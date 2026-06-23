23.06.2026 10:35 Union-Berlin-Blog: Vor vierzig Jahren - Union gegen Uerdingen

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechte Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick und immer wieder auch über die Nationalmannschaft.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs. Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er. 1. FC Union Berlin Union Berlin verstärkt sich mit neuem Abwehr-Turm aus Belgien Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

23. Juni: Vor vierzig Jahren - Union gegen Uerdingen

Vor 40 Jahren fand das wohl einzige offizielle Spiel des 1. FC Union gegen einen Bundesligisten in DDR-Zeiten statt. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Unionfux: Am vergangenen Sonntag jährt sich zum vierzigsten Mal eine nahezu einzigartige Begegnung, meines Wissens das einzige offizielle Spiel des 1. FC Union gegen einen Bundesligisten zu DDR-Zeiten: Bayer Uerdingen gastiert in der Alten Försterei. Wie kommt es überhaupt dazu? Nach dem neuerlichen Aufstieg spielt Union 1985/86 eine seiner besten Spielzeiten in der DDR-Oberliga, für mich in meiner bis dato siebenjährigen Uniongeschichte fast sowas wie ein Schock - soviel Erfolg bin ich bis dahin einfach nicht gewohnt, schon allein, dass am Ende mit Ralf Sträßer ein Unioner (nun ja...) Torschützenkönig wird, fünf Spieltage vor Saisonende stehen wir auf Platz drei der Tabelle und kurze Zeit später sogar im Pokalfinale - spielt Union etwa wirklich international? Es ist zum Greifen nah, nach unserem 68er-Pokalsieg war uns ja, wie allgemein bekannt, die Möglichkeit, aus politischen Gründen, genommen worden, das würde diesmal wohl nicht passieren. Doch dann holen wir aus den letzten fünf Spielen nur noch schmale zwei Punkte (statt möglicher zehn) und das Pokalfinale verlieren wir mit 1:5 gegen Lok Leipzig und ausgeträumt ist der Traum der europäischen Wettbewerbe - fast. Denn wir werden, schon etwas überraschend, für den Intertoto-Cup (später UI-Cup) nominiert, der lange Jahre über die Sommermonate stattfindet, damit die Sportwettenanbieter was zu wetten kriegen und so die Saure-Gurken-Zeit ein wenig überbrücken können. Na, wenigstens etwas. Und als nach der Auslosung klar ist, dass wir, in diesem Wettbewerb ziemlich ungewöhnlich, nur namhafte Gegner aus dem Westen haben (und nicht etwa „nur“ Siofok aus Ungarn, Cheb aus der Tschechoslowakei oder Zabrze aus Polen), mit Standard Lüttich (Dritter in Belgien), Lausanne Sports (Sechster in der Schweiz) und - Bayer Uerdingen! 1. FC Union Berlin Nach Feuerzeug-Attacke auf Torwart: Union-Fan kassiert Bewährungsstrafe Und das ist schon was, denn die Uerdinger befinden sich seinerzeit in der besten und erfolgreichen Phase ihre gesamten Geschichte, sie haben ein Jahr zuvor überraschend gegen Bayern München den DFB-Pokal gewonnen (im Europapokal der Pokalsieger schlagen sie noch im März 86 Dresden in einem legendären Match 7:3 und fliegen dann erst im Halbfinale gegen Atletico Madrid raus), sind in der aktuellen Spielzeit sogar Dritter in der Meisterschaft geworden (hinter Bayern und Werder Bremen) und somit für den UEFA-Cup qualifiziert. Warum sie trotzdem Intertoto-Cup spielen - keine Ahnung, das Wie und Warum ist ohnehin schwer durchschaubar, denn im gleichen Wettbewerb tritt zum Beispiel Carl Zeiss Jena gegen den 1. FC Saarbrücken an - und der ist seinerzeit gerade aus der Bundesliga abgestiegen, wie auch Hannover 96, die ebenfalls in diesem Wettbewerb auftauchen (außerdem noch der Tabellenvierzehnte Fortuna Düsseldorf). Es ist wohl so, dass die jeweiligen Verbände die teilnehmenden Mannschaften nach jeweils eigenen Kriterien melden und keine wirkliche Qualifikation nötig ist. Der DFV nominiert jedenfalls den FC Carl Zeiss Jena (Saisondritter), 1. FC Magdeburg (Vierter) und Rot-Weiß Erfurt (Tabellenzehnter) - und uns, auch hier ist das Ganze nicht so recht schlüssig, aber wir nehmen das nur allzu gern mit und letztlich bleibt es der einzige Auftritt in einem europäischen Tournament des 1. FC Union bis zur Wiedervereinigung. Und Bayer Uerdingen, damals auch noch von den solventen Bayer-Werken gesponsert, ist, wie gesagt, alles andere als Laufkundschaft, fraglos der prominenteste und hochwertigste Teilnehmer in diesem Jahr in diesem Wettbewerb, mit Spielern wie den Funkel-Brüdern Wolfgang und Friedhelm, Atli Edvaldsson, Rudi Bommer und Stefan Kuntz, zudem eben ein Bundesligist - und deutsch-deutsche Begegnungen haben zu jener Zeit sowieso immer etwas Besonderes, fast jeder Fussballfan in der DDR interessiert sich für die Bundesliga und drückt irgendeiner Mannschaft dort die Daumen, wenn wahrscheinlich auch die Wenigsten für Bayer Uerdingen, vielleicht zum Glück, denn bei Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 oder HSV hätten sich wohl Fans aus der ganzen Republik um die Eintrittskarten gekloppt, denn solche seltene Möglichkeiten lässt man sich in der Regel nicht entgehen. Für uns Unioner ist es jedenfalls ein echtes Ereignis, da wir ja international kaum jemals dabei sind - und Freundschaftsspiele mit Bundesligisten gibt es allgemein damals nur sehr selten (ich hab durch Zufall tatsächlich mal ein Testspiel zwischen dem Serienmeister und dem VfB Stuttgart an einem schweinekalten späten Dienstagnachmittag im Dezember 1981 im Jahn-Tierpark miterlebt, das wurde ganz bewusst nicht an die große Glocke gehängt, trotzdem waren 25000 da - nebenbei: ein Ticket von diesem Spiel steht gerade bei eBay für 40 Euro zum Verkauf - ich hab meins leider nicht mehr…) und für unseren Verein gleich gar nicht. Kein Wunder also, dass ein ziemlicher Run auf die Tickets einsetzt, genauer gesagt, speziell für dieses Spiel. Ich stehe geduldig mehrere Stunden an einem Kassenhäuschen an der Waldseite an, habe dann aber überglücklich Karten für dieses Spiel der Spiele, kaufe natürlich für alle drei Begegnungen, das tun längst nicht alle, gegen Lausanne und Lüttich sind dann lediglich zwölf- bzw. fünfzehntausend Zuschauer im Stadion. Gegen Bayer Uerdingen jedoch platzt die Alte Försterei aus sämtlichen Nähten, das offizielle Fassungsvermögen liegt damals sogar bei 25500, der eine oder andere ist zudem einfach übern Zaun gestiegen, es mögen vielleicht 26000 plus sein, währenddessen offizielle Zahlen zwischen 20500 und 23000 variieren. Ich habe jedenfalls nie wieder so eng gestanden wie an diesem heißen Junisamstag im Jahr 1986, ähnlich voll ist es nur noch beim Entscheidungsspiel zwei Jahre zuvor gegen Chemie Leipzig, diese Heimspielrekorde werden erst mit dem Stadionneubau gebrochen werden. Aber es lohnt sich für dieses tolle Spiel, in welchem Union (mit u.a. Matthies, Probst, Hendel, Seier und Sträßer) dem in Bestbesetzung antretenden Bundesligisten absolut Paroli bieten kann: Ralf Sträßer schießt uns in Front, Uerdingen gleicht durch Dämgen aus, Heiko Lahn besorgt unsere neuerliche Führung, so geht's in die Pause. In der zweiten Hälfte kommen die Uerdinger mächtig auf, haben ganz offensichtlich keine Lust auf eine Blamage in diesem Duell mit der Mannschaft aus dem Osten und wir geraten in der Folge schon ziemlich ins Schwimmen, doch können durch einen Foulelfer, verwandelt von Sträßer, in der 76. Minute sogar noch erhöhen. Fünf Minuten später schafft Gudmundsson jedoch den Anschluss, Uerdingen drückt wie verrückt auf den Ausgleich, aber unsere Jungs geben alles und wir bringen das Ergebnis tatsächlich über die Ziellinie, die Alte Försterei tobt und alle sind stolz wie Bolle. Mehr als ein Achtungserfolg ist das obendrein, denn nicht zuletzt schlagen wir dann noch Lausanne (1:0) und Lüttich (4:1) zu Hause, holen einen Punkt (1:1) in der Schweiz und kommen mit einem Sieg (1:2) aus der Wallonie zurück, nur Uerdingen kann sich im Rückspiel, vor übersichtlichen 3600 Zuschauern in der heimischen Grotenburg, mit einem deutlichen 3:0 (Edvaldsson und zweimal ein 17jähriges Talent namens Marcel Witeczek!) revanchieren - doch wir werden trotzdem Gruppensieger, das hätte wohl niemand so erwartet. Es gibt dafür 40.000 Schweizer Franken (in der heutigen Kaufkraft wären das ungefähr 90.000 Euro) Siegprämie, die sich hauptsächlich der DFV unter den Nagel reißt, aber den sportlichen Erfolg kann uns niemand nehmen und das Erlebnis sowieso nicht. Für alle, die dabei waren, ist das Spiel unvergessen und ein unbestrittenes Highlight der Achtziger. Heute spielt Uerdingen, die seit Mitte der Neunziger ohne das Geld von Bayer auskommen müssen (zugunsten der Leverkusener, die ab da alles alleine abgreifen) und sich seitdem KFC Uerdingen nennen, nach einem ewigen Auf und Ab und diversen Glücksrittern und Insolvenzen in der Oberliga Mittelrhein, während wir in unsere achte Bundesligasaison gehen und darüberhinaus in den letzten Jahren schon in allen möglichen europäischen Wettbewerben präsent waren - wer hätte das vor vierzig Jahren auch nur ansatzweise ahnen können? Und ich darf gar nicht drüber nachdenken, dass das alles schon sooo lange her ist und, daraus beinahe panisch schlussfolgernd - bin ich denn wirklich schon so alt??

21. Juni: Kleines schnelles Undav

Deniz Undav (29, r.) jubelt nach seinem Tor zum 2:1. © Christian Charisius/dpa Icke: Undav war unser Match-Winner. Und Felix Nmecha unser bester Spieler. 2:1 gewinnen wir – insgesamt verdient – gegen die bärenstarke Elfenbeinküste. Unser bester Spieler Nmecha servierte beim 2:1-Siegtreffer Undav den Ball mit einem unsagbaren Pass in die Tiefe des Strafraums. Bälle, die wir bisher nur von Toni Kroos kannten. Und Undav machte es wie "kleines dickes Müller" – Drehung und Torschuss waren eine Bewegung wie im Fluss. Undav ist enorm gedankenschnell. Er erkennt Situationen immer einen My vor seinen Gegnern. Das erste Tor katapultierte Undav nach Vorarbeit vom ebenfalls eingewechselten Amiri unter die Latte. Was zeigt uns das? Amiri, Undav, Nmecha und auch der eingewechselte Rüdiger (der die Abwehr stabiler machte) sind alles Mentalitätsspieler und genau diese Spieler haben unser Spiel und somit auch den Sieg heute geprägt. Genau deshalb hätte uns ein Andrich hier wohl – gerade gegen die Elfenbeinküste – gutgetan. Egal, es hat gereicht. Die ersten 20 Minuten und die letzten 10 Minuten sahen wir ziemlich gut aus. Wir dominierten das Spiel und hatten auch mehr und bessere Chancen. In der 22. Minute erzielte Pavlovic auch ein Tor. Es wurde aber nicht gegeben. Angeblich berührte er mit seinem Arm den gegnerischen Keeper. Der Schauspieler-Torwart der Elfenbeinküste gab sein Übriges dazu. Eine sehr strittige Szene. Aber dabei blieb es nicht. Ein weiteres Tor gelang Havertz. Auch das wurde vom Schiedsrichter aberkannt. Musiala hatte einen Gegner leicht gefoult. Der gab den Ball zu Wirtz und dieser dann zu Havertz. Der Schiedsrichter stand direkt neben Musiala. Also entweder pfeift er sofort das Foul oder gar nicht. Es aber erst als Foul zu geben, wenn später daraus ein Tor wird, dann ist das eine Fehlentscheidung. Zumal Schiedsrichter Benetiz aus Paraguay nicht überzeugte. Etliche grobe Fouls pfiff er gar nicht. Also sehr großzügig, zumindest in seiner Auslegung. Auch deshalb stand das nicht gegebene Havertz-Tor in keinem Verhältnis zu seinen sonstigen Entscheidungen. Das Tor für die Elfenbeinküste fiel in der 30. Minute, exakt zwischen unseren zwei nicht gegebenen Toren. Schlotterbeck musste verletzungsbedingt zur Halbzeit raus. Für ihn kam Rüdiger, der unsere Abwehr sicherer machte. Neuer hatte kaum etwas zu tun. Brown machte auf links ein gutes Spiel. Konnte natürlich mit seiner Schnelligkeit auch gut mit den „Elefanten“ mithalten. Da hatte Kimmich auf rechts große Probleme. Die meisten Angriffe kamen eben auch über seine Seite. Und Diamande spielte Linksaußen. Es war kein Zufall, dass genau Diamande das Tor vorbereitete und Kimmich einfach überlief. Tah zeigte sich stabil und im Duo mit Rüdiger funktionierte das klar besser. Wie schon erwähnt war Nmecha unser Bester. Defensiv klärte er mehrmals hervorragend. Und als einer der wenigen deutschen Spieler konnte er deren Geschwindigkeit mitgehen, vor allem aber körperlich dagegenhalten. Das war ein großes Manko auf deutscher Seite. Der Schiri ließ viele Fouls durchgehen, sie hielten nicht richtig dagegen. Pavlovic schaffte weder das eine, noch das andere. Hier hätten wir einen Andrich neben Nmecha gebraucht. Dann wäre vieles für die Deutschen einfacher gewesen. Aber auch Wirtz, Musiala, Sané und Havertz erwischten keinen Sahnetag. Und konnten sich selten durchsetzen. Gerade von Wirtz und Musiala hatte man vor der WM sehr viel mehr erwartet. Ich zumindest. Sane war fleißig, spielte aber glücklos. Havertz machte zwar sein (nicht gegebenes) Tor. Wurde aber von Undav klar überflügelt. Es wird wohl Zeit, den Stammplatz des Mittelstürmers zu wechseln. Oder eben unseren Vorschlag vom ersten Spiel aufzugreifen. Undav auf die 9. Musiala und Wirtz auf die halboffensiven Positionen und Havertz hinter Undav zu platzieren. Das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Leweling und Amiria wurden auch noch eingewechselt und spielten ordentlich. Goretzka kam erst kurz vor Schluss. Nagelsmann wollte ihn wohl für Kopfbälle bringen. Alles in allem war der Sieg glücklich, aber verdient. 17 zu 6 Flanken und 59% Ballbesitz für die Deutschen belegen das auch. Natürlich neben den zwei nicht gegebenen Toren. Union-Beteiligungen (auch ehemalige) bei der WM? Neben Schlotterbeck kommentiert Gosens jetzt neuerdings. Musa spielt und trifft für Kroatien und Khedira wartet auf sein zweites Spiel für Tunesien. Schäfer (Ungarn), Juranovic (Kroatien), Köhn (Ghana), Kral (Tschechien), Trimmel und Querfeld (beide Österreich) und Rönnow (Dänemark) sind aus den unterschiedlichsten Gründen leider nicht dabei. Am nächsten Donnerstag treffen die Deutschen beim dritten Spiel der Vorrunde um 22 Uhr auf Ecuador. Viele meinen, die Südamerikaner sind spielerisch noch stärker als die Elfenbeinküste. Ergo: Ausruhen ist nicht. Wir wollen auch das dritte Spiel der Vorrunde gewinnen. Das bringt Selbstvertrauen für den Titel. Eisern.

19. Juni: So langsam sickern Namen von Neuzugängen bei Union durch …

Wen wird Union Berlin für die kommende Saison verpflichten? © Jan Woitas/dpa Icke: Wie bitte? Curda, Toure, Imeria, Öhlenschläger, Rodriguez? Laut mehrerer Quellen sollen diese Spieler bei Union auf dem Wunschzettel stehen. Laurin Curda spielt rechter Verteidiger beziehungsweise im rechten Mittelfeld beim SC Paderborn. Er ist 24 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Köln und der HSV sind ebenfalls an ihm dran. Angeblich soll Köln bereit sein, eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro zu zahlen. Schwer vorstellbar, dass wir da mitmachen. 36 Pflichtspiele absolvierte er. Dabei acht Tore selbst zu schießen und weitere acht Tore vorzubereiten – das ist bockstark. Allerdings, wenn wir Juranovic von der Gehaltsliste bekommen, dann wäre dieser Wechsel darstellbar. Alpha Toure spielt beim FC Metz. Der 20-jährige Senegalese mit einer Körpergröße von 1,80 Meter ist im defensiven Mittelfeld zu Hause. Er könnte wohl jetzt schon den Part von Khedira übernehmen, sollte dieser doch wechseln wollen. 33 Pflichtspiele absolvierte er. Mit 19/20 Jahren Leistungsträger in der ersten französischen Liga zu sein, das hat schon etwas. Hauptsächlich agierte er im defensiven Mittelfeld, aber auch im zentralen Mittelfeld und als linker Verteidiger. Auch das fällt ihm als Linksfuß leicht. Sein Marktwert wird weiter steigen. Aktuell schätzt man ihn auf fünf Millionen Euro. Kastriot Imeri ist im zentralen und im linken Mittelfeld beim FC Thun in Arbeit. Ein Länderspiel für die Schweiz hat er bestritten. Er ist 25 Jahre alt und 1,78 Meter groß. Sechs Tore und acht Assists schaffte er in 30 Spielen beim Schweizer Meister. Unser neuer Trainer sollte ihn und sein Leistungsvermögen perfekt einschätzen können. Er war ausgeliehen von den Young Boys aus Bern. Dort hat er noch ein Jahr Vertrag. Sein Marktwert erscheint mit zwei Millionen unterdimensioniert. Oskar Öhlenschläger spielt bei Frederikstad FK. Meist spielt er im offensiven Mittelfeld oder als Rechtsaußen. Der 22-jährige Däne ist 1,80 Meter groß. 18 Spiele, zwei Tore und zwei Vorbereitungen stehen bei ihm zu Buche. Ein Multi-Talent, das auch noch weitere Positionen gut spielen kann. Sein Vertrag läuft bis 2028. Da dürfte eine ordentliche Ablöse fällig werden. Kevin Rodriguez spielt bei Union SG. 26 Jahre, 1,90 Meter groß und 32-facher Nationalspieler aus Ecuador. 42 Punktspiele hatte er vor der Weltmeisterschaft schon gespielt und dabei 14 Tore erzielt. Dazu kommen fünf Torvorbereitungen. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr. Das heißt aber auch, dass er eine Ablöse zwischen fünf und sieben Millionen Euro kosten würde. Schießt er noch weitere Tore bei der WM, so wird er automatisch teurer. Am Sonnabend um 22 Uhr wird aber erst einmal Deutschland geschaut. Die Elfenbeinküste hört sich so klein an, aber sie wird ein absoluter Härtetest für die Deutschen werden. Nicht nur Diomande mit seinem Marktwert von 90 Millionen wird uns zu höchster Konzentration zwingen. Auch Diallo (45 Millionen), ein weiterer Diomande (42 Mio.) und Bonny (35 Mio.) sind Leistungsträger und alle enorm schnell. Ndicka (35 Mio.) ist wahrscheinlich noch verletzt. Ob Wahi spielt ist unsicher. Er hat wieder Negativ-Schlagzeilen bezüglich seiner Betrugsvorwürfe erhalten. Spielen wir aber konzentriert und erreichen unser normales Spielvermögen, so sollte ein Sieg gelingen. Eisern.

15. Juni: Mit ziemlich langem Anlauf - hier ist Zeno van den Bosch

Zeno van den Bosch (23) ist der neue Innenverteidiger bei Union Berlin. © 1. FC Union Berlin Unionfux: Da ist er nun, endlich, nach langem Anlauf und erfolgtem Medizincheck schon im Januar, weiß der Teufel, warum der Verein sich da so lange Zeit mit der Verkündigung lässt: der Belgier Zeno van den Bosch, demnächst 23jähriger Innenverteidiger, kommt ablösefrei von Royal Antwerpen, für die er seit 2016 sämtliche Stufen durchlaufen hat, ist dort seit drei Jahren unumstrittener Stammspieler und erhält anscheinend einen Dreijahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr. Wahrscheinlich soll er gemeinsam mit Marvin Friedrich die Stamminnenverteidigung bilden, die mit Friedrichs 1,93 Meter und van den Boschs 1,91 Meter Gardemaß besitzen würde und nach Lufthoheit im eigenen Strafraum aussieht, vorausgesetzt natürlich, dass van den Bosch den Sprung in die Bundesliga weitgehend nahtlos vollziehen und Friedrich zu alter Stärke zurückfinden kann. Spieler wie Doekhi und Leite haben freilich in den vergangenen Jahren in diesen Fragen Maßstäbe gesetzt und in einer tadellosen Verteidigung liegen natürlich die Grundlagen unseres Erfolges, da wir traditionell nicht zu den Mannschaften gehören, die drei Treffer fressen können, weil sie vorne in schöner Regelmäßigkeit vier machen. Da wir jedoch weder für Doekhi noch für Leite auch nur einen müden Euro eingenommen haben, durfte der Ersatz eigentlich nichts kosten: Schritt eins des Umbruchs ist also schon mal gelungen. Mal sehen, was da noch weiter in Sachen Abwehr passiert, ob Nsoki tatsächlich fest verpflichtet wird, ob Ogbemudia zurückkommt oder doch weiter verliehen wird, schlussendlich könnte ja da noch jemand kommen, auch ein lukratives Angebot für Leo Querfeld wäre ja durchaus denkbar. Aus meiner Sicht ist Zeno van den Bosch ein ziemlich guter Transfer, auf jeden Fall ein Spieler mit Perspektive, jung, aber beileibe kein Grünschnabel und auch die belgische Liga ist eher eine der stärkeren europäischen Wettbewerbe. Sehr gut, Horst Heldt, das muss ja auch mal gesagt werden, nachdem doch eine ganze Menge Kritik in seine Richtung geäußert wurde. Ist ja auch alles andere als einfach, wenn man nicht gerade aus dem finanziellen Vollen schöpfen kann und der Kader immer noch zu groß ist. Mit weiteren Neuzugängen ist somit erst nach entsprechenden Abgängen zu rechnen, es sei denn, eine ganz besondere Möglichkeit ploppt auf, irgendwo müssen ja auch die ganzen Rückkehrer versorgt werden. Am ehesten kann ich mir noch bei Laszlo Benes vorstellen, eine Zukunft bei uns zu haben, einen besseren Spieler auf der Acht beziehungsweise Zehn inklusive guter Schusstechnik und Standardstärken muss man nämlich auch erstmal finden. Noch zwei Wochen, dann geht es erstmal bei uns wieder los und höchstwahrscheinlich wird unser neuer Cheftrainer Mauro Lustrinelli schon ein paar Ideen mitbringen, die sich im Laufe des Sommers noch verfestigen werden, nachdem er sich ein einigermaßen belastbares Bild verschafft hat. Bis dahin werden wir uns in Geduld üben müssen und die aufgeblasene Veranstaltung in Amerika ist da nur wenig ablenkend, denn alles außer Union ist doch bestenfalls am Rande von Belang, oder?

15. Juni: UNION: Deutschland ist schon eine Runde weiter

Von Ex-Union-Spielern stand nur Nico Schlotterbeck (26) bei Deutschland auf dem Rasen. © Tom Weller/dpa Icke: 7:1 gewinnt Deutschland im ersten Spiel der Weltmeisterschaft gegen Curacao. Auch in dieser Höhe verdient. Da in der Vorrunde auch 8 von 12 Dritte weiterkommen, dürfte Deutschland jetzt schon qualifiziert sein. Es müssten sonst 8 andere Tabellen-Dritte ein Spiel mit mehr als 6 Toren Differenz gewinnen. Das sollte ausgeschlossen sein. War das ein Selbstläufer? Felix Nmecha erzielte bereits in der 6.Minute das 1:0. Alles nach Plan. Weitere dicke Chancen wurden durch uns vergeben. Bis dann Comenencia in der 21.Minute den Ausgleich erzielte. Da wackelte die deutsche Abwehr. Neuer hätte ihn wahrscheinlich noch gehabt, wäre er nicht auch noch abgefälscht gewesen. Peng, das Spiel auf den Kopf gestellt. Die Deutschen schüttelten sich kurz. Es dauerte aber trotzdem bis zur 38.Minute, das Verteidiger Schlotterbeck einen Kopfball versenken konnte. Havertz legte in der Nachspielzeit der 1.Halbzeit zum 3:1 nach. Als dann Musiala gleich nach Anpfiff zur 2.Halbzeit zum 4:1 traf, waren alle Messen gesungen. Und dann brachte Nagelsmann in der 64.Minute – Undav. Seinen Königs-Einwechsler. Das 5:1 für Brown bereitete er vor. Das 6:1 schoss er selbst, um dann das 7:1 für Havertz wieder vorzubereiten. Mehr geht nicht, wenn Du eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt wirst. Alles in einem war es ein gelungener Start für die Deutschen. Das hatten wir auch schon anders erlebt. Neuer wurde kaum geprüft. Die Abwehr wackelte hin und wieder gegen die erstaunlich dribbelstarken Holländer im Curacao-Trikot. Kimmich war wenig zu sehen. Über seine Seite liefen die meisten Angriffe des Insel-Staates. Und auch Tah war nicht sattelfest. Schlotterbeck und Brown legten eine solide Leistung hin. Überragend spielte (wieder) F.Nmecha. Er hätte eigentlich 3 Tore schießen müssen und war im Mittelfeld oft der Taktgeber. Das funktionierte aber nur, weil Pavlovic auch ein gutes Spiel machte und ihn sicherte, wenn er nach vorn ging. Beide deutsche Mittelstümer machten ein gutes Spiel, wobei natürlich Undav mit seinen 3 Scorern noch herausragte. Wirtz und Musiala spielten nicht überragend, aber solide. Trotzdem ist bei beiden noch viel mehr möglich. Einzig Sane auf Rechtsaußen fiel etwas ab. Zu viele Stockfehler unterliefen ihm. Das Dribbling im 1:1 traute er sich nur selten und wenn, dann verlor er oft den Ball. Neben Undav bekamen dann noch Rüdiger, Goretzka, Raum und Anton Spielpraxis. Rüdiger überraschte uns, als er sogar im Sprint einen der schnellen Stürmer von Curacao den Ball ablief. Rüdiger ist 33 Jahre alt. Scheint aber topfit zu sein. Trotz der vielen Einwechslungen gab es keinen Bruch im deutschen Spiel. Alle integrierten sich sofort. Es würde mich nicht verwundern, wenn Nagelsmann überlegt – Tah und Rüdiger zu tauschen. Darüber hinaus könnte ich mir eine zweite Variante im deutschen Spiel vorstellen. Da Sane keine gute Form hat, könnte man Musiala und Wirtz auf die beiden Halb-Positionen im offensiven Mittelfeld rechts und links stellen und Havertz als hängende „9“ zentral hinter Undav. Dann würden die 4 besten deutschen offensiven Spieler in der Startformation stehen. Beim ebenfalls untergetauchten Kimmich habe ich da weniger Sorgen. Der berappelt sich selbst wieder. Muss er auch, weil die nächsten zwei Gegner – die Elfenbeinküste und Ecuador – eine andere Spielstärke aufweisen. Die werden uns echt fordern. Besonders auf Diomande sollten wir vorbereitet sein. Der Leipziger kann Spiele allein entscheiden. Wir werden es am nächsten Samstag sehen. Von Ex-Union-Spielern stand nur Schlotterbeck bei Deutschland auf dem Rasen. Rani Khedira – der in seinem ersten Spiel durchspielte - konnte die 3:1 Niederlage von Tunesien gegen Schweden nicht verhindern. Eisern.

13. Juni: Welches System lässt Lustrinelli spielen? Wie ist der Stand der Kaderplanung?

Mauro Lustrinelli (50) führt Union Berlin in die kommende Spielzeit. © Soeren Stache/dpa Icke: Unser neuer Trainer hat wohl einen Auftrag mit auf seinen Weg bekommen, unser Spiel attraktiver und vor allem gefährlicher zu gestalten. Dazu schauen wir uns einmal an, wie er beim FC Thun agierte. Viele denken, er bevorzuge vor allem ein 4-2-3-1 System. Das ist aber nicht so. Er ist da flexibel. Spielte oft mit 4-2-Route, 4-4-2 (ohne 10) oder auch im 4-2-2-2. Eins eint aber alle Spielsysteme, die Viererkette steht immer. Er legt Wert auf eine sichere und kompakte Abwehr. Und auf ein schnelles Umkehrspiel. Dabei werden die Räume klug aufgeteilt. Auch noch wichtig Lustrinelli mag hohes Pressing. Wieviel Ballbesitz wir dabeihaben, das interessiert ihn eher weniger. Wir können wohl viel Intensität in unserem Spiel erwarten. Bis auf die Abwehr-Formation – erinnert das alles ein wenig an die Anfangszeit von Urs Fischer bei uns. Nur eben mit 4 Verteidigern. Beim FC Thun gab es mehrere Schlüsselspieler. Das setzt eine klare Hackordnung voraus. Etliche Spieler kickten schon längere Zeit zusammen. So dass sich diese automatisch entwickelt. Lustrinelli ist nicht für Experimente bekannt. Weder personell, noch systemisch. In Thun gehörten 17 Spieler zum Stamm, die am häufigsten spielten. Das ist sehr wenig und deutet auf Kontinuität. Das heißt im Umkehrschluss, einen sehr großen Kader werden wir nicht benötigen. Wir haben aber jetzt schon knapp 30 Spieler im Kader. Da kommt es gerade recht, dass Urs Fischer - Haberer wieder haben möchte. Ilic, Querfeld und Khedira werden ebenso als Abgänge gehandelt. Auch Köhn wird als Abgang in die Türkei genannt. Aber hier müssen wir sehr aufpassen. Die Abgänge von Leite und Doekhi bedeuten schon einen Qualitätsverlust. Haberer wäre kein Verlust, für seine Position haben wir genügend gleichwertige Spieler. Aber Ilic, Querfeld, Khedira und Köhn würden uns bei einem Abgang weiter schwächen. Und wir wollen ja stärker werden. Dazu sind Zugänge von Qualitätsspielern von Nöten. Einer von diesen wäre zum Beispiel Linksfuß Kevin Schlotterbeck, der Augsburg verlassen möchte. Mit ihm wäre unsere Abwehr fertig. Wir hätten dann vier Top Innenverteidiger: Querfeld, van den Bosch (95 Prozent), Schlotterbeck und Friedrich. Rechts wären Trimmel und Juranovic erste Wahl und links Köhn und Rothe. Im Tor bleibt wohl Rönnow die Nummer eins und mit Raab und Klaus haben wir erstklassige Torleute dahinter. Das defensive Mittelfeld wird sich erst einmal aus Khedira und Kemlein formieren. Ich vermute sehr stark, dass Kral und Haberer gehen werden. Dann bleibt nur noch Schäfer dahinter übrig. Das heißt, hier fehlt dann ein guter zentraler Mittelfeldspieler. Der 96er Leopold wäre so einer gewesen. Leider war wieder einmal Gladbach schneller als wir. Rexhbecaj wurde bei uns schon genannt. Er wäre eine preisbewusste Lösung. An Arthur Avom ist schwer zu glauben. Trotzdem hält sich das Gerücht des 20 Millionen-Mannes bei uns hartnäckig. Wer weiß, an welchen Lösungen still und heimlich gearbeitet wird. Er wäre natürlich die Top-Leistung. Unser Angriff bleibt unser Sorgenkind. Nun wird gemunkelt, auch Ilic zieht es nach England. Dann soll es so sein. Nur die Ablöse muss dann stimmen, damit wir nachlegen können. Die hochtalentierten Ansah und Burcu werden wir unbedingt behalten wollen. Skarke zieht es wohl zurück nach Hoffenheim. Jeong und Burke haben wir dann noch. Und Benes, Bedia und Ljubicic kehren zurück. Dazu noch Super-Talent Güther, der in der kommenden Saison wohl noch stärker in den Fokus rücken wird. Außer Güther und Ilic haben wir sehr viel durchschnittliche Qualität und wenig Torgefahr für ganz vorn. Wenn sich also für Skarke, Bedia, Burke, Jeong, Benes oder Ljubicic Vereine finden, die auch eine Ablöse bezahlen, dann werden wir sie sicherlich ziehen lassen. Bogdanov soll sich wahrscheinlich erst einmal in der neuen U21 beweisen. Bliebe noch die Verbesserung unserer Qualität im Sturm. Und ab hier wird es schwierig. Wir werden nicht umhinkommen, für den Sturm Geld in die Hand zu nehmen. Vielleicht kann uns der Berliner Philipp aus Freiburg weiterhelfen? Der ist dort völlig abgeschrieben. Ob sich Team-Kamerad Kyereh nach langer Verletzung noch einmal rankämpfen kann, weiß keiner. Die letzten sieben Spiele der letzten Saison konnte er in der Regionalliga wieder bestreiten. Beide wären eine absolute Low-Budget-Lösung mit viel Risiko. Für junge und torgefährliche Stürmer muss Geld bezahlt werden. Oder aber Lustrinelli gelingt es, unsere vorhandenen Stürmer wieder auf Kurs zu bringen. Ich halte das nicht für völlig ausgeschlossen. Eisern.

10. Juni: Schritt zurück nach vorn: Marvin Friedrich ist wieder da

Marvin Friedrich (30) ist zurück bei Union Berlin. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Jetzt haben wir auch unseren ersten Neuzugang verkündet, im Grunde keine große Überraschung, weil sich die Gerüchte dazu seit Wochen hielten: Marvin Friedrich kehrt an die Alte Försterei zurück. Der Innenverteidiger war vor viereinhalb Jahren zu Borussia Mönchengladbach gewechselt und erhoffte sich dort den berühmten nächsten Schritt - der aber im Wesentlichen ausgeblieben ist. In seiner Zeit bei uns war Friedrich eine Säule unseres Spiels, unverzichtbar geradezu und auch immer mal für ein wichtiges Tor gut, in der Relegation in Stuttgart, gegen Dortmund und Leipzig, nicht umsonst war er den Gladbacher Borussen fünfeinhalb Millionen wert, nicht wenige sahen in ihm schon einen kommenden Nationalspieler. Doch am Niederrhein fällt die Bilanz unterm Strich doch eher gemischt aus: anfangs noch relativer Stammspieler, spielte er in den letzten zwei Jahren eine eher untergeordnete Rolle, in der abgelaufenen Saison stand er noch in sechs Punktspielen auf dem Feld, insgesamt 148 Minuten, nur einmal durfte er über die komplette Distanz spielen: bei unserem 3:1-Heimerfolg, wobei er freundlicherweise Rani Khedira das dritte Tor mit einer zu schwachen Kopfballabwehr auflegte. Davon abgesehen, dass Friedrich ablösefrei ist und natürlich den Verein ziemlich gut kennt, was zweifellos von Vorteil sein kann: was bringt uns der Spieler Marvin Friedrich noch, außer ein nostalgisches Lächeln? Kann man erwarten, dass der Junge wieder annähernd so gut wird, wie er mal war, nach einer Saison annähernd ohne Spielpraxis (und nicht etwa wegen einer Verletzung), zumal er logischerweise ja auch nicht jünger geworden ist (wobei dreißig ja nicht uralt ist)? Ist das nicht ein bisschen viel Prinzip Hoffnung? Ein Probetraining wird er ja wohl kaum absolviert haben. Was ist die Idee hinter dieser Verpflichtung? Wer kann hier einen Luftsprung machen: der 1. FC Union oder doch eher der Spieler? Die Frage dürfte doch relativ leicht zu beantworten sein - ich denke nicht, dass die Erstligisten Europas bei Marvin Friedrich Schlange standen. Wir hingegen waren gerüchteweise schon länger interessiert, es gab wohl bereits im letzten Sommer eine Anfrage, aber es wurde letztlich nichts daraus, möglicherweise war ja auch das Salär bei der Borussia einfach mal zu gut, um darauf zu verzichten, wer weiß? Dass Friedrich in Zukunft Abgänge wie Leite oder gar Doekhi kompensieren kann, vermag wohl kaum jemand zu glauben, zu viel spricht dagegen. Nicht gut genug für die Fohlen, aber gut genug für uns - sowas soll’s ja geben, doch die jüngsten Zahlen sind einfach zu ernüchternd und auch wenn Zahlen nicht alles sind, so sagen sie ja doch etwas aus. Die einzige wirkliche Erklärung ist wohl, dass er als erfahrener Backup eingeplant ist, wobei natürlich immer die Möglichkeit besteht, dass Marvin Friedrich an alter Wirkungsstätte wie ein Phönix der Gladbacher Asche entsteigt und alle verblüfft, das wäre für sämtliche Beteiligten doch höchst wünschenswert. Na, wir werden sehen. Und ja, ich weiß, meine Skepsis hat was Defätistisches, aber mir bleibt bei unserer ersten Verpflichtung dieses Sommers der Jubel etwas im Halse stecken, für mich sieht das ein wenig wie ein Rückschritt aus, das ist aber auch bei Ex-Spielern allzu naheliegend. Dabei gibt es durchaus einige ehemalige Unioner, die ich gern wieder bei uns sehen würde, Marvin Friedrich ist da allerdings nicht (mehr) meine erste Wahl. Man kann nur hoffen, dass sich Horst Heldt bei den nächsten Verpflichtungen gewaltig steigern kann. Nichtsdestotrotz und selbstverständlich: herzlich willkommen zurück, Marvin, viel Glück - und bitte: straf mich schnellstens Lügen!

7. Juni: Unsere N11 und alte Helden bei Union

Unter Präsident Dirk Zingler (61) entwickelte sich Union Berlin zum etablierten Bundesligisten. © Soeren Stache/dpa Icke: Bei Union gibt’s aktuell nur traurige Nachrichten. Pedro Brombacher ist verstorben. 88 Jahre alt wurde er. Warum kennen ihn alle? Weil er "Verantwortung" übernahm und sich am Fotokopierer probierte. Niemals hätte Union Anfang der 90er-Jahre diese Bankbürgschaft erbringen können. Statt Hilfe vom DFB für die Ost-Vereine wurden denen nur Steine in den Weg gelegt. Hätte TeBe-Macher Jack White nicht einen Spitzel beim Hauptsponsor von Union beauftragt, wäre auch alles gut gegangen. Aber der Spitzel lieferte und White rannte mit seinen (wahrscheinlich) gekauften Informationen zum DFB. Das Ende vom Lied: Für Union stieg TeBe auf und seitdem ist das Verhältnis zwischen den Vereinen nur noch vergiftet. Langfristig aber hat hier der richtige Verein gewonnen. Man schaue sich an, wo Union spielt und wo jetzt TeBe rumdümpelt. Da passt das alte Wowereit-Zitat: "Und das ist auch gut so". Neben Brombacher gab es noch eine zweite Person, die sich für Union "opferte". Das war Dr. Horst Kahstein, der ehemalige Präsident, der 2017 verstarb und nur 73 Jahre alt wurde. Die Jüngeren unter uns werden das gar nicht mehr wissen. Kahstein hatte eine Insolvenz bei Union so lange verzögert, bis es dann doch wieder eine Lösung gab. Dabei hatte er sich bewusst strafbar gemacht, um Union irgendwie zu retten. Insgesamt hat Union – und das dürfte auch ein Rekord sein – 56 (!) Insolvenzanträge abgewehrt. Das waren wilde Zeiten. Umso mehr haben gerade die Älteren unter uns solchen großen Respekt vor den letzten 7 Jahren erste Bundesliga. Aber auch vor den ruhigen Zweitligajahren davor. Seit 2004, also seit 22 Jahren, ist nun Dirk Zingler am Steuer. Man kann alles Mögliche an ihm kritisieren, aber seit 22 Jahren fährt Union in ruhigen Fahrwassern. Wir besitzen inzwischen ein eigenes Stadion und haben darüber hinaus weiteres Eigentum als Verein erworben. Und 8 Jahre 1. Bundesliga nonstop sprechen auch eine klare Sprache. Ich möchte, dass das so bleibt. Eisern! Und wie soll man das deutsche Spiel gegen die USA denn nun bewerten? Ja – wir haben gewonnen. Ja – Baumann im Tor war eine Bank. Ja – Karl-Ersatz Sané hat ein Tor gemacht. Ja – Havertz hat nach langer Zeit überzeugt. Ja, und das gegen einen Gegner, der schon lange kein Fallobst mehr ist. Aber war das überzeugend? Nein. Hat das Spiel Spaß gemacht beim Anschauen? Nein. Haben unsere Spieler ihre Potenziale abgerufen? Nein. Nagelsmann sagte nach dem Spiel, er sei schon mal froh, alle 4 Testspiele vor der WM gewonnen zu haben (Ghana, Finnland, Schweiz, USA). "Das muss man auch erst mal schaffen." Mir ist das mit Verlaub zu wenig, wenn man Weltmeister werden möchte. OK, die Hoffnung bleibt, dass die Mannschaft zum Team zusammenwächst und viele ihr maximales Potenzial abrufen. Dann kann das etwas werden. Nur dürfen keine weiteren Hiobsbotschaften kommen. Das verletzungsbedingte Aus für Karl ist eine mittlere Katastrophe. War er doch zuletzt einer der stärksten Spieler im Team. Und Neuer konnte immer noch nicht in den Kasten. Hoffentlich wird er zum Eröffnungsspiel fit. Sonst war die ganze Aufregung umsonst. Zum USA-Spiel. Baumann und Havertz waren unsere stärksten Spieler. Demnach wird es interessant, ob im ersten Spiel Havertz oder Undav aufläuft. Nagelsmann wird wohl zu Havertz tendieren. Genauso wie Brown für Raum auflaufen dürfte. Und er zeigte noch eine Option, wenn sie mal notwendig werden sollte. Wenn wir unsere rechte Seite schließen (müssen), dann dort Anton spielen. Wie gestern, als wir dann den Sieg über die Zeit bringen wollten. Sané hatte Karl ersetzt. Konnte das aber spielerisch nie zeigen. Und doch war er derjenige, der mit einer sauberen Einzelleistung das Siegtor erzielte. Getreu dem Motto: Wenn Du ihn brauchst, dann ist er da. Unsere Abwehr wurde von den Amis mehr gefordert als sonst. Tah klärte ein paar Mal so souverän, dass man sich die Augen rieb. Und Baumann erwischte einen Sahnetag. Mehrmals rettete er in höchster Not. Wie wird nun unsere Startelf aussehen? Ich glaube so: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlović, F. Nmecha – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz.

5. Juni: Es waren mal drei Torhüter

Frederik Rönnow (33) gilt als die Nummer eins im Tor von Union Berlin. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Die Drei-Torhüter-Saison beim 1. FC Union zieht fast logisch eine Diskussion nach sich: Nachdem Matheo Raab und noch mehr Carl Klaus mit ordentlichen Auftritten auf sich aufmerksam machten, wird nun in der Presse und in Foren darüber nachgedacht, ob der Kampf um die Nummer eins im Uniontor damit eröffnet ist, zumal da mit Mauro Lustrinelli ein neuer Trainer einen frischen und relativ unverstellten Blick auf die Situation hat. Zuerst muss man natürlich sagen, dass es mehr als erfreulich ist, ein so starkes Keepertrio zur Verfügung zu haben. Andererseits wissen alle um die Schwierigkeit der Torhüterposition: Da steht in der Regel eben nur ein Keeper, gewechselt wird eher selten, es gibt zwar hier und da Versuche, dass mal der eine und dann der andere im Wechsel aufgestellt wird, auch bei uns wurde das versucht, angefangen bei Beuckert und Wulnikowski über Höttecke und Glinker bis zu Haas und Amsif - gebracht hat es allerdings nie was. Kein Wunder, dass das kaum ein Klub praktiziert, von garantierten Pokaleinsätzen für die Nummer zwei mal abgesehen. Also steht da die berühmte Nummer eins und die anderen beiden Keeper, dreist, wenn genauso stark, geben im Training alles und wärmen dann die Bank und da bleiben sie in der Regel auch, wenn nichts wie eine Verletzung, Sperre oder extrem abfallende Leistungen des Stammkeepers vorkommen. Neulich beschwerte sich unsere ehemalige Nachwuchshoffnung Lennart Moser via Presse, dass er unter Urs Fischer chancenlos war, weil Fischer ältere und erfahrene Torhüter bevorzugt und das auch unmissverständlich so kommuniziert hat, keine Chance für einen jungen Spieler - deswegen ging er auch, um woanders sein Glück zu suchen. Junge Keeper kriegen jedoch woanders auch nur die Chance, wenn sich eine Lücke auftut, selten werden sie explizit dem älteren Kollegen vorgezogen, da muss man dann schon ein Übertalent sein - ist Moser übrigens nicht so unbedingt, auch wenn er mittlerweile immerhin in Japans erster Liga spielen darf. Auch Tom Wisbereit, unzweifelhaft talentiert, musste das bei uns kürzlich erfahren (dabei hab ich mir schon ein donnerndes "Seid bereit - Wisbereit" in der AF vorgestellt) und Yannic Stein zieht nach Rostock weiter, nachdem er bei Regionalligist Babelsberg geparkt wurde - eine Ochsentour, ganz ohne Frage und der Durchbruch nach oben ist selten garantiert, wenn man sich die Mühe macht, unsere Nachwuchs- und Ersatztorhüter durchzuschauen, da hat es kaum einer dauerhaft in den Profifussball geschafft, aber das Problem ist nun wirklich nicht unionspezifisch, es gibt nun mal nur eine höchst überschaubare Anzahl vakanter Kästen im einigermaßen bezahlten Fußball. Ich finde es im Übrigen sehr schwierig, Frederik Rönnow kurzerhand in Frage zu stellen, der seit Jahren einen phantastischen Job macht, uns oft genug den Arsch gerettet und ja nicht von ungefähr einen "Unioner des Jahres"-Hattrick hingelegt hat, aufgrund eines großartigen Spiels von Raab in Freiburg und einiger Spiele von Klaus zum Saisonende, durch die Bank solide bis sehr gut, wobei nur das letzte Spiel gegen Augsburg aufgrund zweier Quasi-Torvorbereitungen über punktgenaue lange Abschläge so wirklich erwähnenswert war und insgesamt nicht allzu viele gehaltene Hundertprozentige dabei waren. Doch reicht das schon, um zwei Torhüter ohne Erstligaerfahrung und mit ziemlich überschaubarer Zweit- und Drittligabilanz zu ernsthaften Herausforderern zu erklären? Zumal Klaus auch schon zweiunddreißig ist, eine wirkliche Verjüngung wäre er schon mal nicht. Und sind da wirklich zwei Bundesligakeeper jahrelang unterm Radar geflogen? Möglich ist alles, aber ich habe da so, bei allem Respekt vor dem Können von Klaus und Raab, meine leisen Zweifel. Für mich ist das Publikum manchmal sehr schnell zu beeindrucken. Ich erinnere mich da an ein herausragendes Spiel eines gewissen Daniel Mesenhöler im Pokal in Dortmund und sofort sahen ihn so einige als neue Nummer eins, heute ist jener Mesenhöler froh, in Dresden die Bank wärmen zu dürfen. Ich weiß nicht, wie lange Frederik Rönnow noch unter Vertrag steht (unser Verein ist ja bekanntlich überaus eigen in der Kommunikation der Vertragslaufzeiten), er wird im August immerhin vierunddreißig, doch zwei bis drei Jahre traue ich ihm allemal noch unter höchstem Niveau zu, er hat ja unzweifelhaft nachgewiesen, dass er ein überdurchschnittlicher Erstligatorhüter ist, nicht umsonst auch dänischer Auswahlkeeper. Wobei er ja das Schicksal der Nummer zwei ja durchaus kennt, eben aus der Nationalmannschaft, wo ein Vorbeikommen an Schmeichel im Grunde unmöglich war oder in Frankfurt, wo er als neue Nummer eins geholt wurde und dann Trapp überraschend auf den letzten Drücker von PSG zurückkehrte und selbst bei uns hat er fast ein Jahr hinter Luthe zurückstehen müssen, aus heutiger Sicht einigermaßen unbegreiflich, aber so läuft das nun mal gar nicht so selten. Zugegeben, er ist nicht der großartig mitspielende Torhüter und die letzte Spielzeit war vielleicht nicht ganz so bärenstark wie die vorherigen (das trifft im Übrigen auf so einige Spieler in unserem Kader zu), aber im Kerngeschäft halte ich ihn nach wie vor für den besten des Trios: Superreflexe auf der Linie und beinahe unfehlbarer Flankenpflücker, dazu weitestgehend leistungskonstant ohne Attitüde - komplette Torhüter gibt es ohnehin höchst selten und wenn, dann spielen sie nicht bei uns, so ehrlich muss man schon sein. Ich sehe ihn also nach wie vor vorn, auch wenn natürlich die Leistungen der Konkurrenz nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, doch eigentlich ist ein Rönnow in Normalform immer noch gesetzt und ein absoluter Gewinn und Experimente auf dieser neuralgischen Position sind, wie gesagt, oft kontraproduktiv und bringen mehr Unruhe als Erfolg. Wobei es natürlich sein kann, dass Lustrinelli ein bisschen Revolution anzetteln möchte, andere Prioritäten setzt. Auch der Torwarttrainer wird ja gewechselt, Gspurning zieht nach langen Jahren ja weiter, darum muss unser Däne erneut nachweisen, dass er weiterhin der Beste ist, insofern gibt es schon einen gewissen Druck und vielleicht sogar sowas wie einen Konkurrenzkampf, der in den letzten Jahren im Grunde undenkbar war - zum Glück. Aber gut, möge der Beste gewinnen, auch wenn ich die Diskussion, das will ich nochmal und unbedingt betonen, sowohl fragwürdig als auch undankbar finde und schon erstaunt bin, wie wenig manchmal dazu gehört, großen Lorbeer welken zu lassen. Dass alte Verdienste kein Freifahrtschein sind, das Leistungsprinzip letztlich gelten muss und der Bessere des Guten Feind ist - das versteht sich trotzdem von selbst.

4. Juni: Statt Union- jetzt WM-Modus

Offensiv ist die DFB-Elf gut aufgestellt, aber die Abwehr um Ex-Unioner Nico Schlotterbeck (26, r.) könnte zum Knackpunkt werden. © Christian Charisius/dpa Icke: Am Samstag um 20.30 Uhr bestreitet Deutschland sein letztes Testspiel gegen die USA. Ein Gradmesser für unsere Stammformation. Denn nur die können wir aktuell bewerten. Internationale Experten, wie auch Wettanbieter sehen unsere Chancen auf den WM-Titel nur auf Platz sieben mit mageren sieben Prozent Wahrscheinlichkeit. Spanien und Frankreich sind die Top-Favoriten. Auch noch vor uns sollen England, Brasilien, Argentinien und Portugal stehen. Mit Verlaub – Frankreich hat eine Bomben-Mannschaft, Spanien wohl auch. Besonders in der Breite sind sie stark aufgestellt. Argentinien ist ganz schwer einzuschätzen. Aber England, Brasilien und Portugal sehe ich nicht so weit vor uns. Bei vielen Wettanbietern bekommt man nur kleine Quoten, wenn Deutschland ins Achtelfinale einzieht. So so, wenigstens das traut man uns zu. Eine der wichtigen Voraussetzungen wird das Samstagspiel im Test gegen die USA sein. Die zuletzt eingespielte Mannschaft muss nachweisen, dass die guten Leistungen nicht nur an schwachen Gegnern (Finnland) lagen. Gelingt das, so heißt es höchste Konzentration in der Vorrunde. Dabei rede ich nicht von Curacao. Sondern von der Elfenbeinküste und Ecuador. Beide Teams haben starke Spieler in ihren Mannschaften. Aber wer Weltmeister werden will, muss sie schlagen. Samstag wird wohl Rückkehrer Neuer wieder im Tor stehen. Das kann uns ein paar Punkte mehr an Qualität, Ausstrahlung und Selbstbewusstsein bringen. Ich sagte es schon einmal, absolut entscheidend wird aber unser offensives Dreier-Mittelfeld werden. Finden sich Karl, Wirtz und Musiala mit ihren (unbestritten) überragenden Fähigkeiten noch besser zusammen, so sind sie unser größter Trumpf. Gerade Karl überraschte zuletzt positiv. Überragend gegen Finnland. Was ein Musiala kann, wissen wir aus den Spielen vor seiner Verletzung. Und Wirtz hatte in England auch eine leicht ansteigende Form nachgewiesen. Nagelsmann hat ursprünglich Havertz als Mittelstürmer vorgesehen. Und nun macht ihm Undav einen Strich durch die Rechnung. Seine Topform ist unübersehbar. Gegen Finnland traf er zweimal und bereitete ein weiteres Tor vor. Mehr geht nicht. Und auch das können wir zu unserer Stärke machen. Mit Undav als gefährlichsten Angreifer, Havertz als unseren technisch begabtesten Stürmer und Woltemade im Hintergrund können wir sehr flexibel reagieren. Sich auf diese drei verschiedenen Spieler-Typen einzustellen, wird für jeden Gegner schwer. Sturm, offensives Mittelfeld und Keeper entsprechen aus meiner Sicht schon höheren Titel-Ambitionen. Und schön war es auch zu beobachten, dass sich Felix Nmecha und Pavlovic als defensive Mittelfeldspieler gefunden haben. Gerade Nmecha hat sich ja schon teilweise zum heimlichen Spielmacher aufgeschwungen. Wie er unter Druck agiert, werden wir dann noch sehen. Als offensivere Variante können wir sogar noch Goretzka bringen. Auch hier müssen wir uns kaum Sorgen machen. Übrigens dass Ex-Unioner Andrich fehlt, halte ich immer noch für einen Fehler. Er wäre genau der vierte Mann zur Absicherung der Defensive gewesen. Groß hat dafür nicht die Ausstrahlung, die Körpersprache und die Härte - Stiller schon mal gar nicht. Das Sorgenkind heißt bei uns "Abwehr". Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Ex-Unioner) und Brown werden wohl in die WM starten. Kimmich ist an guten Tagen der beste offensive Rechtsverteidiger der Welt. Und genau das ist das Problem. Dann fehlt er nämlich in der Defensive und die beiden Innenverteidiger sehen bei schnellen Vorstößen des Gegners dann schlecht aus. Links versucht Nagelsmann gerade mit Brown anstatt Raum mehr Qualität und Schnelligkeit ins Team zu bringen. Das könnte ihm sogar gelingen. Das Fragezeichen dabei ist die fehlende internationale Erfahrung von Brown. Da könnten sich dann Fehler in der Bewertung von Spiel-Situationen einschleichen. Der Knackpunkt ist immer noch die Innenverteidigung. Da genügen wir keinen internationalen Top-Anforderungen. Man wünschte sich einen Kohler oder einen Karl-Heinz Förster zurück. Tah stand in den letzten Spielen stabil. Aber da hatte er auch keine Weltklasse-Stürmer vor sich. Bei Nico Schlotterbeck schwanken die Leistungen immer wieder. Bei ihm hat man – auf Grund seines Alters – noch die Hoffnung, dass er eine "Bank" werden kann. Und dahinter haben wir noch Rüdiger. Vom "alten" Leistungsvermögen und seiner Erfahrung her ist er unser bester Innenverteidiger. Er hat sich aber mit Verletzungen, aber noch mehr mit seinen Eskapaden erst einmal selbst ins Abseits gestellt. Wenn Tah zum Beispiel ausfällt, wird Rüdiger reinkommen. Dann hat er seine Chance zu zeigen, dass er wertvoll für die deutsche Mannschaft ist. Und eben der defensive Leader, der uns (noch) fehlt. Alles steht und fällt mit unserer Defensive. Bekommen wir diesen Teil hin, so sehe ich uns nicht chancenlos im Rennen auf den WM-Titel. Dazu gehört auch eine Portion Glück und wenige Ausfälle. Warum? Wir haben nicht so einen qualitativ breit aufgestellten Kader wie Frankreich oder Spanien. Die Franzosen können locker drei oder vier Spieler ersetzen und bleiben bärenstark. Das können wir nicht. Auch weil ein Andrich fehlt. Eisern.