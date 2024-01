Union-Berlin-Blog: Mach’s gut, Sheraldo!

Fortsetzung des Artikels laden

27. Dezember: Eher ein Rückblick als eine Analyse - die erste Hälfte der Saison

Die Erwartungen an Neuzugang Kevin Volland (31, l.) sind hoch. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Eine Halbzeitanalyse ist nach diesen vier Monaten alles andere als leicht. Wie es zu der größten Krise unserer Bundesligageschichte kommen konnte, darüber rätseln jede Menge Fachleute, die Journalisten, die Fans und nicht zuletzt die Verantwortlichen, angefangen von Dirk Zingler über Oliver Ruhnert bis hin zu Urs Fischer oder eben jetzt Nenad Bjelica - und natürlich auch die Mannschaft. Dabei sieht vor dieser Saison alles so gut aus, wir treten in der Champions League an, verlieren tatsächlich keinen Stammspieler und verpflichten eine ganze Reihe illustrer und vielversprechender Akteure: von Nationalspieler und Rekordverpflichtung Gosens über Tousart und Aaronson (der Leeds United im Sommer 2022 noch über 30 Millionen wert war), bis hin zu Volland und Bonucci, dazu noch Kral, Schwolow, Fofana, Hollerbach und Kaufmann - Damit muss man doch zwingend stärker geworden sein! Und es geht ja auch entsprechend los, mit klaren Siegen gegen Mainz. Und in Darmstadt sind wir sogar Tabellenführer. Umso mehr wird der Trainer belächelt, der weiter von vorerst vierzig Punkten als Saisonziel spricht. Doch was dann passiert, hätte wohl niemand auch nur annähernd erwartet. Denn in den folgenden drei Monaten und zehn Bundesligaspielen holen wir gerade mal einen Punkt, beim 1:1 zu Hause gegen Augsburg. Der Dezember reißt wenigstens nochmal was raus, mit zwei Heimsiegen gegen Gladbach und Köln, nichtsdestotrotz sind dreizehn Punkte gewaltig ernüchternd (in der Vorsaison hatten wir nach zwölf Spieltagen doppelt so viele Zähler eingefahren!!). Wenigstens sind bis dato drei Vereine noch schlechter und so stehen wir zum Jahreswechsel auf einem Nichtabstiegsplatz. Dass schließlich Mitte November der erfolgreichste Trainer des Vereins, der Trainer des Jahres 2023, der allseits geachtete und überaus beliebte Urs Fischer, vom Verein freigestellt wird, im gegenseitigen Einvernehmen zwar, aber trotzdem - ist zwar verständlich und vielleicht auch notwendig nach dieser heftigen Durststrecke, nichtsdestotrotz so etwas wie ein SuperGAU! Denn hier tritt etwas ein, was wenige Wochen zuvor als absolut undenkbar galt. So einen Abschied hat dieser großartige Mann, unbestritten der Vater unseres so erstaunlichen Erfolges der letzten Jahre, nun wahrlich nicht verdient. Aber die Mannschaft inklusive der Neuzugänge hat, wie aus dem Nichts, fast alle Tugenden verloren, die sie in den vergangenen drei Spielzeiten so erfolgreich gemacht hat: die beinahe perfekte Geschlossenheit, die eiserne Disziplin auf dem Platz, die Standard- und Kopfballstärke, die beinahe unüberwindliche Abwehr, der so effektive Sturm. Nichts davon ist mehr vorhanden. Die so unschlagbare Taktik kann so kaum funktionieren. Wir haben nach fünfzehn Spielen mehr Gegentreffer bekommen als in der gesamten letzten Saison zusammen. Wir spielen nur einmal zu null, dafür schießen wir in acht Partien kein eigenes Tor - was zum Golden Goal-Syndrom führt: Geht der Gegner in Führung, dann geht er auch als Sieger vom Platz; es ist zweitweise kaum zum Aushalten. Kein Spieler unseres Kaders, vielleicht mit Ausnahme von Torhüter Rönnow, erreicht auch nur annähernd Normalform - schwer zu glauben, aber wahr. Deswegen halte ich eine Einzelkritik für überflüssig. In der Champions League sehen wir etwas besser aus, auch wenn wir nur zwei Punkte holen. Denn wir verlieren alle Spiele knapp, drei davon erst in den letzten Sekunden. Ein internationales Überwintern, zumindest in der Europa League, ist absolut möglich. Aber es passt zu diesen Monaten, dass uns auch hier und da das nötige Matchglück gefehlt hat. Vielleicht aber auch ganz gut, dass dem Kerngeschäft Bundesliga jetzt die volle Konzentration gelten kann. Im DFB-Pokal sind wir ja relativ zügig ausgeschieden, in der zweiten Runde war bereits Schluss. Wie es aber zu alldem kommen konnte, worin die Ursachen für diese Talfahrt liegen - da kann man nur spekulieren, aber wirklich erklärbar wird es nicht. Aus meiner Sicht ist es möglicherweise ein Zusammenspiel vieler kleiner Schwierigkeiten, die sich zu diesen Problemen potenziert haben, jedes einzelne für sich sicherlich kein Drama, aber in der Gesamtheit fatal. Um aber noch etwas Positives zu sagen: Die Ruhe in unserem Verein in dieser schwierigen und ungewohnten Situation (zumindest in der jüngeren Vergangenheit) ist absolut bemerkenswert und hat womöglich Schlimmeres verhindert. Ich wage keine Prognosen, wie es 2024 weitergehen wird. Dazu gibt es im Moment einfach zu viele Fragezeichen. Wer wird uns noch verlassen und vor allem: Wen bekommen wir in der Winterpause dazu und können uns diese Neuzugänge schnell und entscheidend besser machen? Ist Nenad Bjelica letztlich ein richtig guter Griff und kann er es schaffen, dieser Mannschaft seine Spielidee zu vermitteln und ist die dann auch einigermaßen erfolgreich? Zweiundzwanzig Punkte sollten reichen, um die Klasse zu halten. Das halte ich für machbar, um zu verhindern, dass die Arbeit der letzten Jahre schweren Schaden nimmt. Denn ein Abstieg würde einen weiteren Umbruch bedeuten, doch diesmal unter deutlich schwierigeren Vorzeichen. Nun, es liegen noch neunzehn Spiele vor uns und einige unserer in der Liga so gefürchteten Fähigkeiten sollten zurückkehren, nicht zuletzt unsere legendäre Heimstärke und auch sonst die eine oder andere Lösung sollte gefunden werden - dann ist mir vor der Zukunft nicht bange. Also, auf ins Jahr 2024 - mit neuen Kräften, neuem Mut und neuen Ideen, mit Spaß und Zusammenhalt, dann sind die drei Monate des Grauens schlussendlich nur eine Anekdote. So soll und so wird es sein!

21. Dezember: Aus Nenad wird Janad - wichtiger Arbeitssieg gegen Köln

Geschafft! Christopher Trimmel (l.) und Diogo Leite feiern einen versöhnlichen Jahresabschluss. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Ein sooo wichtiger Sieg gegen unseren Lieblingsgegner Köln, dazu ein Sieg gegen einen Mitkonkurrenten - eine gewaltige Erleichterung für alle: Trainer, Mannschaft, Fans: drei Punkte, den Abstand nach unten vergrößert und nach oben nicht so ganz abreißen lassen, zudem endlich mal zu Null gespielt - die Bedeutung dieses Heimsieges kann man gar nicht genug unterstreichen. Allerdings muss man sagen, dass bis Minute 55 kein vernünftiger Mensch noch einen Pfifferling auf uns gegeben hätte, so schlecht ist unser Spiel und nur der abermals starke Rönnow hält uns nach zwei Kölner Großchancen kurz vor und kurz nach der Pause in der Partie, nicht auszudenken, wie das Ganze ausgeht, wenn wir in Rückstand geraten. Zeitweise erinnert unsere Körpersprache eher an ein Freundschaftsspiel als an Abstiegskampf, obendrauf kommen Fehlpässe; Ballverluste und technische Unzulänglichkeiten, auch deswegen können wir vielversprechende Möglichkeiten nicht mal im Ansatz nutzen: exemplarisch ein Fehlpass der Kölner vor dem eigenen Sechzehner und Volland kann die Überzahl nicht nutzen, weil er sich den Ball zu weit vorlegt. Einzig Schäfers Einzelaktion ist in der ersten Hälfte unsererseits erwähnenswert. Und nach der Pause geht’s so weiter, man traut seinen Augen nicht - und gerade, als man alle Hoffnungen fahren lassen will, spielt Volland Hollerbach im linken Strafraum an, der lässt einen Kölner stehen und haut den Ball mit einer Entschlossenheit hoch ins kurze Eck, wie man’s nicht besser machen kann! Und plötzlich wird es ein anderes Spiel, direkt darauf hat Hollerbach eine weitere Chance, wird dann aber seltsamerweise herausgenommen, für ihn kommt Kral und Trimmel für Roussillon, wenig später kommt Bonucci für Haberer: will Bjelica das knappe Ergebnis etwa irgendwie über die Zeit bringen? Dann muss Kral das zweite Tor machen oder wenigstens Volland den Abpraller versenken, das muss der zweite Treffer sein! Kurze Zeit spielt Bonucci einen großartigen weiten Pass auf Fofana, der ist frei durch, aber scheitert an Schwäbe - hoffentlich rächt sich das nicht. Und es rächt sich zum Glück eben nicht, denn der für Behrens eingewechselte Fofana spielt klug auf Volland, der läuft bis zur Strafraumkante und passt auf den Punkt zurück in den Lauf des Ivorers und wie eine Kopie des Führungstores schießt der den Ball, diesmal von rechts, mit Wucht und Willen aus spitzem Winkel unters Dach: die Alte Försterei atmet explodierend auf - alle spüren, das könnte der Deckel auf dieses seltsame Spiel sein. Und auch, wenn Köln in der Folgezeit nochmal alles versucht - unsere Abwehr bügelt ebenso alles weg, jetzt stimmt der Einsatz und so verdienen wir uns schlussendlich diesen Sieg, auch wenn Köln am Ende in den meisten Spieldaten (Ballbesitz, Zweikampf- und Passquote, Flanken, Laufleistung, Ecken und Torschüsse) vorn liegt, wir ziehen uns wie Münchhausen selbst am Schopfe aus dem Sumpf und machen das, was für ein Spiel nunmal entscheidend ist - die Tore. Wie gesagt: ein so wichtiger Sieg, aber für Augenwischerei taugt er nicht so recht - nichtsdestotrotz hat der Trainer mit seinen Einwechslungen alles richtig gemacht - aus Nenad wird Janad - man verzeihe mir das bescheidene Wortspiel, nach diesem sehr anstrengenden Spiel ist mir irgendwie albern zumute… Eine Hinrundenanalyse folgt in den nächsten Tagen an dieser Stelle, da sollen die Finger in all die Wunden gelegt werden, jetzt hingegen sollten wir uns freuen, die kurze Winterpause genießen und hoffen, dass in den kommenden dreieinhalb Wochen die richtigen Stellschrauben gedreht werden, in fast allen Bereichen, es muss eine ordentliche, gleichwohl machbare Rückrunde her: mit aller Gewalt - Klassenerhalt!

19. Dezember: Das zweite Sechs-Punkte-Spiel muss gewonnen werden!

Am Mittwoch trifft Union Berlin in der Alten Försterei auf den 1. FC Köln. © Andreas Gorau/dpa Icke: Das erste von zwei aufeinander folgenden "Sechs-Punkte-Spielen" haben wir in Bochum blamabel mit 0:3 verloren. Und wir waren chancen- und wehrlos. So deutlich muss man das sagen. Nun besucht uns am Mittwoch um 18.30 Uhr der 1. FC Köln. Tabellennachbar und punktgleich mit uns. Das Spiel darf nicht verloren werden. Egal wie! Wir müssen "Nena" Bjelica wohl keine Tipps geben. Er hat alles in Bochum gesehen. Live und in Farbe. Auf Doekhi und Gosens müssen wir leider immer noch verletzungsbedingt verzichten. Fofana wird auch kaum im Kader stehen. Hier steht ja ein vorzeitiges Ende des Leihgeschäftes vor der Tür. Ebenso wird wohl gerade über ein Leihende von Aaronson verhandelt. Auch von ihm sahen wir noch kein einziges überzeugendes Spiel und das mit seinem Mega-Marktwert. Im September 2022 hatte er noch einen Marktwert von 30 Millionen. Als er zu Union kam, waren es noch 25 Millionen. Jetzt steht er aktuell bei 14 Millionen und das scheint immer noch zu viel zu sein. Da auch der dritte (Busk) und vierte Torhüter (Stein) nicht mit zum Aufgebot gehören werden, bleiben noch 22 Profis übrig. Ergo muss sich Bjelica nur noch von zwei Spielern für den Spieltagskader trennen. Das werden wohl - wie in Bochum - Dehl und Kemlein sein. Dieser Extrem-Stress ist wohl auch weniger etwas für die Jüngsten im Team. Und eigenartigerweise fehlte zuletzt auch immer Tousart. Bäume ausgerissen hat er im Union-Dress auch noch keine. Aber wer hat das schon in den letzten Monaten? Man weiß aber bei ihm wenigstens, was er kann. In seiner Zeit bei Hertha gehörte er regelmäßig zu den besten Spielern im Team und war dort auch ein Antreiber. Fehlt Tousart, so rückt wahrscheinlich doch Kemlein wieder in den 20-Mann-Spieltags-Kader. Spannend wird es, was der Trainer "Nena" Bjelica verändern wird. Das er mitnichten mit dem Katastrophen-Team von Bochum auflaufen wird, sollte feststehen. Aber wer fliegt aus der Startelf? Das Fachorgan "Kicker" spekuliert, dass Bonucci für Leite rein rotieren wird. Das ist eine Variante. Die zweite Möglichkeit wäre Jaeckel für Leite. Leite war, dass muss man wirklich sagen, sehr schwach in Bochum. Manchmal haben die Fans auch ein sehr gutes Gespür. Viele (auch ich) fanden im letzten Sommer schon, die 7,5 Millionen Ablöse für Leite zu hoch. War nicht so ganz falsch. Knoche und Bonucci - damit hätten wir sicherlich die älteste Innenverteidigung der Bundesliga. Da muss dann die Absicherung rechts, wie links, stimmen. Dann mag das gehen. Und frei nach König Otto, heißt es ja: es gibt keine alten und jungen Spieler, sondern nur gute und schlechte Kicker. Auch die Hereinnahme von Laidouni für Haberer scheint wahrscheinlich. Warum Haberer, sowohl unter Fischer als auch unter Bjelica, immer wieder im Stamm aufläuft, ist mir ein Rätsel. Laidouni und Tousart erscheinen mir nicht schlechter als Haberer. Wir werden es sehen. Parallel läuft die Suche nach Verstärkungen wohl auf Hochtouren. Das heißeste Gerücht ist wohl: Der nordmazedonische Nationalmannschafts-Kapitän und Spielmacher Enis Bardhi soll wohl aus der Türkei geholt werden. Kostenpunkt sollen drei Millionen Euro sein. Das könnte sich Union leisten. Fabio Silva, ein 21-jähriger portugiesischer U21-Stürmer, der in Englands erster Liga kickt, soll auch im Fokus stehen. Da wäre ich schon etwas skeptischer, ob er uns SOFORT weiterhilft. Denn nur das kann aktuell das alles entscheidende Kriterium sein. Mein Wunsch-Stürmer wäre Luuk de Jong. Der ist zwar schon 33 Jahre (jung), erlebt aber gerade seinen dritten Frühling. In dieser Saison bestritt er schon 26 Pflicht-Spiele für Eindhoven. Dabei erzielte er 19 Treffer und bereitete neun weitere Tore vor. Zu seinem Erfahrungsschatz gehören 39 Länderspiele für Holland. Ihn vom aktuellen holländischen Tabellenführer loszueisen, wäre natürlich enorm kompliziert. Aber er würde uns sofort helfen! Bezahlen könnten wir ihn wohl, auch wenn wir uns dabei ein wenig strecken müssten. Ist aber allemal billiger als ein Abstieg. Sagte ich schon, dass wir gegen Köln unbedingt gewinnen müssen? Es gibt keine Ausreden mehr. Das es geht, hat das Augsburg-Spiel gezeigt. Wie würde es Oliver Kahn ausdrücken? "Wir brauchen Eier"! Eisern

17. Dezember: Statt weiterweiter eher tiefertiefer

Unioner Alex Kral (25) kann seine Enttäuschung nach der NIederlage (3:0) gegen Bochum nicht verbergen. © David Inderlied/dpa Unionfux: Da fehlen einem mittlerweile die Worte. Mit so einer Nicht-Leistung braucht man nämlich in keiner Liga anzutreten - hinten anfällig und vorne harmlos, ohne Biss und ohne Willen, technisch überschaubar und ungenau. Der VfL Bochum hingegen ist das ganze Gegenteil und so kommt eine ebenso blamable wie deprimierende klare Auswärtsniederlage zustande. Wie man ein so wichtiges Spiel dermaßen unterspannt angehen kann, ist mir komplett schleierhaft. Die einzige ernsthafte Chance hat Haberer in der ersten Halbzeit, dessen Schuss wird allerdings auf der Linie wegverteidigt. Dass der Gegner direkt vor der Pause in Führung geht, das ist natürlich ungünstig, aber, ehrlich gesagt, mit der darauffolgenden zweiten Hälfte hätten wir so oder so verloren. War das Wie unseres Heimsieges in der letzten Woche so begeisternd, so ist das Wie dieser Niederlage kaum zu ertragen, weil einfach nichts stimmt, keine Balleroberungen, kein Pressing, keine Idee. Zudem deutlich weniger lauffreudig als der Gegner - zu keiner Phase sind wir im Spiel. Wir machen lediglich ein wenig mit, sind Staffage, bilden den undeutlichen Hintergrund für diese Party des Mitkonkurrenten. Denn wir hätten auch noch höher verlieren können, von der Qualität unserer Mannschaft weit und breit nichts zu sehen, von Engagement ganz zu schweigen, da fehlen die simpelsten Basics, die Extras sowieso. Wenn man in Leverkusen verdroschen wird, ist das was anderes, wenn man in Bochum so abgebügelt wird - dann ist das nicht zu entschuldigen. Da steht, bis auf Gosens, für den Becker aufläuft (spielen kann man nicht sagen), die Mannschaft auf dem Rasen, die gegen Gladbach alles zeigte. Diesmal zeigt sie nichts und das ist nicht allein mit dem Spiel unter der Woche gegen Real zu erklären. Auf die beste Saisonleistung folgt die wohl schlechteste - absolut unfassbar. Und auch die Einwechsler passen sich nahtlos an das schwache Niveau an, einzig Keeper Rönnow demonstriert Normalform. Ist der Effekt des Trainerwechsels etwa schon verpufft?? Die Auswertung der Partie in den kommenden Tagen würde mich extrem interessieren: Dauert die länger oder ist die ganz kurz? Was will man den dazu sagen? Ansehen sollten sich die Jungs das trotzdem. Strafe muss schließlich sein. Mir macht nur Hoffnung, dass man sich gegen Köln wieder um die 180 Grad dreht, zurück in die Heimspiel-gegen-Gladbach-Position (umgekehrt ging's ja leider und offensichtlich auch!), denn da müssenmüssenmüssen drei Punkte her, die zwar nichts daran ändern können, dass wir die mieseste Bundesligahinrunde ever abgeliefert haben, aber wenigstens die Hürde für die Rückrunde etwas tiefer halten würden. Aber so oder so muss in der Winterpause was passieren. Da müssen wohl wirklich einige Neuzugänge kommen, die den verlorengegangenen Spirit der Mannschaft zurückbringen beziehungsweise die Qualität, die Möglichkeiten erhöhen. So, und jetzt muss ich bis Mittwoch einigermaßen den Frust verdauen, mich wieder einkriegen - und noch mehr muss das unsere Mannschaft und der Trainer. Der dritte Advent jedenfalls ist, pardon my french, komplett im Arsch…

15. Dezember: Auf gehts Union, kämpfen und siegen!

Rani Khedira (28) will mit seinen Unionern den Aufwärtstrend fortsetzen. © Soeren Stache/dpa Icke: Samstag 15.30 Uhr gilt es in Bochum den Aufwärtstrend zu bestätigen. Alles andere als ein leichtes Unterfangen. So man sich erinnert, wie schwer sich Union dort immer tat. Doekhi ist immer noch verletzt. Trimmel könnte in die Mannschaft rotieren. Und Becker sollte auch wieder fit sein. Die Frage, ob Becker auch in der Startformation steht, ist auch ein kleiner Wink, ob an den Gerüchten um einen Winter-Wechsel etwas dran ist. Zumal Hollerbach zuletzt auf Rechtsaußen ganz stark spielte. Aber kann Union wirklich auf Becker in der 2.Halbserie verzichten? Ich sage nein. Er ist der Sprinter, der den unmöglichsten Bällen hinterherkeult und sie oft auch sichern kann. Das spiegelt sich nicht in erzielten Toren oder deren Vorbereitung wider, ist aber so enorm wichtig für die Union-Offensive. Es sei denn, Manager Ruhnert hat einen schnellen und aggressiven Angreifer im Blick, der ihn ersetzen kann. Dann wäre natürlich eine noch zu generierende Ablöse sehr schön. Die Realität war in der Vergangenheit - Beckers Wechselgerüchte waren bisher immer nur heiße Luft. Die beste Lösung wäre mit ihm zu verlängern. Apropos Verlängerungen - etliche Spieler haben auslaufende Verträge. Neben Becker sind das Rönnow, Knoche, Bonucci, Trimmel, Kral, Behrens, Jaeckel und die Leihspieler Aaronson und Fofana. Insgesamt 10 Spieler, die zum festen 20er-Stamm gehören. Das ist enorm viel. Laut Gerüchten haben viele der genannten Spieler Angebote von Union vorzuliegen. Einen Vollzug haben wir noch nicht vernommen. Becker, Rönnow und Knoche wären wohl die wichtigsten Personalien. Bjelica wird ganz sicher sein 4-2-3-1 in Bochum fortsetzen. Es war ja bisher erfolgreich. Auch mit der knappen Real-Niederlage. Das Spiel an sich war trotzdem dafür geeignet Selbstvertrauen zu tanken. Spannend wird es auch zu sehen, ob Tousart in die Startelf rotiert. Unter dem neuen Trainer waren seine Einsätze bisher sehr übersichtlich. Den letzten Pflichtspieleinsatz hatte er am 29.11. in Braga. Das macht nachdenklich. Wie knapp das Spiel bewertet wird, zeigen die Wett-Quoten. Bis auf Cent-Beträge bekommt man bei Sieg für beide Teams (fast) die gleichen Quoten. Union muss gewinnen. Die 3 Punkte mitzunehmen ist enorm wichtig. Nicht nur um den Aufwärtstrend in der Bundesliga (zuletzt ein Sieg und ein Remis in der BL) zu erhalten, sondern auch um das Team weiter zu stabilisieren. Ein Sieg gegen Bochum ließe uns auch auf sie, bis auf 3 Punkte herankommen. Und Bochum ist ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Auf gehts Union, kämpfen und siegen! Eisern

13. Dezember: Ein großes Spiel gegen Real und ein schwacher Schiri

Unions Paul Jaeckel (l.) und Madrids Jude Bellingham kämpfen um den Ball. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Eine tolle Vorstellung unserer Jungs gegen die Milliardentruppe von Real Madrid und es ist wirklich schade, dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen - und ungerecht ist es auch, selbst wenn Real natürlich überlegen ist (Passquote 95%!!). Denn der Ausgleich der Madrilenen nach einer Stunde hätte nicht zählen dürfen, weil Torschütze Joselu Jaeckel ganz klar runterdrückt, aber der slowenische Referee sieht das nicht und der VAR unverständlicherweise auch nicht. Dazu passt auch, dass er in der ersten Hälfte ein böses Foul an Roussillon nicht erkennt - ziemlich schwach und erstaunlich, wer in der Champions League so alles pfeifen darf... Aber der Reihe nach: wir ziehen uns in der ersten Hälfte weitgehend gut aus der Affäre, hätten sogar in der ersten Minute in Führung gehen müssen, aber nach großartiger Vorbereitung von Gosens und Khedira hält der spanische Keeper hervorragend gegen Behrens, auch wenn dessen Direktabnahme etwas zu zentral gerät. Nach der darauffolgenden Ecke hat Jaeckel eine gute Chance, die er aber auch nicht nutzen kann, wohingegen acht Minuten später Rönnow fantastisch gegen Bellingham rettet. Dann dauert es bis kurz vor der Pause, als Gosens einen Katastrophenpass in den eigenen Strafraum spielt, doch Joselu zielt knapp am linken Pfosten vorbei. Ab da überschlagen sich die Ereignisse: Handelfmeter für Real, Leite hat den Ball klar mit dem Unterarm ins Toraus abfälscht. Modric tritt an, aber Rönnow hält mit den Füßen den Strafstoß! Kurz darauf: langer Abschlag Rönnow, Weiterleitung per Kopf durch Behrens und Madrids Alaba säbelt über den Ball, Volland ist durch und schießt Union eiskalt in Führung - das Olympiastadion explodiert!! Mit unserer Führung geht’s in die Pause, Anfang der zweiten Hälfte köpft Gosens knapp am Dreiangel vorbei. Wie Rönnow im Anschluss den Kopfball des freistehenden Rodrygo über die Latte wischt, weiß wohl nur er: Weltklasse! Kurz darauf haben wir nach Konter über Behrens und Volland fast den zweiten Treffer auf dem Fuß - ja, und dann kommt es zu der eingangs erwähnten Szene, ebenso ärgerlich wie unbegreiflich. Der Kontertreffer zwölf Minuten später durch Joselu ins kurze Eck hingegen, durch einen vermeidbaren Fehlpass von Jaeckel im Vorwärtsgang eingeleitet, ist blitzsauber, Rönnow ohne Abwehrchance. Doch fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit gelingt dem eingewechselten Kral aus achtzehn Metern ein schönes Tor, nachdem Trimmel und Laidouni sich vorher ebenso beherzt wie hartnäckig durchgesetzt haben - Ausgleich! Dass Real wenige Minuten der Siegtreffer durch einen abgefälschten Schuss von Dani Ceballos erzielt, passt zu unserer diesjährigen Europapokalsaison, zum dritten Mal fehlen nur wenige Minuten am verdienten Punkt, abermals verlieren wir denkbar knapp, zumindest die Europa League wäre allemal drin gewesen. Nichtsdestotrotz zeigen wir abermals eine gute Leistung, die Mannschaft zeigt sich stark verbessert, das Selbstbewusstsein ist zurück - so scheiden wir mit erhobenem Kopf aus dem europäischen Wettbewerb. Gut daran ist natürlich, dass wir uns jetzt vollkommen auf das Kerngeschäft Bundesliga konzentrieren können. Und es gilt weiterhin: wenn wir so weiterspielen, dann werden wir wohl kaum bis zum letzten Spieltag zittern müssen. Nenad Bjelica scheint der Mannschaft gutzutun - jetzt müssen wir die Konzentration noch acht Tage beibehalten, damit wir gestärkt ins neue Jahr gehen können. Auf jeden Fall können die Mannschaft, das Trainerteam und die Fans stolz auf diese Leistung sein, gegen ein starkes Madrid so lange gegengehalten zu haben. Und wer weiß: mit einem besseren Schiedsrichter… Aber lassen wir das - das Kapitel Europapokal ist für diese Spielzeit geschlossen, jetzt zählen erstmal die Spiele in Bochum und gegen Köln - (weiter) kämpfen und siegen!

11. Dezember: Hurra wir leben noch!

Benedict Hollerbach trifft zum 2:0. © Andreas Gora/dpa Icke: Und wie! Ein Feuerwerk, welches Union gestern abbrannte. Da stand wieder eine Mannschaft auf dem Platz. Die hoch presste, die motiviert war und nie aufhörte die Gladbacher anzurennen. Genauso wollen wir unsere Mannschaft sehen. Einer für alle, alle für einen.

Taktisch gab es wieder eine Viererkette hinten. Und Khedira davor, der das Ganze ordnete. Das wurde belohnt. Unions Säulen waren wieder Korsettstangen. Rönnow im Tor sicher, Knoche als verlässlicher Abwehrchef. Und gestern schwang sich auch Juranovic zum Antreiber auf. Seine Tempovorstöße waren wichtig für das Team. Gosens auf links stand ihm dabei in nichts nach. Volland ordnete die Abteilung Attacke und verwandelte nervenstark den Elfer zum 1:0. Zum besten Spieler des Spiels avancierte allerdings Hollerbach. Nicht nur sein Tor war sehenswert. Er war agil wie nie zuvor bei Union. Immer wieder suchte er das Dribbling und „vernaschte“ mehrere Gladbacher. Der Unterschied zu Fofana (war gar nicht im Kader) – Hollerbach findet oft (nicht immer) den Mitspieler. Er aber zauberte eine grandiose Leistung auf den Rasen. Der zweite Neu-Stürmer (neben Hollerbach) Kaufmann bekam auch noch seine Chance und nutzte diese. Das 3:0 von ihm war der Beleg dafür. Auch er hatte gestern ansteigende Form und in der kurzen Zeit mehrere gute Szenen. Neben Fofana, fehlte auch Tousart im Kader. Bjelica begründete das, mit der Bemerkung, er hatte gestern ohne eine „echte 8“ gespielt. Naja. Was gestern emotional wirklich geschah, sah man nach dem 2:0. Spieler, Trainer, Staff und Fans flippten regelrecht aus. Daran sah man, welcher auch emotionale Druck auf allen lag. Der platzte um 16.39 Uhr (50.Spielminute) aus allen heraus. Unions Sieg war – auch in dieser Höhe – hochverdient. Eine fleißige Team-Leistung – mit herzerfrischendem Fußball. Bjelica muss aktuell der glücklichste Mensch in Berlin sein. Einen Punkt auswärts bei starken Portugiesen in der Champions-League geholt, danach ein Heimsieg gegen Borussia M´gladbach. Mehr geht eigentlich nicht. Schon gar nicht als Einstieg und neuer Trainer. Heute spielen noch die Kölner – gegen die Mainzer. Zwei direkte Tabellen-Nachbarn. Das beste Ergebnis für Union – wäre ein Unentschieden, dann würden wir auf einem Nichtabstiegsplatz (15.) bleiben. Bitte genauso Eisern weitermachen!

10. Dezember: Kevin und siegen: absolut verdienter Sieg gegen Gladbach

Union kann endlich wieder jubeln. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Endlich, hurra und halleluja! Union ist wieder da und wie: gegen die Borussia aus Mönchengladbach, zuletzt alles andere als Laufkundschaft, machen wir unser bestes Saisonspiel, wir sind über das gesamte Spiel präsent, giftig, pressen gut, spielen entschlossen nach vorn und verteidigen leidenschaftlich - das ist wieder das Union, das uns die letzten Jahre in der Bundesliga so begeistern konnte. Nenad Bjelica beordert Hollerbach und Juranovic in die Startelf, Fofana hingegen sitzt nicht mal auf der Bank - mangelndes Bemühen und fehlende Identifikation duldet der Trainer nicht und demonstriert das auch unmissverständlich. Von der ersten Minute an stimmt die Körpersprache der Mannschaft und nach einer guten Viertelstunde kommen auch die Chancen: erst verpasst Behrens nach starker Hollerbach-Aktion auf der Grundlinie, dann spielt Gosens unkonventionell Behrens per Kopf frei und der lupft etwas zu hoch und schließlich verendet ein Volland-Kopfball nach Gosensflanke an der Hand des Gladbachers Netz: klarer Elfer. Und den macht Volland eiskalt rein und die Führung bringen wir engagiert in die Pause, wobei Roussillons Direktabnahme nach Hollerbachs Seitenwechsel vom Feinsten ist, leider auch Nicolas’ Parade, direkt vor der Pause. Und in der zweiten Hälfte lassen wir nicht nach, im Gegenteil: wieder legt der unermüdliche Gosens per Kopf auf Volland vor und der zwingt den Gladbacher Keeper zu einer Glanzparade. Kurz danach das so wichtige zweite Tor: Ecke Juranovic, Weiterleitung Gosens und Hollerbach nimmt den Ball an der linken Strafraumgrenze direkt und setzt ihn ins linke Eck - der Jubel der gesamten Truppe inkl. Trainer spricht für sich. Und wir bleiben weiterhin gallig, so viele Balleroberungen hatten wir in den letzten drei Monaten nicht; Gladbach will zwar, aber unsere Jungs setzen ge- und entschlossen dagegen und macht auch offensiv weiter Druck, es macht richtig Spaß. Das 3:0 durch den gerade eingewechselten Kaufmann, der einen missglückten Pass des Gegners aufnimmt, sich gegen zwei Verteidiger durchsetzt und eiskalt einklinkt, macht dann im Grunde den Deckel drauf. Leider sind wir wohl ein wenig zu euphorisch und darum doch etwas vogelwild, so kann Plea nur zwei Minuten später vollkommen frei und deswegen relativ locker eine Flanke von Honorat einköpfen, aber dann berappelt sich unsere Abwehr wieder und verteidigt konsequent die Führung, die man mit etwas Glück auch noch ausbauen kann, Juranovic setzt leider nach seinem feinen Solo den Ball über den Kasten und auch der eingewechselte Aaronson macht viel richtig, aber kann im letzten Moment leider noch abgekocht werden, aber schlussendlich reicht es auch so. Und so wichtig und großartig der Sieg ist - noch besser ist das Wie. Das hat in fast allen Belangen was mit Fussball zu tun, das ist mutig und zielstrebig, zu jedem Spieler fällt einem was Positives ein, die Truppe wirkt wieder wie eine Einheit. Es ist natürlich noch zu früh, in allgemeine Jubelarien auszubrechen, aber Nenad Bjelica muss in den zurückliegenden zwei Wochen einiges richtig gemacht haben, das ist nur mit Zufall kaum zu erreichen. Wenn diese Einstellung wieder kontinuierlich abgerufen werden kann, dann werden wir mit dem Abstieg relativ schnell nicht mehr allzuviel zu tun haben. Der Sieg könnte mehr wert sein als drei Punkte, er könnte einer verunsicherten Mannschaft wieder den Glauben an sich selbst zurückgegeben haben - und der ist so wichtig, wenn man das zweifellos vorhandene Potential auf den Rasen bringen will. Die Erleichterung und Freude war jedenfalls mit Händen zu greifen, auf dem Spielfeld und auf den Rängen. So kann, soll und muss es weitergehen!!

7. Dezember: Der so wichtige Dezember, Teil 1: Heimspiel gegen Gladbach

Durch die Spielabsage in München hat Union-Coach Nenad Bjelica (52, M.) viel Zeit, um seine Mannschaft auf das wichtige Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach vorzubereiten. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Der Spielausfall gegen die Bayern ist ein Vorteil, findet unser neuer Trainer Nenad Bjelica: Mehr Zeit, um neue Spielformen zu trainieren und die Mannschaft wieder in die Nähe einer guten Form zu rücken. Im Kopf und in den Beinen, um wieder einen ernstzunehmenden Gegner darzustellen und nicht das beliebteste Opfer der Liga. Spieler wie Becker und Khedira kehren wieder zurück und wichtige Optionen wie Schäfer rücken noch näher an die Mannschaft ran. Zudem hat der nächste Gast in der Alten Försterei, die Borussia aus Mönchengladbach, zwei Spiele mehr in den Beinen, eher zweieinhalb, denn am Dienstag mussten sie gegen Wolfsburg in die Verlängerung. Das ist auf jeden Fall kein Nachteil für uns, ob es hingegen tatsächlich ein spürbarer Vorteil ist, das wird sich am Samstag zeigen. Sicherlich sind die Gladbacher Borussen, nachdem sie wie wir schwer in die Saison reingekommen sind, im Aufwind, aber nichtsdestotrotz ein immer noch machbarer Gegner. Wir können jetzt ohnehin nicht anfangen, über jeden der kommenden Kontrahenten die Stirn zu runzeln und zu seufzen, was für eine schwierige Aufgabe das doch ist - das wäre einfach der grundfalsche Ansatz. Absolute Mindestanforderung aus den letzten drei Spielen dieses Jahres sind eigentlich sieben Punkte, denn ansonsten wird die Rückrunde zu einer immer größeren Hürde. Dann stellt sich unweigerlich die Frage, ob die Bundesliga in unserer jetzigen Lage nicht grundsätzlich zu stark für uns ist? Irgendjemand müssen wir ja nun mal schlagen, um die Klasse zu halten. Und wenn wir jetzt nicht anfangen zu gewinnen, wann dann? Noch sind die Abstände ins untere Mittelfeld nicht zu groß und nach sechzehn sieglosen Pflichtspielen in drei grauenhaften Monaten muss endlich für die Tabelle gewonnen werden und fast noch mehr für den Kopf - haben wir nicht schon alle fast vergessen, wie sich ein Sieg anfühlt? Demut haben wir mittlerweile genug getankt, das reicht für ein ganzes Jahrzehnt. Also bitte!! Bjelica sprach in dieser Woche mit Sky und deutete in dem Interview drei bis vier Winterzugänge an, sowohl für Abwehr als auch Mittelfeld und Sturm, unstrittig Leute, die uns sofort weiterhelfen müssen, ja eigentlich Unterschiedsspieler, regelrechte Gamechanger. Keine einfache Aufgabe für Oliver Ruhnert, denn zu keiner Zeit hing wohl mehr vom Goldenen Händchen des Geschäftsführers Sport ab als jetzt. Möglicherweise verlassen uns ja auch noch einige Spieler, ganz so groß muss der Kader ja bei einem verbliebenen Wettbewerb auch nicht sein - falls nicht noch ein mittleres Wunder gegen Real passiert. Entscheidend wird der Dezember also vielleicht nicht, immerhin verbleiben uns ja noch 19 Spiele in der Rückrunde, vorentscheidend hingegen schon. Wäre so schön und wichtig, wenn man einigermaßen entspannt unterm Weihnachtsbaum sitzen könnte - der Anfang wird am Samstag gemacht!

3. Dezember: Drei Punkte gegen Gladbach sind existenziell

Kämpfen und siegen: Union Berlin steht am kommenden Samstag ein überaus wichtiges Heimspiel gegen Gladbach bevor. © Matthias Koch/dpa Icke: Der erste Gedanke bei einer Spielabsage ist eigentlich immer, hat die Heimmannschaft Angst? Nun so weit würde ich im Fall der Bayern nicht gehen. Wir haben ja auch die Schneemassen und Informationen aus München gesehen. Schade nur um die Tausenden Berliner, die wohl in der Mehrzahl alle morgens gegen 6 Uhr losfuhren oder wollten. Denn die Züge nach München fuhren ja auch nicht. Wer nun schon da war und von der Absage überrascht wurde, hat gleich dreifach Pech. Kein Spiel, miese Rückreise und Geld verloren. Vielleicht lassen sich die Bayern und Union ja etwas Besonderes einfallen, um die Betroffenen ein wenig zu entschädigen. Ganz besonders verrückt und traurig waren zwei Amerikaner, die extra zum Spiel aus den USA angereist waren. Wem nützt die Absage mehr? Wahrscheinlich Union. In der derzeitigen Verfassung wären wir wohl nur ein Spielball gewesen. Jetzt, wo das Spiel, Gerüchten nach, erst im Januar wiederholt wird, kann sich die Mannschaft "fangen". Doekhi und Becker können ihre Verletzungen auskurieren und Schäfer hat mehr Zeit in Form zu kommen. Selbstbewusstsein tanken ist eine weitere Aufgabe für alle. Nun empfangen wir nächsten Samstag Gladbach. Diese konnten gerade ihr Heimspiel gegen Hoffenheim gewinnen. Auch das könnte ein weiterer Vorteil werden. Dem letzten Bundesliga-Unentschieden (und gefühltem Sieg) gegen Augsburg und auch dem folgenden Braga-Remis - vielleicht einen Heimsieg anzuhängen. Dann können wir von einem gelungenen Einstand des neuen Trainers sprechen. Ein großer Unioner wird 75 Jahre alt. Detlef Schwarz war Spieler bei Union, Trainer bei Union und Technischer Leiter. Von 1966 bis 1978 war er Spieler und Trainer. Danach war er auch noch (ein erfolgreicher) Trainer bei Lichtenberg 47 und KWO (auch in Prenzlau und beim SVM Köpenick) und kam zurück. Seit nunmehr gefühlt ewigen Zeiten betreut er unsere "Alten Herren". Solche Kicker, die fast ihr ganzes Leben bei einem Verein verbringen, gibt es kaum noch. Schwarz hätte auch etwas anderes machen können. Entgegen dem heutigen Trend bei Fußballern, hat Schwarz ganz konservativ erst seinen Diplom-Sportlehrer abgeschlossen, um dann Sportwissenschaften zu studieren und abzuschließen. Außer vielleicht Oskar Kosche, ist mir kaum jemand bekannt, dem das so gelang. Gut zu wissen, dass solche klugen Köpfe bei uns sind! Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Am 2. Dezember gab's wieder die Berliner Bären. Die besten Mannschaften und Trainer wurden geehrt. Und wir? Natürlich waren wir die beste Mannschaft Berlins und Urs Fischer auch der beste Trainer. Ein kleines Dankeschön an Team und Trainer der letzten Saison. Davon wird man noch in vielen Jahren sprechen."Nena" Bjelica hat jetzt ein Woche Zeit, um die guten Ansätze - jeweils eine Halbzeit Braga und Augsburg - mit Punktgewinnen zu nutzen, um die Mannschaft aufzubauen. Keine leichte Aufgabe. Aber wir trauen sie ihm zu. Stück für Stück wird es vorangehen, wahrscheinlich nicht mit Hauruck-Events. Ein Sieg gegen Gladbach wird enorm wichtig werden, um nicht am Ende der Saison ins schwimmen zu kommen. Auf geht's und Eisern!