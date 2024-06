Wege von Union Berlin und Morten Thorsby trennen sich endgültig

Morten Thorsby (28) hat 34 Pflichtspiele für Union Berlin absolviert. © Swen Pförtner/dpa

Wie der "Kicker" berichtet, greift bei dem Norweger am Ende der Saison eine Kaufpflicht in Höhe von rund vier Millionen Euro.

Diese wurde demnach im Vorfeld der Leihe mit seinem neuen Verein CFC Genua ausgehandelt, für den Fall, dass der Serie-A-Klub den Klassenerhalt eintütet.

Da die Genuesen nie wirklich abstiegsgefährdet waren, kommt dieser Vertragspassus nun zum Tragen.

Thorsby wechselte im Sommer 2022 aus Genua an die Spree, allerdings vom Lokalrivalen Sampdoria. In der Saison 22/23 absolvierte der Mittelfeldabräumer insgesamt 34 Pflichtspiele für die Eisernen, in denen er ein Tor und eine Vorlage verbuchen konnte.