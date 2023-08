Union Berlin vor Bonucci-Kracher? Eiserner Flügelflitzer in England begehrt

Die Verhandlungen mit Juventus Turin und Leonardo Bonucci (36) sollen weit vorangeschritten sein. Jetzt muss die Abwehr-Legende über einen Wechsel zu Union Berlin entscheiden. © Marco Alpozzi/LaPresse/AP/dpa

Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano (30) beim Kurznachrichtendienst "X" vermeldete, sollen die Verhandlungen mit Juventus Turin und der Spielerseite bereits weit fortgeschritten sein.

Es liege jetzt an Bonucci selbst, ob er das Angebot aus der deutschen Hauptstadt annehmen will. Noch in dieser Woche soll es entweder die finale Zu- oder Absage der Abwehr-Legende geben.

Bonucci ist bei der Alten Dame aufs Abstellgleis geraten und spielt in den Planungen seines Trainers Massimiliano Allegri (56) keine Rolle mehr. Allerdings soll auch Lazio Rom um die Gunst des 36-Jährigen buhlen.

So oder so wäre dem Innenverteidiger die Champions League sicher, die Juve aufgrund eines Punktabzugs in der vergangenen Saison verpasst hat und "nur" in der UEFA Europa Conference League antreten darf.