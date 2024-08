Union Berlin: Deutet sich der nächste Abgang an?

Tim Skarke (27) verbrachte die vergangene Spielzeit bei seinem Ex-Klub Darmstadt, erzielte acht Saisontore. © Uwe Anspach/dpa

Ein Abschied deutet sich bislang nicht an, das könnte sich in den nächsten Tagen ändern, allerdings nicht bei Gosens! Dafür rückt Tim Skarke (27) in den Blickpunkt.

Skarke ging eigentlich als ein überraschender Gewinner der Vorbereitung hervor, gilt zum Saisonauftakt auch als potenzieller Startelfkandidat. Gegen die Spanier aber schmorte der Flügelflitzer 90 Minuten auf der Bank.

Einen Grund nannte der Hauptstadtklub nicht. Dabei hatte der 27-Jährige beim 0:4 gegen Lyon eine Woche zuvor zur vermeintlichen ersten Elf gehört und auch sonst alle Testspiele absolviert.

Wollten die Eisernen eine Verletzung kurz vor Ende der Transferfrist vermeiden? Seine Zukunft bei Union ist weiter offen, auch wenn Bo Svensson (45) durchaus angetan ist.

"Wir haben viel mit ihm gesprochen. Er bringt die Dynamik und körperliche Voraussetzung mit, die unserer Mannschaft sehr guttut. Deshalb sehe ich ihn ganz klar bei uns", sagte der Däne noch Mitte Juli.