus, Jeong, Benes, Skov, Khedira, Schäfer und Kemlein (Tousart und Haberer bleiben ohne Tor) können insgesamt nur zehn Tore markieren, ziemlich übersichtlich. Letztendlich bleiben zwei Stürmer übrig, die annähernd die Hälfte unserer Tore markieren: Benedict Hollerbach mit neun Treffern und der in der ersten Saisonhälfte noch vollkommen ignorierte Andrej Ilic, ausgeliehen von Stade Rennes, mit sieben Treffern - gar nicht schlecht für eine halbe Saison. Unterm Strich stehen jedoch nur zwei (bzw. drei) Mannschaften offensiv schlechter da: der Absteiger VfL Bochum sowie der FC St. Pauli (und der FC Augsburg). Gerettet hat uns die ziemlich ordentliche Defensive, die in der Bundesliga den siebten Platz belegen würde, doch auch hier schwankte die Qualität zwischen erstaunlich gut und erschreckend mäßig, fraglos aber der verlässlichste Mannschaftsteil und immerhin konnten acht Treffer durch Rothe, Querfeld, Vogt, Doekhi und Leite beigesteuert werden. Was man leider feststellen muss: Unsere Transferpolitik war (wieder mal!) wenig erfolgreich, so wirklich eingeschlagen hat niemand. Wahrscheinlich ist da Leopold Querfeld, im letzten Sommer von Rapid Wien verpflichtet, noch der beste Neuzugang. Und so kann die Antwort auf die Frage nach dem Spieler des Jahres wieder mal nur unser dänischer Keeper Frederik Rönnow lauten, der klar konstanteste und beinahe durchgängig überzeugendste Spieler, der allein mit vier gehaltenen Elfmetern oft den Unterschied machen konnte und unfassbar wichtig für uns ist, gefolgt mit einigem Abstand von Dauerbrenner Danilho Doekhi und der Lebensversicherung Benedict Hollerbach - dem Mann für die wichtigen Tore, der aber andererseits auch allzuoft den Ball-weg-Hollerbach gibt.

Damit die kommende Saison eine bessere und entspanntere wird, vielleicht mit einem knapp einstelligen Tabellenplatz, weniger Frust und Unsicherheit und auch mehr Fussball gespielt als nur gearbeitet wird, denn nur so kann man auf längere Sicht in der Liga bleiben, muss so einiges passieren: Vor allem eine wesentlich glücklichere Hand bei der Zusammenstellung des Kaders - so viele fehlgeschlagene Verpflichtungen wie in der jüngeren Vergangenheit kann sich normalerweise ein relativ kleiner (wenn auch längst nicht mehr ganz kleiner) Verein wie der unsere kaum leisten bzw. kompensieren. Hier müssen sowohl Horst Heldt als auch der zurückgekehrte Oliver Ruhnert sich unbedingt klar steigern, eine kluge, möglichst effektive Transferpolitik ist essentiell, damit uns Spieler auch mal wieder auf Anhieb besser machen oder in Zukunft der eine oder andere finanziell lukrative Weiterverkauf gelingt, das war nämlich in der Vergangenheit viel zu selten der Fall und ist auch ein Beweis, wie erfolgreich in dieser Angelegenheit gearbeitet wird - oder eben nicht. Dann brauchen wir wieder eine weitgehend funktionierende Taktik, dazu mehr Geschwindigkeit und Variabilität. Ob die Zukunft tatsächlich in der Viererkette von Trainer Steffen Baumgart liegt, wird man jedoch erst noch sehen. Und überhaupt hat der Trainer zwar seine wichtigste Mission erfüllt, den Klassenerhalt, und dafür gebührt ihm jeder Respekt. Ob er aber ein Trainer ist, der die Mannschaft wirklich besser machen und voranbringen kann, einer, der, wie versprochen, die Alte Försterei anzünden (den Nachweis ist er mit lediglich zwei Heimsiegen weitgehend schuldig geblieben) und nicht zuletzt die entsetzliche Schwäche gegen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel auch beheben kann, weil die Mannschaft endlich in die Lage versetzt wird, auch mal ein Spiel zu machen und hier und da auch einen Kontrahenten zu dominieren - das muss er erst noch beweisen, das war bisher nicht so wirklich zu erkennen. Baustellen gibt es genug, schon allein das ungenügende Passspiel und die technischen Unzulänglichkeiten sind oft zum Haare raufen, ebenso vermisst man nicht selten eingespielte Laufwege und auch bei den Standards gibt es eindeutig noch Luft nach oben. Kaum Sorgen machen hingegen die Fitness und Laufbereitschaft (zweitbeste Mannschaft der Liga) und die Einsatzfreude - so gesehen sind die Grundlagen ja nach wie vor gar nicht schlecht. Sollte das nicht oder nur unvollständig gelingen, könnten wir seit zwei Jahren auf einen Abstieg mit Ansage zusteuern, so gesehen zum Beispiel beim HSV, Schalke, Hertha, deren Klassenwechsel sich ja seinerzeit über einen längeren Zeitraum unmissverständlich angedeutet hat. Unnötig wäre das allemal und ob es sich so leicht korrigieren ließe, sei dahingestellt. Ein "Urlaub", wie man immer noch hier und da hört, ist unsere Bundesligazugehörigkeit nämlich mitnichten, auf jeden Fall nicht mehr. Wir sind also gewarnt, auch wenn sich all diese Aufgaben natürlich wesentlich leichter aufschreiben als bewerkstelligen lassen. Doch trotz der bevorstehenden schon siebten Bundesligasaison und der berechtigten Freude darüber: Zeit für Selbstzufriedenheit (und die ist in unserm Verein ja immer latent vorhanden) ist keine. Was zweimal gerade noch gut gegangen ist, muss kein drittes Mal durchgehen, auch im Hinblick auf die starken Aufsteiger - mit anderen Worten: Die drei Monate zur nächsten Spielzeit sollten schon sehr gut genutzt und aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt werden. Vielleicht wird ja dann die kommende Spielzeit tatsächlich wieder etwas spaßiger, die Alte Försterei wieder zur Festung und der 1. FC Union kann einen weiteren Schritt zur endgültigen Etablierung im deutschen Oberhaus, immerhin ja nach wie vor eine der stärksten Ligen der Welt, machen - es wäre ebenso schön wie wichtig.