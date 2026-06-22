Union Berlin will Abgang verhindern: Preisschild für Abwehr-Star

Berlin - Union Berlin hat sich mit Zeno Van Den Bosch (22) und Rückkehrer Marvin Friedrich (30) verstärkt - damit scheint die Hintermannschaft eigentlich gut aufgestellt.

Nach Diogo Leite (27, l.) könnte Union Berlin mit Leopold Querfeld (22) einen weiteren Innenverteidiger verlieren. © Andreas Gora/dpa

Mit den beiden Neuzugängen sollen die ablösefreien Abgänge von Diogo Leite und Danilho Doekhi (beide 27) aufgefangen werden - ob das auch in sportlicher Hinsicht klappt, muss sich freilich erst noch herausstellen.

Bislang galt Leopold Querfeld (22) als neuer Abwehrchef unter dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli (50), unter dem die Köpenicker wahrscheinlich in einer Viererkette agieren werden.

Allerdings könnte der Plan womöglich nicht aufgehen, denn auch der österreichische Nationalspieler, der von seinem Trainer Ralf Rangnick (67) aber nicht für den WM-Kader nominiert wurde, soll bei der Konkurrenz heiß begehrt sein.

Mögliche Interessenten sollen aus der Bundesliga, der Premier League aber auch aus Frankreich und Italien kommen. Kein Wunder, schließlich war der 22-Jährige unangefochtener Stammspieler bei den Eisernen, kam nur am Saisonende unter Marie-Louise Eta (34) nicht mehr zum Zug.

Ganz billig wird der Innenverteidiger allerdings nicht. Nach Informationen von Bild sollen in seinem Vertrag gleich zwei Ausstiegsklauseln verankert sein.