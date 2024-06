Frischer Wind im Sturm: Er ist Union Berlins erster Neuzugang

"Mit Ivan bekommen wir einen sehr umworbenen, kopfballstarken, robusten und laufstarken Stürmer zu uns. Er will und wird sich in der Bundesliga beweisen und unserer Torgefährlichkeit und Flexibilität im Sturm guttun", begrüßte Noch-Manager Oliver Ruhnert (51) den geglückten Transfer-Coup .

Leopold Querfeld (20, r.) hat offenbar beim Test gegen Union vergangenen Sommer Eindruck hinterlassen. © Andreas Gora/dpa

Mit 15 Toren in der 3. Liga hatte Prtajin 2023 starken Anteil am Aufstieg Wiesbadens. Dass es ein Jahr später in der Relegation wieder runterging, lag nicht an ihm. Auch in der 2. Bundesliga stellte der Goalgetter seine Treffsicherheit unter Beweis (13 Saisontore). Jetzt soll er die Sturm-Krise bei Union beheben.

Bezeichnend: Mit sechs Toren war Robin Gosens (29) der erfolgreichste Torjäger - ein Linksverteidiger bzw. Schienenspieler. Doch Prtajin ist nicht nur da, um die Kugel ins Netz zu jagen.

Er kann und soll mit seiner Körpergröße von 1,89 Meter die Bälle festmachen und verarbeiten - wie es Behrens lange Zeit erfolgreich getan hat.

Mit der Verpflichtung des Kroaten geht der neue Manager Horst Heldt (54) den Unioner-Weg weiter. Die Köpenicker lassen gern den Blick in die 2. Liga wandern, und Prtajin kommt offenbar nicht allein.

Wie Sky berichtet, ist auch Ösi-Talent Leopold Querfeld (20) im Anflug. Ein Deal stehe kurz vor dem Abschluss.

Praktisch: Der Abwehrspieler ist schon in Berlin, bereitet sich im Schlosshotel Grunewald mit Österreich auf die EM vor. Nach dem Turnier kann er dann gleich in der Hauptstadt bleiben.

Erstmeldung von 10.06 Uhr, aktualisiert um 15.25 Uhr.