Union Berlin in der Champions League: Lieber Alte Försterei oder doch im Olympiastadion?

Berlin/Nyon - Am Mittwoch entscheidet die Europäische Fußball-Union (UEFA) über das Champions-League-Schicksal von Union Berlin : Dürfen die Eisernen in der Alten Försterei antreten oder muss der Umzug ins ungeliebte Olympiastadion erfolgen?

Die Union-Fans haben in der vergangenen Europa-League-Saison regelmäßig ein Spektakel in der Alten Försterei veranstaltet. © Andreas Gora/dpa

Im Schweizerischen Nyon soll bei einer UEFA-Sitzung am Nachmittag nämlich eine Entscheidung darüber gefällt werden, ob das Stehplatz-Pilotprojekt in die Verlängerung geht.

Selbiges hatte es den Köpenickern überhaupt erst ermöglicht, ihre Heimspiele in der abgelaufenen Europa-League-Spielzeit in der Alten Försterei auszutragen. Noch in der Saison zuvor musste der FCU in der Conference League nämlich ins Stadion des Erzrivalen Hertha BSC ausweichen.

Das wäre erneut nötig, wenn die UEFA das Projekt wieder stoppen würde. Doch wäre ein Umzug nach Charlottenburg tatsächlich so schlecht?

Klar, die Fan-Seele widerstrebt dem verhassten Tempel der "Wessis" mit allem, was sie hat und die Alte Försterei kann zu einer echten Macht à la Anfield Road werden, wenn auch in kleinerem Maßstab.

Das zeigt auch die internationale Bilanz der Eisernen. Gelang in der Conference League lediglich ein Heimsieg im Olympiastadion, waren es in der Alten Försterei derer drei in der Europa League, inklusive eines glorreichen 3:1-Siegs gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam.