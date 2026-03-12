Union-Berlin-Blog: Wundertüte Union in Freiburg
12. März: Wundertüte Union in Freiburg
Icke: Am Sonntag um 17.30 Uhr geht es weiter. Die Wundertüte 1.FC Union stellt sich in Freiburg vor. Nach den letzten zwei Spielen der Unioner könnte einem Himmel-Angst werden. Aber da war doch noch etwas? Genau – das Auf- und Ab, das Hoch- und Runter der Formschwankungen der Berliner. Wir wollen in diesem Fall wenigstens hoffen, dass das so weiter geht. Dann nämlich wäre jetzt – nach zwei schlechten Spielen – wieder ein gutes Spiel dran.
Und genau das bräuchte Union jetzt dringend. Weil der übernächste Gegner dann Bayern München heißt. Und wer glaubt schon ernsthaft daran, dass wir dort etwas holen? Ergo sind 3 der möglichen 6 Punkte schon vergeben. Könnten wir dem zur Folge noch einen oder 3 Punkte in Freiburg holen. Mit einer Top-Leistung ist das durchaus möglich. Wobei ein Punkt weitaus realitätsnäher zu sein scheint, als die 3 Punkte.
Schwer genug wird es allemal. Querfeld und Schäfer fehlen dazu mit einer Sperre. Leite ist immer noch verletzt. Und Rothe und Skov befinden sich noch im Aufbau-Training. Selbst der Einsatz von Rönnow ist noch fraglich. Er hat eine leichte Fußverletzung. Für ihn würde im Notfall Raab ins Tor rücken und sich Klaus dafür auf die Bank setzen. Das sind jetzt mitnichten die besten Voraussetzungen im Abstiegskampf, in dem wir uns (leider) wieder voll befinden. Auch in der Besetzung der Abwehr muss sich Baumgart etwas einfallen lassen. So mit Querfeld und Leite zwei wichtige Innenverteidiger gleichzeitig ausfallen, muss das kompensiert werden. Aber manchmal sind die einfachen Lösungen – die Besten. Ich würde Kral in die Innenverteidigung zurückziehen. In Testspielen hat er das schon ganz ordentlich gemacht. Khedira, der das auch könnte, ist im Mittelfeld zu wichtig. Dann ist es nur noch eine Frage, ob Kral den rechten Part spielt oder sogar in der Mitte eingesetzt wird. Das Baumgart in Freiburg auf Viererkette umstellt, das traut er sich nicht. Wäre aber durchaus eine gangbare Alternative (Trimmel-Doekhi-Nsoki-Köhn, davor könnten dann zur Absicherung mit Kral-Khedira-Kemlein drei Sechser agieren).
Freiburg ist Tabellenachter und in einer guten Form. Fünf der letzten zehn Spiele haben die Breisgauer gewonnen. Plus einem Remis letzte Woche gegen Stuttgart. Sie kämpfen mit der Frankfurter Eintracht um Platz 7. Dieser Platz reicht höchstwahrscheinlich wieder zu internationalem Fußball. Freiburg hat nichts zu verschenken. Sie werden alles geben und uns das Leben schwer machen. Wir liegen 6 Punkte hinter Freiburg, aber nur 4 Punkte vor dem Relegationsplatz 16. Und interessanterweise spielen wir nach Freiburg und Bayern gegen den FC St. Pauli. Genau die, die jetzt auf dem 16 Platz stehen. Da kann Punktemäßig sehr viel verrutschen. Und nicht in jeder Konstellation zu unserem Guten.
Wie könnte denn Union in Freiburg spielen? Mit 3er Kette: Rönnow-Kral, Doekhi, Nsoki-Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn- Burke, Illic, Burcu.
Mit 4er Kette: Rönnow-Trimmel, Doekhi, Nsoki, Köhn-Kral, Khedira, Kemlein- Burke, Ilic, Burcu. Darüber hinaus sind noch etliche Varianten denkbar.
Unser Kader zeigt jetzt bei wichtigen Ausfällen, dass er stark genug ist – immer wieder eine gute Elf auf das Feld zu schicken. Es ist eine Mär, dass unser Kader zu schlecht für die 1.Bundesliga ist. Er ist nur auf einigen Positionen falsch zusammengestellt. Trotzdem reicht die grundsätzliche Qualität aus – auch in Freiburg zu bestehen. Alles andere ist eine Ausrede.
Freiburg hat sein Team in dieser Saison ein wenig umgestellt. Sie agieren sozusagen … mit Beste und Grifo über beide Halb-Außen mit zwei Spielmachern. Das sind Top-Leute, auf die wir sehr aufpassen müssen. Gerade hinsichtlich ihrer Qualität – kreativ zu sein und Angriffe vorzubereiten. Mich würde interessieren, wie gut Freiburg noch ist, wenn beide Spieler 35-40 Meter vor dem Tor in Manndeckung genommen werden. Yep das ist Old School, kann aber Mega erfolgreich sein. Wir drücken alle Daumen, die wir haben! Eisern.
9. März: Der Schock sitzt tief - unfassbare Niederlage gegen Bremen
Unionfux: Schwer zu glauben, dass auf die schlechteste Saisonleistung (in Gladbach) prompt die allerschlechteste Saisonleistung folgt und das beschreibt das wichtige Heimspiel gegen Werder fast schon euphemistisch: Ich habe so ein Heimspiel in siebenundvierzig Jahren Union nur selten gesehen, wenn man bedenkt, dass wir nicht eine der Übermannschaften der Liga empfangen, sondern einen ersatzgeschwächten Mitbewerber.
Im Grunde haben wir nur einen Torschuss: Derrick Köhn verwandelt souverän einen etwas glücklichen Elfer - und das ist es dann auch in Sachen Souveränität für die restlichen gut achtzig Minuten inklusive Nachspielzeiten.
Nur Augenblicke später kassieren wir einen fraglos zu harten Platzverweis gegen Schäfer, ab da fängt Bremen an, Fußball zu spielen und wir stellen beinahe sämtliche ernsthaften Bemühungen ein, ja, verhalten uns vielmehr wie das Karnickel vor der Schlange und das nicht nur für eine gewisse Zeit. Sicher ist so ein Platzverweis eine schwere Hypothek, aber erklärt nicht zwei Gegentore in die stehende Abwehr vor der Pause und auch nicht, dass der Gegner noch eine ganze Reihe guter Möglichkeiten hat. Schon gar nicht ist es ein Grund für eine abermals unterirdische Passquote von nicht mal sechzig Prozent (zum Vergleich: Werder hat knapp neunzig), so kann kein Spiel entstehen, geschweige denn offensive Gefahr.
Nun geht man also mit einem knappen Rückstand und einem Mann weniger in die Halbzeit und da muss sich ein Trainer etwas einfallen lassen, wie er dem in der zweiten Hälfte begegnen will, auch wenn das, zugegeben, eine ziemlich komplizierte Aufgabe ist. Doch es passiert nichts! Weder gibt es Auswechslungen noch eine taktische Idee und mental aufgebaut ist die Mannschaft schon gar nicht. Es ist vielmehr so, dass wir nach der Pause noch hilfloser sind, die einzigen offensiven Versuche sind lange Bälle, die erstens allzu leicht zu verteidigen sind und zweitens kaum jemals in dieser Spielzeit funktioniert haben. Werder hingegen spielt extrem locker weiter (unter fast vollständigem Verzicht auf hohe, lange Bälle), steht dabei einer extrem verunsicherten Abwehr gegenüber - und wenn man ihnen zwei Vorwürfe machen kann, dann, dass sie relativ schlampig mit ihren Chancen umgehen und vielleicht, dass Daniel Thioune, wohl ein bisschen ängstlich, nicht seinen Keeper für einen weiteren Stürmer rausnimmt, denn das ist, ungelogen, beinahe problemlos möglich.
Aber es reicht ja auch so für zwei weitere Treffer, denn unsere Jungs ergeben sich sichtlich in die Niederlage, nichts funktioniert, die Körpersprache ist katastrophal, es ist schon mitleiderregend, wie wir in fast allen Belangen haushoch unterlegen sind, gegen einen Kontrahenten, der vor dem Spieltag auf dem Relegationsplatz steht und uns trotzdem ohne Probleme an die Wand spielt, so, wie ich es von uns leider schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. So geht ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel ganz eindeutig, vollkommen verdient und beinahe mühelos an einen Mitkonkurrenten. Mit solch einer Nichtleistung unsererseits allerdings schlägt man niemanden in dieser Liga und auch nicht eine Etage drunter, soviel ist mal Fakt.
Ich meine, jeder hätte wohl damit leben können, wenn wir auf Teufel komm raus auf den Ausgleich gegangen und dabei ausgekontert worden wären, aber so ist es nicht. Oder uns hinten reingestellt und auf Konter gelauert, aber auch diesen Weg gehen wir nicht - sondern gar keinen. Und das geht nun mal nicht.
Was jedoch noch weit größere Sorgen als die entgangenen ein bis drei Punkte machen muss: So sieht keine Mannschaft aus, in der es stimmt, die selbstbewusst ist und die irgendeinen Plan an die Hand und in den Fuß bekommt, wie man zweifellos vorhandene Schwächen kompensieren und im Gegenzug Stärken herausarbeiten kann und auch, wie man mit einem Rückschlag umgeht. So spielt ein ratloser Absteiger, nur Heidenheim und Wolfsburg sind in der Rückrunde noch erfolgsärmer. Unsere einstige Heimstärke ist, nicht seit gestern zwar, komplett hinüber. Einzig der glückliche Sieg gegen Leverkusen und ein Gerade-so-Unentschieden gegen Frankfurt stehen dagegen und, ja, ein mehr als verdienter Punkt in Stuttgart, der aber vielleicht auch über einiges hinweggetäuscht hat. Der Rest sind absolut verdiente Niederlagen, in denen wir bestenfalls mitspielen, dominieren wollen wir ja ohnehin keinen - und das können wir auch gar nicht, nicht mal das abgeschlagene Heidenheim in der Hinrunde, traurig, aber blöderweise wahr.
In der Winterpause wollte oder konnte man auf unübersehbare Probleme ja nicht reagieren, jetzt kann man es nicht mehr. Und mir fehlt mittlerweile so ziemlich die Vorstellung, woher eine so dringend benötigte Leistungssteigerung kommen und wie sich die dazu unbedingt benötigte Qualität einstellen soll, eingedenk des Einstein (übrigens fälschlicherweise) zugeschriebenen Zitats: "Die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder dasselbe zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten."
Offensiv stehen seit sieben Spielen nur drei Elfmeter zu Buche, ein schöner Angriff beim HSV zum späten und leider nutzlosen Anschlusstreffer zum einzigen Stürmertor und ein abgefälschter Schuss von Nsoki in Hoffenheim. Ja, und Andrichs großzügiges Angebot beim Sieg gegen Bayer, dass Khedira wenigstens clever und gekonnt ausnutzt - sonst sähe es noch viel düsterer aus. Und es ist nicht gerade so, dass man da noch irgendwelchen rausgespielten und versemmelten Chancen nachtrauern muss. Von eingespielten Laufwegen oder Spielzügen oder auch eingeübten Standards will ich gar nicht erst anfangen - oder gar von Siegermentalität. Und die Abwehr spielt nur einmal zu null - und hat dabei eben auch den Papst in der Tasche.
Unser Sinkflug seit der Rückrunde ist unübersehbar und er ist beängstigend, kein Mannschaftsteil erreicht mehr dauerhaft Normalform, vom armen Freddy Rönnow vielleicht mal abgesehen. Das Heimspiel gegen Bremen ist da ja beinahe eine logische Konsequenz. Wenn irgendjemand glaubt, das hätte diesmal an einer zu harten Schiedsrichterentscheidung gelegen, der irrt oder er will sich was vormachen, vielleicht verständlich, aber nicht gerade zielführend. Wenn man dermaßen, noch dazu mit einer Führung im Rücken, direkt nach der Roten Karte, auseinanderfällt, ist das Problem leider tiefergehend.
Gut, ich habe jetzt auch keine Idee, wie man unser fußballerisches Unvermögen und unsere restlichen Schwierigkeiten auf die Schnelle reparieren kann, aber ich vermute, Steffen Baumgart weiß das wohl auch nicht. "Klar" sind wir jedoch so gar nicht, nur noch weiterarbeiten und ruhig und/oder sachlich können wir bleiben. Aber ob das allein hilft? Es könnte, meines Erachtens nach, ein bisschen zu wenig sein, auch und gerade im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Der Schock jedenfalls sitzt tief, auf den Rängen, auf dem Platz - und auch vor der Tastatur. Denn: Nur ein weiterer Ausrutscher ist das wahrscheinlich nicht, auch wenn wir das alle so inständig hoffen und die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt in den Rasen beißt. Jetzt heißt es erstmal: aufwachen - und nicht etwa schönreden, bevor es zu spät ist - egal, wie. Denn wir sind mitnichten auf einem guten Weg - und noch lange nicht gerettet, das ist spätestens an diesem Sonntag beim besten Willen unübersehbar.
4. März: Das wichtigste Spiel der Saison – für Union und Bremen – steht an
Icke: Wer sich rund um dieses Spiel mit der Situation im Detail beschäftigt, bekommt Schnapp-Atmung. Dass es für Bremen richtungsweisend ist, sagt schon der Tabellenplatz aus. Sie stehen auf Platz 16 und das würde die Relegation mit dem Drittplatzierten der 2. Liga bedeuten.
Holen die Bremer in Berlin etwas, dann haben sie gute Chancen, aus dem Keller herauszukommen. Der dann nächste Gegner heißt Mainz 05 und danach treten sie (bei den völlig indisponierten) Wolfsburgern an. Alles Tabellen-Nachbarn, bei denen es um den Abstieg geht. Verlieren die Bremer jetzt dreimal, wird es schwer noch die Klasse zu halten. Aber sie haben die Chance, sich aus eigener Kraft zu retten beziehungsweise die Grundlage dafür zu ebnen.
Und bei uns? Wir dachten ja schon ab und an, wir haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Pustekuchen. Einem guten Spiel bei uns folgt immer eine Gurke. Und genau das ist unsere Chance. Vor fünf Spielen spielten wir in Hoffenheim sehr schlecht und verloren mit 1:3. Dann kam ein (halbwegs) gutes Spiel mit einem 1:1 zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Natürlich kassierten wir dann in Hamburg eine 2:3-Niederlage und spielten furchtbar. Das vorletzte Spiel dann gewannen wir zu Hause gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 und lieferten – zumindest in der 1. Halbzeit – eine starke Leistung ab.
Nach diesem neuen Union-Gesetz waren wir ja regelrecht gezwungen, in Gladbach (mit 0:1) zu verlieren und eine der schwächsten Leistungen der ganzen Saison zu zeigen. Nun wäre wieder eine gute Leistung an der Tages-Ordnung. Halten wir uns an diese neue Regel und putzen die Bremer weg. Zumal wir im Anschluss an das Bremen-Spiel zwei Auswärtsspiele hintereinander haben. In Freiburg hängen die Trauben sehr hoch und danach in München noch höher.
Allerdings lichten sich die Reihen bei Union immer mehr. Die goldenen Jahre, wo wir fast nie mehrere verletzte Spieler gleichzeitig hatten, scheinen vorbei zu sein. Leite, Rothe, Juranovic, Skov und Ersatz-Keeper Raab fallen am Wochenende aus. Gott sei Dank ist wenigstens der in Gladbach noch gesperrte Ilic wieder einsatzfähig. Und wir werden sehen, ob Baume mal den Mut hat das Trio Burcic-Ilic-Ansah von Anfang an zu bringen. Die drei scheinen für unseren Angriff aktuell die beste Option zu sein.
Was die technisch limitierten Burke und Skarke derzeit anbieten, befähigt sie mitnichten für einen Startelf-Einsatz. Ebenso der zwar technisch starke Jeong, der aber körperlos agiert und somit keinerlei Wirkung für uns erzielt. Ebenso hätte es der erst 18-jährige Bogdanov einmal verdient, 15 oder 20 Minuten Spielzeit zu bekommen. Eventuell sogar der 17-jährige Oskar Engel. Der spielt in der deutschen U18 Mittelstürmer. Wenn unsere etablierten Stürmer Burke, Skarke und Jeong nicht funktionieren, dann können wir auch mal etwas Neues versuchen. Wir können dabei nur gewinnen.
Absolut verrückt ist die Bremer Ausfall-Liste für dieses Spiel. Mit Weiser, Wöber, Pieper, Adeh, Coulibaly, Agu, Mbangula und Boniface sind sage und schreibe gleich acht Spieler verletzt. Zusätzlich ist Bittencourt gesperrt. Es ist erstaunlich, dass sie um Stage, Grüll, Schmid, Friedl, Stark, Puertas, Backhaus und Lynen immer noch eine starke Mannschaft aufs Feld bringen.
Unterschätzen dürfen wir die Bremer Qualität nicht. Das hat auch Heidenheim am letzten Wochenende gespürt. Die waren bei der 0:2-Niederlage ohne jede Chance.
Die erste Halbzeit von Leverkusen muss unser Gradmesser werden. Wir müssen Bremen ständig anlaufen und sie beschäftigen. Dann gehen wir – zusammen mit unserer Kulisse und der Atmosphäre – als Sieger vom Platz. Danach in Freiburg oder in München zu gewinnen, wird deutlich komplizierter. Nehmen wir doch die leichtere Variante! Eisern.
3. März: Schwächelndes Union - ein "weiter so" wird kaum funktionieren
Unionfux: Noch zehn Spieltage, dann ist es endlich geschafft. Wir werden in den kommenden Wochen dem Klassenerhalt entgegendümpeln, viel ist nicht mehr zu erwarten, das haben die vergangenen zehn Spiele klar gezeigt. Im Gegenteil: Hoffentlich wird's nicht nochmal kompliziert. Noch zwei Unentschieden und zwei Siege müssten wahrscheinlich reichen, irgendwie kriegen wir die zustande und können dann in die achte Bundesligasaison gehen - und das ist ja unbestritten erstmal ein Erfolg.
Nur das Wie macht einfach seit zweieinhalb Jahren kaum noch Spaß und es ist überdies fraglich, wie lange diese fussballerische Sparvariante noch gutgeht, bei der ja selbst ein vernünftiges Passspiel mittlerweile illusorisch ist. Natürlich kann es nicht nur gute Spiele geben, aber es ist nun mal so, dass ich fast alle, na ja, begeisternden Spiele der Nach-Fischer-Ära aufzählen kann, so wenige sind es gewesen. Die große Frage ist: Sind wir wirklich so schwach oder wird, aus vielerlei Gründen, das vorhandene Potential seit längerer Zeit nicht ausgeschöpft?
Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ein Janik Haberer mit seinerzeit fünf, teilweise tollen Toren und zwei Assists bei uns eingestiegen und was mittlerweile aus ihm geworden ist - ein selten auffälliger Mittelfeldspieler, der am liebsten den Ball auf Sicherheit zurückspielt und insgesamt beinahe null Inspiration und Torgefahr ausstrahlt. In den letzten drei Spielzeiten schießt er lediglich ein Tor (zugegeben ein superwichtiges, den Elfernachschuss in der Nachspielzeit, der uns den direkten Klassenerhalt sichert) und bereitet zwei weitere vor - das war's, trotz ausreichender Spielzeit. Kann das sein Anspruch sein und erwarten wir nicht mehr von einem gestandenen Bundesligaspieler mit bemerkenswerter Schusstechnik? Und er steht ja dummerweise nicht allein da. Zu viele Spieler sind nur Schatten ihrer selbst, auch wenn ab und an mal was aufblitzt, aber nur, um gleich wieder im unteren Mittelmaß zu versinken. Ich denke, ich kann darauf verzichten, die Namen aufzuzählen. Woran liegt das? Ist bei uns zu viel Komfortzone? Stimmt denn die vorhandene Statik in der Truppe derzeit und sind wir für eine fast reine Kampfmannschaft überhaupt noch kompakt genug sowie ausreichend laufstark? Die Zahlen sagen was anderes.
Wenn wir dann noch die Verträge von Dauerverletzten wie Juranovic verlängern, wahrscheinlich auch hier aus der Angst heraus, von den seinerzeit gut acht Millionen Ablöse nichts mehr wiederzusehen, dann haben wir eine Mannschaft mit lauter Spielern, die zwar gut verdienen, aber nicht mit entsprechender Leistung zurückzahlen (können) - so hart muss man das leider sehen und sagen. Sicher kann jeder mal in einem Leistungsloch sein, aber einige haben es sich da augenscheinlich nett eingerichtet und liefern Dienst nach Vorschrift - nicht komplett schlecht, aber kaum mal herausragend.
Kein Wunder, dass uns kaum jemand abgekauft wird, zu unauffällig und fehlerbehaftet agiert der Kader. Wann ist zuletzt mal jemand durchgestartet? Vielleicht Benedict Hollerbach - und der war ja auch der Einzige, der etwas notwendige Rendite in die Kassen gespült hat, ansonsten haben wir mit den allermeisten Abgängen seit Awoniyi nur Verlust gemacht, wie nur wenige Mitbewerber sonst.
Und kaum einer unserer jüngeren Einkäufe, meist immerhin um die vier bis fünf Millionen teuer, konnte wirklich überzeugen. Die Zugänge der letzten beiden Spielzeiten haben nur kurzzeitig geglänzt und sich dann offenbar angepasst an das allzu oft überschaubare Niveau. Unterm Strich haben wir also 'ne Menge Indianer und kaum Häuptlinge, zumindest leistungsmäßig.
Obendrein haben wir einen Trainer, der es bis jetzt nicht verstanden hat, der Mannschaft eine echte Handschrift zu vermitteln beziehungsweise eine passende Taktik, die unbestrittene Stabilisierung allein ist leider nicht ausreichend - und dass es doch unser Baumi ist, auch nicht - Fussballromantik hin oder her.
Unbestritten hat er in den vergangenen vierzehn Monaten eigentlich keinen Spieler spürbar besser machen können und die bei seinem Amtsantritt vorhandenen Schwächen, wie fehlende Laufwege und technische Unzulänglichkeiten vielfältiger Art, sind immer noch da. Selbst unsere Standardstärke ist so gut wie verschwunden, unsere Heimstärke ebenso. Dass er nicht allein für die spielerische Armut und die weiteren Defizite verantwortlich ist, ist ja logisch, auch wenn es in erster Linie in seinen Aufgabenbereich fällt.
Ansagen wie "Wer Fußball entwickeln will, fliegt raus!" vom Präsidenten sind da nicht wirklich hilfreich und Manager Horst Heldt hat zwar stets gute Laune, aber Erstaunliches ist ihm auch noch nicht gelungen, dafür jedoch der eine oder andere schwungvolle Fehlgriff. Das kann eine Mannschaft aus den Top Fünf vielleicht kompensieren, für uns ist das auf Dauer tödlich.
Fakt ist: Alle müssen sich spürbar steigern, insofern das überhaupt ernsthaft möglich ist. Ein fröhliches "Weiter so" hieße, die Augen vor allzu Offensichtlichem zu verschließen, das ja auch nicht erst seit gestern Schwierigkeiten bereitet. Die Fehlerquellen müssen aufgedeckt und minimiert werden, ebenso wie Reibungsverluste.
Denn klar ist auch: Wir müssen uns rechtzeitig wappnen, damit wir das Auswärtsjahr im ungeliebten Olympiastadion (ich rechne durchaus mit anderthalb oder gar zwei Spielzeiten) gut überstehen, denn auch das wird unweigerlich ein paar weitere Prozente kosten. Die kalte Riesenschüssel ist nun mal nicht die Alte Försterei und beim besten Willen alles andere als ein Zuhause. Finanziell ist das sicher attraktiv, aber sportlich ein ziemliches Handicap - doch viel Luft nach unten ist nicht mehr. Deswegen muss man der Selbstzufriedenheit den Kampf ansagen und zeitnah tragfähige Lösungen finden und wohl auch die eine oder andere Personalentscheidung treffen, um wieder auf so etwas wie eine Erfolgsschiene zurückzukommen und da rede ich nicht von Europa, aber von einem Dasein jenseits des Abstiegskampfes. Sicher, das ist leichter geschrieben als getan - aber nicht zu umgehen, jedenfalls nicht, wenn man weiterhin Bundesligist sein will.
28. Februar: Am Ende ist das Glück aufgebraucht: Niederlage in Gladbach
Unionfux: Und der vorläufige Sieger im schlechtesten Spiel der Saison heißt: auswärts in Gladbach!! Sicher war die Niederlage unglücklich, ein ebenso knapper wie ungewollter und eben unglücklicher Elfer in der Nachspielzeit ist maximales Pech, aber man muss eben auch sagen, dass wir zum Schluss unser Glück einfach aufgebraucht haben, nach Großchancen für den Gegner in der 7. Minute, kurz vor der Pause und in der 86. Minute, dazu kommt ein wegen knappen Abseits aberkanntes Tor des Gastgebers durch Reitz nach einer guten Stunde.
Doch ebenso schlimm wie unbestreitbar ist, dass wir quasi nicht am Spiel teilgenommen haben, unterm Strich kommen nur zwei relativ harmlose Schüsse von Schäfer in der ersten und Kral in der zweiten Hälfte auf Gladbachs Kasten. Und wieder spielen wir den Aufbaugegner für eine Mannschaft, der seit sieben Spielen nicht gewinnen konnte und auch gegen uns nicht gerade stark ist, weitgehend kann unsere Abwehr die vielen Situationen zwar bereinigen, aber es gibt eben keine noch so kleine Phase im Spiel, in der wir irgendetwas bestimmen, in der wir was wirklich Brauchbares anbieten, in der wir zeigen, dass wir in irgendeiner Form beabsichtigen, die Partie zu gewinnen oder was Zählbares mitzunehmen, außer in den paar hektischen Minuten nach der Gladbacher Führung vielleicht, wo wir den Mut der Verzweiflung aufbringen: Aber, wie bereits gesagt, unser Glücksdepot ist da schon sowas von leer, dass da kaum noch was passieren kann.
Dazu kommt unsere gewohnt grauenvolle Passquote: kaum ein Ball kommt mal an oder kann verarbeitet werden, ideenlos ohnehin. So kann man in der Bundesliga selbst gegen einen angeschlagenen Kontrahenten nicht bestehen. Gladbach will und kann lange nicht und haben dann das Glück des Tüchtigen. Wir wollen - ich weiß nicht was. Mich würde interessieren, was der Trainer unserer Mannschaft mitgegeben hat, vor dem Spiel und in der Pause. Höchstens eine mit der flachen Hand, anders kann ich mir eine solche Darbietung kaum erklären. Erstaunlich ist jedenfalls, wie wenig Selbstbewusstsein diese Mannschaft (nach so einem beachtlichen Sieg in der Vorwoche, wo die leise Hoffnung nach einer Serie aufkam) doch hat und wie sehr man Andrej Ilic offenbar braucht, denn Oliver Burke hat abermals gezeigt, dass er kein Ersatz ist, zwei gute Spiele sind doch etwas wenig nach gut zwei Drittel der Saison, aber natürlich kann man die Niederlage nicht allein an unserem Schotten festmachen.
Und am Ende stehen wir, leider zu Recht, mit leeren Händen da, verlieren abermals in der Nachspielzeit, wie schon in der letzten Saison, nach einer fraglos erschreckend schwachen Leistung. Dass obendrein St. Pauli in Hoffenheim gewinnt, dazu Bremen gegen Heidenheim und Mainz einen Punkt aus Leverkusen mitnimmt, rundet das Geschehen in unguter Weise ab.
Muss man jetzt Angst haben, wenn wir am nächsten Sonntag Bremen empfangen? So, wie wir gegen gegen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte antreten, auf jeden Fall. Doch Werder konnte ja seine Minusserie heute schon beenden, insofern sehe ich da eine Chance. Ich bin außerordentlich gespannt, wieviele Schalter man bis dahin so umlegen kann - es sind fraglos eine Menge. Und umgelegt werden müssen sie, denn wir sind noch lange nicht durch, schon gar nicht so.
25. Februar: Spiel in Gladbach zeigt neue oder alte Richtung
Icke: Am Samstag spielt der 1. FC Union in Gladbach bei der Borussia. Wir ganz entspannt auf Platz 9 der Tabelle und mit 8 Punkten (und dem besseren Torverhältnis) Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dort die Borussia mit 2 Punkten zum Reli-Platz und deshalb eben akut abstiegsgefährdet. Die Frage ist: können wir das ausnutzen? Ist es für uns ein Vorteil? Oder können die Gladbacher in Druck-Situationen mobilisieren?
Gegen die Fohlen haben wir immer noch ein relevant negatives Bundesliga-Ergebnis. 7 Niederlagen haben wir kassiert und nur je 3 Siege und Remis geschafft. Allerdings hat BMG alles andere als einen Lauf. Aus den letzten 10 Spielen konnten sie nur einmal gewinnen. Das war am 11. Januar 2026, als sie zu Hause Augsburg mit 4:0 überrollten. Wir haben aber auch einige Ausfälle zu verzeichnen. Ilic ist gesperrt. Juranovic, Skov, Haberer, Raab, Leite und Rothe sind allesamt noch verletzt. 7 ausfallende Spieler sind schon viel. Und Juranovic, Skov, Leite und Ilic sind ausfallende Stammspieler. Und trotzdem werden wir eine gute Mannschaft aufstellen. Ich vermute: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Nskoki – Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn – Burke, Ansah, Jeong. Für Jeong wäre auch Burcu denkbar.
Für Burke könnte Skarke auflaufen. Kral und Schäfer stehen auch noch zur Wahl. Schäfer könnte für Trimmel auf die rechte Außenbahn rücken. Der sollte ja schon gegen Leverkusen eine Pause bekommen. Klappte wegen der Verletzung von Haberer aber nicht. Kral wäre eine Alternative für Kemlein. Auch könnte sich Baume für einen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler, Kral oder Schäfer, entscheiden. Dann würden wir wohl vorn nur mit Ansah und Burke spielen. Wir sehen, genug Optionen sind noch im Kader vorhanden. Nur ein Innenverteidiger darf nicht mehr ausfallen. Dann würde es eng werden. Notfalls würden dann wohl Trimmel oder Kral in die Innenverteidigung rücken.
BMG muss Reyna, Hack, Kleindienst und Sarco ersetzen. Sie sind alle verletzt. Kleindienst als Vollstrecker fehlt ihnen natürlich besonders. Da auch Stöger keine gute Form hat und Neuhaus und Friedrich kaum noch eingesetzt werden, fehlen die großen Namen derzeit bei Gladbach. Friedrich sitzt seit mehr als einem Jahr mehr auf der Bank, als er spielt. Zusätzlich haben sie kleine Zickereien. Eine davon endete in der Winterpause mit dem Abgang von Netz nach Nottingham. Eben weil Netz auf der Position "linke Außenbahn" am Saison-Anfang spielte und ihm dann wieder Ullrich vorgezogen wurde. Interessanterweise sind das beides Berliner Fußballer. Dazu will Mittelfeldspieler Reitz wohl zu dem Brause-Club nach Leipzig wechseln. Auch das sorgt nicht für Harmonie. BMG-Trainer Polanski sitzt noch halbwegs fest im Sattel. Verliert er aber wieder gegen uns, dann fängt sein Stuhl an, instabil zu werden.
Nein, leider liegt uns Gladbach als Fußball-Gegner überhaupt nicht. In der Hinrunde konnten wir sie zwar mit 3:1 schlagen, aber sonst sieht unsere Statistik gegen sie eher mau aus. Und trotzdem halte ich einen Sieg von uns in Gladbach für durchaus möglich. Wir müssen „nur“ die Intensität und den gelegentlichen Spielfluss aus dem Leverkusen-Spiel transferieren. Kleindienst zu ersetzen haben sie in Gladbach nicht geschafft, Stöger spielt wegen Formschwäche nicht und Ex-Unioner Friedrich und Neuhaus sind so gut wie ausgebootet. Dazu der Zicken-Abgang von Netz … all das zusammen tut einer Mannschaft nicht gut. Zu einem Lichtblick hat sich der Ex-Herthaner Tabakovic entwickelt. In dieser Saison – bedingt durch ihre Mittelstürmer-Ausfälle – mauserte er sich zum Stammspieler auf der Position. Und siehe da – 11 Tore und 2 Vorbereitungen – sind mehr, als alle von ihm erwartet haben. Aber genau das wissen Doekhi und Querfeld auch.
Packen wir das Projekt BMG an. Holen wir 3 Punkte, dann festigen wir unseren komfortablen vorderen Mittelfeldplatz. Können mit Platz 8 (Eintracht Frankfurt) sogar gleichziehen. Wir liegen dann nur 2 Punkte hinter Platz 7 (Freiburg). Der Zufall wollte es so, dass genau diese beiden Mannschaften am Wochenende gegeneinander spielen. Sprich Frankfurt-Freiburg. Auch ein Unentschieden beider Mannschaften würde uns helfen. Wie wir es ja am besten wissen, reicht oft Platz 7 für das internationale Geschäft aus. Und Eintracht Frankfurt ist ja nun nicht gerade in der Form ihres Lebens. Es wäre wunderbar, wenn wir es schaffen, auch mal zwei gute Spiele hintereinander zu zeigen. Diese großen Form-Schwankungen bei uns sind sowieso kaum zu erklären. Auf Unioner zum Sieg in Gladbach. Und genau diesen Sieg widmen wir dann einem wirklich großen Menschen und Unioner: Andre Rolle. Seine Beerdigung wurde auf Freitag, den 27.2.2026, um 11 Uhr in Adlershof verschoben. Eisern!
22. Februar: Krise beendet – Union ringt Leverkusen nieder
Unionfux: So, Krise beendet, zumindest vorerst, na bitte, geht doch. Dabei haben wir nicht gerade einen einfachen Kontrahenten vor der Brust, wir empfangen Bayer Leverkusen, die immerhin seit sieben Spielen ungeschlagen sind, bei nur einem Unentschieden, das nennt man wohl formstark. Wir hingegen sind in diesem Jahr noch sieglos – und das dummerweise auch zu Recht. Keine einfachen Vorzeichen also, umso erfreulicher, dass unsere Mannschaft in der ersten Hälfte alles andere als Angsthasenfußball zeigt, auch wenn die großen Torchancen ausbleiben, aber wir lassen auch den sehr ballsicheren Gegner kaum zur Entfaltung kommen.
Doch dann chippt nach achtundzwanzig Minuten Kemlein einen langen Ball auf Khedira, den Ex-Unioner Andrich scheinbar schon geklärt hat, doch Khedira bleibt hellwach und erfasst die Uneinigkeit von Abwehrspieler und Torwart, schiebt sich vor Andrich und hebt den Ball clever und stark aus relativ spitzem Winkel über den verdutzten Blaswich. Khediras fünftes Tor, so viele waren’s noch nie in einer Bundesligasaison, und jetzt ist er, gemeinsam mit Ansah, unser Toptorschütze – Sachen gibt’s…
Und wir bleiben erstaunlicherweise weiter dran, machen Betrieb, Schäfer prüft den Leverkusener Keeper aus spitzem Winkel, wir beschäftigen den Gegner und lassen weiterhin kaum was zu, im Gegenteil: kurz vor der Pause muss Arthur in höchster Not und mit hohem Risiko gegen Ilic retten. Sicher, nach und vor dem Champions-League-Duell mit Olympiakos Piräus rotiert Trainer Hjulmand auf immerhin fünf Positionen, so wirken die Pillendreher nicht so wirklich eingespielt, gleichwohl ist da trotzdem genug individuelle Klasse unterwegs. So gehen wir mit einer knappen Führung in die Pause, eine ziemlich starke Vorstellung unserer Jungs, die man vielleicht erhofft, aber doch nicht so wirklich erwartet hat.
Ein ganz anderes Bild dann in Hälfte zwei: wir überlassen dem Gegner vom Anpfiff weg fast vollkommen das Spiel und sind kaum noch offensiv vorhanden. Leverkusen kann so beinahe unaufhörlich auf den Ausgleich drücken, aber mit Glück und Geschick halten wir die Führung. Auffällig sind allerdings viele unnötige Ballverluste unsererseits, gedanklich sind wir da oft zu unentschlossen, zu langsam und zu uneinig, so verpuffen mögliche Kontersituationen oder auch nur die Möglichkeit zur Entlastung.
Im Angriff gibt es noch eine gute Flanke nach siebenundsechzig Minuten von Jeong auf Ilic, der aber weder Schärfe noch Präzision in seinen Abschluss kriegt, und eine Großchance von Kemlein, Ilic und Schäfer nach zweiundachtzig Minuten, die den zweiten Treffer auf dem Fuß haben, aber an der Leverkusener Restverteidigung scheitern. Ansonsten ist ein Rückpass von Kemlein aus der gegnerischen Hälfte zurück zu Rönnow fast schon sinnbildlich: anstatt den Ball nach vorn zu bringen, wird die passive Variante bevorzugt, und weder die Abschläge von Rönnow noch lang abgewehrte Bälle kommen an, sondern lassen die Bayerspieler sofort wieder anschieben.
Und so fliegt Flanke auf Flanke in den Strafraum, oft erstaunlich ungestört von rechts, zumeist wird der nach einer Stunde eingewechselte Schick gesucht, der mit seiner Größe und Wucht natürlich eine permanente Gefahr darstellt. Zwischenzeitlich erinnert das Ganze fast an ein Handballspiel, so kreist fast die komplette gegnerische Mannschaft um unseren Strafraum, fast jeder geklärte Ball kommt postwendend zurück, doch glücklicherweise kommt wenig dabei rum, und wenn, ist der gewohnt aufmerksame Rönnow zur Stelle. Wir verteidigen leidenschaftlich, konsequent und hintereinanderweg, bis in die siebenminütige Nachspielzeit. Da ist der Fußballgott unzweifelhaft auf unserer Seite, denn zweimal kann Schick (am Mittwoch ja noch doppelter Torschütze in Griechenland) eine ziemlich gelungene Flanke einköpfen, doch einmal geht der Ball knapp drüber und in der letzten Situation des Spiels am rechten Pfosten vorbei – so beenden wir unsere Krise mit einem Sieg und wertvollen drei Punkten, endlich mal wieder zu null gespielt, unterm Strich zwar verdammt knapp, aber doch verdient, denn in der einen Situation sind wir eben besser gegen einen hochklassigen Gegner, der aber nicht so recht zu seinem Spiel findet.
Khedira sorgt für seinen persönlichen ersten Sieg gegen Bayer in siebzehn Spielen, wir haben das ja schon mal geschafft (zu Coronazeiten in einer leeren Alten Försterei, Teuchert trifft kurz vor Schluss und Jonathan Tah und Amiri machen sich auf ewig unbeliebt), jetzt also zum zweiten Mal. Es ist schon enorm wichtig, dass sich die Jungs für eine engagierte Leistung belohnen, wenn auch zu passiv nach der Pause, oft geht sowas schief. Diesmal jedoch nicht, und endlich kann man mal wieder mit einem, diesmal erleichterten Grinsen aus dem Stadion gehen, auch weil man eben weiß, wie dringend dieser Sieg ist, für den Kopf, für die Seele und natürlich auch die Tabelle. Platz neun und acht Punkte zum Relegationsplatz sind der Lohn, und irgendwie haben alle mitgeholfen, vom angezündeten Stadion über eine leidenschaftliche Truppe auf dem Platz inklusive Trainer Baumgart bis hin zum doppelten Treskow. So kann’s weitergehen – eisern!
19. Februar: Ohne Wenn und Aber - Krise gegen Leverkusen beenden!
Unionfux: Spätestens seit letztem Samstag ist klar: Wir sind in der Krise. Leider nicht nur in der Ergebniskrise (seit sieben Spielen sieglos, vier Punkte), sondern auch in einer spielerischen Krise. Es läuft ziemlich wenig zusammen bei uns, weder hinten noch vorne, klare Spielzüge sind selten, gelungene Standards, lange Zeit eine unserer Stärken, ebenso. Als Film würde man sich das nicht ansehen, als Musik nicht anhören - auch wenn der Vergleich zum Fußball hinkt. Es macht jedenfalls zur Zeit wenig Freude, uns zuzuschauen. Einzig unser Spiel in Stuttgart wusste zu überzeugen, ansonsten gab es nur kurze Phasen in dem einen oder anderen Spiel, die man als gelungen ansehen könnte. Selbst unser Prunkstück, die Abwehr war zuletzt zu oft für drei Gegentore gut, von fast hundertprozentigen versemmelten Chancen vorn mal ganz zu schweigen.
Einerseits ist es natürlich wichtig und sehr lobenswert, dass trotz der Durststrecke keine große Unruhe entsteht - andererseits ist die große Gelassenheit schon verwunderlich. Sicher, ein Polster ist noch da, aber sich nur auf die Schwäche der Mitbewerber zu verlassen, wäre fahrlässig. Allerdings bin ich etwas ratlos, woher Trainer und Mannschaft jetzt die große Idee hernehmen sollten, welcher Schalter sich da umlegen lässt, an welchen Schrauben man da einfach drehen kann. Die Aufstellung in Mittelfeld und Sturm ständig zu verändern in der Hoffnung, dass die Mischung endlich stimmt, ist sicherlich eine Möglichkeit - aber ob das wirklich zielführend ist?
Wenn am Samstag Bayer Leverkusen in die Alte Försterei kommt, dann kommt da eine Mannschaft, die zuletzt ziemlich gut abgeliefert, aber auch zwei wichtige Champions-League-Play-offs gegen Olympiakos Piräus gestern (mit 2:0 durch zwei Schick-Tore gewonnen) und der nächsten Woche zu absolvieren hat. Da ist die Doppelbelastung und die Wahrscheinlichkeit der Rotation bei den Leverkusenern - auf jeden Fall ist das kein Nachteil.
Sicherlich gibt es trotzdem leichtere Gegner, wenngleich die uns ja so häufig auch nicht liegen. Insofern sehe ich uns nicht chancenlos, dazu muss aber ein anderes Auftreten her. Sicherlich werden wir die sogenannte Werkself nicht dominieren können und wir sollten sie auch nicht in einen offenen Schlagabtausch zwingen, das würde aufgrund ihrer höheren individuellen Qualität garantiert schiefgehen. Doch die Passivität der letzten Spiele, gepaart mit ungenauen Pässen und langen Bällen, die rein auf Verdacht geschlagen werden, obendrein mit technischen Schwierigkeiten und schwachen Standards kann auch kein Ansatz sein - so holen wir gegen niemanden aus der Liga Punkte, da macht, wir erinnern uns schmerzhaft, selbst der Tabellenletzte uns zum Deppen. Nur mitspielen reicht nicht, kann sein, dass ich mich hier wiederhole, aber es ist nun mal so und das müsste ja auch allen Verantwortlichen klar sein: Bei uns muss wieder Leidenschaft und Feuer rein und der Wille, das Spiel zu gewinnen inklusive der berühmten ekligen Spielweise. Da verlieren wir in Hamburg und holen uns dabei nicht mal eine gelbe Karte ab? Faires Spiel ja, aber ist das nicht ein wenig zu brav?
Und was noch auffällt: In den vergangenen Spielen beispielsweise liefen die Kontrahenten fast durchweg mehr als wir. Seit unserem Aufstieg waren wir immer unter den drei laufstärksten Mannschaften der Liga, momentan sind wir in dieser Kategorie auf Platz vierzehn - und das nicht, weil wir taktisch so geschickt agieren. Zahlen sind sicherlich nicht alles, aber das sollte sowohl der Mannschaft als auch dem Trainer unbedingt zu denken geben.
Aber genug der Skepsis - ein wenig Optimismus brauchen wir ja auch: Vielleicht hat ja das erste Tor bei Ilic den Knoten platzen lassen, vielleicht ist Nsoki ein Stück weiter in unserer Dreierkette angekommen, vielleicht ist Burcu noch mehr Unruheherd beim Gegner als in den letzten Begegnungen und vielleicht schütteln Trimmel und Köhn ja mal wieder einen unwiderstehlichen Standard aus dem Fußgelenk und auf den Rängen brennt's auch ohne Bengalos - auf dass wir am Samstag als Sieger vom Platz gehen!
15. Februar: Schluss mit der Schönrederei
Icke: 2:3 beim HSV verloren. Kann mal passieren. Aber nicht so und mit der Vorgeschichte. Im Jahr 2026 haben wir noch kein einziges Spiel gewonnen. Hätten wir nicht in 2025 ein Polster aufgebaut, stünden wir jetzt im dicksten Abstiegskampf. Von Baumgart und Heldt hört man Woche für Woche: "Wir haben einen guten Kader" oder "Ich habe heute viel Gutes gesehen". Und trotzdem gibt’s nie einen Dreier. Spielerische Weiterentwicklung? Völlige Fehlanzeige.
Dabei beginnt das Spiel in Hamburg für uns traumhaft. Wir haben alles im Griff, setzen den HSV unter Druck und bekommen in der 28. Minute einen Elfer, den Querfeld sicher versenkt. Alles schick. Unser Glück hält aber nur sieben Minuten an. Dann passen wir hinten nicht auf und es steht 1:1. Der HSV übernimmt das Zepter.
Dann aber kommt die 2. Minute der Nachspielzeit der 1. Halbzeit. Wir kontern und Ilic läuft ganz allein auf das HSV-Tor zu. Der Hamburger Keeper verschätzt sich auch noch und muss Ilic passieren lassen. Nun kann Ilic das 2:1 machen. Er muss nur noch ins leere Tor schießen.
Ihr ahnt es. Ilic schießt vorbei. Das ist unfassbar. Eins der Tore, wo wir früher sagten, dass macht die Oma mit 40 Fieber. Es passt aber zu unserer Situation, aber eben auch zu Ilic, unserem Null-Tore-Stürmer – bis zu diesem Zeitpunkt. Aber damit noch nicht genug.
Im Gegenzug macht der HSV das 2:1. Sie kontern jetzt uns aus. Nsoki läuft auf rechts mit seinem Gegenspieler mit. Auch vom Tempo kann er mithalten. Die Mitte haben wir gedeckt. Alles gut. Und plötzlich entschied sich Nsoki nach innen zu ziehen und unserer Mitte zu "helfen". Völlig unnötig. Und die rechte Flanke war dann natürlich frei. Und natürlich kam der Ball auf halbrechts zurück und Capaldo versetzte uns mit dem 2:1 den Halbzeit-KO. Wir schauten uns alle entsetzt an. Innerhalb von 60 Sekunden unsere sichere Führung verspielt und selber eins gefangen.
Und jetzt warteten alle darauf, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht. Das Baumgart-Donnerwetter in der Kabine dürfte es gegeben haben. Aber Pustekuchen. Wir werden noch schlechter. Wackeln in der Abwehr, kaum ein einfacher Pass landet noch beim Mitspieler. Selbst Rönnow strahlt nicht die gewöhnte Souveränität aus. Die Hamburger übernehmen das Spiel. Kaum jemand gibt noch einen Pfifferling auf uns. Zu schlecht spielen wir Fußball. Eine halbe Stunde vor Schluss versucht Baumgart mit Skarke und Burcu noch einmal einen Glückstreffer. Wird auch nichts. Ein Pfosten-Freistoß von Köhn lässt uns kurz aus der Lethargie erwachen. In der 82. Minute macht dann der HSV den Deckel drauf. Querfeld lässt sich durch einen Bauerntrick düpieren und Nsoki trabt im lockeren Galopp nebenher und greift nicht ein. Es steht 3:1.
Und nun passiert doch noch etwas Unerwartetes. Baume bringt Schäfer und Burke gleich eine Minute (83.) später. Und der Ruck – den alle schon zum Anfang der Halbzeit sehen wollten, der geschah jetzt. Aber es reichte nicht mehr. In der 89. Minute konnte Ilic zwar noch auf 2:3 verkürzen. Trotz sieben Minuten Nachspielzeit, erreichten wir nicht Zählbares mehr. An diesem Tag nicht. Ilic erzielte damit sein erstes Tor in der Bundesliga-Saison. Aus dreieinhalb Metern köpfte er ziemlich frei ins Tor. Hätte er den auch nicht gemacht, hätte er wohl Schwierigkeiten bei der Einreise in Köpenick gehabt. Was aber an diesem Tag Rönnow, Querfeld, Doekhi (auch er mit Unsicherheiten) und Nsoki in der Abwehr anboten, war einfach schlecht. Auch Kemlein mit etlichen Wacklern. Ansah und Jeong gelang kaum einmal etwas. Ilic kämpfte wenigstens noch wie ein Berserker. Seine Chancen-Verwertung bleibt aber – trotz dem Tor – eine Katastrophe. Trimmel, Khedira und Köhn erreichten noch halbwegs eine normale Form.
Wer das Spiel sah, der glaubt Hotte ("Wir haben einen guten Kader") und Baume ("Ich habe viel Gutes gesehen") nicht mehr. Es macht auch keinen Sinn, uns selbst alles schön zu reden. Wir haben eine Krise. Wir spielen schlechten Fußball. Unsere Fehler-Quote ist viel zu hoch. Unsere ehemals sichere Abwehr wackelt. Gewinnen können wir in diesem Jahr auch nicht mehr. Und dass sich das im nächsten Spiel gegen Leverkusen ändert, kann ich kaum glauben. Und es würde Sinn machen, zu hinterfragen, ob wir die sportliche Situation des Gesamt-Kaders mit seinen Möglichkeiten - im Sommer 2025 und auch jetzt zur Winterpause - richtig eingeschätzt haben.
Ich möchte vermuten, wir haben einige Dinge zu rosig betrachtet. Spieler-Persönlichkeiten fehlen uns. Im Angriff haben wir uns verplant. Die Qualität reicht einfach nicht. Wir können nur die Hoffnung haben, dass wir jetzt eine ehrliche Selbst-Reflektion betreiben und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Noch haben wir Zeit. Eben auch, weil die Bundesliga, bis auf unseren Gegner, komplett für uns spielte. Wir haben immer noch ein kleines Polster. Aber eben auch ein trügerisches. Eisern.
13. Februar: Auswärts in Hamburg: mit Mut und Entschlossenheit zu drei Punkten
Unionfux: So langsam wird's ernst - wenn auch nicht superernst, denn wir befinden uns schon ein wenig in einer Krise, wenn auch in keiner Superkrise. Unsere Tabellenposition ist komfortabel, aber trügerisch, denn die untere Hälfte des Tableaus ist zusammengerückt.
Vier Punkte aus sechs Spielen, nur Heidenheim, Bremen und Frankfurt sind nach der Winterpause schlechter, Mainz holt im gleichen Zeitraum dreizehn Punkte. So langsam müsste man mal wieder gewinnen, warum nicht beim direkten Kontrahenten HSV?
Da wäre es hilfreich, wenn die Mannschaft zu null spielen würde, so geschehen beim letzten Sieg und Auswärtserfolg in Köln, das wäre auch gleichbedeutend mit dem Umstand, nicht abermals einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen.
Während die Abwehr nach dem Ausfall von Diogo Leite sich vorerst von selbst aufstellt (Nsoki ersetzt den Portugiesen), darf man auf die schon übliche Rotation in Mittelfeld und Angriff gespannt sein - die allerdings zuletzt anscheinend mehr Unruhe als Stabilität hervorbrachte. Aber wenn man schon rotiert, dann könnte ja Alex Kral eine Startelfchance kriegen, der zuletzt mehrfach aufblitzen ließ, dass er offensiv was bewirken kann. Und vorne? Die letzten echten Stürmertore schoß Ljubicic, der an Düsseldorf ausgeliehen ist. Kein Ansah, kein Burke, kein Ilic, kein Skarke, deswegen wird die Aufstellung im Angriff möglicherweise eher von einem Abzählreim bestimmt als vom Trend, unmöglich, da was einigermaßen seriös vorauszusehen.
Gerade für Trainer Steffen Baumgart ist die Partie gegen den HSV immer noch etwas Besonderes, immerhin war das sein letzter Herzensverein, nach dem 1. FC Köln und vor dem 1. FC Union, was die Hamburger aber nicht daran hinderte, ihn vor die Tür zu setzen, da wäre ein Auswärtssieg das richtige Ätsch und der Beweis, dass wir alle "klar geblieben“ sind, wasauchimmer das heißen mag - Hauptsache, Baumgart weiß das und kann es auch gewinnbringend umsetzen.
Unser letztes Auswärtsspiel beim HSV, besser gesagt, eigentlich das einzige (wenn man von der torlosen Drittliga-Begegnung mit der Zweitvertretung im März 2007 absieht), ist auch schon einige Jahre her, nach Toren von Joshua Mees (mittlerweile bei Preußen Münster) und Suleiman Abdullahi (seit einem Jahr ohne Vertrag, nach einem erfolglosen Engagement beim IFK Göteborg) hieß es seinerzeit in letzter Sekunde 2:2 - und war entscheidend, was unseren knappen Aufstieg anging, insofern sind wir noch ungeschlagen auf des Gegners Platz. Hat zwar nichts zu sagen, aber ist auch nicht gerade ein negatives Vorzeichen.
Mal sehen also, was wir diesmal im Volksparkstadion zuwege bringen, möglich ist alles, entscheidend wird die Tagesform sein - ja, ich weiß, alles phrasenschweintauglich, aber so sieht's nun mal aus. Unbestritten ist, dass wir so schnell wie möglich zurück in die Erfolgsspur kommen müssen, es gibt keine besseren Argumente als Punkte. Nur ordentlich mitspielen wird da nicht reichen, einfach nur vorhanden sein ist schlicht zu wenig. Wir sind, Dino hin oder her, nun mal der alteingesessene Bundesligist, die Bundesligaerfahrung ist momentan auf unserer Seite, das müssen wir zeigen, auf den Platz bringen, umsetzen und zwar vom Anpfiff an. Ja, das sagt und schreibt sich leichter als getan und es sind die beinahe immer gleichen Binsenweisheiten, doch schlussendlich geht es nun mal darum, tiefstapeln bringt gerade gar nichts.
Also, selbstbewusst statt selbstzufrieden zum Aufsteiger und auf Sieg gespielt, sich einfach ein bisschen mehr Luft verschaffen vor dem nächsten Heimspiel gegen Leverkusen, eine echte Krise braucht kein Mensch: first we take Hamburg - auf geht's!
9. Feburar: Ist es das wirklich wert?
Icke: Zum Geburtstagsspiel gegen die Frankfurter Eintracht hatten sich Unioner wieder eine wirklich tolle Choreo einfallen lassen. Inklusive genehmigten Feuerwerk außerhalb des Stadions. Das fanden wohl alle toll, die das sahen. Und dann kam der vermeintliche Höhepunkt. Das ganze Stadion wurde in ein Meer von Fackeln getaucht.
Meine erste Schätzung von 80 Fackeln war völlig falsch. Experten zählten wohl über 400 Stück. Das macht laut Strafen-Katalog allein 400.000 Euro Strafe. Das reicht aber nicht. Bei Spielunterbrechungen über 5 Minuten (wir hatten 7 Minuten) wird generell verdoppelt. Ergo liegen wir schon bei einem Strafgeld von 800.000 Euro. Und als Vize-Meister (nur Frankfurt zahlte letzte Saison mehr, wie wir) der Bundesliga bei Pyro-Strafen - sind wir ein enormer Wiederholungstäter. Milde und/oder Nachsicht ist hier mitnichten zu erwarten. Eher das Gegenteil. Wir erwarten also in naher Zukunft eine Strafzahlung zwischen 800.000 € und 1 Million Euro. Da meistens mehrere Spiele zusammengefasst werden, erscheint die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass nicht nur die Strafe sehr hoch ausfallen wird, sondern erstmals bei uns die Millionengrenze erklommen wird. Und an dieser Stelle drängt sich zwingend die Frage auf – ist es uns das wirklich wert? Oder überschreiten wir gerade wieder eine Grenze, die man nicht überschreiten darf?
Würden wir das privat auch so machen? Man stelle sich vor, ein runder Geburtstag steht privat vor der Tür. Man wohnt aber eben nicht allein. Trotz Eigentumswohnung gab in der Vergangenheit schon reichlich Ärger, weil man selbst auf dem Balkon grillte. Jetzt kommt die große Party und grillen wir wieder auf dem Balkon? Nehmen wir Ordnungsamt, Polizei und Geldstrafen in Kauf, so wir ganz allein - alle Konsequenzen uns selbst aufbürden? Oder ist es nur geil bei Union, weil der Verein ja sowieso für andere bezahlen muss? Wir haben mit dieser Aktion das Maß des Erträglichen klar und deutlich überschritten.
Und hier sei eine Frage an das Präsidium und den Aufsichtsrat des 1.FC Union gerichtet. Wussten die beiden obersten Gremien des Vereins von dieser doch arg überteuerten Feuer-Show? Wenn diese Frage mit ja beantwortet wird, so haben sie wohl gegen die eigene Satzung verstoßen. Da heißt es gleich in § 2 / Abs. 3 „Die Mittel des Vereins dürfen nur für den satzungsmäßigen Zweck verwendet werden.“. Bewusst in Kauf genommene Strafgelder in Höhe von etwa 1 Million Euro sollten nicht dazu gehören. Verstärkt wird diese Aussage noch einmal mit dem § 25 / Abs 2 „Das Wirken des Präsidiums hat sich am Interesse des Vereins, dem Vereinszweck und den gesetzlichen Vorschriften auszurichten.“. Das Interesse des Vereins könnte man noch durchgehen lassen. Nicht aber dem Zweck unseres Vereins (der sollte nach wie vor etwas mit Sport zu tun haben) und schon gar nicht den gesetzlichen Vorschriften. Das wird in unserer Satzung in § 5 Abs. 2 geregelt. Hier unterwerfen wir uns der Satzung des DFB, nachdem Pyrotechnik im Stadion strafbar ist. Da gibt’s auch nichts zu diskutieren. Unsere Satzung ist unsere Verfassung. Und an die haben sich alle zu halten. Auch das Präsidium und auch der Aufsichtsrat! Nicht nur der Fan und das Mitglied.
Das Erreichen von Millionen-Strafen an einem einzigen Tag oder auch nur dessen Androhung durch bewusstes Inkaufnehmen der möglichen Konsequenzen … ist einfach nur irre. Ich werde das als Mitglied unseres Vereins nicht so einfach hinnehmen, dass hier auch mein Geld buchstäblich mit verbrannt wird. Und der gesunde Menschenverstand suggeriert mir, dass denken viele so. Eisern.
7. Feburar: Ein bisschen viel Warum - nur ein Heimpunkt gegen Frankfurt
Unionfux: Eine beeindruckende, aufwendige Choreo (warum kann man sich allerdings nicht die Pyro sparen, sowohl wegen der immensen Rauchentwicklung als auch wegen der saftigen Geldstrafen und nötig ist sie auch nicht) - das ist das Bemerkenswerteste an diesem Abend.
Ansonsten ist auch das Spiel eine Abfolge von Warum's. Warum bitte gehen wir so unentschlossen und zaghaft in ein Heimspiel gegen einen angeschlagenen Gegner, so ideenlos, haben nicht eine Druckphase aufzuweisen, überlassen dem Kontrahenten Ball und Feld und krönen das Ganze auch noch in der ersten Hälfte mit einer grauenvollen Passquote von achtundfünfzig Prozent? Zwischenzeitlich wird man den Eindruck nicht los, als habe die Mannschaft noch nie zusammengespielt - möglicherweise ist das andauernde Rotieren des Trainers doch kein so guter Ansatz.
Nur kurz vor der Pause wird’s zweimal gefährlich, Kemlein aus fünfundzwanzig Metern zwingt den Frankfurter Keeper Kaua Santos zu einer Glanzparade und eine Minute später schließt Ansah eine zu kurze Kopfballabwehr von Koch viel zu überhastet ab - warum nimmt er den Ball nicht runter?
Dabei kommt vom Gegner auch nicht viel, umso erstaunlicher unsere Passivität, die sich in der zweiten Hälfte fortsetzt. Warum nur wartet Baumgart dann bis zur einundsiebzigsten Minute mit Einwechslungen: viel zu spät erlöst er die weitgehend wirkungslosen Ansah und Jeong und bringt Ilic und Burcu. Köhn schießt in der Folge aus spitzem Winkel an den Pfosten, aber möglicherweise hätte der VAR den Treffer zurückgenommen, Khediras Balleroberung im Vorfeld könnte wohl zu robust gewesen sein, doch das ist die bis dahin einzige nennenswerte Offensivaktion in Hälfte zwei.
Warum lässt man Aimamouni dann in der vierundachtzigsten Minute problemlos flanken und warum steht nach Dahouds Luftloch Brown so dermaßen frei und warum geraten wir im sechsten Spiel hintereinander in Rückstand? Dass wir dann doch nicht mit leeren Händen dastehen, verdanken wir Höjlund, der Khedira zu Boden zieht, so ein bisschen ohne Not - der gute Schiedsrichter Storks zeigt sofort auf den Punkt und schickt den Frankfurter mit Gelb-Rot vom Platz. Warum aber macht dann Querfeld den Elfer, der ja in dieser Saison schon zweimal vergeigt hat - und nur mit unfassbar viel Glück den dritten nicht auch noch verschießt: unplatziert und lahm schiebt er den Strafstoß nach links und erstaunlicherweise lässt der Eintracht-Torwart den unter der Hüfte durchrutschen. Entweder ausgucken oder voll drauf, aber weder-noch ist kein guter Plan - dass wir keinen sicheren Elferschützen haben, passt irgendwie zum Gesamtbild.
Und warum machen wir erst dann so richtig Alarm, in den letzten Minuten des Spiels? Tatsächlich haben wir noch die große Chance zum Sieg: extrem blickige Balleroberung des eingewechselten Kral, der Pass zu Ilic nicht absolut ideal - und hier das letzte Warum des Abends: warum macht Ilic den dann nicht, sein Schuss wird in letzter Sekunde von Dahoud geblockt. Noch ein Freistoß von Burcu links vorbei und eine weitere Möglichkeit von Ilic, aber beide bleiben zu ungenau - nichtsdestotrotz sind die beiden Einwechsler, und auch Kral, wesentlich aktiver als ihre ausgewechselten Kollegen.
So bleibt es beim sechsten sieglosen Spiel in Serie, wobei nur eins davon überzeugend war: das Unentschieden in Stuttgart. Mag sein, dass die blanken Zahlen am Ende nicht so schlecht sind wie unser Auftritt und auch die Kampfbereitschaft der Truppe stimmt zweifellos, aber so ein klein wenig braucht man schon mehr als das, um ein Spiel in der Bundesliga zu gewinnen. Zu selten wird agiert, eine wirkliche Idee, ein mutiges Eins-gegen-eins, ein genauer Standard, ein sauberes Passspiel, gute Ballannahmen und Weiterleitungen - das alles ist zur Zeit Mangelware. So gesehen stehen wir super da. Aber es sind noch dreizehn Spiele zu gehen und da muss einfach mehr kommen als wackeres Mitspielen, wenn’s nach hinten raus nicht nochmal eng werden soll. Auch wenn Panikmache da nicht hilft - Augenwischerei hilft hier noch viel weniger. Da müssen so einige Fragen gestellt und vor allem: beantwortet werden und das jenseits aller allzu gelassenen Selbstgefälligkeit.
4. Februar: Union - Eintracht: Alles ist möglich
Icke: Am Freitagabend wird An der Alten Försterei um 20.30 Uhr wieder gespielt. Jedenfalls solange es das Wetter zulässt. Angesagt ist leider wieder frischer Schnee. Die Frankfurter haben gerade einen Trainer-Wechsel gemacht. Der neue spanische Trainer Albert Riera scheint ein verrückter Hund zu sein. Ein Disziplin-Fanatiker, Spaßvogel und Diktator zugleich. Diese Mischung ist explosiv. Sie schlägt positiv und sofort ein oder gar nicht. Andererseits hat Union seit Ewigkeiten seine Freitagabend-Flutlichtspiele nicht mehr verloren. Der Grund des Trainer-Wechsels war die anhaltende Flaute der Frankfurter. Aus den letzten zehn Spielen konnten sie genau einmal gewinnen. Sechs Niederlagen stehen dagegen. Davon die letzten vier Spieltage allesamt. Dreimal gab es ein Remis. Unsere Bilanz liest sich - trotz zweier Niederlagen zuletzt - mit insgesamt drei Siegen, drei Remis und vier Niederlagen … aus den letzten zehn Spielen … immerhin noch durchwachsen.
Wir haben nur eine Sieg-Chance, wenn wir die richtigen Lehren aus dem letzten Spiel ziehen. Das wir fünf Kilometer weniger laufen, als unsere Gegner passiert sehr selten und ist dringend korrekturbedürftig. Dazu gehört wieder einmal eine sichere Abwehr, wo ich die wenigsten Sorgen habe. Aber eben vorn müssen wir - anders als in Hoppenheim - unsere Chancen auch einmal nutzen. Erarbeiten wir in der Quantität so viele wie beim letzten Spiel, bin ich da ebenfalls optimistisch. Ansah gehört dabei zwingend in die Startelf, Ilic ebenso. Irgendwann muss er doch auch einmal treffen. Das Spiel wäre die beste Gelegenheit dazu.
Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, die große Qualität der Eintracht zu ignorieren. Beispiele gefällig? Uzun (45 Mio. Markwert), Larsson (40 Mio.), Brown (35 Mio.), Burkhardt (35 Mio.), Bahoya (25 Mio.), Doan (25 Mio.), Kalimuendo (25 Mio.), Theate (24 Mio.). Plus weitere fünf Spieler mit Marktwerten zwischen 14 und 15 Millionen Euro. Mehr muss man gar nicht wissen, dass die Mannschaft ein enormes Potential besitzt. Winterneuzugang Ebnoutalib, an dem wir wohl auch ein Interesse hatten, fügte sich mit einem Tor gleich gut ein. Das ist schon eine Bombenmannschaft.
Zu knacken sind sie nur mit absoluter Laufbereitschaft, Kampf und Konzentration. Im zentralen Mittelfeld rechnen wir mit Schäfer für Kemlein und Trimmel für Haberer. Vielleicht traut sich Baume auch, Burcu von Beginn an zu bringen, sodass die Start-Formation so aussehen könnte: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite - Trimmel, Khedira, Schäfer, Köhn - Burcu, Ilic, Ansah. Denkt Baume auf unserer linken Seite einen Tick defensiver, so könnte auch Nsoki, anstatt Köhn spielen. Doan und Knauff sind bei Frankfurt auf der rechten Seite echte offensive Waffen. Mein Tipp: 3:2 für Union. Eisern.
3. Februar: Die unendliche Geschichte von Danilho und Diogo
Unionfux: Es waren einmal zwei Bundesligaverteidiger, die mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machten und fortan in jedem Transferfenster als beinahe sichere Abgänge gehandelt wurden, namhafte Klubs in ganz Europa wurden als ganz heiße Interessenten genannt, zu allem entschlossen, doch jedesmal ging das Ganze aus wie's Hornberger Schießen, also viel Lärm um nichts.
So auch diesmal: Alle sind komplett verrückt nach Danilho und Diogo, aber seltsamerweise bleibt es dabei auch. Dass ein oder zwei Vereine sich am Ende nicht durchringen können, sowas passiert - aber gleich am laufenden Meter, Transferperiode für Transferperiode?
Nun sind die beiden bis zu ihrem Vertragsende bei uns und werden dann, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ablösefrei den nächsten sportlichen Schritt gehen. Gut für sie, aber für uns ein finanziell herber Schlag, wobei wir ja Doekhi seinerzeit auch ablösefrei verpfichten konnten, doch für Leite flossen immerhin stattliche acht Millionen Euro, die sind fraglos dahin.
Wert der beiden: irgendwas zwischen acht und fünfzehn Millionen Euro, grob geschätzt und ohne Gewähr. Wieder mal wird der 1. FC Union in die lange vorbereitete Röhre schauen, warum auch immer. Dafür, dass nach Grischa Prömels ablösefreiem Abgang in Richtung Oma bzw. die TSG Hoffenheim seinerzeit Dirk Zingler voller Wut schwor: "Das darf uns nie wieder passieren!", geschieht das doch relativ oft. Wir agieren einfach nicht besonders glücklich auf diesem, zugegeben schwierigen, Terrain, weder auf der Zugangs- noch auf der Abgangsseite.
Und speziell dieses Transferfenster war nun wirklich extrem überschaubar, muss ein ziemlich ruhiger Monat für Horst Heldt gewesen sein, von dem man sich insgesamt auch wesentlich mehr erhofft hat. Gut, dem so dringend gewünschten kreativen Mittelfeldmann (oder auch jemand anderes, der unsere Offensive füttern kann) ist ohnehin schon kürzlich der präsidiale Riegel vorgeschoben worden, sowas brauchen wir nicht und wollen wir nicht, auch wenn so viele Spiele etwas anderes geradezu schreien.
Und sowieso standen die Zeichen eher auf das Ausdünnen des Kaders - aber auch da geschah nicht so besonders viel: Lediglich Nachwuchsmann Ogbemudia und der Flop des letzten Winters, Ljubicic, konnten bis Saisonende verliehen werden, nach Mannheim und Düsseldorf. Kral bleibt nun doch und Leite und Doekhi - na, wie schon gesagt - die Never Ending Story ist um ein weiteres Kapitel reicher.
Im Übrigen wurde in den letzten Tagen außergewöhnlich klar kommuniziert: Sollte einer der beiden oder gar beide doch noch gehen, stünde sofort Ersatz bereit. Ich frage mich, wer das wohl gewesen sein soll - mehr als das Vorziehen des van den Bosch-Deals ist schwer vorstellbar. Wer sitzt denn auf gepackten Koffern und lauert auf ein eventuelles Go bis zum Schluss - und kann uns dann wirklich weiterhelfen? Ich wüsste allzu gern, wie das gelaufen wäre, auch wenn ich über den Verbleib von Leite und noch viel mehr den von Doekhi (und damit seiner wiederentdeckten Torgefahr) doch über die Maßen froh bin.
Aber insgesamt bleibt schon ein seltsames Gefühl: das erste Mal kein Neuzugang im Winter seit fünfzehn Jahren. Wird schon gut gehen, zumindest hofft man das. Das Punktepolster nach unten ist ja immer noch okay, jedoch schon zusammengeschmolzen. Seit fünf Spielen sind wir nun ohne Sieg und, ehrlich gesagt, nur in Stuttgart wirklich überzeugend. Ansonsten ist es das übliche tapfere Gewurschtel und das Spekulieren auf den glücklichen Zufall. Ohne größere Präzision im Passspiel, in der Ballannahme, bei Standards, vor dem Tor ist man auf die Schwäche des Gegners angewiesen, ist er das nicht, wird's eng, allzu selten schlagen wir einen Kontrahenten, obwohl er stark unterwegs ist. Zu sicher sollte und darf man sich also nicht sein.
Und sonst? Zwei unserer ehemaligen Stürmer, Ivan Prtajin und Benedict Hollerbach (einer unserer wenigen lukrativen Transfers), ereilt ein Achillessehenenriss und das ausgerechnet am selben Tag! Saison hier wie dort beendet und man reagierte kurzfristig: Kaiserslautern holt für den erstaunlich treffsicheren Prtajin immerhin Mergim Berisha aus Hoffenheim als Ersatz und Mainz leiht als Hollerbach-Ersatz doch tatsächlich den knapp 31-Jährigen Sheraldo Becker von Osasuna Pamplona aus.
Da zuckt es natürlich so ein wenig - hätte der uns nicht auch weiterhelfen können? Becker, ebenfalls so eine Transfer-Enttäuschung: Nach seiner großartigen Saison 2022/23 mit elf Toren und acht Assists in der Liga beißt seltsamerweise niemand an (alle rechnen mit zwanzig Millionen und mehr aus England), ein halbes und erfolgloses halbes Jahr später geht's dann für beinahe lumpige drei Millionen nach Spanien, zu San Sebastian. Doch auch dort bleibt der Erfolg so ein wenig aus: 46 LaLiga-Spiele (davon nur zwei über die volle Distanz) mit lediglich vier Toren und drei Vorlagen in zwei Jahren sind nicht gerade eine herausragende Bilanz.
Und dass Schnelligkeit alleine wenig nützt, sehen wir gerade bei Oliver Burke. Mal sehen, was Urs Fischer da noch reaktivieren kann, aus blankem Eigennutz hoffe ich mal, nicht so wirklich viel. Und der hier grandios gescheiterte Bo Svensson soll Horst Steffen in Bremen nachfolgen. Interessant wird's also doch noch, wenn auch nicht unmittelbar. Nur das Gefühl, dass bei uns nicht der geniale Plan anliegt, bleibt trotzdem. Und wie unfassbar gern hätte man hier unrecht …
1. Februar: Da kannste verrückt werden …
Icke: Das "alte" Union war wieder zu sehen. Wir treffen das Tor nicht. Die ersten 40 Minuten hatten wir das Spiel und den Gegner voll im Griff. Chancen in Führung zu gehen - hatten wir auch genug. Irgendetwas war dann aber immer. Hoffenheim gelang zu dieser Zeit gar nichts. Und trotzdem gewinnen die Hoppenheimer vor peinlichen 19.000 Zuschauer im 30.000er Stadion mit 3:1. Man bedenke, sie sind in der Tabelle (fast) ganz oben, gewinnen ein Spiel nach dem anderen und "keinen" interessiert das.
Und dann kam die 42. Minute. Ein Witz-Elfmeter, den Kramaric natürlich nutzt. Es steht 1:0. Und um das ganze bisherige Spiel auf den Kopf zu stellen, legt der gleiche Kramaric in der 45. Minute nach. Zugegeben, dieser Kopfball war hübsch anzusehen. Aber völlig unverdient. Es war die erste wirkliche Chance der Hoffenheimer – in der ersten Halbzeit – aus dem Spiel heraus. Ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten hatten wir, einige davon von der Marke "musst du machen". Aber zur Halbzeit steht es 2:0 für Hoppenheim.
Das Gute daran, dachten wir zur Halbzeitpause, schlimmer kann es nicht kommen. Nun 90 Sekunden lief das Spiel zur zweiten Halbzeit an, als wieder Toure von links flankte und Leite den Ball unbedrängt ins eigene Tor schießt. Ja, der Ball rutschte ihm ab, das sah man. Aber hier muss man mehr Konzentration verlangen. Im Dezember legte er ja im Bayern-Spiel auch ein Ding ins eigene Tor. Apropos "wieder" : Toure war es auch, der das 2:0 für Kramaric auflegte. Und dann muss man sich fragen, was macht eigentlich der Mann auf der rechten Außenbahn? Warum Haberer statt Trimmel spielte, wusste niemand. Das Spiel zeigte aber gnadenlos auf, das war eine falsche Trainer-Entscheidung.
3:0 nach 47 Minuten – eigentlich ist damit alles entschieden. Nun entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Union machte erstaunlicherweise Weise weiter, gab nicht auf. Khedira erzielte dann in der 68. Minute den Anschluss-Treffer. Wir wollen es kurz machen, es gab noch reichlich Gelegenheiten einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Aber wir konnten auch die größten Chancen nicht nutzen. Fairerweise sei angemerkt … auch Hoppenheim hatte noch Chancen ihre Führung auszubauen. So richtig sicher stand heute unsere Abwehr nicht. Nicht wie wir es gewohnt sind.
Den berühmten 3er-Wechsel von Baumgart gab es diesmal schon in der 54. Minute. Schäfer ersetzte Jeong, Köhn kam für Nsoki und Ansah für Burke. Und rein spielerisch wurde es sofort besser. Warum Nsoki am Anfang den Vorzug vor Köhn bekam, war klar, er ist defensiv stärker. Das ist ok. Warum aber die stabilen Ansah und Schäfer auf die Bank mussten, das war weniger logisch. Bei Burke könnte man noch annehmen, Baumgart setzte auf den Leipzig-Effekt. Allerdings ist das lange her. Diese Leistung aus dem Spiel in Leipzig konnte Burke nie wieder zeigen. Und Ansah als der kompletteste und spielstärkste Stürmer in unseren Reihen, der muss eigentlich sofort auflaufen. Ilic machte wieder kein schlechtes Spiel, aber egal welche guten Situationen er frei vor dem Tor hat (heute auch wieder) – er trifft nicht. Dafür erzielte Defensivmann Khedira heute sein viertes Bundesligator in dieser Saison. Verrückte Welt.
Und jetzt geraten wir vielleicht in eine schwierige Situation. Am nächsten Freitag spielen wir gegen die wankenden Frankfurter, um danach beim Hamburger SV anzutreten. In beiden Spielen ist alles oder auch nichts möglich. Unser Polster beträgt noch 6 Punkte. Verlieren wir beide Spiele, so sind wir wieder mitten im Abstiegskampf. Vollste Konzentration ist angesagt. Und die beste Aufstellung für das Team. Und dann wären wir auch mal wieder beim Fußball-Glücks-Gott an der Reihe. So richtig viel Glück hatten wir gerade nicht gehabt. Eisern.
30. Januar: Müder Transferwinter, hellwach nach Hoffenheim
Unionfux: Am Montag findet die voraussichtlich übersichtlichste Transferperiode der letzten fünfzehn Jahre ihr Ende, ohne Neuzugang und mit lediglich zwei Leih-Abgängen, davon ist einer, Olu Ogbemudia, gänzlich ohne Bundesligaeinsatz und der andere, Marin Ljubicic, seit gefühlten Ewigkeiten auf dem Abstellgleis, obwohl er vor Jahresfrist zwischen vier und fünf Millionen gekostet hat und zuletzt zumindest andeuten konnte, dass er uns schon weiterhelfen würde. Ljubicic wurde erst von Schalke 04 umworben und geht jetzt für ein halbes Jahr nach Düsseldorf, ohne Kaufoption, einerseits, weil er wohl sowieso zu teuer für die Fortuna wäre, andererseits hat man vielleicht auch aus dem Fall Leweling gelernt. Der Wechsel von Alex Kral zu Panathinaikos ist offenbar gescheitert, die Griechen nicht wirklich zuverlässige Partner, weder für ihn noch für uns.
In Sachen Doekhi und Leite bewegt sich nicht viel, auch wenn ja noch ein paar Tage Zeit sind. Sportlich sicherlich gut für uns, finanziell ist das Ganze ein weiterer Tiefschlag, so richtig glücklich agieren wir anscheinend nicht in Sachen Verkauf. Sollte einer von beiden doch noch gehen, könnte man den Sommertransfer von van den Bosch eventuell vorziehen, wenn die Belgier denn überhaupt mitspielen würden. Neuzugänge schienen nicht nötig genug, schon irgendwie verständlich bei unserer Punktausbeute und ohnehin nur noch (nach Hoffenheim) vierzehn Spieltagen. Mal sehen, ob die nächsten Tage noch Erstaunliches bereithalten, möglich ist wie immer alles, auch wenn relativ wenig darauf hinweist.
Die Aufgabe in Hoffenheim ist im Moment eine der kniffligsten der Liga. Extrem formstark sind die Hoffenheimer, die schon zur Halbserie mehr Punkte aufzuweisen hatten als sie ganze letzte Spielzeit zusammen - mit Sicherheit eine der Überraschungen dieser Saison. Man muss aber auch anerkennen, dass sie an Trainer Ilzer festgehalten haben, trotz der miesen letzten Spielzeit, die nur deshalb nicht in einem Abstieg mündete, weil tatsächlich drei andere Mannschaften noch schlechter waren.
Für uns spricht, dass sie unter der Woche in Bremen zum Nachholspiel antreten mussten, dabei zwar gewannen, aber auch eine Rote Karte fressen mussten und nun auf einen enorm wichtigen Spieler (Burger) verzichten, wir ja auch bei den ebenfalls formstarken Stuttgartern gut dabei waren - und in Sinsheim schon häufiger einigermaßen gut ausgesehen haben.
Das sind jetzt zwar keine wirklich harten Faktoren, aber irgendwoher muss man ja den Optimismus nehmen. Wir treten mit fast voller Kapelle an, natürlich immer noch ohne Skov (ob wir den in dieser Saison nochmal auf dem Platz sehen?) und auch ohne Rothe. Und leider ist ebenfalls einer der stärksten Unioner im Spiel gegen Dortmund verletzt, schon wieder, muss man sagen: Josip Juranovic muss eine neuerliche Pause einlegen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Nsoki dafür beginnt, nicht zuletzt wegen seiner TSG-Vergangenheit. Derrick Köhn ist wieder zurück und mehr als eine Alternative auf der Außenposition und auch Trimmel wäre eine Idee, schon allein, um unseren Standards wieder mehr Gefahr zu verleihen. In Mittelfeld und Angriff sind Voraussagen eher schwierig, da Steffen Baumgart hier gern rotiert, lediglich Khedira dürfte gesetzt sein.
Auf jeden Fall ist eine hellwache Leistung nahe am Optimum gefragt, wenn wir aus dem Kraichgau was mitnehmen wollen, die traue ich den Jungs einfach mal zu, weil ja Bange machen weder gilt noch hilft und wir uns außerdem ja noch für die ärgerliche Heimniederlage der Hinrunde revanchieren wollen - also, auf geht's!
28. Januar: Geht's nach oben oder nach unten?
Icke: Am 2. Februar 2026 schließt endlich dieses unsäglich lange Transferfenster. Was ja nunmehr sogar bis in den laufenden Spielbetrieb hinein reicht. Wer denkt sich so etwas nur aus? Erschwerend kommt hinzu, dass Manager und Spieler sogar in diesem Zeitraum noch pokern. Wo eigentlich nur der Vollzug gemeldet werden soll. Das ist einfach nur furchtbar und unwürdig.
Wir sollten durch sein. Krals Verkauf (knapp 1 Million Euro) nach Griechenland ist jetzt in trockenen Tüchern, Ogbemudias Leihe nach Mannheim ist auch durch. Leider verletzte sich der Spieler gleich im zweiten Spiel schwer. Am Ende des Tunnels ist aber ein Licht zu sehen. Schon ab der neuen Spielzeit 26/27 wird es eine neue und freiwillige U21-Liga geben. Man kann nur hoffen, dass der 1. FC Union gleich von Beginn an dabei ist. Etwas Besseres kann dem großen Talente-Pool bei Union gar nicht geschehen.
Am Samstag, dem 31. Januar, müssen wir um 15.30 Uhr in "Hoppenheim" antreten. Die Pflicht ruft. Allerdings, schaut man sich die letzten Spiele an, so sehen wir – von den letzten sechs Partien (inklusive gestern in Bremen) haben die Hopp-Spieler fünfmal gewonnen und ein Unentschieden erzielt. Das nennt man einen Lauf haben. Asllani wurde in Bremen sogar geschont. Damit er gegen uns frisch ist? Wahrscheinlich! Das wird sehr schwer für uns. Die Aufgabe in ihrer Gesamtheit. Nur wenn wir das schlechte Dortmund abschütteln und uns wieder an unsere Tugenden erinnern, haben wir eine Chance.
Wir dagegen hatten – abgesehen vom Spiel gegen Dortmund – unsere letzte Niederlage am 6. Dezember 2025 in Wolfsburg. Dann kamen sechs Spiele Nonstop ohne Niederlagen. Drei Siege und drei Unentschieden. Fünf Bundesligaspiele und ein Testspiel beinhaltetet diese Serie. Es wäre die richtige Antwort der Mannschaft, zu zeigen, dass Dortmund ein Ausrutscher war. Wir sind weiterhin so erfolgreich, wie es vorher keiner für möglich hielt.
Ein neuer Spieler mit neuen Impulsen für unser Angriffsspiel ist nicht mehr zu erwarten. Dafür sieht es so aus, als wenn auch in unserer Abwehr nichts mehr anbrennt. Nichts deutet darauf hin, dass Doekhi und/oder Leite noch gehen werden. Damit bleibt van den Bosch die einzige Personalie als Zugang. Aber eben auch erst für den kommenden Sommer. Linksfuß-Innenverteidiger Uduokhai, der schon als Leite-Ersatz auserkoren wurde, muss weiter warten. Und ob Doekhi und/oder Leite dann wirklich gehen, muss auch erst einmal abgewartet werden.
Inzwischen ist Doekhi bei Union auch zum Top-Verdiener aufgestiegen. Wenn er sich wohl fühlt und dabei noch sehr gutes Geld verdient, muss ein potentiell neuer Verein schon einige Argumente vorweisen können. Selbst ein englischer Verein dürfte es dabei nicht einfach haben, sofern er kein internationales Geschäft vorweisen kann. Warten wir es mal ab. Eisern.
25. Januar: Tapfer gewehrt, aber ziemlich chancenlos - BVB gewinnt abgezockt in der Alten Försterei
Unionfux: Das Gute zuerst: wir verlieren bestenfalls einen Punkt, denn ein Sieg ist diesmal gegen Dortmund einfach nicht drin - und ein Punkt nur mit viel Glück und etwas Zufall und das ist einfach nicht auf unserer Seite. Die erste Chance des Spiels hat zwar Ilic nach einem Juranovic-Freistoß, doch Kobels Stellungsspiel entschärft den Kopfball. Und schon führt Dortmund früh durch einen etwas unglücklichen Elfer, als Querfelds und Rönnows Klärungsversuche gegen Guirassy misslingen, unser Däne ahnt zwar die Ecke, aber der Strafstoß von Can ist nach knapp zehn Minuten einfach zu gut geschossen.
So kann die Borussia einigermaßen entspannt das Spiel vor sich herschieben und wir müssen froh sein, nach knapp zwanzig Minuten nicht den zweiten Gegentreffer zu fangen: Wir verlieren den Ball am eigenen Strafraum, Nmecha passt zum freien Guirassy, der zum Glück zu unentschlossen bleibt und letztlich für Bellingham den Jüngeren ablegt, dessen Versuch wird von Querfeld stark geblockt und Fabio Silva setzt den Abpraller daneben.
In der Folge haben wir die beste Phase unseres Spiels, können aber unser Übergewicht nicht in Zählbares ummünzen, Diogo Leites Kopfball wird sicher pariert, Juranovic' Freistoß geht klar drüber, die beste Chance hat dann kurz vor der Pause Jeong, der eine Ecke vom umtriebigen Juranovic flach serviert bekommt und so frei zum Abschluss kommt, aber der geht weit drüber, das hätte man mehr draus machen können, wenn nicht müssen. Am Ende bleiben eine relativ beträchtliche Menge Standards und einige Flanken ungenutzt, wir haben sogar etwas mehr Ballbesitz - umsonst, so gehen wir mit dem knappen Rückstand in die Pause.
Nach der Pause führt ein unnötiger Ballverlust zu einer Bellingham-Möglichkeit, die Rönnow hervorragend zur Ecke rettet, aber den darauffolgenden Standard nutzt Dortmund zum zweiten Tor: Schlotterbeck köpft aus einigermaßen spitzem Winkel aufs kurze Eck und überrascht so unseren Keeper - ist der möglicherweise haltbar? An einem guten Tag vielleicht. Noch ist eine Menge Zeit, aber uns gelingt es in der Folge zu selten, wirklichen Druck aufzubauen, Dortmund hat mit der Zwei-Tore-Führung im Hinterkopf jetzt noch leichteres Spiel, verteidigt konsequent und macht auch wenig Fehler, zudem sind fast alle langen Balle an diesem Abend zu lang oder aber allzu unkomplizierte Verteidigerbeute.
Wir geben uns durchgängig redlich Mühe, aber dabei bleibt es weitgehend auch. Ilic hat vielleicht noch sowas wie eine Gelegenheit zum Anschluss, die aber nicht so wirklich gefährlich wird und nach vierundachtzig Minuten macht Dortmund dann den dritten Treffer, nach Zuspiel von Bellingham zieht Beier sofort ab und trifft akkurat ins linke lange Eck, Sack zu. Dass uns kurz vor Schluss noch ein Handelfer verweigert wird - am Ende geschenkt. Unterm Strich hat der Tabellenzweite gespielt wie ein Tabellenzweiter, sich kaum eine Blöße gegeben und ziemlich abgezockt einen Auswärtssieg eingefahren, wir machen kein wirklich schlechtes Spiel, aber auch kein erwähnenswert gutes, wir scheitern an unserer Ungefährlichkeit, es gibt eigentlich keine ernsthafte Tormöglichkeit, der man wirklich nachtrauern sollte.
Damit müssen, damit können wir leben. Denn es muss schon eine Menge passen inklusive schwächere Dortmunder als an diesem Spieltag, wenn wir so einen Gegner schlagen wollen, der eben auch von seiner unbestreitbar größeren individuellen Klasse profitiert. Diesmal klappt’s eben nicht: nicht schön, nicht schlimm. Denn eine Blamage bleibt gottlob auch aus.
Deswegen: weitermachen, mit oder ohne abgeputztem Mund, der nächste schwere Kontrahent wartet schon am nächsten Sonnabend in Hoffenheim, die haben gerade einen fetten Lauf - aber wir haben ja auch schon in dieser Saison bewiesen, dass wir mit Stärke gut umgehen können. Gewiss auch kein Nachteil, wenn dann Derrick Köhn wieder dabei sein kann. Alex Kral dürfte da schon zu Panathinaikos nach Athen gewechselt sein, für rund eine Million. Was weitere Zu- oder gar Abgänge angeht, müssen wir abwarten. An Diogo Leite soll Lazio Rom interessiert sein, aber angebliche Interessenten gab’s ja schon zuhauf. Mal sehen, was die nächste Woche so bringt, in Sachen Transfers und in Hoffenheim. Dortmund jedenfalls ist für diese Spielzeit Geschichte, der Blick geht nur nach vorn - also, weiter geht’s!
21. Januar: Trimmel macht das dreizehnte Jahr voll
Unionfux: Der Präsident weiß, was seine Mitglieder wünschen: gestern verlängert, publikumswirksam auf der 60-Jahr-Feier des Vereins, einer der populärsten Union-Spieler aller Zeiten um ein weiteres Jahr: Christopher Trimmel bleibt bis 2027 und selbst der Verfasser der entsprechenden Nachricht auf der Homepage ist davon so dermaßen aus dem Häuschen, dass er das Zählen verlernt, denn da wird davon geredet, dass der Käpt’n in sein zwölftes Jahr geht, die Überschrift unterstreicht es: "Trimmel macht das Dutzend voll". Ja, macht er, aber schon diesen Sommer, die neue Spielzeit ist dann die bereits dreizehnte: fünf in Bundesliga Zwei, acht im Oberhaus. Dass der Kicker das auch noch abschreibt, spricht für sich. Bei so vielen Jahren allerdings, wo beide Hände nicht mehr ausreichen, kann man schon mal durcheinanderkommen, oder?
Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine gute Nachricht, denn nach wie vor bringt Trimmel, der älteste Feldspieler der Liga, seine Leistung, auch noch über die volle Spielzeit. Davon abgesehen ist er enorm wichtig für die Statik in der Mannschaft und ein hervorragendes Aushängeschild für den Verein, so jemanden kann man sich kaum backen. Bei Vertragsablauf ist der extrem sympathische Österreicher dann erstaunliche vierzig Jahre alt, meines Wissens hat das bei Union noch keiner geschafft - und es dürfte, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, wohl auch einmalig bleiben. Da, auch bei uns, mit dem Begriff "Fussballgott" ziemlich großzügig um sich geschmissen wird - hier ist einer, der diese Bezeichnung verdient. Wir freuen uns, Trimmi!!
Überhaupt ist die Stimmung bei uns gerade prächtig, wir stehen in der Liga mehr als solide da, die Mannschaft hat scheinbar in die Spur gefunden, der Trainer hat verlängert - das sieht nach Kontinuität aus, die uns ja immer gutgetan hat. Da kommt ein Gegner wie Borussia Dortmund gerade recht. Zum einen sahen wir in der Alten Försterei oft ziemlich gut gegen die Dortmunder aus - von bisher sechs Begegnungen konnten wir immerhin vier gewinnen. Zudem tut sich Dortmund zurzeit etwas schwer, nach einem ebenso mühseligen wie überaus glücklichen Last-Minute-Sieg gegen St. Pauli folgt gestern eine absolut verdiente Niederlage in der Champions League bei Tottenham Hotspur. Auch wenn eine Profimannschaft die zusätzlichen neunzig Minuten wegstecken sollte, ein Vorteil sind sie trotzdem nicht.
Keine Frage, die Aufgabe wird schwer genug, aber wir können beinahe unbeschwert aufspielen - und wenn wir unsere jüngste Leistungssteigerung einigermaßen fortsetzen können, ist alles drin. Was die Aufstellung betrifft, so hat Steffen Baumgart sogar ein wenig die Qual der Wahl, gerade in der Offensive. Schwer vorauszusagen, wer im offensiven Mittelfeld und im Sturm den Vorzug erhält. Und wer wird neben Khedira auflaufen: Kemlein oder Schäfer? Spielt Trimmel, Juranovic oder sogar Nsoki? Allein die Abwehr dürfte so bleiben wie immer. Und es sieht beinahe danach aus, als ob das bis zum Saisonende so bleiben könnte.
Noch ein Wort zur Jubeldiskussion, hervorgerufen durch den strikten Nichtjubel von Jeong in Stuttgart: Natürlich ist diese übertriebene Geste vermeintlichen Respekts Unsinn. Denn der erwiesene Respekt dem ehemaligen Verein gegenüber ist auch respektlos - nämlich gegenüber dem aktuellen Verein. Ist denn die Freude über ein erzieltes Tor nicht viel logischer und natürlicher, sie muss ja nicht gerade überschäumen. Aber Mittelwege sind ja heutzutage etwas aus der Mode gekommen und hohle Gesten sehr viel wichtiger als die Sache an sich. Insofern bin ich da voll und ganz auf der Seite des Trainers, der sowas auch ziemlich albern findet.
Doch es gibt ja erfreulicherweise noch Ausnahmen, zum Beispiel Janik Haberer, der mit seinem fokussierten Elfernachschuss seinem ehemaligen Verein Freiburg die Conference League vermasselte, uns aber den endgültigen Klassenerhalt sicherte. Er jubelte ausgelassen, erleichtert, glücklich - und ich glaube kaum, dass irgendein Freiburger ihm das nachträgt.
Gegen Dortmund kann uns das jedenfalls nicht passieren, nur auf der anderen Seite könnten Ryerson und Schlotterbeck in die schreckliche Bredouille kommen, am besten wäre in diesem Fall: nicht treffen. Freuen wir uns auf ein Abendspiel am Samstag, bauen die erfreuliche Heimbilanz gegen Borussia Dortmund weiter aus und machen einen weiteren Schritt Richtung entspannten Klassenerhalt - gerne auch unter Zuhilfenahme des notorischen goldenen Einwechselhändchens von Steffen Baumgart.
20. Januar: Ein wildes Auf- und Ab beim 1. FC Union – Geburtstag mit Rückblick
Icke: Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag lieber 1.FC Union Berlin! Dazu gibt es heute Abend einen Festakt in unserem Stadion. Ein Festzelt für 4000 Mitglieder wird nicht reichen. Über 6000 werden erwartet, für die es eine Live-Übertragung aus dem Stadion geben soll. Mal schauen, was sich der Verein hat einfallen lassen. Und eigentlich werden wir ja sogar 120 Jahre Jahre alt.
Im Frühjahr 1906 trafen sich einige Fußball-Freunde in der Luisenstraße in Oberschöneweide und gründeten "Olympia". Organisatorisch hielt diese Verbindung nur kurz. Aber die Fußball-Verrückten machten weiter. Nach einigen Wirrungen wurde dann am 17. Juni 1906 der FC Olympia Oberschöneweide gegründet. Aber auch der war noch nicht voll handlungsfähig. Um es jetzt ganz kompliziert zu machen, ging man ab Anfang 1907 eine Partnerschaft mit Union 1892 ein. Die waren 1905 immerhin Deutscher Meister. Wir spielten bis 1909 als Union 1892 / Abteilung Oberschöneweide. Die Oberschöneweider wurden sehr schnell – sehr stark und trennten sich wieder von Union 1892. Das Jahr 1909 wurde organisiert, vorbereitet und um weitere Sportarten (Leichtathletik) erweitert. Ab dem Spätsommer 1909 nahmen wir wieder am Spielbetrieb in Berlin teil. Ab Januar 1910 dann als: SC Union Oberschöneweide.
Ab 1920 spielt Union auf dem heutigen Gelände der Alten Försterei. Das war ein weiterer Grundstein – auch für heute. Denn das Stadion An der Alten Försterei gehört – mit dem Grundstück – seit Ende 2022 dem 1. FC Union Berlin. Im gleichem Jahr 1920 wurde Union zum ersten Mal Berliner Meister und nahm an der Endrunde in Deutschland teil. Die Entwicklung war damals, wie auch jetzt in der neuen Zeit – rasant! 1923 gab es den nächsten großen Erfolg. Union wurde Deutscher Vize-Meister.
1948 musste auf Grund der politischen Gegebenheiten wieder auf SG Union Oberschöneweide formiert werden. 1949 wurde dann die DDR gegründet und auch das hatte wieder Einfluss auf den Fußball. Nachdem viele Fußballer sich (aus finanziellen Gründen) gegen Westen wendeten, wurde dann 1966 der 1. FC Union Berlin gegründet. Und wieder ging es sensationell nach oben. Gleich 1968 gewann Union den DDR-Pokal. Mehr aber ließ "man" zu DDR-Zeiten nicht zu. Der Köpenicker Fußball wurde aus politischen Gründen klein gehalten.
Und auch diese kommunistischen Verzerrungen hatten Auswirkungen auf den Fußball ab 1990. Zwar war nun alles frei und offen, aber Clubs wie der Stasi-Verein aus Berlin oder der Polizei-Verein aus Dresden profitierten weiter von den alten Mauscheleien. Sie kassierten dicke Millionen-Ablösen für die Spieler, die vormals (zum Teil) gezwungen wurden – bei den staatsnahen DDR-Vereinen zu spielen. In den 10-15 Jahren nach dem Mauerfall gab es mehrere brenzlige Situationen für unseren Verein. Und das nun formulierte ist keine Phrase: Die Gemeinschaft der echten Fans vom 1. FC Union verhinderte gleich mehrmals das Aus für den Verein. Tausende Verrückte Union-Fans machten das immer wieder möglich! Der Stadionbau von 2000 Unionern gehört dazu und ist immer noch weltweit einzigartig.
Aber letztlich gibt es wohl doch einen Fußball-Gott oder setzt sich das positive Karma durch? Der 1. FC Union hat im Jahr 2026 über 70.000 Mitglieder. Mehr als 500 Sponsoren unterstützen den Verein. Und wir spielen seit sieben Jahren in der (auch weltweit anerkannten) deutschen Elite-Liga Fußball. In den sieben Jahren schafften wir sogar – drei internationale Beteiligungen. Und die Champions-League konnten wir auch testen. Gute Spiele gegen Real Madrid bleiben in unserem Fundus. Das Stadion (wie auch weitere Immobilien) gehören dem Verein inzwischen. Lasst uns heute – all das – feiern. Unsere Union-Väter und Union-Opas wären (bzw. sind) stolz auf das Geschaffte! Und niemals vergessen – Eisern Union!
18. Januar: VfB Stuttgart rettet Unentschieden gegen bärenstarke Unioner
Icke: Diese Überschrift ist cool, oder? Die meisten Fußball-Anhänger hätten das genau umgekehrt erwartet. Wenn sie überhaupt (vorher) einen Pfifferling auf Union gesetzt hätten. Und ist das denn überhaupt beweisbar? JA! Die Spieldaten lügen nicht. 20 Torschüsse gab Union ab, nur 13 der VfB. Dabei hatte Union auch noch die größeren Chancen. Knapp zwei Kilometer rannten die Köpenicker mehr als die Schwaben. Auch das ist eine Hausnummer. 14 Flanken gab Union in das gegnerische Zentrum. Die Schwaben schafften nur acht. Richtungsweisend war auch, dass 50 Prozent aller Dribblings beim 1. FC Union erfolgreich waren. Bei der Garde der Nationalspieler auf der Schwaben-Seite waren es müde 30 Prozent. Bei den Ecken führten wir grandios mit acht zu drei. Das sind Argumente, die überraschen. Ja wir waren einfach die bessere Mannschaft.
Weil es so selten ist, muss an dieser Stelle Schiedsrichter Aytekin gelobt werden. Er hatte alles im Griff, sah sehr vieles. Vor allem aber sah er die diversen Schauspieleinlagen der Stuttgarter, allen voran von Nationalspieler und Ex-Unioner Leweling, der sich ständig auf den Rasen schmiss und laut losheulte. Aytekin fiel nicht darauf rein. Das Einzige was fehlte, waren ein paar Gelbe Karten für die schwäbischen Schauspieler.
Baumgart änderte bei Union, wie wir schon angekündigt hatten, Etliches. Geschuldet der Wettbewerbsverzerrungen gegen uns: Acht Spiele in drei Tagen (inklusive Donnerstagspiel). So besetzte er die Außenpositionen neu. Haberer (rechts) und Juranovic (links) kamen neu rein. Burcu und Kemlein spielten auf den offensiven Halb-Positionen und ganz vorn spielte wieder Ilic. Und genau jener Ilic hatte eine von mehreren (unserer) Tausend-Prozenter auf dem Schlappen. Allein vor dem Tor traf er nur den Pfosten. In der 59. Minute stellt dann Nationalspieler Führich das Spiel auf den Kopf. Trocken zieht er von der Strafraumgrenze ab und überrascht damit alle. Und ja, in der 2. Halbzeit haben die Schwaben zehn bis zwölf Minuten dabei, wo sie uns einschnüren. Das endet aber schnell wieder und wir laufen weiter an. Wie viel Respekt die Stuttgarter vor den starken Unionern hatten, zeigt auch ihr Trainer Hoeneß, als er in der 71. Minute mit Jeltsch einen zusätzlichen Innenverteidiger in ihr Spiel nahm.
Dann aber kommt die 83. Minute. Der eingewechselte Nsoki bricht auf links durch, bringt den Ball nach innen, wo der ebenfalls eingewechselte Jeong zum 1:1 einschiebt. Das war mehr als verdient für uns. Stuttgart musste über das gesamte Spiel gesehen, mit einem Punkt sehr zufrieden sein. Gern wiederhole ich das … Union hatte nicht nur mehr Torschüsse, sondern auch die größeren Chancen. Nach unserem Ausgleich hatten wir noch einmal drei Chancen den Sieg festzuzurren. Zwei davon von der Marke "Luft anhalten".
Vor dem Spiel hätte ich einen Punkt "blind" gekauft. Nach dem Spiel, waren drei Punkte nicht nur drin, sondern wären auch verdient gewesen. Egal, wir hamstern gerade wie die Eichhörnchen. Ein Punkt in Stuttgart, ein Punkt in Augsburg, ein Punkt gegen Mainz. Davor in Köln gewonnen und Leipzig geschlagen. Die letzten fünf Spiele, mit zwei Siegen und drei Unentschieden können sich sehen lassen. Nächsten Samstag empfangen wir Dortmund. Die dürfen sich warm anziehen. Wir wollen nämlich mit der Punkte-Sammlerei mitnichten aufhören. Eisern.
16. Januar: Das goldene Händchen an einem eigentlich gebrauchten Abend
Unionfux: Die Mannschaft hat offensichtlich den Präsidenten verstanden, denn das letzte Spiel der Hinrunde in Augsburg ist spielerisch ziemlich übersichtlich - zum Glück aber von beiden Seiten.
Wir beginnen im Gegensatz zum Mainzspiel diesmal mit Trimmel, Schäfer, Ansah und Jeong für Haberer, Kemlein, Ilic und Burcu, haben in der ersten halben Stunde durchaus mehr vom Spiel als die Gastgeber und obendrein die unbestritten besseren Chancen, so köpft Schäfer einen Aufsetzer nach guter Burke-Flanke knapp übers Tor, kurz danach hat Jeong die Führung auf dem Fuß, aber Augsburg-Keeper Dahmen kann abwehren und schließlich schießt Burke aus aussichtsreicher Position rechts vorbei. Dann werfen die Augsburger Fans aus Protest gegen den Spieltermin eine Menge Flummis aufs Feld, aber irgendwoher müssen die Fernsehgelder ja auch kommen, auch wenn das für den Stadionzuschauer nicht immer kommod ist.
Im Anschluss an diese Aktion kommt von unserer Seite nur noch wenig, während Augsburg plötzlich Druck macht und auf die Führung drängt, auch wenn es im Grunde nicht allzu gefährlich wird. Doch dann zieht Claude-Maurice in der letzten Minute der Nachspielzeit nach einem zu kurz abgewehrten Ball aus achtundzwanzig Metern ab und lässt Rönnow keine Chance, die Kugel dreht sich weg und schlägt unter Zuhilfenahme der Lattenunterkante im oberen rechten Eck ein - klassisches Traumtor zur Unzeit, der das bisherige Spiel vielleicht nicht ganz, jedoch zumindest teilweise auf den Kopf stellt. In der zweiten Hälfte merkt man, dass den Augsburgern die Führung gut getan hat, jetzt haben sie die besseren Möglichkeiten: nach einer knappen Stunde zirkelt Claude-Maurice einen Freistoß an den rechten Pfosten, kurz danach kommt Kade mittig frei zum Schuss, hier haben wir doch etwas Glück und Rönnow. Querfelds Freistoß wird per "Schutzhand" (die es ja eigentlich nicht gibt) geblockt, sowohl Schiedsrichter Badstübner als auch der VAR lassen das durchgehen, warumauchimmer.
Drei Minuten köpft Querfeld knapp vorbei, Augsburg vergibt durch Banks, Khedira schießt aus elf Metern über den Kasten, der Ball ist, zugegeben, schwer zu nehmen. Kömür schießt ebenfalls etwas überhastet drüber, Fellhauer kann kurze Zeit später alles klar machen, aber wieder hält Rönnow. Dann überschlagen sich, zumindest in diesem eher ereignisarmen Spiel, die Ereignisse: erst blockt Zesiger eine Flanke des eingewechselten Kral mit dem Arm, wieder hält das Schiedsrichtergespann das nicht für erwähnenswert, auch wenn das jetzt keine glasklare Situation ist. In der Folge versucht Köhn einen Konter im Mittelfeld zu verhindern, spielt klar den Ball, kriegt das Bein aber nicht schnell genug runter und erwischt so den reinlaufenden Essende an der Schulter - für mich bestenfalls Gelb, weil unabsichtlich und auch nicht allzu schwer, doch Badstübner zieht glatt Rot, auch das hätte der VAR zumindest zur Ansicht freigeben können - irgendwie passt das zu einem gebrauchten Abend, an dem wohl nichts zu holen ist, andererseits: ist die Oper nicht erst aus, wenn die dicke Frau aufhört zu singen?
Sechs Minuten gibt es obendrauf, da spielt Rönnow nach anderthalb Zeigerumdrehungen einen langen Ball, den Ljubicic per Kopf zu Ilic weiterleitet, der wiederum, heftig von Schlotterbeck bedrängt, irgendwie auf rechts zum durchstartenden Kral durchstochern kann, der flankt, Ilic bringt den Ball technisch stark mit dem rechten Außenrist vors Tor und der eingewechselte Ljubicic steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss und lenkt ihn, ebenfalls mit dem rechten Außenrist, geistesgegenwärtig ins linke Eck - da ist doch tatsächlich noch der etwas unerwartete Ausgleich, zu zehnt, in der Nachspielzeit und durch drei Einwechsler! Der überraschte und noch mehr schwer enttäuschte FCA macht danach zwar noch mächtig Betrieb, aber wir verteidigen konsequent alles weg und zum Schluss hält Rönnow im Anschluss an die letzte Ecke des Spiels einen Kopfball von Rieder - so holen wir schließlich das erste Auswärtsunentschieden der Saison.
Unterm Strich ist der Punkt sogar verdient, auch wenn er doch etwas glücklich ist, in einem ansonsten mäßigen Spiel, in dem wir eben vom Glück nicht gerade verfolgt sind, auch weil alle kritischen Szenen gegen uns entschieden werden. Möglicherweise fühlt sich Augsburg nach dem zu harten Platzverweis zu sicher, die drei Punkte in Schwaben zu behalten, denn im entscheidenden Moment sind sie hinten zu unsortiert und fahrig und so können wir den Kontrahenten schlußendlich auch in der Tabelle auf Abstand halten, insgesamt gesehen lief dieser siebzehnte Spieltag gar nicht so übel für uns. Was kann man aus diesem Spiel mitnehmen? Zum Beispiel, dass der ungeliebte Ljubicic sein zweites Tor hintereinander macht, sollte uns zu denken geben, ich finde, der Junge hat sich weitere Chancen verdient (und die hat er nun wirklich nicht so wirklich bekommen) - und Ilic weist mit seinem achten Assist seine unbedingte Berechtigung für unser Spiel nach, da kann sich eine Torflaute schon mal relativieren. Und Trimmel kann sehr wohl noch neunzig Minuten plus Nachspielzeit gehen, also müsste eine weitere Vertragsverlängerung nur noch Formsache sein, oder?
Wir schließen die Hinrunde also auf einem einstelligen Tabellenplatz ab, elf Punkte entfernt von der Relegation, mit einer ausgeglichenen Statistik: sechs Siege stehen sechs Niederlagen und fünf Unentschieden gegenüber, nach der Hälfte der Spielzeit haben wir mehr als die Hälfte der Ernte eingefahren. Ein guter Ansatz für den zweiten Teil der Saison, die schon am Sonntag in Stuttgart beginnt. Wenn wir jetzt noch spielerisch etwas draufsatteln können (das müssen wir ja Dirk Zingler nicht unbedingt auf die Nase binden), dann ist vielleicht sogar noch etwas mehr als der sichere Klassenerhalt drin. Das hängt natürlich auch davon ab, wie sich das Transfergeschäft in den nächsten zweieinhalb Wochen so entwickelt - aber die Aussichten sind doch ganz ordentlich. Auch, weil Baumgarts Einwechselhändchen immer goldener wird und letztlich selbst so einen eigentlich gebrauchten Abend rausreißt - chapeau und weiter so!
14. Januar: Jeder, der Fußball bei uns entwickeln will, fliegt raus
Unionfux: Gestern erscheint in der BZ ein Interview unseres Präsidenten Dirk Zingler (61), das der allseits bekannte Matthias Koch anläßlich des unmittelbar bevorstehenden 60-jährigen Vereinsjubiläums mit ihm führt und ich will hier auf eine ziemlich interessante Aussagen eingehen: Zingler äußert sich über Kritik angesichts der fehlenden fussballerischen Weiterentwicklung mit den relativ eindeutigen Worten „Jeder, der Fußball bei uns entwickeln will, fliegt raus“. Aha. Zingler dazu weiter: "Lasst uns versuchen, mit den Mitteln und Rahmenbedingungen, die uns zur Verfügung stehen, erfolgreichen Fußball zu spielen. Das ist etwas, was wir verlangen im Klub: pragmatischen und erfolgreichen Fußball und nicht Fußball, der hohe Risiken beinhaltet, der Spielertypen benötigt, die wir uns gar nicht leisten können. Man darf spielerische Weiterentwicklung beim 1. FC Union verlangen und fordern, aber es wird sie nicht geben.“
Seltsame Aussagen, zumindest in dieser kategorischen Art und Weise. Nun weiß man ja, dass Dirk Zingler gerne mal auf den Schlamm haut, um eine gewisse nötige Aufmerksamkeit zu erringen. Nichtsdestotrotz sollte ihm schon das Unausweichliche seiner Formulierungen klar sein. Natürlich wollen und müssen wir erfolgreich Fußball spielen, nur kann doch der Weg dahin nicht ausschließlich in der schlechtesten Passquote und dem geringsten Ballbesitz der Liga liegen. Dass wir uns bestimmte Spielertypen nicht leisten können - schon klar. Zwischenzeitlich haben wir jedoch z. B. mit einem Max Kruse Ausnahmen hinbekommen, der Unterschied war offensichtlich. Doch sogar, als uns Kruse verlassen hat, um zwar finanziell aufzusteigen, aber sein fussballerisches Ende einzuläuten, spielten wir weiter erfolgreich und attraktiv, erreichten sogar die Champions League. Ungefähr die Hälfte der damaligen Spieler ist noch bei uns und der Rest war auch nicht gerade spektakulär, was die Namen betrifft. Das zeigt nur, dass es sehr wohl möglich ist, gut und erfolgreich zu spielen, auch ohne extrem teure Verpflichtungen. Denn mit denen begann in der Saison darauf das Fiasko, vornehmlich weil das funktionierende Mannschaftsgefüge durcheinandergebracht wurde und besserer Fußball weitgehend ausblieb.
Davon abgesehen: jede Mannschaft braucht Weiterentwicklung, denn Stagnation kann wohl kaum der Weg in die Zukunft sein. Besserer Fußball heißt ja nicht automatisch Zauberfussball a la FC Barcelona oder, um im Land zu bleiben, Bayern München zu betreiben und heißt auch nicht, dass man mit solchen Mannschaften spielerisch mithalten soll und will. Besserer Fußball heißt für mich: höhere Stabilität in den Leistungen, Verbesserung der einzelnen Spieler, mögliche Lösungen gegen tiefstehende Gegner zu erarbeiten (sonst müssen wir vorm Tabellenletzten weiterhin mehr zittern als vorm Tabellenführer), denn der lange Ball führt auch bei uns selten zum Erfolg, mehr Präzision im unbedrängten Passspiel sowie in der Ballannahme und Weiterverarbeitung (sowas kann man trainieren), dazu bessere Antizipation und eingespielte Laufwege. Dadurch könnte man nämlich das Risiko minimieren und nicht etwa erhöhen - und es bedeutet nicht, gleichzeitig weniger zu kämpfen und zu laufen oder defensive Aufgaben zu vernachlässigen.
Spielertypen wie Benes oder auch Leweling würden uns eigentlich weiterbringen und nicht etwa gefährden, vielleicht nicht innerhalb weniger Wochen, aber auf längere Sicht. Null Risiko funktioniert weder im Fußball noch im Leben, es wiegt einen eher in einer nicht vorhandenen Sicherheit. Und wenn Dirk Zingler glaubt, dass bei Schweinefußball trotzdem siebzigtausend Zuschauer ins Olympiastadion strömen (und uns zujubeln wollen und nicht etwa dem Gegner) und dabei viertausend teure Business-Seats besetzt werden, wovon er im Interview, angesichts der finanziellen Möglichkeiten („Schlaraffenland“), ebenfalls spricht, dann könnte er einem Irrtum erliegen. Der harte (Zuschauer)Kern des Vereins ist nämlich nicht so groß und die Eventies stehen dauerhaft weder auf das Oly (wie denn auch?) noch auf Fußball, der sich freiwillig auf das Nötigste beschränkt. Ganz davon zu schweigen, dass so ein Fußball höchstwahrscheinlich in den Abstieg führt und dieser ist dann in der Folge schwer zu korrigieren, wie verschiedenste Beispiele eindrucksvoll zeigen.
Insofern brauchen wir unbedingt Weiterentwicklung und Spielertypen, die Fußball spielen wollen und können - natürlich alles im Rahmen der Möglichkeiten und mit Augenmaß. Ein Trainer und ein Sportdirektor in einem Verein wie dem unseren sind ja automatisch mehr gefordert, gerade weil sie nicht aus dem Vollen schöpfen können, sie müssen sich was einfallen lassen, wie man das vorhandene Potential optimal einsetzt. Fehleinschätzungen kann man sich da natürlich weit weniger leisten als bei den Schwergewichten der Branche, das macht es fraglos ziemlich schwierig. Doch von vornherein sportliche Weiterentwicklung per Dekret abzublasen - das ist schwer zu verstehen und zeugt eher von Schwarz-Weiß-Denken. Zudem ist es unattraktiv für die meisten ambitionierten Spieler, wenn es nicht gerade Defensivspieler sind. Deswegen halte ich solche markigen Aussagen nicht nur für schwierig, sondern sogar für verkehrt, halten zu Gnaden. Auch wenn es natürlich dem alten und oft zitierten Satz folgt: „Ick jeh nich' zum Fußball, ick jeh zu Union!“. Nur sollte so ein launiger Spruch eher nicht die Vereinsphilosophie bestimmen, selbst wenn er überwiegend seine Berechtigung hatte, schönen Fußball gab es in meinen 47 Jahren Union tatsächlich eher selten.
Ich gehöre trotzdem zu denen, die weiterhin eine spielerische Weiterentwicklung beim 1. FC Union anmahnen werden (verlangen und fordern kann ich sie sowieso nicht). Dass Pragmatismus und Erfolg dabei an erster Stelle stehen, versteht sich von selbst. Nur schließt das eine das andere eben nicht aus. Da Trainer Steffen Baumgart nicht rausfliegt, sondern sein Vertrag vielmehr heute verlängert wurde, scheint er dem Auftrag des unbestritten allmächtigen Präsidenten ja zu folgen. Ich hoffe insgeheim, nicht allzu kategorisch. In der einen oder anderen Viertelstunde blitzte ja durchaus mal was auf…
12. Januar: Wir nehmen die Wettbewerbs-Verzerrung an – Doppelte Punkte-Angebote bei den Augsburger und Stuttgarter Schwaben
Icke: Die völlig überdimensionierte und künstlich aufgeblasene Weltmeisterschaft im Sommer 2026 hat Auswirkungen auf den Spielplan des 1. FC Union Berlin. Negative Auswirkungen! Aber auch die "Spielplanungs-Experten" beim DFB hätten mit mehr Kompetenz eine bessere Lösung finden müssen. Nun haben wir den Salat.
Am Samstag absolvierten wir unser normales Punktspiel gegen die Mainzer. Müssen am Donnerstagabend (20.30 Uhr) in Augsburg antreten, um dann am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) gleich wieder beim VfB Stuttgart zu spielen.
Drei Spiele in acht Tagen. Zwischen Augsburg und Stuttgart haben wir gerade mal 48 Stunden Rekonvaleszenz-Zeit. Warum wir hier keinen Protest eingelegt haben, verwundert mich. Wahrscheinlich schätzen Dirk Zingler und Oskar Kosche unsere Chancen dabei gering ein. Ich auch, gemacht hätte ich es trotzdem. Es ist schlichtweg eine Wettbewerbs-Verzerrung. Es trifft eben nicht alle Mannschaften gleich schlecht. Nun aber ist der Drops gelutscht.
Auf Grund der Auswärtsspiele und der Konzentrationshäufigkeit in dieser Woche erwartet keiner etwas von uns. Zwei Niederlagen wären "das Normale". Aber genau hier werden wir hoffentlich überraschen. Zumal die Augsburger gerade frisch verprügelt worden sind. 0:4 in Gladbach unterzugehen, das ist schon bitter. Allerdings gehören die Augsburger nicht wirklich zu unseren Lieblingsgegnern. Von insgesamt 16 Duellen – konnten wir gerade einmal zwei Spiele gewinnen. Es ist dringend angebracht, diese Statistik zu verbessern. Wenn es kompliziert wird, sind wir aber meist voll da.
Augsburg liegt auf Platz 15. Zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Sie brauchen ganz dringend einen Dreier. Trainer in Augsburg ist Manuel Baum. Er ist der Interims-Trainer mit Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Ein wenig rumort es dort immer noch. Und Baum macht teilweise komische Dinge. Zum Beispiel beordert er den Berliner Außenbahnspieler Anton Kade auf die Mittelstürmer-Position. Er ist der Bruder von Julius Kade, der mal bei uns spielte. Testete dann Kevin Schlotterbeck auf der zentralen Position in der Verteidigung, um dann zuletzt den 19-jährigen Banks in die Zentrale zu stellen. Das zeigt eins: In Augsburg wird noch viel probiert, wie es am besten funktioniert. Lasst uns das ausnutzen. Unsere Abwehr steht. Rechts MUSS wieder Trimmel spielen. Und vorn darf Steffen Baumgart auch wieder Konstanz walten lassen. Zuletzt Ansah draußen zu lassen, wäre fast schief gegangen. Und auch Schäfer ist aktuell formstärker als Kemlein. Daraus ergäbe sich – wie von selbst – folgende Formation für Augsburg: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Schäfer, Köhn – Burke, Ilic, Ansah.
In Stuttgart wird es dann einiges an Rotation zu sehen geben. So ganz spurlos wird das Match in Augsburg nicht an allen vorbei gehen, so dass nach 48 Stunden alle schon wieder bei 100 Prozent sind. Allerdings ist mir für das Spiel in Stuttgart nicht bange. Immer wenn wir gegen Spitzen-Mannschaften antreten, passen wir uns automatisiert dem höheren Niveau an. Ergo wird das hoffentlich auch wieder so sein. So unsere Abwehr wieder steht, müssen "nur" noch Ansah oder Burke, vielleicht sogar Ilic einen Top-Tag haben und wir nehmen auch von dort etwas mit.
Apropos Ilic. Zwischen dem Unionfux und mir gab es eine sehr intensive Diskussion, muss Ilic nun das Tor vor dem leeren Mainzer Tor machen oder nicht? Ich sage nach wie vor: ja. Der Unionfux bringt es auf den Nenner: es war dann doch komplizierter, als man denkt. Eins bleibt aber im Konsens. Kaum einer ist so aktiv und engagiert auf dem Platz wie er. Er arbeitet auch in der Defensive stark mit. Und er spielt vor allem kluge Pässe, was ACHT (!) Torvorlagen in Pflichtspielen (sechsmal Bundesliga, zweimal Pokal) eindrucksvoll belegen. Jetzt ist es an der Zeit für ihn, auch mal selber einzunetzen.
Lieber Baume und falls der Verein Ljubicic nicht verliehen bekommt … Du hast aktuell keinen effizienteren Stürmer als ihn. Ganze zweimal hast Du ihn nur eingewechselt und jedes Mal hat er Dir es mit einem Tor gedankt. Nur mal ein kleiner Hinweis, falls Du wieder mal ein Tor benötigst! Eisern.
11. Januar: Schadensbegrenzung gegen Urs Fischer: Union rettet Punkt gegen Tabellenletzten
Unionfux: Union und die Tabellenletzten, das ist ein ganz eigenes Kapitel, speziell zu Hause - und es ist kein gutes, ich erspare uns die Beispiele, die ohnehin jeder kennt.
Nachdem das so hartnäckig und bis fast zuletzt prognostizierte Schneesturmchaos ausgeblieben ist (der Alarmismus in diesem Land treibt immer seltsamere Blüten), sind die Bedingungen ziemlich erträglich, immerhin ist es ja Januar. Und es ist kein so ganz gewöhnliches Spiel, eben weil der Tabellenletzte Mainz 05 kommt und der ja seit Dezember einen neuen Trainer hat: Urs Fischer - donnernd mit "Fussballgott" begrüßt.
Die Partie ist anfangs gar nicht so übel, nach fünf Minuten setzt sich Khedira auf rechts phantastisch gegen Sano durch, passt zum Startelf-Debütanten Burcu, aber der setzt den Ball aus fünf Metern links vorbei - das hätte zwingend die Führung sein müssen. Wir versuchen weiter, nach vorn zu spielen und Dominanz auszustrahlen, dabei kommt aber wenig über Ansätze hinaus und nach einer guten Viertelstunde kommt Mainz vermehrt zu Chancen, die aber der gewohnt sichere Rönnow hält.
In der dreißigsten Minute allerdings genügt ein guter Pass des Mainzers Lee in die Spitze, dort klafft eine zu große Lücke. Amiri kann den Ball mitnehmen und technisch gekonnt einnetzen. Beinahe gelingt Burcu die direkte Antwort, er setzt den Ball aber einen Meter rechts vorbei. Bis zur Pause passiert dann relativ wenig, wir tun uns gewohnt schwer im Spielaufbau, versuchen es zu viel mit langen Bällen, es fehlt allgemein an Präzision, Laufwegen und Ideen, nur nach einer Köhn-Ecke (eine von ingesamt nur zwei Ecken) bekommt der weitgehend unglückliche Burke noch eine Chance, die er aber nicht nutzen kann.
Nach der Pause geht es relativ zäh weiter, erst Burke hat nach einer Stunde eine Möglichkeit, Minuten später verpasst Khedira eine Eingabe des Schotten nur knapp. Doch die Mainzer machen das zweite Tor, es wird flott über Lee und Veratschnig gespielt und am langen Pfosten lauert, völlig frei, Hollerbach, der dann keine Mühe mehr hat, die Kugel über die Linie zu schieben. Und ebenjener Hollerbach, der im Übrigen in diesem Spiel all seine Stärken und Schwächen zeigt, kann kurz danach sogar das dritte Tor machen, aber trifft zum Glück nur das Lattenkreuz. Ganz ehrlich: viel Hoffnung hat man auf den Rängen nicht, wo sollen denn jetzt noch mindestens zwei Tore herkommen?
Doch dann bedient der eingewechselte Ansah Köhn und der flankt sauber auf den ebenfalls eingewechselten Jeong und der geht in die Knie und köpft ein. Und nur zwei Minuten später nimmt Schäfer (eingewechselt!) einen Fehlpass der Mainzer Abwehr auf und hebt den Ball aus 25 Metern aufs leere Tor, der klatscht aber nur an die Latte und den Abpraller kann Ilic nicht verwerten, weil der Ball zu hoch zurückkommt, er ihn nicht mehr gedrückt bekommt und deswegen aus kurzer Distanz übers Tor semmelt. Es ist schon erstaunlich, wie sehr der fleißige und fussballerisch gute Serbe vom Pech verfolgt wird und immer noch ohne Torerfolg dasteht.
Doch wir machen weiter Druck und schließlich bringt Köhn einen Freistoß aus dem linken Halbfeld exzellent vor das Tor, Doekhi kann sich gegen zwei Mainzer durchsetzen und köpft an die Unterkante der Latte und der natürlich eingewechselte Ljubicic geht auf Nummer sicher und köpft den Ball endgültig über die Linie. Die bewegten Bilder beweisen später, dass das schon noch nötig war, insofern ist es richtig, Ljubicic das Tor zuzuschreiben - und zu gönnen ist es ihm auch. Wir versuchen danach zwar noch, aufs dritte Tor zu gehen, Ansahs Schuss aus aussichtsreicher Position wird aber geblockt und in der relativ kurzen Nachspielzeit (die neuerdings an der Anzeigetafel mitläuft!!) wird das Spiel vogelwild - auf beiden Seiten, es bleibt letztlich beim Unentschieden.
Sicher ist ein Punkt eigentlich zu wenig, wenn man aber den Spielverlauf sieht, ist man doch mit der Schadensbegrenzung relativ zufrieden. Erst in der Schlussviertelstunde entwickeln wir den Druck, der nötig ist, einen Kontrahenten in der Bundesliga niederzuringen, der, zugegeben, besser ist, als sein derzeitiger Tabellenplatz aussagt. Der Ball läuft jedenfalls besser als bei uns. Spielerisch bleiben bei uns also nach wie vor große Fragezeichen, doch für besseren Fussball fehlen uns offenbar die Spieler und wohl auch der Trainer - aber wenn der Punktestand stimmt, will das wohl kaum jemand so genau wissen und das ist glücklicherweise der Fall.
Es geht schon am Donnerstag in Augsburg weiter und dann am Sonntag beginnt die Rückrunde in Stuttgart, wo gerade Leweling weiter aufdreht, den wir ja bekanntlich für schlanke fünf Millionen dorthin, ganz ohne Not, verschenkt haben. Ich könnte immer noch Knochen kotzen bei der Tatsache, auch mit dem Wissen, dass Stuttgart gerade ein 40 Millionen-Angebot aus der Premier League abgelehnt hat. Und wir hoffen noch auf ein paar Millionen für Leite und Doekhi… Irgendwas läuft da nicht so wirklich optimal.
Noch eine Info am Rande: Wir sollen schon relativ weit mit dem zweiundzwanzigjährigen belgischen Innenverteidiger Zeno van den Bosch sein (war auch bei Gladbach im Gespräch), der mit 1,91 Gardemaß aufweist, U21-Nationalspieler und Stammspieler bei Royal Antwerpen ist - weist das auf bestimmte Abgänge hin oder ist das schon ein Vorgriff auf den Sommer? Klingt auf jeden Fall interessant, mal sehen, wie sich das weiter entwickelt.
9. Januar: Das Union-Spiel am Samstag gegen Mainz wird stattfinden
Icke: Das Bundesliga-Punktspiel gegen Mainz 05 am Samstag, den 10.1.2026 um 15.30 Uhr, wird aller Voraussicht nach stattfinden. Christian Arbeit sieht das auf Anfrage von uns genauso.
Der Deutsche Wetterdienst hat seine Schneewarnung auch zurückgezogen. Da auch die vorhergesagten Temperaturen mit -4 Grad im Rahmen bleiben, gibt es keinen Grund, das Spiel zu verlegen. Einzig die Schneemassen müssen noch geordnet werden. Da allerdings ist Union – zusammen mit einigen Fans – dran.
Und Mainz 05 wird ein spannender Gegner. Zum einen gibt es ein Wiedersehen mit Urs Fischer, der jetzt dort der Trainer ist. Zum anderen kommen die Mainzer als Tabellenletzter zu uns. Ein "Hinten-Reinstellen" sollte es Seitens der Mainzer nicht geben. Sie müssen bei uns gewinnen, die Abstände zu den eventuell rettenden Plätzen 15 und 16 betragen immerhin schon 6 beziehungsweise 4 Punkte.
Allerdings können wir davon ausgehen – und so gut kennen wir Urs – er wird erst einmal (die ersten 15 bis 20 Minuten) seine Defensive stärken. Ex-Unioner Hollerbach wird auflaufen und der zweite Ex-Unioner Maloney scheint bei Fischer auch kein Stammspieler zu sein.
Sehr große Änderungen hat Fischer in Mainz bisher nicht vollzogen. Die Qualität im Aufbauspiel ist bei ihnen mit Nebel, Amiri und Lee nach wie vor vorhanden. Da sind sie sogar klar stärker als wir. Für ganz vorn hat sich Fischer – den robusten Tietz aus Augsburg geholt. Ob nun er wirklich gleich im Stamm aufläuft oder U21-Nationalspieler Weiper spielt – dürfte für uns nicht spielentscheidend sein. Aufpassen müssen wir auf beide.
Das Drumherum wird auch vom traurigen Tod von Andre Rolle bestimmt sein. Viele werden an ihn denken. Eine Choreo wird vorbereitet sein und eine Gedenkminute versteht sich sowieso von selbst. Wahrscheinlich hat der Verein sogar noch mehr geplant. Andre Rolle hat es verdient! Und ganz sicher wird er Spiel 1 - ohne ihn – mit verfolgen.
Der 1.FC Union könnte seinen überraschend guten Tabellenstand (Platz 8 mit 21 Punkten) stärken. So wir drei Punkte hierbehalten, muss die vor uns stehende Frankfurter Eintracht gegen Dortmund auch erst einmal gewinnen. Im Idealfall wären wir bis auf einen Punkt an ihnen dran. Aber wir wollen nicht von oben träumen. Schon gar nicht im Gedenken an Andre, dem genau das immer ein Gräuel war. Freuen wir uns auf ein schönes Spiel gegen unseren Ex-Trainer. Eisern!
6. Januar: Ein großer Unioner ist gegangen: Abschied von unserem Freund André Rolle
Icke: Diese Nachricht haute mich heute von den Socken. Erst einmal tief durchatmen, dann einen (kleinen) Black Label getrunken. Andre Rolle – mein Freund – ist gestern Abend (5.1.2026) friedlich im Krankenhaus Köpenick eingeschlafen. Und Gott sei Dank konnte er sich noch von seinen Liebsten verabschieden.
Andre Rolle war ein ganz Großer - großartiger Mensch, Vater, Sohn, Unioner, Kumpel, Freund. Christian Beeck traf es heute verbal perfekt: "So ein feiner Mensch", war sein erster Satz, der ihm einfiel. 68 Jahre ist noch viel zu früh zum Gehen. Und diesen Sommer hatte er versprochen, mich endlich (in meinem neuen Domizil) zu besuchen. Nachdem wir uns das schon etliche Male vornahmen, kam immer etwas dazwischen.
Ja, Andre war krank. Trotzdem sah es zuletzt so aus, als wenn es gesundheitlich mit ihm bergauf ging. Seine (regelmäßigen) Besuche im Virchow-Krankenhaus sollten seltener werden. Wir freuten uns darauf. Und dann kommt dieser Schlag tief in die Magengrube. Unser ehemaliger Stadionsprecher war schlichtweg ein Vorzeige-Unioner. Immer klar in seinen Äußerungen. Auch wenn es dem einen oder anderen nicht passte (deshalb vielleicht verstanden wir uns so gut). Besonderen Spaß hatten wir beide bei der Gründung des FC User 04. Ein Fan-Fußball-Spiel An der Alten Försterei mit allem Pipapo (Flutlicht, TV/RBB) zu organisieren und es zu einem tollen Erlebnis für Alle zu gestalten, das war seine (und meine) Welt. Lieber Andre, wir werden Dich vermissen. Kerle wie Du werden heute nicht mehr gebaut. Und ich vermisse Dich ganz besonders… EISERN.
Unionfux: André Rolle kannte ich schon, bevor ich ihn kannte - zumindest seine sonore, angenehme Stimme, denn er war viele Jahre Stadionsprecher beim 1. FC Union, in äußerst schwierigen Zeiten, in den Neunzigern. Dann fielen mir seine ebenso intelligenten wie wichtigen und streitbaren Beiträge im Unionforum auf und umsomehr freute es mich, als sich André bei mir meldete und vorschlug, man könne sich ja mal verabreden. Wir waren uns auf Anhieb sympathisch und dem einen Treffen folgten viele weitere - und jedesmal war es ein Highlight, wir hatten oft denselben Blick auf’s letzte Spiel und auf das sonstige Geschehen bei unserem Herzensclub und wenn mal nicht, haben wir uns die Köpfe heißgeredet und fast immer konnte ich was lernen, denn André war ein überaus kluger und lebenskluger Mensch mit einem großen Herzen, der sich keinem Argument gegenüber verschloß - auch, wenn er geradezu legendär stur sein konnte.
So verweigerte er beispielsweise in unserer Aufstiegssaison in die Zweite Liga strikt einen Besuch im Jahn-Tierpark, in den wir wegen des Stadionneubaus ausweichen mussten, denn schließlich hatte dort lange der ehemalige Serienmeister gespielt und somit war das Gebiet für ihn verseucht und unseres Vereins irgendwie unwürdig. Das konnte man nachvollziehen oder auch nicht, aber man respektierte es natürlich und ein wenig imponierte es einem ja auch, dass jemand so klare Prinzipien und so einen starken Charakter hatte.
In den letzten Jahren ging es ihm leider gesundheitlich immer schlechter, er ertrug es tapfer und ohne viel Drama, seine Besuche in der Alten Försterei waren deswegen eine Seltenheit geworden, vorbei die Zeiten, da wir uns im Stadion über den Weg gelaufen sind und uns kurz über das Spiel austauschten. Zuletzt haben wir an meinem Geburtstag vor gut zwei Monaten telefoniert, er klang eigentlich wie immer, auch wenn er sich über seine kritische Situation im Klaren war. Er wünschte sich so sehr, dass er noch ein paar Jahre hätte, um seine Enkel weiter aufwachsen zu sehen, daraus wird nun leider nichts. Der große Unioner und feine Mensch André Rolle ist gestern gestorben, viel zu früh. Er wird nicht nur mir gewaltig fehlen, denn solche Menschen sind selten - die große Lücke, die er hinterlässt, ist nicht wirklich zu schließen, ohne ihn wird es nicht mehr dasselbe sein. Und doch er lebt weiter, in den Erinnerungen und den Herzen all jener, die ihn kannten, liebten und immer weiterlieben werden. Gute Reise, André, ich denke an dich - und bin tieftraurig und gleichzeitig doch so froh, dass wir Freunde waren, nein, sind.
3. Januar: Los geht's: Das neue Jahr hat's in sich!
Unionfux: Das war’s schon wieder mit der Winterpause, die ja schon seit einiger Zeit bestenfalls eine Weihnachtspause ist - gestern war der Trainingsauftakt und in einer Woche spielen wir bereits wieder um Punkte in der Alten Försterei gegen den derzeitigen Tabellenletzten Mainz 05, der ja mittlerweile von Urs Fischer trainiert wird, hoffentlich lassen die Wetterbedingungen das dann auch zu.
Was das neue Jahr für unseren Verein bringen kann und wird, ist zu diesem Zeitpunkt nicht so wirklich abzuschätzen, klar ist nur eins: die Herausforderungen werden kaum kleiner. Schon der Januar ist in mehrfacher Hinsicht ein dickes Brett: fünf Punktspiele innerhalb dreier Wochen, zwei Begegnungen gehören ja noch zur Hinrunde - gegen Mainz und auswärts in Augsburg, danach das Rückspiel des Saisonauftakts in Stuttgart, dann kommt Borussia Dortmund, schließlich sind wir in Hoffenheim zu Gast. Obendrein wird das offene Transferfenster unbestritten Unruhe und Unklarheiten mit sich bringen, insbesondere, was unsere Abwehr angeht. Der mögliche Abgang von Leite ist wahrscheinlich eher kompensierbar als der von Doekhi, obendrein kommt die Personalie Ilic und vielleicht gar noch eine obendrauf, von der wir noch nichts ahnen? Das Verleihen von eher unbedeutenden Spielern wie Ljubicic oder auch Ogbemudia, der gerade für ein halbes Jahr zum Drittligisten Waldhof Mannheim verliehen wird und mit einem verlängerten Vertrag im Gepäck, fallen sicherlich unmittelbar weniger ins Gewicht.
Die Frage wird natürlich sein: können wir uns verstärken oder zumindest Abgänge adäquat ersetzen und wie schnell sind dann diese Spieler in der Lage, ins Geschehen einzugreifen? Der Wintertransfermarkt ist seit jeher wesentlich schwieriger als der im Sommer und mittlerweile so kaum noch haltbar, weil sich die ohnehin bekannten Probleme aus terminlichen Verschiebungen heraus verschärft haben. Insofern muss man das Fenster an die veränderten Bedingungen anpassen, vielleicht sollte er Mitte Dezember beginnen und Mitte Januar enden, auch wenn die Feiertage dazwischen liegen. Was nützt denn ein Transfer, der unter Umständen erst am 22. Spieltag relevant werden kann? Von der schon erwähnten Unruhe mal ganz abgesehen, die hier und da schon an Wettbewerbsverzerrung grenzt, allein deswegen sollte also schnell eine unkomplizierte Modifikation her, dazu würde ja auch nicht allzuviel gehören. Aber zumindest diesmal ist es so, wie es ist, angesichts unseres doch einigermaßen heftigen Programms muss man auf möglichst glatt gehende Geschäfte hoffen, lassen wir uns überraschen und verlassen uns auf Horst Heldt und natürlich auch auf das nötige, unverzichtbare Glück.
Am Montag testen wir zweimal 60 Minuten gegen Wismut Aue, trainiert von Jens „Nischel“ Härtel, der ja auch weite Teile der turbulenten Neunziger eine feste Größe bei uns war, hoffentlich lassen die Platzverhältnisse ein sinnvolles Spiel überhaupt zu. Auf jeden Fall geht’s wieder los, noch ist das Kribbeln leicht, wird sich aber schnell verstärken, allein die Aussicht, den Klassenerhalt frühzeitig einzutüten (wenn auch nicht endgültig), ist schon verlockend. Der Jahresausklang 2025 machte Lust auf mehr - Ende Januar sind wir auf jeden Fall schlauer.Natürlich möchte ich nicht versäumen, all unseren Lesern ein in jeder Hinsicht gutes 2026 zu wünschen, bleibt uns auch in diesem Jahr gewogen und natürlich hoffen wir alle für unseren Verein das Beste, wäre schön, wenn wieder mehr Kontinuität auf dem Platz zurückkommen und vor allen Dingen die Alte Försterei wieder zur fast uneinnehmbaren Festung werden würde. Also, nochmal tief Luft holen, ums mit einer alten Mineralölwerbung zu sagen: es gibt viel zu tun, packen wir’s an!!
27. Dezember: Transfer-Theater - die Bühne geht auf
Icke: Wenn Leeds sich wirklich um Doekhi bemüht, dann haben wir wohl keine Chance mehr. Der deutsche Leeds-Trainer Farke möchte in der Winterpause auf eine Dreierkette umstellen. Nach dem 19.Spieltag stehen die Engländer auf Platz 16 der 1.Liga und sind akut abstiegsgefährdet. Natürlich macht das dann Sinn, so eine Umstellung sofort zu unternehmen. Das stärkt wahrscheinlich auch deren Abwehr. Und was gibt’s da Besseres, als den torgefährlichsten Innenverteidiger in Europa zu holen. Unser Vorteil dabei, mit dem Wissen, sie wollen und brauchen ihn unbedingt, können wir wohl noch ein paar Taler zusätzlich generieren. Schaffen wir es, noch 6 Millionen für ihn zu erhalten, dann wäre das ein großer Erfolg. Sprich 1 Million pro Monat Vertragslaufzeit.
Gleiches gilt wohl für Leite, für den die Liste der Interessenten immer länger wird. Angeblich soll es für ihn ja schon Angebote um die 6 Millionen Euro geben. Schwer zu glauben, aber hoffen wollen wir es einmal. Sein Nachfolger stände mit Uduokhai schon fest. Eventuell gelingt uns dabei sogar noch ein kleines Transferplus.
Bis zum 3.Februar läuft die Winter-Transfer-Phase. Eigentlich ein Unding, weil zu dieser Zeit die Punktspiele schon wieder laufen. Augenblicklich sieht es also für unsere Abwehr alles andere als gut aus. Ein dezentes Chaos droht hier. Das blockiert auch unser zentrales Mittelfeld. Einen weiteren Abgang wird es hier dann auch nicht geben, weil wir eventuell Kral für die Innenverteidigung brauchen, so Leite und Doekhi gehen. Was ich mir allerdings immer noch nicht vorstellen kann.
Im Sturm hält sich beharrlich das Maina-Gerücht. Das ich diesen Transfer für völlig schwachsinnig halte, sagte ich schon. Wir brauchen als Team keine DREI Sprinter, die allesamt fußballerisch begrenzt sind. Illic zu Glasgow oder Burnley ist genauso verrückt. Es sei denn, wir haben eine neue Stürmer-Idee. Auch das Gerücht hält sich hartnäckig. Dennis aus der Türkei für das rein defensive Mittelfeld macht ebenso wenig Sinn, sprich überhaupt keinen. Es sei denn, Baumgart plant Doekhi durch Khedira zu ersetzen. Früher hat Khedira auch öfter Innenverteidiger gespielt. Dann würde die 6 frei werden und die Verpflichtung würde an Gehalt gewinnen. Allerdings ist das eine wilde These, das gebe ich zu.
Warum mit Traore und Lazaro immer und immer wieder rechte Verteidiger bzw. Spieler für die rechte Außenbahn als Gerücht auftauchen, wird mir für immer ein Rätsel bleiben. Mit Trimmel, Juranovic und Skov haben wir drei Nationalspieler für diese Position im Kader. Das wäre völliger Irrsinn. Jeremiah St. Juste ist bei Sporting B völlig in der Versenkung verschwunden. Er wäre allerhöchstens eine preiswerte Ergänzung für die Innenverteidigung. Immerhin hat er längere Zeit nicht höherklassig gespielt. Sportings Plan, für ihn auch noch einmal richtig abzukassieren, schlug fehl. Warten wir es ab, was wirklich passiert. Die guten Leistungen von Leite, vor allem aber Doekhi … sind uns jetzt hinderlich. Allen Unionern und Sympathisanten ein gesundes neues Jahr! Eisern!
27. Dezember: Kerzengerade, erfolgreich und Eisern - Heinz Werner
Icke: Heinz Werner - die erste Trainer-Legende vom 1. FC Union wird am 27. Dezember 90 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch! Eine Weisheit vom alten Trainerfuchs blieb bis heute erhalten. 1977 - ein Jahr, in dem ich schon Union-Fan war, ordnete er ein Trainingslager im Frauenwald am Rennsteig (Thüringen) an. Das Gebiet gehört zu Ilmenau.
Dort soll er den legendären Satz geprägt haben: "Wenn Ihr schon nicht so gut Fußball spielen könnt wie die anderen, dann müsst Ihr wenigstens besser laufen können." Und nach der Devise trainierte er schon damals Union. Hat es geholfen? Ja! Zumindest in der Saison.
Gleich beide Spiele gewann der 1. FC Union gegen den übermächtigen Stasi-Verein mit 1:0. Und wir hielten die Klasse. Für Union war das eine gute Saison. Eine Legende besagt außerdem, der Mielke-Stürmer Riediger suchte noch Stunden nach dem Abpfiff seinen Fußball-Schuh. Potti Matthies hatte diesen Volley in der Saison beim Derby weggekickt. Die gelbe Karte dafür lächelnd gern in Kauf genommen. Werner soll es mit einem süffisanten Lächeln betrachtet haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der diese zwei Derbys erlebt hat, heute kein Union-Fan ist. Das ist fast ausgeschlossen.
Die Aussage von Heinz Werner könnte auch aktuell aus dieser Saison 2025 stammen. Es hat sich nichts geändert. Nur die Klasse - wir spielen jetzt Bundesliga, statt DDR-Oberliga. Und Gott sei Dank - den Stasi-Verein gibt's nur noch in Miniatur-Ausführung. Die Helden und Führungsspieler hießen damals Matthies, Sigusch und Bohla. Die drei waren einfach überragend. Im besagten Trainingslager ließ Werner den Union-Kader in Magath'scher Manier rotieren. Überlieferungen besagen, die Empathie-Werte der Spieler zum Trainer Werner sanken auf Minuswerte.
Der alte Fuchs wusste sich aber zu helfen. Er lud einfach die Spielerfrauen mit in das Trainingslager ein. Und Schwups hatten sich alle wieder lieb. Werner war nicht nur ein harter Hund, er hatte auch Einfühlungsvermögen. Dazu konnte er nie von Union loslassen. Er ist heute noch bei Mitgliederversammlungen (als Ehrenmitglied) und Veranstaltungen dabei. Und Werner legte sich auch schon mal ganz gern mit den Genossen an. Was passt da besser zusammen als Werner und Union.
Heinz Werner war ein Tausendsassa. Er spielte bei Lok Stendal selbst Fußball. Auch später bei Traktor und Motor Schwerin. Dann begann seine Trainer-Karriere mit den Stationen: Schwerin, KKW Greifswald, DFV, Hansa Rostock, 1. FC Union, Stahl Brandenburg, FC Karl-Marx-Stadt, MSV Duisburg, FC Matsunichi (China), Elektronic Guangzon (China), FSV Zwickau. Zwischendurch und auch parallel arbeitete er zudem für den DFB.
Und vergessen wir bitte auch nicht, welche Start-Bedingungen Heinz hatte. Er wurde 1935 geboren und überlebte den Zweiten Weltkrieg. Bei Kriegsende war er zehn Jahre alt. Er überstand die Nazis und den Kommunismus, erlebte auch, was es heißt Hunger zu haben. Und die fußballerischen Bedingungen hatten mit denen von heute Null gemein. Er ist im dritten (politischen) System angekommen. Musste auch erst einmal schaffen! Coole Typen haben wir in unseren Reihen. Einer davon war er. Immer "Kerzengerade, erfolgreich und Eisern"!
23. Dezember: Eine Wundertüte namens Union
Unionfux: Sieht man das beinahe unwiderstehliche goldene Tor von Schäfer in Köln, welches mehr ist als nur zwei wertvolle zusätzliche Punkte, denn es hat stark versöhnende Kräfte, da es ein paar fragwürdige Auftritte der jüngsten Vergangenheit mit einem Schlag (fast) vergessen macht und sowieso ein perfekter Schlusspunkt des Jahres ist - dann fragt man: warum denn nicht öfter, lieber Andras?
Dein Tor sieht mehr nach Können denn nach Zufall aus - das könnte, nein, das muss einfach häufiger passieren. Ebenso ist man erleichtert, weil wir offenbar Punkte in der Nachspielzeit nicht nur wegschmeißen, sondern auch einfahren können. Die Zwanzig-Punkte-Marke ist erstmal geknackt, das ist ja nicht nur für die Psyche ziemlich hilfreich.
Und man blickt für drei Wochen einigermaßen entspannt auf die Tabelle, wir führen den Rest vom Schützenfest mit relativ überzeugenden einundzwanzig Punkten an und das mit selten wirklich überzeugendem Fußball - was soll man jetzt dazu sagen? Die Sorgenfalten nach dem Spiel in Wolfsburg sind schwuppdiwupp geglättet, die Unkenrufe vorerst verstummt, statt drohendem Abstiegskampf stehen wir auf Platz acht - wer will sich im Moment ernsthaft beschweren?
Gleichwohl drängt sich die Frage auf: einfach nur Schwein gehabt oder letztlich aufgegangener Plan? Reicht der Hinweis darauf, dass Erfolg automatisch recht gibt? Sind kritische Nachfragen jetzt überflüssig, ja, gar ein bisschen unverschämt? Fußball ist nun mal ein Ergebnissport. Und ist der Sieg in Köln denn unverdient?
Natürlich nicht, denn wir sind in Müngersdorf unterm Strich die Mannschaft mit den wesentlich besseren Chancen und eben der einen entscheidenden Aktion besser und wenn wir auch nur gut zehn Minuten dominieren, vom erzwungenen Platzverweis durch den tollen Pass von Skarke auf Burcu, bis hin zur unzureichend abgewehrten Ecke von Juranovic - und was unser Ungar dann daraus macht (im Übrigen alles Einwechsler!) - das reicht schlussendlich, da ziehen wir dieses zugegeben knappe und selten ansehnliche Spiel auf unsere Seite und müssen glücklicherweise nicht irgendwelchen nicht gegebenen Handelfern hinterherhadern. Obendrauf spielt alles mehr oder minder für uns - und fertig ist das Weihnachtswundertütchen.
Aber haben wir in der bisherigen Saison unterm Strich denn nicht ohnehin mehr Punkte unglücklich verloren denn gewonnen? Obwohl so einige Spieler nach wie vor ihre Möglichkeiten eher verfehlen als erreichen (allein Jeong, Köhn, Rothe - alles immerhin Millioneneinkäufe, die nur sporadisch überzeugen konnten) und insgesamt kaum jemand einigermaßen konstant ist? Wie gut sind wir denn nun?
Selten fiel es so schwer, darauf eine einigermaßen befriedigende Antwort zu finden, erst recht nicht, ernsthaft zu prophezeien, wie die Ausbeute aus den restlichen neunzehn Spielen wohl aussehen kann. Zum Klassenerhalt wird es aller Voraussicht nach reichen, wie souverän, das wird schon entscheidend vom Wintertransferfenster abhängen: gehen Leite und/oder Doekhi, kann man sie einigermaßen adäquat ersetzen? Die Gerüchte um Ilic häufen sich auch: Celtic Glasgow und der FC Burnley sollen ernsthaft interessiert sein.
Gelingt es, die chancenlosen Spieler, wie etwa Ljubicic, zu verleihen oder zu verkaufen? Kommt tatsächlich ein funktionierender Achter/Zehner, technisch und taktisch stark - oder will man den gar nicht, weil der ja nur stören würde? Will sagen: schließen wir die eine oder andere Baustelle, ohne neue zu schaffen, ist etwas mehr Ausgewogenheit möglich, könnten positive Überraschungen auf uns warten.
Es ist eben so einiges drin in dieser Wundertüte namens Union. Wie die ziemlich unerwarteten sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen, die uns eine überaus angenehme Lockerheit verschaffen, zumindest vorerst. Und Lockerheit war ja in den letzten zweieinhalb Jahren eher selten (zum Vergleich: letztes Jahr hatten wir sechzehn Punkte nach fünfzehn Spieltagen, vorletztes Jahr sogar nur zehn!), also nehmen wir das doch mit und genießen es ein wenig - schöne eiserne Weihnachten!
21. Dezember: Fröhliche Weihnachten an der Alten Försterei - Dank Schäfer
Icke: Was für ein Strich! Schäfers Siegtor mittels satten Direktschusses aus ca. 16 Meter sorgte für den 1:0 Sieg des 1.FC Union in Köln in der 91.Minute. Die Sportsbar "Paris Rom Erkner" – wo wir das Spiel sahen – explodierte regelrecht. Das hatten die neuen Betreiber wohl so auch nie gesehen. Oldie-Tische verwandelten sich binnen Sekunden in Party-Meilen. Und Schäfer musste das machen. Eben weil eine Reaktion auf die haarstäubenden Fehler von Schiedsrichter Dingert (plus dem VAR) notwendig war.
Jetzt gibt es nicht nur zum Weihnachtssingen am 23.12.2025 eine fröhliche Weihnacht An der Alten Försterei, sondern um das ganze Fest, inklusive dem Jahreswechsel.
Die erste Halbzeit war zum Vergessen. Wieder einmal spielte Not gegen Elend Fußball. Das war defensiv sicher, aber nicht schön. (Fast) wie immer änderte sich das in der 2.Halbzeit. Nein das Gekicke wurde nur eine Mü besser, aber dafür spannender. Neben Schäfers Tor hatten wir eigentlich nur eine einzige richtige Chance im ganzen Spiel. Das war Querfelds Pfosten-Kopfball in der 66. Minute. Aber auch die Kölner brachten kaum etwas zu Stande.
Union gewann das Spiel schlussendlich, weil sie in den letzten 20 Minuten noch einmal "nachlegen" konnten. Wir verstärkten unsere Bemühungen das Spiel noch zu gewinnen. Köln brachte zwar El Mala, konnte den neuen Super-Star aber nicht in Szene setzen. Eben auch weil wir das wussten und aufpassten.
Und dann kam die 82.Minute. Van den Berg hielt einen Ball (bei einem Konter von uns) mit der Hand auf. Da braucht man nicht diskutieren, das ist überall auf der Welt rot. Der eingewechselte Burcu wäre durch gewesen. Der Junge brachte übrigens mehr Schwung in unser Spiel, spielte klar besser als Jeong.
In der 85.Minute wäre unsere Führung fällig gewesen. Nur Schiedsrichter Dingert und der VAR werteten das Handspiel von Kaminski nicht als Handspiel. Bei gleichen Szenen wird zu 99% gepfiffen. Ein wirklicher Anfängerfehler von Dingert. Aber es wurde noch grotesker. Drei Minuten später verlegte Schiedsrichter Dingert ein weiteres klar erkennbares Martel-Handspiel vom Oberarm zur Schulter. Jeder kann sich die Szene anschauen. Das ist ein Witz, falsch und gelogen. Warum machen der Schiedsrichter und der Video-Schiedsrichter solche eklatanten Fehler? Wir wollen mal nicht hoffen, dass (nicht zum ersten Mal) offensichtlicher Betrug dahintersteckt.
Und genau deshalb war Schäfers Tor in der Nachspielzeit sooo wichtig. Wir haben jetzt 21 Punkte und noch zwei offene Spieltag der ersten Halbserie. Stehen auf Platz 8 und führen das Mittelfeld der Bundesliga an. Wenn wir ehrlich sind, haben wir das dem Team in der Form gar nicht zugetraut. Nein wir spinnen jetzt nicht und denken an Europa. Wir möchten ein geruhsames Weihnachten haben. Und den Klassenerhalt sichern. Das wäre dann Saison Nr.7 – in der wir Nonstop erste Bundesliga spielen und drinbleiben. Frohe Weihnachte allen und ein kräftiges Eisern Union!
19. Dezember: Nochmal alles raushauen: Jahresabschluss in Köln
Unionfux: So, letztes Spiel in diesem Jahr und so ein bisschen entscheidet wohl der letzte Eindruck, wie man dieses Jahr bewertet: gewinnen wir in Köln, so stehen wir mit ordentlichen einundzwanzig Punkten da, hätten mehr als die Hälfte der berühmten Vierzig, mögliche zehn Punkte auf den Relegationsplatz, überwintern (soweit man drei Wochen so nennen kann, eine richtige Winterpause ist was anderes) zudem auf Platz acht (macht zumindest optisch was her) – beste Voraussetzungen für einen erneuten, ungefährdeten Klassenerhalt.
Bei einem Unentschieden oder gar einer Niederlage stehen wir nicht ganz so vorteilhaft, aber immer noch passabel da, aber klar ist dann auch, dass wir weiter keine Konstanz aufweisen, nicht umsonst haben wir nicht zweimal hintereinander gewinnen können in dieser Spielzeit und die Euphorie nach dem Heimsieg gegen RB wäre auch wieder verflogen.
Aljoscha Kemlein (l), Leopold Querfeld und Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin) Zudem werden wir wissen, ob unser treffsicherer Sturm wieder nur ein Strohfeuer war oder ob das Potenzial der Angreifer sich, zumindest einigermaßen, dauerhaft ausschöpfen lässt. Mit anderen Worten: ein weiteres Spiel von hoher Bedeutung und ja, wieder mal richtungsweisend. Obwohl das RheinEnergie-Stadion (ein weiterer wunderschöner Name) als ziemlicher Hexenkessel gilt, sind die aufgestiegenen Kölner nicht so wirklich heimstark, lediglich zwei Heimsiege stehen bisher zu Buche: gegen Freiburg am zweiten und gegen den HSV am neunten Spieltag. Nichtsdestotrotz dürften wir den Kölnern das Spiel weitgehend überlassen und uns aufs Umschaltspiel verlegen, möglich wären also durchaus Ilic, Ansah und Burke in der Anfangsformation.
Verzichten müssen wir weiterhin auf Skov und auf den gelbgesperrten Haberer, könnte also sein, dass Trimmel wieder in die Startelf rutscht, schon allein wegen der Flanken und der Standards, so richtig konnte ja sonst noch kein weiterer Spieler seine Befähigung in dieser Sache nachweisen und mit dem durchaus veranlagten, jedoch ständig angeschlagenen Juranovic ist höchstens von der Bank zu rechnen. Wäre mal ganz gut, wenn da noch der eine oder andere sich dahingehend was draufschaffen könnte, immerhin sind die Standards ja ein wichtiger Teil der offensiven Mittel.
Schon verwunderlich, dass das den Verantwortlichen offenbar bisher so durchgerutscht ist, vielleicht könnte man das bei kommenden Verpflichtungen berücksichtigen. Ach ja, könnte durchaus sein, dass unsere Abwehrreihe Doekhi, Querfeld und Leite das letzte Mal zusammenspielt, andererseits: ist der Abgang von Leite und/oder Doekhi nicht schon x-mal als todsicher angekündigt worden?
Darüber hinaus findet das nächste Heimspiel ja schon am 10. Januar statt, da ist das Transferfenster immerhin noch drei Wochen geöffnet. Also abwarten. Wie auch immer: einfach den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen, am Samstag von Anfang an mit breiter Brust auftreten und nochmal die Konzentration bündeln, dann kann das Jahresende einigermaßen entspannt werden und der Blick auf die Tabelle durchaus spaßig: auf geht's, holen wir uns drei Punkte vom Rhein!
15. Dezember: Taz und Cigerci zu schwach für Union?
Icke: Seit Wochen gibt es Gerüchte, das Ex-Unioner Taz von der dritten (Verl) in die zweite Liga (Bielefeld) wechseln möchte. Und seit mehr als 1 ½ Jahren schießt er Tore am Fließband, inklusive vieler Vorlagen. Beispiel gefällig? In besagtem Zeitraum der letzten 1 ½ Jahre hat er 59 (!) Scorer gesammelt. 25 Pflichtspiel-Tore und 34 Vorbereitungen. Mit seinen 26 Jahren ist er auch noch im besten Fußballalter. Und er hat eine Union-Historie.
Ähnliche Scorer-Werte erreichte der 30-jährige Cottbus Routinier Cigerci im gleichen Zeitraum. 29 Tore und 15 Vorbereitungen ergeben 44 Scorer in 1 1/2 Jahren. Cigerci ist der ungekrönte König in Cottbus. Lenker, Leiter und Führungspersönlichkeit. Ein Wechsel zu Essen ist gerade im Gespräch. Bei beiden darf man durchaus fragen, ob sie zu schwach sind für Union bzw. die 1.Bundesliga?
Technisch sicherlich nicht. Beide haben eine grundsolide Technik, inklusiver guter Schusstechnik. Ob das taktische Verhalten bzw. das Zweikampf-Verhalten genügt … ist schwer zu sagen. Das sind allerdings Dinge, die man lernen kann. Und ob die zwei Spieler in das taktische Konzept von Baumgart passen? Das wiederum könnte man bejahen. Cigerci hat immerhin schon 57 Profispiele im zentralen Mittelfeld (sonst meist offensiv) absolviert und dabei sensationelle 50 Scorer geschafft. Taz wohl sowieso, weil der auch auf den halboffensiven Positionen spielen kann. Vielleicht ist so eine kleine Lösung eine denkbare, vor allem wenn man darüber nachdenkt, wieviel Geld wir in den letzten Jahren für Stürmer ausgaben, die dann ständig floppten.
Ansonsten hat sich an unserer Nordkorea-Front wenig geändert. Immer noch im Gespräch ist ein Abgang von Ilic auf die Insel. Kaum vorstellbar. Aber bei den Engländern weiß man nie, welche unmoralischen Angebote sie bereit sind zu machen. Und seine erzielten Tore lassen aktuell auch weiterhin zu wünschen übrig. Ein weiteres Gerücht ist Dennis aus der Türkei. Ein defensiver Mittelfeldspieler. Wozu brauchen wir den? Da haben wir ganz andere Baustellen. Der Tausch von Leite zu Uduokhai wird wohl vollzogen werden. Die Frage ist, wann wird es bekannt gegeben? So ganz habe ich ja immer noch nicht aufgegeben, dass wir doch mal eine Rückkehrer-Aktion vollziehen. Awoniyi nach Bremen, so wie es gemunkelt wird, könnte ich nur schwer verstehen. Dann doch lieber zu uns. Auch wenn es nur eine Leihe wird. Eisern.
13. Dezember: Geht doch - Union schlägt Leipzig hochverdient
Unionfux: Zugegeben: die Rasenballer (gibt’s dieses Wort überhaupt oder ist es nur den kranken Hirnen der PR-Abteilung eines österreichischen Brauseherstellers entstiegen?) sind schon so etwas wie unser Lieblingsgegner, zwischenzeitlich haben wir gar in Serie gegen das Konstrukt aus Leipzig-Fuschl gewinnen können. Diesmal sind die Vorzeichen allerdings etwas schwieriger als sonst, denn wir sind nicht gerade im Aufwind, während der Tabellenzweite am letzten Wochenende Eintracht Frankfurt mit einem halben Dutzend ziemlich beeindruckend nach Hause schickt.
Die erste Hälfte ist dann auch von Vorsicht unsererseits geprägt, während wir im Angriff kaum etwas Interessantes zustande bringen, gelingt es uns andererseits, die Angriffe des ballsicheren Gegners weitgehend zu unterbinden. Bis auf eine Doppelchance der Gäste nach einer guten Viertelstunde: erst rettet Rönnow stark gegen Diomande, dann gegen einen Baumgartner-Kopfball nach der darauffolgenden Ecke. So geht es, auch dank unserer dänischen Katze, torlos in die Pause, man ist bis hierher einigermaßen zufrieden, auch wenn sich irgendwie die Frage aufdrängt: wie sollen wir das denn hier gewinnen?
Doch dann folgt einer der besten zweiten Hälften dieser Saison, denn jetzt beschränken wir uns nicht nur aufs Verteidigen, sondern sind auch offensiv dabei - und wie! Kemlein auf Jeong, der schickt den bis dahin glücklosen Burke, dieser lässt Lukeba eiskalt aussteigen und zieht den Ball aus fünfzehn Metern unwiderstehlich ins linke Dreieck - Traumtor und Führung! Und obendrein das erste Stürmer- und Burketor seit dem vierten Spieltag - geht doch! Die leider nicht lange hält: schon erschütternd, wie frei der gerade eingewechselte Gomis nach Flanke von Harder rechts im Strafraum ist - genug Zeit, den Ball anzunehmen und ungestört ins kurze Eck zu schießen - ein klassischer Blackout unserer Abwehr. Doch dieser Ausgleich entmutigt unsere Jungs erstaunlicherweise keineswegs, während der Kontrahent sich ziemlich sicher ist, uns jetzt im Griff zu haben. Doch weit gefehlt: nur Minuten später flankt der für Haberer gekommene Christopher Trimmel butterweich aus dem rechten Halbfeld und punktgenau vom Keeper weg, so dass Ansah keine Mühe hat einzulaufen und aus sechs Metern einzuköpfen. Stürmertor Nummer zwei und das erste Kopfballtor seit dem siebten Spieltag, erneute Führung nach einem perfekten Angriff und endlich mal wieder eine wirklich gute Flanke - geht doch!
Und auch wenn man logischerweise in der Folge meistenteils in der Abwehr gebunden ist und im Grunde kaum echte Gefahr zulässt (auch wenn einen Mannschaft wie Leipzig allein durch die hohe individuelle Klasse ja immer gefährlich ist), es werden weiterhin Nadelstiche nach vorn gesetzt, durch Schäfer, der besser Ilic eingesetzt hätte anstatt selbst abzuschließen und Skarke, der ebenso mit einem Schuss ins kurze Eck an Gulasci scheitert. Nachdem wir in den letzten beiden Heimspielen in der Nachspielzeit Siege weggegeben haben, ist es diesmal fußballgottlob anders, denn Schäfer und Ilic spielen einen Konter kurz vor Ultimo konsequent und präzise aus und Ilic bedient dann den ehemaligen Null-Tore-Skarke, denn der trifft in der Nachspielzeit ins linke Eck und zieht mit dem dritten Stürmertor den konsternierten Brausepauls endgültig den Zahn - geht doch!
Und die Alte Försterei steht zu Recht kopf, den dritten Heimsieg hat man unzweifelhaft verdient und feiert ihn dementsprechend. Drei Punkte, drei Tore (erstmals gegen RB!!) und tatsächlich drei blitzsaubere Stürmertore! Und so siegt der 1. FC Union nach einer endlich mal wieder starken und geschlossenen Leistung gegen den Erzgegner überhaupt, Mentalität und Mumm schlägt Qualität, das war unendlich wichtig für das Selbstbewusstsein der Truppe, den Abstand nach unten und die Stimmung im Verein. Vielleicht etwas unerwartet, aber vollkommen verdient - geht doch! Das Ganze bitte nochmal in Köln wiederholen, bis dahin freuen wir uns über eine erwachsene und konzentrierte Leistung im letzten Heimspiel des Jahres. Und schon witzig, dass uns die Großen der Liga irgendwie mehr liegen als der Rest…
11. Dezember: Top-Heim-Bilanz macht Hoffnung auf 3 Punkte!
Icke: Da kommt ein dicker Brocken. Im Punktspiel empfängt der 1. FC Union die Leipzig-Markranstädter. Und die haben einen Lauf. Die letzten drei Pflichtspiele alle sicher gewonnen. Darunter ein sattes 6:0 gegen Eintracht Frankfurt. Wir dagegen haben unsere letzten drei Pflichtspiele allesamt verloren. Da war zwar beim 2:3 gegen die Bayern ein sehr gutes Spiel dabei, aber gegen Heidenheim auch eine furchtbare Gurke. In Wolfsburg dagegen versuchten wir frisch nach vorn zu spielen, ließen uns aber ein ums andere Mal überrumpeln. Sprich … unsere sonst so sichere Defensive funktionierte plötzlich nicht mehr.
Gott sei Dank darf Khedira wieder spielen. Wie wichtig er für den Zusammenhalt unserer Abwehr ist, sahen wir, als er zuletzt fehlte. Ich hoffe sehr, Trainer Baumgart lässt seine Schonungs-Experimente mit Leite sein. Auch sein Fehlen wirkte sich in Wolfsburg negativ aus. Ja, natürlich will ihn wohl der Verein verkaufen, nachdem er seinen Vertrag bei uns nicht verlängert hatte. Und trotzdem, das Risiko müssen wir eingehen. Andere machen das auch. Das gleiche Wechsel-Theater gibt es (wie immer) um Doekhi. Obwohl sich dieser viel klarer äußert. Er spricht davon, sich auch einen Verbleib vorstellen zu können. Lieber Verein – steckt bitte das Geld, welches für eine Verpflichtung eines Ersatz-Kickers für Doekhi bereitgestellt wurde – in Selbigen. Es wird nicht billiger. Und der aktuell beste Kicker des 1. FC Union darf auch der Top-Verdiener im Kader sein. Alles andere wird wohl nur teurer. Bei eventuell sogar sinkender Qualität.
So ein ganz klein wenig, läuft es aktuell darauf hinaus, dass wir eventuell Doekhi von einem Verbleib überzeugen können und Leite abgeben. Dafür wohl sogar - mit Uduokhai - einen sofortigen Ersatz holen. Wenn das Heldt so hinbekommt, können wir erstmals sagen, Horst – Du hast einen guten Job gemacht. Alles andere verbirgt ein höheres Gefahren-Potential für unseren Bundesliga-Verbleib.
Und schon sind wir wieder beim aktuellen Spiel. Auf einem Abstiegsplatz stehen wir noch nicht. Allerdings haben wir gerade noch vier Punkte Vorsprung … vor Tabellenplatz 16. Deshalb gilt für Freitagabend: verlieren verboten! Unsere Heim-Bilanz gegen den Dosen-Klub sieht überraschend gut aus. Seit 2014 haben wir 8x gegen sie gespielt. Dabei 4x gewonnen und 2x unentschieden gespielt. Nur zwei Spiele haben wir verloren, darunter aber zwei Klatschen, eine mit 0:3 und eine mit 0:4. Die Gesamt-Bilanz weist uns aber 14:6 Punkte aus. Interessant ist auch, alle 4 Siege gegen die Sachsen endeten mit einem 2:1-Sieg. Damit ist die Marsch-Route für das kommende Spiel klar, schnell ein 2:0 vorlegen. Verkürzen dürfen sie dann Sekunden vor dem Abpfiff.
Wir erwarten folgende Elf: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Rothe – Kemlein, Schäfer – Ansah, Illic. Möglich wäre auch Köhn für Rothe oder Haberer für Schäfer. Verletzt ist nur Skov. Juranovic hätte sich mal wieder einen Einsatz verdient. Daumendrücken ist angesagt! Eisern.
9. Dezember: Der eine und der andere Trainer
Unionfux: Der etwas überraschende Tabellenletzte der Bundesliga FSV Mainz 05 hat einen neuen Trainer, nachdem ihr Wundertrainer Bo Henriksen, der die Mannschaft vorletzte Saison ziemlich spektakulär vor dem Abstieg bewahrt und in der Spielzeit darauf immerhin auf Platz sieben geführt hatte, nach einer ziemlichen Erfolglosserie geschasst wurde.
Nun, könnte man fragen, was geht das uns an? Zuerst einmal ist Mainz unser Gegner in einem Monat an der Alten Försterei (hoffentlich nicht als Tabellenletzter, dann wird das ein nahezu unlösbare Aufgabe…) und zudem ist der neue Trainer, das dürfte sich schon rumgesprochen haben, kein anderer als Urs Fischer.
Es ist also passiert, was nicht wenige Unionfans befürchtet haben: der wahrscheinlich beste und erfolgreichste Trainer, den wir je hatten, ist zurück in der Bundesliga. Und das ist schon ein seltsames Gefühl.
Natürlich und selbstverständlich freut man sich für ihn, wenn der sympathische Schweizer nach über zwei Jahren wieder unter Vertrag steht, aber insgeheim hoffte man, dass das eher als Schweizer Nationaltrainer oder bei irgendeinem englischen oder französischen Verein, aber doch nicht bei einem Bundesligakonkurrenten der Fall ist, auch wenn er natürlich nach fast jeder Trainerdemission der letzten beiden Jahre schnell im Gespräch war: von Gladbach bis Augsburg, ja selbst bei den Bayern. Nun also Mainz.
Es hat schon ein bisschen was davon, die ehemals große Liebe neu liiert zu wissen, und das auch noch ausgerechnet im engeren Bekanntenkreis, obendrein mit jemanden, den man noch nie so wirklich leiden konnte - das zwickt dann schon in der Herzgegend. Daran wird man sich jetzt wohl gewöhnen müssen und in dieser Saison wird man sich noch zweimal begegnen und man wird wohl um den Klassenverbleib konkurrieren.
Da einem ja das Hemd näher ist als der Rock, kann ich Urs Fischer bei seiner Aufgabe also nicht unbedingt alles Gute wünschen, da ich ihm aber auch nichts Schlechtes wünschen will, wünsche ich lieber gar nichts, seufze leise vor mich hin und bereite mich drauf vor, unseren Urs in Mainz-Klamotten zu ertragen.
Unser Trainer Steffen Baumgart indessen sieht unsere letzten drei Spiele so: "Dritte Niederlage hintereinander, drittes Spiel, wo die Leistung gestimmt hat, und trotzdem nimmst du gar nichts mit. Das ärgert." Was das Spiel gegen die Bayern angeht, sieht das wohl jeder genauso, aber in Wolfsburg und gegen Heidenheim hat die Leistung gestimmt? Aha.
Nachvollziehbar, dass er sich vor die Mannschaft stellt, aber wie soll eine Verbesserung eintreten, wenn man glaubt, die Heimniederlage in Heidenheim und der dann sicherlich schwer aufholbare 0:3-Rückstand in Wolfsburg wären allein auf Pech, eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen? Das irritiert doch schon etwas.
Mal sehen, wie weit wir mit diesem optimistischen "Im Grunde weiter so!" kommen. Vielleicht behält der Trainer ja auch Recht. Oder besser gesagt: hoffentlich. Denn sollten wir in den zwei Spielen vor der Winterpause wieder soviel Pech haben und mit leeren Händen dastehen, dürfte es ein Jahresende mit einer Menge Sorgenfalten werden.
Wäre gut, wenn in diesem Falle wenigstens Manager Horst Heldt die Dinge nicht ähnlich sonnig sehen würde, so wie im Sommer, als er einen Benes-Ersatz für das offensive Mittelfeld für unnötig hielt. Das würde dann nämlich wirklich ärgern.
8. Dezember: Wo geht es hin – 1.FC Wundervoll?
Icke: Bevor es am 10. Januar 2026 schon wieder weiter geht, werden in 2025 noch zwei Bundesliga-Spiele absolviert. Der 1.FC Union tritt am 12.12. zu Hause gegen die Brause-Elf aus Leipzig an. Um dann vier Tage vor Heiligabend nach Köln zu reisen. Wer jetzt noch 6 Punkte erwartet … ist ein (kleiner) Fantast. Zu unterschiedlich sehen wir die Leistungen unseres Vereins. Wir reisen wie auf einer Achterbahn durch Bundesliga und Pokal.
Warum bekommen wir keine Konstanz in unsere Leistungen? In Wolfsburg spielten wir gar nicht so schlecht. Selbst unser Angriffsspiel produzierte Chancen. Aber was nützt das, wenn wir keinen Spieler haben, der auch mal eine gute Chance verwandelt. Ansah (4 Tore) – unser immer noch bester Torschütze – trifft schon länger nicht mehr. Er hat eine Formkrise, nachdem er bei uns toll in die Bundesliga startete. Natürlich kann so ein junger Mann nicht die Korsett-Stütze Nummer eins im Angriff sein. Und der zweit- und drittbeste Torschütze? Sind mit Doekhi (4) ein Verteidiger und mit Khedira (3) ein defensiver Mittelfeldspieler. Burke, der auch 3x traf, machte eigentlich nur ein einziges gutes Spiel. Und Ilic? Der liegt immer noch bei null Toren. Das Fazit lautet klar und eindeutig: uns fehlt ein treffsicherer Stürmer. Man sollte die Chance im Winter nutzen, Ljubicic zumindest verleihen. Er ist gar nicht mehr in den Kader involviert. Und auch Skarke scheint abgehängt. Für die zwei könnte man einen Treffer holen, ohne dass es gewaltige Kosten verursacht.
Und im Mittelfeld? Da spielten sich Khedira und Kemlein – zentral – als Stamm-Duo fest. Was aber passiert, wenn Khedira – wie in Wolfsburg – einmal ausfällt, sahen wir gerade. Wir schwimmen! Haberer, Schäfer und Kral werden mehr oder weniger regelmäßig eingesetzt. Sie schaffen es aber seit geraumer Zeit nicht mehr, eine Führungsrolle einzunehmen. Wir können „es“ auch mal beim Namen nennen, es macht nach so einer langen Zeit kaum noch Sinn, mit dem vorhandenen Personal weiterzumachen. Wie unverzichtbar Khedira immer noch ist, sehen wir immer erst, wenn er fehlt. Ja und Eigengewächs Kemlein entwickelt sich gut. Er kann aber noch kein Leistungsträger sein. Ein bis zwei sehr gute zentrale Mittelfeldspieler fehlen uns, um eine Leistungssteigerung überhaupt erst möglich zu machen. Kann man nicht mal bei Andrich anklopfen? Bevor er dort in den rheinischen Pillenfabriken gänzlich untergeht? Er ist alles in einer Person. Führungspersönlichkeit, 6er und 8er gleichzeitig! Zur Not könnte er auch unser eventuell bald kommendes Innenverteidigungs-Problem lösen. Nur bei uns kann er sich auch noch ein WM-Ticket lösen. In Leverkusen wird das nichts mehr. Er hat kein Standing mehr dort. Ständige Kritik, wie gerade kürzlich, kommt noch erschwerend dazu.
Apropos Innenverteidigung! Bislang war das unser Prunkstück. Nun drohen die Abgänge von Leite und Doekhi. Wahrscheinlich ist alles schon in Sack und Tüten. Man sagt es nur noch nicht. Ein erster Fingerzeig in genau diese Richtung war der Einsatz von Nsoki für Leite in Wolfsburg. Verein und Trainer wollten sehen, ob wir den Leite-Ersatz schon in den eigenen Reihen haben. Nein haben wir nicht. Und parallel dazu verdichten sich die Anzeichen, das der Leite Ersatz Felix Uduokhai heißen wird. Ihm traue ich das zu. Und Doekhi? Der ist – abgesehen von Wolfsburg – unser bester Innenverteidiger. Ihn im kommenden Sommer ablösefrei gehen zu lassen, würde am meisten wehtun. Doekhi gleichwertig zu ersetzen, erscheint aktuell unmöglich. Zumindest würde ein Qualitäts-Ersatz im zweistelligen Millionenbereich liegen. Das werden wir nicht machen und auch nicht können. In den Vorbereitungsspielen hat Baumgart ein paar Mal Kral als Innenverteidiger in der Dreierkette getestet. Für mich hat er das ordentlich gemacht. Es würde mich dem zur Folge nicht verwundern, wenn wir im Januar mit Kral-Querfeld-Uduokhai eine völlig neue Abwehrreihe präsentieren. Wahrscheinlicher aber wird es sein, dass wir Doekhi noch bis zum Sommer behalten. Wenn dann Vereine (im Winter auf Grund seiner kurzen Vertragslaufzeit) nur 2 oder 3 Millionen für ihn bieten, dann ist es sicherer Doekhi noch 6 Monate zu behalten.
Es wäre an der Zeit, dass der neue Manager Heldt zeigt, dass er Union besser machen kann. Bisher ist das noch nicht geschehen. Viele Neuzugänge und Spieler, mit denen wir verlängerten, sind einfach nur ordentliche Mitläufer. Wir brauchen aber auch ein paar Führungsspieler, Spieler, die etwas Besonderes können und auch machen. Bisher waren das unsere drei Innenverteidiger plus Keeper und Abräumer. Wie wir schwimmen, wenn zwei der fünf (Defensiv-) Spieler ausfallen, sahen wir gerade. Ohne einen neuen guten Stürmer und einen neuen Top-Vorbereiter - werden wir es auch sehr schwer haben – die 2.Bundesliga-Halbzeit zu bestehen.Was müssen wir mache
- Unser Problem mit der Innenverteidigung lösen. Wahrscheinlich werden wir einen Spieler behalten (Doekhi) und einen Spieler ersetzen (Leite-Uduokhai).
- Einen Knipser und einen Torvorbereiter neu verpflichten.
- Spieler, die keine Einsatz-Chancen besitzen, verkaufen oder verleihen: Ogbemudia, Preu, Ljubicic, Markgraf, eventuell sogar Skarke (wenn zwei neue offensive Spieler kommen).
- Und wir müssen verstärkt darauf achten – eine Qualitäts-Achse zu haben. In der Offensive haben wir keine verlässlichen Führungsspieler. Null. Es macht (auch) aus unseren bisherigen Erfahrungen keinen Sinn, drei, vier oder gar fünf halb-gute und gleichstarke Spieler im Kader zu haben. Lieber einen, besser zwei - wirkliche Qualitätsspieler. Dann kann man auch verstärkt Talente miteinbauen. So sie eine echte Führung haben.
Wahrscheinlich war es unser Plan, dass Jeong und Burke – neben Ilic und Ansah – einschlagen. Es ist so - nicht geschehen. Und ja, aus den Historien der Spieler hätte man das prognostizieren können. Wenn dann noch der junge Ansah eine Formkrise bekommt (die ihm zusteht!) und Ilic nicht mehr trifft, dann wissen wir, was uns fehlt. Horst, ich hoffe, Du hast schon gut vorgearbeitet! Eisern.
6. Dezember: Aufbaugegner Teil 2 - Union verliert gegen effiziente Wolfsburger
Unionfux: Der erfahrene Unioner weiß, besser gesagt, befürchtet es schon: Wir sind nur allzu gerne Aufbaugegner. So geschehen in der letzten Woche gegen die auswärts punktlosen Heidenheimer (die diesmal dummerweise wieder in letzter Minute durch ein Glückstor gegen Freiburg gewinnen), diesmal gegen Wolfsburg, die ihren letzten Heimsieg im Januar feiern konnten. Alle Zahlen dieses Spiels sind auf unserer Seite: Mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe, selbst eine bessere Passquote, mehr gelaufen, erstaunliche 21 zu 4 Torschüsse (davon 6:3 aufs Tor) und sage und schreibe 11:0 Ecken. Aber am Ende steht eine bittere 1:3 Niederlage - im Wesentlichen, weil wir dreimal blitzsauber ausgekontert werden: alle Treffer ratz-fatz (eben auch technisch makellos, da haut alles hin) und obendrauf sogar ein vierter, der wegen knappem Abseits zurückgenommen wird.
Zweimal lässt sich Doekhi etwas düpieren: Nach zehn Minuten zieht Wimmer von außen nach innen und schließt ab, dann kann Kumbedi von links durchgehen, legt auf Amoura ab und wieder kann Doekhi ihn nicht am Torschuss hindern, obwohl nur zwei gegnerische Stürmer unseren Strafraum besetzen. Schließlich kriegt Nsoki im Mittelfeld einen Ball nicht unter Kontrolle und fällt zudem hin, so dass Eriksen mit einem cleveren Pass Majer einsetzen kann. Das sieht alles sehr leicht aus, zudem das schon erwähnte Abseitstor und zwei Rettungstaten von Trimmel und Rönnow in höchster Not, währenddessen von uns bis dahin lediglich ein Querfeld-Kopfball die Latte streift.
Wir wachen erst nach dem Abseitstreffer richtig auf, legen unsere Passivität ab und machen endlich Betrieb. Prompt trifft Nsoki bei seinem Startelfeinsatz, wenn auch etwas glücklich, denn der Schuss wird durch einen Wolfsburger ins Tor abgefälscht. Aber die Wolfsburger werden sofort nervös, während wir weiter drücken, allerdings keine rechte Torgefahr entwickeln, auch wenn uns ein möglicher Elfer nach gut achtzig Minuten verweigert wird. Doch kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit gibt es keine zwei Meinungen und deswegen doch noch einen Elfmeter für uns: Koulierakis hat Ilic beim Textilvergehen doch tatsächlich das Trikot halb ausgezogen. Doch Leo Querfeld, zweimal so sicher im Pokal gegen Manuel Neuer, guckt sich Grabara nicht aus, sondern schiebt schwach nach links und der Wolfsburger Keeper hat wenig Mühe, abzuwehren, irgendwie passt das zu unserem Spiel und es heißt auch, dass die Suche nach einem sicheren Elfmeterschützen weitergeht.
Letztlich nützt auch deswegen die vierzehnminütige Nachspielzeit nichts, wir machen unermüdlich weiter, aber eben ohne Ertrag. Wolfsburg gewinnt aufgrund großer Effizienz, weil wir zu spät in die Gänge gekommen sind (ein 0:3-Rückstand ist schon ein Brett) und unser Angriffsspiel zu viel mit dem Faktor Zufall rechnet, genaue Flanken oder Pässe sind zu selten, unsere Kopfballstärke kommt zudem kaum zum Tragen, ja und das Glück haben wir zugegeben auch nicht gerade gepachtet. So hätte Kumbedi eigentlich in Hälfte eins die Ampelkarte sehen müssen. Obendrauf kommen noch ein paar Patzer von Nsoki bis Querfeld - und fertig ist die erneute Niederlage, da nützt auch all die schöne Statistik nichts.
So sind wir also wieder zurück im Abstiegskampf, auch wenn noch nicht knietief. Und unsere Probleme sind weiterhin ungelöst. In der Winterpause wird man sich in einige Richtungen Gedanken machen müssen. Am nächsten Freitag kommt Leipzig, die gerade Eintracht Frankfurt mit nem halben Dutzend nach Hause geschickt haben und unsere Heimstärke ist ja schon seit längerer Zeit zum Teufel. Aber vielleicht ist das gerade der richtige Gegner, denn der muss ja wohl nicht aufgebaut werden …
5. Dezember: In Wolfsburg nicht vergessen - Mühe allein genügt nicht
Unionfux: Keine Frage: das war schon ein beeindruckender Fight, den wir den Bayern abermals geliefert haben. Dass die Münchner zu traurigen Mitteln greifen mussten, um den knappen Sieg über die Zeit zu bringen, sagt so einiges. Was man aber, bei allem Stolz, nicht vergessen darf: Alle Ballgewinne nutzen nichts, wenn man sie im nächsten oder spätestens übernächsten Moment wieder verschenkt durch ungenaue Pässe (Passquote lausige 65 Prozent!!) und schwache Ballannahmen. Sonst hätten wir die Bayern wohl gehabt, trotz zwei maximal unglücklichen Eigentoren (hatten wir sowas schon mal?).
Aber wir waren eben nicht in der Lage, den angeknockten Gegner auf die Bretter zu schicken. Auch, weil aus dem Spiel heraus zu wenig gelang, von Querfelds Kopfball wenige Minuten vor Schluss mal abgesehen, die passablen Versuche von Schäfer und Ansah hat ein Keeper wie Neuer in der Regel. Und ja, es waren immer noch die Bayern, das habe ich nicht vergessen. Auch die zu späten drei Einwechslungen irritierten etwas, gerade jemand wie Juranovic oder Köhn hätten noch einmal eine gewisse Dynamik mitbringen können, aber vielleicht sollte ja der Kader etwas geschont werden, immerhin haben wir, gemeinsam mit dem Meister, die kürzeste Regenerationsfrist aller Pokalbundesligisten.
Noch eins: Rönnow mag bei den ersten beiden Toren etwas unglücklich ausgesehen haben, aber zur Wahrheit gehört auch, dass er vor dem ersten Tor deutlich gestoßen wurde und das zweite Tor erst entstehen kann, weil Haberer einen vollkommen unnötigen Eckball verursacht, indem er seinen Keeper mit einem suboptimalen Rückpass in Bedrängnis bringt.
Unsere Passqualität müssen wir jedenfalls in den Griff bekommen, wenn wir am Samstag in Wolfsburg bestehen wollen, ja, wenn wir überhaupt gut durch die Saison kommen wollen. Da kann Trainer Baumgart noch so viel unwirsch solche Fragen beiseite wischen, das fällt nun mal in seinen Zuständigkeitsbereich. Wie hieß es in einer bekannten Kaffeewerbung der 1970er: "Mühe allein genügt nicht." Da sollte schon noch Konzentration und Fähigkeit dazukommen, wobei es mir ein Rätsel ist, wie gestandene Profis so unsauber passen können und dabei meine ich nur die Pässe ohne großen Gegnerdruck.
Vor allem dürfen wir nicht wieder die zweite Spielhälfte komplett abgeben, wie beispielsweise in Hamburg oder gegen Heidenheim. Gegen die Bayern haben wir das ja auch nicht getan, sogar einen ohnehin äußerst seltenen Ballbesitz von über fünfzig Prozent aufweisen können (und das gegen eine der stärksten Mannschaften Europas!) - oder liegt es an der Führung, die wir auf keinen Fall gefährden wollen und gerade deshalb gefährden? Und auch sonst stellen sich einige akute Fragen: Werden Burke und Ilic, die gegen die Bayern nicht mal im Kader standen, wieder in die Startelf rutschen? Kriegt sich Ansah noch vor der Winterpause wieder ein? Schießt Skarke doch noch ein Tor für uns? Bekommen Nsoki und Burcu endlich eine (echte) Chance? Und, ganz wichtig: Wer kann Khedira ersetzen, der nach seiner fünften Gelben gesperrt ist? Wahrscheinlich Kral, der wohl gemeinsam mit Schäfer und Kemlein das Mittelfeld besetzen wird. Trimmel oder Juranovic? Oder gar beide?
Dass wir abermals vor einer schwierigen Aufgabe stehen, versteht sich von selbst, spätestens seit dem letzten Heimspiel ist wieder unmissverständlich klar geworden: In unserer derzeitigen Form und Verfassung gibt es keine leichten Gegner. Was nicht heißt, dass man in Wolfsburg nichts holen kann, wenngleich uns das erst einmal gelungen ist, mit einem Unentschieden im Februar 2023 - und seinerzeit kamen wir als Tabellendritter. Also, auch, wenn es zeitweise schwerfällt: Optimismus ist angesagt, anders geht's eben nicht. Mit frischem Mut auf nach Wolfsburg!
4. Dezember: Irrer Pokal-Fight bei Union
Icke: So ein Spiel sieht man auch nicht alle Tage. Schlussendlich sind die Bayern eine Runde weiter. Sie gewinnen knapp mit 3:2 beim 1. FC Union. Verdient war das nur bedingt. Immerhin spielten die Köpenicker gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Mit ihren bescheidenen Mitteln erreichten sie aber ein Maximum.
Die Eckdaten des Spiels: Zwei Elfmeter, zwei Eigentore und ein Bayern-Trainer, dem kurz vor knapp seine Lederhose schon in den Knien hing. Wann einmal hat ein Trainer von Bayern München zur Absicherung des Ergebnisses kurz vor Schluss zwei Innenverteidiger (Ito, Kim) eingewechselt, um den Spielstand über die Zeit zu retten? Neuer im Tor der Bayern fing sich noch dazu eine gelbe Karte ein, weil er gegen Union auf Zeit spielen musste. Mehr muss man kaum wissen!
Die erste Halbzeit war mehr oder minder ausgeglichen. Sie war aber für Union mehr als unglücklich. Schon in der 12. Minute unterlief Ansah ein Eigentor, wo man sich fragte, wie geht das? Völlig unbedrängt schoss er ins eigene Tor. Ein Aussetzer.
Als dann Kane in der 24. Minute das 2:0 machte, dachte man, alle Messen sind gesungen. Denkste! In der 40. Minute hämmerte Querfeld einen absolut richtigen Elfer ins Bayern-Tor und verkürzte auf 1:2. Um dann in der Nachspielzeit (45.+4.) den Bayern wieder ein Eigentor zu schenken. Diesmal war es Leite, der vor dem herausstürzenden Rönnow ins leere Tor köpfte. Wir haben als Fußball-Kinder gelernt, da ruft der Keeper "Leo" und alle wissen Bescheid. Egal, dieses 3:1 zur Halbzeit war eigentlich eine Vorentscheidung.
Und schon wieder "Denkste"! Union kam mit Power aus der Kabine. Das Stadion wurde noch lauter. Trotz dieses niederschmetternden und unglücklichen Spielstandes spürten alle, da geht noch was. Und schon in der 56. Minute bekam Union den nächsten korrekten Elfmeter. Diesmal guckte sich Querfeld Neuer aus und schickte ihn in die falsche Ecke. Großartig! Union hat nach langer Zeit wieder einen coolen Elfer-Schützen. Auf 2:3 verkürzt und Hoffnung keimte auf.
Und noch einmal wurde das Stadion auf die allerhöchste Stufe "angezündet"! Die Spieler holten die letzte Kraft-Reserve aus sich heraus. So wollen wir das An der Alten Försterei sehen. Die Bayern wankten gewaltig. Union drückte, rannte und kämpfte. In der 85. Minute setzte Querfeld dann seinen Kopfball nur eine Handbreit neben den Pfosten. Es sollte nicht mehr sein. Die Chancen hatte sich Union erspielt. Aber der Fußball-Gott spielte nicht mit. Und wie schon erwähnt, parkten die Bayern jetzt ihren Mannschaftsbus vor ihrem Tor. Zwei zusätzliche Innenverteidiger und ein unsägliches Zeitspiel waren dann angesagt.
Das zweite Mal binnen vier Wochen machte der 1. FC Union ein wirkliches Klasse-Spiel gegen den Rekord-Meister. Nach dem Kick jubelten Kimmich und Co., als hätten sie die Schampus-Liga gewonnen. Sie werden gewusst haben, warum. Wir aber gingen mit erhobenem Haupt vom Platz. Diese Leistung gilt es zu kompensieren. Union lebt! Eisern.
2. Dezember: Union hat Derrick, Bayern nur Harry, darum kegelt Union die Bayern aus dem Pokal
Icke: Die Überschrift ist natürlich ein Spaß, aber zuletzt in der Bundesliga machte Union sein wirklich bestes Saisonspiel gegen die Bayern. Ein User im Unionforum (ErfolgsFan) überraschte mit diesem doch wirklich witzigen Wortspiel. In der Bundesliga gegen die Bayern … da rieben wir uns wie verrückt die Augen, wer da zuletzt An der Alten Försterei gegen die Bayern spielt. Kombinationen, Chancen und eine stabile Abwehr waren unser Fundament. Schaffen wir das noch einmal?
Das letzte Bundesligaspiel gegen Heidenheim ignoriere ich einfach mal. Das war ein Tiefpunkt bei Union. Und müsste eigentlich dazu dienen, das Team wieder wach zu rütteln und auf Motivations-Tour zu gehen. Die Profis bei Union haben jedenfalls bei ihrem Anhang etwas gutzumachen. Was gibt es da Besseres, als ein KO-Pokalspiel gegen die beste deutsche Mannschaft. Keiner erwartet etwas von uns, ergo können wir nur gewinnen.
Und die Bayern? Sie hatten eine unglaubliche Siegesserie hingelegt. Und dann kam Union und klaute Ihnen den ersten Punkt. Und dabei hätten die Bayern auch gut verlieren können. Da hatten sie noch ihr Bayern-Dusel. Bei Arsenal in der Schampus-Liga war dann auch damit Schluss. Arsenal zeigte ihnen ihre Grenzen auf und gewann verdient, aber vor allem ungefährdet. Und nun ist wieder Union am Drücker. Beide Teams haben eigentlich etwas gutzumachen.
Die letzten vier Spiele des FC Bayern mal unter die Lupe genommen: Erst kamen wir und hätten eigentlich sogar gewinnen müssen. Egal, es wurde ein Meisterschaftspunkt. Dann tobten sich die Bayern an Freiburg aus und schossen 6 Tore. Im vorletzten Pflichtspiel kassierten sie dann eine verdiente Niederlage bei Arsenal. Und ihr Bundesligaheimspiel gegen St. Pauli war alles andere als überzeugend. Die Norddeutschen hätten einen Punkt verdient gehabt.
Und jetzt kommt (wieder) Union mit „Derrick“ Köhn, dem Namensgeber unserer Überschrift. Und tatsächlich ist es so, dass Mama Köhn jede Derrick-Folge verschlang und ihm genau deshalb seinen Vornamen gab. Ein echter Krimi-Fan eben. Ob er nun auch in der Start-Formation gegen die Bayern steht, das entscheidet aber nicht seine Mutter, sondern Baume. Und der wechselt zwischen Köhn und Rothe ständig hin und her.
Wir brauchen auch keine taktischen Voraussagen treffen. Oder welcher Spieler wohl den Vorzug erhält. Es ist Pokal. Alles ist möglich. Spieler und Teams wachsen über sich hinaus. Stadien verwandeln sich in Toll-Häuser und Einwechsel-Spieler machen das Spiel ihres Lebens. Manch` ein junger Spieler wird ins kalte Wasser geworfen (kleiner Zaunpfahl für Steffen). Das wollen wir sehen und noch viel mehr. Eisern.
30. November: Heidenheimniederlage, das tut weh
Unionfux: Lediglich zwei Schüsse aufs Tor (dabei immerhin einmal getroffen), die wesentlich schlechtere Zweikampfbilanz und eine schwächere Passquote, weniger Ballbesitz, in den letzten zwanzig und noch mehr in den letzten fünf Minuten des Spiels komplett konfus - und das gegen den auswärts punktlosen Tabellenletzten zu Hause. Da fehlen einem schon etwas die Worte. Erst recht, wenn man bedenkt, dass wir aus fünf Bundesligabegegnungen mit Heidenheim bisher nur einen Punkt erzielt haben, selbst gegen die Bayern holten wir mehr, aber die Begründung "Angstgegner" ist dann doch einfach zu billig.
Vielmehr würde ich gern wissen, was der Trainer der Mannschaft (der er im Übrigen "keinen Vorwurf machen kann" - wie bitte?) vor dem Spiel und erst recht in der Pause gesagt und an die Hand gegeben hat? Denn dann wüsste man, ob das seine Vorgabe war, in der zweiten Hälfte dem Gegner mehr und mehr das Spiel zu überlassen, kaum noch einen vernünftigen Angriff zu initiieren und hinten eben zwei spielentscheidende Fehler (in eine stehende Abwehr!) gegen einen Kontrahenten zu machen, der bestimmt nicht mehr kann als wir, aber doch sichtbar mehr wollte. Oder hört die Truppe etwa nicht mehr auf ihn?
Spielerisch und taktisch ist die Mannschaft schnell überfordert, in diesem Spiel noch mehr als sonst. Wir beginnen zäh und mit wenig Ideen, zu oft wird Burke lang gesucht, den der Ball allerdings zu selten erreicht und wenn, scheitert unser Schotte an sich und am Gegner, mit Ausnahme einer guten Flanke auf Köhn, die dieser mit vollem Risiko nimmt und die weit am Tor vorbeigeht. Im Grunde sind nur zehn Minuten vor der Pause ansehnlich, etwas mehr Druck wird aufgebaut und daraus resultiert erst ein Schuss durch Kemlein und die Pausenführung durch Khedira (das sind die beiden besagten Torschüsse), die aber, wie schon vor Wochenfrist in Hamburg, die Jungs eher zu lähmen scheint. Alles wird noch fahriger und ungenauer, es ist kaum Ordnung im Spiel, zu schnell ist die Kugel wieder beim Gegner, der langsam, aber sicher begreift, dass hier heute abermals was zu holen ist. So kommt man ein paar Mal ziemlich zügig und gefährlich vor unser Tor, kann aber im vorletzten oder letzten Moment gestoppt werden. Mehr und mehr wird klar, auch über die Einwechslungen (die sich mühelos unserem niedrigen Niveau anpassen statt neue Impulse zu bringen), hier soll unsererseits nur der knappe Vorsprung über die Ziellinie gebracht werden. Das ist gegen Bayern München nachvollziehbar, aber gegen Heidenheim? Zumal das Mittel, den Ball zu oft planlos rauszuschlagen, kaum Ruhe ins Spiel bringt oder auch nur Zeit von der Uhr nimmt.
Und wie gegen die Bayern reicht es auch nicht und gleich so gar nicht: erst kassieren wir den Ausgleich in der neunzigsten Minute und als Zugabe den Siegtreffer des Gastes nach einer Ecke als letzte Aktion des Spiels - sowas habe ich lange nicht erlebt, erst recht nicht zu Hause (und ja, ich erinnere mich an die Spiele gegen Kiel oder gegen Fürth oder Bochum). Nur, mit Pech hat das wenig zu tun, sondern zeigt glasklar unsere zahlreichen Defizite. Lediglich mit Nichtfussball sieht man gegen fast jede Mannschaft schlecht aus und es ist ja beileibe nicht so, dass der Gegner einen Bus vorm Tor geparkt hat. Besonders in der zweiten Hälfte sind durchaus Räume da - nur können wir die nicht nutzen, da gibt es kaum Dynamik, zu wenig Präzision und einstudierte Laufwege, technische Unzulänglichkeiten verhindern zudem ein erfolgreiches Eins-gegen-eins, es gibt keine Fernschüsse und es werden keine Freistöße vorm gegnerischen Sechzehner erzwungen. Nur kann man mit lediglich fünf Ecken und eben ohne Freistöße in der entscheidenden Zone nicht mal wirkliche Gefahr aus Standards entwickeln. Unsere Ungefährlichkeit ist ja, spätestens seit der Heimpartie gegen Gladbach, ein fester Bestandteil unseres Spiels, wir tun uns dermaßen schwer (außer gegen die Bayern vielleicht), selbst gegen einen Zweitligisten, auch nur Möglichkeiten rauszuspielen, und der Trainer hat gegen diesen entscheidenden Lapsus noch kein Mittel gefunden. Unsere Offensive war das letzte Mal gegen Frankfurt am vierten Spieltag erfolgreich, seitdem herrscht Dunkeltuten. Exemplarisch ist da eine Situation nach der Pause, als Jeong den Ball vorm gegnerischen Strafraum hat und kurz darauf ist der Ball zurück bei Rönnow, freiwillig wird ein Angriff abgebrochen: zu viele Spieler sind im Alibimodus, mutlos, ratlos, orientierungslos.
So lange da keine Fortschritte erzielt werden und auch sonst kaum eine Weiterentwicklung der Mannschaft und einzelner Spieler stattfindet, so lange werden wir solche Spiele und solche Ergebnisse erleben. Nicht falsch verstehen: natürlich wird der 1. FC Union auch weiterhin in seinen Mitteln eingeschränkt sein und kaum Hurrafussball der feineren Art anbieten können. Doch so langsam muss sich Steffen Baumgart (der dieses Stadion in seiner bisherigen Amtszeit selten genug angezündet hat) fragen lassen, ob und was er mit der Mannschaft trainiert und ob er einen guten Plan hat, denn gerade bei einem Verein, dessen Möglichkeiten begrenzt sind, braucht man einen solchen unbedingt. In diesem Spiel sieht man jedenfalls abermals keinen - und ebenso eine zögerliche und zaudernde Truppe, die weit unter ihren Möglichkeiten bleibt. Und so bleibt eine frustrierende Heimniederlage, die schon irgendwie größere Sorgen bereitet als nur drei unnötig liegengelassene Punkte, aber auch keine wirklichen Entschuldigungen zulässt. Wenigstens das.
28. November: Bangemachen gilt nicht: Favoritenrolle gegen Heidenheim annehmen!
Unionfux: Es wird seit Tagen vorgewarnt und rumgeunkt: das vermeintlich leichte Heimspiel gegen die auswärts noch punktlosen Heidenheimer, die aus den letzten sechs Spielen nur zwei Punkte mitnehmen konnten, das sei eins der schwierigsten überhaupt.
Erstens haben wir in den bisherigen vier Bundesligabegegnungen gegen die Mannschaft von der Brenz nur ein Unentschieden holen können und alle anderen Partien obendrein zu null verloren (das nennt man wohl einen Angstgegner).
Und zweitens liegt uns die Favoritenrolle nun mal so gar nicht und das Spiel können wir ja auch nicht machen, mehr oder minder wird auch der Trainer nicht müde zu unterstreichen, dass wir doch eigentlich nur Schweinefussball können, auch wenn mir nicht zuletzt der leise Stolz dahinter irgendwie missfällt.
Und überhaupt: mag alles sein und natürlich wird jeder vernünftige Mensch den Teufel tun, diese Aufgabe auch nur annähernd zu unterschätzen oder gar zu glauben, das wird ein Spaziergang im Spätherbst - nichtsdestotrotz muss man weder allzu pessimistisch an diese lösbare Aufgabe gehen noch tiefstapeln bis zum Gehtnichtmehr, ein Unentschieden in der Alten Försterei kann ja, bei allem Respekt für den Gegner, kaum unser realistisches Ziel sein.
Hier spielt der Tabellenachte gegen den Tabellenletzten, da sind es fünfzehn Punkte, dort lediglich fünf. Das sollte man zumindest für das eigene Selbstbewusstsein rekrutieren und auch, wenn wir selten die Favoritenrolle für uns in Anspruch nehmen können und wollen - hier sind wir es schon, ob wir wollen oder nicht, nicht zuletzt die Wettquoten sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache.
Klar wird sich unser sparsames Mittelfeld schwertun, unsere Stürmer in Szene zu setzen und auch der große Konterfussball wird eher ausfallen, insofern würde ich eher mit Jeong als mit Burke beginnen, auch wenn unser Südkoreaner in dieser Saison noch überhaupt nicht erklären konnte, warum er uns im Sommer vier Millionen wert war. Gleichwohl bringt er im Grunde die Dribbelstärke mit, die man gegen tiefstehende Gegner eher benötigt als Burkes Geschwindigkeit.
Nur langer Hafer nach vorn wird’s eben auch nicht richten, zumindest hat er das in dieser Spielzeit selten bis kaum. Und auch Derrick Köhn sollte endlich mal zeigen, dass er die Jungs in der Sturmmitte mit der einen oder anderen brauchbaren Flanke füttern kann. Und wird es nicht langsam Zeit für Skarkes erstes Tor, zumal gegen seinen Ex-Verein? Haberers letzter Treffer ist immer noch der sagenumwobene Elfernachschuss vor gut anderthalb Jahren, da wäre längst wieder ein Tor aus der Ferne angebracht, sollte durchaus drin sein für einen Mann mit seiner Schusstechnik.
On top kommen noch die Optionen Burcu und Bogdanov, zumindest von der Bank - will sagen: Potential ist doch vorhanden, wie wär’s mal mit abrufen? Gelingt das in ausreichendem Maße, dann müsste es doch möglich sein, den 1. FC Heidenheim klar und souverän zu schlagen und mit den angesammelten achtzehn Zählern etwas gelassener in den Jahresendspurt zu gehen. Bange machen gilt nicht, Konzentration, Wille und eine breite Brust sind gefragt und nicht Zögern und Zaudern. Und wenn Goalgetter Doekhi am Ende einen weiteren Doppelpack hinlegt - na, auch gut.
Auf jeden Fall ziehen wir am Samstag das Ding, der erste Bundesligasieg gegen Heidenheim wird eingefahren, ohne Wenn und Aber - auf geht’s!
26. November: Die Ruhe vor dem Sturm beim 1. FC Wundervoll?
Icke: Wenn sich Bundesligisten Anfang Januar verstärken (oder auch schwächen), dann müssen die Gespräche mindestens jetzt – also gut 4 Wochen vorher beginnen. In den seltensten Fällen geht das sehr schnell. Was macht Union? Lassen sie Leite und Doekhi ziehen? Oder nur einen der beiden? Holt man dafür externen Ersatz oder versucht man die Lücken mit eigenen Spielern zu schließen? Wird endlich ein Spielmacher (egal ob eine 8 oder eine 10) verpflichtet? Springen wir darauf an, dass Awoniyi auf dem Markt zu sein scheint? Fragen über Fragen.
Wie immer dringt aus dem Forsthaus nichts nach draußen. Dafür existieren wohl Fake-Meldungen. Angeblich sind wir an dem österreichischem Nationalspieler Lazaro dran. Nur der spielt auf der rechten Außenbahn. Dort ist aber Trimmel unangefochten und es wurde gerade frisch mit Juranovic verlängert. Ebenfalls ein Qualitätsspieler. Und zur Not hat da auch schon Haberer sehr erfolgreich gespielt. Junioren-Nationalspieler Prosche (18) möchte sich auf dieser (seiner) Position im kommenden Sommer dort wohl auch mit einmischen. Diese Verpflichtung von Lazaro würde nun wirklich keinen Sinn machen.
Ob Jeremiah St. Juste ein Thema wird, sollte Doekhi gehen? Er ist bei Sporting völlig außen vor. Sitzt nicht einmal mehr auf der Ersatzbank. Zudem ist er – wie Lazaro auch – immerhin schon 29 Jahre alt. Das ist ebenfalls schwer vorstellbar. Keiner weiß wirklich, wo der Spieler leistungsmäßig steht. Ein Leite-Ersatz ist er sowieso nicht. Weil wir für Leite wohl einen Linksfuß bräuchten. Wahrscheinlich beobachten wir auch Diamande weiter. Wenigstens spielt er zuletzt wieder in Frankreichs erster Liga. Ein nach wie vor – vages Gerücht.
Ein frisches Gerücht aus England besagt, Awoniyi soll ein Thema in Bremen sein. Da denken natürlich viele spontan an seine erfolgreiche Zeit bei Union. Und ja, von der Qualität aus betrachtet, wäre das schon eine gute Idee. Allerdings ist er auch sehr verletzungsanfällig. Wenn dann käme wohl nur eine Leihe mit Kaufoption in Frage. Ist Awoniyi gesund, keine Frage, dann wäre er auch Stammspieler bei Union. Wahrscheinlich müsste sich dann Union von einen seiner Stürmer trennen.
Und der kann eigentlich nur Ljubicic heißen. Keine einzige Minute Spielzeit hat er bei Baumgart erhalten. Ende August zeigte Bochum schon einmal Interesse an ihm. Ein guter Manager hat eigentlich schon jetzt alles schon in Sack und Tüten. Und die Antwort kann nur ein Leihgeschäft sein. Ob dann darin noch Optionen mit enthalten sind, entscheidet das Gesamt-Paket.
Bei Florian Neuhaus haben wir letzten Sommer geschlafen. Den hätten wir wohl als 8er haben können. Nun hat er sich in Gladbach durchgebissen und spielt wieder. Das Thema dürfte damit geschlossen sein. Darvich wechselte für kleines Geld von Barcelona nach Stuttgart. Und dürfte sehr unzufrieden sein. Keine einzige Minute Spielzeit bekam er im Bundesliga-Team. Und dümpelt dort in der II.Männermannschaft vor sich hin. Ein Spieler, der als Mega-Talent galt und gilt! Vielleicht findet man eine Lösung mit dem Spieler und dem VfB? So jedenfalls kann und wird es nicht weitergehen. Das zentrale Mittelfeld ist - neben dem offensiven Mittelfeld - jedenfalls seine Position. Wie schnell sich ein Talent entwickeln kann, zeigt gerade der Münchener Karl. Ein Fest für die Augen ist es, ihm beim Fußball spielen zuzusehen.
Mal schauen, was Horst Heldt für uns vorbereitet hat. 36 bis 40 Punkte zu holen wird – auch dieses Jahr wieder – schwer genug. Zurzeit sieht es noch gut aus. Wie es dann aber mit potentiellen Abgängen in der Abwehr ist, weiß heute noch keiner ganz genau. Eisern.
24. November: Matchwinner Khedira sichert dreckigen Sieg bei St. Pauli
Unionfux: Wenn wir gestern verloren hätten, wäre unser Abstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte zusammengeschmolzen und der Abstand auf den FC St. Pauli auf schmale zwei, da wir jedoch unseren zweiten Auswärtssieg verbuchen konnten, sind es auf beide, also Relegation und St. Pauli, komfortable acht Punkte. Das allein zeigt schon, wie eminent wichtig unser Erfolg an diesem elften Spieltag ist. Aber ehrlich gesagt: Über weite Strecken ist das "Wie" ziemlich ernüchternd.
In der ersten Hälfte verbucht der bemühte, aber doch limitierte Gastgeber keinen Schuss aufs Tor, lediglich ein Kopfball von Pereira Lage nach dreißig Minuten nach einer Flanke von Hountondji wirkt gefährlich, geht aber doch einen guten Meter links am Tor vorbei.
Wir lassen uns noch ein wenig mehr Zeit, aber in den letzten zehn Minuten vorm Halbzeitpfiff prüft Ilic nach Vorlage von Khedira und Querfeld den gegnerischen Keeper, dann köpft/schultert Rothe eine Burke-Flanke knapp vorbei und schließlich kommt es in Minute vierundvierzig zu unserem einzigen Highlight des Spiels.
Einen weiten Einwurf von Trimmel kann Oppie noch rausköpfen, jedoch genau auf den lauernden Khedira, der sofort abschließt, dabei allerdings nur Ilic trifft, von dem die Kugel zurückspringt. Im zweiten Anlauf ist unser Sechser dann präziser: Volley zieht er den Ball unhaltbar ins linke Toreck. Ein beinahe perfekter Zeitpunkt, um in Führung zu gehen und so nehmen wir diesen knappen Vorsprung auch in die Pause mit.
Etwas unerwartet ist dann in der zweiten Hälfte, dass wir einem zwar kämpferischen, aber nicht besonders starken FC St. Pauli das Spiel beinahe komplett überlassen. Wir haben kaum längere Ballbesitzphasen und unsere offensiven Bemühungen bestehen aus langen Bällen, fast allesamt ungenau wie ungefährlich. Obendrein machen es unsere technischen Unzulänglichkeiten St. Pauli relativ leicht, uns von ihrem Tor fernzuhalten. Dafür steht unsere Abwehr weitgehend stabil, auch wenn der Gegner fast jeden zweiten Ball bekommt, auch einen gewissen Druck aufbaut, damit glücklicherweise aber nicht allzu viel anzufangen weiß.
Erst nach einer Stunde kriegt der gewohnt sichere Rönnow wirklich was zu tun, kann jedoch erst den Versuch von Fujita, dann den Kopfball von Wahl drei Minuten später relativ mühelos halten. In der vierundsiebzigsten Minute brauchen und haben wir dann wirklich Schwein, denn Pereira Lage trifft nach Sinani-Vorlage aus relativ spitzem Winkel nur den langen Innenpfosten, auch den Abpraller kann der Gegner nicht verwerten. Zehn Minuten später klärt Haberer eine direkte Ecke kurz vor der Linie, es wird aber nicht ganz klar, ob die sonst wirklich im Kasten gelandet wäre oder doch knapp daneben. Zu ungenau sind die Versuche des Tabellensechzehnten, zumal unsere Abwehr keine wirklichen Fehler macht, wenn man von einem interessanten Klärungsversuch Skarkes ins eigene Toraus absieht und davon, dass es Trimmel tatsächlich schafft, Rönnow, den Ball aus den Händen zu spitzeln, beides bleibt allerdings folgenlos. Ach ja, in der Nachspielzeit schießt der eingewechselte Skarke aus achtzehn Metern relativ knapp links vorbei, das war dann tatsächlich unser einziger ernsthafter Torschuss nach der Pause, auch wenn es noch eine Burke-Aktion nach gut siebzig Minuten gibt, die jedoch a) von Vasilj geklärt wird und b) wegen Abseits ohnehin nicht gezählt hätte.
Am Schluss steht ein ziemlich dreckiger Sieg, der nichtsdestotrotz einen relativ schwachen und verunsicherten Gegner gebraucht hat und auch etwas Glück, denn normalerweise wird so ein Unvermögen (der Ball ist nach wenigen Stationen wieder beim Kontrahenten) und so eine offensive Passivität bestraft. Das Beste sind zweifellos die drei Punkte und natürlich sind die letztlich einem wunderbaren und spannenden Unentschieden zu bevorzugen, zumindest an diesem späten Nachmittag am Millerntor. Wir springen dadurch auf Platz acht der Tabelle, führen sozusagen den unteren Teil des Tableaus an (zu Platz sieben sind es immerhin fünf Punkte) - und können diesen Erfolg am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die auswärts punktlosen Heidenheimer sozusagen vergolden. Da muss dann aber wahrscheinlich doch etwas mehr kommen, denn Bundesliganiveau erreichte diese letzte Partie des Spieltages nur äußerst selten - auf beiden Seiten. Wir allerdings sind die eine Aktion kurz vor der Pause besser, deswegen sind wir der mehr verdiente als unverdiente Sieger.
Außerdem setzt sich eine Serie fort: Fünfmal traf Matchwinner Rani Khedira (übrigens in der Kicker-Elf des Spieltages) in knapp viereinhalb Jahren für uns und alle fünf Spiele haben wir dann auch gewonnen.
Gut, wir sind diesmal kein Aufbaugegner für eine Mannschaft auf Talfahrt (St. Pauli hat jetzt die achte Niederlage am Stück hinnehmen müssen - Vereinsrekord), über die spielerische und technische Armut der zweiten Hälfte sollten wir uns aber schleunigst und zielführend Gedanken machen, ungeachtet der Freude (oder ist es doch eher Erleichterung) über den ersten Zu-Null-Sieg dieser Saison, der einem trotzdem irgendwie in den Knochen steckt - vielleicht hilft über die Woche ja öfter mal ein kurzer Blick auf die Tabelle.
22. November: Sonntag auf St. Pauli - Auf zum zweiten Auswärtssieg!
Unionfux: Duelle mit dem FC St. Pauli sind immer etwas Besonderes - schon allein, weil der Kiezklub polarisiert: entweder man steht drauf und erkennt zudem eine Nähe zu unserem Verein oder das ganze Gehabe ist einem zu hysterisch und selbstgefällig und man kann die Braun-Weißen und ihre Anhänger nur schwer ertragen.
In jedem Fall sind die Hamburger ein Kontrahent im Abstiegskampf und allein das ist interessant. St. Pauli ist furios in die Saison gestartet, nach drei Spieltagen beachtliche sieben Punkte - aber dabei bleibt es dann auch. Seit sieben Spieltagen ist man ohne Sieg und hat in dieser Zeit lediglich zwei Tore geschossen. Allein das Pokalcomeback gegen die Hoffenheimer, als man in der allerletzten Sekunde der Verlängerung ausgleichen kann und das Elfmeterschießen für sich entscheidet, ragt positiv heraus (wäre im Punktspielbetrieb aber auch nur ein Unentschieden). Da ist die Stimmung also nicht die beste, da ist schon Druck auf dem Kessel, aber auch jede Menge Verunsicherung.
Darüberhinaus hat nicht nur Trainer Baumgart noch eine Rechnung offen: im Januar dieses Jahres gab’s eine unangenehme Niederlage am Millerntor inklusive einer ziemlich erschreckenden Leistung, keine Frage, dass man jetzt schon gern zeigen würde, dass man auch ganz anders kann. Und ja, man kommt natürlich nicht umhin, nochmals daran zu erinnern, dass gerade die nächsten beiden Spiele, also gegen St. Pauli und am Samstag darauf zu Hause gegen Heidenheim schon richtungsweisend und sechs Punkte sowohl möglich als auch wichtig sind. Keine Frage: wir tun uns gegen die Kleinen schon fast traditionell schwerer als gegen die Großen, gleichwohl wäre auch hier ein Gegenbeweis endlich mal an der Zeit.
Am Millerntor werden wir ohnehin und höchstwahrscheinlich weniger Ballbesitz als der Gegner haben, also eher aus der Umschaltsituation kommen und uns, wie so oft, auf die Standardstärke verlassen. Gerade deswegen ist es gut, dass Christopher Trimmel nach Gelbsperre wieder dabei ist und zudem Josip Juranovic endlich gesund, da dürfte die Reihenfolge aber klar sein: der Käpt’n beginnt und Juranovic löst ihn nach einer Stunde ab. Andrej Ilic könnte wieder beginnen für den notorisch glücklosen Skarke und im Mittelfeld könnten die Länderspieleinsätze eher gegen Schäfer sprechen, Kemlein hingegen wird wohl an seiner ehemaligen Leih-Wirkungsstätte heiß sein und in der Startelf stehen, interessant dürfte auch sein, ob Livan Burcu seine ersten Minuten bekommt. Sollte die Mannschaft allerdings die herausragende Einstellung des letzten Spiels abgespeichert und somit abrufbar haben, ist es fast egal, wer aufläuft, dann fahren wir den zweiten Auswärtssieg der Saison ein.
Für Auswärtsfahrer ist die Sachlage nicht gerade einfach, denn die letzte Partie des Spieltages am Sonntag um 17.30 Uhr bringt auf alle Fälle logistische Hürden mit sich, nichtsdestotrotz wird’s bestimmt ein gewohnt imposanter Auswärtsmob, der unsere Jungs hoffentlich zum Sieg schreit. Also auf geht’s, auf dass die Woche der Wahrheit ein voller Erfolg für uns wird!
19. November: Eine Ära endet: Oliver Ruhnert wechselt vom 1. FC Union zum BSW
Unionfux: Einigermaßen überraschend ist es schon, als der 1. FC Union am 13. November verkündet, dass der Chefscout und ehemalige Geschäftsführer Profifussball Männer (umgangssprachlich auch Manager) Oliver Ruhnert nach fast achteinhalb Jahren den Verein verlässt - und zwar mit sofortiger Wirkung. Wenn so etwas passiert, man also nicht wartet bis zum Saisonende oder doch wenigstens bis zur Winterpause, dann ist irgendwas im Busch. Entweder gab es heftigen Streit hinter den Kulissen, der ein gemeinsames Weiterarbeiten unmöglich macht oder es gibt ein lukratives Angebot eines anderen Vereins und das Gerücht, dass Ruhnert zum FC Schalke zurückkehren könnte, ist ja nicht neu.
Doch diesmal liegt der Fall anders: Oliver Ruhnert will und wird zum nächsten Bundesparteitag des BSW Anfang Dezember als Generalsekretär kandidieren und dann aller Voraussicht nach wohl auch gewählt. Die noch sehr junge Partei, die ziemlich rasant in die deutsche Politik einstieg und bei der letzten Wahl ebenso unerwartet wie hauchdünn am Einzug in den Bundestag scheiterte, ist mächtig stolz, dass ihr ein solcher Coup gelungen ist, die ehemalige Chefin und Namensgeberin Sahra Wagenknecht spricht von einem Hauptgewinn und bemüht den Vergleich eines Königstransfers.
Das politische Engagement von Ruhnert ist beileibe nicht neu, er saß beispielsweise für die Linke im Stadtrat von Iserlohn und hatte sich ja schon mal beurlauben lassen, um für das BSW MdB zu werden, was, wie gesagt, nur sehr knapp verpasst wurde. Ich will seine politischen Ambitionen hier gar nicht bewerten, außer, dass er damit nie hinterm Berg gehalten, jedoch strikt zwischen Sport und Politik getrennt hat.
Es soll vielmehr darum gehen, dass mit seiner Demission eine Ära endet, fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der seinerzeit ebenfalls überraschenden Trennung von Urs Fischer, der, nur wenige Monate nach seiner Wahl zum Trainer des Jahres, nach einer fast beispiellosen Abwärtsspirale (dreizehn Niederlagen und nur ein Unentschieden) ausgelaugt und ratlos das Handtuch warf (oder werfen musste?).
Oliver Ruhnert ist, gemeinsam mit dem Schweizer Übertrainer, den er ja schließlich auch geholt hat, Sinnbild einer beinahe unwirklichen Erfolgsgeschichte, angefangen mit dem Aufstieg in die Bundesliga über die Qualifikation zur Conference League, Europa League bis endlich zur Champions League (nach einer Saison ohne Heimniederlage, als einzige Mannschaft der fünf großen Ligen!!), was für eine steile Kurve, die ihresgleichen sucht und auch in der Rückschau kaum zu fassen ist. Das gelingt natürlich auch mit einer ziemlich klugen Einkaufspolitik des Managers, der 2017 erst als Chefscout bei uns anheuert, aber schon ein Jahr später aufsteigt, zu der Schlüsselspieler wie Christian Gentner, Sheraldo Becker, Robert Andrich, Taiwo Awoniyi, Robin Knoche, Max Kruse und Benedict Hollerbach gehören, ebenso wie die bei uns immer noch aktiven Rani Khedira, Diogo Leite, Danilho Doekhi und Freddy Rönnow, allesamt Garanten für unseren Höhenflug oder auch „nur“ für den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse.
Zwischenzeitlich glaubt man fast an eine Unfehlbarkeit von Ruhnert und Fischer, jeder, sei es die Fachwelt oder die Fans, ist sich sicher: so lange die beiden bei uns den sportlichen Ton angeben, was soll da schon passieren? Umso erstaunlicher, dass in den letzten Jahren das Goldhändchen von Ruhnert immer öfter versagt und dabei meine ich nicht unbedingt Transfers wie Robin Gosens oder Leonardo Bonucci, die unter glücklicheren Umständen durchaus besser funktioniert hätten, sondern die schon auffällige Menge an (teuren) Missgriffen wie Puchacz, Möhwald, Öztunali, Dajaku, Endo, Pantovic, Jordan, Kaufmann, Bedia, Tousart und Volland, um nur die auffälligsten zu nennen, obendrauf kommen Fehleinschätzungen wie zum Beispiel bei Leweling oder auch Asllani.
Selbstverständlich gehören die dazu, sind zwingend Teil des Geschäfts, doch die wirklichen Glücksgriffe werden eben im gleichen Maße auch selten - will sagen: Oliver Ruhnert ist zum Ende seiner Amtszeit hin nicht mehr der strahlende Ritter, manchmal wirkt es gar so, als ist er mit dem Herzen nicht mehr voll dabei und mit dem halben Kopf schon bei der politischen Karriere, zu oft schimmert in Interviews durch, dass er über ein baldiges Ende im Profifussball nachdenkt und dass er schließlich freiwillig in die zweite Reihe als Chefscout rückt, kommt ja bestimmt auch nicht von ungefähr.
Ob es klug war, nochmal zurückzukehren nach dem gescheiterten ersten Anlauf? Schwer zu sagen. Die Trennung fällt mit Sicherheit mittlerweile etwas leichter, sowohl ihm als auch uns, als würde man noch aus dem Vollen schöpfen, andererseits trennt man sich in Freundschaft und ohne Groll, das ist in diesem Geschäft ja auch nicht so häufig. Und seine Verdienste um den 1. FC Union sind gewaltig und unbestritten, die Erfolge auch, die ja keiner von uns je so erwartet hätte und noch hat sein Nachfolger nicht beweisen können, besser zu sein.
In nächster Zukunft werden eher etwas kleinere Brötchen gebacken: wir sind weiterhin froh, wenn wir die Klasse ohne größere Schwierigkeiten halten und Oliver Ruhnert wird zu tun haben, das BSW auf der politischen Landkarte zu halten, keine leichten Aufgaben, hier wie dort - die Mühen der Ebene eben.
Danke, Oliver, für die achteinhalb Jahre in unseren Reihen, ein bisschen sind wir froh, dass du nicht bei einem sportlichen Kontrahenten anheuerst, das sagt ja auch schon was über deine weitreichenden Qualitäten. Viel Glück und Spaß bei allem, was du tust - und hoffentlich erfüllt dich deine neue Aufgabe nur annähernd wie deine bisherige - man sieht sich!
18. November: Versöhnliches letztes Quali-Spiel mit WM-Tickets
Icke: Endlich spielte Deutschland einmal 90 Minuten konzentriert. Mit 6:0 wurden die Slowaken regelrecht auseinandergenommen. Das Spiel an sich war schon nach einer guten halben Stunde entschieden. Da stand es schon 3:0. Zur Halbzeit dann 4:0.
Die leicht verletzt gewesenen Schlotterbeck und Kimmich spielten. Das war auch wichtig, sie gaben Stabilität. Baumann hatte nicht allzu viel zu tun. Musste aber seinen Qualitätsnachweis in der 21.Minute erbringen. Da kratzte er einen Ball in Richtung Torecke noch um den Pfosten. Ganz stark! Die Abwehrreihe Kimmich-Tah-Schlotterbeck-Raum spielte wieder und hatte keine Probleme. Im zentralen Mittelfeld gab es mit Goretzka und Pavlovic wieder die Bayern-Variante und vorn durfte wieder Sane auf rechts spielen. Links Wirtz und in der Mitte Gnabry. Ganz vorn der immer besser werdende Woltemade.
Es war ein munteres Spiel. Die Slowaken waren sehr schwach. Das nutzten wir aus. Wir waren konzentriert und leisteten uns sehr wenige Fehler. Selbst unser Angriffsspiel war kreativ. Das kommt dabei heraus, wenn unsere Spieler endlich einmal ihre Potentiale abrufen. Sie können es ja. Sane auf rechts erwischte einen Tag, wo man feststellen musste, in der Form gehört er in die Stammelf. Zwei Tore (das dritte und vierte Tor) erzielte er selbst und viele gute Vorbereitungen kamen dazu. Woltemade eröffnete mit seinem druckvollen Kopfball zum 1:0. Und fragte sich hinterher selbst, wo irgendwelche Gegenspieler waren. Es waren im Umkreis von 5 Meter keine vorhanden. Das zweite Tor machte dann Gnabry nach Vorarbeit von Goretzka. Zeitweise spielten die Deutschen ihren Gegner schwindlig.
Nagelsmann brachte F. Nmecha zur Halbzeit für Pavlovic nur zur vorbeugenden Sicherheit. Er fügte sich nahtlos ein. Die leicht angeschlagenen Schlotterbeck und Kimmich wurden dann nach einer guten Stunde durch Baku und Thiaw ersetzt. Ersterer hatte gleich so viel Spaß am deutschen Kombinationsspiel, dass er gleich mal das 5:0 (67.) schoss. Da ging es Nagelsmann durch den Kopf, was einmal funktioniert … könnte auch ein zweites Mal klappen. Nachdem er in der 72.Minute die linke Außenbahn durch Brown für Raum ersetzt hatte, brachte er nun in der 77.Minute den nachnominierten Quedraogo. Sein Pokerspiel ging auf. Zwei Minuten später erzielte der Rasenball-Spieler das 6:0.
Das Grund-Korsett für die WM bilden sicherlich die elf Kicker der Startformation. Havertz und Musiala werden alles daransetzen, wieder federführend mitzumischen. Beide befinden sich in der Reha. Kleindienst muss sich strecken und seine beste Form wiederfinden, will er Woltemade als 9er eine echte Konkurrenz sein. Bei Rüdiger werden wir sehen, ob er sich noch einmal reinspielen kann. Vor seiner Verletzung wackelte er gewaltig. Und Tah und Schlotterbeck scheinen sich gefunden zu haben. Na gut, im Tor müssen wir keine Sorgen haben. Auch Baumann kann eine gute WM spielen. Der eigentlich gesetzte Ter Stegen muss eine Lösung finden, Stammkeeper zu sein. Sonst wird es nicht klappen. Und zur allergrößten Not, kann man Neuer rund um die Uhr anrufen. Ob es El Mala oder Karl noch schaffen? Das ist schwer zu prognostizieren. Das Talent, eine gute WM für ein Land aus den Top-Ten zu spielen, haben beide Kicker. Ich vermute einer der beiden jungen Spieler wird mit in die USA reisen. Von den Ex-Unionern wird es wohl nur Schlotterbeck schaffen. Andrich scheint aktuell ohne Chance zu sein. Noch kann er sich aber durch starke Leistungen in der zweiten Hälfte der aktuellen Bundesliga-Saison empfehlen. Eisern.
17. November: Eine Institution - der Union Preis-Skat
Icke: Neben dem eigentlichen Fußball hat der 1. FC Union eine ganze Menge Aktivitäten, Freizeitspaß und Soziales zu bieten. Ganz vorn mit dabei sind natürlich das Weihnachtssingen und das Drachenboot-Rennen. Ebenso die vereinseigene Stiftung, die sich vielen sozialen Dingen im Kiez, aber auch in ganz Berlin widmet. Bildungs- und Lernpatenschaften werden durchgeführt. Feriencamps für Kinder gibt es mehrere. Notfalls kann die Fanbase auch mit "2000 Mann-Stärke" anrücken und ein ganzes Stadion bauen. Und sollte es mal wieder eng werden, so wird eben in Massen Blut gespendet. Aber da gibt es noch ein kleines - aber feines Event:
Zum 50. Mal hintereinander fand am vergangenen Samstag der Union-Preis-Skat statt. Eine tolle Tradition. Seit über 20 Jahren wird in der Abseitsfalle gezockt, der Union-Kneipe am Stadion schlechthin. Früher war man gewohnt, alles liegt in der Hand von Andre Rolle, dem Chef-Organisator und ehemaligen Stadionsprecher von Union. Er hat das über einen langen Zeitraum verlässlich und hervorragend organisiert. An seiner Seite standen und stehen immer noch: Ukka, Wolfgang Vallentin und Torsten Eisenbeiser. Seit einiger Zeit ist federführend die Unionförsterin mit dabei. Ergo muss auch der (große) Olli mit ran. Marian (Andre Rolles' Sohn) gehört jetzt traditionell auch mit zum Team. Ebenso wie auch Fabian, den man mit Union-Spitznamen "Huhn" ruft. Und eben natürlich das (komplette) Team der Abseitsfalle.
120 Skatspieler vergnügten sich dann mit einer 1A-Organisation bis an die Mitternachtsgrenze. Zwei große Vierer-Runden werden gespielt und eine Pause gibt's dann auch noch. In früheren Jahren beglückten das Turnier Ex-Kicker wie Wolfgang Matthies und Manfred Zapf. Dieses Mal war es Dirk Zingler, der Lust auf einen gepflegten Skat hatte. Woher ich das alles weiß? Ich war schon in früheren Jahren gern dabei. Hatte nur eine (wenn auch größere) Pause eingelegt. Nach dem diesjährigen "Gute-Laune-Turnier" werden weitere Pausen bei mir entfallen.
Warum ist das so cool? Es ist völlig unwichtig, wer gewinnt und wer Letzter wird. Die Kommunikation zwischen Unionern und natürlich auch der Spaß am Skat stehen im Vordergrund. Bei mir jedenfalls hat sich das mehr als erfüllt. Einige Leute habe ich neu kennengelernt und alte Haudegen wiedergetroffen. Wenn man dann noch wenigstens ab und zu ein gutes Blatt bekommt, dann ist das ein mehr als gelungener Abend. Die Würze bei allem sind natürlich auch die Preise. Das war früher schon immer Wahnsinn, was die Orgas alles zusammengetragen haben. Wurde aber wohl dieses Jahr noch einmal getoppt. Jeder Teilnehmer bekommt einen Preis. Und was für Preise dort standen! Einen kleinen Union-Fan-Shop hätte man locker füllen können. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn der (z.B.) 118. Immer noch einen wirklich tollen Preis bekommt.
Das ist es, was den 1. FC Union ausmacht. Bei Pflichtspielen immer ausverkauft (kein Wunder bei inzwischen knapp 75.000 Mitgliedern). Immer laut das Team unterstützend. Nie pfeifend. Und auch beim Skat, Drachenboot oder Weihnachtssingen Spaß haben. Die Ärztin neben dem Mann vom Bau und alles passt. Sportvereine wie Union erfüllen hier einen ganz wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Der Berliner Senat hat das noch nicht verstanden, sonst würde er sich (hinsichtlich der Infrastruktur bei der aktuell anstehenden Stadion Erweiterung) anders benehmen. Eisern
15. November: Nicht mit Ruhm bekleckert
Icke: Wenn der deutsche Torwart Baumann in der 1. Halbzeit mehr Ballkontakte hat, wie zwei deutsche Stürmer zusammen, dann sagt das allein schon viel aus. Sehr oft folgt auf ein gutes Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein Rumpel-Kick. So auch diesmal. Nein, wir haben ja mit 2:0 gewonnen, aber beim Fußball-Zwerg Luxemburg muss das anders aussehen. Kimmich und Schlotterbeck wurden mit leichten Blessuren geschont. Dafür spielten Baku und Anton.
Und nein, Mega-Talent El Mala wurde noch nicht eingesetzt. Adeyemi gelbgesperrt ebenso nicht. Wenigstens Woltemade erwischte einen guten Tag und erzielte beide Tore. Eins davon nach guter Vorarbeit von Sane, der wieder spielen durfte, aber ansonsten auch keine Bäume ausriss. Auch Wirtz konnte den Deutschen keinen Schwung verpassen. Und wirklich ernsthaft - musste Baumann mehrmals eingreifen, um ein Tor zu verhindern. Ein homogenes Gefüge ist die deutsche Nationalelf noch nicht.
Ein Punkt fehlt den Deutschen noch, um die Qualifikation zu schaffen. Den werden wir auch holen. Und dann muss nächstes Jahr ein Team stehen, was bei der Dreier-WM in USA+Kanada+Mexiko 2026 auch bestehen kann. Mal schauen, ob sich Nagelsmann traut unsere Mega-Talente noch zu integrieren. Neben Wirtz mit seiner Formkrise, kämpft ja auch noch Musiala um seine Rückkehr. Zeitlich könnte das passen. Ob er seine alte Form wiedererlangt, ist ein anderes Thema. El Mala saß das erste Mal auf der Bank. Für ihn war es ein Schnuppertag. Er sollte sich wohl an die Atmosphäre gewöhnen. Mit Lennart Karl steht das zweite Mega-Talent vor der Tür und scharrt mit den Hufen. Wenn ich die vier deutschen Talente aktuell in Augenschein nehme, hat Karl klar die Nase vorn. Eben auch vor Wirtz.
Genau das lässt mich noch ein wenig auf guten deutschen Fußball bei der nächsten Weltmeisterschaft hoffen. Musiala, Karl, Wirtz und El Mala sind allesamt Fußball-Künstler. Der ebenfalls noch junge Woltemade scheint sich jetzt zu akklimatisieren und beginnt auch in der Ländermannschaft Tore zu erzielen. Diese fünf jungen Spieler sind die Zukunft und die Hoffnung von Deutschland. Sane und Gnabry eher Auslaufmodelle. Einen wichtigen Schritt hat Nagelsmann schon vollzogen. Lange hat es gedauert, aber letztendlich hat er Kimmich wieder als rechten Verteidiger spielen lassen. Da gehört er hin. Jetzt muss noch die Keeper-Frage entschieden werden. Ter Stegen wird es wohl mangels Einsätze nicht mehr schaffen, sich (nach seiner Genesung) ins Team zu spielen. Dann muss Neuer zwingend noch einmal einspringen. Es ist keiner Diskussion würdig ... er ist immer noch eine Ausnahme-Erscheinung im Tor. Und kann einen ganz bestimmten Ball halten, den andere sehr gute Keeper (wozu Baumann Zweifelsfrei zählt) niemals sehen würden. Das sind die Kleinigkeiten, die zu Titeln führen. Eisern.
13. November: Für alle gilt - nur Mut!
Unionfux: Die wichtigste Erkenntnis aus dem Spiel gegen die Bayern - mal abgesehen davon, Harry Kane in der Nachspielzeit nicht vollkommen allein zu lassen - ist sicherlich, dass Erfolg mit Mut verbunden ist. Alle unsere Siege und dieses Unentschieden haben wir durch mutiges Spiel erzielt, fernab von Zögern und allzu vielen Alibi-Pässen. Eins ist klar: In dieser Liga können wir uns, zumindest im Moment, kaum einen Gegner zurechtlegen, nicht zuletzt, da man dazu Ballbesitz braucht, den wir ja unter Baumgart noch mehr scheuen, wie der Teufel das Weihwasser als ohnehin schon, was die Bundesligazugehörigkeit betrifft. Uns fehlt dazu auch die individuelle Klasse, die bestenfalls hier und da mal aufblitzt und nicht zuletzt die Passsicherheit, die saubere Ballannahme und die einstudierten Laufwege (vielleicht gibt's die ja, man sieht sie nur so selten…). Wobei, das könnte man ja trainieren, trotzdem schleppen wir dieses Handicap schon viel zu lange mit uns rum, man wüsste zu gern, woran das liegt, dass da kaum Verbesserungen zu bemerken sind.
Umso wichtiger ist dann so etwas wie Entschlossenheit; Konsequenz und eben Mut. Mut zum Konter, Mut zum Abschluss, Mut zum Mitspielen. Gerade, wenn man sich die restlichen fünf Spiele bis zur Winterpause, gar die sieben bis zur Halbserie ansieht oder auch nur die nächsten zwei: Jetzt können wir schon einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen, denn Siege auf St. Pauli und gegen Heidenheim - beide haben gerade große Probleme mit sich selbst - wären ein gewaltiger Satz nach vorn und schon quasi die halbe Miete nach nur zwölf Spieltagen.
Auch wenn das Aufrichten eines Kontrahenten unsere große Stärke ist - gegen Gladbach haben wir bewiesen, dass wir durchaus auch anders können, besonders in der ersten halben Stunde, als wir das Spiel im Grunde bereits klar gemacht haben. Zaudern, abwarten, reagieren, das wird uns nicht weiterbringen, wobei man natürlich nicht ins offene Messer laufen darf. Insofern müssen wir in Hamburg und zu Hause gegen Heidenheim mit der breiten Brust auflaufen, die gegen den Meister so imposant war.
Außerdem beginnt sich schon jetzt das Wintertransferkarussell leicht zu drehen. Der AC Florenz soll sich, wieder einmal, für Diogo Leite interessieren, Doekhi ist natürlich auch in der Verlosung, ganz besonders nach seinen starken Auftritten inklusive Torgefahr. Wir hingegen sollen ein Auge auf Valentino Lazaro vom AC Turin geworfen haben, als möglicher Nachfolger unserer Vereinslegende Trimmel. Lazaro ist vielen noch aus seiner Zeit bei der Hertha in Erinnerung und natürlich auch für sein unfassbares Tor via Scorpionkick für Mönchengladbach gegen Leverkusen. Bis hierher ist es nur ein Gerücht, mal sehen, was letztlich daraus wird.
Ansonsten werde ich nicht müde, für einen Achter oder Zehner zu werben, der uns offensiv entscheidend besser in Szene setzen kann plus im besten Falle Fähigkeiten für Standards mitbringt, denn da haben wir nur Trimmel und jetzt wieder Juranovic und auch noch Skov, aber die beiden sind nun mal verletzungsanfällig - und so, wie wir teilweise darauf angewiesen sind, wäre da ein weiterer Spezialist gar nicht mal verkehrt. Viel Hoffnung habe ich da leider nicht, zu stark scheint die allgemeine Abneigung gegen Spielmacher o. ä bei den Verantwortlichen und es wird natürlich nicht zuletzt danach gehen, wen man noch alles ersetzen muss bzw. wen man davon überzeugen kann, sein fußballerisches Glück woanders zu versuchen. Und logischerweise gilt dabei auch für Horst Heldt: nur Mut!
Insbesondere weil sein Vorgänger und unser derzeitiger Chefscout, Oliver Ruhnert, uns mit sofortiger Wirkung und nach fast achteinhalb Jahren, zweifellos etwas überraschend, verlässt. Damit geht endgültig eine Ära zu Ende, denn ganz besonders er und natürlich Urs Fischer haben die unbestritten erfolgreichste Zeit unseres Vereins geprägt. Wir werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ausführlicher darauf eingehen. Bis dahin sagen wir: Herzlich eisernen Dank für alles, Oliver und nur das Beste für deine weiteren Pläne und Ziele!
10. November: Tausendsassa Jochen Lesching
Icke: Nun ist es schon ein paar Wochen her. Jochen Lesching verabschiedete sich von uns. Ich hatte das unbedingte Vergnügen ihn kennenzulernen. Ein ganz cooler Typ. Eine echte Marke, wie man es nur noch selten heute erlebt. Immer geradeaus. Er philosophierte sehr gern. Und er war uneigennützig wie verrückt. Ich sagte einmal, er ist der einzige Millionär, den ich kenne, der seine Hefte noch selbst verkauft. In Anspielung darauf, dass er selbst noch im betagten Alter am Tor stand und unser/sein Programmheft am Spieltag verkaufte. Großartig so etwas sehen zu dürfen! Ein Tausendsasse ist nach heutigem Verständnis übrigens ein Mensch, der vielseitig begabt und damit unterwegs ist.
Und ja, er war auch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Die Druckerei, die er aufbaute, war Anfangs sehr klein und nahm jeden Auftrag an. In den Neunziger Jahren ließ ich mir von ihm eine Grundausstattung zur Selbstständigkeit anfertigen. Das ging los mit den Entwürfen für Logos und endete in dessen Druck. Dann wuchs seine Druckerei zu einer relevanten Institution. Nicht nur für das Union-Programmheft. Immerhin mussten regelmäßig etliche tausend Exemplare gedruckt werden. Übrigens ist es für eine Druckerei keine Selbstverständlichkeit, Maschinen für Prospekt-Druck zu besitzen. Der große Berliner Verlag beispielsweise muss das außer Haus drucken lassen. Er hat diese Technik gar nicht. So eine Maschine kostet richtig Geld. Jochen investierte das zur rechten Zeit.
Später riss unser Kontakt nie ab. Und es ging um ganz verschiedene Themen. Eben auch um Hilfen für Bedürftige. Oder auch um Werbe-Deals mit Firmen zu tätigen. Um es vorwegzunehmen, es klappte nicht alles, was wir uns in stundenlangen Telefonaten ausdachten. Einiges aber schon. Er war immer positiv. Dinge einfach mal versuchen, war genau sein Ding. Und Projekte, wie den Spielplatzbau, was einer seiner besonderen Steckenpferde war … kaum einer kann sich vorstellen, wie viel Arbeit im Vorfeld, das macht … Finanzierungen zu sichern, Sponsoren bei der Stange zu halten und dann auch noch den ganzen Behördenkram durchzustehen.
Ganz am Anfang, als es darum ging, die Union-Stiftung überhaupt auf solide Füße zu stellen, hatte er noch eine fleißige und kluge Organisations-Partnerin, die ihm bei vielen Dingen half oder sogar federführend war. Tekmessa, die leider ebenfalls viel zu früh verstorbene „gute Seele“ von Union. Die beiden waren hinsichtlich der Stiftung und sozialen Arbeit in unserem Verein ein absolutes Dream-Team.
Und auch fußballerisch konnte ich in vielen Dingen mit ihm übereinstimmen. Ohne jetzt Namen zu nennen, verstanden wir beide niemals … wie ein bestimmter Spieler bei uns … gehypt wurde. Wir waren da anderer Meinung. Und das war auch gut so. Denn diese Eigenschaft, immer eine eigene Meinung zu vertreten, nützte Union. Wir brauchen keine Ja-Sager, sondern kluge Köpfe mit eigenen Meinungen. Leider haben wir hier einen herben Verlust erlitten. Kommende Generationen werden hoffentlich so einen „Großen“ immer respektvoll in Erinnerung behalten.
Sein Leben steht für ein Paradebeispiel eines erfüllten Lebens. Wer im privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld (Union) so große Fußabdrücke hinterlässt, der hatte ein erfülltes Leben. Eisern.
9. November: So kurz vor der kompletten Sensation - Union fügt den Bayern den ersten Punktverlust zu
Unionfux: Das hätte man wohl kaum erwartet, dass die Alte Försterei sich über ein 2:2 gegen die momentane Übermannschaft Europas ärgert - denn wir waren so verdammt dicht davor, dieses Spiel zu gewinnen! Und dass es nicht so kommt, liegt nicht etwa an der Bayern-Mannschaft, sondern an der individuellen Klasse eines Diaz und eines Kane, die mit zwei unwiderstehlichen Aktionen den Meister vor seiner ersten Niederlage retten - so wird’s leider nur der erste Punktverlust.
Dass es gelingt, gegen eine Mannschaft zu bestehen, die im Übrigen in Bestbesetzung antritt und sich alles andere als gehen lässt, liegt an einer fast tadellosen Leistung unserer Jungs, die vom ersten Moment an nicht gewillt sind, sich ins Schicksal zu fügen, sondern vielmehr munter dagegenhalten und sogar ein Chancenplus generieren können. Selbst die Tatsache, dass das frühe Führungstor durch Ansah wegen nicht erkennbarem Abseits zurückgepfiffen wird (ich bin ja eher für den VAR, aber da pervertiert sich das System wirklich), erschüttert den Underdog nicht im Geringsten, wir gehen nämlich trotzdem in Führung, natürlich wieder nach einer Ecke: Haberer bringt den Standard auf Doekhi, der nimmt direkt aus zehn Metern ab - und hat etwas Glück, dass sein Schuss Neuer unterm Körper durchrutscht, denn solche Pannen passieren ihm weiß Gott eher selten. Doch auch danach werden die Bayern, trotz Übergewicht und schlafwandlerisch sicherem Passspiel, nicht so wirklich gefährlich, im Gegenteil, Ansah kann sein Tor doch noch machen, scheitert aber an Neuer.
Erst ein Traumtor bringt den Ausgleich, mit dem ersten ernsthaften Torschuss des haushohen Favoriten: Diaz holt sich den Ball links auf der Grundlinie, Haberer ist dann zu zögerlich und so kann der Kolumbianer noch einen Tick nach innen gehen und die Kugel aus sehr spitzem Winkel hoch ins rechte Eck hauen. Dafür lässt er dann kurz vor der Pause den fast sicheren zweiten Treffer liegen, als er, von Kane phantastisch freigespielt, frei vor Rönnow relativ weit rechts vorbeischiebt. Obendrauf gibt's noch ein Abseitstor von Kane, dass aber bereits mit bloßem Auge erkennbar ist.
Die Frage zur Halbzeit ist: haben wir bereits unsere bessere Hälfte gesehen oder halten wir weiter so entschlossen dagegen? Antwort: ja, tun wir. Weiter machen wir’s den Bayern so schwer wie nur möglich, Rönnow wird selten gefordert wie nach einer Stunde durch Oliseh, doch er ist letztlich sicher im kurzen Eck. Wenn es überhaupt etwas bei uns zu bemängeln gibt. so ist es, dass wir aus unseren Ballgewinnen zu wenig machen, was schade ist, auch unsere mäßige Passquote verhindert da mehr. Und dann liegen wir doch tatsächlich wieder vorne: der eingewechselte Juranovic (endlich wieder zurück nach langer Verletzungspause) tritt einen Freistoß von links, Kane will den Ball rausköpfen, doch der landet auf Doekhis Oberschenkel und wie cool dann unser Doppelpacker den reinmacht, das ist schon klasse. Sollten wir tatsächlich die drei Punkte sensationell in der Alten Försterei behalten? Nun merkt man den Bayern schon eine gewisse Panik an und doch dauert es bis in die Nachspielzeit, bis doch noch der verdammte Ausgleich fällt: Bischof kann von links flanken und dann steht der Weltklassestürmer Kane doch nochmal vollkommen frei und köpft den Ball ins Tor, Rönnow ist sogar noch dran, aber es reicht leider nicht.
Im Anschluß wollen die Münchner gar noch mehr, doch es bleibt schlussendlich beim erstaunlichen Unentschieden, nachdem die Bayern immerhin sechzehn Mal in Folge als Sieger vom Platz gegangen sind - und trotz allem: es hat so wenig gefehlt an unserem ersten Sieg gegen die Bayern, dass man sich ärgern muss - und natürlich auch freut über diesen unerwarteten Punkt. Noch mehr freut uns alle aber diese couragierte, geschlossene Leistung über hundert Minuten, die, ganz ehrlich, so kaum zu ahnen war und umsomehr begeistert. Darauf können alle stolz sein, darauf kann man aufbauen, davon will man mehr, auch wenn ein Sieg gegen Bayern weiterhin noch aussteht. Aber so nah dran waren wir noch nie - und das freut genauso wie es schmerzt.Doch wir haben ja demnächst schon die Gelegenheit zur Revanche…
5. November: Was kommt noch für Union in 2025?
Icke: Am kommenden Samstag (8.11.) spielen wir im Punktspiel gegen die Bayern. Am 23.11. reisen wir zu St. Pauli. Um dann am 29.11. wieder drei Punkte gegen Heidenheim zu Hause einzufahren. Am 2.12. geht’s dann wieder zu Hause gegen die Bayern. Diesmal aber im Pokal. Am Nikolaustag spielen wir in Wolfsburg und am 12.12. gegen Leipzig (wieder zu Hause). Zum Abschluss treten wir am 20.12. in Köln an.
Was geht realistisch dabei? Die beiden Spiele gegen die Bayern wird nichts gehen. Dazu sind die momentan einfach zu stark. In Pauli könnten wir ein Unentschieden schaffen und die beiden Heimspiele müssen wir dann nutzen. Leipzigs Formkurve geht allerdings rasant nach oben. Realistisch/optimistisch rechne ich mit 7 weiteren Bundesligapunkten bis zum Jahresende. Sechs wäre auch noch ok. Dann hätten wir 18 (17) Punkte kumulativ und könnten wohl (fast) zufrieden sein. Weniger als die aufgezeigte Punkteausbeute dürfte uns wiederum Sorgenfalten bescheren.
Natürlich gibt es diese verrückten Spiele, wo ein Spiel gänzlich anders als prognostiziert verläuft. Ausgeschlossen ist es nicht. Vielleicht gelingt uns eine Überraschung gegen die Bayern. Und wenn es ein Bundesligateam gibt, die dafür prädestiniert sind, dann sind es wir. Hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott, können wir ganz gut.
Das die Bayern gerade ein kräftezehrendes Schampus-League-Spiel hinter sich haben, fällt eher nicht ins Gewicht. Ein halbes dutzend Stars können sie noch von der Bank bringen, ohne einen für uns spürbaren Qualitätsverlust zu erleiden. Super-Talent Karl wird sicher bei uns auflaufen. Er spielte beim 2:1 der Bayern in Paris gar nicht. Ebenso wie Guerreiro, Jackson und Boey. Auch Goretzka und Kim hatten nur Kurzeinsätze. Mindestens vier dieser sechs Spieler werden gegen uns auflaufen. Und Bayern wird dominant sein. Soviel ist versprochen.
Bei uns im Kader wird sich nicht viel ändern. Hoffen wir, dass im Winter wenigstens ein kreativer guter Spieler neu zu uns kommt. Und das zweite Bangen betrifft Leite und Doekhi. Schaffen wir es nicht, mit beiden die Verträge zu verlängern, so werden wohl im Winter beide gehen. Obwohl wir uns genau - dass – überhaupt nicht leisten können. Nur werden wir hierbei gar nicht mehr gefragt. Die Alternative würde heißen, beide gehen im Sommer ablösefrei. Am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass wir mit einem verlängern und der „andere“ uns im Winter verlässt. Für einen Spieler wird es uns wohl gelingen … einen Ersatz zu holen. Beide adäquat zu ersetzen, halte ich für ausgeschlossen. Natürlich hätten wir auch interne Lösungen. Kral-Querfeld-Rothe können wohl auch als Dreierkette auflaufen. Dahinter hätten wir noch Nsoki und Ogbemudia. Ein Qualitätsverlust würde das aber beinhalten. Und umso torgefährlicher Doekhi wird, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn nicht halten können. Diese Problematik ist übrigens auch (fast) die letzte Chance für Horst Heldt, sich bei uns einen „guten Namen“ zu machen. Alle bisherigen Personalentscheidungen ließen zum Teil große Fragezeichen oder Lücken zum Gesamt-Kader entstehen. Eisern.
2. November: Kein schönes Spiel gegen Freiburg
Icke: Diese Nullnummer zwischen Union und Freiburg war kein Fußballgenuss. Nee, wirklich nicht. Freiburg war in Halbzeit eins die bessere Mannschaft, Union dafür im zweiten Abschnitt. Viele oder sogar richtig gute (herausgespielte) Tor-Chancen blieben Mangelware. Beidseitig! Ja, es spielten zwei Mittelfeldmannschaften gegeneinander. Und leider sahen wir dieses Mittelmaß auch.
Baumgart rotierte dreimal und diesmal nicht positiv für uns. Er beließ erst einmal Trimmel und Ansah auf der Bank. Und ja, genau das wirkte sich im Spielvermögen negativ aus. Von der rechten Seite kamen keine Trimmel-Flanken und im Sturm fehlte ganz klar, der technisch beste Berliner Stürmer. Erst nachdem beide in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, sah man mehr spielerische Linie bei Union. Das auch noch Köhn für Rothe startete, beeinflusste unser Spiel nicht. Beide spielen etwa auf gleichem Level.
Noch verrückter trieb es der Freiburger Trainer. Er rotierte gleich auf sechs Positionen. Und half damit seiner Mannschaft auch nicht. Allerdings ließ Freiburg, gerade in der 1.Halbzeit viel mehr spielerische Linie erkennen. Das besserte sich bei Union in der zweiten Halbzeit. Aber Gefahren entstanden fast ausschließlich durch Standards. Jeder der beiden Mannschaften erzielte ein Tor, was dann später (durch den Video-Schiedsrichter) wieder aberkannt wurde.
Besonders grotesk war die Situation beim Tor von Union, dass Ilic (eigentlich) erzielte. Erst diskutierte der augenscheinlich für Freiburg Sympathien hegende Schiri Sören Storks minutenlang (exakt 270 Sekunden!) auf dem Rasen. Bis ihm einfiel, er müsse in so einer Situation sich die Szene ja selbst anschauen. Da waren aber schon 4 ½ Minuten vergangen. Und Schiedsrichter Storks definierte ein Abseits von Khedira. Was so auch stimmte. Nur wollte er nicht sehen, dass Khedira im Klammergriff eines Freiburgers festgehalten wurde. Khedira konnte gar nicht aus dem Abseits raus.
In der 39.Minute wechselte Freiburg Adamu aus. So kurz vor dem Halbzeitpfiff? Macht man eigentlich nicht. Der Hintergrund war, der Spieler hätte eigentlich schon mit Rot vom Platz gemusst. Drei grobe Fouls - zeitlich kurz hintereinander folgend, lassen sich die wenigsten Schiedsrichter gefallen. Genau ab diesem Zeitpunkt, dem zweiten und dritten bösen Foul dieses Spielers verlor der Schiedsrichter seine Linie. Auch viele kleinere Entscheidungen verliefen nur noch für Freiburg. So macht man Fußball kaputt und bringt ein ganzes Stadion gegen sich auf.
Alle Berliner kämpften und liefen wie immer und mit viel Engagement. Etliche Spieler beim 1. FC Union erreichten aber keine gute Form. Wir nennen ausnahmsweise mal keine Namen. Alle wissen, um welche Kicker es sich handelt. Nächste Woche haben wir dagegen einen ganz einfachen Kick. Die Bayern besuchen uns. Da haben wir nichts zu verlieren und normal absolut keine Chance. Zumal die gute Form der Münchener auch noch Bände spricht. Andererseits ist vielleicht genau das unsere Chance. Eisern.
31. Oktober: First we take Freiburg - Heimspiel gegen einen Lieblingsgegner
Unionfux: Es ist jetzt kein riesiger Druck auf dem Kessel, man steht punktemäßig ganz ordentlich da, ist im Pokal-Achtelfinale, hat jetzt zwei Heimspiele vor der Brust. Allerdings mit einem kleinen Haken: in der zweiten Partie kommen nächste Woche die Bayern, die in der bisherigen Saison in allen Wettbewerben nur Siege eingefahren haben (momentan europäischer Startrekord) und zudem einen Harry Kane in nahezu überirdischer Form haben. Natürlich kann man auch da was reißen, Bange machen gilt nicht und den einen oder anderen Punkt konnten wir ja schon gegen die Münchner holen, gerade zu Hause und auch schon mit Kane auf dem Platz - aber unbedingt rechnen würde ich eher nicht damit.
Insofern gibt es schon einen gewissen Fokus auf das morgige Heimspiel gegen den SC Freiburg, da sind eigentlich drei Punkte Pflicht, will man nicht mögliche drei Spiele ohne Sieg hintereinander und in der Tabelle nicht weiter abrutschen. Sicher sind die Freiburger keine Laufkundschaft, aber wir haben gegen die Breisgauer eigentlich immer ganz gut ausgesehen, man könnte fast von einem Lieblingsgegner sprechen, denn in den bisherigen zwölf Bundesligabegegnungen verlieren wir nur zweimal und das auswärts.
Zu Hause gibt es dagegen drei Unentschieden und drei Siege - wer erinnert sich nicht an den wichtigsten davon, am letzten Spieltag unserer Albtraumsaison, als Jannik Haberer in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer setzt, als einziger im Chaos die Ruhe und Übersicht behielt (kann man ziemlich gut in den bewegten Bildern sehen, wie er sich vor der Ausführung des Strafstoßes explizit konzentriert), als Kevin Volland den zweiten Elfer versemmelt, aber Haberer den Nachschuss überlegt reinmacht und danach wie besessen jubelt, obwohl er doch Ex-Freiburger ist (ja, sowas gibt’s auch noch!!) Und wir bleiben Bundesligist und das ohne Umweg über die Relegation - das ganze Stadion ist ein kollektiver Stoßseufzer.
Morgen wird’s höchstwahrscheinlich nicht ganz so dramatisch, da treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, wobei die Gäste noch einen Punkt weniger als wir aufzuweisen haben, beide haben elf Tore erzielt, die Freiburger zwei weniger gekriegt. Ein Duell auf Augenhöhe also, man kann gespannt sein, ob und wie sich unser Nachsitzen vom Pokalmittwoch auswirkt, der SC Freiburg hat in Düsseldorf gewonnen und dabei seinen frühen Doppelschlag letztlich über die Zeit bringen können.
Auf jeden Fall sollten wir so beginnen wie gegen Gladbach, denn mit der Leistung der letzten beiden Pflichtspiele werden wir kaum was bekennen können, es sei denn, der Gegner ist völlig desolat - aber davon auszugehen, das wäre doch etwas fahrlässig. Spielerisch sollten wir uns keine allzu großen Illusionen machen, vielleicht gelingt es, Andrej Ilic wieder als eine Art Zehner agieren zu lassen als nur auf die Standards zu hoffen und die langen Bälle auf Verdacht. Und mal sehen, ob Juranovic schon wieder eine Alternative sein kann, ich denke, dass Baumgart mit Burcu eher keine Experimente wagen wird, auch mit Bogdanov nicht. Gespannt darf man sein, ob Skarke oder Burke beginnt, von seinen drei Spitzen wird der Trainer ja wohl kaum abrücken und im Mittelfeld dürfte besagter Haberer wieder den Vorzug vor Schäfer bekommen, ähnlich wie Köhn gegenüber Rothe.
Im Wetterbericht werden muntere siebzehn Grad vorhergesagt und es soll ein bisschen wechselhaft sein, nicht die schlechtesten Bedingungen. Es könnte ein wunderbarer Herbstnachmittag werden, insbesondere, wenn wir die drei Punkte zu Hause behalten. Lassen wir also die Alte Försterei erzittern, lasst uns von unserer besseren bis besten Seite zeigen und die gute Freiburg-Serie weiter ausbauen - auf geht's!
30. Oktober: Ein anstrengender Pokalfight Richtung Achtelfinale
Unionfux: Mag schon sein, für den neutralen Beobachter ist es ein echter Pokalfight, in dem der Underdog dem Bundesligisten ordentlich Schwierigkeiten macht und das Spiel erst in der Verlängerung mit Ach und Krach für den Favoriten entschieden wird. Für den Zuschauer mit einem Unionherzen ist es zwischenzeitlich gar nicht so leicht zu ertragen. Ja, frag nach in Augsburg oder Wolfsburg, wo der Bundesligist jeweils zu Hause gegen durchschnittliche Zweitligisten verliert, Leverkusen nur mit viel Glück in der letzten Minute der Verlängerung gegen dezimierte Paderborner weiterkommt. Aber das hat mit unserem Spiel ja nur vermeintlich zu tun und kann nicht als Entschuldigung oder Erklärung für unseren mehr als mühevollen Sieg dienen.
Dabei beginnt es beinahe optimal, nach einer bewegenden Gedenkminute für die verstorbene Klubikone Jochen Lesching - erst zehn Minuten sind absolviert - da köpft Leo Querfeld schulbuchmäßig einen Trimmel-Freistoß ins rechte Eck, haben wir möglicherweise einen einigermaßen entspannten Pokalabend vor uns?
Nach einer knappen halben Stunde jedoch sind sich Rothe und unser Keeper nicht einig und so tropft die Kugel vom Kopf von Momuluh nach Vorlage auf Verdacht von Corboz ins verlassene Tor. Ein bisschen ärgerlich, dieser unglückliche Ausgleich, aber es ist ja noch mehr als ausreichend Zeit, das geradezubiegen. Doch bis zur Pause hat nur noch Bielefeld eine nennenswerte Chance und wir haben Glück, dass Sarenren Bazee den Ball in dieser Situation nicht sauber trifft und Rönnow.
In der zweiten Hälfte müssten wir nach wenigen Minuten eigentlich einen Handelfmeter kriegen, aber Schiedsrichter Osmers sieht nichts und einen VAR gibt es in Pokalrunde zwei noch nicht. Nach fast einer Stunde ist der Fussballgott sehr gnädig mit uns, dass wieder Sanrenren Bazee nach einer Eingabe von Momuluh am langen Pfosten aus wenigen Metern nur denselbigen trifft, da hätte nämlich aus der schweren Aufgabe plötzlich eine kaum lösbare werden können. Denn Bielefeld erlaubt sich kaum Fehler, lässt nicht nach und den Klassenunterschied kaum erkennen.
Nach sechzig bzw. siebenundsechzig Minuten gibt es auf unserer Seite jeweils einen Doppelwechsel, so kommt der junge Bogdanov zu seinem Pflichtspieldebüt bei Union. Und tatsächlich wird unser Spiel in der Folge etwas besser, durch Kemlein, der den gelb-rot gefährdeten Schäfer ersetzt (wobei seine Gelbe Karte eigentlich unberechtigt ist, denn er spielt klar den Ball), ein Stück weit strukturierter, wir kriegen sogar ein leichtes Übergewicht. Nur die echten Torchancen bleiben weiterhin aus, auch wenn eine Unmenge Flanken in den Bielefelder Strafraum fliegt, am Ende sind es stattliche neununddreißig - bis kurz vor Schluß der regulären Spielzeit Doekhi einen Eckball des eingewechselten Haberer wuchtig aufs Tor köpft und der Bielefelder Schlussmann sehr gut reagiert, aber natürlich auch froh sein kann, dass die Kugel etwas zu zentral auf seinen Kasten kommt. Das ist tatsächlich die beste Chance der regulären Spielzeit und so kommt es schließlich zur Verlängerung und auch da hat Bielefeld die eindeutigeren Möglichkeiten, so nach hundertundzwei Minuten durch Young. Kurz vor dem Wechsel ist die Arminia nur noch zu zehnt, für Mehlem geht es nicht weiter, das Wechselkontinent aber nur wenige Minuten zuvor erschöpft worden.
Und endlich gehen wir wieder in Führung, direkt zu Beginn der zweiten Verlängerungshälfte: Jeong, für Ansah gekommen, flankt, Rothe zwingt mit einem gelungenen Kopfball Kersken zu einer Glanzparade, aber die Abwehr der Ostwestfalen bekommt den Ball nicht weg, Burke versucht einen Abschluss, der zu Doekhi weiterflippert und der haut die Kugel schließlich aus sechs Metern ebenso reaktionsschnell wie kompromisslos unters Tordach, kollektives Aufatmen, gewaltiger Jubel - das müsste es jetzt doch sein!
Doch auch wenn der eine oder andere der verbliebenen zehn Arminen mit Krämpfen zu kämpfen hat - der Zweitligist hält weiter dagegen, will das mögliche Elfmeterschiessen, während wir mögliche Konterchancen einfach zu unsauber ausspielen. So gibt es tatsächlich noch zwei Chancen für die Gäste: Kersken, mit nach vorn gekommen, köpft eine Ecke vorbei, hat dabei aber Leite mit der Hand im Gesicht gefoult - aber auch hier sieht Osmers kein Problem und der fehlende VAR hätte den möglichen Ausgleich auch nicht verhindert. Und kurz vor Ultimo hat Young noch eine gute Gelegenheit, aber trifft aus relativ spitzem Winkel nur das Aussennetz. Und dann ist es, mit Müh und Not, geschafft, wir sind weiter - und das ist ja zweifellos das Wichtigste.
Die Tore machen wieder zwei Abwehrspieler, während unsere Offensive weitgehend ohne große Wirkung bleibt, natürlich auch, weil sie zum wiederholten Male kaum brauchbare Vorlagen bekommt. Keine Frage, Pokalspezialist Bielefeld liefert uns einen erstaunlichen Fight, macht dabei kaum Fehler, ist nicht abzuschütteln, ist mutig und engagiert, ein wirklich unangenehmer Gegner an diesem Abend. Nichtsdestotrotz spielt unsere Einfallslosigkeit und Ungenauigkeit ihnen ziemlich in die Karten, können wir unsere größere individuelle Klasse kaum ausspielen, auch wenn wir in punkto Intensität nicht nachstehen und letzten Endes die offensichtlich bessere Kondition in diesem laufintensiven Spiel mitbringen, das macht wohl schlussendlich den kleinen Unterschied zu unseren Gunsten.
Unterm Strich steht also für uns das Achtelfinale im DFB-Pokal, das ist zweifellos das Entscheidende, aber das Wie kann abermals nicht so recht überzeugen, auch wenn die Tatsache der eigenen Pokalgesetze mir natürlich bekannt und nicht zu leugnen ist. Wer weiß aber, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn wir kein Heimspiel gehabt hätten ...? Na gut, genug kritisiert: Freuen wir uns über das Weiterkommen, die gelungene Revanche für die letztjährige Blamage auf der Alm und ja, auch die entsprechenden und willkommenen Prämien - und hoffen wir, dass unsere Überstunden am Samstag gegen den SC Freiburg (gewinnt mit 3:1 in Düsseldorf) nicht allzu große Probleme machen. Auf jeden Fall werden heute so einige Unioner ziemlich müde Augen haben, so spät, wie es an diesem Mittwochabend geworden ist, wobei das Triumphgefühl sich in überschaubaren Grenzen halten dürfte: Dieser Pokalabend war eben für alle ziemlich anstrengend.
27. Oktober: 1. FC Union - Kadercheck und Stand nach neun Pflichtspielen
Icke: Acht Bundesligaspiele und ein Pokalspiel sind gespielt. Wie ist der aktuelle Stand bei Union und wie zeigt sich der Gesamt-Kader? In der Bundesliga haben wir 10 Punkte in acht Spielen geholt und im DFB-Pokal stehen wir in der zweiten Runde. Rein optisch ist das ok und entspricht den normalen Erwartungen.
Am Mittwoch (29. Oktober) spielen wir im DFB-Pokal die zweite Runde gegen Arminia Bielefeld. Ja genau gegen diese Bielefelder, die uns im Vorjahr eliminierten. Da gilt es etwas gutzumachen. Ohne Wenn und Aber.
Aber zurück zum Kader und dem aktuellen Stand. Trainer Baumgart und der Kader haben nicht enttäuscht. Bäume ausgerissen aber ebenso wenig. Kurioserweise holten wir unsere Bundesliga-Punkte genau dort, wo man es nicht unbedingt erwarteten musste.
Zum Beispiel in Frankfurt und zu Hause gegen Stuttgart. Den dritten Sieg gab es gegen Gladbach und dazu noch einen Punkt zu Hause gegen den HSV. Die erste Pokalrunde gewann man in Gütersloh sicher. Vor den Pflichtspielen allerdings konnte einem Himmel-Angst werden. Gingen doch die beiden letzten (und relevanten) Testspiele gegen Olympiakos und gegen Espanyol beide (zu Hause!) verdient verloren.
Es zeigte sich klar, wir können kein vernünftiges Angriffsspiel gestalten. Es sind einmal kurze gute Phasen – wie je ca. 20 Minuten in Frankfurt und gegen Stuttgart dabei – aber das war es dann auch schon gewesen. Diejenigen, die das vor der Saison anmahnten und Verbesserungen im Mittelfeld forderten – behielten leider Recht. Gott sei Dank schafften wir es, unsere Abwehr zu stabilisieren. Rönnow, Doekhi, Querfeld, Leite und Khedira sind nach wie vor das Maß aller Dinge bei uns. Ausfallen darf von denen aber auch keiner. Wir können sie nicht gleichwertig ersetzen. Am Anfang der Saison schaffte das überraschend dann doch Rothe, der Leite ersetzen musste und das unter den Umständen doch ganz ordentlich machte. Kral, der in den Vorbereitungsspielen in der Dreierkette eingesetzt wurde, spielte kaum noch eine Rolle. Obwohl er – wenn er spielte – oft überzeugen konnte. Und nicht zu vergessen, er ist Nationalspieler seines Landes. Ogbemudia und Nsoki spielten bisher gar keine Rolle. Wobei man sich fragen muss, wozu wurde Nsoki geholt?
Im Mittelfeld haben wir leider viel zu wenig verändert. Die Stamm-Formation hat(te) sich mit Trimmel (Juranovic), Khedira, Kemlein (Schäfer), Köhn (Skov) gefunden. Bis auf Köhn sind das alles Spieler, die schon im Vorjahr bei uns spielten. Ein spielerisch begabter 8er wäre hier absolut zwingend notwendig gewesen. Auch zum Einsatz kamen Haberer zentral und auf der rechten Außenbahn. Sowie Rothe, der auch auf der linken Außenbahn eingesetzt wurde. Im Mittelfeld ist es Markgraf, der keine Einsätze hatte. Er ist verletzt. Aber auch im fitten Zustand hat er Köhn, Skov, Rothe und Juranovic als Konkurrenten. Da würde eine Leihe schon Sinn machen.
Und vorn? Da haben sich Burke, Ilic und Ansah in den Vordergrund gespielt. Burke durch Tore und Schnelligkeit, Ilic durch Tor-Vorbereitungen und kluge Ballverteilungen und Ansah als unser Schützenkönig. Skarke hatte einige Chancen, überzeugte aber nie. Genauso Jeong. Viele waren skeptisch, warum wir ihn nach einem eher bescheidenen Leih-Jahr für viel Geld (rund vier Millionen) verpflichteten. Die Zweifel wurden eher noch verstärkt. Noch schlimmer stellt es sich bei Ljubicic dar. Auch er war uns vier Millionen wert. Und bekommt gar keine Einsätze mehr. Da darf man fragen, wer sich genau was bei diesen Verpflichtungen dachte? Bei Preu sieht es aus, wie bei Markgraf. Eine Leihe wäre wohl angebracht. Er ist ohne reale Einsatz-Chance. Burcu war lange verletzt und trainiert jetzt wieder. Bogdanovic zerschießt die Netze bei den Junioren und saß schon mehrere Male auf der Bank bei den Profis. Beide warten auf ihre Chance. Sie können eigentlich nur gewinnen, so sie eingesetzt werden.
Ergänzt wird der Kader durch den 2.Keeper Raab und der Nummer drei Klaus. Resümee - Tabellenplätze und Punkteausbeuten sind in Ordnung. Die Kaderzusammenstellung ist verbesserungswürdig, weil zu viele Spieler ohne Einsatz-Chancen nur die Trainingsgruppe ergänzen. In Mittelfeld und Angriff fehlen Führungsspieler. Die vorhandenen Spieler im zentralen defensiven und offensiven Mittelfeld erfüllen die Anforderungen für ein modernes oder kreatives Offensivspiel nicht. Warum Spieler wie Nsoki, Ljubicic oder Starke verpflichtet wurden, entzieht sich meinem Vorstellungsvermögen. Preu und Markgraf brauchen im Winter Leihvereine. Die Vertragsverlängerung von Haberer hatte sicherlich einen Sinn. Aber welchen? Im Winter haben wir das nächste Mal die Chance unseren Kader zu verbessern und für Spieler ohne Perspektive eine Lösung zu suchen. Hoffen wir, dass Horst Heldt dem blassen Sommer, keine noch blassere Winter-Transfer-Phase folgen lässt.
Unsere aktuell 20 ersten Spieler (Rönnow, Doekhi, Querfeld, Leite, Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn, Burke, Ilic, Ansah, Raab, Kral, Rothe, Juranovic, Haberer, Schäfer, Skov, Jeong, Skarke) haben schon ein ordentliches Bundesliga-Niveau. Es sind aber teilweise zu gleiche Spieler-Typen vorhanden. Und bestimmte Profile fehlen. Burcu und Bogdanovic könnten uns noch positiv überraschen.
Was genau mit Preu, Markgraf, Ogbemudia, Nsoki und Ljubicic wird, muss im Winter geklärt werden. Wie unsere Tribünen-Spieler plötzlich explodieren können, zeigt das Beispiel Prtajin mehr als deutlich. Neun Torbeteiligungen in sieben Spielen sprechen eine klare Sprache. Das heißt aber auch, wir müssen uns selbst hinterfragen, ob bei uns immer alles richtig läuft? Verstärkungen im Winter wären sinnvoll. Aber jetzt gibts erst einmal die nächste Pokalrunde gegen Bielefeld und die ist schon übermorgen. Kurz-, mittel-, und langfristig - wir haben genug zu tun! Eisern.
25. Oktober: Knapp verloren in Bremen
Unionfux: Es ist gar kein so schlechtes Spiel unserer Jungs in Bremen - zumindest bis zur ärgerlichen Auswechslung von Andrej Ilic noch in der ersten Hälfte (Kreislaufschwierigkeiten, möglicherweise wegen Magen/Darmproblemen - gute und schnelle Besserung!!), wir haben ein paar offensive Momente, die besten zwei vor der Pause (sogar ohne Ilic): erst schießt Ansah aus zwanzig Metern knapp vorbei, dann köpft Doekhi nach Trimmelecke ebenfalls knapp links daneben. Doch in der zweiten Hälfte machen wir nach vorne einfach zu wenig, um das Spiel möglicherweise auf unsere Seite zu ziehen.
Bremen kann eigentlich mit seinem Ballbesitz nicht allzuviel anfangen, hat dann aber nach gut siebzig Minuten einen genialen Moment, als Sugawara Grüll, der leider hauchzart nicht im Abseits steht, auf rechts bedient, der hat Platz, dringt in den Strafraum ein, lässt den zu zögerlichen Leite aussteigen und schlenzt den Ball links hoch ins Eck - von nem Sonntagsschuss will ich da nicht schreiben, denn erstens ist es Freitag und zweitens will er ihn genau dorthin haben. Und das entscheidet letztlich das Spiel, denn wir versuchen nochmal so einiges, doch es fehlt wie so oft die Genauigkeit, kaum eine Flanke kommt an (Rothe!) oder die langen Bälle können nicht verarbeitet werden bzw. schon der vorletzte Pass kommt nicht an. Symptomatisch der letzte Versuch in der Nachspielzeit der Nachspielzeit, als Skarke ein Zuspiel auf der Grundlinie verstolpert.
Situationen wie die von Burke nach gut einer Stunde, der den Ball auf rechts hat, aber den Ball nicht am Abwehrspieler vorbeibekommt, um Ansah in Szene zu setzen oder Skarke, der freistehend den Ball direkt nimmt und weit am Kasten vorbeisemmelt, können nicht genutzt werden, weil einfach die Präzision fehlt, die Ruhe oder einfach nur die richtige Entscheidung, möglicherweise auch hier und da das Glück. So richtig kann man keiner Chance hinterhertrauern, die unbedingt hätte sitzen müssen, insbesondere die Standards sorgen kaum für Gefahr. Dass Schiedsrichter Schlager etwas einseitig pfeift, kommt noch hinzu, ist aber unterm Strich nicht der Grund, dass wir nach insgesamt fast hundert Minuten mit leeren Händen dastehen, sondern lediglich die eine unwiderstehliche Situation, die der Gegner für sich nutzt.
Besser ist Bremen nicht unbedingt, aber das interessiert hinterher bekanntlich nicht und auch uns fehlen die Mittel, die es braucht, die drei Spitzen gefährlich einzusetzen, gerade nach dem Ausfall vom so wichtigen Ilic, der ja doch die langen Bälle festmachen und entscheidend weiterleiten kann. Aber das Problem ist ja nicht unbedingt neu und auch die eingewechselten Spieler können keine Akzente setzen, bleiben mehr oder minder blass. Eigentlich sehen wir ein klassisches 0:0 - mit dem einen Schönheitsfehler bzw. die Einzelleistung, die dummerweise den Ausschlag gibt, den wir aber ehrlicherweise unsererseits nicht zu bieten haben. Es bleibt also dabei, zumindest bis hierher - geraten wir in Rückstand, haben wir dann Mühe, zu antworten.
Insgesamt fehlt bei uns jedoch etwas der Punch, der Biss und vielleicht auch der Wille, das Spiel zu gewinnen, Fleiß alleine, den man unserer Mannschaft ja selten absprechen kann, ist dann eben zu wenig - und wie hat mir mal der gute Kai, ein altgedienter Unioner, gesagt: „Wenn du ein Spiel nicht gewinnen willst, verlierst du’s am Ende.“ Ja, da ist schon was dran.
23. Oktober: Kann Union auch in Bremen gewinnen?
Icke: Das nächste Freitag-Abend-Flutlichtspiel steht an. Union spielt in Bremen. Nachwaschen wäre die beste aller Ideen. Nachdem wir Gladbach zu Hause mit 3:1 schlugen, wären drei weitere frische Punkte – zur Stabilisierung im oberen Drittel – äußerst beruhigend.
Ja, ok … ein Unentschieden geht auch noch. Darüber hinaus könnte Baumgart den Beweis antreten, ein gewisses Maximum aus unserer Truppe herauskitzeln zu können. 3800 Unioner begleiten die Mannschaft nach Bremen. Ein guter Fußball-Mob!
Bei uns lichtet sich das Lazarett. Burke, Juranovic, Schäfer, Trimmel und Buric trainieren schon wieder mit der Mannschaft. Allerdings fallen Skov und Markgraf weiterhin aus. Das aber macht gar nichts. Auf der linken Außenbahn ist Union stark besetzt.
Dort hat sich Köhn, nach der Skov-Verletzung zuletzt festgespielt. Interessant dabei, Köhn spielte ein Jahr bei Werder (per Leihe). Bremen wollte aber die vier Millionen Ablöse nicht zahlen. Wir schon und bisher zeigt die Köhn-Leistungskurve nach oben. Der zweite Bremer - Burke - dürfte ebenfalls gut motiviert zum Auswärtsspiel fahren. Die Bremer dachten, die Burke-Verlängerung wäre ein Selbstläufer. Das war sie offensichtlich nicht. Die Fans dürften allerdings die Schuld bei Burke allein sehen. Ergo … Bremer Pfiffe sollten ihm vorrangig als seine Anerkennung dienen.
Gegen Bremen haben wir eine positive Bilanz. Von insgesamt elf Bundesligaspielen gingen wir sechsmal als Sieger vom Platz. Viermal gewann Bremen und ein Unentschieden gab es. Das letzte Spiel in Bremen konnten allerdings die Bremer Ende 2024 deutlich mit 4:1 gewinnen. Wir hätten demzufolge hier etwas richtig zu stellen.
Da Schäfer ein paar Tage nicht trainieren konnte, rechnen wir wieder mit Kemlein neben Khedira. Trimmel sollte auch wieder fit sein und ganz vorn dürfte Burke den Vorzug gegenüber Skarke erhalten. Das wären dann: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn – Burke, Ilic, Ansah.
Verletzt oder angeschlagen sind bei Bremen noch: Wöber, Stark, Agu, Deman, Schmidt, Weiser und Musah. Top-Star Boniface soll angeblich wieder fit sein. Ob er wirklich von Beginn an spielt, ist aber fraglich. Für die Bremer Psyche allerdings wäre das sehr wichtig. Mit 8 Punkten sind die Norddeutschen eher durchwachsen gestartet. Umso wichtiger sind die 3 Punkte für uns. Klappt das, so hätte wir schon 5 Punkte zwischen uns und Werder gebracht. Wir glauben dran! Eisern.
21. Oktober: Eine halbe Stunde zum Verlieben
Unionfux: In fast allen Berichten zum letzten Heimspiel, egal ob in der Sportschau, im Sportstudio oder bei DAZN, wird weitaus mehr über die Gladbacher Niederlage geredet als über unseren Sieg - es geht im Grunde nur um die anhaltende Krise der Borussia, um uns geht es kaum. Dass wir, zumindest mittlerweile, ein Stiefkind der Sportberichterstattung sind (von lokalen Medien vielleicht mal abgesehen), daran hat man sich gewöhnt, es verwundert und amüsiert trotzdem jedes Mal in seiner unverhohlenen Auffälligkeit. Andererseits ist es natürlich gut, dass unsere drohende Krise erstmal abgewendet wurde - ein Verein auf Platz neun ist logischerweise weit weniger spektakulär. Und unser Sieg am Freitag ist eine große Erleichterung und eminent wichtig, doch fast noch wichtiger ist das Wie.
Denn die erste halbe Stunde des Spiels ist so überzeugend wie seit Ewigkeiten nicht, wir sind präsent, konzentriert und giftig, pressen wie verrückt, setzen nach, wo es nur geht, schalten schnell um, marschieren konsequent nach vorn. Es gibt nicht den geringsten Zweifel, wer hier Herr im Haus ist, wer hier heute gewinnen muss, will und wird. Und so entstehen die beiden Tore durch blanken Willen, sie werden quasi erzwungen: Erst holt Köhn kurz nach dem Anpfiff einen Eckball durch konsequentes Nachsetzen heraus, den Doekhi unhaltbar und entschlossen einköpft, dann gibt es eine Balleroberung durch Kemlein und Leite. Wie Ansah dann durch drei Gladbacher hindurchgeht und Doekhi wacher ist als die gesamte Gladbacher Abwehr, das ist schon beeindruckend, das macht Spaß und es bringt die Erkenntnis, dass die Mannschaft das auch kann - einen Gegner dominieren, auch, wenn man das lange nicht mehr gesehen hat und das manchmal kaum noch vorstellbar ist. Obendrauf gibt es hier und da was Überraschendes, wie etwa Skarkes Aktion vor dem zweiten Tor, als er erst den Ball im Vollsprint clever erobert und dann versucht, den weit vor seinem Tor stehenden Nicolas zu überlisten - das wäre eine wirklich bemerkenswerte Torpremiere des fleißigen Stürmers gewesen. Wahr ist aber auch, dass wir nach dem etwas überraschenden Anschlusstreffer beinahe vollkommen von dieser Linie abkommen und dem Gegner das Spiel überlassen, in der Folge wird unsererseits kaum noch agiert, sondern lediglich reagiert und kaum noch Druck aufgebaut. Speziell nach dem Vierfach-Wechsel der Borussen nach einer Stunde sind wir zeitweise ziemlich unter Stress, stehen permanent hinten drin, spielen keinen Fußball. Fällt da der durchaus mögliche Ausgleich, kippt höchstwahrscheinlich das Spiel, denn ob wir dann den Faden nochmal gefunden hätten, während die Gäste vom Niederrhein jede Menge Morgenluft in der Abendstimmung der Alten Försterei gewittert hätten, ist mehr als fraglich. Glücklicherweise macht der für seine Verhältnisse ungewöhnlich offensive Khedira dann doch das dritte Tor, nimmt einen abgewehrten Ball an der Strafraumgrenze mit der Innenseite kontrolliert volley und schickt ihn genau durch die einzige Lücke ins linke Toreck, der Gladbacher Keeper Nicolas zuckt nicht mal - und da schwindet bei den Gästen schon der Glaube, noch einen Punkt mitzunehmen, unsere Brust wird gleichzeitig wieder breiter und wir bringen die drei Punkte letztlich relativ ungefährdet über die Ziellinie. Funfact am Rande: Unser letzter Heimsieg mit mehr als einem Tor Unterschied datiert tatsächlich noch aus dem Jahre 2023, am 20. Dezember schlugen wir den 1. FC Köln nach Treffern von Hollerbach und Fofana mit 2:0, Trainer seinerzeit: Nenad Bjelica.
Natürlich ist Gladbach in seiner Krise der richtige Kontrahent zur richtigen Zeit, doch oft genug spielen wir ja auch gern Aufbaugegner, eine Selbstverständlichkeit ist es also nicht. Und logischerweise ist kaum zu erwarten, dass wir die Dominanz der ersten halben Stunde das gesamte Spiel durchziehen. Letztlich bewegen sich sogar die blanken Zahlen in gewohnten Dimensionen: Ballbesitz 37 Prozent, Passquote 70 Prozent. Doch muss uns bewusst sein, dass andere Mannschaften unsere zwischenzeitliche Passivität und Ungenauigkeit wohl bestraft hätten. Deswegen brauchen wir weiterhin mehr Präzision, mehr Ideen und den Spirit der ersten dreißig Minuten, um mal wieder eine etwas entspanntere Saison zu erleben. Da zudem am letzten Wochenende fast alle Begegnungen in unserem Sinne ausgehen, haben wir erstmal ein wenig Platz (sechs Punkte) nach unten, sind vorerst im Soll - trotzdem wäre es prima, wenn man an alldem in Bremen weiter erfolgreich arbeiten könnte. Dem so wichtigen Schritt am vergangenen Freitag müssen jetzt unbedingt weitere folgen.
18. Oktober: Unions Defensive schlägt Gladbach überzeugend
Icke: 3:1 im Freitagabend-Spiel unter Flutlicht gegen die Gladbacher Fohlen. Das war hochverdient, engagiert und konzentriert. Vorn brachte Baumgart Skarke auf Rechtsaußen. Dafür blieben Burke und Jeong erst mal auf der Bank. Kemlein spielte als 8er neben Khedira. Die restliche Mannschaft wurde nicht verändert. Die Fohlen landen dadurch auf dem letzten Tabellenplatz. Union dagegen klettert - wenn auch vorübergehend - auf Platz 7. Punktgleich mit dem Sechsten (Köln) und nur einen Punkt hinter Platz 5 (Leverkusen). Allerdings spielen alle anderen Mannschaften auch erst am Sonnabend und Sonntag. Die Tore für Union erzielten: 2x Verteidiger Doekhi und Khedira, der mit seinem 3:1 (81.Minute) den Deckel auf das Spiel machte.
Der 1. FC Union ging gleich in der 3.Minute mit 1:0 in Führung. Gegen Doekhis Kopfball-Torpedo (nach Trimmel-Ecke) hatten die Gladbacher keine Chance. Er setzte sich wuchtig durch. Das war Tor Nummer 9 von Doekhi in der Bundesliga. Er nähert sich seiner alten Torgefährlichkeit. Auch das 2:0 schießt Doekhi (26.Minute). Ansah setzte sich in Weltklasse-Manier auf halblinks im Dribbling gegen drei Gladbacher durch und trifft den rechten Pfosten. Doekhi reagiert am schnellsten und schießt den Abpraller ein. Wow! Zwischenzeitlich schafften die Gladbacher mit einer guten Kombination den 2:1 Anschlusstreffer (33.Minute) durch Tabakovic. Aber Khedira macht mit seinem 3:1 (81.Minute) den Deckel auf das Spiel. Der Ex-Unioner Friedrich auf Gladbacher Seite kann einen Freistoß noch per Kopf abwehren. Der Ball landet aber wieder bei einem defensiven Spieler (Khedira) von Union, der präzise unten links einnetzt. Es passte an diesem Abend. Auch der pausenlose 90 Minuten Dauer-Support der Union-Ultras (die, die Gegengerade ansteckten) war lobenswert und ist mitnichten selbstverständlich.
Das Spiel hatte mehrere verschiedene Phasen. Die ersten 15 Minuten beherrschte Union regelrecht. Hatte noch mehrere gute Chancen. Der König der ersten Viertelstunde war Köhn. Was er da auf links vorn und hinten (!) abriss, war sehenswert. Ab der 25.Minute etwa entdeckte Gladbach seine Spielkultur wieder. Jetzt gelangen ordentliche Ball-Passagen. Hundertprozentige Chancen gabs - außer in der 33.Minute (Anschlusstor) - trotzdem nicht. Auch in der zweiten Halbzeit begann Union wieder stark. Um dann später die Regie an die Fohlen abzugeben. Hier hätte noch etwas kippen können. Aber Unions Defensive stand. Bis dann eben unser 6er und Vize-Kapitän Khedira - das Spiel endgültig entschied.
Kemlein durfte 90 Minuten durchspielen. Gut so, weil neben einer grundsoliden Abwehrarbeit konnte er auch immer wieder Impulse nach vorn geben. Unser offensives Spiel wurde durch Kemlein klar besser. Köhn auf der linken Außenbahn machte ebenso ein starkes Spiel. Er wurde ausgewechselt, weil er rotgefährdet war. Ansah hatte zwar "nur" einen Assist, aber immer mal wieder sah man seine Ballsicherungen, die eben SO, nur wenige können. Und seine Torvorbereitung hätte einem Messi zur Ehre gereicht. Ausfälle gab es auf Seite der Unioner keine. So gewinnt man dann überzeugend. Eisern.
15. Oktober: Richtungweisendes Heimspiel gegen Gladbach
Unionfux: So, ein weiteres Flutlichtheimspiel steht an, am Freitag um halb neun gehts gegen Borussia Mönchengladbach - und ob wir nun wollen oder nicht, jetzt ist schon einigermaßen Druck aufm Kessel. Und ob wir nun wollen oder nicht Teil 2: wir sind der Favorit in diesem Spiel. Die Gladbacher sind nämlich die einzige noch sieglose Mannschaft in dieser Saison, mit drei Punkten steht man auf einem Abstiegsplatz und obendrein fehlt ihr bester Stürmer Kleindienst weiterhin verletzt. Dementsprechend unruhig ist es am Niederrhein, Trainer Seoane musste nach immerhin gut zwei Jahren gehen, Sportdirektor Virkus folgte ihm kurze Zeit später, angeblich freiwillig. Virkus’ Nachfolger ist schon gefunden, in dieser Woche unterschrieb Rouven Schröder, der Platz des Trainers wird immer noch interimsweise vom U21-Coach Eugen Polanski ausgefüllt, vielleicht bleibt der ja auch, doch es sieht mehr nach einer größeren Lösung aus.
Auch wenn es höchstwahrscheinlich, wie fast jedes Bundesligaspiel, kein leichtes Unterfangen wird und wir zudem traditionell gern gestrauchelten Kontrahenten aufhelfen: es müssen zwingend drei Punkte her und das, obwohl wir damit rechnen müssen, das Spiel zu machen, nicht so leicht für eine Mannschaft, die derzeit den geringsten Ballbesitz und die schwächste Passquote der Liga aufweist. Hier auf eine schlagartige und signifikante Verbesserung zu hoffen ist selbstverständlich illusorisch, doch die richtige Einstellung, sprich Aggressivität und Wachheit, muss von der ersten Minute an spürbar sein und den Gegner beeindrucken. Die allzu abwartende Taktik jedenfalls hat zuletzt nicht unbedingt funktioniert. Trotzdem dürfte klar sein, dass Gladbach wesentlich besser ist als es der momentane Stand der Tabelle aussagt, wäre schön, wenn ihnen das nicht ausgerechnet am Freitag einfällt.
Wir werden wohl mit Haberer und Jeong beginnen, denn Oliver Burke ist erkrankt und Schäfer hat sich am Dienstag im WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal verletzt, so wie für unsere Nationalspieler die Fahrt zu den Länderspielen eher mit gemischten Gefühlen verbunden war, außer Schäfer für Ungarn kam nur noch Andrej Ilic für die Serben bei der Heimpleite gegen Albanien auf wenige Minuten, Kral und Querfeld durften sogar zweimal nur die Ersatzbänke anwärmen. Rothe und Ansah hingegen kamen in beiden U21-Länderspielen zum Einsatz, Rothe traf darüberhinaus im ersten Spiel gegen Griechenland per Kopf.
Auch Robert Skov fällt abermals aus, da wird womöglich erneut Derrick Köhn einspringen, auch Juranovic ist noch nicht einsatzfähig. Mal sehen, ob Nsoki und Burcu schon im Kader stehen können, speziell die Dribbelstärke und Kreativität von Burcu, der freilich noch ohne Bundesligaerfahrung ist, wird eigentlich dringend gebraucht. Aber mit Sicherheit hätte auch niemand was dagegen, wenn sowohl Jeong als auch Haberer mal wieder ein Riesenspiel hinlegen würden. Dass sie es können, haben sie bereits bewiesen, auch wenn das schon etwas länger her ist.
So oder so: das Spiel gegen Gladbach wird richtungsweisend, die Zeit der Ausreden ist vorbei. Also auf, lassen wir die Alte Försterei erzittern!!
14. Oktober: Den Kampf angenommen und bestanden
Icke: Die deutsche Mannschaft gewinnt in Belfast gegen Nordirland auch ihr nächstes Qualifikationsspiel mit 1:0. Zwei Jahre lang waren die Nordiren im eigenen Land ungeschlagen. Und wir wissen jetzt auch warum. Das Heimteam kämpfte um jeden Zentimeter Rasen, knapp 18.000 Fans machten einen Höllenlärm und schafften eine wunderbare und beispielgebende Fußball-Atmosphäre in Belfast. Wie zu allerbesten Union-Zeiten An der Alten Försterei. Übrigens nicht ein einziger Pyro-Knaller wurde gezündet und keiner hat etwas vermisst.
Nagelsmann ließ die gleiche Elf auflaufen, wie zuvor. Nicht wenige (deutsche) Medien berichten von einem Krampf-Spiel, von niedrigem Niveau (gerade in der 2. Halbzeit) und so weiter. Wir nicht! Es gibt solche Spiele einfach, wenn sich eine Mannschaft wie Nordirland so ins Zeug legt. Viele hatten gedacht, sie schaffen ihr kraftaufwendiges Kampfspiel nicht bis zum Ende durchzuhalten. Doch es gelang ihnen bis zum Schlusspfiff und sie waren dabei topfit.
Noch in der 88. Minute musste unser Torwart Baumann (der ein Top-Spiel ablieferte) noch eine wirklich gefährliche Chance abwehren. Aber auch das gehört zu so einem Spiel. Die Deutschen haben bestanden und drei Punkte geholt, weil sie dagegenhielten und jeden Zweikampf annahmen. Ein Vorbild in der Zweikampfführung war Raum. Der wurde wirklich mehrmals böse gefoult. Wie reagiert er darauf? Er steht auf und lächelt, frei nach dem Motto: "Wen genau wollt ihr damit beeindrucken? Mich jedenfalls nicht." Kurz vor Schluss wurde auch noch sein äußerlicher (voll tätowierter) Zwillingsbruder und Ex-Unioner Andrich eingewechselt. Mit solchen Typen kannst Du etwas erreichen, auch wenn's mal wehtut.
Es gab allerdings auch zwei verschiedene Halbzeiten. In der ersten Runde bestimmten die Deutschen das Geschehen. Woltemade erzielte mit seiner Schulter das entscheidende 1:0. In der 14. Minute hatten die Nordiren nicht so viel Glück: Ihrem Tor ging eine klare Abseitsstellung voraus. Wir lagen aber in allen Bereichen vorn, hatten teilweise bis zu 75 Prozent Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit gelangen uns nicht mehr so viele gute Szenen. Allerdings hätte Adeyemi zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff alles klar machen können. Nach einem Pass von Wirtz rannte er allein aufs Tor zu. Und verzog den Ball. Es war sowieso nicht sein Spiel. Insgesamt war er der schwächste deutsche Spieler. Eben weil er auch sonst viele Bälle verlor.
Gegen "Superstar" Wirtz gab es nun regelmäßige Pfeifkonzerte und die Nordiren wurden stärker. Die 2. Halbzeit gehörte ihnen, ohne dass allerdings die Deutschen vergaßen zu kämpfen und die Räume dicht zu machen. Und dann muss man auch mal mit einem weniger niveauvollen (aber spannenden) Spiel zufrieden sein. Zumal, wenn es drei frische Punkte aufs eigene Konto bringt. Mit den Ex-Unionern Andrich und Schlotterback sowie dem Brandenburger Beier - sah man wieder mehrere Spieler, die uns besonders interessierten. Schlotterbeck war neben Baumann unser bester Spieler. So kann es gern weitergehen, vielleicht das nächste Spiel wieder mit etwas mehr spielerischer Klasse. Eisern.
11. Oktober: Entschuldigung angenommen
Icke: Deutschland schlug gestern Abend ungefährdet Luxemburg mit 4:0. Das Spiel war schon nach 20 Minuten entschieden. Da stand es bereits 2:0 und Luxemburg hatte einen Spieler weniger.
Die groteske Doppelbestrafung bei Handspielen im Strafraum kam wieder zur Anwendung. Sprich Elfer und Rot. Hier hätte der Schiedsrichter auch Milde zeigen können, denn ob es nun wirklich Absicht war, konnte man nicht zu 100 Prozent erkennen. Sei es drum.
Auch wenn der Gegner "nur" Luxemburg war, konnte man doch die läuferischen Anstrengungen der Spieler sehen. Ebenso ihre Konzentration. Deshalb... "Entschuldigung angenommen".
Kimmich traf doppelt, inklusive dem gerade erwähnten Elfmeter, Raum verwandelte einen Freistoß und der wieder verbesserte Gnabry erzielte das vierte Tor. Nagelsmann änderte einiges. So beorderte er Kimmich wieder als Rechtsverteidiger in die Viererkette. Auf Rüdiger verzichtete er ganz, links spielte Raum und zentral Tah und Schlotterbeck. Dahinter stand Baumann im Tor. Vor der Abwehrreihe agierten mit Pavlovic und Goretzka zwei spielerisch zentrale Mittelfeldspieler. Die Offensive bildeten Adeyemi (rechts), Gnabry (Mitte) und Wirtz (links). Ganz vorn platzierte Nagelsmann Woltemade.
Letzterer ist aktuell wegen Formschwäche und Verletzungen von Füllkrug, Undav und Kleindienst ohne Konkurrenz. Um es vorwegzunehmen, Woltemade überzeugte nicht. Wirtz verteilte die Bälle ganz ordentlich, seine genialen Einzel-Dribblings zeigte er nicht. Rechts harmonierte Adeyemi ganz ordentlich mit Gnabry. Dieser wiederum hat eine ansteigende Formkurve. Auf Andrich verzichtete der Bundestrainer wieder. Die Ernennung von Raum zum Kapitän in Leipzig bekommt ihm anscheinend sehr gut.
Ter Stegen, Musiala und einer der drei aktuell nicht zur Verfügung stehenden Mittelstürmer sollten noch ins Team rücken. Vielleicht auch noch der ebenfalls verletzte Havertz oder der zurzeit formschwache Andrich. Aber bitte OHNE weitere Systemänderungen. Dann werden wir wahrscheinlich nicht Weltmeister, könnten aber mit Wirtz und Musiala an der Spitze - zumindest eine gute Rolle spielen.
Aktuell erscheinen Frankreich und Spanien einfach zu übermächtig, als dass ihnen jemand um den Titel in die Quere kommen könnte.
Schon am Montag (20.45 Uhr) tritt die deutsche Mannschaft in Nordirland an. Die haben die Slowakei gerade mit 2:0 geschlagen. Verdient und mit ihrem unfassbaren Heimrecht. Seit zwei Jahren sind die Nordiren nun schon zu Hause ungeschlagen. Für die Nummer 72 der Weltrangliste ist das eine ganz starke Leistung. Und den Deutschen ist es vorbehalten - genau das zu ändern. Das wäre übrigens der zweite Teil ihrer Entschuldigung an die Deutschen. Und würde uns nah an die WM-Qualifikation heranbringen.
Für Deutschland wurden dann noch Burkhardt, Anton, Baku, Brown und Beier eingewechselt. Der Frankfurter Brown gab sein Debüt und Baku war nach jahrelanger Pause wieder dabei. Beide fügten sich ganz ordentlich ein und zeigten Einsatz und Schnelligkeit. Zu glänzen vermag keiner mehr. Einen sportlichen Positionsstand konnte man bei diesem Gegner sowieso nicht erwarten. Fleiß und Konzentration schon. Und das haben alle erfüllt.
Den Wert dieses "Vorbereitungsspiels" werden wir am Montag Abend sehen. Bestehen die deutschen Kicker in Nordirland und bringen 3 Punkte mit, so soll es als Neuanfang gelten. Aber eben nur dann. Eisern.
9. Oktober: Sieg in Luckenwalde und leise Hoffnungen
Unionfux: Der FSV Luckenwalde spielt in der Regionalliga bisher eine ziemlich starke Saison, liegt nach elf Spielen mit neunzehn Punkten immerhin auf Platz sechs. Aus den letzten vier Begegnungen holt man beachtliche zehn Zähler. Kein schlechter Testspielgegner also, den man sich für die Länderspielpause ausgesucht hat.
Gelegenheit für Spieler aus der zweiten Reihe, sich zu zeigen und ein paar Talente aus der U19 reinschnuppern zu lassen, wie zum Beispiel Bogdanov, der noch vor der kurzen Winterpause die ersten Bundesligaminuten sammeln könnte. In der U19 knippst er jedenfalls wie verrückt, zehn Tore in fünf Spielen sind eine Ansage. Und ein Spieler macht sein erstes Spiel für uns, endlich, muss man sagen, denn langsam muss man sich schon fragen, wozu man Stanley Nsoki von der TSG Hoffenheim ausgeliehen hat, wenn er dann doch nicht spielen kann.
Gut zweitausend Zuschauer sind eine ziemlich ansehnliche Kulisse für ein Freundschaftsspiel, dazu am frühen Abend, mitten in der Woche. Am Ende steht ein 3:0 für den logischen Favoriten. Skarke köpft den Bundesligisten nach 13 Minuten nach Köhn-Flanke in Führung. Kurz nach der Pause nutzt Ljubicic einen Abspielfehler des Luckenwalder Keepers zum zweiten Tor (ein Freddy-Rönnow-Gedenktreffer sozusagen). Und schließlich trifft der Nachwuchsspieler Megaptche, gut zehn Minuten vor Schluss.
Kein Hurra-Erfolg, aber auch alles andere als eine Blamage, insgesamt ein relativ munteres Spielchen, das eigentlich genau den erhofften Zweck erfüllt. Bisschen ärgerlich, dass Robert Skov schon nach einer knappen halben Stunde wieder ausgewechselt werden muss. Noch ist unklar, ob als Vorsichtsmaßnahme oder ob wir noch länger auf den leider verletzungsanfälligen Dänen verzichten müssen, dessen Qualitäten wir zweifellos brauchen können. Eins ist klar: Nach den Länderspielen stehen richtungsweisende Spiele an, denn dann wird sich zeigen, ob wir uns in der Abstiegszone festsetzen oder doch wieder den Sprung ins Mittelfeld schaffen können, ob auf uns eine weitere Stresssaison wartet oder es endlich etwas entspannter wird.
Und so richtig weiß wohl im Moment niemand, wie gut die Mannschaft ist, wo ihre Stärken liegen. Zu durchwachsen waren die bisherigen Auftritte, von "holla!" bis "oh je" war alles dabei. Wirklich schwer, da ein einigermaßen verlässliches Muster zu erkennen. Sind wir mitten in einer Entwicklung oder doch eher im Weiterdurchwurschteln? Vor ein paar Tagen hat sich Horst Heldt in einem Interview zum Trainer geäußert und schwang sich da von einer Lobeshymne zur nächsten und schlussfolgerte, dass es gerade keinen besseren Trainer für Union geben kann.
Einerseits muss er das natürlich tun, andererseits hoffe ich inständig, dass da mehr Wahres dran ist als man derzeit wahrnimmt, gleich nach meinem immer größer werdenden Wunsch, unsere alte Heimstärke möge zurückkehren. Die Alte Försterei muss jedem Gegner wieder Angst einflößen, denn hier liegt nun mal die Grundlage des (gerne lockeren) Klassenerhalts. Das kommende Heimspiel gegen Gladbach wäre ein ebenso wichtiger wie schöner Schritt dahin.
6. Oktober: 100 Millionen Investor und die Verkleinerung der neuen Stadionkapazität
Icke: Auf den ersten Blick gehören beide Themen nicht zusammen. Auf den zweiten Blick dann schon. Beide aktuell diskutierten Themen betreffen die Zukunft bei Union schon sehr relevant. Und wie so oft, der größte "Lärm" wird von einigen wenigen Leuten in Online-Foren gemacht.
Sucht man das persönliche und gesittete Gespräch, und das habe ich gemacht, so erkennt man sehr schnell, dass das Handeln und die Entscheidungen vom Präsidium und vom Aufsichtsrat (fast) alternativlos sind.
Der Grund-Tenor dabei ist: unter den aktuellen Voraussetzungen und Bedingungen sind beide Entscheidungen so zum Wohle unseres Vereins getroffen worden. Sie nützen uns aktuell und genau das ist entscheidend.
Was ist eigentlich ein Investor genau? Ein Investor gibt einem Verein eine (meistens) größere Summe Geld. Dafür werden dann Bedingungen der Partnerschaft definiert. Der Investor muss natürlich auch Vorteile aus diesem Geschäft erhalten. Markenbildung und Image wären da zu nennen. Der Investor profitiert von der Attraktivität unseres Vereins. In Beliebtheits-Skalen liegt der 1. FC Union auf Platz 7 in Deutschland. Bei den Mitgliederzahlen (über 70.000 Mitglieder) auf Platz 9. Dazu kommen die vielen sympathischen Geschichten rund um den 1. FC Union. Aktionen wie "Bluten für Union", die Stadionbauer-Story, die Erfindung des Weihnachtssingens und viele weitere mehr gingen um die Welt.
Dass wir in unserer jüngeren Vergangenheit auch europäische Fußball-Beteiligungen hatten, schadet übrigens auch nicht. Das macht uns attraktiv für größere Geldgeber. Mit dem 1. FC Union können Investoren ihre Sichtbarkeit und ihre Reichweite steigern. Das Investment von Paramount zeigt das noch einmal exemplarisch. Nun werden einige sagen, nö nö nö … Paramount war ja ein richtiger Sponsor. Dazu darf man anmerken: Jeder Sponsor ist (auch) ein Investor. Wichtig sind für den Empfänger der Investor-Leistungen die Bedingungen des Deals. Ob das nun Sponsoren- oder Investor-Leistungen sind, ist dabei (fast) zweitrangig.
Und beim Aushandeln von Vertragsleistungen darf man unserem alten Fuchs Dirk Zingler ruhig einmal eine Portion Vertrauen mitgeben. Er ist einer der besten Führer eines Fußball-Vereins und das nicht nur in Deutschland. Andere Vereine wären froh, ihn an ihrer Spitze zu haben. Letztendlich darf festgestellt werden, einen Investor zu haben ist prinzipiell eine positive Sache. Wichtig sind die Bedingungen dahinter. Und wenn das "Investment" bessere Konditionen als eine Bank bietet, dann umso mehr.
Das zweite Thema ist die Verkleinerung des "neuen" Stadions durch mehr Sitzplätze. Natürlich müssen wir nicht darüber diskutieren, welche miese Rolle hier wieder einmal die Stadt Berlin abgibt. Große Klappe haben, indem man sich für Olympia bewerben möchte und dafür bereit ist, Millionenbeträge zu investieren, aber für die eigene Infrastruktur der Stadt und sein fußballerisches Aushängeschild - den 1. FC Union - nichts auf die Reihe zu bekommen. Man kann nur mitleidig lächeln, ob dieser Absurdität.
Für uns allerdings bleibt keine Zeit mehr - mit der Stadt Berlin - weiter und weiter zu diskutieren. Wir müssen und wollen bauen. Endlich! Weitere Verzögerungen kosten uns immer mehr Geld. Und genau deshalb ist es wichtig, die beste Lösung für den 1. FC Union zu finden. Und die haben wohl Zingler und Co. gefunden.
Der Bauplan bleibt. Das Stadion wird genauso gebaut, wie es geplant war, nur mit dem Unterschied, dass man mehr Sitzplätze als vorher installiert. Dadurch wird die Kapazität kleiner. Für einen Sitzplatz müssen zwei Stehplätze geopfert werden. Das neue Stadion wird dann eine Kapazität von 34.500 (statt 40.500) Zuschauern haben. 18.800 Stehplätze stünden 15.700 Sitzplätzen gegenüber. Ich persönlich finde das Verhältnis optimal. Wir stehen damit in Deutschland immer noch in der Spitzengruppe, was die Stehplatzkapazität betrifft.
Warum wir diese Lösung überhaupt neugestalten müssen? Die Berliner Regierung ist (schon nach acht Jahren Palaver darüber) zu der Erkenntnis gekommen, die Infrastruktur Berlins gäbe das nicht her. Der Vorschlag von Union - auf eigene Kosten (!) - einen Busshuttle einzurichten wurde ebenfalls negativ beschieden. Und so eine Landesregierung will Olympia ausrichten? Lächerlich!
Dass ich von Anfang an unsere 8000 Sitzplätze (bei der 40.000er Variante) für zu wenig hielt, ist meine ganz persönliche Sicht. Das aber die Berliner Provinz-Politik hier keine Lösungen mit dem 1. FC Union entwickeln kann oder will, ist grob unsportlich und zeigt mehr als deutlich, die Qualität dieser Regierung. Wir aber haben unsere Interessen - die des 1. FC Union - zu vertreten und nur diese! Deshalb ist diese Lösung, die wir nun vorschlugen, die beste Lösung für uns.
Natürlich besteht die Option, Steh- und Sitzplätze zu einem späteren Zeitpunkt zu verändern. So der Senat von Berlin wenigstens seinen fundamentalsten Aufgaben bereit ist nachzukommen. Eisern!
5. Oktober: Verloren, aber nicht geklatscht - business as usual in Leverkusen
Unionfux: Das Gute zuerst: Wir haben nur einen Punkt verloren, denn von einem Auswärtserfolg sind wir in Leverkusen weit entfernt. Gut ist auch, dass es letztlich keine Klatsche wird und der gegnerische Schlussmann sogar mehr zu tun hat als Rönnow. Bei Schüssen von Jeong, Köhn und Khedira muss Flekken schon zeigen, dass er was kann.
Ansonsten machen wir es dem Gegner aber viel zu leicht: Das erste Tor fällt nach einer guten halben Stunde nach einem katastrophalen Fehlpass von Leite im Mittelfeld, der einen Bayerkonter eröffnet. Der wiederum trifft auf unsere unsortierte Abwehr, Aleix Garcia auf Vazquez, der zurück auf den ungedeckten Poku - mit Glück hält Rönnow den Schuss zwar noch fast, aber das ist heute irgendwie nicht auf seiner Seite. Denn beim zweiten Gegentor, kurz nach der Pause, übersieht unser Däne den nachsetzenden Kofane, spielt ihm den Ball beinahe direkt in den Fuß und dann ist es für den Leverkusener Stürmer ein allzu Leichtes, Rönnow zu umspielen und sein erstes Bundesligator zu erzielen. Ein geschenkter Treffer, ein kapitaler Bock, doch kein wirklicher Vorwurf an Freddy, der uns oft genug den Arsch gerettet hat - selbst bei einem Spieler seiner Konstanz kann sowas mal passieren, zumal bei unserem allzu beliebten Hintenrumgepasse.
Und ab da ist das Spiel im Großen und Ganzen durch, jetzt kann die Bayertruppe relativ unbelastet aufspielen und entwickelt dadurch zwischenzeitlich massiven Druck: In der Folge rettet uns knapp das Abseits und der rechte Pfosten und auch Rönnow kann sich nochmal gegen den völlig freien Tillman aus dreizehn Metern auszeichnen. Zum Glück zieht der Gegner das Powerplay nicht durch, um uns aus dem Stadion zu schießen - selbst Jonas Hofmann nimmt ein Geschenk in der Nachspielzeit nicht an, immerhin. Mehr ist für uns diesmal nicht drin, wir sind offensiv einfach zu ungenau, unser Passspiel und die Ballannahmen wiederholt fehlerhaft und damit unproblematisch zu verteidigen, so schießt man keine zwei und schon gar keine drei Tore.
Kurz gesagt: Beim Kontrahenten läuft das Bällchen, bei uns läuft wenig zusammen - und so verlieren wir lockerleicht bei Bayer Leverkusen, das sich nicht mal sonderlich anstrengen muss, und wir sind unterm Strich noch froh, dass es bei einer so übersichtlichen Niederlage bleibt. Sicher, Leverkusen ist nicht so ganz unsere Kragenweite, aber mit unserer heutigen Leistung holt man gegen kaum einen Bundesligisten was. Das ist sicher nicht vollkommen schlecht, was wir da auf den Platz bringen, aber mehr als ein bisschen Mitgespiele ist es am Ende dann doch nicht, die Unterlegenheit beinahe die gesamte Zeit unübersehbar, hier und da fast schon schmerzhaft.
Unterm Strich ist diese Auswärtspleite jetzt zwar kein wirklicher Beinbruch, aus meiner Sicht im Grunde wesentlich weniger frustrierend als beispielsweise unser letztes Heimspiel (auch wenn das ein schwacher Trost ist). Doch wir sollten zweifellos dringend an unserer Ballsicherheit und Präzision arbeiten, die ja schon seit längerer Zeit unübersehbar ein Problem darstellen, denn mit dieser Fehlerquote machen wir uns das Leben unnötig schwer und es dem Gegner viel zu einfach - das kann und muss man abstellen oder zumindest wesentlich verbessern. Zudem fehlen mir etwas die klaren Mechanismen und Laufwege, gerade zwischen Spielern, die ja teilweise schon jahrelang zusammen spielen - auch da ist, heute wieder klar zu sehen, ordentlich Potential nach oben. Darüber hinaus könnten einige Akteure sich langsam mal fragen, ob es ihr Anspruch sein sollte, regelmäßig lediglich Dienst nach Vorschrift abzuliefern: unauffällig, brav und uninspiriert, mit wenig Einfluss auf unser Spiel, da aber kaum vorhanden - ich nenne bewusst keine Namen, man muss einfach nur mal nachdenken, wann der eine oder andere Spieler zuletzt herausragen konnte, gerne auch saisonübergreifend.
Nichtsdestotrotz ist das eins dieser Auswärtsspiele, das man möglichst schnell abhaken und sich lieber aufs nächste Heimspiel konzentrieren sollte. Gegen Mönchengladbach auf den Punkt da zu sein, das ist jetzt viel wichtiger als einem Zähler in Leverkusen nachzutrauern, der ohnehin mehr abverlangt hätte, als wir heute in der Lage sind, zu zeigen. Und jetzt ist erstmal Länderspielpause - hatten wir nicht gerade eine?
2. Oktober: Wir haben keine Chance, nutzen wir sie!
Icke: Was für eine Sensation? Der 1.FC Union hat ein ganz normales Samstag-Nachmittag-Spiel. Der Pfiff wird in Leverkusen um 15.30 Uhr zu hören sein. Beim letzten Spiel in der Chemie-Stadt schafften wir ein beachtliches Unentschieden (0:0). Darüber wären wohl alle Unioner – wieder – froh. Schwer genug wird es. Die Gesamtbilanz (6 Niederlagen, 5 Unentschieden, 1 Sieg) ist absolut ausbaufähig. Die Leverkusener mit ihrem neuen Trainer Kasper Hjulmand sind im Aufwind. Der Däne machte bislang nicht nur eine gute Figur, sondern wirkte auch noch symphytisch und engagiert.
Vor Schick müssen wir keine Angst haben, der hat sich für mehrere Wochen verletzt abgemeldet. Jetzt rächt es sich, dass sie Boniface nach Bremen verliehen haben. Das hat sowieso noch nie jemand so richtig verstanden. Als einzig verbleibenden Mittelstürmer haben sie jetzt noch den 5-Millionen Neuzugang Kofane. Der ist ganze 19 Jahre alt. Da auch noch Tella und Terrier verletzt sind, stellt sich die Offensive bei ihnen fast von allein auf. Allerdings und immer noch hochdotiert. Tillmann (32 Mio. Marktwert), Ben Seghir (28 Mio.) und Maza (12 Mio.) können hinter Kofane oder anstatt ihm … eingesetzt werden. Auch Talent Poku könnte (wie gegen Eindhoven) wieder eine Chance bekommen.
Seinen Einstand feierte der neue Trainer am 3.Spieltag mit einem 3:1 gegen die Frankfurter Eintracht. Hjulmand setzt im Mittelfeld auf Andrich als Konstante. Zuletzt assistiert vom spielbegabten Garcia. Auf der linken Außenbahn bleibt Grimaldo (auf seine Freistöße müssen wir achten, er ist der beste Schütze in der Bundesliga!) eine feste Größe. Für rechts hat man schnell noch den routinierten Vazquez eingekauft. 34 Jahre alt ist er und ehemaliger spanischer Nationalspieler. Vazquez wurde nach überzeugenden Leistungen sofortiger Stammspieler. Diesen Mut wünsch(t)e ich mir aktuell auch bei uns!
Und auch in der Defensive brennt bei Leverkusen nichts an. Sie haben wieder enorme Qualität neu dazu geholt. Tapsoba (35 Mio.), Bade (25 Mio.) und Quansah (20 Mio.) scheinen aktuell erste Wahl zu sein. Aber auch Belocian (15 Mio.) rechnet sich Chancen aus. Ebenso wie das 18-jährige Super-Talent Tape in der Innenverteidigung (der aber auch rechts eingesetzt wird). Ihn holte man von Paris SG. Da Tape, Bade und Belocian alle französisch sprechen, wird man das wohl in der Leverkusener Abwehr des Öfteren hören. Und um die Sache "hinten" rund zu machen, investierte man auch gleich noch in zwei neue Torhüter. Der 32-jährige Flekken war ihnen stolze 11 Millionen wert und (für) dahinter holte man auch noch den Nagelsmann-Kandidaten Blaswich. 2 Millionen war ihnen eine Top-Nr. 2 wert, die immerhin im nächsten Frühjahr stolze 35 Jahre alt wird.
Mittwoch Abend mussten die Chemiker noch gegen Eindhoven ran und kamen über ein 1:1 aber nicht hinaus. Einen großen Einfluss dürfte das ... auf unser Spiel nicht haben. Die Leverkusener haben immer noch genug Spielraum - neues (und gutes) Personal zu bringen. Andrich fehlte zum Beispiel, weil er noch nicht wieder völlig fit war. Er hat aber keine ernsthafte Verletzung und wird wohl gegen uns wieder dabei sein. Auch im zentralen Mittelfeld sieht man die Stärke von Leverkusen. Da fehlen der 40-Millionen-Mann Palacios (verletzt) und Andrich im Mittelfeld. Dann spielt eben der neuerdings zur argentinischen Nationalmannschaft gehörende Fernandez neben Spaniens` Nationalspieler Garcia. 198,15 (!) Millionen Euro hat Leverkusen insgesamt im Sommer investiert. Mit den Wirtz-Millionen nahm man 229,5 Millionen ein. Das schon allein zeigt den Unterschied beider Clubs exemplarisch auf. Mal schauen, wie viele Jahre man diese grotesken Unterschiede in Deutschland noch einfach so hinnimmt. Bei den Werks- und Milliardärs-Clubs, die alle NUR mit einer Ausnahme-Genehmigung spielen, werden negative Jahresabschlüsse einfach mal durch die Konzerne (Bayer, VW, Hopp, der Brause-Mist) am Saisonende ausgeglichen. Das heißt aber auch, ihre Steuerzahlungen werden dadurch gemindert und letztendlich zahlt das der Steuerzahler bzw. die Deutschen insgesamt. Noch mehr Unfairness geht kaum!
Aber nun … haben wir das Leverkusen-Spiel vor der Brust. Mit einem scheinbar übermächtigen Gegner. Nur genau gegen die „Großen“ sahen wir in der Saison gut aus. Und haben gepunktet. Wahrscheinlich macht es Sinn, unserer Mannschaft die Tore (mit deren Entstehung) aus dem Frankfurt-Spiel in einer Endlos-Schleife zu zelebrieren. Ich glaube schon, wenn wir mit dieser Einstellung wieder reingehen, sind wir mitnichten chancenlos. Eisern.
30. September: Wie gewinnt man ein Fußballspiel?
Unionfux: Jedenfalls nicht so, dachte man am Sonntagabend in der Alten Försterei. Nach unserem Überraschungssieg in Frankfurt hofften viele, das könnte sowas wie ein Durchbruch sein, das würde der Mannschaft einen Schub verleihen, jetzt fangen wohl an, Mechanismen zu greifen - aber nichts dergleichen.
Eine durchgängig schwache, ratlose, kraftlose Partie unsererseits, von unserem Supersturm war nichts zu sehen, das Geschenk in Form eines Elfmeters wird vielmehr zum Sinnbild für das dann Folgende: Ilic schießt ohne Überzeugung, Kraft oder Präzision, klar, mit Glück geht der rein, aber nicht mal das hatten wir an diesem Tag - wobei: letztlich war der Punkt schon etwas glücklich, denn der Aufsteiger war uns in fast allen Belangen überlegen, in punkto Ballsicherheit, Laufwege sowie Raumaufteilung und hatte die besseren Chancen, jedoch keine Effektivität.
So konnte man ja am Ende erleichtert konstatieren: na, ein Punkt wenigstens, ist doch gar nicht so übel, nach fünf Spieltagen sieben Punkte, darauf kann man doch aufbauen … Ja, sicher, kann man. Nichtsdestotrotz hätte es mich schon interessiert, was Interimstrainer Sebastian Bönig den Spielern in der Pause so mitgegeben hat: Macht mal genauso trantütig weiter wie in der ersten Hälfte, Jungs, dann wird uns der Gott des Zufalls schon gnädig sein? Denn darauf hoffte man, zumindest auf den Rängen, auf den Zufall, einen ausrutschenden Verteidiger, einen zufällig unwiderstehlichen Standard, einen abgefälschten Schuss - denn ein Plan ist weiterhin nicht so recht zu erkennen.
Ich könnte nur sehr schwer und weitschweifig erklären, wie Union derzeit spielt. Ist tapfer und engagiert sowas wie ne Taktik? Oder ist das Motto: Wenn man keinen Plan A hat, braucht man auch keinen Plan B? Warum konnten wir nicht auf das Spiel des HSV reagieren, weder vor noch nach der Pause? Damit Steffen Baumgart nicht miterleben muss, wie der Lieblingsverein seiner Kindheit verliert (sorry, der musste sein…)?
Eins zieht sich aber doch wie ein roter Faden durch: wenn man sich die bisherigen fünf Spiele so anschaut, dann kann man sagen: wir sind jedesmal spielerisch dem Gegner nicht gewachsen - und zwar mit Abstand. Gegen Dortmund ist das ja durchaus zu erwarten, vielleicht auch gegen Stuttgart und Frankfurt, aber zu Hause gegen Hoffenheim und gegen den Aufsteiger HSV? Gegen wen wollen wir eigentlich auf Augenhöhe agieren (vom Traum, mal einen Kontrahenten zu dominieren, habe ich schon lange Abschied genommen, das klappt nicht mal gegen Gütersloh)?
Gut, wir mögen und können keinen Ballbesitz, schon klar. Soweit hat das ja bisher auch ganz gut funktioniert. Doch nur gegen den VfB und die Eintracht ist so etwas wie eine Kontertaktik aufgegangen (auch, weil beide Gegner lausig verteidigt haben), gegen die Hamburger gab es hingegen nicht einen schnellen Konter. Und warum muss unser gesamtes Mittelfeld jedesmal so nachdrücklich bestätigen, dass es bestenfalls defensive Qualitäten aufweist? Fleißig, ja, aber es fehlt einem langsam die Phantasie, wie Haberer oder Schäfer, auch nicht erst seit gestern dabei, offensiv mal ne Aktion abliefern, auf die die gegnerische Abwehr keine ganz einfache Antwort findet, doch offenbar fühlen sie sich dafür kaum verantwortlich, die Vorlagen sollte sich der Sturm schon selbst hinzaubern.
Auch, dass wir kaum je einen Freistoß in unmittelbarer Strafraumnähe kriegen, ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass unsere Spieler kaum gefoult werden müssen, um in höchster Not was zu unterbinden, dafür sorgt nämlich schon ein Fehlpass oder eine missglückte Ballannahme. Umso unbegreiflicher das Verleihen eines Benes, zumindest ohne dann für Ersatz zu sorgen, auch im Hinblick darauf, dass bei uns zum wiederholten Male nur ein Spieler auf dem Platz stand, der Standards kann, ein Fakt, der uns noch ausrechenbarer macht als ohnehin schon. Wozu jemanden holen, der ein Spiel lesen kann und vielleicht auch die Fähigkeit hat, die eine oder andere Idee zu haben und die dann auch umzusetzen? Man kann ja auch einen Jeong für gar nicht mal so kleines Geld weiterverpflichten und dann kaum spielen lassen, oder?
Tut mir leid, wenn aus mir gerade die leise Verzweiflung spricht, aber ich hatte am Sonntag genug Zeit, ganze 105 Minuten, um nachzudenken, warum wir so agieren, wie wir agieren. Ich weiß, dass wir keine spielende, sondern mehr kämpfende Mannschaft haben, aus verschiedenen Gründen, wobei die vielbeschworene Tradition meines Erachtens nicht unbedingt dazuzählen sollte: "Wir sind hier eben bei Union, da wurde noch nie…" Stimmt, die spielerisch hochwertigeren Spielzeiten kann ich auch noch aus dem Kopf aufzählen, weil die doch relativ selten waren. Trotzdem muss es ja nicht unbedingt so bleiben.
Dass es kein Verbot dahingehend gibt, haben wir ja zu Zeiten eines Kruse und sogar noch danach gesehen. Denn ein bisschen sollte man schon noch Fußball spielen und nicht nur ackern, nur lange Bälle in die Spitze sind ein bisschen wenig, wenn man sich nicht zitternd von Saison zu Saison gurken will, denn das geht ja irgendwann bekanntlich schief. Doch wenn man realistisch ist, dann kommt man nicht umhin zu bemerken: wir haben derzeit kaum die Spieler dazu und den Trainer gleich gar nicht.
Wie sollte sich also was ändern? Heißt es also: durchhalten bis zur Winterpause und dann hoffen, dass man vielleicht ein seit langem offensichtliches Defizit irgendwie mit ein oder zwei klugen Verpflichtungen zu beheben versucht? Ja, klingt unwahrscheinlich, aber die Hoffnung reißt ja bekanntlich als Letztes die Hufe hoch.
29. September: Ein Punkt ist ein Punkt ist ein Punkt
Icke: Die wohl einzige positive Attitüde des gestrigen Spiels gegen den HSV: Das Spiel endete 0:0 und hatte durchaus das Potential, ein gutes Spiel zu werden, wenn da nicht zu viele Hemmnisse gewesen wären.
In der Kurzzusammenfassung haben uns die Hamburger den Schneid abgekauft. Allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit, durch enorm viele Fouls. In der Statistik werden 17 zu 17 Fouls auf jeder Seite gezählt. Bitte … das entspricht aber niemals der Realität. Hier irrt die Statistik beziehungsweise viele norddeutsche Fouls wurden einfach nicht gezählt.
Beim Spielaufbau wunderte 'man' sich ebenso. Die Hamburger kopierten unser Spiel in Frankfurt. Simpel und erfolgreich. Dabei vergaßen sie nicht, Ilic über 100 Minuten eine Manndeckung im Mittelfeld zu verpassen. Sie hatten verinnerlicht, wer dort die Mehrzahl unserer Tore vorbereitete.
Warum aber wir (wenigstens phasenweise) kein hohes Pressing spielten? Das wiederum ist Trainersache und ging gehörig schief. Eben weil die Hamburger daraus 2/3 Ballbesitz generierten. Wenn man daraus zumindest einige gefährliche Konter ansetzen kann, wäre das in Ordnung. Passierte aber auch nicht. Eben weil die Norddeutschen Ilic im Mittelfeld auf den Füßen standen. Das war klug und hat funktioniert.
Die Hamburger hatten mehr torgefährliche Aktionen und mehr Torschüsse (16 zu 11) als wir. Und trotzdem hätte das Spiel schon in der 9. Minute eine andere Wende nehmen können. Philippe, den wir auch haben wollten, räumte Leite ungeschickt im eigenen Strafraum ab und wir erhielten einen Elfmeter. Was aber Ilic daraus macht ist furchtbar. Völlig unplatziert und auch nicht sonderlich scharf geschossen. Unsere jahrelange Problematik, keine Elfer zu können – geht also weiter. Das besagter Philippe nicht zu uns kam, darüber bin ich im Nachhinein sogar froh. Selten habe ich einen Spieler gesehen, der so ungeschickt und teilweise bewusst nicklig foult.
Einige Ultras von Union (inklusive dem Vor-Sänger) hatten sich verspätet. Sie gerieten in eine Polizei-Kontrolle, die nicht wirklich zufällig stattfand. Als "Dankeschön“"an die über 70.000 Mitglieder des 1. FC Union brannten diese dann mehrmals ein Feuerwerk ab. Schön anzuschauen, aber sehr teuer und auch gefährlich. Das zeigt der Fall des 9-Jährigen aus Rostock geradezu augenscheinlich. Der Junge erlitt schwere Verletzungen bei einer dortigen Pyro-Show. Und die kommende Geldstrafe über mehrere zehntausend Euro? Kein Problem, Dirk Zingler öffnet das Union-Portemonnaie und die Mitglieder und Sponsoren des Vereins zahlen gern für die Ultras.
Augenscheinlich und nicht zum ersten Mal, dass wir immer und immer wieder Probleme haben das Spiel zu gestalten. So wir nicht wie in Frankfurt kontern können. Was dann immer wieder und selbst in Heimspielen – Haberer auf der "8" zu suchen hat, darüber sollte man sich Gedanken machen. Hier und auf dieser Position in der ellenlangen Sommer-Transfer-Phase nicht nachgebessert zu haben, rächt sich jetzt, wo es um Punkte geht.
Den absoluten Vogel der kollektiven Inkompetenz schoss aber am Sonntag (da kam es an die Öffentlichkeit) der Berliner Senat ab. Nach acht Jahren Palaver und Kenntnis der Pläne des 1. FC Union, sein Stadion noch einmal zu erweitern, schaffte man es nun zu der Erkenntnis, dass die Köpenicker Infrastruktur das nicht schaffe.
Ja lieber Berliner Senat, um das Problem zu lösen, muss man es nicht nur erkennen, sondern auch die nötigen Entscheidungen treffen. Diese wiederum kosten Geld. Dafür aber acht Jahre zu benötigen, erzeugt nur noch kollektives Kopfschütteln. Man kann verrückt werden, wenn man sieht, welche Koryphäen uns gerade regieren. Eisern.
26. September: Digitus impudicus und die Leichtigkeit gegen den HSV
Unionfux: Steffen Baumgart wird, wie allgemein bekannt, am Sonntagabend beim Heimspiel gegen den HSV nicht an der Seitenlinie stehen, er wurde nach seiner Roten Karte für ein Spiel gesperrt plus 15000 Euro Geldstrafe. Dass die Karte etwas überzogen war, ist die eine Sache. Die andere ist, dass der Trainer im Nachklapp des Elfmeters zum Anschluss der Eintracht, bei dem es zum Glück auch blieb, den berühmten Mittelfinger, der ja schon in der römischen Antike populär war und dort als digitus impudicus (unverschämter Finger) bekannt war, gezeigt hat - leicht sichtbar nicht gegen jemanden konkret, sondern mehr für sich, wohl um zu zeigen, was er von den gemeinsamen Bemühungen von Jonathan Burkardt, Schiedsrichter Jablonski und dem VAR hält.
Aber die Kameras fangen nun mal alles ein und so ist der überraschende Sieg in Frankfurt begleitet von kritischen bis moralisierenden Tönen, dass es eine Art hat. Besonders mein Freund Jannis K., beim Kicker unter anderem für uns zuständig, schreibt extra einen Kommentar, in dem er die Strafe für den (Zitat) "Mittelfinger-Eklat" als viel zu milde ausgefallen beklagt. Zuallererst kann ich über die viel zitierte Vorbildfunktion nur heftig den Kopf schütteln, weil der Profifußball keine echte Vorbildfunktion mehr hat - wenn er sie denn je hatte. Dazu ist das ganze Geschäft doch viel zu entrückt, zu verlogen und zu selbstverliebt, vom finanziellen Teil mal vollkommen abgesehen - ich erspare uns jetzt mal das Aufzählen verschiedenster Beispiele. Außerdem: welches Kind, welcher Jugendliche wird wohl nun dadurch verroht werden? Zumal in den Fußballstadien ganz andere Unmutsäußerungen zu sehen und zu hören sind, auch auf dem Platz, frag mal nach beim hoch sympathischen deutschen Nationalspieler Antonio R., da ist vom Tauhid-Finger bis Kopf-ab-Geste alles dabei. Ohnehin liest man von Jannis K. selten allzu Wohlwollendes über unseren Verein, natürlich sollte ein Journalist ohne Fanbrille schreiben, aber bitte doch auch nicht über einen Fußballklub, den er, als zugezogener Ruhrpottler, kaum zu kennen scheint und zudem offenbar auch wenig leiden kann. Ich halte es für eine ziemliche Heuchelei, aus einer mittlerweile Allerweltsgeste so einen Skandal basteln zu wollen (Baumgart hätte „eine Grenze überschritten“) und härtere Strafen zu fordern, nachdem der Verband diesmal beinahe salomonisch geurteilt hatte - das Glück hatten wir ja nicht immer.
Man kann sich in vielfacher Hinsicht über emotionale Trainer unterhalten, die natürlich schneller mal im Fokus stehen - bei einem Jürgen Klopp beispielsweise wurde das oft als authentisch gefeiert - und der hatte sich ein paarmal nicht so wirklich im Griff. Mir ist jemand wie Urs Fischer auch lieber (und selbst der sah mal eine Rote Karte nach einem knapp verlorenen Pokalspiel in Stuttgart!) als so ein Rumpelstilz wie Baumgart, sowieso frage ich mich, für wenn das ganze Rumgepfeife und Rumgestikuliere sein soll, aber sei’s drum. Dient wahrscheinlich dem Stressabbau, so wie die T-Shirts bei Minusgraden, Kaffeestäbchen oder Schiebermützen, die ja gottlob der Vergangenheit angehören. Beim FC Kölle war's noch Kult, bei uns sind's überschrittene Grenzen. Ich finde es allerdings ebenso ehrlich wie reflektiert, wenn Baumgart keine Besserung gelobt, gut, wenn der Mann mit dreiundfünfzig weiß, wie er ist. Vielleicht kann man in diesem Alter noch was lernen, sich ändern in der Regel nicht. Unvorstellbar allerdings, wenn er den doppelten Mittelfinger gezeigt hätte, dann hätte zumindest der kommende Bundesligaspieltag abgesagt werden müssen, er lebenslang gesperrt und alle Unionfans hätten für ein Jahr bindend zwei Vaterunser vor dem Anpfiff aufsagen müssen oder sich alternativ wenigstens einen Mittelfinger entfernen lassen. Das würde dann auch der Klosterschüler K. bestimmt angemessen finden, wobei man erwähnen sollte, dass er auch nur eine Stimme im ziemlich albernen Chor der Entrüstung ist - wir leben eben im Zeitalter des Hysteriozän.
So, zurück zum Fußball: natürlich sprechen jetzt alle von unserem Wundersturm, aber, bei aller Freude darüber, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer bzw. Bundesligaherbst. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger gilt’s, auch mal mit mehr als fünfundzwanzig Prozent Ballbesitz klarzukommen und wahrscheinlich werden die Hamburger nicht ganz so nachlässig verteidigen wie die Eintracht, Burke, Ansah und Ilic werden mit weniger Platz auskommen müssen und gerade Burke seine Geschwindigkeitsvorteile wahrscheinlich nicht ganz so ausspielen können wie zuletzt.
Präzision und Ideen werden gefragt sein, ohne sich auskontern zu lassen und nicht zuletzt ist da der Druck, doch der Favorit zu sein, drei Punkte sind da eigentlich Pflicht. In der Vergangenheit hatten wir ja durchaus häufiger ein Problem mit den sogenannten Kleinen (zu denen der große HSV zurzeit fraglos auch gehört), jetzt wird sich zeigen, ob die Mannschaft wirklich Schritte nach vorn machen will und ob sie auch mal weniger als drei Gegentore kassieren kann. Zaghaftigkeit wäre jedenfalls der falsche Weg. Vielleicht muss ja Andrej Ilic noch mehr seiner zuletzt gezeigten Spielmacherqualitäten herauskramen, unterstützt von Haberer und/oder Kemlein. Denn gewinnen wir am Sonntag, gar souverän, dann könnte sich in der Folge sowas wie eine Leichtigkeit einstellen, die uns ja in weiten Teilen seit längerem abgeht. Und weil ja irgendwo ein Anfang gemacht werden muss, wird er gleich hier gemacht: Wir gewinnen!
24. September: Das Heimspiel gegen den HSV wird richtungsweisend
Icke: Die Spielplanansetzer beim DFB bereiten uns aktuell wenig Freude. Nachdem wir in Frankfurt sonntags ranmussten, wird es an diesem Wochenende noch verrückter. Der ungeliebte Sonntag bleibt, aber die Anstoßzeit wurde auf 19.30 Uhr festgesetzt. Da merkt man glatt, wer diese Spiele ansetzt. Hart arbeitende Menschen jedenfalls nicht. Sonst könnte man auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, wann die Hamburger Fans (bei dieser Anstoßzeit) zu Hause sein werden. Viele werden das gar nicht hinbekommen, jedenfalls nicht die – die am Montag früh um 6 Uhr aufstehen müssen.
Warum ist das HSV-Spiel für Union so wichtig? Zum einen haben wir uns mit den drei Punkten in Frankfurt überhaupt erst selbst den Weg dafür geebnet, aus der gefährlichen Abstiegszone herauszukommen. Mit 6 Punkten aus 4 Spielen sind wir jetzt auf Tabellenplatz 10. Holen wir die drei Punkte gegen den HSV, so können wir uns auch einmal einen Ausrutscher – zum Beispiel im darauffolgenden Spiel in Leverkusen – "gönnen". Ansonsten hätten wir den Druck das danach kommende Heimspiel gegen Gladbach gewinnen zu müssen. Das relaxte Mittelfeld gefällt allen Unionern aber besser.
Unsere Alt-Herren-Riege – bestehend aus einem halben Dutzend langjähriger Unioner – traute am vergangenen Wochenende kaum noch ihren Augen. Da spielte Union plötzlich richtigen Fußball in Frankfurt. Balleroberungen mittels Vor-Checking funktionierten und Pässe in die Tiefe kamen an. Und die Bälle wurden dann überraschenderweise auch noch versenkt. Was war anders als sonst?
Anders war, dass erstmals Leite wieder in die Innenverteidigung rückte. Er stabilisierte sichtlich unseren Deckungsverbund. Am dritten Spieltag traute sich Baumgart erstmalig (gegen Hoffenheim) in dieser noch frühen Saison, drei Spitzen (Burke-Ilic-Ansah) aufzustellen. Da ging dann noch einiges schief. Lassen wir es aber mal als "einspielen" durchgehen. Kein vernünftiger Mensch rechnete damit, dass wir bei den Hessen wieder mit drei Stürmern agieren. Aber Baumgart machte es und wurde belohnt. Jeder der drei Angreifer konnte seine ganz speziellen Stärken ausspielen. Burke seine enorme Schnelligkeit und seine wiedererlangte Kaltschnäuzigkeit. Ansah seine technischen Fähigkeiten bei der Ballbehandlung und dessen Eroberung. Aber auch sein Blick für das Spielgeschehen. Und Ilic überraschte völlig. War er eigentlich als vorderste Spitze und Center vorgesehen, so bereitete er drei unserer Tore vor. Und das mustergültig. Nicht auszudenken, wenn die „drei“ den Schwung und die Energie in das HSV-Spiel mitnehmen können.
Das alles wird ohne Baume an der Seitenlinie stattfinden. Es sollte ihn ärgern, gegen seinen Ex-Club nicht auf der Bank sitzen zu dürfen. Mit Ruhm hat er sich in der Gesamt-Betrachtung der Situation nicht bekleckert. Natürlich darf das in dem Hexenkessel in Frankfurt passieren. Und keiner will den Trainer verbiegen. Er soll "ruhig" so bleiben wie er ist. Nur wäre ein kleiner Schuss Diplomatie in den Äußerungen danach wohl intelligenter gewesen. Dabei denke ich vor allem an seine Vorbildwirkung für Fußball spielende Kids. Keiner will Sätze von ihnen hören, wie "der Baumgart macht das doch auch".
Beim HSV grummelt es ein wenig. Kattenbach wurde aus disziplinarischen Gründen in die 2.Mannschaft versetzt. Das Schicksal teilt er jetzt mit unserem Ex-Spieler Öztunali. Auch für die Hamburger ist das Spiel enorm wichtig. Sie konnten bisher vier Punkte sammeln, stehen damit aber auf Platz 15. Noch eine Niederlage für sie, würde ein weiteres abrutschen auf die direkten Abstiegsplätze bedeuten. Noch funktionieren die Hamburger nicht als Team. Ihre zum Teil interessanten Neuzugänge (Poulsen, Torunarigha, Philippe, Remberg) wurden noch nicht so integriert, dass sie ihre Stärken voll einbringen konnten.
In diesem Spiel sind wir aber der entscheidende Faktor. Bringen wir 100% und nehmen den hessischen Schwung mit, so sollte uns nicht bange sein. Eisern.
22. September: Supersturm schlägt Frankfurt
Unionfux: Da fahren wir nach Frankfurt zur Eintracht, die unter der Woche Galatasaray 5:1 aus dem Stadion gefegt haben und zudem seit über einem halben Jahr zu Hause ungeschlagen sind, abermals stellt Baumgart mutige drei Angreifer mit Ansah, Ilic und Burke in die Anfangsformation und genau diese drei Jungs schießen uns zum Sieg, mit vier blitzsauberen Toren - und trotzdem ist es bis zum Schluss ein böses Zittern.
Wie Ilyas Ansah das erste Tor nach knapp zehn Minuten macht, das hat schon Qualität - wir erobern den Ball am gegnerischen Strafraum durch konsequentes Pressing, verlieren ihn schnell wieder, doch Frankfurts Koch spielt ihn Ansah in die Füße, der dreht sich einmal um die eigene Achse und haut dann den Ball mit Präzision und Wucht aus gut zwanzig Metern unhaltbar in die linke lange Ecke und den wollte er auch genau da hin haben. Kann man nicht besser machen, da kommt Entschlossenheit und Schusstechnik zusammen - und nicht das erste Mal.
Das zweite Tor fällt nach einem Einwurf der Eintracht, den Trimmel rausköpft und Ansah verlängert, Ilic ist dann umringt von drei Frankfurtern, aber wie er den Ball zum durchsprintenden Burke durchsteckt, das hat schon Klasse und unser schneller Schotte rennt mühelos dem Frankfurter Verteidiger weg und netzt cool ein, vom Einwurf Frankfurt bis zum Tor in nur fünfzehn Sekunden. Leider gelingt es uns nicht, die Zwei-Tore-Führung mit in die Pause zu nehmen, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schießt Brown, von Burke nur halbherzig begleitet, von der Strafraumgrenze, eigentlich kein Problem für den gewohnt starken Rönnow, aber Uzun fälscht den Schuss unhaltbar ab - wird etwa wieder ein Gegentor vor der Pause zum Knackpunkt? Doch die Befürchtung, dass die Eintracht wie die Feuerwehr aus der Kabine kommt, bewahrheitet sich erstaunlicherweise nicht, im Gegenteil: der gegnerische Keeper muss nach wenigen Minuten Kopf und Kragen riskieren und weit rauskommen, um gegen Burke nicht noch so ein Tor zu kassieren. Dann vertändelt Collins einen einfachen Ball, den Ansah aufnimmt, hinfällt, sich trotzdem technisch stark gegen zwei Gegner durchsetzt und nach rechts auf Ilic passt, der erst blickig ein Abseits vermeidet und dann sofort butterweich auf Burke flankt, der herangeflogen kommt und wuchtig gegen Brown und die Laufrichtung von Kaua Santos einköpft.
Doch es kommt noch besser: Trimmel haut den Ball raus, Burke auf Ilic, Ilic chipt phantastisch zurück auf Burke und der nimmt den Ball perfekt mit und lupft auch noch über den Torwart - eine Augenweide, die man, offen gesagt, dem technisch eher limitierten Stürmer kaum zugetraut hat. Dreimal Ilic auf Burke und einmal Ansah: vier Treffer nach sechsundfünfzig Minuten und die Eintracht ist sichtlich angeknockt, braucht etwa zwanzig Minuten, um sich wieder zu fangen. Dass das gelingt, liegt vielleicht auch daran, dass wir kaum noch am Spiel teilnehmen, andererseits ist auch klar, dass wir den stattlichen Vorsprung mit konsequenter Verteidigung (in der Diogo Leite mitmischt, als wäre er nie weggewesen) in drei Punkte umwandeln wollen und kein wirkliches Risiko mehr gehen, denn kriegt eine ballsichere Truppe wie die Eintracht zu viel Platz, nutzt sie ihn für gewöhnlich auch, wie sie einige Tage vorher eindrucksvoll bewiesen hat, insofern ist das zweifellos nachzuvollziehen. Dann rettet Rönnow gegen Doan und gegen Koch, aber ist schließlich machtlos, als Skarke nach achtzig Minuten etwas zu kurz abwehrt und Uzun völlig frei einschießen kann - besonders bitter, da Burke kurz zuvor nach Vorlage von Haberer sein viertes Tor machen kann, aber diesmal Kaua Santos aufpasst und den Tunnel verhindert.
Spätestens jetzt fangen die Frankfurter an, zu drücken wie verrückt und nur kurze Zeit später ringt Querfeld im besten griechisch-römischen Stil den eingewechselten Burkardt im Strafraum zu Boden, fraglos hebt der frühere Mainzer sehr theatralisch ab, doch den Strafstoß kann man geben, findet auch Schiedsrichter Jablonski nach Ansicht der Bilder, der etwas seltsamerweise eigentlich einen guten Blick auf die Situation hat, aber dann doch den VAR braucht. Burkardt selbst zimmert den Elfer humorlos rein und jetzt beginnt das große Fürchten: natürlich würde man sich über einen Punkt in Frankfurt freuen - aber doch nicht nach so einer klaren Führung, da würde sich ein Unentschieden nun mal letztlich wie eine Niederlage anfühlen. Obendrauf gibt es muskulöse zehn Minuten Nachspielzeit - die Trainer Steffen Baumgart nach einer etwas überzogenen roten Karte nicht mehr an der Seitenlinie miterlebt, doch glücklicher- wie gerechterweise gelingt es Frankfurt nicht mehr, den Ausgleich zu machen, aufopferungsvoll hauen sich unsere Jungs in jeden Ball und wären wir vor dem gegnerischen Tor etwas abgeklärter, machen wir eher das fünfte als Frankfurt das vierte Tor, gleichwohl ist es bei einer Mannschaft mit so hoher individueller Klasse immer möglich, dass da noch ein Treffer gelingt, zumal, wenn sie fast jeden zweiten Ball bekommen - doch diesmal eben nicht, auch, weil wir in der Luft nahezu unbezwingbar sind und jede Flanke klären können.
Wir holen drei ebenso wichtige wie eigentlich unerwartete Punkte in Frankfurt, mit einer geschlossenen, wieder gewohnt lauffreudigen (125:119 km) und kämpferischen Mannschaftsleistung - aber wenn einer drei Tore macht wie Oliver Burke (mit einer glatten 1 in der Kicker-Elf des Tages) und einer drei herausragende Vorlagen dazu beisteuert wie Andrej Ilic (für mich eigentlich der Spieler des Spiels, ich glaube, der hätte auch gern solche Vorlagen, wie er sie liefert), so ist das schon was Besonderes, dann kann man schon mal beim hochgelobten ChampionsLeague-Teilnehmer gewinnen, trotz sehr überschaubarer zweiundzwanzig Prozent Ballbesitz und, es muss gesagt werden, einer lausigen Passquote von achtundfünfzig Prozent (zum Vergleich: Frankfurt achtundachtzig). Soll heißen: es ist noch Luft nach oben.
Doch erstmal freuen wir uns, dass wir zurück im Mittelfeld der Tabelle sind (und das mit den meisten Gegentreffern der Liga!), die Jungs sich für ihre Leistung belohnen konnten (unendlich wichtig für die Psyche!!) und über unseren Supersturm. Und: die letzte Mannschaft, die die Eintracht zu Hause schlagen konnte, waren natürlich wir.
19. September: Warum der 1. FC Union wieder in Frankfurt gewinnt!
Icke: Am 9. März 2025 gewann der 1.FC Union sensationell und überraschend bei Eintracht Frankfurt mit 2:1. Es war wie vor diesem Spiel - auch ein Sonntag, an dem gespielt wurde. Aktuell spielte die Eintracht am Donnerstag gegen Galatasaray (5:1 Sieg!). Im Frühjahr hatten sie ihr Spiel – ebenfalls am Donnerstag zuvor – gegen Ajax Amsterdam.
18 Grad und schönes Wetter waren es im März, am Sonntag wird es mit 24 Grad ebenfalls sehr schön. Die Hessen brachten im letzten Spiel, aus den verschiedensten Gründen fünf neue Feldspieler. Das wird auch dieses Mal nicht anders sein.
Auch das Spiel gegen Ajax wurde zuvor gewonnen. Noch mehr Parallelen?
Ja, die Hessen sind in einem Stimmungshoch. Man spricht sogar schon davon, dass sie der Bayern-Jäger Nummer 1 werden. Alle Welt, auch die der Experten, diskutiert nur noch über die Höhe des Frankfurter Sieges. Nun gilt es, am Sonntag, 21. September 2025, um 15.30 Uhr, wieder in Frankfurt zu bestehen.
Natürlich wird Uzun dort immer besser. Das andere Super-Talent Larsson kommt auch wieder in Fahrt. Doan entpuppt sich als die erwartete Verstärkung und Burkhardt nähert sich seiner Top-Form aus der Vor-Saison. Bei uns ist Ilic wieder mal dran – einen Treffer zu versenken. Ansah möchte seine gute Start-Form bestätigen und Rönnow bleibt seit langer Zeit und wie immer in Top-Form. Das sind unsere Pfunde, die wir in den Ring werfen.
Verbunden natürlich mit den Basics – einer wieder funktionierenden Defensive. So wie wir sie am Saison-Anfang zeigten. Wahrscheinlich wird Leite früher als gedacht wieder spielen. Rothe ist gesperrt und Nsoki noch nicht fit. Das sollte aber eher unserer Abwehr mehr Stabilität geben, als ein Risiko zu sein.
Die „"Drei-Stürmer-Variante" wird Baumgart wohl nicht wiederholen. Einige Löcher bei uns waren zuletzt einfach zu groß. Die alte Lösung mit zwei Achtern und zwei Stürmern wird wohl wieder ausgegraben werden. Damit schließt man zuallererst das Zentrum und unterbindet damit die brandgefährlichen Umschalt-Aktionen der enorm schnellen Frankfurter.
Schaffen wir es, den Plan so umzusetzen, dann fehlt uns nur noch die kleine Portion Spielglück. Das hatten wir im März dieses Jahres auch. Genau als Rönnow in der 95. ( ! ) Minute einen Elfmeter von Ekitike hielt. Wir erinnern uns, der Elfer war überheblich geschossen. Und genau darauf bauen wir insgeheim wieder.
Kein Frankfurter wird es zugeben, aber so richtig ernst nehmen sie uns nicht. Wir haben einen eher unterdurchschnittlichen Gesamt-Start in der Bundesliga gehabt. Die Hessen haben in der Bundesliga zwei von drei möglichen Siegen eingefahren und ihr Start in der Champions-League war einfach nur exzellent.
Da können sie sich gegen den kleinen überheblichen Teufel tief in ihrer Psyche kaum wehren. Unioner nutzt diese Chance! Eisern
17. September: Lieferprobleme: Baumgart und die Verbesserungen
Unionfux: So, die ersten drei Spiele sind durch und man kommt nicht umhin, den Saisonstart als allenfalls durchwachsen zu bezeichnen. Keine Katastrophe, besonders wegen des hart erkämpften Auftaktsieges gegen Stuttgart, aber auch weit weg vom lockeren Grinsen. Ich gebe zu, dass die meisten aufmerksamen Unioner nicht so viel mehr erwartet haben, wegen der enttäuschenden Testspiele, aber auch aufgrund der eher übersichtlichen Transferperiode. Eine Auswirkung davon ist jetzt beispielsweise die Sperre von Tom Rothe, die zwar mit einem Spiel geringstmöglich ausgefallen ist, andererseits wird jetzt Ersatz für den Ersatz benötigt. Doch Diogo Leite ist möglicherweise aus den bekannten Gründen noch nicht zu hundert Prozent fit und darüberhinaus haben wir mit Stanley Nsoki einen Innenverteidiger von der TSG Hoffenheim ausgeliehen, der offenbar schon bei seiner Verpflichtung verletzt war und das nicht so leicht, denn ein Ausfall von mittlerweile knapp acht Wochen ist schon ernsthafter. Weiß der Fuchs, wann er für uns eine vollwertige Alternative darstellen kann.
Mich erschreckt aber eher etwas anderes: fast neun Monate ist Steffen Baumgart mittlerweile im Amt - und es ist eigentlich keine Entwicklung der Mannschaft zu sehen, trotz einer langen Sommervorbereitung und der Tatsache, dass uns eigentlich nur ein Stammspieler verlassen hat. Natürlich, in erster Linie ging es erstmal um Stabilisierung und den Klassenerhalt, der auch letztlich relativ locker eingefahren wurde, bis hierher ist es, bis zu einem gewissen Grade, eine Erfolgsgeschichte. Doch nun geht es auch darum, den einen oder anderen Schritt nach vorn zu machen, sich zu verbessern, spielerisch ein paar mehr Möglichkeiten zu haben - und das ist weder vor der Sommerpause noch danach aufgefallen.
Wir spielen einen kämpferischen Nichtfussball, der viel auf Zufall angewiesen ist - dass zum Beispiel mal einer der langen Bälle ankommt und sogar verwertet wird. Unser Passverhalten ist nach wie vor ausbaufähig und es gibt zu wenig Kombinationsspiel und einstudierte Laufwege. Wir haben zwar keinen schlechten Kader, aber nach wie vor wird man das Gefühl nicht los, dass kaum ein Spieler sein volles Leistungsvermögen abruft, es wirkt alles seltsam zahm, wenig fokussiert und mit zu vielen Reibungsverlusten. Von einem taktischen Plan, wie man ihn bei Urs Fischer (nun mal immer noch unser Goldstandard) ziemlich gut erkennbar war, sind wir weit entfernt.
Aber der muss her und er sollte funktionieren, denn wir haben leider zu wenig individuelle Qualität im Kader, die ist eben zumeist eine Frage des Geldes - oder man kriegt es hin, clever zu verpflichten, aber auch das ist ja seit längerem ein Problem. Selbstverständlich kann man keine spielerischen Revolutionen erwarten und es ist auch klar, dass der Trainer nur bedingt Einfluss auf die Performance der einzelnen Spieler hat, aber andererseits kann man Baumgart auch nicht aus der Pflicht nehmen, denn sonst könnte man ja jeden an die Seitenlinie stellen. Und nein, es ist keine leichte Aufgabe, aber dessen ist sich wohl jeder bewusst.
Die große Frage ist: passiert da noch was oder wurschteln wir uns durch eine weitere Saison, mehr Amboss als Hammer, in der Hoffnung, dass mindestens drei Mannschaften schlechter sind? Das kann gutgehen, nur wenn nicht, dann ist ein großer Teil der Probleme allzu unnötig, weil hausgemacht. Der Druck ist diesmal jedenfalls von Anfang an da, die nächste Auswärtsaufgabe in Frankfurt sehr schwer, aber die Eintracht muss am Donnerstag in der Champions League ran und wir konnten ja schon in diesem Jahr dort gewinnen, inklusive Herzschlagfinale. Und dann kommt der HSV, da müssen dann auf jeden Fall drei Punkte her und spätestens dort wird dann die eine oder andere spielerische Lösung gefragt sein.
Insofern: Steffen Baumgart muss langsam liefern (die Mannschaft logischerweise auch), er muss jetzt zeigen, dass er mehr sein kann als der Feuerwehrmann, er muss zeigen, dass er einen Plan hat und ihn auch umsetzen kann. Aber vielleicht geht es ja auch nur darum, dass einige Knoten platzen müssen - wäre schön, wenn das nicht bis zur Winterpause dauern würde.
14. September: Wie geht's weiter bei Union?
Icke: Die Niederlage gegen Hoffenheim brachte Ernüchterung beim 1. FC Union. Wir sind erst einmal "hinten" mit dabei. Die nächsten drei Spiele entscheiden auch, ob das so bleibt. Am 21 September treten wir in Frankfurt an. Haben dann am 28. September ein Heimspiel gegen den HSV, um dann wieder Auswärts anzutreten. Eben am 4. Oktober und das auch noch in Leverkusen.
Normal würde "man" sagen, drei Punkte sind drin. Und die sind schon schwer genug. Vier Punkte sollten wir holen, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Zuletzt verlor Frankfurt in Leverkusen mit 1:3 und leistete gute Aufbauarbeit beim Chemie-Konzern. Zumindest zu Hause dürften die Hessen aber wieder eine Macht sein. Das Quartett - Doan-Uzun-Bahoya und davor Burkhardt – spielt sich gerade ein.
Wie eigentlich jedes Jahr müssen die Frankfurter immer mal wieder neu aufbauen. Dieses Jahr verkauften sie Spieler für über 127 Millionen Euro. Aber und das machen die Frankfurter seit Jahren perfekt, sie schaffen es immer wieder ihre besten Spieler für irre Summen zu verkaufen und holen Talente, die meist einschlagen. Diesen Sommer sind es Burkhardt und Doan, die für je 21 Millionen neu geholt wurden.
Hinter dem Stamm-Quartett haben die Hessen aber auch noch Spieler wie Batshuayi (hatte mal 40 Mio. Marktwert), Wahi (aktuell 22 Mio.) oder Knauff (15 Mio.). Das bedeutet auch, da kommt wieder eine Qualitätswelle auf uns zu. Und in Frankfurt sahen wir nie gut aus. Aber vielleicht ist genau das unsere Chance. Kein vernünftiger Mensch erwartet etwas von uns.
Auf den rotgesperrten Rothe müssen wir verzichten. Das kann die Chance für Leite sein, sich wieder ins Team zu spielen. Und - wir haben dann eventuell wieder unsere alte defensive Stabilität zurück. Unser Abwehr-Trio Doekhi-Querfeld-Leite und dahinter Rönnow, sowie davor Khedira - waren in der letzten Saison unser Garant. Mit Rothe in der Abwehr und Khedira und Querfeld, die beide noch nicht ihre alte Form besitzen, wackelten wir gegen Hoffenheim des Öfteren. Das müssen wir schnell ändern.
Nach vorn haben viele schon kleine Fortschritte gesehen. Nicht nur gegen Hoppenheim, sondern auch schon die zwei Spiele zuvor. An der Spitze natürlich Ansah und Ilic. Letzterer hat zwar in Punktspielen noch nicht getroffen, dafür aber schon zwei Buden vorbereitet und sich immer voll reingehauen. Ihm wäre ein Tor zu gönnen.
Sollte sich Leite wieder in den Stamm spielen, so hätte Rothe die Bank nicht verdient. Ich sehe ihn sowieso eher in vorderster Front, als hinten oder an der Außenlinie. Bei letztem Spiel zeigte er auch wieder seine Torgefahr, indem er ganz humorlos den Ball unter die Latte knallte. Ein Dreiersturm mit Ansah-Ilic-Rothe könnte ich mir gegen den HSV ganz wunderbar vorstellen. Schauen wir mal. Eisern.
14. September: Durch viele Geschenke ein gebrauchter Tag - Union verliert gegen Hoffenheim
Unionfux: Es ist ein Spiel der Geschenke - nur, die einen nehmen sie dankend an, die anderen leider nicht. Hoffenheim genügt eine ordentliche, keine überragende Leistung, um drei Punkte aus der Alten Försterei mitzunehmen und der Knackpunkt liegt direkt vor der Pause.
Erst klärt Trimmel unglücklich und Querfeld geht ungeschickt in den Zweikampf - Elfmeter und Führung Hoffenheim. Eigentlich blöd genug, aber dann noch Lemperle frei flanken zu lassen und Asllani vollkommen frei köpfen zu lassen, ergibt einen vollkommen unnötigen Zwei-Tore-Rückstand und einen ziemlichen Rucksack für Hälfte zwei zur Pause.
Der Gegner nimmt also seine Geschenke an, während wir unseres nach knapp zwanzig Minuten nicht nutzen: Burke ersprintet einen Pass von Khedira, Gästekeeper Baumann verschätzt sich beim Herauslaufen und so ist das Tor leer, aber Burke überlegt einen Moment zu lange und so kann Bernardo seinen flachen Schuss noch vor der Linie weggrätschen, hoch wäre hier wohl die beste Option gewesen.
Die zweite Hälfte ist nur wenige Minuten alt, da können wir eine weitere Unsicherheit von Baumann, der einen Ball nicht festhalten kann, nutzen, den schließlich Ansah ins Tor spitzelt. Jetzt könnte durchaus das vielzitierte Momentum auf unserer Seite sein, doch wir machen munter weitere Geschenke: nur wenige Minuten später laufen wir in einen Konter, der eigentlich schon geklärt scheint, aber Khedira wehrt genau zu Asllani ab, der dann nur noch einschieben braucht. Schon bitter, dass uns der Junge, den man einst weggeschickt hat, hier so die Butter vom Brot nimmt, es ihm aber auch nicht besonders schwer gemacht wird.
Doch wieder erzielen wir nach einer Ecke den Anschluss: Rothe haut einen zu kurz abgewehrten Ball aus acht Metern kompromisslos unters Dach und uns bleiben noch zwanzig Minuten plus Nachspielzeit, um wenigstens einen Punkt zu retten. Leider spielt der eingewechselte Kral zehn Minuten später seinen Ballgewinn ungenau in Hoffenheimer Füße und Rothe kann nur durch ein Foul verhindern, dass Lemperle die Flanke einschiebt - Elfmeter Nummer zwei und zudem Rot für Rothe (ich halte diese Doppelbestrafungen für großen Blödsinn) und Lemperle kriegt doch sein Tor - das letzte Geschenk an diesem Nachmittag. Die restliche Zeit bleiben wir bemüht, haben noch die eine oder andere Chance durch Ilic und den eingewechselten Skarke, aber es reicht nicht, um der Partie eventuell noch eine Wendung zu geben.
Wir verlieren das Spiel im Grunde etwas unglücklich, aber erlauben uns einfach hinten zu viele heftige Fehler, während wir in der Offensive etwas einfallslos sind, die langen Bälle auf unsere Spitzen sind zumeist leicht zu verteidigen (andererseits sind zwei Tore ja nicht schlecht, wenn man nicht gerade vier Stück fangen würde), während aus dem Spiel heraus zu wenig passiert und kaum eine Flanke ankommt. Auffällig auch, dass wir diesmal wesentlich weniger als der Gegner gelaufen sind, insgesamt über siebeneinhalb Kilometer, jetzt kann man durch Rothes Feldverweis noch zwei Kilometer relativieren, trotzdem macht dieser Wert etwas nachdenklich, auch die Passquote ist weiterhin ziemlich übersichtlich, daran kann und muss man arbeiten.
Dabei ist man allenthalben vor dem Anpfiff ziemlich erstaunt: drei Angreifer in die Startformation zu stellen ist nicht gerade feige, nur wenn die nicht ausreichend gefüttert werden, nutzt das relativ wenig und wirkt letztlich eher aktionistisch denn als Plan. Burkes Geschwindigkeit ist zweifellos auffällig, seine Probleme mit dem Ball leider auch.
Dass Tom Rothe eine dauerhafte Lösung als Innenverteidiger ist, wage ich ebenfalls zu bezweifeln, wäre gut, wenn Diogo Leite schnell aus den Badelatschen in die Puschen kommen würde oder Nsoki zeigen könnte, warum wir ihn geliehen haben. Acht Gegentore aus drei Spielen sprechen jedenfalls eine klare Sprache, wenn jetzt noch unsere defensive Stabilität zum Teufel geht, eine unserer Kernkompetenzen und aufgrund unserer spielerischen Schwäche eine Grundvoraussetzung, um in dieser Liga mithalten zu können, dann wird es ganz schwer.
Gut, es sind erst drei Spieltage absolviert, aber es hat den Anschein, als hätten wir so einige Probleme der letzten Saison (wie etwa das unkreative Mittelfeld) nicht lösen können oder wollen - von daher erwarte ich da keine Wunderdinge, woher sollen die auch kommen? Die Zauberformel muss also weiterhin heißen: hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott. Und von ersterem kann im zweiten Heimspiel der Saison keine Rede sein, eher von verschenkten drei Punkten.
10. September: Weiter geht's: Heimspiel gegen Hoffenheim
Unionfux: Kaum war die Saison zwei Spieltage alt, zack - Länderspielpause! Und die fällt nächstes Jahr noch ne Woche länger aus, dafür ist der Slot im Oktober gestrichen. Gut oder schlecht - wir werden's erleben.
Unsere Jungs haben bei ihren Nationalmannschaften eher übersichtliche Einsatzzeiten gehabt, eigentlich hat nur Alex Kral im Freundschaftsspiel der Tschechen gegen Saudi-Arabien neunzig Minuten gespielt. Alle anderen waren aus unterschiedlichen Gründen nicht im Einsatz: entweder angeschlagen wie Schäfer und Juranovic oder schlicht nicht aufgestellt oder eingewechselt wie Köhn und Querfeld.
Dafür durften unsere drei U21-Fahrer Rothe, Kemlein und Ansah bei beiden Erfolgen der Nachwuchs-Nationalmannschaft mitwirken, wobei nur Kemlein ein ganzes Spiel durchziehen durfte, ansonsten wurde aus- beziehungsweise eingewechselt.
Die Krönung war natürlich, dass Ansah wieder bei seinem Debüt getroffen hat und wieder war es ein Fernschuss - sollten wir etwa mal einen absoluten Volltreffer verpflichtet haben? Das können wir uns bei unserem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim ansehen, die uns ja im Grunde liegen, die letzten drei Spiele jedenfalls haben wir allesamt gewinnen können, trotzdem würde ich uns nicht unbedingt als Favoriten bezeichnen, eher auf Augenhöhe.
Die Kraichgauer erwischten einen ähnlich gemischten Start in die Spielzeit wie wir, sie starteten mit einem beachtlichen Auswärtssieg in Leverkusen und mussten gegen Frankfurt eine Heimniederlage einstecken, ihre wirkliche Stärke ist also schwer einzuschätzen, aber das ist ja nicht gerade ungewöhnlich am Anfang einer Saison, will sagen: bei uns ist das ja eigentlich ganz genauso.
Wir müssen uns also überraschen lassen, hoffen ein wenig auf eine grandiose Tagesform unsererseits und dass der Gegner nicht so recht ins Spiel findet. Es sieht so aus, als ob, zumindest bis zum Winter, unsere bewährte Innenverteidigung beisammen bleibt, wobei Diogo Leite aufgrund seines wochenlangen Pausierens aka Transferposse noch eine Weile brauchen könnte, bis sich die Wettkampffitness wieder einstellt.
Interessant wird auf jeden Fall, wer das Spiel übernimmt, wobei ich es mir wegen unserer offensiven Mittelfeldschwäche nicht so richtig vorstellen kann, dass wir das sind. Eigentlich ist nur noch Jeong dafür prädestiniert (und vielleicht noch der aber immer noch verletzte Burcu), aber ob der vorsichtige Baumgart den teuer eingekauften Südkoreaner von Anfang bringt? Wahrscheinlich läuft es erstmal auf Khedira, Kral und Haberer hinaus, erst recht, wenn Schäfer noch nicht wiederhergestellt sein sollte.
Aus aktuellem Anlass: Wolfsburg verpflichtet höchstwahrscheinlich den vertragslosen Christian Eriksen - wie gern hätte ich den bei uns gesehen … Aber was nicht ist, ist nicht - ohnehin können die VW-verwöhnten Wolfsburger auch wesentlich besser bezahlen als wir. Und mit der Verpflichtung ehemals sehr großer Namen hatten wir ja auch eher kein Glück, vom Kruse Max mal abgesehen.
Es wird wohl am Samstag auf das Übliche hinauslaufen, hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott, was ja okay ist, wenn es denn funktioniert. Und sollten dann noch Ilic und Ansah mal etwas besser über die Außen gefüttert werden, sowohl Skov als auch Köhn und Trimmel sowieso können das - dann sollte das schon klappen, mit dem zweiten Heimsieg im der Alten Försterei, die lieber heute als morgen ihren Festungscharakter zurückerlangen könnte.
Das Wetter wird ähnlich angenehm wie gegen Stuttgart, keine schlechten Bedingungen also und ich glaube fest an drei wunderschöne Punkte - warum sollte es nicht so kommen?
8. September: Mit Amiri und Beier noch die Kurve bekommen
Icke: Mit 3:1 schlägt Deutschland ein gutes Team aus Nordirland. Allerdings hat das die deutsche Mannschaft den Einwechslungen von Amiri und Beier in der 61. Minute zu verdanken. Amiri brachte den Zug zum Tor und er machte selbst eins. Das wichtige Tor zum 2:1. Über die erste Halbzeit zu reden, macht nicht so viel Spaß. Die Deutschen gingen früh mit 1:0 in Führung. Eine Einzelleistung von Gnabry sorgte dafür. In der 34. Minute glichen die Nordiren nach einer Ecke aus. Den Eckball hatte Rüdiger unnötig verursacht. Die erste Halbzeit war kein Augenschmaus für deutsche Augen. Die Nummer 71 der Weltrangliste ließ genau das nicht erkennen und spielte munter mit. Obwohl die Deutschen viel mehr Ballbesitz hatten. Dieser aber vorrangig aus Mittelfeldgeplänkel stammte. Zur Halbzeit gab es Pfiffe für die deutsche Mannschaft.
Auch in der ersten Viertelstunde der ersten Halbzeit passierte nichts, was uns hätte erfreuen können. Dann brachte Nagelsmann Amiri und Beier. Amiri spielte mit Tempo und Witz, vor allem aber mit sauberen Zuspielen. Und Beier brachte endlich die Stürmergeschwindigkeit, die uns bislang fehlte. An der Seite von Beier blühte auch Leweling wieder auf. Offensiv waren seine Flügelläufe stark. In der 72. Minute machte Wirtz dann den Deckel drauf. Er zirkelte einen deutschen Freistoß links oben ins Tordreieck. Das können so nur sehr wenige Spieler.
Nagelsmann krempelte (mal wieder) die ganze Mannschaft um. Er stellte auf Dreierkette um und ließ Tah draußen. Dafür kam hinten Anton zentral und Koch als linker Innenverteidiger hinzu. Rüdiger spielte den rechten Part in der Dreierkette und wackelte leider wieder. Für die rechte Außenbahn ließ Nagelsmann - Leweling ran, der offensiv ein gutes Spiel machte und nach hinten wenigstens keine Fehler machte. Die linke Außenbahn fand im deutschen Spiel seltener statt. Raum kämpfte gut nach hinten, nach vorn kamen aber nur wenige Impulse von ihm. Seine beste Leistung war die Flanke, die dann zum Amiri-Tor führte. Im zentralen Mittelfeld spielten Kimmich und Groß. Doll war das von beiden nicht. Groß sah man kaum und Kimmich verzettelte sich im klein-klein. Gnabry besetzte die halbrechte offensive Position, die Wirtz auf der anderen Seite spielte. Ganz vorn sollte Woltemade Gefahr verursachen. Das gelang ihm nicht. Auch Wirtz hatte keinen besonders auffälligen Tag, lässt man sein Freistoßtor mal außen vor. Gnabry begann stark, baute dann aber immer mehr ab. Erst Amiri und Beier brachten den deutschen Fußball wieder in Schwung. Goretzka kam dann noch für den schwachen Groß und Tah spielte die letzten 10 Minuten für Rüdiger. Andrich anstatt Groß … wäre sicherlich die bessere Lösung gewesen.
Wir hatten jetzt mit den Slowaken und den Nordiren Schwierigkeiten. Die gehören jetzt beide nicht wirklich zum internationalen Spitzenfußball. Wir müssen das schon richtig einordnen. Sonst erleben wir weitere böse Überraschungen. Bei Nordirland waren Kicker aus der 3. und 4. Liga der Insel im Kader. Nagelsmann hat sein Gerüst noch nicht gefunden. Die Systeme immer mal wieder zu ändern … bringt auch keine dauerhafte Stabilität. Nagelsmann sagt öffentlich, er sucht nach Emotionen im Kader und bringt Groß – statt Andrich. Der dann auch noch völlig unsichtbar spielt. Das muss man jetzt nicht verstehen. Hoffen wir, er findet schnell die richtige Mischung. Noch experimentiert er wild herum.
5. September: Einstellungsprobleme statt Aufstellungsprobleme im deutschen Fußball
Icke: Nennen wir es beim Namen: Das, was die deutsche Nationalmannschaft mit Trainer Nagelsmann im ersten Spiel der WM-Qualifikation ablieferte, war ein Desaster! Einer löchrigen, unaufmerksamen Abwehr, die keine Lust auf Sprints hatte, folgte eine Offensive, die den Namen nicht verdiente. Kaum gute Spielzüge, keine Konzentration beim Passspiel und wie es Nagelsmann wenigstens richtig erkannte: Keine Emotion im Spiel der deutschen Mannschaft. Sprinten, fighten, kratzen, beißen … alles Fremdworte für die satten deutschen Kicker. Die Slowakei siegte absolut verdient mit 2:0 gegen die Deutschen. Sie waren einem 3:0 näher, als die deutsche Mannschaft dem Anschlusstreffer. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen.
Schon vor dem Spiel, bei der Bekanntgabe der Aufstellung, konnte man ein leises Bauchgrummeln hören. Jedenfalls bei mir. Collins debütierte als rechter Verteidiger, Mittelstädt, als die offensivere Variante, sollte links dicht machen. Stiller bekam im Mittelfeld den Vorzug vor Andrich. Ergo solle Kimmich an seiner Seite das Spiel (mit) gestalten, anstatt die rechte Seite der Deutschen optimal zu besetzen. Der neue 90-Millionen-Star Woltemade stand in vorderster Reihe als Mittelstürmer, dafür musste Füllkrug auf der Bank Platz nehmen. Goretzka konnte auch nicht auf der "8" (wie bei den Bayern) spielen, er musste weiter vorrücken. Da dann auch noch Wirtz und Gnabry untergingen, war das komplette Personal-Karussell von Nagelsmann (eigentlich) schon vor dem Anpfiff gescheitert.
Aber eben auch, weil er sich dafür entschied, Rüdiger als Innenverteidiger ohne Spielpraxis aufzustellen. Der Real-Star war die Fehler-Maschine Nummer eins im deutschen Team. Tah solidarisierte sich und versuchte Rüdiger nachzueifern. Einzig Keeper Baumann erreichte Normalform und rettete mehrfach gegen die Slowakei. Die fehlenden Musiala, Havertz, ter Stegen und Schlotterback dürfen nicht als Erklärung herhalten. Die Slowakei hatte nämlich auch mehrere relevante Ausfälle.
Gleich in der 1. Minute hatten die Slowaken eine gute Chance. Und das hörte nicht auf. Die Slowakei zeigte die eigentlich deutschen Tugenden. Sie kämpften und jagten jedem Ball hinterher. Und durch diesen Einsatz bekamen sie Spielsicherheit und Selbstvertrauen. Rüdiger und Tah wackelten im Zentrum ein ums andere Mal. Collins auf rechts wurde zur Halbzeit ausgewechselt und auch Mittelstädt konnte unserer Abwehr keine Stabilität geben. Dann bist du erledigt und das waren wir.
Nach dem Spiel analysierte Nagelsmann sehr richtig die fehlende Emotion im Team. Aber wer ließ eigentlich Mentalitäts-Monster Andrich 90 Minuten auf der Bank schmoren? Gleiches gilt für den immer Vollgas spielenden Füllkrug. Dafür rückten Stiller und Gnabry ins Team. Das, gepaart mit dem falsch positionierten Kimmich und dem (an diesem Tag!) unsinnigen Collins-Debüt, ergab die Basics dieses Desasters. Das nächste Spiel findet schon am Sonntag gegen Nordirland statt. Drehen wir uns nicht dramatisch - sowohl personell, vor allem aber in der Einstellung zum Spiel - können wir gleich einen Offenbarungseid ablegen und die deutsche Nationalmannschaft von der WM-Quali abmelden.
Nordirland ist, genauso wie die Slowakei, dafür bekannt, bis zum Umfallen zu kämpfen. Lassen wir uns von denen auch noch den Schneid abkaufen, so können wir einpacken. Warum finden wir in sehr vielen Berichten so klare Worte? Weil das kein "schlechtes Spiel" der deutschen Kicker war, sondern Arbeitsverweigerung. Es kämpfte kaum einer. Und betrachtet man parallel die Millionengehälter der Kicker, so bekommt man automatisch einen dicken Hals. Ich habe fertig. Eisern.
2. September: Von wegen: der große Transferendspurt bleibt aus
Unionfux: Der Berg kreiste - und gebar ein Mäuslein. Die große Hoffnung, die sich immer mehr auf die letzten Tage des Sommertransferfensters konzentrierte, erweist sich als trügerisch, denn passiert ist, im Grunde, nichts, weder auf der Zugangs- noch auf der Abgangsseite, jedenfalls nichts Wesentliches. Die Überraschung ist, dass es keine Überraschung gibt.
Diogo Leite, schon im letzten Sommer angeblich von halb Europa gejagt, ist, trotz Freistellung vom Training und von Pflichtspielen, wieder nicht erlegt worden und geht in sein letztes Vertragsjahr bei uns, wenn man dabei den ganzen Hickhack um seine Person bedenkt - eine ziemlich lächerliche Veranstaltung.
Auch bei Danilho Doekhi wurde die, im Vergleich zu den munteren Ablösesummen, die auf dem Markt ausgespuckt werden (nur ein Beispiel: Everton zahlt 25 Millionen für Merlin Röhl vom SC Freiburg - wie bitte?) doch überschaubare Ausstiegsklausel in Höhe von neun Millionen nicht gezogen, unabhängig von den ganzen gehandelten Namen.
Sportlich sicherlich eher gut, Doekhi ist schon eine Bank und Rothe als Leite-Ersatz ist für mich nur ne Notlösung, wirtschaftlich ist es aber fraglos eine Katastrophe, es sei denn, beide verlängern ihre Verträge noch. Wobei: geht Doekhi doch noch (Türkei, Holland), dann wird’s heftig, denn ersetzen kann man so einen Spieler schon bei offenem Transferfenster nur schwer. Und weitere Neuzugänge? Fehlanzeige.
Es gab zwar hier und da ein paar Gerüchte, aber dabei blieb es dann auch, zuletzt hat St. Juste von Sporting Lissabon abgesagt, aber der wäre wohl auch nur gekommen, wenn Leite und/oder Doekhi gegangen wäre. So bleibt im Endspurt lediglich eine erneute Leihe des dritten beziehungsweise vierten Keepers Yannic Stein nach Babelsberg, den wir ja gerade erst von dort zurückgeholt haben (auch 'ne elegante Aktion, fürwahr) und immerhin der Verkauf von Lucas Tousart an Stade Brest für kleines Geld (rund eine Million, könnte sich aber durch eine mögliche Abfindung ohnehin aufgebraucht haben), das Ende eines weiteren Missverständnisses der letzten Jahre, wobei ich es für rätselhaft halte, warum das so gar nicht funktioniert hat - aber diese Liste ist sowieso erschreckend lang.
Weder wir verleihen noch Spieler, die woanders die Chance auf Spielpraxis gehabt hätten (Preu, Ogbemudia) noch leihen oder gar kaufen wir irgendjemanden, der zum Beispiel die Lücke von Benes schließt (der am Wochenende ein typisches Benestor für Kayserispor gemacht hat), jemanden, der einfach in der Lage ist, ein paar spielerische Komponenten einzubringen, vielleicht auch mal den präzisen Pass spielen kann, ein Spiel lesen und darüberhinaus gut ist für ein paar Tore. Denn torgefährlich sind weder Khedira noch Schäfer noch Kral oder Haberer und auch nicht Kemlein: alle fünf zusammen kommen in den letzten zwei Spielzeiten auf fünf Tore - doch auch bei den Assists sieht's nicht viel besser aus, da sind’s acht und da sind zwei Vorlagen von Kemlein für St. Pauli eingerechnet - das ist doch gruselig und bestätigt nur den Eindruck, der sich Woche für Woche manifestiert.
Zumal, mit Ausnahme von Kemlein, keiner aus der Riege besser geworden ist, sondern bestenfalls stagniert. Umso schwerer zu verstehen, dass dort nichts geschehen ist, denn es ist kaum zu erwarten, dass unser Mittelfeld die Sprünge nach vorn macht, die vonnöten sind, wenn man ab und an mal Fussball spielen will und muss. Mit Kampf allein wird es nun mal jede Saison ein Krampf. Dass dieser Fakt von unser sportlichen Führung so hartnäckig ignoriert wird, ist schon erstaunlich, auch wenn natürlich jedem bewusst ist, dass man nicht so einfach losläuft und brauchbare Spielmacher oder Box-to-Box-Spieler verpflichtet, wie man gerade lustig ist - es sei denn, man ist PremierLeague-Verein und/oder gehört den saudischen Staatsfonds.
Aber dass wir spielerisch zu den limitiertesten Mannschaften gehören, das ist nun wirklich nicht seit gestern so. Da gibt es vor Jahresfrist eine halbherzige Lösung, die nach einem Jahr ohne großes Vertrauen als untauglich angesehen und in die Türkei für lau abgeschoben wird - und das war’s, Experiment eingestellt. Ja, ich weiß, das System von Baumgart hat keinen Platz für eine Zehn - das ist nun wirklich schmerzlich unübersehbar. Ich hätte auch ne gute Acht genommen …
Weitere mögliche Abgangskandidaten wie Ljubicic, Skarke und Kral bleiben anscheinend, wenn nicht noch etwas in Richtung der Ligen passiert, die noch ein paar Tage offen sind, wie Österreich, Schweiz, Saudi-Arabien und Türkei. Verpflichten könnten wir lediglich noch vertragslose Spieler, das hat zwar im letzten Jahr mit Skov ganz gut geklappt, ist aber nicht so wirklich zu erwarten. Irgendwie wirkt das alles nicht, als hätten wir einen wirklichen Plan außer der Zuversicht, dass es schon irgendwie wird.
Das heißt, mit ärgerlicherweise hoher Wahrscheinlichkeit, auf uns wartet wieder eine heftige Spielzeit, die dritte hintereinander. Eigentlich kein Wunder: zu viel Breite und wenig Spitze, dazu ein Trainer, der (bekennenderweise) nicht gerade ein Taktikfuchs ist: wo soll da schon die eigentlich notwendige Entwicklung herkommen?
Aber schauen wir doch mal auf das Positive: außer Hollerbach hat uns kein Stammspieler verlassen, das ist sicher ein gewisser Vorteil. Dass ein Spitzenkeeper wie Rönnow uns erhalten bleibt, fraglos auch, ja, und dass unsere Abwehr intakt bleibt, kann ebenso ein entscheidender Faktor sein, vorausgesetzt, Doekhi und Leite verarbeiten ihren ungewollten Verbleib entsprechend. Doch im Moment ist ebenso absolut unklar, welcher unserer Neuzugänge uns wirklich verstärken kann, am wahrscheinlichsten ist das aus meiner Sicht bei Ilyas Ansah und möglicherweise Derrick Köhn.
Vielleicht erstaunt uns ja auch einer von den Alteingesessenen, von dem wir's nicht erwarten. Darauf hoffen müssen wir in jedem Fall und darauf, dass die Mannschaft weitgehend funktioniert, denn über individuelle Klasse verfügen wir nach wie vor zu wenig. Und ja, abgerechnet wird natürlich nach der Saison, aber das Gefühl, dass die Transferpolitik unseres Vereins seit Jahren nicht gerade ein Ruhmesblatt darstellt, wird man kurzfristig kaum los. Insofern passt dieser Transfersommer eigentlich ziemlich gut zu uns.
1. September: Schade, da war mehr drin ...
Icke: Fangen wir mal ganz am Anfang an. Da rieben wir uns die Augen. Eine Mannschaft in roten Nickis hatte in den ersten 20, 25 Minuten viel Ballbesitz (43 bis 45 Prozent), griff die Gelben teilweise am eigenen Strafraum an und erarbeitete sich Ecken, wie auch gute offensive Spielzüge. Alles hätte man in Dortmund erwartet, aber nicht, dass Union gut mitspielt. Und deswegen gilt auch die Überschrift. Hätten wir so weitergemacht, wie in der Start-Phase, es wäre diesmal echt etwas drin gewesen. So aber gewannen die Westfalen standesgemäß mit 3:0. Weil wir aufhörten, diesen intelligenten und guten Fußball zu spielen.
Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit mündete dann im 1:0 durch Guirassy. Einige Fach-Zeitschriften schreiben, er setzte sich mit gutem körperlichen Einsatz durch. Ich schreibe, man hätte sich die Szene schiedsrichterseits anschauen müssen. Ohne Zeitlupe kann man natürlich nicht klar behaupten, es sei ein Foul (an Querfeld) gewesen. Es sah aber danach aus. Jedenfalls für einen mit "roter Brille". Es blieb nicht die letzte Ungereimtheit des Schiedsrichters (Schlager). Nein ein Union-Fan war er mitnichten!
So ging's in die Pause und heraus kam wieder das "alte Union". Wie am Anfang pressten wir wieder und hatten Ballbesitz. Sogar Chancen sprangen dabei heraus. Den Ilic-Kopfball (nach Trimmel-Ecke) in der 47. Minute kratzte Kobel gerade noch so heraus. Eine Minute später taucht Rothe allein vor dem Dortmunder Torwart auf und verzieht leider. In der 58. Minute ist dann die rot-weiße Herrlichkeit vorbei. Wieder ist es Guirassy, der zum 2:0 trifft. Und wieder muss man dem Schiri Schlager die Frage stellen, warum das nicht einmal überprüft wird. Es war so knapp, es kann genauso gut Abseits gewesen sein. Mit bloßen Augen konnte man das nicht erkennen. Und DAZN? Nicht einmal die obligatorische Abseitslinie zeigen sie. Ganz schwache TV-Leistung. Oder fehlen ihnen die technischen Voraussetzungen dafür?
Egal. Jetzt war der Drops gelutscht. Auch in den Köpfen der Spieler. Es gab kein Aufbäumen mehr. Baumgart brachte zwar sofort Skarke und Jeong, aber auch das nutzte nichts mehr. Später kamen auch noch Burke und Köhn - mit dem gleichen Ergebnis. Mit dem zweiten Tor hatten sie uns den Nerv gezogen. Nichts ging mehr. Das Felix Nmecha in der 81. Minute noch das 3:0 erzielt ... ist geschenkt. Das Spiel war längst entschieden.
Die Frage, die blieb … in der Start-Phase in Halbzeit eins schafften wir es, die ersten 20 Minuten guten Fußball zu spielen. Selbiges gelang uns auch in der 2. Halbzeit, wenn auch etwas kürzer. Warum hören wir beide Male damit auf? Hat die Kraft gefehlt, was man vermuten kann? Um zur Überschrift zurückzukehren … schade, da war mehr drin. Hast Du dann noch so einen Schiedsrichter, der erkennbar kein Freund von Union ist, dann bist Du geliefert. Allerdings - die Mannschaft hätte ja auch weiter guten Fußball spielen können, ergo dürfen wir uns zu guten (An-)Teilen auch gern selbst hinterfragen. Jetzt kommt eine kleine DFB-Pause und danach - Gott sei Dank - wieder ein Heimspiel gegen Hoppenheim. Eisern.
30. August: Nach sechs Niederlagen in Dortmund ist Union jetzt dran!
Icke: Der 1. FC Union spielt jetzt im siebten Jahr in der Fußball-Bundesliga. In den sechs Jahren zuvor gab es in Dortmund nur Erfahrungen mitzunehmen. Punkte gab es keine. Teilweise sogar heftige Niederlagen. Das soll sich jetzt ändern. Ist das realistisch? Jein. Wir haben das Auftaktspiel gegen starke Stuttgarter zwar gewonnen, aber wenn wir ehrlich sind, es war auch eine kleine Portion Spielglück mit dabei. Danach fragt aber keiner mehr. Die Spieler dürften eine breite Brust haben.
Dazu kommt, Keeper Rönnow und Neuzugang Ansah scheinen nach den Leistungen der Vorwoche – eine ganz starke Frühform zu haben. Mit dem Pfund können wir wuchern. Dazu kommt, unsere Abwehr hat sich - auch ohne Leite - prima zusammengefunden. Bei Rothe kann man fast zuschauen, wie er von Spiel zu Spiel auf dieser für ihn ungewohnten Position als linker Innenverteidiger … immer besser wird. Und auch die Außenbahnen-Besetzungen scheinen für das Spiel beim BVB gut besetzt. Trimmel und auch Skov sind routiniert und haben beide Gardemaße. Sollte Baumgart Schnelligkeitsdefizite bei uns erkennen, so hat er auf der linken Außenbahn sogar noch die Option – Neuzugang Köhn einzusetzen. Das passt alles. Vorn wird wahrscheinlich, neben Ansah, wieder Ilic auflaufen. Da Khedira ebenfalls gesetzt sein wird … stellt sich nur noch die Frage, wer die letzten zwei zentralen Positionen im (offensiven?) Mittelfeld besetzen wir. Denkbar wäre, Baumgart stellt an Khediras Seite, eine zweite "6". Das könnte zum Beispiel auch Schäfer spielen. Enorm fleißig ist er immer. Dann bliebe nur noch eine offensive Position übrig, man könnte auch an Jeong denken, auch weil er flexibel ist und vorn alle Positionen spielen kann. Haberer war zuletzt jetzt nicht so bärenstark gewesen, dass man nicht mal etwas Neues versuchen kann.
Einen zusätzlichen Motivationsschub dürften auch die Nominierungen für die neue DFB-U21-Nationalmannschaft ausgelöst haben. Mit Rothe, Kemlein und Ansah sind gleich drei Unioner dabei. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so etwas bei uns schon einmal gab. Ganz stark. Rothe und Ansah sind Stammspieler. Es wäre klug, diesen Motivationsschub bei Kemlein zu nutzen und ihm in Dortmund (auch) Spielzeit zu geben.
Zwei Spieler haben bei uns auch noch persönliche Gründe für eine starke Motivation. Bei Rothe ist das klar, er kam ja aus Dortmund. Was aber nur wenige wissen, auch Ansah spielte drei Jahre in Dortmund, allerdings bei Eintracht Dortmund – von 2018 bis 2021. Bindungen aus dem Jugendbereich bleiben trotzdem. Nun haben wir ein ganzes Bündel an Argumenten gefunden, warum wir jetzt erstmals Punkte aus Dortmund mitnehmen. Mannschaft und ein wieder großer Auswärtsmob müssen es jetzt „nur“ noch umsetzen. Und ja – wir sind jetzt dran, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Eisern.
28. August: Die letzten Meter im (Transfer-)Theater
Icke: Am kommenden Montag um 20 Uhr ist (fast) alles vorbei. Endlich schließt das Transferfenster in Deutschland und die Profi-Vereine können sich wieder dem Haupt-Augenmerk ihres Daseins widmen … dem Sport!
Nur nach Holland, in die Schweiz, die Türkei, nach Saudi-Arabien und nach Österreich können Spieler danach noch wechseln. Aber auch nur noch wenige Tage.
Beim 1. FC Union ruht – nach außen – auch alles. Intern dürfte das anders aussehen. Stand jetzt – haben wir noch viereinhalb Tage Zeit – unseren Kader für die erste Halbserie festzuzurren. Einige Dinge verdichten sich aber dann doch.
Leite wird mit großer Wahrscheinlichkeit gehen. Bologna, Florenz und Girona scheinen die drei Player zu sein, die sich einen Wettstreit liefern. Auch bei Tousart stehen die Aktien auf Abgang. Jedenfalls wenn man seine letzte Nicht-Berücksichtigung im Kader so deutet.
Neu (ins Karussell) hinzugekommen ist unser vierter Torwart Stein. Man munkelt, nun sei doch Cottbus ein Thema. Obwohl dort – nach der Bethke-Verletzung – mit Sebald noch ein starker Torwart den Kasten hütet. Schauen wir mal, ob er die Challenge annimmt. Sollte er Sebald verdrängen können, so wäre das ganz stark. Wenn nicht, so sitzt er wie bei uns, auch nur auf der Bank beziehungsweiseTribüne.
Doekhi bleibt ein Rätsel. Neue Informationen gibt es nicht. Ich habe hier den Eindruck, dass wir alles versuchen, um ihn hier zu halten. Rotterdam hat gewichtige Argumente. Verstecken müssen wir uns aber hier auch nicht. Zumindest bei den Jahres-Budgets haben wir Clubs wie zum Beispiel Feyenoord schon überholt.
Jeremiah St. Juste dagegen ist der potenzielle Neuzugang, der aktuell am wahrscheinlichsten scheint. Der sprintstarke Ex-Mainzer Innenverteidiger könnte auch ohne einen Abgang ein Thema werden. Angeblich soll er 'nur' drei Millionen Euro kosten, was für einen Top-Innenverteidiger sehr preiswert wäre. Nichts spricht auch dagegen mit vier bärenstarken Innenverteidigern (mit Rothe sogar fünf!) in die Saison zu gehen. Interessanterweise spielte St. Juste vor Mainz – ebenfalls in Rotterdam.
Im Gespräch als Innenverteidiger-Neuzugang war/ist auch immer noch Diamande vom französischen Erstligisten AJ Auxerre. Beide im Gespräch befindlichen Spieler werden, aller Voraussicht nach, nicht gemeinsam kommen. Es sei denn, Leite und Doekhi verlassen uns noch beide parallel. Alles kann sich jetzt stündlich ändern. Vergessen wollen wir an dieser Stelle auch nicht, dass Kral mehrere Male erfolgreich als Innenverteidiger bei uns getestet wurde. Nach seinem geplatzten Wechsel, könnte genau das - durchaus seine neue Perspektive bei uns beinhalten. Ich hätte dabei auch ein gutes Gefühl.
Ob es ein vom Spieler-Berater unternommenes Gerücht ist oder es einen ernst zu nehmenden Hintergrund besitzt – ist bei der nächsten Personalie absolut offen. Fakt ist, man hört von einem Interesse Unions an dem mexikanischen Nationalspieler Marcel Ruiz. Ein zentraler Mittelfeldspieler. Der unserem Spielaufbau wahrscheinlich sehr guttun würde. Allerdings – und jetzt kommen die Bedenken – sollen auch mehrere englische Vereine ein Auge auf ihn geworfen haben. Gegen die Insel-Gebote werden wir immer nur der zweite Sieger sein. Es bleibt spannend … Eisern.
26. August: Jetzt wird die Zeit für Transfers eng, parallel dazu bereitet sich Union auf Dortmund vor
Icke: Unions offene Personalien (Leite, Doekhi, Tousart, Stein, Preu) sind immer noch ungeklärt. Nächsten Montag um 18 Uhr ist Schluss mit den unsäglichen Pokerspielen. Bei Leite deutet sich eine Trendwende an. Der FC Girona soll ein vermehrtes Interesse haben. Dem tschechischen linken Innenverteidiger Kreyci wird nachgesagt, er möchte von Girona nach Wolverhampton wechseln. Dann wäre wohl Leite sein Ersatz. Auch von der PSG aus Paris hört man wieder Rauchzeichen und einige haben eine ganz wilde Theorie. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass auch noch Hincapie Leverkusen (Richtung Arsenal) verlassen möchte. Auch hier wäre dann Leite wieder mit im Spiel. Ganz ehrlich … es nervt nur noch.
Etwas ruhiger ist es um Doekhi geworden. Das heißt aber erst einmal nichts. Tousart saß am Wochenende nicht mal auf der Bank. Das ist (fast) immer ein Warnsignal. Bei ihm stehen die Zeichen aber andersherum. Union würde ihn gern ziehen lassen. Es scheint sich aber kein Abnehmer zu finden. Er besitzt bei Union einen Bombenvertrag, der ihm 2,5 Millionen im Jahr garantiert. Ohne eine Ausgleichszahlung wird es schwer. Stein als vierter Torwart und Preu als Talent sollen ausgeliehen werden. Warum Horst Heldt das noch nicht geschafft hat … bleibt rätselhaft. Ob Skarke noch wechselt ist ebenso offen. Gegen Stuttgart wurde jedenfalls Burke eingewechselt. Beide ähneln sich vom Spieler-Typ doch sehr.
Baume bereitet derzeit seine Spieler auf Dortmund (Sonntag 17.30 Uhr) vor. Die Taktik und die Aufstellung von Union werden sich beim BVB nicht groß ändern. Wir werden wieder unter 30 Prozent Ballbesitz landen und ein für den Gegner unangenehmes Pressing veranstalten. Gegen Stuttgart besaßen wir auch noch das nötige Spielglück. Ob uns das noch einmal gelingt? Dortmund hat den Vorteil, dass sie gegenüber Ansah gewarnt sind. Der wird ihre Aufmerksamkeit besitzen. Eine kleine Chance darf sich vielleicht Köhn ausrechnen, in der Startelf zu stehen. Unter der Woche hat Kovac beim BVB seinen Vertrag verlängert. Der schwache Start der Dortmunder mit ihrem 3:3 bei St. Pauli spielte dabei keine Rolle. Aktuell bemüht sich der BVB noch um den Stürmer Fabio Silva. Der will aus England weg. Dürfte aber gegen uns noch nicht zum Einsatz kommen.
Nach Dortmund hat Union ein Heimspiel gegen Hoppenheim. Die am ersten Spieltag in Leverkusen überraschten und dort gewannen. Der auch bei uns im Gespräch gewesene Asllani (aus der Union-Jugend entsprungen) feierte dort auch einen guten Einstand. Wir aber drücken die Daumen, dass wir nur einen unserer Top-Verteidiger verlieren und Ansah wieder eine starke Leistung in Dortmund schafft. Eisern.
26. August: Der Historiker und die taz - Der Versuch einer Antwort
Unionfux: Der 1. FC Union hat zur neuen Saison einen etwas überraschenden Abgang zu verzeichnen: Der bekannte Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk hat in der vergangenen Woche in der taz angekündigt, sich seine Union-Leidenschaft abzutrainieren. Unter der muskulösen Überschrift: "Schwurbelnd und kremlfreundlich" begründet er seine Entscheidung: Union ist ihm zu politisch geworden, möglicherweise, weil irgendwann allen wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen wäre.
Angefangen mit Oliver Ruhnert, der sich ja bekanntlich erst in der Linken engagierte und dann zum BSW wechselte, dann wirft er Christian Arbeit Schwurbeleien in den Sozialen Medien vor und schließlich Dirk Zingler unsportliche, dafür ideologische und politische Interviews, in denen der Osten als der vom Westen gewünschte Verlierer und Union als ein Bollwerk dagegen bezeichnet werden.
Und jetzt wagt es doch der Verein obendrein noch, mit dem Berliner Verlag zusammenzuarbeiten, den Kowalczuk, wie auch das BSW, als kremlnah bezeichnet. Und niemand aus der Fankurve wehrt sich dagegen! Im Gegenteil: Es gibt für alle sichtbare 'Berliner Zeitung'-Bandenwerbung und auf den Dauerkarten darf sich jeder über die Weltbühne-Werbung "freuen" (sic)! Das "freuen" steht tatsächlich in Anführungszeichen und ich glaube, ich weiß auch, wie er darauf kommt: Vor kurzer Zeit schrieb ich in einem Nebensatz des Union-Blogs über den Erhalt der neuen Dauerkarte und erwähnte dabei, mich über den Weltbühne-Schriftzug auf der Rückseite zu freuen, einerseits, weil es eine willkommene Abwechslung zu z. B. Rewe oder Ford ist, andererseits, weil die Weltbühne eine lange und hochinteressante Geschichte hat, gegründet vor 120 Jahren von Siegfried Jacobsohn, später geleitet von Carl von Ossietzky, mit so grandiosen Autoren wie Kurt Tucholsky, Walter Mehring, Klabund, Erich Mühsam, Arnold Zweig und vielen anderen.
Meine Freude darüber passte Kowalczuk offenbar nicht und er führt sie wie einen Beweis der Verkommenheit oder der Fehleinschätzungen in und um unseren Verein an - schon allein deswegen möchte ich mich dazu äußern und versuchen, darauf zu antworten. Ich denke zuerst einmal, ein Historiker und Autor weiß ganz genau um die Verwendung bestimmter Ausdrucksweisen, wie eben etwas in Anführungszeichen zu setzen (ohne dabei den Zweck des Heraushebens oder Zitierens zu verfolgen), so was passiert nicht zufällig, sondern überaus bewusst. Und genauso weiß er, aus welchem Ansatz solche Begriffe wie "schwurbeln" kommen und "kremlnah" und "ideologisch". Wer solche Bezeichnungen, insbesondere in diesem Zusammenhang, verwendet, will eher diskreditieren und diffamieren als diskutieren.
Doch noch mehr stört mich die, wie so oft, untaugliche Verallgemeinerung: Da "freue" ich mich und dann "freuen" sich gleich alle. Da hat einer eine Meinung und dann haben sie gleich alle. So läuft das aber nicht.
Ein großer Fußballverein wie Union spiegelt nämlich, zumindest mehr oder minder, die gesamte Gesellschaft wider. Deswegen haben wir dort Leute mit allen möglichen und meinetwegen auch unmöglichen Ansichten, aller politischen, ideologischen und gesellschaftlichen Strömungen, aller denkbaren Vorlieben und Abneigungen, das Meiste davon gut und sympathisch, aber natürlich und leider auch genügend Fragwürdiges oder Böses, das ist kaum zu verhindern. Sich jedoch davon einzelne herauszupicken und deren (mögliche) Meinungen gleich auf den gesamten Verein zu projizieren, das ist doch etwas zu simpel gedacht oder besser gesagt: Es ist einfach falsch.
Das zeigt sich schon, dass Kowalczuk unbedingt erwähnen muss, in den Achtzigern schreckliche faschistische Erfahrungen mit einer größeren Fangruppe gemacht zu haben. Ich bin seit Ende der Siebziger dabei, ich habe solche Erfahrungen eher nicht gemacht - auch wenn ich natürlich wusste, dass es auch solche Anhänger des Vereins gibt, so wie es sie leider überall gab und gibt. Heißt das, dass Union ein Fascho-naher Verein war oder gar ist? Wohl kaum. Doch wer so etwas explizit erwähnt, in einem relativ kurzen Statement, der bezweckt etwas damit und wahrscheinlich nichts Gutes.
Wenn der Chefscout Oliver Ruhnert sich politisch engagiert, so ist das einerseits völlig in Ordnung und, soweit ich weiß, hat er seine politischen Ansichten nicht als Angestellter des Vereins vertreten, hat auch sonst damit nicht ständig rumgewedelt und es würde sowieso noch lange nicht heißen, dass unser Verein jetzt kremlnah ist, weil das BSW zu diesem Thema andere Meinungen pflegt. Interessant wäre übrigens auch, ob Kowalczuk auch so entsetzt wäre, würde sich Ruhnert für die CDU oder die SPD oder die Grünen engagieren.
Christian Arbeits Bewegungen in den Sozialen Medien muss man nicht mögen, aber es ist die Bewegung eines Einzelnen und nicht die eines ganzen Vereins. Arbeit ist zwar Geschäftsführer Kommunikation, aber eben auch noch Privatmensch. Und selbst Dirk Zingler, als der wohl bestimmendste und wichtigste Mensch der letzten zwei Jahrzehnte für diesen Fußballklub, spricht logischerweise zuerst über seine eigenen Gedanken und es ist normal, dass man nicht alle davon richtig findet. Nur, soll sich Zingler gar nicht mehr zu bestimmten wichtigen Dingen äußern dürfen, weil er doch Präsident eines Fußballvereins ist? Ich mag zumindest, dass unser Präsident etwas zu sagen hat, ich mag auch, dass es streitbar ist und ich verkrafte ebenfalls, dass es sich nicht immer und auf ganzer Linie mit meiner Meinung deckt. Dass er eine Lanze für den Osten und Union bricht, hat natürlich auch was mit seiner Herkunft und der des Vereins zu tun.
Dass dieser Verein mittlerweile republikweit nicht mehr ganz so beliebt ist, mit dem Unterton: "War ja ganz nett, dass ihr mal dabei wart, aber jetzt nervt nicht rum und nehmt nicht weiter altgedienten Bundesligisten den Platz weg!" - das merkt jeder, der aufmerksam hinhört und hinsieht. Dagegen muss man wohl oder übel das eine oder andere Zeichen setzen, gerade als Präsident, anstatt brav die Ecke hinzunehmen, die einem zugewiesen wird. Und dass der Osten in vielfacher Hinsicht weiterhin am Katzentisch dieser Republik sitzt, aus den verschiedensten guten und schlechten, zum großen Teil historisch bedingten Gründen, kann man nur schwer übersehen, selbst wenn man sich einen anderen Blickwinkel darauf auf die Fahnen geschrieben hat. All das darf und muss man sagen, dreist wenn's nicht immer so gern gehört wird und unter Umständen sogar polarisiert, auch und gerade in dieser prominenten Position des Präsidenten des einzigen verbliebenen ostdeutschen Vereins im Oberhaus des deutschen Fußballs. Im Grunde ist das sogar sowas wie seine Pflicht und es ist nur gut, dass er diese empfindet.
Was schließlich den Berliner Verlag angeht, so muss man nicht mit jeder dort publizierten Meinung konform gehen (das ist eigentlich und sowieso schwer möglich, bei keinem Verlag), aber kann doch kaum abstreiten, dass die Berliner Zeitung eine der lesbarsten Zeitungen in der heutigen Medienlandschaft darstellt. Und da soll eine Kooperation bzw. ein Sponsoring ehrenrühriger sein als zum Beispiel mit Rheinmetall oder fly Emirates oder Red Bull? Aha. Überhaupt: Wer wäre denn besser und geeigneter als Medienpartner? Etwa die ja ganz und gar unideologische taz? Das alles sagt aber noch lange nichts (oder bei Weitem nicht genug) über den gesamten Verein aus, wie denn auch? Reichen ein paar Personen und Entscheidungen und Zusammenarbeiten, um so falsche, plakative und im Übrigen auch unverschämte Etiketten an einen ganzen Verein mit über siebzigtausend individuellen Mitgliedern zu kleben?
Ist der 1. FC Union jetzt also der Verein der Schwurbler und Kremlfreunde, Herr Kowalczuk? Also bitte. So eine einfache Denke ist doch kein Zufall, sondern ganz bewusst schlechter Stil. Wer so argumentiert und vereinfacht, obwohl er genau weiß, wie man was schreibt und mit welcher Wirkung, ist im besten Falle selbstgefällig, weil er ja im Besitz der Wahrheit ist und im schlimmsten Fall will er dem Verein, warum auch immer, einfach nur schaden, um sich zu profilieren.
Die Forderung nach einer rein sportlichen Führung ist ohnehin Unsinn, denn ein Fußballverein kann gar nicht unpolitisch sein, schon, weil er am öffentlichen Leben teilnimmt und weil alle Leute, die mit diesem Verein zu tun haben, egal in welcher Form, politisch sind (sogar, wenn sie glauben, unpolitisch zu sein) und das in den verschiedensten Formen und Farben.
Kein Verein der Bundesliga ist unpolitisch, im Gegenteil, gerade in den letzten Jahren gibt es immer mehr Bekundungen zu den unterschiedlichsten gesellschaftlichen und politischen Themen, das kann man goutieren oder nicht, eine andere Haltung dazu haben oder nicht, aber es ist eine Tatsache und das wird sich auch nicht mehr zurückdrehen lassen. Nur noch Sport und nichts anderes: Das gibt es nicht und wer sich so etwas wünscht, der darf das natürlich, ist aber trotzdem naiv.
Und nicht zuletzt: Demokratie, auch wenn das in letzter Zeit oft vergessen wird, bedeutet nun mal, verschiedene Ansichten aushalten zu müssen und sich auch damit, am besten in geeigneter Form, auseinanderzusetzen. Alles andere treibt nur die fatale Spaltung dieses Landes weiter voran.
Das sollte Ilko-Sascha Kowalczuk eigentlich wissen, wie schon gesagt, zumal als Historiker. Und trotzdem unterstellt er jede Menge Negatives und zieht dafür alle polemischen Register gegen den Fußballklub, den er ja angeblich so lange mag. Warum, das wird nur er wissen. Seinen Abschied von uns allerdings kann man wohl verschmerzen. Und was die Androhung einer Rückkehr angeht: Auch das halten wir aus - denn wir sind da, glücklicherweise, weitaus toleranter. So, zurück zum Fußball.
24. August: Der doppelte Unterschied beim Heimsieg - Rönnow und Ansah
Unionfux: Fünfundzwanzig Prozent Ballbesitz, nur gut sechzig Prozent Passquote (im Vergleich: der Gegner hat hier beachtliche neunundachtzig!) - und trotzdem gewinnen wir unser Auftaktspiel gegen hochgelobte Stuttgarter, mit nicht gerade viel Fußball, dafür mit umso mehr Herz und Disziplin und zwei Jungs, die am Ende den Unterschied machen. Ein Ilyas Ansah, der einen absoluten Traumeinstand an der Alten Försterei hinlegt, mit zwei großartigen Toren: Nach 18 Minuten feuert er, umringt von reichlich gegnerischen Abwehrspielern, aus gut zwanzig Metern unhaltbar an den linken Innenpfosten und dann legt er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ball nach rechts raus auf Ilic und läuft dann weiter durch, um dann dessen bestens getimte und punktgenaue Flanke dem Stuttgarter Keeper volley durch die Hosenträger zu hauen - besser geht's nicht.
Und auch sonst wirkt der 20-jährige Neuzugang (übrigens der einzige in der Startelf) überaus agil, ballsicher und kampfstark, bis dann in der zweiten Hälfte der zweiten Hälfte die Kräfte nachlassen und er auch nicht mehr so konsequent nach hinten arbeitet. Deswegen nimmt Baumgart ihn raus und bringt Burke.
Und der zweite Matchwinner, in einer sowieso unermüdlich arbeitenden Mannschaft, ist einmal mehr Frederik Rönnow: Ob Chabots Kopfball aus kurzer Distanz nach zwölf Minuten, Lewelings Schuss nach einer guten halben Stunde oder Karazors Großchance kurz vor der Halbzeit - der Unioner des Jahres ist schier unbezwingbar und pflückt darüber hinaus Flanken en masse. Genau so einen Keeper brauchst du, wenn du in so einem Spiel was holen willst.
In der zweiten Hälfte drückt Stuttgart schon ziemlich und wir können uns nur sporadisch befreien, aber auch mögliche Konterchancen aufgrund einiger Ungenauigkeiten nicht nutzen, die beste Möglichkeit bleibt ein Kopfball von Querfeld nach Ecke des eingewechselten Juranovic, weit in der Nachspielzeit. Doch unsere Jungs verteidigen kompromisslos und so gibt es nur einen Gewaltschuss von Mittelstädt, den Rönnow pariert, einen Kopfball von Undav, der langsam auf die Oberkante der Latte klatscht und das doch noch fallende Anschlusstor von Tiago Tomas, der eine Führich-Flanke ziemlich cool mit der Hacke an den rechten Innenpfosten lenkt - da ist unser Däne dann machtlos.
Jetzt beginnt das große Kollektivzittern und kurz vor Abpfiff schießt der Achtzig-Millionen-Mann Woltemade auf Pass von Leweling doch tatsächlich noch den vermeintlichen Ausgleich, dem (fast) gesamten Stadion rutscht das Herz in die Hose, nur steht er dabei gottlob knapp und trotzdem deutlich im Abseits und das sehen auch der Schiedsrichter und der VAR so. Deswegen feiern wir schließlich unseren Auftaktheimsieg, verdient aufgrund der größeren Leidenschaft, Konzentration und Kampfbereitschaft, eben einer insgesamt geschlossenen Mannschaftsleistung - und zwar von der ersten bis zur letzten Minute - aus der die zwei genannten Unterschiedsspieler noch herausragen.
Stuttgart kann seine unbestritten große individuelle Klasse zu selten umsetzen, da nützen auch die beinahe unzähligen Offensivspieler wenig und wir setzen wieder einmal unsere Mittel gegen eine eigentlich spielerisch überlegene Mannschaft weitgehend optimal ein. Dazu kommt, zugegeben, auch hier und da das Glück des Tüchtigen und der magische Hexenkessel Alte Försterei tut dann noch das Übrige. Will man nach so einem Spiel noch was Kritisches sagen? Dass wir nach wie vor einen guten Fußballer brauchen könnten, der den genauen und tödlichen Pass spielen kann, um unsere seltenen Offensivbemühungen noch weiter zu effektivieren (wobei wir überaus effektiv an diesem Tag sind, aber Ansah kann ja nicht in jedem Spiel zwei solche Dinger raushauen…)? Eigentlich nicht. Und außerdem ist ja noch eine gute Woche Zeit, um auf dem Transfermarkt einen weiteren Unterschiedsspieler zu beschaffen. Schaden kann's jedenfalls nicht und es könnte im Verlauf der folgenden dreiunddreißig Spieltage so einiges leichter machen, besonders, wenn wir mal das Spiel machen müssen, aber eben nicht nur da.
Aber erstmal freuen wir uns über drei wichtige Punkte, so kann man schon mal in die Spielzeit starten, besonders, wenn man all die durchaus berechtigte Skepsis im Vorfeld bedenkt. Aber ohne etwas Optimismus geht's wohl auch in dieser Saison einfach nicht, ein bisschen Glaube gehört schon dazu, oder?
23. August: Juranovic bleibt und Stuttgart kommt
Unionfux: Während die Zukunft von Doekhi und noch viel mehr die von Diogo Leite unklar ist, hat Josip Juranovic gerade seinen Vertrag bei uns bis (dem Vernehmen nach) 2028 verlängert. Einerseits freut mich das natürlich, denn ich halte viel von unserem kroatischen Nationalspieler, zumal er in seinem Anfangshalbjahr eine ganze Menge seiner Qualitäten zeigen konnte.
Andererseits sind die blanken Zahlen (und die lügen ja selten) der letzten zwei Spielzeiten gleichwohl eher ernüchternd. Denn da stehen nur 38 von 68 möglichen Spieleinsätzen, null Tore inklusive eines verschossenen Elfmeters und drei Vorlagen. Zwei davon stammen aus unserem Auswärtssieg in Darmstadt 2023, das quasi letzte Spiel der glorreichen Urs-Fischer-Ära, als unsere Welt nochmal sowas von in Ordnung war - bevor wir in ein Meer der Anstrengungen tauchten.
Nicht viel für einen Spieler, der uns rund neun Millionen kostete und zwischendurch gar zwölf Transfermarkt-Millionen wert war - im Moment sind es nur noch übersichtliche vier. Zahlen eines Mitläufers: Das alles ist schlicht zu wenig für einen Spieler seiner Qualität, da muss wesentlich mehr kommen, in Sachen Standards (eigentlich seine erklärte Spezialität) und auch sonst. Das kann nicht sein und unser Anspruch sein, wir haben doch ohnehin zu viele Spieler, die es sich im unteren Mittelmaß bequem gemacht haben und zu selten an den Ketten zerren, die in ihrer Zeit bei uns stetig abgebaut haben, statt besser zu werden - mit ab und an "ganz ordentlich" ist nun mal kein Blumentopf zu gewinnen. Hoffen wir mal, dass Josip Juranovic die kommenden drei Jahre nutzt, uns und sich selbst zu überraschen, das wäre großartig.
Er kann ja schon morgen gegen den VfB Stuttgart anfangen, der Heimauftakt kann und sollte gleich mal in die richtige Richtung weisen, im besten Sinne andeuten, wohin die Reise geht, bevorzugt ins sichere Mittelfeld der Bundesligatabelle.
Die Schwaben sind sicherlich kein leichter Gegner und haben in den letzten Jahren, gemeinsam mit Eintracht Frankfurt sicher den größten Sprung in Kader und Leistung gemacht, aber wir haben in den zurückliegenden Jahren auch zur Genüge gelernt. Es gibt keinen leichten Gegner in dieser Liga und das vermeintlich Machbare ist oft am schwersten, insofern passt der Auftaktgegner schon.
Denn mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir nicht das Spiel machen müssen, das kommt uns ja eher entgegen - jetzt kann unsere Mannschaft zeigen, ob das von Baumgart so favorisierte Umschaltspiel schon funktioniert. Wenn noch die entsprechende Effektivität dazukommt, wäre das grandios.
Nicht dabei sein wird Diogo Leite, der gehen will und soll, da läuft der Countdown, während Doekhi bei Besiktas Istanbul gefragt sein soll - Anfang übernächster Woche sind wir da schlauer. Gespannt sein kann man auf Köhn, Ansah, N'soki und Burke, mal sehen, wer von diesen vier Neuzugängen beginnen darf und wer von der Bank kommt. Das Wetter wird mild, aber feucht, auf jeden Fall bleibt uns eine Hitzeschlacht erspart. Ich glaube an die ersten drei Punkte, alles andere ist alles andere. Lassen wir's also krachen: eisern!
21. August: Heute vor 20 Jahren wurde die Stasi endgültig abgeschossen
Icke: Ist heute ein besonderer Tag? Ja 😊 … Berliner und Unioner feiern den 20. Jahrestag des Abschusses von Mielkes Erben. Union gewann mit 8:0 am 3. Spieltag der Oberliga Berlin. Ja Ihr habt richtig gelesen, Union spielte vor 20 Jahren in der Oberliga des NOFV. Seitdem ging es – Gott sei Dank – für uns immer bergauf und für die anderen blieb es beim unterklassigen Amateur-Fußball. Es waren 28 Grad in Berlin, die Sonne schien und alle waren froh gelaunt. Ich auch, denn ich war live dabei.
Ach nein, "alle" waren dann doch nicht so froh. 180 überwiegend kriminelle Hooligans wurden von der Berliner Polizei in der Nacht (1.30 Uhr) in der Diskothek Jeton in der Frankfurter Allee festgenommen. Man sammelte sich dort für den morgigen Tag, um bei Union wieder Straftaten verüben zu können. Das Ziel waren natürlich Delikte im Bereich von Körperverletzungen. Die schlimmsten Kaliber waren damit aber "außer Gefecht" gezogen worden. Nach den 8 Union-Toren hatten die restlichen Stasi-Fans dann wohl auch keine Lust mehr. Sie zogen gedemütigt nach Hause.
Genauso so klar wie es die Tore aussagten, war auch das Spiel. Union war drückend überlegen. Spielte mit seinen Gästen Katz und Maus. Vor dem Spiel gab es übrigens noch eine lustige Anekdote, da begab sich deren Pressesprecher Lüdtke mit einem Mikrofon vor seine Fans, um ein paar Worte zur Besonnenheit an sie zu richten. Ein kräftiger Kerl mit (natürlich) Glatze und dann sprach er. Und tausende Unioner mussten spontan und herzhaft lachen. Er hatte eine sehr helle Pieps-Stimme. Das passte nun gar nicht zu seiner Äußerlichkeit. Zurück zum Fußballfest – die Union-Helden auf dem Platz waren: Glinker – Persich, Bergner, Ruprecht – Kaiser, Heinrich – Bönig, Mattuschka, Kurbjuweit – Benyamina, Grubert. Eingewechselt wurden Wunderlich, Prokoph und Kovulmaz. Zur Halbzeit stand es "nur" 2:0 durch zwei Mattuschka-Tore. Dann erzielte Gruber bis zur 68.Minute das 3:0 und das 4:0. Erst danach wurde es für Mielkes Erben schlimm. Eben weil Karim Benyamina noch 3x traf und auch Ex-Nationalspieler Jörg Heinrich sich noch in die Torschützenliste mit eintrug. Er erzielte das 6:0. Den großen Unterschied machten die "besonderen" Spieler bei Union aus. Dazu gehörten natürlich Champions-League-Sieger und Welt-Pokal-Gewinner Jörg Heinrich. Ihn lotste damals Christian Beeck zu Union. Seine Ball-Behandlung und sein Spielaufbau waren einfach eine Augenweide. Genauso ein Volltreffer war natürlich "Tusche" (Torsten Mattuschka) als Regisseur und Torschütze aus der zweiten Reihe. Auch ihn holte Beecke - von seinem Alt-Verein Cottbus. Der dritte "Spielentscheider" war ebenfalls eine Beeck-Neuverpflichtung. Karim Benyamina holte er aus Babelsberg. Der hörte dann mit dem Tore schießen nicht wieder auf. Wie eben Tusche ebenso.
Das war eines der Fußball-Spiele, die man nicht mehr vergisst. Wer dabei war, klopft sich auf die Schulter. Wer nicht hinging, der hat das schon vielfach bereut. Zumindest, wenn er ein Union-Fan war. Die Party ging überall in Berlin weiter. Fremde feierten zusammen und ausgelassen. Ich ging mit meinem Sohn grinsend und zufrieden nach Hause. Und ja ein extra Bierchen im Garten gab es auch noch. Eisern.
Unionfux: Etwas überraschend kommt die Verpflichtung, auch wenn sie sich über einige Tage anbahnte, schon: Linksverteidiger Derrick Köhn wechselt von Galatasaray Istanbul zu uns, für vier Millionen plus einer halben Million Boni und einer Weiterverkaufsbeteiligung, hier schwanken die Informationen zwischen zehn und zwanzig Prozent abzüglich zwei Millionen.
Ein Grund ist offenbar auch die Ausländerbegrenzung in der SüperLig, der Köhn quasi geopfert wurde. Eine ganze Weile wollte Werder Bremen den schnellen Außenbahnspieler (gehörte letzte Saison zu den Top25 der Liga in Sachen Geschwindigkeit) verpflichten, nachdem er schon die letzte Saison in Bremen verbracht hatte, witzigerweise hatten sie sogar eine Kaufoption in Höhe von gut fünf Millionen, aber das war ihnen wohl zu viel, man spekulierte auf den einen oder anderen Taler weniger, ähnlich verhielt es sich wohl mit den Kölnern, die irgendwann ebenso mitboten, aber anscheinend auch nicht genug.
Jedenfalls bekommt Köhn bei uns einen Vierjahresvertrag, anderswo war die Rede von nur drei Jahren, da der Verein. sich wie üblich, diesbezüglich in Schweigen hüllt, kann man sich jetzt eine der beiden Varianten aussuchen und daran glauben. Jetzt stellt sich so ein wenig die Frage nach dem Warum. Ist diese Verpflichtung ein Vorgriff auf den Wechsel von Diogo Leite werweißwannundwohin? Soll sich auf der Flankenseite noch etwas mehr tun, also die Stürmer mehr Futter bekommen? Burke auf der einen, Köhn auf der anderen Seite - da wäre schon eine Menge außerordentliche Geschwindigkeit, die man ja fast zwingend für das Umschaltspiel braucht und die uns zuletzt so gefehlt hat.
Gut ist jedenfalls, dass es wohl keinerlei Eingewöhnungs- und Sprachprobleme geben sollte, eine gewisse Erfahrung und Ausbildung (HSV und Bayern) vorhanden ist und, nun ja, unsere letzte Verpflichtung, die aus Istanbul kam (wenn auch von Fenerbahce) war Max Kruse - und der hat ja mal so richtig funktioniert, trotz schmerzhaftem, wenn auch lukrativem Abgang, Knall auf Fall in der Winterpause. Dass er damit im Grunde seine eigene Karriere, wenn auch mit halbjähriger Verzögerung, selbst schredderte, ist bis heute eine leise Genugtuung. Nichtsdestotrotz wäre ein neuer Kruse schon ne prima Sache, auch wenn die Chancen dafür eher überschaubar sind.
Nun also erstmal Derrick Köhn. Dürfte zwar erstmal bei niemandem aus der Fangemeinschaft Riesenfreudensprünge auslösen, aber es gibt doch schon genug Anhaltspunkte für eine gewisse Zuversicht. Schlauer sind wir sowieso erst in frühestens einem halben Jahr. Für höhere Regale fehlt uns ohnehin das Geld und die Gehaltsstruktur, schon allein deswegen ist das ein ordentlicher Deal, der in mehrfacher Hinsicht Sinn ergeben könnte. Nichtsdestotrotz war die vergangene Saison in Bremen eher gemischt, etwas mehr sollten wir schon erwarten, will sagen: Luft nach oben ist fraglos noch da, aber das gilt ja für so einige. Wäre ja großartig, wenn der Junge hier komplett explodieren könnte, hatten wir ja schon ne Weile nicht.
Ob er nun schon am Samstag gegen den VfB Stuttgart, mit dem uns ja auf ewig durch die berühmte Relegation etwas verbindet, im Kader stehen wird, ist ebenso fraglich wie möglich. Dabei sein sollte auf jeden Fall Frederik Rönnow, nach seinem Hitzekollaps letzten Freitag machte man sich schon Sorgen, aber es ist wohl alles wieder okay, am Mittwoch sollte er wieder mittrainieren, nichts gegen Matheo Raab, aber Rönnow ist einfach unser einziger unbestrittener Unterschiedsspieler, zumindest bis jetzt noch. Und ganz so warm soll’s ja am Samstag nicht werden.
Ja, und so langsam steigt die Vorfreude, gemischt mit leicht nervöser Skepsis: wohl kaum jemand hat eine wirkliche Ahnung, wo unsere Mannschaft steht, wie ihr Leistungsvermögen aussieht. Andererseits hat man im Pokal gesehen: da sind so einige Bundesligisten noch nicht auf Betriebstemperatur - und unsere Heimauftaktspiele waren in den letzten drei Jahren erfolgreich, mal sehen, was Baumgart und die Jungs zum richtigen Saisonauftakt draufhaben, mit oder ohne Köhn. Auf jeden Fall: herzlicheisern willkommen, Derrick, schön, dass du da bist - und maximale Erfolge!
17. August: Benes ist weg - und nun?
Unionfux: Laszlo Benes wechselt in die SüperLig zu Kayserispor, derzeit übrigens trainiert von Markus Gisdol. Ohne Leihgebühr, dafür mit Kaufoption. Wollen mal hoffen, dass wir nicht noch Teile des Gehalts übernehmen müssen. Außerdem hinterlässt das Ganze einen faden Beigeschmack - ein weiterer Transferflop, bei dem man sich fragen muss, was wir uns dabei gedacht haben. Klar, die Zahlen in seinem letzten HSV-Jahr waren beeindruckend: dreizehn Tore, zwölf Vorlagen, ein Spieler, der offensiv was bewirken, den tödlichen Pass spielen, einem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Bei uns klappt dann kaum noch was, weder Svensson (der über den Transfer abgenickt hat) noch Baumgart (der ihn aus Hamburg bestens kennt) wollen ihn so wirklich und ohne Vertrauen wird es für solche Spieler immer schwer, als Joker sind sie zumal eher weniger geeignet.
Am Ende bleiben zwei schöne Tore, die jeweils ein Unentschieden sichern konnten und eine gut geschlagene Ecke auf den Kopf von Tom Rothe. Nicht gerade viel, aber 572 (von 3060 möglichen) Minuten sind auch eine sehr überschaubare Einsatzzeit. Na gut, letztlich vergossene Milch. Nur, was bringt uns die Kaufoption? Liefert er in der Türkei ab, ist er wesentlich mehr wert, wenn nicht, haben wir ihn wieder am Hals - was für Aussichten. Unsere Transferpolitik ist mehr und mehr zum Weinen. Nottingham hat dieser Tage zwanzig Millionen für Leweling geboten, Stuttgart hat abgelehnt und will vierzig. Wir haben vor Jahresfrist doch tatsächlich fünf Millionen (per Kaufoption!) für ihn bekommen, nachdem wir selbst vier gezahlt haben - da ist auf ganzer Linie gepennt worden und der VfB freut sich. Atalanta Bergamo will unbedingt Robin Gosens zurück, zwölf Millionen aber sind Florenz zu wenig, dabei haben sie gerade nur sieben an uns bezahlt (per Kaufoption), während wir vorher dreizehn an Mailand überwiesen haben und Bergamo ihn für siebenundzwanzig an Mailand verkauft hatte. Wer sind die Verlierer dabei? Na, Inter Mailand - und wir.
Wann haben wir denn mal echtes Plus gemacht? Bei Awoniyi und bei Hollerbach, bei Kruse und bei Andersson vielleicht. Wenn man die zusammenrechnet und eigene Ablösen, Weiterverkaufsbeteiligungen etc. abzieht, sind wir da bei vielleicht roundabout fünfundzwanzig Millionen - unsere Verluste sind zweifellos um einiges höher. Eigentlich kann man sich das nicht so wirklich leisten, wenn man nicht zu den Big Playern gehört oder einen Konzern in der Hinterhand hat. Sicher, leichter gesagt als getan, doch beinahe lebensnotwendig, wenn wir ganz oben mitspielen wollen, in der Liga, in der die Schere ohnehin zügig immer weiter auseinandergeht. Und wir gehören zu den Kirchenmäusen, wenn man bedenkt, dass zwanzig bis dreißig Millionen in so einigen Vereinen schon zum guten Ton gehören und wir noch nicht mal annähernd an ähnliche Summen operieren können. Da wären ein oder zwei Volltreffer schon großartig, die können einem entscheidenden Handlungsspielraum verschaffen. Na, vielleicht ist ja der junge Bogdanov, gerade aus Dresden verpflichtet, so einer - schön wär’s.
Und was machen wir nun ohne Benes? Im Grunde ist jetzt kein so wirklicher offensiver Mittelfeldspieler mehr da. Haberer, der das ja könnte, zeigt das schon lange nicht mehr, Schäfer stagniert seit längerem, Jeong wäre da noch, aber auch der muss sich erst noch beweisen. Ich weiß, die Zehn gibt’s eigentlich nicht in unserem System - aber dass wir so jemanden dringend brauchen, konnte man am Freitag wieder sehen. Wir haben so wenig das Überraschende drauf und ohne Hollerbach noch weniger. Ansah zeigt gute Ansätze, aber auch ein Zielspieler wie Ilic muss gut gefüttert werden, dann trifft er auch, ansonsten hängt er komplett in der Luft und ist weitgehend nutzlos. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch noch was leihen, so auf den vorletzten Drücker, wenn die Vereine der Premier League erschrocken feststellen, dass ihr Kader viel zu voll ist - dann bitte auch mit Kaufoption. Und ein glückliches Händchen oder ein gezielteres Scouting wäre dann prima - und nötig. Quantität haben wir, weiß Gott, genug, Qualität jedoch nicht.
Zum Schluss noch so eine Idee, auf die ich natürlich nicht exklusiv gekommen bin: Sheraldo Becker ist nach nur anderthalb Jahren in San Sebastian nicht mehr gelitten, er hat nicht mal eine Rückennummer für die kommende Spielzeit erhalten. Nun sind Rückholaktionen immer so ne Sache, aber seine Geschwindigkeit könnte uns immer noch guttun und allzu viel Eingewöhnung bräuchte er auch nicht. Na, wird wohl eher nichts. Aber werden sollte irgendwas, damit's in der kommenden Saison was wird.
16. August: Ende gut, alles gut?
Icke: Das wissen wir noch nicht. Aber die schlimmsten Befürchtungen wurden nach vier Testspiel-Niederlagen in Serie erst einmal ad acta gelegt. Union gewann in Gütersloh ungefährdet mit 5:0. Nein es war kein glanzvoller Sieg. Aber verdient. Und Gütersloh war chancenlos. Baumgart setzte auf Bewährtes und wählte den Sicherheitsweg. Hinten wieder mit drei Innenverteidigern. Auf den Außen mit Trimmel und Skov auf Routine setzend und im zentralen Mittelfeld beorderte er mit Khedira und Schäfer auch zwei Kampf-Bienen. Da brannte defensiv gegen einen unterklassigen Gegner nichts an. Und vorn sollte es mit Burke-Ilic-Ansah ein Dreiersturm richten.
Um es gleich vorwegzusagen- Ansah machte wohl sein bisher bestes Spiel für Union. Es wird auch in der Bundesliga für die Gegner schwer – ihn vom Ball zu trennen. Er hatte viele gute Szenen. Ilic ruckte immer wieder an, aber das war nicht sein Spiel. Das fünfte Tor bereitete er mustergültig und mit Willenskraft vor. Das vierte Tor erzielte Ilic selbst. Haberer und Schäfer legten es ihm auf den Fuß. Einzig Burke viel ab. Er ist bei Union noch nicht angekommen. Zwei Szenen machten das sehr deutlich. In der 53. Minute wurde er geschickt, zog aber im Zweikampf nicht durch. Dadurch verloren wir den Ball und ein wirklich gefährlicher Konter hätte ein Gegentor bringen können. Die zweite Szene war in der 63. Minute … Schäfer schickte Burke in den freien Raum auf halbrechts. Und Burke? Läuft nicht zum Schäfer-Pass, sondern kommt dem Mittelfeldspieler entgegengelaufen. Hoffentlich geben sich die Missverständnisse noch.
Die ersten 3 Tore fielen durch Standards. Wenigstens wissen wir jetzt, dass wir das auch trainiert haben. Man konnte da schon Zweifel haben, zumindest in den letzten vier Spielen. Skov, Querfeld und Doekhi erzielten unsere Treffer. Ansah spielte sich mehrfach in gute Schuss-Positionen, hatte aber (noch) Pech bei seinen Versuchen. Kurz nach dem Wiederanpfiff musste Rönnow mit Schwindel vom Feld. Raab kam heran und wirkte souverän. Hoffentlich war das nur ein kurzes Schwindelgefühl bei ihm. Neben Raab, wurden auch noch Kral, Jeong, Haberer und Skarke eingewechselt. Jeong war gleich sehr aktiv auf der rechten und halbrechten Seite. Er hatte auch noch eine gute Chance – nach einem Dribbling von ihm selbst. Das letzte Tor erzielte er dann selbst. Das sah gut aus. Leite und Juranovic gehörten nicht zum Kader. Da werden wohl bald Informationen folgen. Und ja natürlich sprechen wir von Verletzungen (Juranovic) und Trainingsrückständen (Leite). Wer das glaubt ist selber schuld.
Auch Gütersloh hatte einige gute Szenen bzw. Chancen. Entweder konnten unsere Verteidiger im letzten Moment retten oder sie hatten Pech. Einen Ehrentreffer hätten sie verdient gehabt. Man sah, sie spielen einen gepflegten Ball. Einige Spieler waren sogar technisch ziemlich gut. Die Kicker dort haben auch das Pech, dass die ortsansässigen Firmen Miele und Bertelsmann dort nicht Fußball-affin sind. Sonst hätten sie wohl auch eine Bundesliga-Mannschaft. Nun kommt unser Härtetest – der VfB Stuttgart. Man darf wieder einen Tick hoffnungsvoller in die Union – Welt schauen. Eisern.
13. August: Los geht's: DFB-Pokal in Gütersloh
Unionfux: So, jetzt aber - es wird ernst, das erste Pflichtspiel steht an, DFB-Pokal in NRW beim FC Gütersloh. Nun ist der DFB-Pokal nicht ganz so wichtig (auch wenn der Trainer ein Fan davon ist, wie er in der Pressekonferenz unmissverständlich sagt) und der FC Gütersloh lediglich Regionalligist. Nichtsdestotrotz ist jetzt die Zeit des Relativierens und auch Schönredens vorbei, ein 0:1 wäre diesmal schon deutlich ärgerlicher und auch blamabler als die vier Male zuvor, vom finanziellen Schaden, auch wenn er zu diesem frühen Zeitpunkt noch überschaubar ist, ganz zu schweigen. Andererseits wäre ein Weiterkommen auch nicht gerade ein Grund zur Euphorie, denn wir sind immer noch der Bundesligist und einige Ligen über dem Gegner.
Kann schon sein, dass wir beim kleineren Kontrahenten das machen müssen, was wir so ungern machen und auch nicht so gut können: das Spiel. Nichtsdestotrotz hat Horst Heldt am Rande der letzten Vorbereitungspartie gegen Olympiakos Piräus verlauten lassen, dass kein Bedarf an einem offensiven Mittelfeldspieler besteht, weder Acht noch Zehn, bei unserem spielerischen Vortrag der letzten zwei Jahre eigentlich eine fast unglaubliche Aussage - jedoch wahrscheinlich und hoffentlich vor dem Hintergrund, dass es bis jetzt noch nicht gelungen ist, einen Spieler aus unserem ziemlich vollen Mittelfeldaufgebot zu verkaufen oder zu verleihen. Unter anderem auch Laszlo Benes, der Spielmacherhoffnung, die nach nur einer Saison als gescheitert gilt, inwieweit er allein daran Schuld ist oder ob er an fehlendem Vertrauen in seine Fähigkeiten krankt, nicht so leicht zu sagen. Doch selbst sein ehemaliger HSV-Trainer, der in Hamburg noch sehr viel mit ihm anfangen konnte, kann und will in Berlin mit ihm kaum was anfangen. das ist kaum zu übersehen, also ist ein möglicher Verkauf eine Lösung, nur scheint es auch da momentan an Interessenten zu fehlen.
Alex Kral sollte längst weg sein bzw. bei Espanyol Barcelona bleiben, ist aber immer noch da, Lucas Tousart will trotz Nichtbeachtung wohl auch gern bleiben, kein Wunder als Spitzenverdiener, der zudem in einem Jahr ablösefrei wäre. Drei eigentlich ziemlich gute (National)Spieler, die aber bei uns nicht funktioniert haben, warum-auch-immer - ich hoffe, zumindest intern hat man Antworten darauf gefunden.
Klar, Abwehrspieler Diogo Leite soll gehen (das geht auch schon ewig und drei Tage), wenn er denn nicht verlängern will und das will er anscheinend nicht, allein aus wirtschaftlichen Erwägungen sollten sich da die Wege nun trennen, obwohl ich nicht so recht glaube, dass wir sehr nahe an den angeblichen Marktwert von siebzehn Millionen herankommen, alles über zwölf Millionen wäre da schon prima. Aber auch Marin Ljubicic, erst ein halbes Jahr hier und für stattliche vier bis fünf Millionen aus Linz verpflichtet, ist offenbar durch, so richtig glaubt man nicht mehr an den Wintertransfer, der so gut gestartet war (ein Tor und eine Vorlage in seinem ersten Spiel in Hoffenheim), aber dann ein wenig mit der Bundesliga überfordert schien, dafür aber einen langfristigen Vertrag hat.
Ein voraussichtlich weiteres Mitglied unseres Stürmerfriedhofs, wobei man wirklich mal fragen muss, was unsere Scoutingabteilung so alles treibt: Mikkel Kaufmann, Ivan Prtajin, Chris Bedia, Kevin Volland, Jordan - um nur einige zu nennen, die Erfolgsquote unserer Verpflichtungen ist mittlerweile gefährlich gesunken und das seit Jahren, natürlich ist nicht jeder Transfer erfolgreich, aber wenn kaum ein Transfer so voll einschlägt, dann muss das ja an irgendwas liegen. Okay, es gibt auch noch solche Verpflichtungen wie Hollerbach, aber ein Hollerbach allein macht nun mal noch keinen Sommer. Nur ist eine gute Transferpolitik nahezu überlebenswichtig für einen kleineren Verein, insofern muss sich endlich ändern, wenn wir weiter Erstligist bleiben wollen.
Bestimmt kommt nochmal Bewegung in den Kader, es wäre so wichtig, wenn vielleicht noch der eine oder auch andere Volltreffer dabei wäre, aber hoffen wir das nicht seit mehreren Transferperioden?
Genug geklagt, auf nach Gütersloh und zeigen, dass man doch viel besser ist als fast alle mittlerweile denken, das setzt voraus, dass wir uns die Verlängerung ersparen können und die Sache in neunzig Minuten für uns entscheiden können. Oder ist das etwa auch zuviel verlangt?
11. August: Juranovic und/oder Leite vor dem Abflug bei Union?
Icke: Gibt es eine vernünftige Erklärung, warum im letzten Testspiel – die erwartete Stammelf aufläuft und die beiden Spieler (Juranovic, Leite) gar nicht eingesetzt werden? Juranovic gehörte erst gar nicht zum Kader und Leite saß 90 Minuten auf der Bank. Bei Juranovic sagte man, er sei verletzt. Das kann zwar stimmen, muss aber nicht. Bei Leite wurde man noch schmallippiger. Da äußerte sich kaum jemand. Am wahrscheinlichsten wären ein oder zwei – schon gemunkelte Abgänge.
Seit Wochen versucht Steffen Baumgart aus Rothe einen linken Innenverteidiger zu machen. So viel Spielzeit bekam er zuletzt nicht, schon gar nicht auf einer für ihn – völlig fremden Position. Der Erfolg scheint mäßig. Einige Spiele von Rothe waren sehr holprig, andere gingen so halbwegs. Dazu holte man den linken Innenverteidiger Nsoki aus Hoffenheim. Man könnte jetzt zwar sagen, er soll der Backup für Leite sein, aber warum sollte Nsoki das machen? In dem Wissen, sowieso nicht an Leite vorbeizukommen. Einzig eine defensive Variante für die linke Außenbahn wäre für Nsoki und einen Stammplatz denkbar, aber da wurde er nie eingesetzt. Markgraf aus der A-Jugend hochgezogen - bekam hier die meiste Spielzeit. Das sind – auch in der Summe – viele und schwere Fingerzeige, dass sich Leite wohl verabschiedet.
Und Gleiches gilt wohl auch für Juranovic. Natürlich ist eine Verletzung jederzeit möglich. Manchmal wird das aber auch nur so gesagt, um einen Transfer kurz vor Schluss nicht zu gefährden. Auch hier gilt, zuletzt spielte auffallend oft der wiedergenesende Skov auf dieser Position (linke Außenbahn). Und auch Markgraf, wie schon erwähnt, bekam enorm viel Spielzeit. Dazu muss man auch noch wissen, dass Juranovic von Hause aus, auf der rechten Außenbahn … beheimatet ist. Dort erlebt aber gerade Trimmel seinen siebenundachtzigsten Frühling. Und zuletzt (2.Halbserie der Vor-Saison) hatte Baumgart ihn ja auch zum linken Außenbahnspieler umfunktioniert, um auf dieser Position mehr Ballsicherheit zu schaffen. Das gelang auch. Ob es Juranovic auch gefiel? Das weiß man nicht genau. Und er möchte nächstes Jahr bestimmt auf seiner angestammten Position (rechts) zur Weltmeisterschaft fahren.
Die Verträge für Leite und Doekhi laufen nur noch bis 2026. Da ist es sogar wahrscheinlich, dass es uns nicht gelingt, beide zu halten. Wir können sehr sehr froh sein, wenn wir wenigstens Doekhi halten können! Und auch das ist sehr wacklig. Am heftigsten im Gespräch ist Feyenoord. Blöd dabei ist es (für uns), dass Doekhi auch noch in Rotterdam geboren wurde. Wir werden es bald sehen. Und auch hier hat „Umbauer“ Baumgart schon vorgesorgt. Kral, der eigentlich im zentralen Mittelfeld spielt, wurde auffallend oft als Innenverteidiger eingesetzt. Zumindest in den Testspielen. Eigentlich war Kral schon weg, doch sein Leihverein Espanyol Barcelona (auch ein Testspiel-Gegner von uns) zog seine Kauf-Option nicht. Und dass, obwohl er eigentlich dort eine solide Saison spielte. Es sollte keine übergroße Überraschung darstellen, wenn wir in der Bundesliga plötzlich mit Kral-Querfeld-Rothe in der Zusammensetzung der Dreierkette starten würden. Dahinter hätten wir dann noch den neu verpflichteten Nsoki, Ogbemudia und zur Not auch noch Tousart. Auch er bekam vom Trainer einige Einsätze in der Innenverteidigung. Baume hat also für den Fall eins Worst-Case-Szenarios vorgesorgt. Und sollte sich Kemlein im Laufe der Saison im Mittelfeld als Stammspieler durchsetzen, so könnte man sich auch noch daran erinnern, dass Khedira auch schon 28 x Innenverteidiger spielte. Zuletzt in Augsburg. Die Frage, die dann noch unbeantwortet ist, kann so eine umformierte Innenverteidigung - die alte defensive Qualität gewährleisten? Man darf Zweifel dabei hegen. Selbst wenn Kral einige überraschen konnte und zumindest in den Testspielen oft zu den besten Akteuren bei uns zählte.
Nun hoffen wir, dass wir wenigstens einen (es wird, wenn dann wohl Doekhi sein) der zwei vakanten Innenverteidiger zu einer Vertrags-Verlängerung überzeugen können. Sollte dann auch noch Juranovic gehen, so müssten wir sogar drei Säulen bei uns ersetzen. Das wäre schon sehr bitter. Und auch kompliziert umzusetzen. Die „ganz bösen Zungen“ sagen sogar, dass der Hamburger Keeper Raab als neue Nr. 1 geholt wurde, weil auch Rönnow wackelt. Angeblich habe Rönnow nur noch einen Vertrag bis 2026 und interessante Angebote. Das würde bedeuten, auch er wäre im kommenden Jahr ablösefrei. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Rönnow war in den letzten Jahren unsere Lebensversicherung. Und diese Rolle wird nur noch wichtiger, wenn uns weitere Stützen im Team verlassen. So allerdings englische Clubs mit millionenschweren Gehältern umherwedeln, wird das ebenso sehr schwer. Mindestens zwei Spieler aus dem Quartett Leite/Doekhi/Juranovic/Rönnow müssen wir behalten und mit ihnen verlängern. Gelingt das schlussendlich nicht, dann haben wir eine megaschwere Saison vor uns. Eisern.
9. August: Überraschung: auch das letzte Testspiel gegen Olympiakos endet 0:1
Unionfux: Man kann ja sagen, was man will, eine gewisse Konstanz ist schon zu erkennen - auch das letzte Vorbereitungsspiel endet wie die drei davor: wir verlieren 0:1. Und die Fans scheinen so etwas geahnt zu haben, denn diesmal ist die Alte Försterei, trotz Mannschaftsvorstellung und Autogrammstunde, "nur" zu zwei Dritteln gefüllt, also gut vierzehntausend Zuschauer, immerhin gegen Olympiakos Piräus, den aktuellen griechischen Meister, der im letzten Jahr sogar die Conference League für sich entscheiden konnte.
Dreiundsiebzig Minuten lang ist es ein langweiliges Spiel ohne große Höhepunkte und wir haben, wie zuletzt, kaum eine nennenswerte Torchance, die Griechen haben wenigstens eine, kurz vor der Pause durch ihren Superstürmer El Kaabi, aber Rönnow kann retten, profitiert aber auch davon, dass der Marokkaner sich den Ball etwas zu weit vorlegt.
Nach der Pause geht es im Sparflammenmodus weiter, hier und da ein kleiner Ansatz, doch bei Weitem nicht genug für so etwas wie Fussball. Sicher, es ist heiß, aber es fehlt uns an Technik und Passgenauigkeit, von irgendwelchen Automatismen, die es ja so langsam geben sollte, ganz zu schweigen. Niemand spielt den Streber und tut sich hervor, schon gar nicht unser bisheriger Königstransfer Burke, alle sind bemerkenswert unterspannt, teilweise sieht’s so aus, als würde da eine Truppe spielen, die weitgehend neu zusammengestellt wurde (nicht sehr gut) und die sich erst noch finden muss.
Dann geht der Gast, quasi aus dem berühmten Nichts, eine Viertelstunde vor Schluss in Führung, Chiquinho haut den Ball nach unbedrängtem Zuspiel des talentierten Mouzakitis ansatzlos aus achtzehn Metern in den Winkel, nicht viel zu machen für unseren Keeper, der aber auch etwas überrascht scheint, genau wie Leo Querfeld, der den Torschützen gewähren lässt. Und jetzt wacht das Spiel doch erstaunlicherweise auf und wir kommen tatsächlich zu zwei Chancen, durch Ljubicic (schön vorbereitet durch Skarke und Schäfer) und Benes (nach Flanke von Jeong), beide gerade eingewechselt - und eigentlich müssten beide Möglichkeiten auch drin sein, aber der eine Schuss ist zu schwach und zu sehr auf den griechischen Torwart und der andere geht relativ knapp links vorbei. Am Ende ist man fast erleichtert, dass die Testspielsaison, zumindest vorerst, vorbei ist - denn das hat nun wirklich keinen Spaß gemacht. Mag ja sein, dass nicht die vordringliche Aufgabe von Vorbereitungsspielen ist, irgendjemandem Freude zu bereiten, andererseits glaube ich jedoch nicht, dass sich irgendein Mitbewerber durchgängig so schwach präsentiert hat wie wir in den letzten vier Begegnungen.
Hat das denn so gar nichts zu sagen, dass man beinahe so gar nichts sehen konnte? Okay, es gibt nicht nur Weltuntergangsstimmung zu verbreiten: zwei Gegentore waren fragwürdige Elfmeter und zwei Gegentore waren Sonntagsschüsse - will sagen, defensiv funktioniert es einigermaßen. Aber sonst?
Man fragt sich zwangsläufig, zum wiederholten Male, was in den letzten Wochen mit der Mannschaft passiert ist, was so trainiert wurde und warum die Jungs davon nichts umsetzen können oder wollen. Niemand erwartet das Unglaubliche, aber das kleine Einmaleins sollte doch einigermaßen sitzen. Nach Bundesligatauglichkeit sieht das jedenfalls nicht aus, wenigstens was die schon seit längerem beklagenswerte Offensive (und das schwache Mittelfeld dahinter) angeht, nach einer wirklichen Trainerhandschrift auch nicht - ich würde nur zu gern wissen: gibt’s die gar nicht oder sehe ich die nicht oder geht’s vordergründig nur um Kondition und etwas Spielpraxis? Sind wir wirklich bereit für die neue Saison oder brauchen wir noch etwas?
Kann Trainer Steffen Baumgart uns nun besser machen oder verwaltet er nur das, was er vorgefunden hat? Wer jetzt keine leisen Zweifel hat, den beneide ich doch um seine, beinahe religiöse, Zuversicht.
Das werden höchstwahrscheinlich drei unruhige Wochen bis zum ersten September, dann ist nämlich das Transferfenster endlich zu und wir wissen, wie die Mannschaft endgültig aussieht, meines Erachtens tut unter anderem weiterhin eine Art Spielmacher not, aber der wird, so die allgemeine Befürchtung, wohl eher nicht verpflichtet. Trotzdem: jedes Wunder ist willkommen, ganz egal, wie es aussieht - brauchen können wir es ohne Zweifel.
Zudem kriegen wir zu Anfang mit dem VfB Stuttgart und danach auswärts in Dortmund gleich zwei mächtige Brocken vor den Latz - da gilt es und da wird man dann sehen, zu was wir in der Lage sind und zu was weniger. Die Erwartungshaltung jedenfalls ist schon mal geschickt Stück für Stück runtergeschraubt worden: war das etwa Teil des Plans? Der ist dann zweifellos und ohne große Abstriche aufgegangen, größere Flausen dürfte im Moment kaum jemand haben.
Na schön, nächste Woche wird’s also ernst (und einige blühen ja erst auf, wenn’s ernst wird, so hoffe ich doch wenigstens), wenn auch mit Vorstufe, denn die erste Runde des DFB-Pokals mit Regionalligist Gütersloh kann, bei allem Respekt, noch nicht der Maßstab sein, auch der FCG setzt im Übrigen seine Generalprobe in den Sand, zu Hause verliert man gegen Fortuna Düsseldorf II. Doch auch da muss man gewinnen und wir tun uns ja gern schwer gegen vermeintlich kleinere Gegner.
Und wer weiß? Kann sein, dass wir dann alles das sehen, was uns so sehr fehlt und Sorgen macht, kann sein, dass ich dann dem Trainer ein wenig Abbitte leisten muss, weil dann Dinge offenbar werden, also im positiven Sinne, die meinem Laienauge verborgen geblieben sind. Es würde mich sehr freuen und es wäre zumindest ein Anfang.
6. August: Wer spielt beim 1.FC Union gegen Olympiakos im Stamm?
Icke: Am Sonnabend um 15.30 Uhr wird angepfiffen. Zum letzten Testspiel des 1. FC Union gegen Olympiakos Piräus. Die Griechen sind qualitativ noch einmal eine neue Hausnummer in unserem Testspiel-Programm. Sieht man sich die letzten drei Testspiele von Union an, so gingen diese allesamt verloren. Gute Voraussetzungen sehen anders aus. Also warum soll Union diesen Kick erfolgreich gestalten? Es ist zudem für die Spieler die letzte Möglichkeit sich selbst beim Trainer in den Fokus zu spielen.
Im Gegensatz zu der Defensive, die zu großen Teilen steht, sieht das offensiv ganz anders aus. Fehlende Tore, ja sogar das fehlende Aufbauspiel lassen Fragezeichen über die richtige Besetzung der offensiven Spieler beim 1. FC Union zurück. Zumal deutete Baumgart (verbal) an, dass ein junger Spieler durchaus sein Profi-Debüt feiern könnte.
Nach den Eindrücken der Testspiele können das ja nur der linke Außenbahnspieler Markgraf oder Stürmer Ali sein. Mit Sliskovic konnte zwar ein drittes Union-Talent überzeugen, der spielt aber vorzugsweise im zentralen Mittelfeld, wo der Kader sowieso schon übermäßig groß ist. Man darf gespannt sein. Wir rechnen mit folgender Start-Aufstellung gegen die Griechen: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Juranovic – Schäfer, Kral – Ilic, Ansah. Burke, Jeong und Haberer sind aber nah an der Startelf dran. Hier können wirklich Trainingsleistungen (mit-) entscheiden. Skov und Kemlein kommen aus Verletzungen. Sie sind wohl noch nicht so weit. Benes und Tousart hingegen haben beim letzten Kick (Barcelona) gar nicht gespielt. Das ist jetzt kein Fingerzeig dafür, dass sie mit zur Start-Elf-Disposition stehen. Eher dafür, dass sich Spieler und Verein (noch) trennen möchten.
Dann blieben da noch Rothe, Preu, Skarke, Ljubicic, Markgraf, Nsoki, Ogbemudia und Raab. Sie alle haben sich von ihren Leistungen her – nicht für die Stammelf angeboten. Wobei man natürlich den gerade von den Junioren hochgezogenen Markgraf anders bewerten muss, wie einen erfahrenen Skarke oder einen U20-Nationalspieler Rothe. Burcu ist leider noch verletzt. Den Kader komplettieren die Keeper Stein und Klaus, die beide keine Nummer 1 – Ambitionen besitzen. Und was ist mit dem Geschrei über Doekhi? Wir erinnern uns. Voriges Jahr im August hatten wir exakt die gleiche Situation (mit teilweise anderen Vereinen). Einige Medien berichten Doekhi sei sich mit einem holländischen Verein einig. Nur dieser möchte wohl seine Ausstiegs-Klausel nicht ziehen und die Ablösesummer weiter drücken. Ich hoffe sehr, wir lassen uns nicht erpressen. Natürlich haben wohl interessierte Vereine die besseren Karten. Sie können jetzt niedrigere Angebote senden und haben immer noch den Joker – am letzten Augusttag die Klausel ziehen zu können. Letztes Jahr haben alle gejubelt, weil Doekhi seinen Vertrag verlängert hatte. Aber eben nur um 1 Jahr und mit einer viel zu lange geltenden Ausstiegsklausel. Sonst hätten wir diese unsägliche Situation jetzt nicht schon wieder. Wenn Fußball nur noch Poker ist, dann verliert man die Lust und den Spaß daran! Zurück zu Olympiakos.
Vom Kaderwert betrachtet sind sie ähnlich aufgestellt, wie wir auch. Die Griechen haben einen nominellen Wert von knapp unter 112 Millionen, wir dagegen liegen bei 122 Millionen. Unsere Stärken, sprich die wertvollsten Spieler (Leite, Doekhi, Querfeld) liegen dabei alle in der Abwehr. Bei den Griechen ist es mehr (und wahrscheinlich besser) verteilt. Hezze (12 Mio.) und Mouzakitis (12 Mio.) bilden ein starkes Duo aus 6 und 8 im zentralen Mittelfeld. Dazu haben sie mit dem jungen National-Keeper Tsolakis (10 Mio.) auch einen tollen Rückhalt im Tor. Vorn müssen wir auf den routinierten Torgaranten El Kaabi aufpassen. In der vorigen Saison erzielte er 27 (!) Tore und gab 7 weitere Torvorlagen. Und das in nur 44 Spielen. Das ist kein Zufall, in der Nationalmannschaft von Marokko hat er bereits 28 Tore in 54 Spielen erzielt. Ein Killer vor dem Tor.
Und das war es schon mit der griechischen Torgefährlichkeit? Nein! Sehr oft wird der Ukrainer Yaremchuk eingewechselt. Immerhin 63-facher Nationalspieler mit 17 Toren für die Ukraine. Und wie erfolgreich Yaremchuk bei seinen Einwechslungen im Club ist, zeigen 14 Torbeteiligungen in der letzten Saison. Dazu spielt Olympiakos immer mit zwei echten Außenstürmern. Die man in dieser Saison auch noch einmal verstärkte. Für den brasilianischen Rechtsaußen Strefezza gaben sie immerhin 8 Millionen an Ablöse aus. Ohne Zweifel sind die Griechen unser stärkster Testpartner. Es wird absolut Zeit für einen Sieg! Eisern.
4. August: Was taugt ein Gefühl - und was bringt die kommende Saison?
Unionfux: Ich gebe zu, das Gefühl ist mittlerweile trügerisch: Vor der letzten Urs-Fischer-Saison, die mit der Champions-League-Teilnahme, hatte ich ein mehr als gutes Gefühl, denn da waren namhafte Neuzugänge inklusive aktuellem deutschen Nationalspieler.
Wir hatten zu Beginn der Spielzeit die teuerste Ersatzbank ever. Wie das Ganze ausging, wissen wir alle: Der Trainer des Jahres wurde im November entlassen und der Klassenerhalt erst buchstäblich in letzter Minute gesichert. Vor der vergangenen Saison hatte ich wieder ein ziemlich gutes Gefühl: Das neue Gespann Svensson-Heldt versprach eine Rückkehr in sichere Gewässer. Doch schon kurz nach Weihnachten war Bo Geschichte, der Klassenerhalt war in der turbulenten Folge zwar nicht mehr ganz so knapp, aber nichtsdestotrotz alles andere als komfortabel.
So, da muss man natürlich das eigene Gefühl hinterfragen, wenn es zweimal so danebenliegt. Sicher, die Sportart Fussball ist weitgehend unberechenbar, daraus bezieht sie, unter anderen Aspekten, ihren Reiz. Aber es ist überaus menschlich, im Kaffeesatz lesen zu wollen, Dinge vorauszuberechnen, Verläufe abzuschätzen, sowas ist schwer abzulegen. Und deswegen gibt es natürlich auch für die kommende Spielzeit ein Gefühl - und es ist, mit seltsamer Beharrlichkeit, nicht so gut. Immer mehr frage ich mich, ob es einen wirklichen Plan für die sportliche Zukunft des Vereins gibt oder ob man nur auf die jeweiligen Entwicklungen reagieren will, mehr Amboss als Hammer sein, auch weil man eben nicht zu den Big Playern gehört.
Wer geht, wer kommt - das liegt deswegen nur sehr bedingt in unserer Hand, großes Geld kommt nicht herein, also vertrauen wir auf das Gewohnte, auf das Bewährte und das ist eine starke Defensive. Na und selbst da müssen wir uns offenbar bis zum letzten Transfertag gedulden, ob Schlüsselspieler bleiben oder gehen - und wie sie kompensiert werden können. Erstaunliche Lösungen, unentdeckte Diamanten? Fehlanzeige. Unsere Mittelfeldprobleme sind weiterhin ungelöst, zumal, wenn jemand wie Benes weiterhin nicht das Vertrauen des Trainers genießt und vielmehr kurz vor dem Abschied steht. Sechser sind da, Achter kaum, na und Zehner? Sieht dünn aus. Okay, ist in unserem Spielsystem angeblich ohnehin nicht vorgesehen. Aber was dann? Wer aus dem Kader kann denn lenken und auch mal den tödlichen Pass spielen, die überraschende Idee offerieren? Und warum versteckt er diese Fähigkeit so beharrlich?
Und da das Mittelfeld offensiv mehr als hinkt, kann man die Stärke des Sturms, wie in den vergangenen zwei Jahren, nur schwer einschätzen. Das beste Beispiel ist Tim Skarke, der beim Absteiger Darmstadt acht Treffer machte, bei uns keinen einzigen. Und so fragt man sich weiterhin: Kann dieser Tim Skarke was? Und was ist mit Ljubicic? Ist Ilic wirklich bundesligatauglich? Eins ist klar: Ein echter Chancentod sind alle drei nicht, so wenig Möglichkeiten, wie sie kriegen, so schwach, wie sie bedient werden. Doch klar ist auch: Setzt sich die offensive Harmlosigkeit der jüngeren Vergangenheit so fort, wird der Klassenerhalt noch schwerer als in den beiden Jahren zuvor.
Angesichts der starken Aufsteiger sollte ein Mindestmaß an Spielstärke und Souveränität schon vorhanden sein. Ist Horst Heldt in der Lage, diese Problematik in den verbleibenden knapp vier Wochen zu lösen? Und ist Steffen Baumgart der richtige Trainer, aus dem vorhandenen Kader das Optimum herauszuholen? Kommen die Schritte in die richtige Richtung, sind die Ideen tragfähig? Gibt es überhaupt eine Idee? Das hoffen wir alle, doch Zweifel sind angebracht, mehr denn je. Ballsicherheit (Kann man sowas nicht üben?) und Spielideen sind jedenfalls kaum zu erkennen, genauso wenig wie Abläufe und zielsichere Standards - unser Vortrag macht derzeit wenig Spaß, so wie in jüngster Vergangenheit selten.
Es fühlt sich derzeit also schwierig an, nicht so wirklich gut, doch es ist eben nur ein Gefühl - und das ist nun mal alles andere als verlässlich. Bestenfalls in die eine Richtung wie die andere, so wie wir uns vor den letzten Saisons geirrt haben, könnte es diesmal doch wieder sein. Insofern kann ja noch alles gut werden.
2. August: Déjà-vu - Auch gegen Espanyol gibt's ein 0:1
Unionfux: Und weiter geht's in Richtung Saisonstart, heute gegen den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona, der in der letzten Saison gerade noch die Klasse halten konnte (und uns trotzdem Alex Kral nicht abkaufen wollte).
Gut 18.000 Zuschauer bei angenehmen Temperaturen in der Alten Försterei sehen das neue Heimtrikot, ganz hübsch, ein bisschen retro, rot und weiß quer-gestreift vorne und hinten weitgehend rot, kann man so machen. Und was sehen sie sonst noch? Ein Spiel wie jetzt schon zweimal gehabt: Wir bemühen uns, es gibt auch die eine oder andere Chance und am Ende verlieren wir mit 0:1. Das Gegentor ist wieder ein Strafstoß, nach vermeintlichem Foul von Leo Querfeld, nach gut einer halben Stunde. Für mich 'ne klare Schwalbe, aber das Gegentor ist auch nicht so wirklich tragisch und erwähnenswert, sondern vielmehr unsere fortgesetzte offensive Harmlosigkeit, die einen wirklich zur Verzweiflung treiben kann.
Ja, natürlich, auch hier ist es wieder nur ein Vorbereitungsspiel, aber das heißt ja nicht, dass man keine Torgefahr ausstrahlen kann. Dabei sind wir durchaus stets bemüht, aber was das heißt, weiß man ja. Hier und da blitzt mal was auf, jedoch nie genug, um daraus etwas Zählbares zu machen. Da ist keiner, der den Unterschied machen kann, alles spielt brav und bestenfalls durchschnittlich seinen Stiefel runter. Da ragt nichts heraus, eigentlich sind wir ein ziemlich angenehmer Gegner. Vielleicht können wir ja noch schnell unter der Woche gegen einen Verbandsligisten testen, um unseren Stürmern ein besseres Gefühl zu geben? Ansonsten weiß ich wirklich nicht, wie man aus den letzten drei Spielen irgendetwas schön reden könnte, außer, dass man keine Packung kassiert hat beziehungsweise hinten ganz ordentlich steht.
Doch so übersichtlich, wie wir derzeit spielen, könnte es auch in zwei Wochen gegen Gütersloh eng werden, die beinahe zeitgleich zu Hause gegen Bocholt mit immerhin 6:3 gewonnen haben und nach zwei Spieltagen die Tabelle in der Regionalliga West anführen, die sind jedenfalls gut drauf. Letztlich können wir uns nur überraschen lassen, vielleicht wird ja wirklich alles gut. Trotzdem wüsste ich gern, wie man in der Startformation auf ein Mittelfeld mit Khedira, Schäfer und eben jenem Kral (der heute noch zu den besseren Akteuren zählt) kommt - Das sind alles fleißige Spieler, die aber kaum für Offensivdrang stehen. Benes, der wohl weg will (und wohl auch weg soll), blieb jedenfalls über neunzig Minuten auf der Bank, dann hätten wir noch Jeong (der wurde nach siebzig Minuten eingewechselt) und das war's so ziemlich, was Kreativität angeht. Ansah und Burke als Neuverpflichtungen können offenbar die Qualität nicht so anheben, dass wenigstens Hollerbach kompensiert werden kann - stärker als letzte Saison sind wir jedenfalls, zumindest bis jetzt, nicht (im Übrigen auch taktisch nicht oder in Sachen Standards) oder übersehe ich da was?
Nachdem gestern meine Dauerkarte im Briefkasten lag, so ganz oldfashioned analog und ich mich über die "Weltbühne"-Werbung auf der Rückseite freute (und über den lausigen Kleber ärgerte, den man kaum abkriegt ...), wurde ich ein klein wenig positiv kribblig in Hinsicht auf die kommende Spielzeit. Heute überwiegen dann doch eher die Sorgen, schon wieder. Spätestens jetzt fange ich an zum allmächtigen Atheismo zu beten, dass die Verantwortlichen einen genialen Masterplan in der Tasche haben, der in den nächsten drei Wochen zum Tragen kommt inklusive ein oder besser zwei Unterschiedsspieler. Also: optimistisch bleiben und an das eine oder andere Wunder glauben - auch, wenn's schwerfällt. Aber auch: sich auf einiges gefasst machen, so oder so.
1. August: Espanyol kommt in unsere Alte Försterei
Icke: Am Samstag, dem 2. August 2025 ab 15.30 Uhr sind alle Ausreden vorbei. Der erste von zwei Härtetests steht an. Danach beginnen die Pflichtspiele, erst mit dem DFB-Pokal, dann in der Bundesliga. Espanyol Barcelona besucht uns bzw. sie sind schon am Donnerstag nach Berlin angereist. Das ist der Verein, zu dem wir Kral ausgeliehen und die seine Kauf-Option nicht gezogen haben, obwohl er dort Stammspieler war. Espanyol hat einen großen Namen, aber zurzeit keine große Mannschaft. Man beziffert ihren Marktwert auf 73,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: Uns siedelt man bei 122 Millionen Euro an.
Aber trotzdem würde ich Vorsicht walten lassen. El Hilali zum Beispiel ist einer der stärksten Rechtsverteidiger in Spanien, gehört inzwischen auch zur marokkanischen Nationalmannschaft. Javi Puado ist nicht nur Kapitän und Linksaußen im Team, sondern auch Antreiber und hatte letztes Jahr 16 Torbeteiligungen. Wenn dann noch der inzwischen fest verpflichtete Roberto Fernandez als Mittelstürmer (zehn Torbeteiligungen 24/25) einen guten Tag hat, können die einen ganz schönen Wirbel veranstalten. Beweisen möchte sich auch Tyrhys Dolan. Der ehemalige englische U20-Nationalspieler stagniert aktuell bei einem Marktwert von sieben Millionen Euro und möchte seinen großen Durchbruch jetzt bei Barcelona schaffen. Weitere Stützen des Teams sind Romero (LV), Lozano und Terrats (beide ZM).
Dennoch sind wir nominal der Favorit. Auch, weil wir in der Vorbereitung schon ein Stück weiter sind als die Spanier. Die Niederlagen - ohne selbst ein Tor erzielt zu haben - gegen die beiden unterklassigen Gegner müssen der Vergangenheit angehören. Wir möchten endlich Burke über rechts sprinten sowie Ansah über halblinks zaubern sehen und in der Mitte darf Ilic jetzt anfangen Tore zu erzielen. Und Jeong darf alle Zweifler eines Besseren belehren, die da meinten, es wäre ein Fehler gewesen, ihn fest zu verpflichten. Einfach zwei wunderbare Tore vorbereiten oder eins davon sogar selber erzielen und alle sind mucksmäuschenstill und behaupten das Gegenteil.
Wir freuen uns auf ein feines Fußballspiel. Karten sind wohl noch zu haben, jedenfalls kam noch keine Meldung, es sei ausverkauft. Wer wohl im Angriff spielen dürfte, haben wir schon erwähnt. Burke-Ilic-Ansah scheinen aktuell am stärksten in Form zu sein. Tor und Abwehr sind mit Rönnow-Doekhi-Querfeld-Leite sowieso klar. Genauso wie die Außenspieler mit Trimmel und Juranovic. Einzig mit einem kleinen Fragezeichen versehen ist das zentrale Mittelfeld. Für mich hätten Khedira und Schäfer die Nase vorn. Mal schauen, ob Steffen Baumgart das auch so sieht? Eisern.
29. Juli: Auch gegen einen Drittligisten reicht es nicht - 0:1 gegen Schweinfurt
Unionfux: Die gute Nachricht zuerst: wir erspielen uns gegen den Drittligaaufsteiger Schweinfurt 05 wesentlich mehr Chancen als gegen Fürth. Die schlechte Nachricht: wir verlieren auch hier mit 0:1. Meinetwegen nur durch einen eher fragwürdigen Elfer, aber trotzdem - verloren ist verloren.
Natürlich, auch hier haben wir wieder ein Testspiel und die Schnüdel (Spitznamen gibt’s) spielen schon am Sonntag bei Viktoria Köln um Punkte, sind also schon wesentlich weiter im Training. Aber wir reden hier auch von einem Drittligisten, der nach vielen Jahren in Liga vier gerade wieder den Sprung nach oben geschafft hat. Klar, die Schweinfurter können auch Fussball spielen, aber ein gutes Gefühl kann das nun beim besten Willen nicht erzeugen.
Ich hoffte ja, die Mannschaft will sich nach der Niederlage in Fürth rehabilitieren, aber so sieht es nicht gerade aus. Die erste Hälfte ist ähnlich blutarm wie gegen Fürth, allein Kral hat eine gute Chance, aus der er aber zu wenig macht. Die Schweinfurter können das Spiel offen gestalten, auch, wenn wir natürlich mehr Ballbesitz aufweisen können, doch gerade bei der Doppelchance nach einer Stunde müssen Keeper Yannic Stein und Christopher Trimmel auf der Linie schon alles aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern. Zehn Minuten später unsere beste Gelegenheit, doch Preu übersieht den völlig freien Ilic in der Mitte und semmelt lieber aus spitzem Winkel den Torwart an. Zehn Minuten vor Schluß erwischt Doekhi einen Schweinfurter Angreifer dann leicht am Schienbein und nach kurzem Nachdenken fällt der hin, für mich zu wenig für einen Strafstoß, aber der Schiedsrichter sieht das anders und so kann Thomann den Elfer souverän gegen den eingewechselten Matheo Raab zum einzigen Treffer des Tages versenken. Danach kommen noch Ilic, Ansah und Doekhi zu Möglichkeiten, aber es bleibt bei der knappen Niederlage und auch die ist nicht unbedingt unverdient. Der Schweinfurter Torwart hat zwar einen guten Tag erwischt, Wunderdinge jedoch muss er nicht gerade vollbringen, denn den richtigen Punch haben wir nicht wirklich zu bieten - wieder mal nicht. Was soll man jetzt von alldem halten? Alles nur auf die schweren Beine schieben? Die haben andere Bundesligisten auch und die verlieren auch nicht reihenweise gegen unterklassige Gegner.
Noch muss es zwar keine endgültigen Antworten geben, aber Fragen gibt’s auf jeden Fall genug und die wichtigste davon lautet: reicht das aus für eine entspannte Bundesligaspielzeit, sowohl taktisch als auch personell?Gut, wir kennen das: in den Vorbereitungsspielen wird alles in Grund und Boden geschossen, es entsteht eine trügerische Sicherheit und im Ernstfall versagt die Mannschaft trotzdem. Also, die trügerische Sicherheit haben wir schon mal nicht. Vielmehr ist man etwas ratlos, denn sowas wie Spielfreude war zumindest in den letzten drei Spielen nicht so wirklich zu entdecken, ja nicht mal individuelle Klasse, die in einer Einzelaktion zum Tor führt. Kann schon sein, dass die noch kommen (also Spielfreude und individuelle Klasse), nur woher so plötzlich?
Jetzt sollte man bei den beiden Generalproben gegen Espanyol Barcelona und Olympiakos Piräus schon sehr genau hinschauen, ob sich da irgendeine wesentliche Besserung einstellt, ob langsam eine Handschrift des Trainers zu erkennen ist, ansonsten muss man wohl eine weitere Saison wackeres Gewurschtle befürchten, verbunden mit der Hoffnung, dass es bittebitte drei andere Truppen gibt, die noch weniger zustande kriegen. Nach einem wirklichen Plan sieht das alles jedenfalls nicht aus oder aber er wird bis jetzt sehr geschickt verborgen. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass das Transfertheater um Leite und Doekhi weiterhin völlig offen ist und dann ja auch noch adäquater Ersatz hersollte, der sich zudem noch einspielen muss - nun ja. Im Moment wirken die Probleme bei den Himmelblauen noch weitgehend ungelöst, viel Zeit bleibt nicht mehr.
Nur eins ist schon mal geklärt: die Viererkette ist erstaunlicherweise, da sie doch zu Baumgarts erklärten Heiligtümern gehört, vom Tisch und das, soweit das überhaupt geht, ganz offiziell. Und zwei neue Trikotsätze kommen auch noch, eins davon in den garantiert richtigen Farben. Na immerhin. Und was den Rest angeht, so bleiben wir notgedrungen erstmal im Hoffnungsmodus, darin sind wir ja zum Glück ziemlich geübt.
29. Juli: Steht der Union-Kader so?
Icke: Heute am Dienstagnachmittag wird das letzte Mal gegen einen „kleinen Gegner“ - Schweinfurth - getestet. Bevor es dann am 2. und am 9.August gegen Espanyol Barcelona und Olympiakos Piräus geht. Der Auftakt zum Pflichtspielprogramm beginnt für den 1.FC Union dann am 15.8. beim FC Gütersloh im DFB-Pokal. Am 23.8. eröffnet Union mit seinem Heimspiel gegen Stuttgart die neue Meisterschafts-Saison. Es geht jetzt also Schlag auf Schlag. Zwei Tests gegen renommierte Gegner und dann beginnt der Ernst der neuen Saison.
Ist denn die Mannschaft schon startklar? Da muss man wohl daran zweifeln. Das letzte Testspiel ging gegen einen unterklassigen Gegner (Fürth) verloren. Der Kader ist mit immer noch 29 Spielern zu groß. Etliche Spieler haben keine echte Einsatz-Chance in den Punktspielen, einige Positionen (Mittelfeld und Tor) sind zu üppig besetzt. Im Tor (Rönnow), in der Abwehr (Doekhi, Querfeld, Leite) und auf den Außenbahnen (Trimmel, Juranovic), sowie auf der "9" (Ilic) und der "6" (Khedira) scheinen 8 Spieler für eine Stammformation gesetzt zu sein. Für die anderen zwei Positionen ganz vorn streiten sich wohl Burke, Ansah und Jeong. Bliebe noch die "8" zur Disposition. Dort gibt es das größte Gedränge. Hoffnungen machen sich (sortiert nach Einsatz-Chancen): Schäfer, Haberer, Tousart, Kral und Benes. Und wenn Kemlein wieder gesund ist, wäre er der 6.Spieler (!), der sich auf dieser Position bewirbt. Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass hier 2 bis 3 Spieler zu viel im Kader sind. Zumal in den Testspielen der erst 16-jährige Sliskovic (aus der eigenen A-Jugend) ebenfalls auf dieser Position überzeugen konnte.
In unseren vorderen Reihen konnten Ljubicic und Preu in der Vorbereitung bisher nicht überzeugen. Es wäre wohl gut, Preu noch einmal zu verleihen und für Ljubicic einen Abnehmer zu finden. Hinter Ilic, Ansah, Jeong und Burke hat Union ja auch noch Skarke und Burcu, so er bald wieder einsatzfähig ist. Und auch der 17-jährige Ali aus der A-Jugend konnte mit seinen Tempo-Dribblings durchaus gefallen. 7 Profis plus ein verheißungsvolles Talent reichen für die Abteilung Attacke.
Jetzt haben wir über Positionen und Quantität gesprochen. Aber noch nicht über die Qualität des Kaders. Auf der Torwart-Position und in der Abwehr sind wir – jedenfalls in der Stammformation – glänzend besetzt. So keiner mehr geht. Auf den Außenpositionen werden wir auch keine Probleme bekommen. Hinter Trimmel und Juranovic können wir hier auch noch Skov, Rothe, Nsoki, Preu (wenn er bleibt) oder sogar den 19-jährigen Neu-Profi Markgraf aufbieten, der von unseren Junioren eine Etage aufrückte (und in den Testspielen stark spielte). Selbst Haberer und Schäfer haben schon "Außenbahn" bei uns gespielt. Und in der A-Jugend wartet mit dem 18-jährigen Prosche noch ein DFB-Nationalspieler, der bevorzugt "rechts" spielt. Wir haben wohl alle Positionen mehrfach besetzt. Mit Ogbemudia wartet noch ein junger Innenverteidiger auf Spielzeit. Und Neuzugang Nsoki möchte auch um einen Platz in der Abwehr kämpfen. Kral wurde mehrfach als Innenverteidiger in der Vorbereitung getestet. Ebenso Rothe.
Und hinter Keeper Rönnow gibt’s ein Hauen und ein Stechen. Neuzugang Raab möchte die Nummer 1 werden. Stein und Klaus wollen aber auch – wenigstens die Nummer 2 sein. Und aus dem Nachwuchs gehört Welsand zu Deutschlands erweitertem U18-Kader. Wisbereit – ebenfalls aus unserer A-Jugend – hat sogar schon zwei Länderspiele für die U18 Deutschlands absolviert. Wir haben überall genug gute Spieler in der Breite, neuerdings sogar mehrere gute Talente dazu – aber es fehlen gerade im Mittelfeld und im Angriff Führungsspieler. Im letzten Testspiel gegen Fürth konnte man es gut beobachten. Da setzt sich keiner „den Hut“ auf und kreiert gute Spielzüge oder verabreicht dem Gegner zusätzliches Adrenalin durch überraschende Pässe. Ein Andrich, Kruse, Becker, Awoniyi oder ein Aaronson, die allesamt auch mal für Überraschungen gut waren oder ein Spiel allein entscheiden konnten … sind weit und breit nicht in Sicht.
Union braucht noch einen Spielmacher und einen zweiten Top-Stürmer. Man könnte jetzt auf Ansah hoffen, der alle Voraussetzungen mitbringt. Eber eben noch nicht so weit ist. Oder sogar auf Burcu und/oder Ali? Talente haben wir genug. Aber es ist eben ein Risiko, was wir dabei eingehen. Jeong kann an einem guten Tag alles, aber Konstanz hat er noch nicht gezeigt. Und Burke ist genauso eine Wundertüte. Schafft er es die letzten 10 guten Bremen-Spiele bei uns zu verlängern oder verfällt er danach wieder in die durchschnittliche Form der Jahre davor? Ohne wirkliche weitere Qualitäts-Neuzugänge geht Union ein großes Risiko ein. Das kann gut gehen, wenn 1,2 Spieler noch groß aufblühen, es kann aber ebenso auch schief gehen. Lassen wir uns von Horst Heldt überraschen. Vielleicht kommen seine großen Joker ja noch? Eisern.
27. Juli: Etwas ernüchternde Testspielniederlage in Fürth
Unionfux: Vielleicht ist ja die Spielvereinigung Greuther Fürth nicht unbedingt unser Angstgegner, aber er zählt definitiv nicht zu unseren bevorzugten Kontrahenten und das ist bei unserem Testspiel am Samstag nicht zu übersehen.
Sicher, es ist so ein wenig wie am vergangenen Wochenende, soll heißen, auch Fürth steht nur eine Woche vorm Saisonauftakt, am Sonntag empfängt man den Aufsteiger aus Dresden. Nichtsdestotrotz ist das schon ziemlich wenig, was wir in der ersten Hälfte vor immerhin knapp sechseinhalbtausend Zuschauern so anbieten und dabei treten wir schon mit einer Startelf an, in der sich wohl jeder Akteur als Stammspieler sieht.
Schon nach drei Minuten kann Rönnow einen Schuss aus der Drehung von Hrgota gerade so an den Pfosten lenken. In der Folge kommt von beiden Seiten wenig, erst kurz vor der Pause hat Ansah so etwas wie eine Chance, aber so richtig gefährlich wird's auch hier nicht - der Pausenpfiff ist fast eine Erlösung. Wenige Minuten nach der Pause zwingt Juranovic den Fürther Schlussmann zu einer Parade, den Abpraller setzt der eingewechselte Trimmel volley ans Außennetz.
In Führung gehen dann doch die Gastgeber, Doekhi köpft einen Freistoß raus, doch Hrgota nimmt den geklärten Ball an der Strafraumgrenze direkt und schlenzt ihn unhaltbar ins lange Eck - und das mit seinem schwächeren Fuß - alle Achtung. Und es dauert geschlagene weitere zwanzig weitere Minuten, bis wir wieder eine Chance durch Skarke haben, aber dabei bleibt es dann leider auch. In der Schlussviertelstunde hat nur noch Fürth einige vielversprechende Gelegenheiten, die beste davon können Tousart und Leite gemeinsam gerade so zunichte machen: Kurz vor Schluss wird der Fürther Angreifer Sillah im letzten Moment erst vom einen gestört und dann vom anderen der Ball vom Fuß gegrätscht.
So bleibt es bei der knappen Niederlage, die ist jedoch vollkommen verdient. Nun ist eine Testspielniederlage kein Beinbruch und ja, Trainingslager und schwere Beine und der Gegner schon wesentlich weiter in der Vorbereitung - gleichwohl hat so eine Leistung gegen einen mittelprächtigen Zweitligisten schon etwas zu sagen und irgendwie nicht so richtig Gutes. Abwehrtechnisch haben wir zwar nicht allzu viel zugelassen, so ein Sonntagsschuss ist eher schwer zu verteidigen und kann schon mal passieren, aber wie wenig wir offensiv anzubieten haben, wie sehr Tempo, Ideen und Durchschlagskraft fehlen, ist schon bedenklich - vor allem, da dieses Problem mittlerweile sattsam bekannt ist und uns seit den letzten zwei Jahren in geradezu nerviger Kontinuität begleitet.
Wie gesagt: Es ist ein Testspiel, mitten in der heißen Trainingsphase, es gibt noch keine Punkte zu verteilen, eigentlich ist nichts passiert. Doch klar ist auch: Da muss was passieren und man sollte unbedingt in Erwägung ziehen, dass uns möglicherweise noch etwas offensive Qualität fehlt, vornehmlich hinter den Spitzen. Sonst könnte uns eine weitere schwierige Saison bevorstehen, mit mehr Spannung, als uns lieb ist und zwar mit Ansage. Die Zeichen zu ignorieren und voller Optimismus zu hoffen, das schon alles besser wird, wenn's erst mal ernst wird, wäre schon etwas fahrlässig. Denn besser wird es zweifellos, aber ob es auch gut genug wird, das kann man schon bezweifeln. Und dass die Mitkonkurrenten in der Liga nicht schwächer geworden sind, davon kann man wohl ausgehen.
Noch ist es nicht zu spät, an entscheidenden Stellschrauben zu drehen, hoffen wir mal, dass das auch geschieht, auch wenn's natürlich leichter geschrieben ist als getan. So, Ende der Panikmache - am Dienstag gegen Schweinfurt kann die Mannschaft mich schon, zumindest teilweise, Lügen strafen …
24. Juli: Trainingslager mit Neuzugang
Unionfux: Seit gestern ist die Mannschaft wieder aushäusig, das diessommerliche Trainingslager führt weder nach Österreich noch nach Spanien, man schlägt bis nächsten Freitag seine Zelte in Herzogenaurach auf, im sogenannten Adidas Homeground - zu Gast bei Freunden also bzw. beim Ausrüster, was gut genug ist für die Nationalelf, wird für uns auch reichen.
Zweimal wird ganz in der Nähe getestet, am Samstag bei Greuther Fürth (die gerade dabei sind, den Namenszusatz streichen zu lassen und sich wieder traditionell SpVgg Fürth zu nennen) und am Dienstag beim Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt.
Nicht mit dabei sein kann Livan Burcu, dessen Verletzung am Sprungelenk aus dem zweiten Freundschaftsspiel in Ahrensfelde doch schwerwiegender war und der deswegen gestern operiert wurde - gute und schnelle Besserung, hoffentlich sehen wir ihn noch in diesem Jahr wieder auf dem Platz.
Dagegen sind die beiden Youngster Sliskovic und Ali ebenfalls an Bord, gerade letzterer hatte sich in den letzten Testbegegnungen ja auffällig hervorgetan, gut, dass er gleich auf hohem Niveau weitermachen kann. Vielleicht reicht es ja zeitnah schon für die ersten Bundesligaminuten? Andererseits: der Junge wird im Dezember erst achtzehn, also immer langsam, aber träumen wird ja noch erlaubt sein, oder?
Außerdem ist Stanley Nsoki, der schon seit ein paar Tagen erwartete Neuzugang aus Hoffenheim, endlich eingetroffen, aber auch er muss erst noch eine muskuläre Verletzung auskurieren. Für uns ist dieser skeptisch beäugte Transfer im Grunde kein allzu großes Risiko, der schnelle Innenverteidiger ist nämlich vorerst ausgeliehen, es existiert allerdings eine Kaufoption über drei Millionen Euro, eine mehr als machbare Summe, sollte der Junge einschlagen, besonders, wenn man bedenkt, dass Hoffenheim vor drei Jahren stattliche zwölf Millionen nach Brügge überweisen musste.
Der erste (Video)Eindruck ist jedenfalls sympathisch, und sportlich hoffen wir mal das Beste, denn die Leistungen der letzten Jahre waren eher überschaubar, deswegen auch der dramatische Preisverfall. Kriegt man den Jungen allerdings wieder in die Spur, reden wir hier von einem absoluten Schnäppchen. Denn klar ist doch auch: Wenn Nsoki in Hoffenheim voll eingeschlagen hätte, wäre er wohl kaum in unserer Reichweite. Insofern - alles richtig gemacht. Wie richtig, das kann ohnehin nur die Zukunft zeigen, doch in der Vergangenheit haben wir ja mit solchen Transfers (ich nenne solche Spieler immer etwas flapsig "angeschlagene Ware") häufiger nicht so falsch gelegen.
In Sachen Doekhi gibt es weiterhin lediglich Gerüchte, so soll Feyenoord Rotterdam interessiert sein, und auch bei Diogo Leite gibt es nichts Neues, es erinnert unwillkürlich an den letzten Sommer, wo ja auch werweißnichtalles interessiert war und letztendlich beide bei uns blieben. Nur diesmal stehen wir ja bekanntlich ein Jahr vor den jeweils auslaufenden Verträgen, deswegen steht das Ganze schon ein wenig unter Druck. Aber wer weiß, vielleicht verlängern ja auch beide bei uns, ist zwar eher unwahrscheinlich, aber nicht undenkbar.
Dem Vernehmen nach sollen wir uns außerdem für Aurelio Buta von Eintracht Frankfurt interessieren, die rechte Außenbahn könnte ja auch noch zu einer Baustelle werden, sollte uns Juranovic tatsächlich verlassen. Insgesamt überschlägt sich der Transfermarkt jedoch im Moment nicht gerade, Geduld ist also weiterhin angesagt, sowohl bei den Zu- als auch bei den Abgängen, auch wenn's in drei Wochen ja schon losgeht, im DFB-Pokal mit der Auswärtsaufgabe in Gütersloh und eine Woche darauf dann richtig, nämlich der Bundesligaauftakt zu Hause gegen Stuttgart.
21. Juli: Linz und Wien - Sieg und Remis
Unionfux: Nach den ersten beiden Testspielsiegen in Brandenburg und Ahrensfelde wartete am vergangenen Wochenende schon ein etwas anderes Kaliber auf uns. Zuerst waren wir am Samstag zu Gast beim LASK Linz, Vorjahressiebter der österreichischen Bundesliga, in dessen Aufgebot zwei Namen besonders ins Auge fallen: Zuerst einmal Florian Flecker, der in unserer ersten Bundesligasaison zwar in unserem Kader stand und auch sechsmal auf der Bank saß, aber dann doch keine Minute gespielt hat, bevor er nach Würzburg weiterzog und, immerhin, Deutschlands Fussballer des Jahres 2016, Jerome Boateng.
Vor sechseinhalbtausend Zuschauern gewinnen wir mit 2:0, nach Toren von Tousart, der eine Juranovic-Ecke über Umwege vor der Pause einköpft und Ansah, der nach einer guten Stunde den gegnerischen Keeper stresst, sodass der ihn schließlich anschießt und der Ball ins Tor prallt. Eigentlich ein typischer Sommerkick bei hohen Temperaturen ohne gravierende Höhepunkte, relativ effektiv. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass die Österreicher schon in einer Woche mit dem Punktspielbetrieb beginnen und unsere Jungs erst seit gut zwei Wochen im Training stehen. Das unbestritten Beste an diesem Spiel ist die Tatsache, dass Robert Skov nach langen fünf Monaten endlich wieder auf dem Platz steht, sicher noch nicht bei vollen hundert Prozent, aber mit ihm ist wieder zu rechnen - sehr erfreulich!
Am Folgetag waren wir dann bei Rapid Wien zu Gast, mit Sicherheit für Christopher Trimmel und Leo Querfeld kein Spiel wie jedes andere, haben doch beide erfolgreich beim österreichischen Rekordmeister (der letzte Titel liegt aber auch schon siebzehn Jahre zurück) gespielt und die beiden Heimkehrer stehen, gemeinsam mit dem Wiener Schlussmann Hedl, als einzige die vollen neunzig Minuten auf dem Feld.
Wieder gehen wir, vor diesmal knapp zwanzigtausend Fans, davon bestimmt anderthalb- bis zweitausend Unioner (nicht schlecht für ein so weit entferntes Vorbereitungsspiel!), kurz vor der Pause in Führung. Ilic setzt sich im Zusammenspiel mit Schäfer gut auf rechts durch, seine Flanke kann der Rapid-Torwart nicht festhalten und Skarke steht richtig und staubt aus spitzem Winkel ab.
In der zweiten Hälfte überlassen wir dann dem Gastgeber weitgehend das Spiel, erwähnenswert ist lediglich ein gekonnter Lupfer von Ansah auf Ali, dessen Volley aber der Wiener Keeper entschärfen kann. Nach siebzig Minuten gleicht Rapid aus, Mbuyi drückt eine Eingabe von Radulovic mit der Brust über die Linie. Außerdem rettet Trimmel noch nach einer Unsicherheit von Klaus auf der Linie und Radulovic schießt einen Freistoß an den linken Pfosten, aber es bleibt schlussendlich beim Unentschieden, wobei man sagen muss, dass die Stimmung im Stadion durchweg wesentlich besser als das Spiel ist. Insgesamt sind also die beiden Auswärtspartien nicht unbedingt großartig, aber auch nicht so schlecht. Was man jetzt davon ablesen kann - nun ja, nicht allzu viel. Es werden ein paar Sachen ausprobiert, wie etwa Tom Rothe in der Innenverteidigung. Auffällig ist vielleicht, dass nur Yannic Stein von allen Keepern keine Spielzeit bekommen hat, das könnte ein Fingerzeig auf seine Zukunft sein: Er wird wohl abermals verliehen werden. Und, besonders in Wien unübersehbar, unser Mittelfeld braucht unbedingt mehr Kreativität. Gebetsmühle, ick hör dir leiern …
Na, und sonst? Angeblich stehen wir unmittelbar vor der Ausleihe des Innenverteidigers (kann aber auch links spielen) Stanley Nsoki, der den Hoffenheimern vor drei Jahren noch stattliche zwölf Millionen Ablöse wert war. Dass uns der Mann in der vorletzten Saison mal ziemlich unangenehm aufgefallen ist (die Älteren unter uns werden sich erinnern) - geschenkt. Viel problematischer ist jedoch, dass die letzten drei Jahre eher durch Verletzungen und schwache Leistungen geprägt waren. Anscheinend trauen wir uns zu, den eigentlich talentierten Spieler, der einst bei PSG ausgebildet wurde, wieder in die Spur zu bringen, wohl deswegen ist dem Vernehmen nach auch eine Kaufoption vereinbart. Also bleibt das Risiko eher klein, aber ein mulmiges Gefühl kann man doch nicht ganz verhehlen. Doch letztlich ist es wie immer: Wir werden sehen.
18. Juli: Die neue Bundesliga-Saison wird spannender und enger
Icke: Mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln kommen zwei echte Traditions-Dinos wieder zurück in die 1. Bundesliga. Das heißt auch, die Bundesliga wird wieder attraktiver, spannender und es werden mehr Zuschauer kommen. Bei beiden Klubs ist die Hütte immer voll. Das wird aber wohl auch heißen, es wird enger. Vor allem in der Mitte und unten.
Besodners der HSV bastelt sich da gerade eine starke Mannschaft zusammen. Deren Zugänge Philippe und Remberg wollten wir wohl auch haben. Sie gingen zum HSV. Dazu der Ex-Berliner Torunarigha und natürlich Poulsen. Dazu noch der Argentinier Capaldo. Das sind schon gute Transfers.
Aber auch der 1. FC Köln holte mit Ache einen unserer Wunschspieler. Dazu den starken Johannesson. Und per Leihe Kaminski (Wolfsburg) und Krauß (Mainz). Von Bröndby kam das Zweikampfmonster Sebulonsen. Den hätten auch einige gern bei Union gesehen. So war es zu lesen. Mit Zieler holten sie zudem noch einen starken Torwart mit Länderspielerfahrung.
Neben Köln und dem HSV werden wir uns vor allem mit Bremen, Hoffenheim, Mainz, Gladbach und Augsburg duellieren. Heidenheim und St. Pauli - mit den bis dato kleinsten Marktwert-Volumina - gelten als am stärksten abstiegsgefährdet. Das sind mit uns insgesamt zehn Vereine, die als erstes Ziel den Nicht-Abstieg auf der Brust zu stehen haben. Auch wenn das einige nicht zugeben (wollen).
Bremen lieh den Ösi-Nationalspieler Wöber, Augsburg gab schon 14,7 Millionen für Zugänge aus. Mainz hat wegen dem Burkardt-Transfer für 21 Millionen eine prall gefüllte Kriegskasse. Sie konnten es sich daher locker leisten, uns Hollerbach für zehn Millionen abzuluchsen. Gladbach holte das Mega-Talent Castrop aus Nürnberg und die Rechtsverteidiger-Kante Diks aus Kopenhagen. Und Hoffenheim hat ja wie immer mal gar keine Finanz-Sorgen. Hat doch Milliardär Hopp gerade mal wieder 80 Millionen rüberwachsen lassen. Wollte er zwar nicht mehr machen, aber was interessiert ihn sein Geschwätz von gestern. Für Avdullahu, Machida und Zeitler sind davon schon mal fast 14 Millionen weg. Dazu holten sie Bernardo, der ja auch einmal auf unserer Wunschliste stand. Und mit Lemperle nahmen sie den Kölnern einen ihrer Aufstiegsgaranten ab. Kein Wunder, wenn Geld keine Rolle spielt. St. Pauli und Heidenheim haben, so wie man es gewohnt ist, auch noch keine verrückten Transfers realisiert.
Trotzdem reihen wir uns (insgesamt) da noch ganz ordentlich ein. Für Ilic, Jeong, Raab und Ansah haben wir auch schon 14,4 Millionen für Neuzugänge in die Hand genommen. Dazu Burke den Bremern ohne Ablöse abgeluchst. Und trotzdem, nimmt man einmal die Leichtgewichte Heidenheim und St. Pauli beiseite und ebenso die Aufsteiger Köln und den HSV, haben wir mit knapp unter 120 Millionen den schwächsten Kaderwert in der Bundesliga. Die Frage, die sich dabei aber auch stellt: Haben wir uns wirklich in der Spitze verstärkt oder nur in der Breite? Bei Ilic dürfen wir hoffen, dass er auch weiter Tore kann. Und sicherlich ist Ansah ein großen (und technisch starkes) Talent. Aber auch er braucht, um uns relevant helfen zu können, eine weitere Leistungssteigerung. Ob die letzten fünf oder sechs guten Spiele von Burke reichen und er diese Form konservieren konnte? Wir werden es sehen. Leichte Zweifel habe ich. Gleiches gilt auch für Jeong. Über gute Ansätze und ein paar gute Szenen kam er nicht hinaus. Zwei oder drei wirklich starke Spiele hintereinander habe ich von ihm noch nicht beobachten können. Hoffen wir auf eine Stabilisierung bei ihm und das sich seine Verpflichtung als richtige Entscheidung herausstellt.
Wie beurteilen wir die bisherigen Investitionen der zweiten Tabellenhälfte der Bundesliga? Alle sind (wie auch in der Wirtschaft) zurückhaltend. Halten - wo es geht - ihr Geld zusammen. Kapriolen sieht man nirgendwo. Unvernünftiges auch nicht. Wenn man einige DFB-Entscheidungen in letzter Zeit kritisch anschaut, erkennt man schon Parallelen zur aktuellen Politik. Am interessantesten ist es noch Frank Schmidt in Heidenheim "bei der Arbeit" zu beobachten. Der hat bisher einen Spieler aus der Jugend von Bayern geliehen (Ibrahimovic) und zwei Talente aus seiner eigenen Jugend hochgezogen. Ähnlich hatte er voriges Jahr reagiert, als man ihm seine ganzen Stars (Beste, Kleindienst, Dinkci) wegkaufte. Da verpflichtete er fast nur Spieler ohne Namen (Scienza aus Ulm war wohl das Paradebeispiel) und schaffte den Klassenerhalt. Das hielten vorher viele für unmöglich. Es wird zu dieser aktuellen Saison noch einiges passieren. Bislang jedenfalls halten viele ihr Geld zusammen. Es liegt aber überall auch an den nervigen Poker-Spielen. Man kann ja, so man es realistisch betrachtet, Heldt kaum noch einen Vorwurf machen, dass er etliche Spieler bei uns nicht loswird, wenn alle ihre Portemonnaies geschlossen halten. Eisern.
16. Juli: Jetzt mal Butter bei die Fische
Icke: Leite und Doekhi spielen (noch) bei uns. Beide sind die mit Abstand wertvollsten Spieler des 1. FC Union. Angeblich haben beide nur noch einen Vertrag bis 2026. Angeblich hat mindestens einer der zwei zusätzlich noch eine Ausstiegsklausel. Wahrscheinlich ist, dass beide eine Klausel im Vertrag haben. Angeblich sollen rund ein Dutzend Vereine aus ganz Europa hinter den beiden Spielern her sein. Darunter auch einige Elite-Top-Klubs. Die "wenns und abers" dieser Kriminal-Doku sind ellenlang. Und ganz ehrlich, dem geneigten Union-Fan und -Sympathisanten macht das (jährlich wiederkehrende) Theater um die beiden Spieler keinen Spaß mehr. Da dachte man, mit der Vertragsverlängerung von Doekhi im Jahr 2024 sei das Thema dann mal mittelfristig geklärt. Nö, ein Jahr später geht's wieder los, eben weil wahrscheinlich nur ein Zweijahresvertrag mit Doekhi geschlossen wurde.
Unsere Omas und Opas lehrten uns: "Lieber ein Schrecken mit Ende, als ein Schrecken ohne Ende". Für mich habe ich entschieden. Ich habe das Theater satt. Sollen die beiden Spieler sich äußern, wohin sie gehen wollen. Und dann können die wirklich interessierten Klubs zeitnah entscheiden, ob diese dann eine situationsbezogene faire Ablöse bezahlen wollen, oder auch nicht. Diese immer andauernden Pokerspiele nerven nur noch und sind - aus meiner Sicht - auch ein unwürdiges Verhalten aller Beteiligten. So sie wirkliche Union-Idole werden möchten - wie es ein Matthies, Sigusch oder Hendel sind - sollen sie den Kugelschreiber zur Hand nehmen und beide einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Gern auch mit Ausstiegsklauseln jenseits der 20 Millionen. Oder aber jetzt Farbe bekennen.
Gleiches gilt aber auch für unseren Verein. Wir glauben, es ist clever, die letzten zwei oder drei Millionen in diesem Pokerspiel noch herauszuquetschen. Das glauben aber auch nur wir. Ein oder zwei Last-Minute-Abgänge (dieser lebenswichtigen Qualität) könnten uns das Genick brechen. In Form einer nicht vorhandenen bundesligatauglichen Abwehr, die zudem dann auch noch nie zusammengespielt hat. Nicht einmal in einem Testspiel. Weil die ja dann vorbei wären. Zudem hält die Welt nicht den Atem an, nur weil der 1. FC Union Berlin eventuell noch zwei gute Verteidiger zum Ende der Wechselperiode bräuchte. Nee, das passiert nicht. Die richtig interessanten (teils ablösefreien) und sehr guten Verteidiger sind längst vom Markt. Die warten nicht auf vielleicht eintretende Veränderungen in unserem Pokerspiel. Lieber Verein, liebe Spieler - bitte jetzt mal Butter bei die Fische!
Haben wir denn überhaupt bezahlbare Alternativen für diese beiden Spieler? Das wird schwer, sehr schwer. Im Marktwertbereich zwischen 13 und 17 Millionen Euro, in dem sich beide Spieler befinden, können wir andere gleichwertige Spieler nicht bezahlen. Da brauchen wir nicht mal drüber nachzudenken. Aus der Bundesliga sowieso nicht. Schauen wir dabei ins Ausland, haben wir wieder das Risiko, ob diese Spieler dann auch im deutschen Oberhaus funktionieren. Bliebe nur noch, routinierte Spieler zu holen. Auf einen Kevin Schlotterbeck als Leite-Ersatz wies ich schon mal hin. Eben auch, weil dieser Transfer möglich erscheint. Für Doekhi kämen Pieper und/oder Marvin Friedrich in Frage. Beide sind nicht superglücklich in ihren Vereinen und haben nur noch ein Jahr Vertragsdauer. Wahrscheinlich würde es sogar Sinn ergeben - die entsprechenden Abgänge vorausgesetzt - alle drei zu verpflichten. Zusammen mit Querfeld hätten wir dann vier solide Verteidiger und ein Talent (Ogbemudia) zur Verfügung. Zur Not auch noch "Umschüler" Rothe. Es wäre schön, wenn wir hier bald Klarheit haben. Eisern.
14. Juli: Die ersten zwei Testspiele vom 1. FC Union taktisch betrachtet
Icke: Mit einem 9:1 Sieg startet der 1. FC Union am Samstag sein Testspielprogramm. Gewonnen wurde beim Brandenburger SC 05. Standesgemäß, wie man sagen würde. Kann man dem Spiel aber trotzdem Erkenntnisse abringen? Schauen wir uns die Formationen an.
Union startete im 3-4-3. Rönnow begann im Tor. Davor eine völlig neu zusammengewürfelte Dreierkette mit Ogbemudia-Kral-Rothe. Das Experiment mit Rothe in der Dreierkette wagte Baumgart schon einmal. Wenig erfolgreich. Auch diesmal war die Abwehrkette nicht immer sattelfest. In der 2. Halbzeit brachte Baume dann Jaeckel-Doekhi-Leite als Dreierkette und Klaus für Rönnow im Tor. Das war dann schon ein wenig gefestigter.Die rechte Außenbahn beackerte in HZ1 Skarke. Für ihn kann dann später Preu. Beide rissen keine Bäume aus. Auf links begann Markgraf, dann kam Juranovic.
Ex-Juniorenspieler Markgraf machte ein gutes Debüt. Aber es fällt schon auf, dass Baume anscheinend Rothe zum linken Innenverteidiger umschulen möchte. Juranovic soll anscheinend links auf der Außenbahn bleiben. Der Grund kann eigentlich nur sein, das Trimmel auf seiner angestammten rechten Seite zu stark für die Bank ist. Alle anderen Positionswechsel würden sonst keinen Sinn ergeben. Mit Khedira und Schäfer ließ Baume im Zentrum eine 6 und eine 8 auflaufen. Im zweiten Durchgang spielten dort Tousart und Sliskovic (A-Jugend). Alles ganz ordentlich, nur eben kein neues Personal. Und somit auch keine kreativ neuen Ideen in unserem Spiel. So jedenfalls wird es auch in der kommenden Saison sehr schwer, Steckpässe zu integrieren oder auch einmal länge Bälle, die wirklich im „Lauf“ landen. Im Dreirsturm begannen Burke-Ilic-Ali. Burke sah man kaum, aber der palästinensische Linksaußen aus unseren Junioren Ali zeigte uns ein starkes Debüt. Vier Einsätze für die U20 von Palästina hat der 17-jährige schon absolviert. Im zweiten Abschnitt spielten dann Ansah-Ljubicic-Burcu. Die Show stahl aber allen – Illic. Vier Tore steuerte er bei. Was fiel dabei auf? Ilic behielt – wie zum Schluss der letzten Saison – seine Fähigkeit, sehr oft genau richtig zu stehen. Dafür scheint er ein angeborenes Talent zu haben, weil lernen kann man das kaum.
Burcu konnte ebenfalls zeigen, dass er um einen Stammplatz kämpft. Zeigte gute Ansätze. Die hochgelobten Ansah und Burke konnten dagegen noch nicht überzeugen, blieben blass.Heute am Sonntag testeten wir gegen Grün-Weiss Ahrensfelde. Unsere ehemalige Sechs Schmiedebach ist hier der Trainer. Diesmal startete Raab im Tor. Davor begann mit Ogbemudia-Querfeld-Leite wieder die obligatorische Dreierkette. Nur in neuer Besetzung. Trotzdem kann man jetzt dezent vermuten, wenn Baumgart die ersten zwei Testspiele mit Dreierkette beginnt, dann sollte das auch so bleiben. Die rechte Außenbahn belegt wieder Trimmel. Die linke Außenbahn bespielte Preu. Und die wichtige 6 überließ man Sliskovic, der erst 16-jährige machte wieder ein gutes Spiel. Da kommt ein großes Talent bei Union nach. Diesmal war Union mit zweier 8er unterwegs. Burcu und Benes belegten sie. Und vorn stürmten mit Ilic und Ljubicic zwei Center. Das Spiel endete 5:0.Zur Halbzeit wechselte Baumgart wieder durch. Es spielten dann: Stein - Doekhi, Kral, Rothe - Skarke, Tousart, Markgraf - Haberer, Ali - Ansah, Burke. Bemerkenswert war wieder die starke Leistung von Markgraf (19 Jahre), als auch von Ali (17). Zusammen mit Sliskovic (16) machten gerade die jungen Spieler auf sich aufmerksam.
Wir fassen die ersten zwei Testspiele zusammen: Baumgart bleibt bei drei Innenverteidigern. Er besetzt beide Außenbahnen einfach und er experimentiert im Zentrum. Eine sechs spielte immer. Optional lässt er mit einer oder zwei Achten spielen. Das hat den Vorteil, dass Union das Zentrum verstärkt. Aber auch die Variante mit einer Acht und drei Spitzen wird geübt. Das wiederum würde das Flügelspiel verbessern. Bisher läuft alles ganz ordentlich. Es gibt allerdings keine großen Kader-Veränderungen und auch keine taktischen News. Auffällig, Baume versucht aus Rothe einen linken Innenverteidiger in der Dreierkette zu machen. Skarke dagegen soll die rechte Außenbahn bespielen. Dazu passt auch, dass Juranovic weiter auf der linken Außenbahn eingesetzt wird. Die Sturm-Neuzugänge Burke und Ansah haben noch Anpassungs-Probleme, Ilic und Ljubicic dagegen nicht. Mit Sliskovic wächst in der A-Jugend ein ernsthafter Konkurrent für Kemlein heran. Eisern.
12. Juli: Neu: himmelblau mit Hauptsponsor
Unionfux: Auch wenn es nur das sogenannte "Dritte" ist, also das Ausweichtrikot: himmelblau/hellblau (die genaue RAL-Nummer weiß ich leider nicht) hatten wir schon mal ganz kurz, in der Zeit von 2006 bis 2008, auch wenn das irgendwie nicht so präsent ist, insgesamt ist das auf jeden Fall unerwartet wie ungewohnt, aber es gab in den letzten Jahren ja schon so einige, nun ja, erstaunliche Farben, wenn ich nur an das seltsame beigefarbene Shirt erinnere, das nur zweimal getragen wurde und aufgrund des schlechten Omens (zwei hohe Auswärtsniederlagen in Leverkusen und Freiburg) dann nie wieder. Schlecht sieht’s nicht aus und allzuoft werden wir die Mannschaft nicht drin sehen - und das Wichtigste ist ohnehin die Tatsache, wer drin steckt und wer darauf steht: Wir haben einen neuen Hauptsponsor!! Im Vorfeld war da (wieder mal) so gar nichts durchgesickert, es flogen kurzzeitig Namen wie Zalando und WISAG durch die Luft - oder sollte gar home to go doch weitermachen?
Am Samstagmorgen nun die etwas überraschende Auflösung, die keiner auf dem Zettel hatte: Es ist Raisin, ein Berliner Fintech-Unternehmen, eine Spar- und Anlageplattform, die einem eher was unter dem Namen „Weltsparen“ sagt, in Zukunft aber eben im Zeichen einer Rebranding-Kampagne als Raisin auftreten und bei uns als Trikotsponsor sowohl der Männer als auch der Frauen sein wird, sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe.
Wie bei uns üblich gibt es natürlich keinerlei Laufzeit zu erfahren und erst recht keine weiteren Zahlen - wie dauerhaft dieses Bündnis angelegt ist, kann also nur die Zukunft zeigen, die letzten drei Hauptsponsoren waren ja jeweils nur ein Jahr oder gar weniger auf der Brust präsent. Und was dabei für Geld gezahlt wird, kann man auch nur schätzen - man kann von einer Summe irgendwo zwischen drei und sechs Millionen ausgehen, das wäre branchenüblich, wobei wir da immer noch zu den kleinen Fischen der Liga zählen dürften. Selbstverständlich sind beide Seiten wahnsinnig glücklich und passen wie die Faust aufs Auge zueinander, haben ähnliche Ziele und Werte - aber derlei warme Worte sind ja üblich und bekannt und gehören zum normalen Getöse. Interessant wäre vielmehr der Werdegang dieser Partnerschaft, wie und warum man zusammenfand, immerhin wird ja Präsident Dirk Zingler nicht müde zu betonen, dass man ziemlich wählerisch in der Frage des Hauptsponsors ist, andererseits waren die Mühen der Suche schon zu erahnen. Insofern gibt es wohl mehr ziemliche Erleichterung, denn überschwängliche Begeisterung. Hoffen wir mal, dass sich da etwas Langfristiges anbahnt und dass die Geschäfte so gut laufen, dass es sich für beide Seiten lohnt und dass natürlich die beiden anderen Trikotfarben etwas gewohnter ausfallen.
Bedeutsam ist dieses Wochenende auch, weil wieder gespielt wird: am Samstag treten wir beim Brandenburger SC Süd 05 an und am Sonntag bei Grün-Weiss Ahrensfelde, beides Sechstligisten, deswegen sehe ich uns in einer leichten Favoritenrolle - auf jeden Fall ist es gut, dass der Ball wieder rollt, diesmal in himmelblau mit rebrandneuem Trikotsponsor.
11. Juli: Kader-Langeweile und gute Gehälter bei Union
Icke: Wir beschäftigen uns mit dem neuen Adidas-Schuh für 120 Euro, überlegen wer zu welchem Testspiel geht, und philosophieren über den Baubeginn in unserem Stadion. Dazu lesen wir Steffen Baumgart, der erklärt, wir sollen uns mal von seiner (neuen?) Taktik überraschen lassen und dass ihm die Diskussion darüber auf den Zünder geht. Alles super spannend, nur beim Kern der Sommerpause - dem neuen Kader passiert so richtig Neues mitnichten.
Anscheinend gehen wir wirklich mit den aktuell - 28 Spieler in die neue Saison beziehungsweise in deren Vorbereitung. Und es verdichten sich die Gerüchte, dass sehr zeitnah sogar noch ein vierter Torwart zu uns wechseln wird. Matheo Raab heißt er. Er ist 26 Jahre alt und mit 1,86 Meter - für einen Keeper - kein Riese. Es deutet einiges darauf hin, dass Baume in unbedingt haben möchte. Wozu bräuchten wir sonst vier Profi-Keeper plus den aktuellen DFB-U18-Torwart (aus unserer U19) in unseren Reihen. Fünf gute Torhüter zu haben … sicher ist sicher. Meine Meinung dazu habe ich schon geäußert, Vertrauen in unsere Talente (Stein, Wisbereit) sieht irgendwie anders aus.
Und urplötzlich, so absolut aus dem nichts, redet der Verein darüber, dass Ljubicic wieder eine echte Option bei uns sei. Der Ljubicic, der von Baumgart immer nur wenige Minuten bekam? Mich würde es ja persönlich freuen, nur passen diese Aussagen nicht zum Handeln der involvierten Personen. Ich vermute, wir holen uns auf der Suche nach einem Qualitäts-Mittelstürmer überall nur blaue Augen. Unser wohl Wunsch-Center Asllani hat nun gerade langfristig in Hoffenheim verlängert. Da geht anscheinen die Brieftasche vor der Heimatliebe. So es diese überhaupt gab.
Nun haben wir wohl nächste Woche wieder 29 Kader-Spieler und keiner will unseren Verein wohl mehr verlassen. Selbst die Spieler nicht, die kaum Einsatz-Chancen besitzen. Das kann eigentlich nur daran liegen, dass unsere Verträge zu gut dotiert sind. Denn normalerweise möchte ein Fußballspieler doch Fußball spielen. Jedenfalls war das zu meiner Zeit so. Mehr oder weniger betrifft das neun (!) Spieler: Klaus, Jaeckel, Tousart, Kral, Skarke, Ljubicic, Preu, Ogbemudia und Markgraf werden es schwer haben, auf Pflichtspieleinsätze zu kommen. Besonders für die jungen Spieler ist das eine Katastrophe. Wie sollen die sich den - ohne Einsätze - weiterentwickeln. Wenigstens bei Paul Jaeckel scheint sich etwas zu bewegen. Er möchte nach Braunschweig, Braunschweig möchte ihn und wir wollen ihn auch abgeben. Alles gut so weit? Ähm, verschenken wollten wir ihn aber auch nicht. Und dazu hat er bei uns einen Jahresverdienst von 700.000 Euro. Zuviel für Braunschweig. Wahrscheinlich bekommen wir keine Ablöse und müssen noch eine Abfindung dazugeben. Genauso wie bei Vogt.
Das System sollte so nicht weitergehen! Auch und gerade bei Kral und Tousart - sind das wohl die Hauptgründe, warum sich nichts bewegt. Unser Gehalts-System scheint - von außen betrachtet - in Teilen nicht zu funktionieren. Keiner weiß das natürlich belegbar, weil wir ja als Verein auch keine Zahlen an die Öffentlichkeit geben. Andersherum, wir liegen mit unseren Budgets zuletzt im Mittelfeld der Bundesliga. Bekommen aber kaum begehrte Spieler. Und Spieler mit wenig Einsatz-Möglichkeiten bleiben stoisch bei uns. Das könnte heißen, dass wir in der Breite zu viel bezahlen und in der Spitze zu wenig. Schauen wir mal, was die nächsten Tage passiert. Ich vermute allerdings (außer Raab) wenig. Eisern.
11. Juli: Eine neue Nr. 2
Unionfux: Nachdem das Torhütereigengewächs Yannic Stein, eigentlich an Babelsberg noch bis 2026 ausgeliehen, schon jetzt zurückgeholt wurde, vermuteten viele, dass er als Nachfolger von Alex Schwolow die neue Nr. 2 hinter Freddy Rönnow werden soll und Carl Klaus weiterhin die Nr. 3 gibt.
Doch nun verpflichten wir, etwas überraschend, Matheo Raab vom HSV, für kolportierte 400.000 Euro. Und das, obwohl seine bisherige Laufbahn nicht so wirklich aufregend verlaufen ist: mit sechsundzwanzig stehen lediglich achtzehn Spiele in Liga 2 und achtunddreißig Spiele in Liga 3 in der Vita, nicht gerade die Wucht in Tüten (zum Vergleich: Schwolow hatte, zusätzlich zu ähnlicher Zweit- und Drittligaerfahrung noch knapp 200 Bundesligaspiele aufzuweisen). Wieso gerät so jemand in unseren Fokus, noch dazu ein bisschen aus dem Nichts und relativ kurzfristig?
Erstens wird man Stein noch nicht die Rolle als Vize zutrauen und zweitens kennt und schätzt Baumgart den Spieler aus seiner Zeit beim ehemaligen Dino HSV, denn im Normalfall hätte Raab wohl kaum auf unserem Zettel gestanden. Dass uns Freddy Rönnow noch verlässt, will ich nicht so recht glauben und als Nummer eins sehe ich Raab nun gleich gar nicht. Wahrscheinlich wird Stein wieder verliehen, aber möglichst höher als in die Regionalliga, um die Anforderungen zu steigern und zu sehen, wie weit man mit ihm noch kommen könnte. Und es kann natürlich sein, dass Raab ein Wahnsinnstalent ist, das in der Vergangenheit einfach zuviel Pech gehabt hat. Warum er den Sprung zu Union macht? Gute Frage, denn als Nr. 2 hätte er auch in Hamburg Bundesligaluft schnuppern können.
Vielleicht geht es in erster Linie um einen einfachen Tapetenwechsel, einen Neustart, nur so lange Rönnow hier und bei Kräften ist, kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass er dem Dänen den Stammplatz streitig machen kann. Was man sich also mit diesem Transfer gedacht hat, nun, wir werden’s ja sehen, d. h. hoffentlich. Die ersten fünf konkreten Bundesligaansetzungen sind raus - und wir dürfen gleich dreimal am Sonntag ran, zweimal ist das ziemlich schlecht für die Auswärtsfahrer und auch das Heimspiel gegen den HSV am Sonntagabend um halb acht wird ein Problem für die Fans, die einen etwas weiteren Anfahrtsweg haben. Aber sowas kümmert die DFL traditionell wenig, schließlich sollen Sky und DAZN bedient werden und bis zu einem gewissen Grade stimmt das ja auch, denn irgendwo muss das berühmte Fernsehgeld ja herkommen, man kann das also leider nur beklagen und hinnehmen.
In Sachen Trikotsponsor gibt’s noch nichts Neues, am Mittwoch, beim öffentlichen Training, war die Brust jedenfalls blank. Dafür konnte man erfahren, dass Neuzugang Ilyas Ansah künftig die berühmte Nr. 10 tragen wird, Livan Burcu, der außerdem seinen Vertrag verlängert hat, die 9. Nun muss man solchen Dingen ja nicht über Gebühr Bedeutung beimessen - eine kleine Ansage ist es dann doch. Kevin Vogt und Lennart Grill waren erwartungsgemäß nicht mehr dabei, Grill geht nach Dresden (und zwar nicht per Leihe, sondern fest) und Vogt nach Bochum, ich finde es schade, aber wirklich werden wir erst nach Abschluss der Transferperiode (bzw. nach den ersten zehn Spieltagen) wissen, ob es richtig war, auf einen so ausgewiesenen Abwehrroutinier zu verzichten, nämlich dann, wenn unsere endgültige Defensive inklusive möglicher Alternativen steht. Die zu begrüßende Kehrseite ist allerdings: unser Kader, einer der ältesten der Liga, wird jünger - vier unserer Abgänge waren weit über 30, unser ältester Neuzugang ist hingegen 28.
7. Juli: Öffentliches Training, neuer Co und Mondablösen
Unionfux: Übermorgen, am 9. Juli um elf, lädt der Verein zum ersten öffentlichen Training 2025/26 ein, die Haupttribüne wird geöffnet sein, unsere Jungs werden demnach im Stadion trainieren, die Saison geht endlich richtig los. Mit dabei sein wird ein neuer Co-Trainer, nachdem uns ja Rene Wagner Richtung Köln verlassen hat (der nächste Karriereschritt…) - vom souveränen Premier League Aufsteiger Leeds United wechselt Danilo de Souza zu uns, der mit Steffen Baumgart schon vier Jahre in Paderborn (2017 bis 2021) zusammengearbeitet hat, das dürfte also funktionieren, und außerdem konnte der Brasilianer in den letzten beiden Jahren interessante Erfahrungen unter Daniel Farke bei Leeds sammeln, neuer Input, den man ja immer gebrauchen kann. Willkommen, Danilo - und viel Erfolg!
Dass unser Kader bis hierhin nicht komplett ist, sollte eigentlich kaum verwundern, das dürfte bei keiner Profimannschaft in Deutschland der Fall sein. Immerhin hat das Transferfenster erst seit letzten Dienstag begonnen und hat zwei Monate Zeit, bis zum 1. September, 20 Uhr, und so richtig ist bis dato keine Bewegung reingekommen - wie denn auch? Die Klub-WM verzögert in diesem Jahr das Karussell zusätzlich, gerade der englische Markt löst ja oft erst gewisse Wechselwellen per Dominoeffekt aus und da bewegt sich bis dato recht wenig. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sicherlich einige Akteure unseres Kaders im Laufe der Trainingswochen das Gefühl beschleichen wird, nicht mehr so wirklich unter den Top 15 zu sein und dann wird man, vielleicht sogar von beiden Seiten, nach Lösungen suchen. Insofern ist es eigentlich ein Wunschtraum, den endgültigen Kader bei Trainingseinstieg zur neuen Saison beisammen zu haben.
Im Gegenteil: ich vermute eher, dass uns der eine oder andere Spieler bis zum ersten September beschäftigen wird, bei einem späten Neuzugang dann inklusive Eingewöhnung bis zur Winterpause, wir kennen das ja bereits. Die Frage dabei wird natürlich auch sein, wieviel wir an möglichen Ablösesummen aufbringen können. Und gerade da deuten sich beängstigende Entwicklungen an, die in der Premier League oder La Liga schon länger en vogue sind. Hundert Millionen Ablöse scheinen das neue Ziel der Bundesliga zu sein, na, oder wenigstens achtzig. Bei Stürmer Nick Woltemade jedenfalls genügt eine gute Bundesligasaison plus eine gelungene Nachwuchs-EM und schon schweben dem VfB Stuttgart mindestens achtzig Millionen an Ablösesumme vor, vor Jahresfrist kam der Stürmer ablösefrei von Werder Bremen.
Beim Mittelfeldtalent Paul Nebel orakelt jetzt sein Trainer Bo Henriksen, dass der Junge noch ein Jahr in Mainz bleiben sollte und dann für achtzig Millionen verkauft werden könnte. Auch hier reichte eine starke Spielzeit inkl. U21-EM. So schnell wird man also ein kaum bezahlbarer Weltstar. Zugegeben: gegenüber Florian Wirtz, für den ja der FC Liverpool unlängst schlanke hundertvierzig Millionen plus mögliche Boni auf den Leverkusener Tisch gelegt hat, sind die beiden geradezu ein Schnäppchen. Klar ist aber auch, dass es nicht lange dauern wird, bis wieder mal die weiter fortschreitende Explosion der Transfersummen lauthals bestaunt und beweint wird und in diesem Chor werden Verantwortliche aus Stuttgart und Mainz gewiss nicht fehlen. Das Problem dabei ist nicht etwa ein Transfer der Marke Wirtz, denn hier haben wir es mit einem außergewöhnlichen Fussballer zu tun, Spieler dieser Qualität sind weiterhin sehr selten - sondern dass Spieler, die etwas über dem Durchschnitt stehen, schon einen Hype auslösen und für die Ablöse und Gehalt gefordert werden, die jenseits von Gut und Böse sind - und die Spirale sich so immer weiterdreht, nicht angetrieben aus dem Nichts, sondern von Leuten, die angeblich den Sport lieben, aber noch mehr das Geld. Für unseren Verein sind solche Transfers, zumindest momentan, ohnehin nicht machbar, wir sind davon unfassbar weit weg, ja, selbst die dreizehn Millionen, die wir für Robin Gosens gezahlt haben, scheinen derzeit außerhalb unserer Möglichkeiten. Zum Glück?
Unberührt bleiben wir allerdings von all dem Wahnsinn leider nicht, denn die Spirale wirkt ja nicht nur nach oben, sondern, wenn auch in geringerem Maße, ebenso nach unten. Mal sehen, was bei uns noch so alles reinkommt, vielleicht können wir ja vom Hype wenigstens etwas profitieren. Ob wir für Lennart Grill, der wohl zum Zweitligaaufsteiger nach Dresden wechselt, eine Ablösesumme sehen werden, halte ich allerdings für fraglich. Nachdem der Keeper, seinerzeit aus Leverkusen gekommen und nach dem ersten Jahr mit acht Einsätzen nacheinander nach Osnabrück, Braunschweig und Fürth verliehen wurde, könnte das Kapitel möglicherweise endgültig geschlossen werden.
6. Juli: Vom Schmuddelkind zum Aushängeschild - Union baut weiteres kleines Stadion und Sporthalle
Icke: Ist es Lutz Munack nur so rausgerutscht? Oder ist das die neue Art, wichtige Neuigkeiten beim 1. FC Union zu verbreiten? Die Planungen laufen wohl schon länger, ein weiteres kleines Fußballstadion und eine Sporthalle an der Wuhlheide zu bauen. So man ihn richtig verstanden hat, sollen wohl vorrangig die A- und B-Jugend dort spielen. Das ist keine schlechte Idee, warum aber immer und immer wieder diese Geheimniskrämerei in unserem Verein?
Wir sind ein Klub mit inzwischen über 70.000 Mitgliedern. Unter offenen Diskussionen verstehe ich etwas anderes. Was geschieht dann mit der Hämmerlinghalle? Bleibt die stehen? Und im Eigentum des Bezirks? Wir bereiten wirklich alles vor, um in ein paar Jahren wirklich exzellente Voraussetzungen für unseren Verein zu haben und an die kommenden Generationen zu übergeben. Wer hätte denn an so etwas gedacht, als wir Mitte der Siebziger Jahre zu Union pilgerten?
Voll, laut und leidenschaftlich war es da auch schon. Aber eben simpel und investitionslos. Geld war für uns sowieso nicht da, denn wir waren ja das Schmuddelkind der DDR-Oberliga. Leute wie Geheimdienst-Chef Mielke und Konsorten hätten uns am liebsten ausradiert. Staatsfeinde, Asoziale, Krawallbrüder, Rowdys und subversive Elemente tummeln sich dort … so war deren Einschätzung.
Und jetzt? Haben wir wohl gewonnen. Wir haben ein Stadion, das uns - dem Verein - gehört. Das wird in Kürze auch noch auf 40.000 Plätze nigelnagelneu ausgebaut. Wie haben das wahrscheinlich modernste Nachwuchs-Zentrum Europas, wir haben über 70.000 Mitglieder und besitzen als Verein weitere Grundstücke in Berlin-Köpenick. Dazu die neuen (noch nicht ganz fertigen) Trainings-Möglichkeiten für die Profis.
In Planung befinden sich des Weiteren ein Klubhaus mit Fankneipe, ein eigenes Parkhaus und eben neuerdings auch ein weiteres kleines Stadion, nebst Sporthalle. Dazu spielen Frauen und Männer jetzt beide in der 1. Bundesliga. Vom Schmuddelkind zum Aushängeschild des "Ostens" … möchte man meinen. Lieber Dirk Zingler, ja auch Du darfst irgendwann in Rente gehen. Aber erst, wenn alles fertig gebaut ist und die Finanzierungen auf festen und kalkulierbaren Füßen stehen. Dann trinken wir auf der Tribüne ein kühles Pils und freuen uns, was wir geschaffen haben! Eisern.
4. Juli: Stillstand bei der Kaderplanung?
Icke: Am 11. Juni 2025 gab Union den Abgang von Prtajin (Kaiserslautern) bekannt, den letzten externen Neuzugang mit Ansah gar am 6. Juni. Ja okay, dazwischen wurde noch Leih-Keeper Stein zurückbeordert. Das war es dann aber auch schon mit den letzten Kader-Veränderungen. Seit etwa einem Monat passiert so gut wie nichts mehr.
Und wir hätten enormen Bedarf, vor allem Lösungen für Tousart, Grill, Jaeckel, Vogt und Kral zu finden. Aber auch Ljubicic, Benes und Skarke haben bei Baumgart wohl kaum Chancen auf Einsätze. Auch um die Zugangsgerüchte Asllani, Selke, Machino, Geubbels und viele andere … ist es sehr ruhig geworden. Die Personalien Leite und Doekhi sind ebenso noch nicht sicher.
Gestern - am 3. Juli - begann das Training zur neuen Saison. Und ein weiteres Mal steht der Kader nicht zur neuen Saison - zum Trainingsbeginn - bereit. Sollte noch etwas bei Doekhi und/oder Leite passieren, so müssen wir große Teile der Defensive umbauen. Eine richtige Persönlichkeit für die Offensive scheint ebenso noch vakant zu sein. So eine wäre wohl Neuhaus aus Gladbach. Dort wurde dieser (in die U23) strafversetzt. Wohl das letzte Fohlen-Mittel, um ihn loszuwerden. Damit will ich auch sagen, Neuhaus war noch nie so preiswert – wie jetzt. Und er wäre wohl diese gestandene Persönlichkeit, die wir nach vorn benötigen.
Zusätzlich wird auch noch eine zweite Garnitur für die Abwehr gesucht. Das sind fast endlose Aufgaben, die es noch zu lösen gilt. Vier Wochen Stillstand verschärfen die Situation beim 1. FC Union nur noch. Wir hoffen mal sehr, dass sich nun endlich etwas bewegt. Not-Transfers, wie zuletzt im Januar, sind dann nur noch ein Pokerspiel. Und mitnichten wohl durchdacht und geplant. Das wir mit dieser Problematik aktuell in der Bundesliga nicht allein dastehen, tröstet wenig. Eisern.
1. Juli: Union-Gespräche im Bus
Icke: Ist Urlaubszeit eine Fußball-freie Zeit? Mitnichten! Zum einen muss man stets und ständig sein Union-Basecap zur Schau stellen und tragen. Zum anderen kommt man dadurch natürlich ins Gespräch mit anderen. Um es einmal kurz zu machen, unser Verein erntet die Früchte seiner jahrelangen "Arbeit". Wir haben ein beispiellos gutes Image, in Europa sowieso, aber auch in Afrika. Das sind zumindest die zwei Kontinente, woher ich es persönlich weiß. Aber ich hatte auch schon interessante Gespräche in New York. Diesmal gab es das spannendste Urlaubs-Gespräch auf der Rückreise im Bus zum Flughafen nach Hurghada. Da unterhielten sich doch zwei Männer hinter mir über Union. Über Generelles, speziell aber über unser Engagement im Frauenfußball. Eine Weile hörte ich zu, bis ich mich outete.
Der eine war ein Berliner BVB-Fan (sowas gibt's wirklich), der andere ein Spielerberater. Felix Kopp arbeitet bei Sports Transfer International. Und wem gehört diese Agentur? Mario Eggimann. Der heute 44-jährige spielte von 2013 bis 2015 beim 1. FC Wundervoll. 10 A-Länderspiele absolvierte er und war bei uns nicht nur ein bärenstarker Verteidiger, sondern auch ein Sympathieträger. Und das trägt er – zusammen mit seinem Mitarbeiter Felix Kopp – auch weiter in die die Welt hinaus. Es wird respektvoll von unserer Entwicklung gesprochen. Und auch die Geschichten rund um den Stadionbau mit Fans oder die Erfindung des Weihnachtssingens … kennt und feiert jeder richtige Fußball-Fan. So wird meine Generation (der Baby-Boomer) spät – aber nicht zu spät – für unser lebenslanges Union-Engagement belohnt. Und selbst ein Berliner BVBler redet mit Respekt vom 1. FC Union! Wem übrigens der Name Kopp im Fußball bekannt vorkommt, sein Vater spielte bei Arminia Bielefeld.
Eigenartigerweise war das wichtigste Thema im Bus – unser Frauenfußball. Es fällt wohl überall (selbst international) auf, dass wir wie (der) "Teufel" bei den Frauen investieren. Und die "Experten-Meinung" war einstimmig. In Zukunft wird man auch mit dem Frauen-Fußball Geld verdienen können. Gut, dass wir hier mal mit zu den Ersten gehören. Allerdings wird das noch ein paar Jahre dauern. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe für den Absturz von Turbine Potsdam. Die haben eben keinen umsatzstarken Männer-Verein im Rücken.
Bevor ich es vergesse, einem Oppie-Transfer zu uns wird seitens der Eggimann/Kopp-Crew keine große Wahrscheinlichkeit gegeben. Oppie will wohl sehr gern nach England. Natürlich habe ich versucht, noch mehr Informationen zu bekommen, aber erfolglos. Viel hat sich ja in den letzten zwei Wochen transfertechnisch bei uns nicht getan. Um nicht zu sagen – gar nichts. Leider steigt fast täglich die Wahrscheinlichkeit für einen Leite-Abgang. Gut, dass wir dann zumindest mit einem zweistelligen Millionen-Betrag entschädigt werden. Und gern wiederhole ich mich an dieser Stelle, Kevin Schlotterbeck halte ich für den perfekten Ersatz für Leite. Er benötigt keinerlei Eingewöhnung und wir wissen ganz genau, was wir bekommen – einen routinierten, verlässlichen und guten Bundesliga-Verteidiger mit einer linken Schlappe. Und willig ist er ganz bestimmt, von Augsburg dürfte er die Nase gestrichen voll haben. Eine weitere Laudatio auf Kevin Vogt werde ich nicht halten. Da sind jetzt unsere sportlichen Führer dran, zu reagieren. Was ich von dem einzig neuen Gerücht um Eyüp Aydin halten soll … weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Eben auch, weil sich seine Spiel-Einsätze in der abgelaufenen Saison sehr in Grenzen hielten. Kein Mensch weiß wohl aktuell, in welcher Form er sich jetzt befindet. Für kleines Geld ist es ein Risiko wohl wert. Dass er einmal ein großes Talent war - ist unumstritten. Schauen wir mal, was in dieser Woche passiert. Eisern.
27. Juni: Wieder mal - Trikotsponsor gesucht!
Unionfux: Ein großes Thema, welches im Moment gar nicht weiter erwähnt wird: wir haben (abermals) keinen Hauptsponsor für die kommende Saison. Home to go, die ja auch für Bundesligaverhältnisse eher überschaubar gezahlt haben, wollte diese Position ja nur für das letzte halbe Jahr einnehmen und dann wieder ins zweite Sponsorenglied zurückrücken, das Ganze mutete ohnehin wie eine Notlösung an, nachdem wir fast sieben Monate ohne Werbepartner auf der Trikotbrust gespielt haben, eine Seltenheit in der Bundesliga seit Beginn des Brustsponsoring im Jahr 1973, das letzte Mal traten 2006 Vereine ohne Brustsponsor auf, da lag es aber am Verbot eines Wettanbieters.
Doch jetzt wird sogar über eine Verlängerung mit Home to go nachgedacht, falls denn gar kein anderer möchte, doch die Konditionen dürften sich kaum verbessern, soll heißen: um die zwei Millionen pro Spielzeit, damit ist man auf den letzten Plätzen der Liga - zum Vergleich: der FC Augsburg kassiert mehr als das Dreifache, von den Großen der Liga mal ganz zu schweigen. So geht dieses schwierige Kapitel weiter, nach Aroundtown, die die ersten drei Bundesligajahre auf dem Trikot waren, gab es nur noch einjährige bzw. halbjährige Engagements.
Keine Frage, es ist schwierig geworden mit Sponsoren, selbst in der Bundesliga und wir hatten es ja da noch nie so einfach, auch in Liga Zwei war es schon eine schwierige Angelegenheit und die finanziellen Erträge aus dieser Ecke eher mau. Das Land befindet sich in der Rezession und die Stimmung und Investitionsfreude ist überschaubar - und offenbar sind wir weitaus weniger attraktiv als Werbepartner als wir glauben. Ohnehin sind wir ja schon länger nicht mehr der gefeierte Underdog, sondern der störrisch-störende Verein aus Köpenick mit dem unattraktiven Fussball und den feuerzeugwerfenden Fans, die öffentliche Wahrnehmung (die ja häufiger nicht mit der Wirklichkeit einhergeht) ist jedenfalls mittlerweile längst nicht mehr so positiv wie einst - und die spielt ja nun mal eine nicht gerade kleine Rolle in der Werbung.
Andererseits ist der finanzielle Anteil eines Hauptsponsors, zumindest bei uns, ja ohnehin nicht die entscheidende Größe. Nichtsdestotrotz wäre es schon gut, wenn es uns gelingen würde, eine wenigstens mittelfristige Partnerschaft einzugehen. Und wenn dann der jeweilige Sponsor noch genehm ist, weil ein nicht ganz so böser Kapitalist und das Logo auch noch gut aussieht bzw. sich auf dem neuen Trikot gut macht (für die kommende Saison könnten es nach langer Zeit mal wieder Querstreifen werden, die leider nicht schlank machen, aber irgendwas ist ja immer), hätten wir eine nicht ganz unbedeutende Sorge weniger.
Die DFL hat den Spielplan für die Saison 2025/26 veröffentlicht - gottlob kehren wir zur Tradition zurück: wir eröffnen und schließen also, wie bisher in jeder Bundesligasaison außer der letzten, zu Hause. Wir beginnen am vorletzten Augustwochenende in der Alten Försterei gegen den VfB Stuttgart und müssen dann nach Dortmund, am letzten Spieltag empfangen wir den FC Augsburg. Anfang November haben wir zwei Heimspiele hintereinander, erst gegen Freiburg, dann gegen die Bayern und das letzte Spiel vor der Winterpause ist abermals erst der 15. Spieltag, da treten wir in Köln an, drei Wochen später kommt dann Mainz zu uns.
So sieht’s in aller Kürze aus, insgesamt kann man mit dem Spielplan, aus meiner Sicht, einigermaßen zufrieden sein. Pflichtspielauftakt ist, wie immer, im DFB Pokal, wir müssen schon am Freitag, den 15. August um 18 Uhr, beim Regionalligisten FC Gütersloh ran, das müsste wohl machbar sein. Die genauen Bundesligatermine dürften noch ein wenig auf sich warten lassen, trotzdem kann man schon ein wenig planen - und das ist ja immer gut.
26. Juni: Kevin Vogt - Problem oder Lösung?
Unionfux: Eins der größeren Fragezeichen der kommenden Spielzeit ist nach wie vor die Abwehr, noch ist nicht klar, was mit Danilho Doekhi und Diogo Leite nun passiert - klar ist nur: sollten sie uns verlassen, sind sie unbedingt adäquat zu ersetzen, denn auch in unserem siebten Bundesligajahr wird unser Erfolg in erster Linie von der Qualität unserer Verteidigung abhängen, eigentlich unmöglich, da irgendwelche Abstriche zu machen.
Gut, leichter gesagt als getan, Spieler wie Doekhi und Leite lassen sich nicht so einfach ersetzen. Wir haben zwar mit Leo Querfeld einen der Shootingstars der letzten Saison, aber der Junge ist erst einundzwanzig und er hat zudem einen unübersehbaren Nachteil: er ist ziemlich langsam.
Soll heißen, dass wir zumindest nach dem befürchteten Abgang von zwei Verteidigern einen erfahrenen Mann brauchen und einen schnellen. Nun, wer der schnelle Defensive sein könnte, weiß ich nicht und wilde Spekulationen helfen da auch nicht wirklich weiter, aber den erfahrenen Spieler haben wir ja eigentlich schon. Warum der seit seiner Verpflichtung vor anderthalb Jahren oft so eminent wichtige Kevin Vogt dermaßen auf dem Abstellgleis gelandet ist, weiß kein Außenstehender so richtig und es erinnert ein wenig an die Entmachtung seinerzeit von Robin Knoche, der ja auch quasi über Nacht vom unverzichtbaren zum sehr entbehrlichen Spieler mutierte.
Der erfahrenste Bundesligaspieler in unseren Reihen (353 Bundesligaspiele) wird ja wohl kaum das Fussballspielen so schnell verlernt haben, es mutet eher wie fehlende Chemie zwischen dem ehemaligen Abwehrchef und Trainer Steffen Baumgart an, was ja sogar darin gipfelte, dass Baumgart im letzten Saisonspiel in Augsburg lieber mit einem Mann weniger auf der Ersatzbank antrat als mit dem in Ungnade gefallenen Vogt.
Nun, sowas kommt ja leider vor, auch wenn das immer etwas suspekt wirkt, denn es kann hier wohl kaum um rein sportliche Gründe gegangen sein und persönliche Animositäten sollten eigentlich stets hinter den Zielen des Vereins zurückstehen. Zumal Vogt angeblich mit einem fürstlichen Vertrag bis 2027 ausgestattet ist, der ihm zwei Millionen pro Jahr einbringen soll - so etwas kann eine leichte Trennung ziemlich schwer machen, denn wer soll einen demnächst Vierunddreißigjährigen zu diesen Konditionen verpflichten? Der wohl interessierte Absteiger Bochum kann das eher nicht.
Der "Berliner Kurier" vermutete jüngst, dass man Vogt zwei Millionen Abfindung plus mögliche Ablösefreiheit offerieren sollte, das wäre immer noch billiger als ihn in den kommenden zwei Jahren zu behalten. Den Gedankengang kann man schon nachvollziehen, schließlich soll man ja kein gutes Geld schlechtem Geld hinterherschmeißen. Andererseits will mir nicht in den Kopf, dass es keine andere Möglichkeit gibt, nur weil man sich nicht auf professioneller Ebene arrangieren kann.
Man darf ja nicht vergessen: als man Vogt Anfang 2024 in höchster Not aus Hoffenheim verpflichtete, musste man ihm solche Konditionen anbieten, um ihn überhaupt zu bekommen und es hat sich unbedingt ausgezahlt: ohne ihn, der auf Anhieb in unserem Abwehrverbund funktionierte und ihn stabilisierte, wären wir wohl im letzten Jahr abgestiegen und das wäre uns ungleich teurer zu stehen gekommen. Es wäre demnach also verkehrt, wenn uns dieser Vertrag, so heftig er sich jetzt auch darstellt, reuen würde.
Ich finde, man sollte vielmehr untersuchen, ob das Tischtuch wirklich so nachhaltig zerschnitten sein muss und ob das vermeintliche Problem Kevin Vogt nicht doch Teil der Lösung sein könnte und sollte. Ich gebe zu, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, aber warum sollte nicht die Vernunft auch mal siegen? Es kann natürlich sein, dass sich die Dinge anderweitig (und hoffentlich in Wohlgefallen) auflösen werden - es ist wie beinahe immer: wir müssen uns wohl überraschen lassen.
24. Juni: Schnell, schnell!
Unionfux: Gerade veröffentlicht der Kicker eine Tabelle, in der aufgeführt wird, wie viele Spieler im jeweiligen Kader der Bundesligisten stehen, die schneller als 34 km/h sind. Die Spitze bilden Eintracht Frankfurt und RB Leipzig mit jeweils siebzehn Spielern, das Schlusslicht ist der FC. St. Pauli mit vier, einen Platz besser ist der 1. FC Union mit fünf Spielern. Gerade nach dem Abgang des wirklich schnellen Sheraldo Becker zu Real Sociedad San Sebastian konnte man überdeutlich sehen, dass bei uns kaum ein Spieler auf dem Platz steht, der dem Gegner so richtig weglaufen kann, ja, dass insgesamt unser Spiel sowieso wenig Geschwindigkeit aufweist. Nun ist die Schnelligkeit der einzelnen Spieler nur ein Faktor für ein insgesamt schnelles Spiel, aber so ganz ohne Bedeutung ist es eben doch nicht. Klar, reines Tempo ohne Technik nutzt relativ wenig, laufen ist das eine, aber der Ball muss ja auch noch mit, plus entsprechende Skills wie Torgefahr oder Zweikampfhärte, auch ein explosiver Antritt bringt oft mehr als eine hohe Endgeschwindigkeit.
Unser schnellster Spieler war in der vergangenen Saison Stürmer Tim Skarke (bundesligaweit auf Platz 28), der allerdings komplett ohne Tor blieb und nur drei Scorerpunkte aufweisen konnte - und das bei immerhin 33 Spielen (davon allerdings keins über die volle Distanz). Der zweitschnellste Mann im Kader, Benedict Hollerbach (60. in der Liga) macht hingegen neun Tore und vier Vorlagen - doch der macht ja jetzt den nächsten Schritt in Mainz. Interessant ist unsere Nummer drei im Kader: Es ist tatsächlich Methusalem Christopher Trimmel, knapp gefolgt von Josip Juranovic, dem auch schon entschwundenen Yorbe Vertessen und Wooyeong Jong.
Also, Geschwindigkeit ist beileibe nicht alles, nichtsdestotrotz merkt man doch, dass unsere Verantwortlichen die eigentlich unübersehbare Problematik auch erkannt haben, der Schotte Oliver Burke, aus Bremen verpflichtet, zählt zu den Top fünf der Bundesliga in Sachen Schnelligkeit, der ehemalige Paderborner Ilyas Ansah hat immerhin in etwa Hollerbachs Werte. Darüber hinaus arbeitet Marin Ljubicic im Urlaub mit einem bekannten Fitnesstrainer, unter anderem, um seinen Antritt und seinen Topspeed zu verbessern, der im Moment ordentlich, aber nicht bemerkenswert ist, sein Trainer spricht davon, dass aber über 35 km/h bei entsprechendem Training mit Sicherheit zu erreichen wären. Einerseits freut einen natürlich die Berufsauffassung von Ljubicic, der erkannt hat, dass die deutsche Bundesliga andere Anforderungen stellt als die österreichische - und der sich bei uns durchsetzen will, anstatt frustriert das Handtuch zu schmeißen. Andererseits ist das ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass durchaus noch ungenutztes Potenzial in den meisten Spielern schlummert. Wenn es uns gelingt, dieses Potenzial an der einen oder anderen Stelle aufzuwecken bzw. zu aktivieren, könnte das ein wichtiger Baustein für eine entspannte Spielzeit 2025/26 sein.
Und sonst so? Wie hier schon vermutet, wurde Yannic Steins Leihe zum Regionalligisten Babelsberg 03 abgebrochen, damit ist wohl die Frage um die neue Nummer zwei beantwortet. Natürlich ist das nicht ganz ohne Risiko, aber endlich bekommt mal wieder ein Eigengewächs (nach Aljoscha Kemlein) eine Chance. Und in Sachen Ex-Unioner: Paul Seguin unterschreibt beim Charlottenburger Nachbarn, Patrick Kohlmann folgt seinem Chef Ole Werner als Co zum Leipziger Konstrukt und Daniel Haas wird neuer Torwarttrainer beim ehemaligen DDR-Serienmeister. Ja (seufz), wir müssen alle irgendwie Geld verdienen …
20. Juni: Ziemlich viel "angeblich" in der Transfergerüchteküche
Unionfux: Im Moment ruht, zumindest von außen betrachtet, ziemlich still der See, was Zu- und Abgänge beim 1. FC Union betrifft, ein bisschen blubbert natürlich die Gerüchteküche weiter: Da ist der tunesische Sechser Hadj Mahmoud vom FC Lugano, genauso weiterhin der Stürmer Willem Geubbels vom FC St. Gallen. Aber erstens sollen bei beiden Spielern die Vereine Schlange stehen, zweitens bewegen sich die Preise bereits reichlich jenseits der fünf Millionen und nicht zuletzt spielen beide in der Schweiz - und Transfers aus der dortigen Super League haben uns zuletzt ja eher weniger Freude bereitet.
Nun muss man sich nur mal ein bisschen in Europa umschauen (und dabei die großen fünf Ligen beinahe außer Acht lassen), dann stolpert man natürlich über den Torschützenkönig der polnischen Ekstraklasa, den Griechen Efthymios Koulouris, der gerade mit beachtlichen achtundzwanzig Toren Pogon Stettin auf den vierten Platz der Abschlusstabelle geschossen hat, dazu kommt der französisch-kongolesische Innenverteidiger Steve Kapuadi von Legia Warschau, einer der Shootingstars der vergangenen Spielzeit, aber auch da werden wir mit unserem bisher losen Interesse nicht so ganz allein dastehen. Von Matthieu Epolo, dem Torwarttalent aus Lüttich, war bereits die Rede, Kevin Boma aus Portugal ist weiterhin auf unserem Zettel.
Und der Blick richtet sich zusätzlich in die unteren deutschen Ligen, wobei der bei uns gehandelte Braunschweiger Rayan Philippe wohl nicht zu uns, sondern zum HSV wechselt. Jetzt sollen wir ein Auge auf den Linksverteidiger Louis Oppie geworfen haben, der mit Bielefeld gerade in Liga Zwei aufgestiegen ist, inklusive Pokalfinale und dabei für mächtig Furore gesorgt hat. Auch Schwolow ist immer noch zu ersetzen, ob durch Bethke aus Cottbus, Golz aus Essen oder eben Epolo. Oder wird doch wieder Grill die Nummer Zwei? Oder gar Yannic Stein? Der ist zwar noch für ein weiteres Jahr an Babelsberg ausgeliehen, aber das ließe sich ja auch irgendwie regeln.
Da die hier schon bekannten Taiwo Awoniyi in Nottingham und Brendan Aaronson bei Leeds United wohl nicht mehr gefragt sind, fällt naturgemäß auch der Name unseres Vereins als eventuelles neues Ziel. Aber dem würde ich weniger Bedeutung beimessen, schon allein, weil die englischen Honorare jenseits von Gut und Böse und die Ansprüche der jeweiligen Akteure dadurch logischerweise verdorben sind. Und was Davie Selke betrifft: Der kommt nie und nimmer zu uns, zu viel spricht dagegen (nicht zuletzt seine überschaubare Erstligatorquote) und dafür spricht eigentlich nur seine ehemalige Zusammenarbeit mit Steffen Baumgart. Dass ein Großteil der Fans Selke aus vollem Herzen ablehnt, dürfte jedoch dabei nur ein sehr weicher Faktor sein.
Das neueste Gerücht betrifft nun den Stuttgarter Silas, der ja mal ne Riesennummer war, in der vergangenen Saison an Roter Stern Belgrad ausgeliehen und gerade eine Sprunggelenksverletzung auskurierend. Angeblich will der VfB acht Millionen, aber angesichts seiner Verletzung und seiner jüngeren Geschichte inklusive nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit dürfte das schwer werden, egal, wohin er geht. Und es ist wie jedes Jahr: Angeblich ist halb Europa an Diogo Leite und Danilho Doekhi dran, nun, zumindest bei unserem holländischen Verteidigergott, dem Inbegriff von Zuverlässigkeit, dürfte es doch relativ einfach sein, denn da existiert eine Ausstiegsklausel, gezwungenermaßen bei seiner letzten Vertragsverlängerung installiert. Hoffentlich zieht sich das nicht bis in den August hinein, damit man noch für entsprechenden Ersatz sorgen kann, was ohnehin schwer genug werden dürfte.
Also: eine Menge Gerüchte, eine Menge "angeblich". Ob wirklich auch nur einer der Genannten kommt? Und gehen Doekhi und Leite oder nur einer von beiden oder am Ende gar keiner? Sagen wir's mal so: möglich ist alles - Gott sei Dank und leider.
17. Juni: Stürmer-Puzzle beim 1. FC Union
Icke: Aktuell scheint der Sturm bei Union noch nicht in seiner Endfassung zu sein. Man hat zwar mit Burke, der ablösefrei aus Bremen kommt, Ilic – den man nach seiner Leihe kaufte und dem Paderborner Talent Ansah bereits drei feste und gute Verpflichtungen zur neuen Saison getätigt, aber ganz rund scheint die Abteilung Attacke noch nicht zu sein.
Und das obwohl mit Burcu sogar ein vierter Stürmer neu in den Kader rückt. Seine (sehr erfolgreiche) Leihe nach Magdeburg endet im Sommer. Union sucht aber weiter nach einem Torgaranten.
Und das liegt auch am 10-Millionen-Abgang von Hollerbach. Seine Tore werden fehlen und die vier neuen Stürmer haben alle ihre Stärken und Schwächen, sind aber nicht dafür bekannt – Tornetze kaputt zu schießen. Stürmer Nr. 5 wird noch gesucht.
Jetzt werden sich einige fragen, was aus den anderen Union-Stürmern wird. Der Reihe nach… Volland und Prtajin stehen – neben Hollerbach – schon als feste Abgänge fest. Bei Preu, Ljubicic und Skarke sieht es aktuell ebenfalls nach einem Abgang aus. Preu wird wohl ausgeliehen werden. Ljubicic – der unter Baumgart absolut ohne Einsatz-Chance ist – möchte Union verkaufen (notfalls verleihen) und bei Skarke hört man wenig bis gar nichts. Zufrieden kann er jedenfalls mit seiner Joker-Rolle nicht sein. Und mit Burke wurde gerade ein ähnlicher Spielertyp neu verpflichtet.
Als Stürmer Nr. 5 buhlt Union am heftigsten um Efthymios Koulouris. 29 Jahre alt und 1,86 Meter groß. Ein echter „Center“. Er ist griechischer Nationalspieler (18 Länderspiele). In der höchsten polnischen Liga hat er gerade 28 Tore geschossen. Bei 32 Spielen traf er statistisch also fast in jedem Spiel. Das ist schon beeindruckend. Zurzeit soll der Stürmer laut Stettin noch 5 Millionen kosten. Eine Menge Holz für einen knapp 30-jährigen Stürmer, der das erste Mal in seinem Fußballer-Leben so eine gute Tor-Quote geschafft hat. Schauen wir mal, ob er es wird.
Philippe (38% Wechselwahrscheinlichkeit lt. TM.de), Selke (57%), Geubbels (29%) und Machino (33%) waren auch Stürmer-Gerüchte, die mit Union in den Zusammenhang gebracht wurden. Im Poker um den eigenen Ex-Jugend-Spieler Asllani scheint Union raus zu sein. Angeblich sind nur noch Bremen, Stuttgart und Fenerbahce im Rennen. Aber wer weiß, unverhofft kommt oft. Noch sind nicht alle Messen gesungen. OK, das macht jetzt 5 Euro ins das Phrasenschwein.
Asllani wäre wohl die kompletteste Mittelstürmer-Lösung, Philippe die mit Abstand "schnellste" und (der bei Union ungeliebte) Selke wäre die „größte“ Lösung. Selke ist 1,95 groß und Philippe rennt 36,4 km/h schnell. Asllani ist fast ein heimlicher Spielmacher. Auf Grund seiner guten Technik bereitet er auch viele Situationen vor, vergisst aber dabei das eigene "knipsen" nicht. 2021 wollte Union schon einmal Ducksch verpflichten (ein ähnlicher Mittelstürmer-Typ wie Asslani, kommt mehr über das Spielerische). Hat nicht geklappt. Jetzt ist er wieder auf dem Markt und trotz einer verwirrenden Vertrags-Situation scheint er sogar bezahlbar zu sein. Heißester Kandidat ist aktuell Gladbach. Aber wohl nur, wenn Kleindienst dort geht.
Wie war das? Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen – die Langsamen. Lasst uns schnell sein! Eisern.
16. Juni: Das Mittelfeld des 1. FC Union betrachtet
Icke: Aktuell gilt bei uns noch immer die Devise, Quantität geht vor Qualität. Wir haben eher zu viele Mittelfeldspieler im Kader. Trimmel, Juranovic, Rothe und Skov stehen für die Außen-Positionen zur Verfügung. Roussillon wurde dabei schon verabschiedet. Sprich einer weniger. Da brauchen wir auch keine Verstärkungen, wir sind genau richtig aufgestellt. In diesem Fall auch qualitativ. Im Zentrum haben wir (wesentlich) mehr zu bieten: Khedira, Benes, Kral (Rückkehrer), Haberer, Kemlein, Schäfer, Jeong und Tousart kämpfen - je nach System - um zwei bzw. drei Plätze in der Mittelfeld-Zentrale. Das ist einfach viel zu viel und stellt den Kaderplanern bei Union kein gutes Zeugnis aus.
Bei Kral wird vermutet, das Espanoyol Barcelona - sein bisheriger Leih-Klub - nur pokert, um seine Ablöse zu drücken. So ganz genau, weiß das aber wohl aktuell niemand. Benes äußerte schon seinen Unmut über zu wenig Einsatzzeit und wird wohl aktiv einen neuen Verein suchen. Tousart sagt nichts, aber seine Rolle kann ihm einfach nicht gefallen. Mit Joeong haben wir gerade das Arbeitspapier aus seiner Leihe in einen festen Vertrag gewandelt. Er kann aber auch auf die Flügel ausweichen. Geht man davon aus, dass Benes, Tousart und Kral - alle einen neuen Verein finden, so blieben mit Khedira, Kemlein, Schäfer, Jeong und Haberer immer noch fünf Spieler für das zentrale Mittelfeld übrig. Hier wird wohl noch ein Spieler kommen. Zumal Kemlein schwerer verletzt scheint, als zunächst angenommen. Den Saisonauftakt wird er wohl verpassen. Da Schäfer, Jeong und Haberer eher offensiv denken, Kemlein noch verletzt ist, hätten wir mit Khedira zum Saisonstart nur einen klassischen Sechser. Der schon oft thematisierte Verteidiger Vogt, der auch auf der sechs spielen kann, möchte ja wohl auch den Verein verlassen.
Das sind wohl die Gründe, warum wir zurzeit wohl um den 25-jährigen Tunesier Mohamed Belhadj Mahmoud vom FC Lugano werben. Er ist eben ein defensiver Mittelfeldspieler und wird nicht nur von uns gewollt. Ob er die erhoffte (auch spielerische) Verstärkung im Mittelfeld darstellt, man weiß es nicht. Ja und dann gibt es ja in (einigen wenigen) Fan-Kreisen die Idee, Robert Andrich aus seiner misslichen Rolle bei Leverkusen zu erlösen. So ein richtiger Stammspieler ist er dort nicht mehr, obwohl er noch zur Nationalmannschaft gehört. Aber auch dort hat er - wohl der Rolle in Leverkusen geschuldet - seinen Stammplatz verloren. Ob wir sein finanzielles Paket schultern könnten? Wahrscheinlich ja, aber die Chance, dass so eine Rückholung wirklich funktioniert, liegt eher im kleinen Promille-Bereich. Ob wir über Kandidaten wie Neuhaus oder/und Klemens nachdenken ist auch weitaus unbekannt. Klemens von Hertha wäre einer, der neben dem klassischen Innenverteidiger, auch die sechs spielen kann. Neuhaus ist eher auf der acht, also offensiver angesiedelt.
Generell gilt, eine halbwegs vernünftige sechs zu verpflichten, dürfte nicht das große Problem sein. Aber wir wollen (müssen) ja parallel zur neuen Saison auch die Qualität der Schaltzentrale verbessern. Und das wird schwer genug. Der neuverpflichtete Jeong hatte gute Szenen bei uns, tauchte aber genauso häufig (wenn es eng wurde) wieder ab. Von Haberer sah man in dieser Saison sehr wenig und Schäfer, der eigentlich alle Anlagen für einen Top-Mittelfeld-Motor besitzt, zeigt das (nach seiner Verletzung) nicht mehr. Die Hoffnung, dass er noch einmal zu alter Leistungsstärke zurückfindet, ist noch nicht begraben. Die Lösung heißt eigentlich nur, einen sehr spielstarken Achter zu verpflichten. Jeong für das offensive Mittelfeld haben wir ja schon geholt. Ich hoffe, dass wir hier noch eine wirklich gute Idee haben. Ich befürchte allerdings, dass wir nur noch eine sechs holen, und das war es dann. Qualitativ haben wir dann keinen Schritt nach vorn gemacht. Eisern.
14. Juni: Die Abwehr des 1. FC Union betrachtet
Icke: Da ist der Bobic (Gott sei Dank) schon lange weg aus Berlin und trotzdem ärgert er in Berlin weiter rum. Hertha hat er schon ordentlich abgezockt und Millionen kassiert. Nun versucht er es bei Union. Ich hoffe, wir lassen uns nicht auf seine Spielchen ein. In Legia Warschau sah er "ein großes Potenzial" und ist dort jetzt der "Head of Football Operations". Klingt toll. Heißt aber nichts anderes, als dass er für die langfristige Planung von Legia zuständig ist. Ist eigentlich ein aktuell möglicher Transfer eines Legia-Spielers eine Sache für einen strategischen Planer? Eher wohl nicht. Trotzdem mischt er sich ein und verlangt für seinen Verteidiger Steve Kapuadi (den wir wohl haben möchten) eine mehr als satte Ablöse von 5 Millionen Euro, obwohl dieser nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit besitzt. Typisch Bobic. Erst zahlt er im Namen von Hertha Mondablösen für Spieler, die dann floppen und jetzt agiert er wieder am Markt vorbei. Nein, lieber Fredi – Union ist nicht Hertha. Komm runter von Deinem Thron oder wir ziehen weiter. Steve Kapuadi ist ein fast 2 Meter großer Franzose mit Wurzeln aus dem Kongo, für dessen Nationalmannschaft er jetzt auch spielt. Besonders interessant ist sein starker linker Fuß. Da gibt es nicht so viele, die diese Daten aufweisen können. Leider zeigt das aber auch, dass wir uns um einen Ersatz für Leite umsehen. Wie eigentlich jedes Jahr sollen ein halbes Dutzend renommierte Vereine aus dem In- und Ausland an ihm interessiert sein. Schauen wir mal, bisher blieb Leite ja immer bei uns. Wenn das mit Kapuadi nicht funktionieren sollte, sei der Hinweis gestattet, dass Kevin Schlotterbeck wohl die Nase von Augsburg voll hat. Von den letzten 11 Punktspielen, saß er 9-mal auf der Bank – ohne auch nur eine Minute zu spielen. Und nein, die erste Halbserie spielte er in Augsburg grundsolide. Wir kennen ihn genau und würden auch exakt wissen, was wir mit ihm bekommen würden. Einen verlässlichen und routinierten Innenverteidiger, der auch einen starken linken Fuß hat und sich mit 28 Jahren im besten Fußball-Alter befindet.
Und auch Doekhi scheint sich Angeboten vieler Vereine "erwehren" zu müssen. Ein Auszug der interessierten Vereine: Lazio Rom, Crystal Palace, AC Florenz, Wolverhampton Wanders, VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart und so weiter. Kurz und knapp gesagt, es wird in diesem Jahr besonders schwer, die beiden Top-Verteidiger in den Union-Reihen zu halten. Bei Doekhi kommt erschwerend hinzu, er soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 9 Millionen Euro besitzen. Das heißt, wir könnten uns gegen einen Abgangs-Wunsch bzw. der Ziehung der Klausel … noch nicht einmal wehren. Man darf spekulieren, ob Leite auch eine Klausel hat. Ich vermute mal ja. Obwohl seine Ablöse wohl im zweistelligen Bereich liegen muss.
Vogt scheint wohl ein Abgang zu werden, was ich absolut bedauere. Leistungsmäßig gehört der Ex-Abwehr-Chef für mich immer noch zu den Führungsspielern. Baumgart sieht das anders. Er bevorzugt den jungen Querfeld. Absteiger Bochum scheint an ihm dran zu sein. Die Frage ist nur, können sie ihn überhaupt bezahlen? Und ablösefrei wird Union ihn wohl hoffentlich nicht abgeben?
Querfeld scheint – Stand heute – die einzige Konstante in der Abwehr zu sein. Der junge Ogbemudia aus der eigenen Jugend wird stärker in den Fokus bei uns rücken. Eventuell schaut man auch noch einmal zum Nachbarn nach Charlottenburg. Pascal Klemens, der im defensiven Mittelfeld, aber auch in der Innenverteidigung spielen kann, besitzt nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit bei der Hertha. Nur noch in diesem Sommer können sie eine Ablöse für ihn bekommen.
Mit Doekhi, Leite und Vogt – gleich drei starke Verteidiger gleichzeitig abzugeben, kann sich Union nicht leisten. Vielleicht kommt man – hinsichtlich Vogt – doch noch zur Besinnung und erkennt seinen Wert bei uns. Mit einer Abwehr um Querfeld / Vogt / Kapuadi / Klemens / Ogbumedia könnte ich mich anfreunden, die drei Jungschen (Querfeld, Ogbumedia, Klemens) allein mit Kapuadi und ohne Vogt – sind schwer vorstellbar. Ein bisschen Routine benötigen wir "hinten" noch. Es wird wohl in diesem Sommer ganz schwer den Fight um Leite und Doekhi noch einmal zu gewinnen. Eisern.
11. Juni: Unioner des Jahres: Plädoyer für Freddy Rönnow
Unionfux: Die Wahl zum Unioner des Jahres hat begonnen, seit 1980 werden die Spieler gewählt, die die abgelaufene Saison am meisten prägen konnten. Oft waren es Torhüter, von Matthies über Kosche und Glinker bis Gikiewicz. Selbst der sehr mäßig erfolgreiche und etwas seltsame Marc Höttecke wurde mal Unioner des Jahres, die mit Sicherheit bis heute unbegreiflichste Wahl.
Nominieren kann man im Grunde jeden Spieler, aber ein paar Akteure werden doch schon mal vorgegeben: Benedikt Hollerbach, seines Zeichens bester Torschütze, Kampfsau und Neu-Mainzer, Danilo Doekhi, die personifizierte Zuverlässigkeit in der Abwehr ohne verpasste Minute in der vergangenen Spielzeit, Diogo Leite, ebenso unauffällig wie wichtig plus Premierentor, Christopher Trimmel, unverzichtbares Urgestein, der das Dutzend demnächst vollmacht und Frederik Rönnow, Elfmeterkiller und Top-5-Keeper in der Bundesliga.
Vielleicht fehlt noch Leo Querfeld, wohl der Neuzugang der Saison, österreichischer Nationalspieler und Torschütze des Monats April, aber im Großen und Ganzen kann man da mitgehen. Nun ist ja so eine Wahl bis zu einem gewissen Grade subjektiv und ich will auch niemanden beeinflussen, aber ich finde, die Wahl kann eigentlich nur auf einen fallen und zwar schon wieder: unseren dänischen Tausendsassa Freddy Rönnow. Mit Sicherheit einer der besten Torhüter, den wir jemals in unseren Reihen hatten, ruhig und abgeklärt, fernab jeder Show, mit großartigem Stellungsspiel, dazu der beste Flankenpflücker der Liga, der gern mal eine tausendprozentige Chance zunichte macht und uns mit seinen gehaltenen Strafstößen mindestens vier Punkte gerettet hat. Gerade in Frankfurt, wo der parierte Last-Minute-Elfer gegen Ekitike sowas wie einen Wendepunkt darstellte, als bei uns mal wieder die Kacke am Dampfen war und das Schlimmste zu befürchten.
Ein Rückhalt, ohne den wir wohl kaum den Klassenerhalt der letzten zwei Jahre geschafft hätten, dabei absolut sympathisch und unaufgeregt, konstant und weitgehend fehlerfrei (jaja, Stuttgart), Publikumsliebling obendrein, so jemanden wünscht man sich auf dieser exponierten, empfindlichen Position.
Wir waren zwar nie arm an guten Goalies, aber Rönnow ist eben die paar Prozent besser, die einen guten zu einem herausragenden Torwart machen - allenfalls beim Mitspielen und bei den Abwürfen und Abschlägen gebe es noch ein wenig Luft nach oben. Dass so jemand kontinuierlich unterm Radar fliegt, mag an seiner Unaufgeregtheit und fehlenden Theatralik liegen und mit Sicherheit auch daran, dass unser Verein seit längerem das Wohlwollen fast aller Sportmedien verloren hat und zu den Schmuddelkindern der Liga gehört. Na, auch gut. Es wäre sogar der Hattrick als Unioner der Saison, das gelang vorher nur einem: Jan Glinker, das allerdings noch zu Regionalliga- bzw. Drittligazeiten, der war es sogar schon viermal, genau wie der große Wolfgang Matthies, beides natürlich Torhüter.
Jetzt, wo wir auf der Suche nach einer Nr. 2 sind (ein Gerücht führt zum jungen Kongo-Belgier Matthieu Epolo von Standard Lüttich, aber bisher eben nur ein Gerücht), wird schon mal spekuliert, wie lange Rönnow wohl noch unsere Nr. 1 sein kann, also, wenn’s nach mir geht, noch eine ganze Weile, jedenfalls deutet nichts darauf hin, dass er sich auf sein Karriereende zubewegt, eher im Gegenteil. Und wunderbarerweise wissen beide Seiten, was sie aneinander haben.
Und vielleicht kann er ja, trotz aller Bescheidenheit, wenigstens den Stadionsprecher Christian Arbeit (und alle anderen Unioner auch) irgendwann dazu kriegen, seinen Nachnamen richtig auszusprechen, da muss man nämlich das „W“ leicht mitsprechen, er macht es jedenfalls so, wie man leicht nachprüfen kann und er muss es ja wissen. Mein Unioner des Jahres steht jedenfalls fest: Frederik Rönnow - mit und ohne w.
9. Juni: Nations League zeigt, Deutschlands Spitze zu klein
Icke: Frankreich gewann letztendlich verdient mit 2:0 in und gegen Deutschland und damit Platz drei in der Nations League. Das Finale endete mit einem 5:3 Sieg im Elfmeterschießen von Portugal im Endspiel gegen Spanien und beide Seiten zeigten guten Fußball. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung stand es 2:2. Und die Experten staunten … viele hatten Spanien schon vorher zum Sieger erklärt. Aber Portugal war in allen Belangen - zumindest gleichwertig und hatte dann natürlich im Elferschießen das Glück des Tüchtigen.
Apropos Glück, beide Seiten schienen Elfmeter im Training geübt zu haben. Wie traumwandlerisch sicher die Portugiesen ihre fünf Elfer verwandelten, aber eben auch die Spanier - zumindest ihre drei, die reingingen. Acht Elfer fanden ihr Ziel, fast alle sicher verwandelt. Beide Teams konnten jeweils von der Bank (wie auch schon zuvor) weitere Qualität einwechseln.
Das kann Deutschland nicht. Wenn, wie bei diesem Turnier, Spieler wie Musiala und Rüdiger (und weitere) ausfallen, so können wir diese nicht gleichwertig ersetzen. Das ist aktuell das größte deutsche Manko. Gegen Frankreich im Spiel um Platz drei sahen wir in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht aus. Den Elfmeter, der erst gegeben wurde (31.), erkannte der Schiedsrichter wieder ab. Wir hatten aber im ersten Abschnitt genügend Chancen in Führung zu gehen. Nur wir haben sie nicht verwertet. Das erledigte dann Mbappe kurz vor dem Halbzeitpfiff. Kimmich stand bei ihm, es zeigte sich aber, ein richtiger Verteidiger ist er eben nicht.
Übrigens hatte Nagelsmann wieder auf Viererkette umgestellt. Damit leider (wieder) keine Stabilität und Ordnung geschaffen. Das zeigte sich dann in Halbzeit 2. Trotzdem erzielte Undav in der 47. Minute einen Treffer, den viele Schiedsrichter sicher gelten lassen hätten. Der slowakische Schiedsrichter war kein Freund der Deutschen. Ja, der vorangegangene Einsatz von Füllkrug war hart, aber nicht unfair. Unfair war da eher der Ellenbogen eines Franzosen, den Füllkrug (in derselben Szene) ins Gesicht bekam. So dir das Tor aberkannt und ein Elfer nicht gegeben wird, kannst du nicht gewinnen. Schon gar nicht gegen Frankreich.
Und dann kam in der zweiten Halbzeit auch wieder der Einbruch der Deutschen (genau wie im Halbfinale gegen Portugal). Die guten Szenen gab es nicht mehr. Steckpässe, die in der ersten Halbzeit noch gelangen, zeigten wir nicht mehr. Und die neu zusammengewürfelte Abwehr wackelte bedenklich. Dazu kam, dass Wirtz in diesem Spiel wenig gelang. Warum jetzt genau Ex-Unioner Robert Andrich - zumindest kämpferisch - das deutsche Mittelfeld wieder nicht anführen durfte, bleibt Nagelsmanns Geheimnis. Wenigstens konnte sich Deutschland auf Keeper ter Stegen verlassen. Der zeigte einige (wirkliche) Weltklasse-Paraden. Sonst hätten wir richtig eins auf die Mütze bekommen.
Insgesamt reichte den Franzosen gegen die Deutschen eine mittelmäßige Leistung aus, um alles im Griff zu haben. Spanien und Portugal standen zu Recht im Finale. Sie waren die besten Teams. Der Bundestrainer muss (wieder) Struktur, Einsatz und Willen in das Team implizieren. Das ist ihm ja schon gelungen. Jetzt gab es Rückfälle. An einem guten Tag können wir ganz oben anklopfen. Aber auch nur, wenn alle fit sind und die Einstellung stimmt. Und Nagelsmann sich endlich für "ein" klares System entscheidet.
Jetzt folgt beim Thema Nationalmannschaft erst einmal eine Pause von drei Monaten. Dann startet schon unsere WM-Qualifikation. Luxemburg, Nordirland und die Slowakei sind dann unsere Gegner. Die Gefahr einer Fehleinschätzung unsererseits zur eigenen Leistung besteht dann wieder. Augenwischerei gegen kleinere Gegner sollten wir tunlichst vermeiden. Eisern.
7. Juni: Sehr gut: Ilyas Ansah ist Unioner - und Urs Fischer kein Kölner
Die Verpflichtung von Ilyas Ansah vom SC Paderborn ist mit Sicherheit eine der interessantesten Transfers der letzten Jahre, denn in diesem Jungen steckt ein beachtliches Potential - wenn man mit 20 bereits knapp zwei Saisons in der 2. Bundesliga gespielt und in der letzten Spielzeit immerhin sechs Tore plus sechs Vorlagen vorzuweisen hat, dazu schnell und robust ist, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn der in der nächsten Zeit nicht weiter durchstarten wird. Und noch war er für uns erreichbar, irgendwas zwischen drei und vier Millionen sind zwar nicht wenig für einen jungen Zweitligastürmer, aber letztlich eine wahrscheinlich kluge Investition - und es bleibt zu hoffen, dass wir aus dem mittleren Leweling-Desaster gelernt haben: da war der Blick zwar augenscheinlich vorhanden, der Sprung allerdings viel zu kurz, diese Fehleinschätzung unserer Verantwortlichen schmerzt immer noch.
Bei Ansah wird das hoffentlich anders und bis dahin werden wir viel Freude an dieser Verpflichtung haben, auch wenn wir alle nicht vergessen sollten, dass Wunder manchmal etwas länger dauern, doch die Hollerbach-Lücke könnte tatsächlich schon wieder gestopft sein.
Zudem haben wir ja Ilic und Jeong, trotz zwischenzeitlicher Verabschiedung, weiter unter Vertrag genommen, auch wenn das, gerade bei Jeong, nur verhaltene Jubelstürme ausgelöst hat. Doch bei beiden Spielern weiß man ziemlich gut, woran man ist, die mögliche Eingewöhnungszeit fällt weg (definitiv ein Vorteil!) und beide sind noch jung genug, um sich weiter zu steigern, beide haben mehr als angedeutet, dass sie an guten Tagen ziemlich passable Bundesligaspieler sein können, jetzt muss man daran arbeiten, da mehr Konstanz reinzubringen, was, wie man fairerweise sagen muss, nicht zuletzt davon abhängt, inwieweit die gesamte Mannschaft drumherum funktioniert - und das war in den letzten zwei Jahren zu selten der Fall.
Auch Marin Ljubicic soll übrigens bleiben, der zwar stark angefangen hat, die weitere Bestätigung aber bisher eher ausgeblieben ist - doch sind knapp vier Monate nicht gerade die Welt und der Sprung von einer B-Liga in eine A-Liga ist mit Sicherheit nicht so leicht, also auch hier sollte man, bei aller Skepsis, nicht so schnell die Geduld verlieren.
Leute, die sof