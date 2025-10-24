Union Berlin kassiert Pleite in Bremen durch Traumtor am Flutlicht-Freitag

Bremen - Zum Auftakt des 8. Spieltags kassierte Union Berlin eine 0:1 (0:0)-Pleite bei Werder Bremen . Ein zähes Bundesliga-Spiel wurde von einem Anwärter für das Tor des Monats gekrönt.

Marco Grüll feiert sein Traumtor zur Bremer Führung. © Carmen Jaspersen/dpa

Yukinari Sugawara spielte Marco Grüll auf dem rechten Flügel frei, der zielstrebig in den Strafraum eindrang. Diogo Leite ließ dem Österreicher zu viel Raum, der das nutzte und das Kunstleder in der 72. Minute mit links gefühlvoll an die Unterkante der Latte und in den linken Winkel streichelte.

Nach längerer Betrachtung der Videobilder war dann auch klar, dass der Treffer zählte. Grüll stand beim Pass des Japaners hauchzart nicht im Abseits, das durch die Fußspitze von Danilho Doekhi aufgehoben wurde.

Die Hausherren waren in der Anfangsphase das bestimmende Team. Die Berliner lauerten wie üblich auf Ballverluste des Gegners, um ihr gefährliches Umschaltspiel in Gang zu bringen.

In der 11. Minute prüfte der Ex-Bremer Oliver Burke aus spitzem Winkel Werder-Keeper Mio Backhaus, der die kurze Ecke aber zumachte.

Fünf Zeigerumdrehungen später tauchte auf der Gegenseite Victor Boniface, der überraschend in der Startelf der Grün-Weißen stand, frei vor Frederik Rönnow auf, aber Leopold Querfeld konnte mit einer Grätsche noch entscheidend eingreifen.