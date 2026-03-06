Nach Gladbach-Pleite: Union setzt gegen Bremen auf Rückkehrer Juranović

Josip Juranović steht vor seinem Comeback bei Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin.

Von Jordan Raza

Berlin - Josip Juranović (30) steht vor seinem Comeback bei Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin.

Josip Juranović (30) ist zurück im Kader.  © Tom Weller/dpa

Der Abwehrspieler werde im Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den SV Werder Bremen im Kader stehen, kündigte Trainer Steffen Baumgart (54) an.

Verletzungen hatten den Kroaten in dieser Saison mehrfach zurückgeworfen, sodass Juranović bislang auf nur fünf Einsätze kommt. Zuletzt stand er am 24. Januar bei der 0:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund auf dem Platz.

Auf der rechten Defensivseite sprang in den vergangenen Wochen neben dem eigentlichen Stammspieler und Kapitän Christopher Trimmel (39) häufig Mittelfeldakteur Janik Haberer (31) ein.

Baumgart muss derweil weiterhin ohne die verletzten Abwehrspieler Diogo Leite (27) und Tom Rothe (21) auskommen. Stürmer Andrej Ilic (25) kehrt nach seiner Gelbsperre zurück. Der Ex-Bremer Oliver Burke (28) ist ebenfalls eine Option in der Offensive.

Nach der mutmaßlich schlechtesten Saisonleistung in der Vorwoche bei Borussia Mönchengladbach (0:1) sind die Köpenicker gegen Bremen auf Wiedergutmachung aus.

Union-Coach Baumgart zeigt sich zuversichtlich

Er habe mit seinen Schützlingen kein Tacheles reden müssen, berichtete Baumgart. "Man muss darüber reden, was gut war und was schlecht war", stellte der 54-Jährige klar.

Trotz des Leistungseinbruchs gegen Gladbach bleibt Baumgart optimistisch. "Ich glaube, dass die Jungs anders Fußball spielen können. Wir sind nicht umsonst auf dem Tabellenplatz, auf dem wir sind. Den haben wir uns erarbeitet und den wollen wir halten. Der kommt ja nicht von irgendwoher", sagte der Coach des Tabellenzehnten.

