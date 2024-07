Kehrtwende bei Union Berlin: Svensson plant mit diesem Rückkehrer

Tim Skarke (27) hat sich nach seiner Rückkehr von Darmstadt 98 mit guten Leistungen für den Union-Kader empfohlen. © Carmen Jaspersen/dpa

Vor einigen Wochen berichtete der "kicker" noch, dass der Spieler aktuell eher dazu neige, "sich neu zu orientieren".

Skarke wechselte zwar bereits im Sommer 2022 nach Köpenick, kam aber lediglich in sechs Pflichtspielen für die Eisernen zum Einsatz.

Der Rechtsaußen war seitdem an Schalke 04 und Darmstadt 98 verliehen. Besonders bei den Lilien konnte der 27-Jährige sich in der Bundesliga zum Stammspieler etablieren, auch wenn am Saisonende der Abstieg stand.

Jetzt nimmt er unter dem neuen Union-Trainer Bo Svensson (44) den nächsten Anlauf und scheint dabei einiges richtig zu machen, denn der Däne hat bei einer Medienrunde im Trainingslager in Österreich in höchsten Tönen von dem Rechtsfuß gesprochen.

"Ich sehe seine Zukunft bei Union. Er macht einen sehr guten Eindruck", wird der 44-Jährige vom "kicker" zitiert.