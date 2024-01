Union Berlin: Sheraldo Becker weg, Schweizer Torschützenkönig kommt

Union Berlin hat am Donnerstag die Verpflichtung von Chris Bedia (27) offiziell bekannt gegeben. © Fabrice COFFRINI / AFP

Die Eisernen gaben den Transfer am Donnerstag offiziell auf der vereinseigenen Homepage bekannt. Zu den Wechselmodalitäten wurden wie üblich keine Angaben gemacht. Laut transfermarkt.de soll der neue Hoffnungsträger im Angriff zwei Millionen Euro gekostet haben.

"Für mich war es schon immer ein Traum, in einer der ganz großen Ligen zu spielen", freute sich der 27-Jährige über den Wechsel an die Alte Försterei.

"Beim 1. FC Union Berlin bin ich nun Teil eines geschichtsträchtigen Vereins, der viele Menschen begeistert. Ich möchte der Mannschaft mit meinen Stärken helfen und sie mit meinem Ehrgeiz täglich unterstützen und hoffe, einige Tore zum Erfolg beitragen zu können und mit Union den Klassenerhalt zu schaffen", so der Ivorer weiter.

Über Frankreich und Belgien kam Bedia im Januar 2022 in die Schweiz. Für Servette erzielte er in 68 Pflichtspielen beachtliche 31 Treffer, 16 davon allein in der laufenden Spielzeit, und legte zudem sechs Tore auf. Er ist in der Schweizer Super League aktuell Torschützenkönig mit zehn Buden.