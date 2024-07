Nächstes Union-Ass heiß begehrt: Die Spur führt nach Frankreich

Berlin - Union Berlin droht in diesem Sommer der Abgang von gleich zwei wichtigen Leistungsträgern in der Abwehr: Neben Diogo Leite (25) ist auch Danilho Doekhi (26) im Ausland heiß begehrt.

Anders sieht die Sache bei seinem Nebenmann Doekhi aus. Dessen Arbeitspapier hat nur noch bis Sommer 2025 Gültigkeit An der Alten Försterei. Will der Hauptstadtklub noch ordentlich Kasse mit dem kopfballstarken Innenverteidiger machen, so ist ein Verkauf in der laufenden Transferperiode, spätestens aber im Winter, unumgänglich.

Tymoteusz Puchacz (25) hat in der vergangenen Saison mit guten Leistungen beim 1. FC Kaiserslautern auf sich aufmerksam gemacht und wird mit Heidenheim in Verbindung gebracht. © Marcus Brandt/dpa

Das dürfte aufgrund der kürzeren Vertragslaufzeit aber wohl nicht so hoch ausfallen, wie die angeblich für Leite geforderte Ablösesumme, obwohl der Niederländer aktuell den höchsten Marktwert im FCU-Kader hat.

Das Boulevardblatt nennt in diesem Zusammenhang eine Summe von mindestens zehn Millionen Euro. Ob sich Union-Manager Horst Heldt (54) davon hinterm Ofen hervorlocken lässt, wird sich zeigen.

Nizza hat in der vergangenen Spielzeit den fünften Tabellenplatz in der Ligue 1 belegt und wird damit in der kommenden Saison in der Europa League vertreten sein. Doekhi könnte sich bei einem Wechsel an die Côte d'Azur also erneut im internationalen Geschäft beweisen.

Polnische Medien bringen zudem Unions Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz (25) mit einem Abgang zum 1. FC Heidenheim in Verbindung. Dort könnte der Pole demnach Jan-Niklas Beste (25) ersetzen, der von Roger Schmidt (57) zu Benfica Lissabon gelotst wurde.