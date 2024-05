Leonardo Bonucci zittert mit Union Berlin und macht Robin Gosens Mut im Abstiegskampf

Berlin - Es war der Transfer-Hammer des Sommers: Am Deadline Day hatte sich Union Berlin die Dienste von Leonardo Bonucci (37) gesichert - eine echte Liebe ist daraus aber nie geworden.

Leonardo Bonucci (37) hat Robin Gosens nach der schmerzhaften Niederlage in Köln aufgebaut. © Sebastian Gollnow/dpa

Schon im Januar war der Europameister wieder weg und kickt jetzt für Fenerbahce Istanbul, hat also den Abstiegskampf in der Bundesliga gegen den Kampf um die Meisterschaft in der türkischen Süper Lig eingetauscht.

Gänzlich aus den Augen scheint der 37-Jährige die Eisernen aber nicht verloren zu haben und zittert in der Türkei mit seinen ehemaligen Teamkollegen um den Klassenerhalt.

Darauf deutet zumindest ein Kommentar unter einem Instagram-Beitrag von Robin Gosens (29) hin. "Vorwärts Bruder. Kopf hoch und niemals aufgeben", sprach die Abwehrlegende dem 29-Jährigen auf Italienisch Mut zu, was ihm auch einige Union-Fans in den Antworten auf seinen Kommentar hoch anrechneten.

Gosens hatte nach der bitteren Last-Minute-Pleite beim 1. FC Köln einen Beitrag bei der Social-Media-Plattform veröffentlicht, um sich bei den Anhängern der Köpenicker zu entschuldigen und gleichzeitig zu bedanken.