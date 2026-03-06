Dieser Union-Star hatte Angst um seine Zukunft

Berlin - Woo-yeong Jeong (26) hat sich bei Union Berlin festgespielt - daran war im vergangenen Sommer gar nicht zu denken, denn der Spieler selbst hatte große Zweifel an seiner sportlichen Zukunft.

Woo-yeong Jeong (26) befindet sich inzwischen wieder in Topform und ist Stammspieler bei Union Berlin. © Swen Pförtner/dpa

Grund war die schwere Knöchelverletzung, die er sich am 27. Spieltag in Freiburg zuzog und die seine Leih-Saison bei den Eisernen abrupt beendete. Zu diesem Zeitpunkt wusste der Südkoreaner freilich noch nicht, dass der Hauptstadtklub ihn trotzdem fest verpflichten würde.

Nach der Diagnose habe er schon Angst um seine Zukunft gehabt, "denn es war das zweite Mal, dass ich so schwer verletzt war", gestand der 26-Jährige in einer Medienrunde.

In dieser Zeit habe ihm seine Familie in der Heimat sehr geholfen. Im vergangenen Sommer heiratete der Nationalspieler seine Partnerin und bekam den neuen Vertrag bei den Köpenickern quasi als Hochzeitsgeschenk von Manager Horst Heldt (56).

Als Union ihn gefragt habe, ob er länger in Berlin bleiben wolle, "habe ich mich gefreut und zugesagt", erinnerte sich der offensive Mittelfeldspieler. Diese Rückendeckung hat zu seiner weiteren Entwicklung beim Hauptstadtklub entscheidend beigetragen.