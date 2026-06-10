Nummer fünf lebt bei Union Berlin: Danilho Doekhi übergibt Trikot an Nachfolger

Berlin - Der ablösefreie Abgang von Danilho Doekhi (27) ist längst besiegelte Sache bei Union Berlin , auch wenn das Abwehr-Ass sich bislang nicht für einen neuen Klub entschieden hat.

Danilho Doekhi (27) verabschiedet sich beim letzten Heimspiel der Saison von den Fans in der Alten Försterei. © Soeren Stache/dpa

Jetzt hat der 27-Jährige in einem vereinseigenen Social-Media-Video aber auch sein Trikot symbolisch in den Schrank gehängt und damit gleichzeitig seinen Nachfolger angekündigt. Und das ist ein alter Bekannter in Köpenick.

"Du kannst die Nummer wiederhaben", merkt der Niederländer an. Und wer streift sich das Jersey mit der Rückennummer fünf im Anschluss über? Es ist Aufstiegsheld Marvin Friedrich (30), dessen Heimkehr nach viereinhalb Jahren damit jetzt auch offiziell bestätigt wurde.

"Die Rückkehr zu Union fühlt sich für mich wie ein Nachhausekommen an. Hier habe ich mich sportlich und persönlich enorm weiterentwickelt und einige der schönsten Momente meiner Karriere erlebt", betont der Innenverteidiger.

Der 30-Jährige trug bereits zwischen 2018 und 2022 das Trikot mit der Nummer fünf bei den Eisernen und war wichtiger Bestandteil des Aufstiegsteams, das sich am Ende der Saison 2018/19 in der Relegation gegen den VfB Stuttgart durchsetzte.

Kein Wunder, dass er nach seinem Transfer zu Borussia Mönchengladbach im Winter 2022 von den Union-Fans als "Fußballgott" bezeichnet wurde, wann immer er in die Alte Försterei zurückkehrte.