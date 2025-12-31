Doekhi in die Premier League? Deutscher Trainer lockt Union-Star
Berlin - Bröckelt jetzt das Union-Bollwerk? Eigentlich rechnete man in Köpenick für den Winter eher mit einem Abgang von Diogo Leite (26), nun könnte ihm sein Nebenmann zuvorkommen: Danilho Doekhi (27) soll das Interesse aus der Premier League geweckt haben.
So soll Leeds United ein Auge auf das Kopfball-Ungeheuer geworfen haben, berichtet Sky Sports.
Beim Aufsteiger steht an der Seitenlinie kein Unbekannter: Ex-Gladbach-Coach Daniel Farke (49) führte den Traditionsklub zurück in die Premier League, steht mit Leeds als 16. nach der Hinrunde knapp überm Strich.
Verstärkung für den Abstiegskampf soll her und das offenbar nicht nur für die Offensive. Weil Stammkraft Joe Rodon (28) verletzt fehlt, wird die Personaldecke in der Abwehr langsam dünn. Mit Ex-Wolfsburger Sebastiaan Bornauw (26) hat Farke nur noch einen nominellen Innenverteidiger auf der Hinterhand.
Bei der Dreierkette darf nun also nichts mehr passieren. Daher könnte Doekhi die Lösung sein: Er ist extrem kopfballstark, ist bei Union ein Herzstück der stets funktionierenden Dreierkette und passt physisch (1,90 Meter) perfekt auf die Insel.
Union Berlin: Auch Diogo Leite bleibt begehrt
Union Berlin würde wiederum nicht nur ihren erfolgreichsten Schützen (vier Buden) verlieren, sondern gleichzeitig ihren wertvollsten Spieler. Sein Marktwert wird auf 13 Millionen Euro geschätzt. Allerdings: Im Sommer läuft sein Vertrag aus.
Da auch er wie Leite vermutlich nicht verlängern wird, ist es für die Eisernen die letzte Gelegenheit, noch einmal Kasse zu machen. An der Ablöse dürfte es bei den zahlungskräftigen Briten zumindest nicht scheitern.
Klar ist aber: Es kann nur einen geben. Doekhi UND Leite wird Union im Winter vermutlich nicht ziehen lassen. Das Duo aber erst recht nicht ablösefrei im Sommer dann. Es scheint, als könnte es schon bald Veränderungen in der Abwehr geben, bleibt doch auch Leite begehrt.
Immerhin: Union ist vorbereitet. Mit Ex-Bundesliga-Star Felix Uduokhai (28) scheint man den passenden Nachfolger gefunden zu haben. Nur ist er dann für Leite oder Doekhi eingeplant?
Titelfoto: Andreas Gora/dpa