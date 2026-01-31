Union Berlin mit schwieriger Aufgabe zu Hause gegen Hoffenheim

Berlin - Union Berlin möchte die Heimniederlage gegen Borussia Dortmund mit einem Erfolgserlebnis in Hoffenheim vergessen machen. Am 20. Spieltag treten die Berliner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG an.

In der Hinrunde unterlag Union Berlin in Hoffenheim mit 2:4. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Die Hoffenheimer mit dem früheren Unioner Publikumsliebling Grischa Prömel (31) liegen nach 19 Spieltagen mit 39 Punkten als Tabellendritter auf Champions-League-Kurs.

Union ist mit 15 Punkten weniger als Neunter voll im Soll, wartet aber noch auf den ersten Sieg in diesem Jahr.

Neben den länger verletzten Spielern Tom Rothe (21) und Robert Skov (29) muss Unions Trainer Steffen Baumgart (54) auch auf Josip Juranovic (30) verzichten, der gegen Dortmund einen Schlag abbekam.