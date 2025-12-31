Doekhi in die Premier League? Deutscher Trainer lockt Union-Star

Berlin - Bröckelt jetzt das Union-Bollwerk? Eigentlich rechnete man in Köpenick für den Winter eher mit einem Abgang von Diogo Leite (26), nun könnte ihm sein Nebenmann zuvorkommen: Danilho Doekhi (27) soll das Interesse aus der Premier League geweckt haben.

Danilho Doekhi (27) könnte es auf die Insel ziehen. © Andreas Gora/dpa

So soll Leeds United ein Auge auf das Kopfball-Ungeheuer geworfen haben, berichtet Sky Sports.

Beim Aufsteiger steht an der Seitenlinie kein Unbekannter: Ex-Gladbach-Coach Daniel Farke (49) führte den Traditionsklub zurück in die Premier League, steht mit Leeds als 16. nach der Hinrunde knapp überm Strich.

Verstärkung für den Abstiegskampf soll her und das offenbar nicht nur für die Offensive. Weil Stammkraft Joe Rodon (28) verletzt fehlt, wird die Personaldecke in der Abwehr langsam dünn. Mit Ex-Wolfsburger Sebastiaan Bornauw (26) hat Farke nur noch einen nominellen Innenverteidiger auf der Hinterhand.

Bei der Dreierkette darf nun also nichts mehr passieren. Daher könnte Doekhi die Lösung sein: Er ist extrem kopfballstark, ist bei Union ein Herzstück der stets funktionierenden Dreierkette und passt physisch (1,90 Meter) perfekt auf die Insel.