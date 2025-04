Wieso VAR das kein Elfmeter? Union macht Riesen-Schritt in Richtung Klassenerhalt

Berlin - Union Berlins Höhenflug hält an! Die Eisernen holen die nächsten Big Points im Abstiegskampf und schlagen Wolfsburg mit 1:0. Der Klassenerhalt ist so gut wie sicher, über eine Szene wird aber noch zu reden sein.

Die Eisernen aber blieben auf dem Gaspedal. Immer wieder stressten sie die Gäste und suchten in typischer Baumgartscher-Manier über Flanken ihr Glück.

"Der Schiri hat für mich auf beiden Seiten zu viele 50:50-Entscheidungen falsch gepfiffen. In der ersten Hälfte kann es auch für Union Elfer geben", so Wolfsburgs Yannik Gerhardt bei DAZN.

Was er genau gesehen hat, blieb jedoch trotz Zeitlupe unklar. Osmers hat vermutlich eine andere Szene direkt daneben bewertet. Dennoch hatte auch der VAR keine Einwände.

Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Schiedsrichter Harm Osmers für fragende Gesichter in der Alten Försterei. Obwohl Danilho Doekhi im Strafraum klar umgerissen wurde, entschied Osmers auf Stürmerfoul.

Benedict Hollerbach ist der Mann für die wichtigen Tore bei Union. © Andreas Gora/dpa

Doekhi wurde im Strafraum klar gehalten und regelrecht zu Boden gerissen, Harm Osmers entschied zum Unverständnis der Eisernen auf Stürmerfoul. Auch der Videobeweis hatte keine Einwände. Es blieb beim Freistoß für Wolfsburg statt Elfmeter Union. Eine merkwürdige Entscheidung.

Doch wenn schon der Elfmeter verweigert wird, dann muss eben ein Einwurf her. Nach einer Kopfballstaffette landete der Ball am Ende bei Benedict Hollerbach, der die Kugel an Grabara vorbeispitzelte.

Auch hier guckte der Kölner Keller noch einmal genau drauf, so wurde Jonas Wind doch leicht geschubst. Einwände gab es aber keine - der Treffer zählte.

Das Tor hatte sich nicht gerade angedeutet, konnte Union aber egal sein. Von Wolfsburg kam nicht mehr viel. Einen hatten die Niedersachsen aber noch. Ausgerechnet Ex-Unioner Kevin Behrens ließ den sicheren Ausgleich liegen.

Die Köpenicker holen damit die nächsten Big Points. Der Klassenerhalt ist mit nun elf Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang so gut wie eingetütet.