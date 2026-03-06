Nach Gladbach-Pleite: Union setzt gegen Bremen auf Rückkehrer Juranović

Berlin - Josip Juranović (30) steht vor seinem Comeback bei Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin .

Josip Juranović (30) ist zurück im Kader. © Tom Weller/dpa

Der Abwehrspieler werde im Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den SV Werder Bremen im Kader stehen, kündigte Trainer Steffen Baumgart (54) an.

Verletzungen hatten den Kroaten in dieser Saison mehrfach zurückgeworfen, sodass Juranović bislang auf nur fünf Einsätze kommt. Zuletzt stand er am 24. Januar bei der 0:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund auf dem Platz.

Auf der rechten Defensivseite sprang in den vergangenen Wochen neben dem eigentlichen Stammspieler und Kapitän Christopher Trimmel (39) häufig Mittelfeldakteur Janik Haberer (31) ein.

Baumgart muss derweil weiterhin ohne die verletzten Abwehrspieler Diogo Leite (27) und Tom Rothe (21) auskommen. Stürmer Andrej Ilic (25) kehrt nach seiner Gelbsperre zurück. Der Ex-Bremer Oliver Burke (28) ist ebenfalls eine Option in der Offensive.

Nach der mutmaßlich schlechtesten Saisonleistung in der Vorwoche bei Borussia Mönchengladbach (0:1) sind die Köpenicker gegen Bremen auf Wiedergutmachung aus.