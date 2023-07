Union Berlin krallt sich den nächsten Kicker vom Lokalrivalen Hertha BSC

Alexander Schwolow wird bei Union zum Herausforderer von Stammkeeper Frederik Rönnow. © Andreas Gora/dpa

Schwolow hat es nun seinem alten und neuen Teamkollegen Tousart gleichgetan und innerhalb der Hauptstadt die Seiten gewechselt. Zur Vertragslaufzeit machte sein neuer Klub am Mittwoch keine näheren Angaben.

Der Goalie lobte die Arbeit der Ostberliner in höchsten Tönen und will sich voll in den Dienst der Mannschaft stellen. "Ich bin ein überzeugter Teamplayer, weiß was ich kann und freue mich sehr, hier einen aktiven Beitrag zu leisten, damit die kommende Saison für die Eisernen wieder eine erfolgreiche wird", kommentierte er seine Vertragsunterschrift.

Auch hier kann man getrost von einer Win-win-Situation sprechen, denn der Torhüter muss sich keine neue Bleibe suchen und der FCU ist auf der Suche nach einem Herausforderer für Frederik Rönnow (30) an eine kostengünstige Alternative gekommen.

Der gebürtige Wiesbadener wird damit wohl zur Nummer zwei hinter dem Dänen, nachdem Lennart Grill (24) von den Eisernen zwar fest verpflichtet, jedoch umgehend für die anstehende Spielzeit in die 2. Bundesliga an den VfL Osnabrück verliehen wurde.