Union Berlin fast am Ziel der Träume: "So 'ne Sch**ße, Champions League"

"Das ist Wahnsinn, surreal, muss ich ehrlich sagen. Kann ich im Moment auch nicht so richtig fassen", gab der Schweizer einen Einblick in seine Gefühlswelt und richtet in den letzten beiden Partien den Fokus voll auf die von den Anhängern besungene Champions League .

Ganz so weit ist es freilich noch nicht, aber "wir haben uns heute für die Gruppenphase Europa League qualifiziert. Das steht fest, das freut mich unheimlich", stellte Union-Coach Urs Fischer (57) nach Spielschluss gut gelaunt am Sky-Mikrofon fest.

"So 'ne Scheiße, Champions League" hallte es während der zweiten Halbzeit von den Rängen im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei.

Sheraldo Becker (28, M.) feiert seinen Treffer zum 2:0 in seiner typischen Spider-Man-Pose - diesmal aber auch mit der passenden Maske. © Andreas Gora/dpa

In der ersten Spielhälfte präsentierte sich der Hauptstadtklub wahrlich schon in Königsklassen-Form gegen den Tabellenfünften aus dem Breisgau, allen voran Union-Hero Sheraldo Becker (28), der seine Füße bei allen vier Buden der Köpenicker im Spiel hatte und stilecht mit Spider-Man-Maske jubelte.

Den frühen Führungstreffer legte der Flügelflitzer seinem Sturmpartner Kevin Behrens (32) mustergültig auf, bevor er mit einem Doppelschlag das Ergebnis noch vor der Pause höchstselbst auf 3:0 hochschraubte - jeweils nach Vorarbeit von Abwehrchef Robin Knoche (30).

Und letztlich bereitete der 28-Jährige auch den entscheidenden Treffer von Aïssa Laïdouni (26) vor, nachdem die Freiburger in der zweiten Hälfte durch Treffer von Manuel Gulde (32) und Vincenzo Grifo (30) noch einmal gefährlich aufkamen.

Dafür gab es Sonderlob von höchster Stelle: "Er hat ein Wahnsinns-Spiel gemacht", bescheinigte Fischer seinem Angreifer.

Jetzt gilt es für den 1. FC Union, den Königsklassen-Sack zuzumachen, am besten schon am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Hoffenheim, spätestens aber am letzten Spieltag auf heimischem Grün gegen Werder Bremen, damit der Traum wahr wird und die Fans wieder "So 'ne Scheiße, Champions League" skandieren können.