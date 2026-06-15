Union Berlin verstärkt sich mit neuem Abwehr-Turm aus Belgien

Berlin - Union Berlin hat sich nach der Rückkehr von Aufstiegsheld Marvin Friedrich (30) mit einem neuen Turm für die Abwehr verstärkt.

Zeno Van Den Bosch (22) präsentiert sich im Stadion An der Alten Försterei im neuen Heimtrikot von Union Berlin. © 1. FC Union Berlin

Am Montag haben die Eisernen offiziell den Transfer des belgischen 1,91-Meter-Hünen Zeno Van Den Bosch (22) verkündet, der bereits im Winter festgezurrt worden ist.

Der 22-Jährige wechselt nach Ablauf seines Vertrages bei Royal Antwerpen ablösefrei an die Alte Försterei und könnte unter dem neuen Coach Mauro Lustrinelli (50) gemeinsam mit Leopold Querfeld (22) das neue junge Herzstück des eisernen Abwehrbollwerks bilden.

"Vom ersten Gespräch an hatte ich ein sehr gutes Gefühl, weil der Verein für Zusammenhalt, Entwicklung und klare Werte steht. Genau in diesem Umfeld möchte ich mich weiter verbessern", erklärte Van Den Bosch seine Entscheidung für die Köpenicker.

Und der Belgier kommt mit viel Vorschusslorbeeren nach Berlin, hat in jungen Jahren für Antwerpen bereits 140 Pflichtspiele absolviert und dabei sogar Champions-League-Luft geschnuppert.

Zudem konnte er sich 2022/23 auch schon zum belgischen Meister und Pokalsieger krönen. Nach der Spielzeit 2023/24 wählten die Royal-Fans ihn zum Spieler der Saison.