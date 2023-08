Union Berlin kurz vor Transfer-Hammer: Bonucci zum Medizincheck erwartet

Berlin - Jetzt könnte es also doch ganz schnell gehen: Leonardo Bonucci (36) soll kurz vor einem Wechsel zu Union Berlin stehen.

Mit der Verpflichtung von Leonardo Bonucci (36) würde Union Berlin den nächsten Transfer-Coup landen. © Gent SHKULLAKU / AFP

Laut dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano (30) sei der Deal sogar schon fix, sodass er seinem Beitrag beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) sein legendäres "Here we go" verlieh.

Demnach gebe es bereits eine mündliche Absprache zwischen den Eisernen und der Abwehr-Legende. Der 36-Jährige soll Juventus Turin auf Dauer verlassen, um an der Alten Försterei anzuheuern.

Im Raum steht ein Vertrag bis Juni 2024 mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Nachdem das Gerücht schon Anfang der vergangenen Woche heiß diskutiert worden ist, war es zwischenzeitlich erst einmal ruhig um die Causa Bonucci geworden.

Der italienische Nationalspieler und der Hauptstadtklub sollen insbesondere in Sachen Gehalt noch ein ganzes Stück auseinander gelegen haben, sodass der Deal längst noch nicht in trockenen Tüchern war.