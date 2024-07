Union Berlin: Das plant Manager Horst Heldt für den neuen Kader

Berlin - Union Berlin hatte in den zurückliegenden Spielzeiten stets einen recht großen Kader beisammen und so sieht auch die aktuelle Situation aus. Allerdings gibt es einen großen Unterschied.

Unions neuer Sportchef Horst Heldt (54) hat im Trainingslager eine Verschlankung des Kaders angekündigt. © Andreas Gora/dpa

Denn die Eisernen tanzen zum ersten Mal seit drei Jahren nur noch auf zwei Hochzeiten, sprich in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Daher wird es definitiv noch einige Abgänge geben, wie Horst Heldt (54) in einer Medienrunde beim Trainingslager in Österreich ankündigte.

"Wir wollen uns noch verschlanken", stellte der Union-Manager unmissverständlich klar. Das sei allerdings abhängig von der Position, denn hier gebe es mal mehr und mal weniger Bedarf.

Wichtig sei es, "einen guten Mix" zu finden, wird der 54-Jährige vom "kicker" zitiert. Wie groß der Kader dann aber sein wird, hänge letztendlich von den "Vorstellungen des Trainers ab".

Neben einer Ausdünnung gilt es möglicherweise auch noch die eine oder andere Lücke zu füllen, die durch Abgänge entstehen könnte. Um Robin Gosens (30) ranken sich bereits seit geraumer Zeit Gerüchte über eine Rückkehr nach Italien.