Union Berlin hat vor Abstiegs-Kracher in Mainz gleich drei Baustellen

Die neue Sturm-Hoffnung Chris Bedia (27) hat bislang im Dress von Union Berlin enttäuscht. © RONNY HARTMANN / AFP

Ausgerechnet vor dem so wichtigen Abstiegs-Kracher am Mittwochabend (18.30 Uhr/DAZN) bei Mainz 05 drückt der Schuh gleich an drei Stellen.

Die Offensive ist weiterhin DER große Schwachpunkt der Eisernen. Mit nur 18 erzielten Treffern stellt der Hauptstadtklub derzeit den drittschlechtesten Angriff der Bundesliga - nur der Gegner aus Mainz und der 1. FC Köln waren mit jeweils 14 Buden noch erfolgloser. In der Fremde ist die Ladehemmung besonders groß: Seit Anfang Oktober warten die Berliner auf ein Auswärtstor.

Kevin Behrens (33), Sheraldo Becker (28) und Leihgabe David Datro Fofana (21) haben im Winter allesamt den Verein verlassen. Neuzugang Yorbe Vertessen (23) und Benedict Hollerbach (22) waren bei der 0:2-Pleite gegen RB Leipzig zwar stets bemüht, hingen über weite Strecken aber in der Luft, weil sie kaum brauchbare Bälle bekamen.

Und was ist eigentlich mit der neuen Sturm-Hoffnung Chris Bedia (27), der ebenfalls im Winter An die Alte Försterei gelotst wurde? Der Schweizer Torschützenkönig spielte bislang keine große Rolle, absolvierte in drei Partien gerade einmal 27 Minuten.

Eine neue große Baustelle hat sich am vergangenen Spieltag dann auch noch auf rechts aufgetan. Mit Christopher Trimmel (36) fehlt im anstehenden Sechs-Punkte-Spiel ausgerechnet der Kapitän.