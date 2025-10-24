Union Berlin muss unter Flutlicht in Bremen ran: "Spannende Aufgabe"

Berlin - Eiserner Flutlicht-Freitag: Union Berlin eröffnet am Abend (20.30 Uhr/Sky) erneut den Bundesliga-Spieltag , diesmal bei Werder Bremen . Der nächste Dreier soll her.

Steffen Baumgart (53) freut sich auf eine spannende Aufgabe in der besonderen Flutlicht-Atmosphäre des Weserstadions. © Arne Dedert/dpa

Mit einem Sieg im Weserstadion könnten die Berliner zum ersten Mal in der laufenden Saison zwei Erfolge am Stück feiern und sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Es wäre zudem der zweite Auswärtssieg. Unterstützt wird die Mannschaft dabei von knapp 3800 Union-Fans.

Auch wenn die Köpenicker in der Tabelle aktuell vor den Hanseaten rangieren, warnte Steffen Baumgart (53) in der Pressekonferenz vor der Partie vor dem Gegner und hatte dabei lobende Worte für seinen Kollegen Horst Steffen (56) übrig.

"Was ihn erstmal auszeichnet ist, dass er einen klaren Plan hat", betonte der Union-Coach und würdigte Steffens Arbeit bei der SV Elversberg, die er "aus der Regionalliga zu einer der besten Zweitliga-Mannschaften" gemacht habe.

Werder habe generell sehr gute Fußballer, die Lösungen auf engem Raum finden. "Wird 'ne spannende Aufgabe für uns", blickte der 53-Jährige voraus.

Es gelte aber natürlich trotzdem, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Das bedeutet in erster Linie kompakt stehen und im Umschaltspiel den eigenen Ballbesitz noch besser auszunutzen, so der Trainer.